Os 19 melhores jogos parecidos com o Spiritfarer para acalmar a tua alma em 2026

Jogos como o Spiritfarer são raros porque combinam uma gestão tranquila com histórias comoventes, sem transformar o jogo numa tarefa enfadonha. Foi exatamente essa sensação que procurei ao criar esta lista – o ciclo tranquilo de cuidar dos outros, passear por lugares bonitos e deixar que pequenos rituais ganhem significado. Se adoras dar abraços, preparar chá, cuidar de jardins e dizer adeus difíceis, vais sentir-te em casa aqui.

Também perguntei a dois amigos o que lhes tinha ficado na memória; ambos responderam a mesma coisa com palavras diferentes – a bondade. É esse o fio condutor que vais ver, uma lista acolhedora de jogos de gestão com muitas pérolas escondidas.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao Spiritfarer

Quando alguém me pergunta o que jogar a seguir, estes jogos centram-se em tudo o que o Spiritfarer representa. Eles refletem o calor do Spiritfarer de formas diferentes, mantendo-se, no entanto, únicos.

1 Mutazione 2019 Uma história íntima numa ilha, onde a jardinagem e as conversas ajudam uma comunidade peculiar a curar-se. Adorei a forma como pequenos rituais diários se tornam atos significativos de carinho, desde plantar jardins musicais até ir ver como estão os vizinhos. A narrativa é terna sem ser melosa, e a arte tem um toque artesanal e humano. Para quem sente saudades do espírito de família de «Spiritfarer» e da satisfação tranquila de ajudar, este é claramente o próximo passo a dar. Buy now 2 A Short Hike 2019 Um pequeno mundo aberto que transmite uma sensação de descontração e diversão. Escalas, planas, conversas, pescas e deparas-te com pequenas surpresas que recompensam a simples curiosidade. Não há situações de falha, o que mantém o ambiente descontraído enquanto as descobertas continuam a ser abundantes. Dá-te aquela mesma sensação de passear e sorrir, como quando saltas do barco da Stella para explorar uma nova costa e depois planas de volta ao teu próprio ritmo, só porque te faz sentir bem. Buy now 3 Wandersong 2018 Uma aventura musical onde cantar resolve problemas e a bondade acaba por vencer. O otimismo do bardo nunca parece forçado, porque o jogo está sempre a encontrar novas e inteligentes formas de usar a música, desde abrir caminhos até acalmar as pessoas. O humor ameniza temas pesados e a empatia torna-se uma mecânica que praticas ativamente. Buy now

Esses são os destaques. Pronto para mergulhar mais fundo neste brilho suave? A lista completa segue abaixo.

Os 19 melhores jogos semelhantes ao Spiritfarer – Histórias comoventes, jogabilidade suave

Vamos dar uma vista de olhos, porque nem todos os jogos têm um mundo repleto de narrativas emocionantes e um ambiente acolhedor como estes. Quantos já jogaste – e quais achas que vão tornar-se os teus melhores jogos semelhantes ao Spiritfarer?

1. Mutazione [Cidade Pequena, Grande Coração]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch, iOS Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedor: Die Gute Fabrik • Editora: Akupara Games Características únicas Jardins musicais que crescem à medida que a história avança, cura centrada na comunidade, conversas carinhosas Pontuação no Metacritic 80 (PC), 76 (PS4)

Chegas na pele do Kai para ajudar o teu avô e acabas por cuidar de uma ilha inteira. Adorei a forma como os pequenos rituais diários são importantes aqui – regar um canteiro de plantas, sentar-te para conversar, ver como está o humor de alguém depois de uma longa noite. Os jardins cantam e, aos poucos, a cidade também.

As conversas parecem naturais, com pequenas rotinas que vão construindo a confiança. Gostei de ver os quadros de avisos, regar as mudas e depois visitar os vizinhos para ouvir as fofocas a mudarem depois de momentos importantes. Os jardins musicais funcionam como uma terapia para o estado de espírito, guiando as cenas sem serem pesados. É um design tranquilo com um impacto emocional surpreendente e que fica na memória.

A história é terna sem ser melosa, e a arte tem um calor de desenho à mão que faz com que cada recanto pareça habitado. Tal como o Spiritfarer fez com que ajudar parecesse ao mesmo tempo um sistema de jogo e um abraço, o Mutazione atinge essa mesma frequência e conquista o seu lugar entre os melhores jogos indie que vale a pena experimentar.

Dica de profissional Visita os jardins em diferentes alturas do dia – algumas combinações de plantas emitem sons mais intensos depois de certas cenas, levando-te de volta às personagens principais.

Veredicto final: Uma história comovente que se desenvolve lentamente, onde a atenção é poder. Queres uma história de cura em família improvisada com interações leves? Esta é a tua primeira paragem.

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2. A Short Hike [Pequena viagem, grande sorriso]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedor/Editora: adamgryu Características únicas Exploração sem pressão, escalada e planagem com penas colecionáveis, um mundo aberto pequeno mas denso Pontuação no Metacritic 82 (PC), 88 (Switch), 83 (PS4)

«A Short Hike» é uma mistura de passeio no parque, caminhada na montanha e uma pequena lista de pequenas distrações divertidas. Saí do trilho para pescar, aprendi um jogo engraçado na praia e depois voei de um penhasco só para ver o que conseguia ver.

A ausência de situações de falha mantém o ambiente descontraído, ao mesmo tempo que a exploração continua intensa. Se o simples ato de vaguear por novas ilhas no Spiritfarer te fez sorrir, este jogo capta essa sensação num pacote mais compacto e alegre.

Planar é divertido, mas as rotas de escalada também recompensam o planeamento. Persegui objetivos secundários, troquei bugigangas, pesquei um pouco e depois segui um pássaro até um atalho que me tinha escapado.

A escalada continua a exigir reflexão, enquanto planar continua a ser divertido. Parece um parque acolhedor que não para de recompensar a curiosidade hora após hora. Cada encontro que tive acrescentou aquele calor extra ou um risinho. Terminei a caminhada e ainda me apetecia dar uma volta, cumprimentando amigos e o céu.

Dica de profissional Consegue facilmente as Penas Douradas ajudando outros caminhantes; essa resistência transforma-se em novas rotas e pequenos segredos.

Veredicto final: Uma exploração de bolso com prazer constante. Perfeito quando queres um passeio descontraído e conversas encantadoras, sem stress.

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3. Wandersong [Canta para tornar o mundo mais alegre]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Switch, PS4, Xbox One não sei Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedor: Greg Lobanov • Editora: Humble Bundle Características únicas Cantar como mecânica central, quebra-cabeças baseados na empatia, narrativa divertida e comovente Pontuação no Metacritic 82 (PC), 82 (Switch), 79 (PS4)

És um bardo que insiste que o mundo pode ser salvo com uma canção. Essa ideia central nunca se torna obsoleta, porque vai encontrando novas e mais gentis aplicações – abrir caminhos, aproximar estranhos. O enredo é engraçado e sincero, de uma forma que parece que um amigo está a torcer por ti.

Quando uma cena parecia tensa, experimentei brincar com o tom e o ritmo, como se fossem um guia de conversa. Os NPCs reagiam com simpatia ou surpresa, em vez de hostilidade. Os quebra-cabeças ensinam primeiro pelo ouvido e depois pela visão, o que mantém o ritmo intacto. Cantar uma nota em uníssono com alguém torna-se uma pequena vitória que muda genuinamente o estado de espírito.

Cantar torna-se conversa, resolução de quebra-cabeças e uma forma de confortar pessoas que estão a sofrer. A roda de cores convida à experimentação, por isso brinquei um pouco e encontrei soluções alegres. O otimismo do bardo é contagiante, transformando momentos difíceis numa brincadeira criativa que parece sincera, em vez de pirosa.

Dica de profissional Presta atenção às melodias à tua volta e, depois, combina-as com o bastão – a «nota certa» costuma ser a resposta certa.

Veredicto final: Uma homenagem assumida ao otimismo, onde a bondade se transforma em progresso. Toca-te no mesmo lugar no coração que o Spiritfarer.

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A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2016 Criador(es) Desenvolvedor/Editora: Night School Studio Características únicas Diálogos sobrepostos em tempo real, sintonização sobrenatural de rádio, vários caminhos narrativos subtis Pontuação no Metacritic 80 (PC), 78 (Xbox One), 79 (PS4)

Em Oxenfree, uma viagem de adolescentes transforma-se numa história de fantasmas. Mas o que faz com que o jogo te marque é a forma como as pessoas falam na realidade – interrompendo-se, brincando, discutindo e optando por não responder. Eu fui à procura de finais diferentes só para experimentar novos tons com os meus amigos.

A mecânica do rádio é importante. Sintonizar frequências abre fendas estranhas, revela ecos e reinterpreta cenas que pensavas que já entendias. Gostei de andar enquanto escolhia respostas em movimento.

Os amigos interrompem, provocam e ficam em silêncio de forma credível. Os desfechos mudam de forma suave, o que torna as repetições interessantes sem parecerem trabalhos de casa ou obstáculos difíceis. Fiquei a repetir as cenas finais para testar diferentes tons, não porque as conquistas o exigissem, mas porque as relações pareciam reais.

Dica de profissional O silêncio é uma opção – deixar as bolhas expirarem pode mudar as relações de formas surpreendentes.

Veredicto final: Uma história humana que, por acaso, é assombrada. Vem pelo mistério, fica pelas conversas confusas e reais.

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5. O Guarda do Cemitério [Aconchegante com um toque macabro]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedor: Lazy Bear Games • Editora: tinyBuild Características únicas Humor negro num simulador de gestão, sistema de criação e automatização aprofundado, tom macabro mas acolhedor Pontuação no Metacritic 69 (PC), 70 (Xbox One), 65 (Switch)

Imagina as tarefas do Spiritfarer levadas ao extremo e temperadas com humor negro. É um jogo repetitivo, mas gratificante se gostares de automatizar ciclos e ver uma operação desorganizada transformar-se numa rotina bem oleada.

Este é um simulador de longo fio com piadas escondidas no trabalho repetitivo. Um burro falante fez-me rir, depois voltei a otimizar autópsias, sermões e linhas de abastecimento. O progresso dispara depois de um agrupamento cuidadoso. Tal como as folhas de cálculo, o cemitério torna-se uma máquina gratificante com reviravoltas morais surpreendentes.

Por baixo das piadas, há uma reflexão profunda sobre o trabalho e a morte. Encaras as longas sessões como projetos de fim de semana e vais sair satisfeito e, estranhamente, orgulhoso do progresso.

Dica de profissional Agrupa as tarefas. Coloca na fila a fundição, o corte de madeira e a preparação da igreja ao mesmo tempo para evitar ter de voltar atrás.

Veredicto final: Mais focado nos sistemas, menos no sentimentalismo, mas continua a ser obsessivamente viciante se anseias por profundidade depois do Spiritfarer.

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A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedora: Pathea Games • Editora: Team17 Características únicas Criação de itens por encomenda, ênfase na engenharia em vez da agricultura, festivais na cidade e relações interpessoais Pontuação no Metacritic 73 (PC), 75 (PS4), 71 (Switch)

Acordei, dei uma olhadela no quadro da guilda e passei a tarde toda a construir pontes, fornos e a celebrar aniversários. O Portia parece um RPG acolhedor que se centra mais na construção e na engenharia do que na agricultura, o que faz com que as vitórias pareçam que resolveste um quebra-cabeças fofo e cívico. Satisfaz aquela mesma vontade de «ajudar a cidade».

Gostei da forma como as encomendas te levam a explorar cavernas, campos e a fazer visitas sociais. Construir máquinas é como montar uma oficina animada que zumbe o dia todo.

Os festivais quebram a rotina com minijogos e o ambiente característico da cidade. O combate é simples, mas os ciclos de recolha e as árvores de criação garantem diversão durante muitas horas agradáveis.

Dica de profissional Começa por fazer os trabalhos mais fáceis da Guilda do Comércio – os ganhos constantes permitem comprar máquinas maiores mais depressa.

Veredicto final: Um jogo sandbox generoso sobre como melhorar um lugar só por estares presente. Experimenta se adoraste a mecânica de construção do Stella.

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7. Littlewood [A Vida Depois do Chefe Final]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Linux, Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Desenvolvedor: Sean Young • Editora: SmashGames Características únicas Sem limites de tempo, liberdade para moldar o terreno, uma vida tranquila a construir a cidade depois de salvares o mundo Pontuação no Metacritic 81 (Switch)

A crise acabou; agora é hora de reconstruir. Gostei da forma como o tempo se adapta à tua vontade – nada de correr a toda a velocidade antes do pôr-do-sol. O ciclo parece mais um jogo de agricultura aconchegante do que uma rotina de sobrevivência, com ferramentas de planeamento generosas e habitantes da cidade suficientemente peculiares para te manter curioso.

A vida depois da grande batalha significa escolhas mais pequenas com recompensas mais gratificantes. Mover edifícios e moldar a paisagem satisfaz a vontade de projetar sem stress. Joguei antes de ir para a cama e terminei sentado num banco a ver a cidade a acalmar-se.

Sem pressão de tempo, as experiências não custam nada. Podes repintar um bairro inteiro em minutos e, amanhã, experimentar uma ideia diferente.

A pesca e a captura de insetos criam a variedade certa entre os projetos de construção. As relações aprofundam-se lentamente através de presentes e conversas.

Dica de profissional Reorganiza o terreno com frequência. Percursos inteligentes reduzem o consumo de energia e permitem percursos de recolha mais organizados.

Veredicto final: Uma pós-aventura tranquila e agradável, onde o importante é a paz.

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A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Switch, PS4/PS5 Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedor: Gummy Cat • Editora: Armor Games Studios Características únicas Gerencia uma pousada na pele de um urso, avalia o conforto dos quartos e combina a gestão da iluminação com o mistério da floresta Pontuação no Metacritic 72 (PC, Switch)

És um urso que abre uma pousada. A dinâmica é simples e agradável – constrói mobiliário, decora quartos, cozinha e faz os hóspedes felizes, enquanto um mistério da floresta se espreita por entre as sombras. É um simulador de conforto saudável com um tom divertido.

Gerir uma pousada na pele de um urso faz com que as tarefas pareçam, de alguma forma, mais suaves. Os quartos precisam de pontuações de conforto, as receitas precisam de ingredientes e os hóspedes trocam mexericos sobre a floresta. A parte da gestão é acessível, sem complicações. Gostei de melhorar as cozinhas, adicionar casas de banho e ver as avaliações a subir.

A história vai-se desenrolando discretamente e mantém-te curioso. Entre as tarefas, a floresta dá a entender questões mais profundas, o que me fez continuar a avaliar os quartos e a seguir pistas num ritmo tranquilo.

Dica de profissional No início, concentra-te nos níveis de conforto em vez de numa decoração sofisticada. As estrelas sobem mais depressa e o dinheiro começa a entrar mais cedo.

Veredicto final: Um jogo de simulação empresarial acolhedor, com um grande coração e ainda mais peluche.

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9. Coffee Talk [Bebidas quentes, histórias ainda mais quentes]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Desenvolvedor/Editora: Toge Productions Características únicas Jogabilidade de barista com conversas ramificadas, ambiente acolhedor e lo-fi, experimentação com latte art Pontuação no Metacritic 76 (PC), 70 (PS4), 74 (Switch)

Um café à noite, chuva lo-fi e clientes habituais que realmente conversam. É mais uma experiência emocional de barista do que um quebra-cabeças, e é exatamente por isso que funciona. As pequenas escolhas de bebidas parecem pequenos empurrões em direção a noites melhores.

Na maioria das noites, ouvia mais do que falava e, depois, servia uma bebida que ajudava alguém a ver as coisas com mais clareza. O ciclo de descoberta de receitas é descontraído e acolhedor. A arte do latte é divertida, não obrigatória.

Os assuntos podem ser pesados, mas o café aborda-os com delicadeza. Saí de lá a sentir-me mais leve depois de uma conversa sincera. Guardei um post-it com as minhas misturas favoritas e quem precisava delas nas noites difíceis. Os novos ingredientes aparecem como pequenas chaves para as histórias.

Escolher ouvir primeiro revela-se uma decisão sensata.

Dica de profissional Mantém um caderno de receitas. Pequenas trocas de ingredientes podem abrir caminho para novos momentos de diálogo mais tarde.

Veredicto final: Um local descontraído para conversar, onde a empatia é a regra do jogo.

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10. À tua frente [Piscas os olhos e o tempo passa]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, iOS, Android, PS VR2, PS5 Ano de lançamento 2021 Criador(es) Desenvolvedor: GoodbyeWorld Games • Editora: Skybound Games Características únicas Controlo por piscadela da webcam como forma de interação, narrativa emocional ligada a momentos fugazes, valor de repetição através da mudança de perspetiva Pontuação no Metacritic 77 (PC), 79 (PS5)

Uma vida recontada entre pestanejos. Chorei e depois ri de mim próprio por ter chorado – e depois voltei a chorar. A mecânica reforça tudo o que a história quer dizer sobre a rapidez com que os momentos passam.

A mecânica do piscar faz com que o tema e a interação se encaixem. Queres demorar-te, mas o tempo avança quando pestanejas. Essa tensão tem um impacto forte tanto nas cenas alegres como nas tristes. A configuração da webcam é simples.

Se preferires, há um modo sem câmara. Seja como for, a história atinge-te com um imediatismo raro. O final reinterpreta momentos anteriores de uma forma que parece simples, verdadeira e silenciosamente comovente, sem crueldade. Depois, precisei de água e lenços por perto.

Dica de profissional Relaxa o olhar durante as cenas tranquilas para não perdes momentos que vais querer guardar.

Veredicto final: Curto e inesquecível – um eco poderoso dos temas de Spiritfarer.

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11. The Gardens Between [Tempo, Amizade, Magia Discreta]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Linux, PS4/PS5, Xbox One, Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedor/Editora: The Voxel Agents Características únicas Quebra-cabeças de manipulação do tempo, narrativa sem palavras sobre amizade, ilhas surreais que parecem dioramas Pontuação no Metacritic 80 (PC), 75 (PS4), 79 (Switch)

És tu que controlas o tempo. É um ritmo relaxante de avançar, recuar e perceber como pequenas mudanças criam um efeito em cadeia.

Cada ilha parece um diorama construído a partir de memórias partilhadas. Objetos domésticos transformam-se em quebra-cabeças com uma lógica surpreendente. Em vez de controlares as personagens, alteras o tempo, o que cria um ritmo agradável de observação e pequenos ajustes.

Gostei de reparar em pequenas relações de causa e efeito, como um fichador deslocado segundos antes a alterar todo o percurso. Não há diálogos para avançar, apenas ritmos para aprender. Parece respeitar a capacidade de atenção – facilmente um dos melhores jogos de quebra-cabeças que há por aí.

O final é suave, não é estrondoso. É ideal para uma tarde tranquila com chá e paciência.

Dica de profissional Fica atento ao percurso da lanterna; a lógica da luz é a espinha dorsal da maioria das soluções.

Veredicto final: Um jogo de quebra-cabeças compacto e poético que parece uma memória que podes tocar.

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12. GRIS [Luto, pintado em aguarela]

A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedor: Nomada Studio • Editora: Devolver Digital Características únicas Estilo visual em aguarela, uma viagem emocional sem palavras, jogabilidade de plataformas ligada às fases do luto Pontuação no Metacritic 84 (PC), 83 (Switch)

Uma pintura viva onde o movimento e a música te levam, através da perda, em direção à luz. Não é difícil, o que permite que a emoção tome conta de ti. Recomendo auscultadores e uma sala silenciosa.

O vestido desbloqueia capacidades que refletem a recuperação emocional. As formas pesadas transformam-se em força, e depois a graciosidade regressa com cores mais vivas. A jogabilidade de plataformas mantém-se acessível, para que a arte e a banda sonora possam transmitir emoção.

Cada região personifica um sentimento, e os comandos refletem essa transição do peso para a graciosidade. Os itens colecionáveis são convites suaves, em vez de exigências. Fiz muitas pausas só para ouvir.

Gostei da forma como as cenas se repetem com novos matizes. O jogo recompensa a atenção sem exigir um timing perfeito ou uma precisão rigorosa.

Dica de profissional Joga de uma só vez ou em duas sessões – a banda sonora e as mudanças de cor têm um impacto maior assim.

Veredicto final: Uma contrapartida serena e esperançosa aos temas de Spiritfarer.

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13. Journey [Companheirismo sem palavras]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS3/PS4, PC, iOS Ano de lançamento 2012 (PC 2019; Steam 2020) Criador(es) Desenvolvedora: Thatgamecompany • Editores: Sony; Annapurna (PC/iOS) Características únicas Cooperação online anónima, comunicação minimalista com sinos, peregrinação emocional com movimentos fluidos Pontuação no Metacritic 92 (PS3, PS4)

Dois viajantes, uma montanha, sem palavras. Aprendes a criar laços com simples sinos e um elevador partilhado. É curto e combina na perfeição com o lado contemplativo de Spiritfarer. Espero sempre encontrar um viajante que fique por perto e me ensine um pequeno truque no ar. A ausência de chat tira a pressão.

Deslizar pela areia é divertido, e depois um som musical dá as boas-vindas a um estranho. Essa companhia anónima torna-se o coração da viagem. Os glifos alongam o teu cachecol, por isso a exploração alimenta a liberdade. O final ganha força para quem se manteve unido.

Ainda volto a jogá-lo quando preciso de um pequeno reinício sem palavras. Se adoras movimentos elegantes, este pode parecer-te um dos melhores jogos de plataformas que há por aí.

Dica de profissional Mantém-te perto no modo cooperativo para recarregar os lenços e fazer com que os voos durem mais tempo.

Veredicto final: Uma pequena epopeia sobre a ligação que fala sem dizer nada.

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14. Abzu [Um mergulho meditativo]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PC, Xbox One, Switch, Amazon Luna Ano de lançamento 2016 Criador(es) Desenvolvedora: Giant Squid • Editora: 505 Games Características únicas Exploração subaquática livre, estátuas de meditação, criaturas marinhas que podes montar, sem situações de falha Pontuação no Metacritic 83 (PC), 78 (PS4), 80 (Switch)

O Abzu é o sonho de qualquer mergulhador – sem medidor de oxigénio, sem inimigos, só curiosidade e admiração. As ondas orquestrais e as ruínas brilhantes fazem com que seja fácil respirar mais devagar.

O oceano está repleto de vida. As baleias passam por nós e as ruínas brilham com segredos acolhedores. Não há risco de ficares sem ar, por isso a curiosidade é que te guia. Montar nas criaturas é uma delícia.

Os segredos escondem-se à vista de todos. Na vida real, volta à superfície para respirar, e a calma acompanha-te de volta. Dormi melhor depois de várias noites de sessões até tarde.

A banda sonora leva-te a um ritmo mais lento. É uma escolha certa para acalmar a mente com frequência.

Dica de profissional Usa as estátuas de meditação para uma pausa zen e para observar mais de perto os padrões da vida marinha.

Veredicto final: Um companheiro subaquático tranquilo à altura de «Journey» e um relaxamento adorável depois de histórias mais pesadas.

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15. Firewatch [Trabalho solitário, sentimentos intensos]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2016 Criador(es) Desenvolvedor: Campo Santo • Editores: Panic, Campo Santo Características únicas Exploração narrativa na primeira pessoa, diálogos naturalistas via rádio, mistério na natureza selvagem com profundidade emocional Pontuação no Metacritic 81 (PC), 76 (PS4), 85 (Xbox One)

Um verão na torre de vigia que te apanha de surpresa. As conversas parecem reais, as florestas brilham e as escolhas têm, na maior parte das vezes, a ver com a forma como respondes à voz de alguém do outro lado do rádio. Num monitor de jogos decente, os ambientes detalhados da natureza selvagem impressionam ainda mais – cada casca de árvore, cada folhagem, cada textura rica parece que te pertence.

As escolhas do Henry parecem honestas, complicadas e humanas. A floresta parece imensa, mas o mapa e a bússola mantêm a exploração acessível. O timing dos diálogos é importante, porque muitas vezes estás a responder enquanto caminhas. Gostei da resolução realista.

Responder tarde era diferente de responder depressa. Pequenas trilhas escondem cenas tranquilas que dão um novo sentido às escolhas do Henry.

O «Firewatch» recusa o melodrama, mas explora o luto e a ligação de uma forma que fica na memória depois de jogares – é mesmo um dos melhores jogos que há por aí.

Dica de profissional Desvia-te do caminho sempre que o mapa te deixar – as pequenas cenas secundárias dão mais profundidade ao ambiente.

Veredicto final: Diálogos interpretados de forma magnífica, com um toque de inquietação.

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16. Noite na Floresta [Em casa, mas não como a deixaste]

A nossa pontuação 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4/PS5, Xbox One, Switch, iOS Ano de lançamento 2017 Criador(es) Desenvolvedor: Infinite Fall • Editora: Finji Características únicas Jogo de plataformas com foco na narrativa, texto engraçado e triste, percursos alternativos com amigos e minijogos rítmicos Pontuação no Metacritic 88 (PC), 87 (PS4), 85 (Switch)

O regresso da Mae toca-te de perto, é um pouco caótico e cheio de pequenas escolhas sobre com quem passar o tempo. Não vais ver tudo numa única jogada, o que faz com que seja fácil voltares a jogar.

O Possum Springs parece giro à primeira vista, mas depois começas a reparar em falhas e momentos de bondade em igual medida. As secções de plataformas quebram o ritmo das caminhadas e das conversas. O ensaio da banda transforma-se num desafio rítmico com resultados hilariante.

Escolhi um percurso de amigo por jogada e aceitei as cenas que iria perder. Essa escolha deu peso às histórias deles. As partes de plataformas quebram o ritmo das conversas na medida certa.

Escolhe com quem passar tempo e aceita que vais perder algumas cenas. Esse design faz com que as amizades pareçam mais pessoais.

Dica de profissional Escolhe uma rota de amigo por dia; concentrar-te nos momentos que passas com eles traz as melhores recompensas para as personagens.

Veredicto final: Uma história humana sobre crescer quando o mundo não cresce.

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17. A Última Fogueira [A bondade como uma lanterna]

A nossa pontuação 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, PS4, Xbox One, Switch, iOS Ano de lançamento 2020 Criador(es) Desenvolvedor/Editora: Hello Games Características únicas Progressão baseada em quebra-cabeças, narração tranquilizante, ajudar almas perdidas a encontrar esperança Pontuação no Metacritic 80 (PC), 81 (PS4), 83 (Switch)

Em A Última Fogueira, guias os «Forlorn» de volta a si próprios, um quebra-cabeças de cada vez. É acolhedor sem ser superficial e trata a esperança como uma habilidade que se pratica.

Esta fábula acolhedora mistura desafios acessíveis com um narrador tranquilizante. Ajudar os «Forlorn» nunca pareceu repetitivo, porque as formas de resolver os quebra-cabeças estão sempre a mudar. Blocos deslizantes, válvulas e pequenos momentos de furtividade mantêm-se acessíveis. Os itens colecionáveis acrescentam contexto opcional para quem gosta de história.

Gostei de alternar entre diferentes tipos de quebra-cabeças, para que nada se tornasse enfadonho. O narrador trata os erros com gentileza, o que define o tom do jogo.

Ajudar um «Forlorn» e ver a sua postura a mudar tornou-se a minha recompensa silenciosa preferida. É como remendar uma rede, um nó de cada vez. O mundo parece seguro, o que permite que a mensagem sobre carregar a esperança seja transmitida sem cinismo.

Dica de profissional Ativa o Modo Explorar se preferires o fluxo da história em vez do desafio dos quebra-cabeças.

Veredicto final: Um leve eco da missão do Spiritfarer com um toque de livro de contos.

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18. Eternal Hope [Dois Mundos, Um Amor]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox One Ano de lançamento 2020 Criador(es) Desenvolvedora: Doublehit Games • Editora: Kwalee Características únicas Quebra-cabeças com mudança de dimensões, exploração do reino das sombras, uma história de amor curta mas comovente Pontuação no Metacritic 70 (PC), 69 (Xbox)

Um jogo de plataformas bonito e melancólico sobre atravessar para um mundo de sombras para dar continuidade a uma história de amor. É curto e um pouco rudimentar, mas a alma do jogo transparece.

Alternar entre reinos dá um toque original à jogabilidade de plataformas já conhecida. A camada das sombras esconde caminhos, ajudas, vistas e perigos que vais aprender a identificar. Gostei do tom melancólico e das silhuetas simples.

Encarei o Eternal Hope como uma noite de contos e funcionou muito bem. A paleta de cores é simples, mas comovente. Ao alternar, aparecem pontes escondidas e formas vigilantes, o que faz com que a observação seja gratificante. Os controlos são suficientes para quem mantém as expectativas ajustadas a um jogo indie compacto. É curto, o que é ideal para jogares de uma só vez.

Dica de profissional Treina a troca rápida entre reinos para «imprimir» plataformas e evitar deslizes de última hora.

Veredicto final: Compacto, sincero e tematicamente alinhado com a temática do além de Spiritfarer.

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A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2015 Criador(es) Desenvolvedor: Moon Studios • Editora: Microsoft Studios Características únicas Plataformas de precisão, movimentação fluida com o Bash e saltos nas paredes, narrativa comovente com visuais artísticos Pontuação no Metacritic 88 (PC, Xbox One)

Se queres que as tuas emoções e os teus movimentos atinjam novas alturas, este é o jogo certo. «Ori e a Floresta Cega» é um metroidvania de destaque que combina um início comovente com algumas das explorações mais gratificantes que já se viram.

Os movimentos parecem uma celebração. Saltos duplos, escaladas nas paredes e golpes «Bash» encadeiam-se em percursos que parecem impossíveis, mas que acabam por fazer sentido. A própria floresta conta a história, com cenários pictóricos e música que cresce nos momentos certos. Os pontos de gravação recompensam o planeamento.

Planear percursos torna-se um passatempo gratificante assim que a movimentação faz sentido. Treina as secções em salas mais seguras e, depois, aplica as tuas habilidades com calma nas sequências de fuga. Há picos de dificuldade, mas a prática transforma-os em motivo de orgulho.

Dica de profissional Domina o «Bash» logo no início. É o motor por trás das sequências de fuga e dos percursos inteligentes.

Veredicto final: Uma catarse que exige muita habilidade e que complementa as noites mais tranquilas do Spiritfarer.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo parecido com o Spiritfarer?

O Mutazione é muitas vezes considerado o jogo mais parecido. O seu foco na cura da comunidade, nos jardins musicais e nos gestos de bondade do dia-a-dia reflete os temas do Spiritfarer, ao mesmo tempo que conta a sua própria história comovente, numa experiência imersiva de autodescoberta.

Que tipo de jogo é o Spiritfarer?

O Spiritfarer pode ser descrito como um jogo acolhedor de gestão e exploração. Os jogadores dedicam-se a atividades como artesanato, agricultura, culinária e plataformas simples, ao mesmo tempo que constroem relações com espíritos a bordo de um barco personalizável. Combina mecânicas de simulação de vida com uma narrativa suave.

Quanto tempo dura o Spiritfarer?

A maioria dos jogadores vai demorar entre 25 e 35 horas a terminar a história principal, dependendo da quantidade de conteúdo secundário que completarem. Quem explorar todas as ilhas, melhorar o barco ao máximo e recolher todos os itens costuma ultrapassar as 40 horas. Quem quiser completar todas as receitas, eventos e pedidos dos espíritos pode prolongar o tempo de jogo até às 45 horas ou até às 50 horas.

Quantos finais há no Spiritfarer?

Há apenas um final definitivo em Spiritfarer. O jogo não se ramifica em várias conclusões; em vez disso, o foco está na viagem, nas memórias que crias e nas despedidas que escolhes fazer. A despedida de cada espírito acrescenta imersão e ressonância, mas a despedida final permanece a mesma para todos os jogadores.

O Spiritfarer é baseado numa história verídica?

A história de «Spiritfarer» é inspirada em experiências reais de perda e de cuidar de alguém, retiradas das vidas pessoais da equipa criativa. Os criadores contaram que muitas personagens refletem pessoas que conheceram, e que os temas do luto e de seguir em frente foram moldados pelas suas próprias experiências com a morte.