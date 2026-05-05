Les 19 meilleurs jeux dans le style de Spiritfarer pour apaiser votre âme en 2026

Les jeux comme *Spiritfarer* sont rares, car ils allient une gestion tout en douceur à des histoires pleines de compassion, sans pour autant transformer le jeu en corvée. C’est précisément cette sensation que j’ai cherché à recréer en dressant cette liste : le cycle apaisant qui consiste à prendre soin des autres, à flâner dans des lieux magnifiques et à donner du sens à de petits rituels. Si vous aimez partager des câlins, préparer du thé, entretenir un jardin et faire face à des adieux difficiles, vous vous sentirez ici comme chez vous.

J’ai également demandé à deux amis ce qui les avait marqués ; tous deux ont répondu la même chose, avec des mots différents : la bienveillance. C’est le fil conducteur que vous retrouverez ici : une sélection de jeux de gestion chaleureux regorgeant de pépites cachées.

Nos coups de cœur parmi les jeux similaires à Spiritfarer

Quand on me demande quelle direction prendre ensuite, ces jeux s’inspirent pleinement de Spiritfarer. Ils font écho à la chaleur de Spiritfarer de différentes manières tout en conservant leur caractère unique.

1 Mutazione 2019 Une histoire intimiste se déroulant sur une île, où le jardinage et les conversations aident une communauté excentrique à se reconstruire. J’ai adoré la façon dont de petits rituels quotidiens deviennent des gestes d’attention pleins de sens, qu’il s’agisse de planter des jardins musicaux ou de prendre des nouvelles de ses voisins. Le texte est tendre sans être mièvre, et le graphisme, qui donne l’impression d’avoir été dessiné à la main, dégage une grande humanité. Pour ceux qui regrettent l’émotion de la famille retrouvée dans *Spiritfarer* et la satisfaction tranquille que procure le fait d’aider les autres, voici clairement la suite logique. Buy now 2 A Short Hike 2019 Un petit monde ouvert où l’on se sent libre de toute pression et où l’on s’amuse. Vous grimpez, planez, discutez, pêchez et tombez sur de petites joies qui récompensent votre simple curiosité. Il n’y a pas d’échec, ce qui permet de conserver une ambiance légère tout en offrant de nombreuses découvertes. Ce jeu procure le même plaisir de flâner et de sourire que lorsque l’on saute du bateau de Stella pour explorer un nouveau rivage, puis que l’on revient en planant à son rythme, simplement parce que cela fait du bien. Buy now 3 Wandersong 2018 Une quête musicale où le chant permet de résoudre les problèmes et où la gentillesse l'emporte toujours. L'optimisme du barde ne semble jamais forcé, car le jeu ne cesse de trouver de nouvelles façons ingénieuses d'utiliser le chant, qu'il s'agisse d'ouvrir des chemins ou d'apaiser les gens. L'humour adoucit les thèmes graves, et l'empathie devient un mécanisme que vous mettez activement en pratique. Buy now

Ce sont les titres phares. Prêts à plonger plus profondément dans cette douce lueur ? La liste complète se trouve ci-dessous.

Les 19 meilleurs jeux similaires à Spiritfarer – Des histoires tendres, un gameplay tout en douceur

Découvrons-les, car tous les jeux ne proposent pas un univers aussi riche en récits émouvants et un cadre aussi chaleureux que ceux-ci. Combien en avez-vous déjà joués ? Et lesquels, selon vous, deviendront vos jeux préférés dans la veine de Spiritfarer ?

1. Mutazione [Petite ville, grand cœur]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch, iOS Année de sortie 2019 Créateur(s) Développeur : Die Gute Fabrik • Éditeur : Akupara Games Caractéristiques uniques Des jardins musicaux qui évoluent au fil de l’histoire, une expérience de guérison axée sur la communauté, des conversations pleines de tendresse Note Metacritic 80 (PC), 76 (PS4)

Vous incarnez Kai, venu aider votre grand-père, et vous finissez par prendre soin de toute une île. J’ai adoré l’importance accordée ici aux petits rituels quotidiens : arroser un parterre de plantes, s’asseoir pour discuter, prendre des nouvelles de quelqu’un après une longue nuit. Les jardins chantent, et peu à peu, la ville se met elle aussi à chanter.

Les conversations semblent naturelles, ponctuées de petites routines qui renforcent la confiance. J’ai apprécié de consulter les panneaux d’affichage, d’arroser les jeunes pousses, puis de rendre visite aux voisins pour entendre les potins évoluer après les moments marquants. Les jardins musicaux agissent comme une thérapie émotionnelle, guidant les scènes sans lourdeur. C’est une conception sobre qui procure un élan émotionnel surprenant et une grande longévité.

L’histoire est tendre sans être mièvre, et le graphisme dégage une chaleur propre au dessin à la main qui donne à chaque recoin un aspect de lieu de vie. À l’instar de *Spiritfarer*, qui faisait de l’entraide à la fois un mécanisme de jeu et une étreinte, *Mutazione* trouve le même ton et se fait une place parmi les meilleurs jeux indépendants qui méritent d’être découverts.

Conseil de pro Visitez les jardins à différents moments de la journée : certaines combinaisons de plantes émettent un bourdonnement plus intense après certaines scènes, vous ramenant ainsi vers des personnages clés.

Verdict définitif : une histoire poignante qui se dévoile lentement, où l’attention est synonyme de pouvoir. Vous recherchez une histoire de guérison au sein d’une famille de cœur, avec des interactions légères ? C’est par ici qu’il faut commencer.

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2. A Short Hike [Un petit voyage, un grand sourire]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2019 Créateur(s) Développeur/Éditeur : adamgryu Caractéristiques uniques Exploration sans contrainte, escalade et vol plané à l’aide de plumes à collectionner, monde ouvert petit mais dense Note Metacritic 82 (PC), 88 (Switch), 83 (PS4)

A Short Hike est à la fois une balade dans un parc, une randonnée en montagne et une petite liste de distractions amusantes à découvrir. Je me suis éloigné des sentiers battus pour pêcher, j’ai appris un jeu de plage loufoque, puis je me suis élancé depuis une falaise juste pour voir ce que je pouvais apercevoir.

L'absence d'échecs permet de conserver une ambiance légère tout en offrant une expérience de découverte riche. Si le simple fait d'explorer de nouvelles îles dans *Spiritfarer* vous faisait sourire, ce jeu reprend cette sensation dans un format plus concis et plus ensoleillé.

La glisse est ludique, mais les voies d’escalade récompensent également une bonne planification. J’ai poursuivi des objectifs secondaires, échangé des bibelots, pêché un peu, puis suivi un oiseau jusqu’à un raccourci que j’avais manqué.

L’escalade reste un défi qui demande de la réflexion, tandis que la glisse conserve tout son côté ludique. On a l’impression d’évoluer dans un parc convivial qui ne cesse de récompenser la curiosité, heure après heure. Chaque rencontre que j’ai faite m’a apporté un peu plus de chaleur ou m’a arraché un petit rire. J’ai terminé la randonnée, mais j’avais encore envie de flâner pour saluer mes amis et admirer le ciel.

Conseil de pro Récupérez facilement des Plumes d’or en aidant d’autres randonneurs ; cette endurance se transforme en boule de neige et vous ouvre de nouveaux itinéraires et de petits secrets.

Verdict définitif : une exploration au format de poche qui procure un plaisir constant. Parfait lorsque vous recherchez des déplacements tranquilles et des conversations charmantes, sans stress.

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3. Wandersong [Chantez pour rendre le monde plus lumineux]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Switch, PS4, Xbox One Année de sortie 2018 Créateur(s) Développeur : Greg Lobanov • Éditeur : Humble Bundle Caractéristiques uniques Le chant comme mécanisme central, des énigmes axées sur l’empathie, une narration à la fois humoristique et émouvante Note Metacritic 82 (PC), 82 (Switch), 79 (PS4)

Vous incarnez un barde convaincu que le monde peut être sauvé par le chant. Ce concept central ne perd jamais de son attrait, car il trouve sans cesse de nouvelles applications bienveillantes : ouvrir des chemins, créer des liens entre des inconnus. Le scénario est à la fois drôle et sincère, un peu comme si un ami vous encourageait.

Lorsqu’une scène semblait tendue, j’ai joué avec la hauteur et le tempo, comme pour orienter la conversation. Les PNJ réagissaient avec chaleur ou surprise, plutôt qu’avec hostilité. Les énigmes s’apprennent d’abord à l’oreille, puis à la vue, ce qui préserve la fluidité du jeu. Tenir une note en harmonie avec quelqu’un devient une petite victoire qui change véritablement l’ambiance.

Chanter devient une conversation, une façon de résoudre des énigmes et un moyen de réconforter ceux qui souffrent. Le cercle chromatique invite à l’expérimentation ; j’ai donc joué avec et trouvé des solutions joyeuses. L’optimisme du barde est contagieux, transformant les moments difficiles en un jeu créatif qui semble sincère plutôt que mièvre.

Conseil de pro Tendez l’oreille pour repérer les mélodies de votre environnement, puis associez-les au bâton : la « bonne note » est souvent la bonne réponse.

Verdict définitif : Un hommage sans complexe à l’optimisme, où la bienveillance est synonyme de progrès. Ce jeu touche le cœur au même titre que *Spiritfarer*.

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Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Année de sortie 2016 Créateur(s) Développeur/Éditeur : Night School Studio Caractéristiques uniques Dialogues qui se chevauchent en temps réel, syntonisation de stations de radio surnaturelles, multiples parcours narratifs subtils Note Metacritic 80 (PC), 78 (Xbox One), 79 (PS4)

Dans Oxenfree, une sortie entre ados se transforme en histoire de fantômes. Mais ce qui rend le jeu si captivant, c’est la façon dont les personnages parlent réellement : ils s’interrompent, plaisantent, se chamaillent et choisissent parfois de ne pas répondre. J’ai cherché à découvrir toutes les fins simplement pour tester de nouvelles ambiances avec mes amis.

Le mécanisme de la radio joue un rôle essentiel. Le réglage des fréquences ouvre d’étranges failles, révèle des échos et redéfinit des scènes que vous pensiez avoir comprises. J’ai apprécié de marcher tout en choisissant mes réponses à la volée.

Les amis vous interrompent, vous taquinent et se taisent de manière très crédible. Les dénouements évoluent en douceur, ce qui rend les rejouables intéressants sans donner l’impression d’être une corvée ou une épreuve. Je n’ai cessé de rejouer les scènes finales pour tester différents registres, non pas parce que les succès l’exigeaient, mais parce que les relations semblaient authentiques.

Conseil de pro Le silence est une option : laisser les bulles s’éteindre peut faire évoluer les relations de manière surprenante.

Verdict définitif : Une histoire humaine qui se trouve être hantée. Venez pour le mystère, restez pour les conversations désordonnées et authentiques.

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5. Le gardien du cimetière [Une ambiance chaleureuse avec un clin d’œil macabre]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Année de sortie 2018 Créateur(s) Développeur : Lazy Bear Games • Éditeur : tinyBuild Caractéristiques uniques Humour noir dans un jeu de simulation de gestion, système d’artisanat et d’automatisation très complet, ambiance à la fois macabre et chaleureuse Note Metacritic 69 (PC), 70 (Xbox One), 65 (Switch)

Imaginez les tâches de Spiritfarer poussées à l’extrême et agrémentées d’humour noir. C’est un jeu répétitif mais gratifiant si vous aimez automatiser des boucles et voir une opération chaotique se transformer en une routine bien rodée.

Il s’agit d’une simulation de longue haleine où se cachent des blagues au cœur de la routine. Un âne qui parle m’a fait rire, puis je me suis remis à optimiser les autopsies, les sermons et les chaînes d’approvisionnement. Les progrès s’accélèrent après un regroupement minutieux des tâches. À l’image des feuilles de calcul, le cimetière devient une machine satisfaisante, avec des rebondissements moraux surprenants.

Derrière les blagues se cache une réflexion profonde sur le travail et la mort. Considérez ces longues sessions comme des projets de week-end et vous en ressortirez satisfait et étrangement fier de vos progrès.

Conseil de pro Regroupez les tâches. Mettez en file d’attente la fonte, le déchiquetage et la préparation de l’église pour éviter de revenir sur vos pas.

Verdict définitif : Plus axé sur les mécanismes de jeu que sur l’émotion, mais reste d’une jouabilité addictive si vous recherchez de la profondeur après Spiritfarer.

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Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Année de sortie 2019 Créateur(s) Développeur : Pathea Games • Éditeur : Team17 Caractéristiques uniques Artisanat basé sur des commandes, accent mis sur l’ingénierie plutôt que sur l’agriculture, fêtes de village et relations entre personnages Note Metacritic 73 (PC), 75 (PS4), 71 (Switch)

Je me suis réveillé, j’ai consulté le tableau d’affichage de la guilde, puis j’ai passé l’après-midi à construire des ponts, à m’occuper de fours et à fêter des anniversaires. Portia est un RPG chaleureux qui privilégie la construction et l’ingénierie plutôt que la collecte de ressources, ce qui donne l’impression que chaque réussite résout une adorable énigme civique. Le jeu comble ce même besoin d’« aider la ville ».

J’ai apprécié la façon dont les commandes vous poussent à explorer des grottes, des champs et à rendre des visites amicales. Construire des machines donne l’impression d’aménager un atelier joyeux qui bourdonne toute la journée.

Les festivals rompent la routine grâce à des mini-jeux et à l’ambiance propre à la ville. Les combats sont simples, mais les boucles de collecte et les arbres de fabrication garantissent des heures de plaisir en toute décontraction.

Conseil de pro Commencez par les missions faciles de la Guilde du Commerce : des gains réguliers vous permettront d’acquérir plus rapidement des machines plus puissantes.

Verdict définitif : un jeu en monde ouvert généreux où l’on contribue à améliorer un lieu simplement en y participant. À essayer si vous avez aimé l’esprit créatif de Stella.

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7. Littlewood [La vie après le boss final]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Linux, Switch Année de sortie 2020 Créateur(s) Développeur : Sean Young • Éditeur : SmashGames Caractéristiques uniques Pas de limite de temps, liberté de terraformation, une vie après avoir sauvé le monde grâce à la construction sereine d’une ville Note Metacritic 81 (Switch)

La crise est terminée ; il est temps de reconstruire. J’ai apprécié la façon dont le temps s’adapte à vos intentions : pas de course effrénée avant le coucher du soleil. Le gameplay s’apparente davantage à un jeu de gestion agricole chaleureux qu’à une épreuve de survie, avec des outils d’aménagement généreux et des habitants juste assez excentriques pour attiser votre curiosité.

La vie après la grande bataille se résume à des choix plus modestes, mais aux récompenses d’autant plus gratifiantes. Déplacer des bâtiments et modeler le paysage comble votre envie d’aménagement sans stress. J’ai joué avant de me coucher et j’ai terminé assis sur un banc pour regarder la ville s’installer.

L’absence de contrainte de temps signifie que les expérimentations ne coûtent rien. Vous pouvez repeindre tout un quartier en quelques minutes, puis essayer une autre idée le lendemain.

La pêche et la chasse aux insectes apportent juste ce qu’il faut de variété entre les projets de construction. Les relations s’approfondissent lentement grâce aux cadeaux et aux discussions.

Conseil de pro Réorganisez souvent le terrain. Des chemins bien pensés réduisent la consommation d’endurance et permettent des boucles de collecte plus fluides.

Verdict définitif : une expérience post-aventure sereine et bienveillante où la paix est le maître mot.

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Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Switch, PS4/PS5 Année de sortie 2022 Créateur(s) Développeur : Gummy Cat • Éditeur : Armor Games Studios Caractéristiques uniques Gérez une auberge en incarnant un ours, évaluez le confort des chambres, gérez l’éclairage tout en vous plongeant dans les mystères de la forêt Note Metacritic 72 (PC, Switch)

Vous incarnez un ours qui ouvre une auberge. Le principe est simple et charmant : fabriquer des meubles, décorer les chambres, cuisiner et satisfaire vos clients, tandis qu’un mystère forestier se profile à l’horizon. C’est un simulateur de vie serein et réconfortant, teinté d’une touche d’espièglerie.

Gérer une auberge en incarnant un ours rend d’une certaine manière les tâches quotidiennes plus agréables. Les chambres doivent atteindre un certain niveau de confort, les recettes nécessitent des ingrédients et les clients échangent des potins sur la forêt. La gestion est accessible, sans être trop compliquée. J’ai apprécié améliorer les cuisines, ajouter des salles de bains et voir les notes grimper.

L’histoire s’insère discrètement et attise votre curiosité. Entre deux tâches, la forêt laisse entrevoir des questions plus profondes, ce qui m’a incité à évaluer les chambres et à suivre les indices à un rythme tranquille.

Conseil de pro Au début, privilégiez les seuils de confort plutôt qu’une décoration sophistiquée. Les étoiles augmentent plus vite, et les rentrées d’argent arrivent plus tôt.

Verdict définitif : Un jeu de simulation de gestion chaleureux, au grand cœur et à la fourrure encore plus fournie.

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9. Coffee Talk [Des boissons chaudes, des histoires encore plus chaleureuses]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2020 Créateur(s) Développeur/Éditeur : Toge Productions Caractéristiques uniques Gameplay de barista avec des conversations à embranchements, ambiance chaleureuse et « lo-fi », expérimentation du latte art Note Metacritic 76 (PC), 70 (PS4), 74 (Switch)

Un café ouvert tard le soir, une pluie lo-fi et des habitués qui discutent vraiment. Il s’agit davantage d’une expérience émotionnelle de barista que d’un casse-tête, et c’est précisément pour cela que cela fonctionne. Les petits choix de boissons donnent l’impression d’être de légères incitations à passer de meilleures nuits.

La plupart des soirs, j’écoutais plus que je ne parlais, puis je servais une boisson qui aidait quelqu’un à y voir plus clair. La boucle de découverte des recettes est sans pression et chaleureuse. Le latte art est ludique, pas obligatoire.

Les sujets peuvent parfois être lourds, mais le café les aborde avec douceur. Je suis repartie l’esprit plus léger après une conversation sincère. J’ai conservé un post-it sur lequel figuraient mes mélanges préférés et les personnes qui en avaient besoin lors des nuits difficiles. De nouveaux ingrédients apparaissent comme autant de petites clés qui ouvrent des histoires.

Choisir d’écouter d’abord s’avère être une sage décision.

Conseil de pro Tenez un carnet de recettes. De petits changements d’ingrédients peuvent ouvrir la voie à de nouveaux rebondissements dans la conversation plus tard.

Verdict définitif : un lieu de rencontre propice à la conversation et à la détente, où l’empathie est au cœur du jeu.

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10. Sous vos yeux [Un clin d’œil et le temps passe]

Notre note 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, iOS, Android, PS VR2, PS5 Année de sortie 2021 Créateur(s) Développeur : GoodbyeWorld Games • Éditeur : Skybound Games Caractéristiques uniques Commande par clignement de l'œil via la webcam, narration émotionnelle liée à des instants fugaces, rejouabilité grâce au changement de perspective Note Metacritic 77 (PC), 79 (PS5)

Une vie racontée entre deux clignements d’œil. J’ai pleuré, puis j’ai ri de moi-même pour avoir pleuré… avant de pleurer à nouveau. Ce mécanisme renforce tout ce que l’histoire souhaite exprimer sur la rapidité avec laquelle les instants s’envolent.

Le mécanisme du clignement des yeux fait correspondre le thème et l’interaction. Vous souhaitez vous attarder, mais le temps s’écoule lorsque vous clignez des yeux. Cette tension est particulièrement forte dans les scènes joyeuses comme dans les scènes tristes. La configuration de la webcam est simple.

Si vous préférez, un mode sans caméra est disponible. Dans tous les cas, l’histoire vous touche avec une immédiateté rare. La fin redonne un sens aux moments précédents d’une manière qui semble simple, vraie et discrètement bouleversante, sans cruauté. J’ai eu besoin d’eau et de mouchoirs à portée de main après coup.

Conseil de pro Détendez votre regard pendant les scènes calmes afin de ne pas passer à côté de moments que vous voudrez garder en mémoire.

Verdict définitif : Court et inoubliable – un écho puissant des thèmes de Spiritfarer.

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11. The Gardens Between [Le temps, l'amitié, une magie discrète]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Linux, PS4/PS5, Xbox One, Switch, iOS, Android Année de sortie 2018 Créateur(s) Développeur/Éditeur : The Voxel Agents Caractéristiques uniques Énigmes basées sur la manipulation du temps, récit sans paroles sur l’amitié, îles surréalistes ressemblant à des dioramas Note Metacritic 80 (PC), 75 (PS4), 79 (Switch)

Vous contrôlez le temps. C’est un rythme apaisant où l’on avance, où l’on rembobine et où l’on observe comment de petits changements se répercutent.

Chaque île ressemble à un diorama construit à partir de souvenirs partagés. Les objets du quotidien se transforment en énigmes à la logique surprenante. Vous modifiez le temps plutôt que de diriger des personnages, ce qui crée un rythme agréable d’observation et d’intervention.

J’ai apprécié de remarquer ces minuscules relations de cause à effet, comme une prise déplacée quelques secondes plus tôt qui modifie tout un parcours. Il n’y a pas de dialogue à faire avancer, seulement des rythmes à apprendre. Le jeu semble respecter la capacité d’attention du joueur – c’est sans conteste l’un des meilleurs jeux de réflexion du moment.

La fin s'achève en douceur, sans fracas. Elle est idéale pour un après-midi tranquille, autour d'un thé et avec un peu de patience.

Conseil de pro Suivez le parcours de la lanterne ; la logique de la lumière est au cœur de la plupart des solutions.

Verdict définitif : un casse-tête compact et poétique qui donne l’impression d’un souvenir que l’on peut toucher.

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12. GRIS [Le chagrin, peint à l’aquarelle]

Notre note 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, iOS, Android Année de sortie 2018 Créateur(s) Développeur : Nomada Studio • Éditeur : Devolver Digital Caractéristiques uniques Style visuel aquarelle, parcours émotionnel sans paroles, jeu de plateforme lié aux étapes du deuil Note Metacritic 84 (PC), 83 (Switch)

Un tableau vivant où le mouvement et la musique vous transportent, au-delà du deuil, vers la lumière. Ce n’est pas compliqué, ce qui permet à l’émotion de prendre le dessus. Je vous recommande d’utiliser des écouteurs et de vous installer dans une pièce calme.

La robe libère des capacités qui reflètent le rétablissement émotionnel. Les formes lourdes se transforment en force, puis la grâce revient dans des couleurs plus éclatantes. Le gameplay reste accessible afin que le graphisme et la bande originale puissent transmettre des émotions.

Chaque zone incarne un sentiment, et les commandes reflètent cette transition entre lourdeur et grâce. Les objets à collectionner sont autant d’invitations discrètes que d’exigences. Je me suis souvent arrêté, simplement pour écouter.

J’ai apprécié la façon dont les scènes se répètent en apportant de nouvelles nuances. Le jeu récompense l’attention sans exiger un timing parfait ni une précision rigoureuse.

Conseil de pro Jouez-y en une ou deux sessions : la bande originale et les changements de couleurs vous toucheront davantage ainsi.

Verdict définitif : un pendant serein et plein d’espoir aux thèmes de Spiritfarer.

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13. Journey [Une compagnie sans paroles]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS3/PS4, PC, iOS Année de sortie 2012 (PC 2019 ; Steam 2020) Créateur(s) Développeur : Thatgamecompany • Éditeurs : Sony ; Annapurna (PC/iOS) Caractéristiques uniques Mode coopératif en ligne anonyme, communication minimaliste par des carillons, pèlerinage émouvant aux mouvements fluides Note Metacritic 92 (PS3, PS4)

Deux voyageurs, une montagne, pas un mot. Vous apprenez à vous attacher l’un à l’autre grâce à de simples carillons et à des ascensions partagées. C’est court, et cela s’accorde parfaitement avec le côté contemplatif de Spiritfarer. J’espère toujours rencontrer un voyageur qui restera un peu et m’apprendra une petite astuce en plein vol. L’absence de chat élimine toute pression.

Glisser sur le sable procure une sensation ludique, puis un carillon musical vient saluer un inconnu. Cette compagnie anonyme devient le cœur du voyage. Les glyphes allongent votre écharpe, de sorte que l’exploration nourrit la liberté. La conclusion prend toute son ampleur pour ceux qui sont restés ensemble.

J’y retourne encore lorsque j’ai besoin d’un petit moment de répit, sans paroles. Si vous adorez les mouvements élégants, ce jeu peut vous sembler l’un des meilleurs jeux de plateforme qui soient.

Conseil de pro Restez proches en mode coopératif pour recharger vos écharpes et prolonger la durée de vos vols.

Verdict définitif : Une petite épopée sur les liens qui s’établissent sans un mot.

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14. Abzu [Une plongée méditative]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PC, Xbox One, Switch, Amazon Luna Année de sortie 2016 Créateur(s) Développeur : Giant Squid • Éditeur : 505 Games Caractéristiques uniques Exploration sous-marine libre, statues de méditation, créatures marines chevauchables, pas de situation d'échec Note Metacritic 83 (PC), 78 (PS4), 80 (Switch)

Abzu incarne le rêve de la plongée sous-marine : pas de jauge d’oxygène, pas d’ennemis, juste de la curiosité et de l’émerveillement. Les envolées orchestrales et les ruines lumineuses vous invitent à ralentir votre respiration.

L'océan fourmille de vie. Les baleines passent, et les ruines brillent de secrets bienveillants. Il n'y a pas de risque de manquer d'air, alors la curiosité vous guide. Chevaucher ces créatures est un véritable plaisir.

Les secrets se cachent à la vue de tous. Remontez à la surface pour respirer dans la vie réelle, et le calme vous suit jusqu’à votre retour. J’ai mieux dormi après plusieurs nuits de sessions tardives.

La bande-son vous invite à adopter un rythme plus lent. C’est un incontournable pour apaiser l’esprit au quotidien.

Conseil de pro Utilisez les statues de méditation pour faire une pause zen et observer de plus près les comportements de la vie marine.

Verdict définitif : un compagnon sous-marin paisible dans la lignée de Journey et une belle pause apaisante après des histoires plus lourdes.

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15. Firewatch [Un travail solitaire, des émotions intenses]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2016 Créateur(s) Développeur : Campo Santo • Éditeurs : Panic, Campo Santo Caractéristiques uniques Exploration narrative à la première personne, dialogues réalistes par radio, mystère en pleine nature empreint d’une grande profondeur émotionnelle Note Metacritic 81 (PC), 76 (PS4), 85 (Xbox One)

Un été passé dans une tour de guet qui vous prend par surprise. Les échanges semblent authentiques, les forêts resplendissent, et les choix consistent principalement à répondre à la voix d’une personne à l’autre bout de la radio. Sur un écran de jeu de bonne qualité, les environnements sauvages détaillés vous marquent davantage : chaque écorce d’arbre, chaque touffe de feuillage, chaque texture riche vous donne l’impression de vous appartenir.

Les choix d’Henry paraissent sincères, complexes et humains. La forêt semble immense, mais la carte et la boussole permettent de s’y repérer facilement. Le timing des dialogues est important, car vous répondez souvent tout en marchant. J’ai apprécié la résolution réaliste.

Répondre tardivement ne donne pas la même impression que de répondre rapidement. De petits sentiers cachent des scènes tranquilles qui remettent en perspective les choix d’Henry.

Firewatch rejette le mélodrame tout en explorant le deuil et les liens humains d’une manière qui vous marque longtemps après la fin du jeu – c’est véritablement l’un des meilleurs jeux du genre.

Conseil de pro Écartez-vous des sentiers battus dès que la carte vous le permet : ces petites scènes secondaires renforcent l’atmosphère.

Verdict définitif : des dialogues magnifiquement interprétés, empreints d’un léger sentiment de malaise.

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16. Une nuit dans les bois [De retour chez vous, mais ce n’est plus comme avant]

Notre note 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4/PS5, Xbox One, Switch, iOS Année de sortie 2017 Créateur(s) Développeur : Infinite Fall • Éditeur : Finji Caractéristiques uniques Jeu de plateforme axé sur l'histoire, scénario à la fois drôle et triste, parcours alternatifs avec vos amis et mini-jeux rythmiques Note Metacritic 88 (PC), 87 (PS4), 85 (Switch)

Le retour de Mae touche au plus près de nous, avec son côté désordonné et ses nombreux petits choix quant aux personnes avec lesquelles passer du temps. Vous ne verrez pas tout en une seule partie, ce qui incite à y rejouer.

À première vue, Possum Springs a l’air mignon, puis on commence à remarquer autant de failles que de gentillesse. Les séquences de plateforme viennent ponctuer les promenades et les conversations. Les répétitions du groupe se transforment en défi rythmique aux résultats hilarants.

J’ai choisi un parcours d’ami par partie et j’ai accepté les scènes que je manquerais. Ce choix a donné du poids à leurs histoires. Les passages de plateforme rompent juste ce qu’il faut le rythme des dialogues.

Choisissez avec qui passer du temps et acceptez de passer à côté de certaines scènes. Cette conception rend les amitiés plus personnelles.

Conseil de pro Engagez-vous chaque jour dans un parcours d’amitié ; en concentrant vos moments de partage, vous tirerez le meilleur parti du développement des personnages.

Verdict définitif : Une histoire humaine sur le fait de grandir alors que le monde, lui, ne grandit pas.

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17. Le dernier feu de camp [La gentillesse comme lanterne]

Notre note 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, PS4, Xbox One, Switch, iOS Année de sortie 2020 Créateur(s) Développeur/Éditeur : Hello Games Caractéristiques uniques Une progression axée sur les énigmes, une narration apaisante, aider des âmes perdues à retrouver l’espoir Note Metacritic 80 (PC), 81 (PS4), 83 (Switch)

Dans Le dernier feu de camp, vous aidez les « Forlorn » à se retrouver, énigme après énigme. Le jeu est chaleureux sans être superficiel, et il traite l’espoir comme une compétence que l’on cultive.

Cette fable chaleureuse mêle des défis accessibles à une narration apaisante. Aider les « Forlorn » ne m’a jamais semblé répétitif, car les façons de résoudre les énigmes ne cessent de varier. Les blocs coulissants, les vannes et les petits moments de furtivité restent conviviaux. Les objets à collectionner apportent un contexte supplémentaire aux amateurs d’univers.

J’ai apprécié de passer d’un type d’énigme à l’autre, ce qui évite toute lassitude. Le narrateur traite les erreurs avec bienveillance, ce qui donne le ton.

Aider un « Forlorn » et voir son attitude changer est devenu ma récompense tranquille préférée. On a l’impression de raccommoder un filet, nœud après nœud. L’univers inspire un sentiment de sécurité, ce qui permet au message sur le fait de porter l’espoir de passer sans cynisme.

Conseil de pro Activez le mode « Explore » si vous préférez le déroulement de l’histoire à la difficulté des énigmes.

Verdict définitif : Un écho tout en douceur de la mission de Spiritfarer, dans une ambiance de conte.

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18. Eternal Hope [Deux mondes, un seul amour]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox One Année de sortie 2020 Créateur(s) Développeur : Doublehit Games • Éditeur : Kwalee Caractéristiques uniques Des énigmes impliquant des changements de dimension, l’exploration d’un royaume des ombres, une histoire d’amour brève mais émouvante Note Metacritic 70 (PC), 69 (Xbox)

Un joli jeu de plates-formes à l’ambiance mélancolique, où l’on traverse un monde d’ombres pour poursuivre une histoire d’amour. Il est court et un peu brut, mais on y sent toute la sincérité de son créateur.

Le passage d’un monde à l’autre apporte une touche originale au genre du jeu de plateforme classique. La couche d’ombres dissimule des chemins, des aides, des points de vue et des dangers que vous apprenez à repérer. J’ai apprécié le ton mélancolique et les silhouettes épurées.

J’ai abordé Eternal Hope comme une soirée de nouvelles, et cela a très bien fonctionné. La palette de couleurs est simple mais émouvante. Le changement de dimension révèle des ponts cachés et des formes vigilantes, ce qui rend l’observation particulièrement gratifiante. Les commandes sont tout à fait acceptables pour ceux qui gardent des attentes raisonnables pour un jeu indépendant de petite envergure. Le jeu est court, ce qui est idéal pour une seule séance.

Conseil de pro Entraînez-vous à passer rapidement d’un royaume à l’autre pour « imprimer » des plateformes et éviter les faux pas de dernière minute.

Verdict définitif : Compact, sincère et en parfaite adéquation thématique avec le thème de l’au-delà de Spiritfarer.

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Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox One, Switch Année de sortie 2015 Créateur(s) Développeur : Moon Studios • Éditeur : Microsoft Studios Caractéristiques uniques Jeu de plateforme précis, déplacements fluides grâce aux coups de poing et aux sauts muraux, récit émouvant accompagné de graphismes picturaux Note Metacritic 88 (PC, Xbox One)

Si vous souhaitez que vos émotions et vos mouvements s'envolent, c'est le jeu qu'il vous faut. « Ori et la forêt aveugle » est un Metroidvania exceptionnel qui allie une introduction poignante à des phases de déplacement parmi les plus gratifiantes qui soient.

Les déplacements sont une véritable célébration. Les doubles sauts, les ascensions murales et les « Bash » s’enchaînent pour tracer des parcours qui semblent impossibles, puis qui s’imposent comme une évidence. La forêt elle-même raconte l’histoire, avec des scènes dignes d’un tableau et une musique qui s’amplifie aux moments opportuns. Les points de sauvegarde récompensent la planification.

La planification des itinéraires devient un passe-temps gratifiant dès que vous maîtrisez les mouvements. Entraînez-vous dans des salles plus sûres, puis mettez calmement vos compétences en pratique lors des séquences d’évasion. Il y a certes des pics de difficulté, mais l’entraînement vous permet d’en tirer une grande fierté.

Conseil de pro Maîtrisez le « Bash » dès le début. C’est le moteur des séquences d’évasion et des itinéraires astucieux.

Verdict définitif : une catharsis exigeant un haut niveau de maîtrise qui vient compléter les soirées plus douces de Spiritfarer.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu similaire à Spiritfarer ?

Mutazione est souvent considéré comme le jeu le plus proche. L’accent qu’il met sur la guérison communautaire, les jardins musicaux et les petits gestes de gentillesse du quotidien fait écho aux thèmes de Spiritfarer, tout en racontant sa propre histoire émouvante sous la forme d’une expérience immersive de découverte de soi.

De quel type de jeu s’agit-il avec Spiritfarer ?

Spiritfarer peut être décrit comme un jeu de gestion et d’exploration chaleureux. Les joueurs s’adonnent à l’artisanat, à l’agriculture, à la cuisine et à des phases de plateforme légères tout en tissant des liens avec des esprits à bord d’un bateau personnalisable. Il allie des mécanismes de simulation de vie à une narration tout en douceur.

Quelle est la durée de Spiritfarer ?

La plupart des joueurs passeront entre 25 et 35 heures à terminer l’histoire principale, selon la quantité de contenu secondaire qu’ils accompliront. Ceux qui explorent chaque île, améliorent entièrement le bateau et collectent tous les objets dépassent souvent les 40 heures. Les joueurs qui cherchent à tout débloquer, qu’il s’agisse des recettes, des événements ou des demandes des esprits, peuvent prolonger la durée de jeu jusqu’à environ 45 heures, voire 50 heures.

Combien y a-t-il de fins dans Spiritfarer ?

Il n’y a qu’une seule fin définitive dans Spiritfarer. Le jeu ne propose pas de multiples dénouements ; l’accent est plutôt mis sur le voyage, les souvenirs que vous créez et les adieux que vous choisissez de faire. Les adieux de chaque esprit renforcent l’immersion et la résonance, mais le départ final reste le même pour tous les joueurs.

Spiritfarer s’inspire-t-il d’une histoire vraie ?

L'histoire de *Spiritfarer* s'inspire d'expériences réelles liées au deuil et à l'accompagnement des proches, tirées de la vie personnelle de l'équipe créative. Les développeurs ont indiqué que de nombreux personnages reflètent des personnes qu'ils ont connues, et que les thèmes du deuil et du dépassement de la perte ont été façonnés par leurs propres expériences face à la mort.