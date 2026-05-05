19 najlepszych gier podobnych do „Spiritfarer”, które ukoją twoją duszę w 2026 roku

Gry takie jak „Spiritfarer” są rzadkością, ponieważ łączą w sobie łagodne zarządzanie z pełnymi empatii historiami, nie zamieniając rozgrywki w przykry obowiązek. Właśnie tego uczucia szukałem, tworząc tę listę – spokojnej pętli polegającej na trosce o innych, wędrówkach po pięknych miejscach i nadawaniu znaczenia drobnym rytuałom. Osoby, które uwielbiają się przytulać, parzyć herbatę, pielęgnować ogrody i żegnać się z bliskimi, poczują się tu jak w domu.

Zapytałem też kilku znajomych, co najbardziej zapadło im w pamięć; oboje odpowiedzieli to samo, choć innymi słowami – życzliwość. To właśnie ten motyw przewodni przewija się przez całą listę – zbiór przytulnych gier menedżerskich z mnóstwem ukrytych perełek.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do „Spiritfarer”

Kiedy ktoś pyta mnie, po co jeszcze warto sięgnąć, polecam te gry, które nawiązują do „Spiritfarer”. Na różne sposoby odzwierciedlają one ciepło tej gry, zachowując jednocześnie swój niepowtarzalny charakter.

1 Mutazione 2019 To intymna opowieść z wyspy, w której ogrodnictwo i rozmowy pomagają ekscentrycznej społeczności się wyleczyć. Bardzo podobało mi się, jak drobne, codzienne rytuały stają się znaczącymi aktami troski – od zakładania muzycznych ogrodów po sprawdzanie, co u sąsiadów. Tekst jest delikatny, ale nie przesłodzony, a grafika sprawia wrażenie ręcznie rysowanej i ludzkiej. Dla tych, którzy tęsknią za sercem „Spiritfarer” – opowieści o znalezionej rodzinie – oraz cichą satysfakcją płynącą z pomagania innym, jest to oczywisty kolejny krok. Buy now 2 A Short Hike 2019 To niewielki otwarty świat, w którym nie odczuwa się presji i panuje atmosfera zabawy. Wspinamy się, szybujemy, rozmawiamy, łowimy ryby i natrafiamy na drobne przyjemności, które są nagrodą za zwykłą ciekawość. Nie ma sytuacji, w których można ponieść porażkę, co sprawia, że atmosfera pozostaje lekka, a odkrycia są bogate. Gra zaspokaja tę samą potrzebę wędrówki i uśmiechu, co wyskoczenie z łodzi Stelli, by zbadać nowy brzeg, a następnie powrót w swoim własnym tempie tylko dlatego, że sprawia to przyjemność. Buy now 3 Wandersong 2018 Muzyczna przygoda, w której śpiew rozwiązuje problemy, a dobroć zwycięża. Optymizm barda nigdy nie wydaje się wymuszony, ponieważ gra nieustannie odkrywa nowe, pomysłowe zastosowania piosenek – od otwierania dróg po uspokajanie ludzi. Humor łagodzi ciężkie tematy, a empatia staje się mechaniką, którą aktywnie praktykujesz. Buy now

To są główne pozycje. Gotowi, by zanurzyć się głębiej w tym delikatnym blasku? Pełna lista znajduje się poniżej.

19 najlepszych gier podobnych do Spiritfarer – delikatne historie, łagodna rozgrywka

Przyjrzyjmy się im, bo nie każda gra oferuje świat pełen emocjonalnych opowieści i tak przytulną atmosferę jak te tytuły. W ile z nich grałeś – i które z nich Twoim zdaniem staną się Twoimi ulubionymi grami podobnymi do Spiritfarer?

1. Mutazione [Małe miasteczko, wielkie serce]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch, iOS Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Twórca: Die Gute Fabrik • Wydawca: Akupara Games Unikalne cechy Muzyczne ogrody, które rozwijają się wraz z fabułą, uzdrawianie oparte na społeczności, czułe rozmowy Ocena na Metacritic 80 (PC), 76 (PS4)

Wcielasz się w postać Kai, aby pomóc swojemu dziadkowi, a ostatecznie zajmujesz się całą wyspą. Bardzo podobało mi się , jak duże znaczenie mają tu drobne, codzienne rytuały – podlewanie grządek, siadanie na pogawędkę, sprawdzanie, w jakim nastroju jest ktoś po długiej nocy. Ogrody śpiewają, a wraz z nimi powoli zaczyna śpiewać całe miasteczko.

Rozmowy wydają się naturalne, a drobne rutyny stopniowo budują zaufanie. Podobało mi się sprawdzanie tablic ogłoszeń, podlewanie sadzonek, a potem odwiedzanie sąsiadów, by usłyszeć, jak zmieniają się plotki po ważnych wydarzeniach. Muzyczne ogrody działają jak terapia nastroju, kierując scenami bez nadmiernej ingerencji. To spokojna gra, która zaskakuje emocjonalnym uniesieniem i długotrwałym wrażeniem.

Historia jest delikatna, ale nie ckliwa, a grafika ma ciepło rysunku odręcznego, dzięki czemu każdy zakątek wydaje się zamieszkany. Tak jak w grze „Spiritfarer” pomaganie innym było jednocześnie elementem mechaniki gry i przytuleniem, tak „Mutazione” trafia w tę samą nutę i zasługuje na miejsce wśród najlepszych gier niezależnych, które warto poznać.

Rada od profesjonalisty Odwiedzaj ogrody o różnych porach dnia – niektóre kompozycje roślinne „szepczą” głośniej po obejrzeniu określonych scen, kierując cię z powrotem do kluczowych postaci.

Ocena końcowa: Pełna empatii, powoli rozwijająca się opowieść, w której uwaga to potęga. Szukasz ukojenia w nowej rodzinie i lekkich interakcji? To idealny wybór na początek.

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2. A Short Hike [Krótka wędrówka, wielki uśmiech]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Twórca/wydawca: adamgryu Unikalne cechy Eksploracja bez presji, wspinaczka i szybowanie z wykorzystaniem zbieranych piór, niewielki, ale bogaty otwarty świat Ocena na Metacritic 82 (PC), 88 (Switch), 83 (PS4)

„A Short Hike” to połączenie spaceru po parku, górskiej wędrówki i krótkiej listy zabawnych, drobnych rozrywek. Zboczyłem z szlaku, by powędkować, nauczyłem się zabawnej gry plażowej, a potem wzbiłem się w powietrze z klifu, żeby po prostu zobaczyć, co tam widać.

Brak sytuacji, w których można ponieść porażkę, sprawia, że atmosfera pozostaje lekka, a odkrywanie świata – bogate. Jeśli sam fakt wędrówki po nowych wyspach w grze „Spiritfarer” wywoływał u Ciebie uśmiech, ta gra oddaje to uczucie w bardziej zwięzłej i pogodnej formie.

Szybowanie jest zabawne, ale trasy wspinaczkowe również nagradzają dobre planowanie. Realizowałem zadania poboczne, wymieniałem się drobiazgami, trochę łowiłem ryby, a potem podążyłem za ptakiem do skrótu, który wcześniej przeoczyłem.

Wspinaczka nadal wymaga przemyślenia, a szybowanie pozostaje radosne. Gra przypomina przyjazny park, który godzina po godzinie nagradza ciekawość. Każde spotkanie dodawało mi odrobinę ciepła lub wywoływało cichy śmiech. Ukończyłem wędrówkę, ale wciąż miałem ochotę pospacerować, witając się z przyjaciółmi i podziwiając niebo.

Porada od profesjonalisty Zdobądź łatwe Złote Pióra, pomagając innym wędrowcom; ta wytrzymałość przeradza się w nowe trasy i małe sekrety.

Ocena końcowa: Kieszonkowa eksploracja dostarczająca nieustannej radości. Idealna, gdy masz ochotę na spokojną wędrówkę i urocze rozmowy, a nie na stres.

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3. Wandersong [Śpiewaj, by świat stał się jaśniejszy]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Switch, PS4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Twórca: Greg Lobanov • Wydawca: Humble Bundle Unikalne cechy Śpiew jako główna mechanika rozgrywki, łamigłówki oparte na empatii, humorystyczna i wzruszająca fabuła Ocena na Metacritic 82 (PC), 82 (Switch), 79 (PS4)

Jesteś bardem, który upiera się, że świat można ocalić za pomocą piosenki. Ta główna idea nigdy się nie nudzi, bo wciąż znajduje nowe, bardziej życzliwe zastosowania – otwiera ścieżki, łączy nieznajomych. Scenariusz jest zabawny i szczery w sposób, który sprawia wrażenie, jakby przyjaciel cię dopingował.

Kiedy scena wydawała się napięta, eksperymentowałem z wysokością dźwięku i tempem, traktując to jak wskazówki do rozmowy. Postacie niezależne reagowały ciepłem lub zaskoczeniem, a nie wrogością. Zagadki uczą najpierw słuchu, a dopiero potem wzroku, co pozwala zachować płynność rozgrywki. Wspólne utrzymywanie nuty z kimś staje się małym zwycięstwem, które naprawdę zmienia nastrój.

Śpiew staje się rozmową, rozwiązywaniem zagadek i sposobem na pocieszenie ludzi, którzy cierpią. Koło kolorów zachęca do eksperymentowania, więc trochę się z tym pobawiłem i znalazłem radosne rozwiązania. Optymizm barda jest zaraźliwy, zamieniając trudne chwile w twórczą zabawę, która wydaje się szczera, a nie tandetna.

Porada od profesjonalisty Wsłuchaj się w melodie otoczenia, a następnie dopasuj je za pomocą pałeczki – „właściwa nuta” często jest właściwą odpowiedzią.

Ocena końcowa: Bezkompromisowy hołd dla optymizmu, w którym życzliwość przeradza się w postęp. Przemawia do tego samego serca, co „Spiritfarer”.

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Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Twórca/wydawca: Night School Studio Unikalne cechy Nakładające się na siebie dialogi w czasie rzeczywistym, nadprzyrodzone strojenie radia, wiele subtelnych ścieżek fabularnych Ocena na Metacritic 80 (PC), 78 (Xbox One), 79 (PS4)

W Oxenfree wycieczka nastolatków zamienia się w opowieść o duchach. Jednak to, co sprawia, że gra zapada w pamięć, to sposób, w jaki postacie naprawdę rozmawiają – przerywają sobie, żartują, kłócą się i decydują się nie odpowiadać. Próbowałem różnych zakończeń tylko po to, by wypróbować nowe tonacje w grze z przyjaciółmi.

Mechanika radia ma znaczenie. Przełączanie częstotliwości otwiera dziwne szczeliny, ujawnia echa i nadaje nowy kontekst scenom, które wydawały się zrozumiałe. Podobało mi się chodzenie i wybieranie odpowiedzi w ruchu.

Przyjaciele przerywają, dokuczają i milkną w sposób wiarygodny. Rozwój wydarzeń zmienia się płynnie, co sprawia, że ponowne rozgrywanie scen jest interesujące i nie przypomina odrabiania zadania domowego ani pokonywania przeszkód. Ciągle wracałem do późniejszych scen, by wypróbować różne odcienie nastroju – nie dlatego, że wymagały tego osiągnięcia, ale dlatego, że relacje między postaciami wydawały się prawdziwe.

Rada od profesjonalisty Milczenie to opcja – pozwolenie, by dymki zniknęły, może zmienić relacje w zaskakujący sposób.

Ocena końcowa: Ludzka historia, w której akurat pojawiają się duchy. Zainteresuj się tajemnicą, a zostaniesz dla chaotycznych, prawdziwych rozmów.

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5. Strażnik cmentarza [Przytulna gra z makabrycznym akcentem]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Twórca: Lazy Bear Games • Wydawca: tinyBuild Unikalne cechy Czarny humor w symulacji zarządzania, rozbudowany system rzemiosła i automatyzacji, makabryczny, a jednocześnie przytulny klimat Ocena na Metacritic 69 (PC), 70 (Xbox One), 65 (Switch)

Wyobraź sobie obowiązki z gry „Spiritfarer” podkręcone do maksimum i doprawione czarnym humorem. Gra wymaga sporo grindowania, ale daje satysfakcję, jeśli lubisz automatyzować powtarzające się czynności i obserwować, jak chaotyczna operacja zamienia się w dopracowaną rutynę.

To długodystansowa symulacja z żartami ukrytymi w rutynowych czynnościach. Gadający osioł rozbawił mnie, po czym wróciłem do optymalizacji sekcji zwłok, kazań i łańcuchów dostaw. Postęp gwałtownie przyspiesza po starannym grupowaniu zadań. Podobnie jak w arkuszach kalkulacyjnych, cmentarz staje się satysfakcjonującą maszyną z zaskakującymi zwrotami akcji o charakterze moralnym.

Pod warstwą żartów kryje się przemyślane spojrzenie na pracę i śmierć. Traktuj długie sesje jak weekendowe projekty, a wyjdziesz z nich zadowolony i dziwnie dumny ze swoich postępów.

Porada od profesjonalisty Grupuj zadania. Ustaw w kolejce topienie, rąbanie i przygotowania do nabożeństw, aby uniknąć powrotów do poprzednich etapów.

Ocena końcowa: Więcej nacisku na systemy, mniej na sentymentalizm, ale nadal gra wciąga obsesyjnie, jeśli po „Spiritfarer” pragniesz głębi.

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Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Producent: Pathea Games • Wydawca: Team17 Unikalne cechy Tworzenie przedmiotów oparte na zleceniach, nacisk na inżynierię zamiast na farmowanie, festiwale w miastach i relacje między postaciami Ocena na Metacritic 73 (PC), 75 (PS4), 71 (Switch)

Obudziłem się, sprawdziłem tablicę gildii i spędziłem całe popołudnie na budowaniu mostów, pieców i świętowaniu urodzin. Portia to przytulna gra RPG, która stawia bardziej na budowanie i inżynierię niż na uprawę roli, dzięki czemu zwycięstwo daje poczucie, jakbyś rozwiązał uroczą, społeczną zagadkę. Zaspokaja tę samą potrzebę „pomocy miastu”.

Podobało mi się, jak zlecenia zmuszają cię do zapuszczania się do jaskiń, na pola i do odwiedzania mieszkańców. Budowanie maszyn przypomina urządzanie wesołego warsztatu, w którym przez cały dzień słychać buczenie.

Festiwale przełamują rutynę dzięki minigrom i specyficznemu klimatowi miasta. Walka jest prosta, ale cykle zbierania surowców i drzewka rzemiosła zapewniają wiele godzin przyjemnej rozrywki.

Rada od profesjonalisty Najpierw wykonuj proste zadania dla Gildii Handlowej – stałe dochody pozwolą ci szybciej sfinansować zakup większych maszyn.

Ocena końcowa: Bogata gra typu sandbox, w której poprawiasz otoczenie po prostu przez swoją obecność. Wypróbuj ją, jeśli podobał ci się mechanizm budowania znany ze gry „Stella”.

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7. Littlewood [Życie po pokonaniu ostatniego bossa]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Linux, Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Twórca: Sean Young • Wydawca: SmashGames Unikalne cechy Brak limitów czasowych, swoboda kształtowania terenu, życie po ocaleniu świata poprzez spokojne budowanie miast Ocena na Metacritic 81 (Switch)

Kryzys się skończył; teraz czas na odbudowę. Podobało mi się, jak czas dostosowuje się do naszych zamiarów – nie ma pośpiechu przed zachodem słońca. Ta pętla przypomina bardziej przytulną grę o rolnictwie niż męczącą walkę o przetrwanie, z bogatymi narzędziami do kształtowania terenu i mieszkańcami miasteczka na tyle dziwnymi, by wzbudzać ciekawość.

Życie po wielkiej bitwie oznacza mniejsze wybory, ale za to z większą satysfakcją. Przenoszenie budynków i kształtowanie krajobrazu zaspokaja potrzebę projektowania bez stresu. Grałem przed snem i skończyłem na ławce, obserwując, jak miasto się uspokaja.

Brak tykającego zegara oznacza, że eksperymenty nic nie kosztują. W ciągu kilku minut można przemalować całą dzielnicę, a jutro wypróbować inny pomysł.

Wędkowanie i łapanie owadów zapewniają wystarczającą różnorodność pomiędzy projektami budowlanymi. Relacje pogłębiają się powoli dzięki prezentom i rozmowom.

Porada od profesjonalisty Często zmieniaj ukształtowanie terenu. Przemyślone trasy zmniejszają zużycie wytrzymałości i umożliwiają bardziej uporządkowane cykle zbieractwa.

Ocena końcowa: Spokojna, przyjazna gra po zakończeniu przygody, w której chodzi przede wszystkim o spokój.

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8. Niedźwiedź i śniadanie [Gościnność w leśnym stylu]

Nasz wynik 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Switch, PS4/PS5 Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Producent: Gummy Cat • Wydawca: Armor Games Studios Unikalne cechy Prowadź gospodę jako niedźwiedź, oceniaj komfort pokoi, zarządzaj oświetleniem w połączeniu z tajemnicami lasu Ocena na Metacritic 72 (PC, Switch)

Jesteś niedźwiedziem, który otwiera zajazd. Mechanika gry jest prosta i urocza – tworzysz meble, dekorujesz pokoje, gotujesz i dbasz o zadowolenie gości, podczas gdy z zakamarków lasu wyłania się tajemnica. To przyjemna symulacja z zabawnym akcentem.

Prowadzenie gospody jako niedźwiedź sprawia, że codzienne obowiązki wydają się jakoś łagodniejsze. Pokoje wymagają oceny komfortu, przepisy kulinarne – składników, a goście plotkują o lesie. Elementy zarządzania są przystępne i nie są zbyt skomplikowane. Podobało mi się ulepszanie kuchni, dodawanie łazienek i obserwowanie, jak rosną oceny.

Wątek fabularny wplata się dyskretnie i wzbudza ciekawość. Pomiędzy obowiązkami las sugeruje istnienie ważniejszych zagadek, co sprawiało, że w spokojnym rytmie porównywałam pokoje i podążałam za wskazówkami.

Porada od profesjonalisty Na początku skup się raczej na zapewnieniu odpowiedniego poziomu komfortu niż na wyszukanym wystroju. Liczba gwiazdek rośnie szybciej, a pieniądze pojawiają się wcześniej.

Ocena końcowa: Przytulna gra symulacyjna o biznesie z wielkim sercem i jeszcze większym futrem.

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9. Coffee Talk [Ciepłe napoje, jeszcze cieplejsze historie]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Twórca/wydawca: Toge Productions Unikalne cechy Rozgrywka w stylu baristy z rozgałęzionymi dialogami, przytulna atmosfera w stylu lo-fi, eksperymenty z latte art Ocena na Metacritic 76 (PC), 70 (PS4), 74 (Switch)

Kawiarnia otwarta do późna, lo-fi deszcz i stali bywalcy, którzy naprawdę rozmawiają. To bardziej emocjonalna gra o baristach niż łamigłówka, i właśnie dlatego się sprawdza. Wybór niewielkiej liczby napojów wydaje się delikatnym popchnięciem w kierunku lepszych nocy.

Większość nocy więcej słuchałem niż mówiłem, a potem podawałem napój, który pomagał komuś dojść do jasności. Proces odkrywania przepisów przebiega bez presji i w przytulnej atmosferze. Sztuka latte jest zabawą, a nie obowiązkiem.

Tematy bywają ciężkie, ale kawiarnia przedstawia je w łagodny sposób. Po szczerej rozmowie wyszłam stamtąd z lżejszym sercem. Zostawiłam karteczkę samoprzylepną z moimi ulubionymi mieszankami i informacją, komu mogą się przydać w trudne noce. Nowe składniki pojawiają się niczym małe klucze do opowieści.

Mądrze jest najpierw po prostu słuchać.

Rada od profesjonalisty Prowadź notatnik z przepisami. Niewielkie zmiany w składnikach mogą później otworzyć nowe wątki w rozmowie.

Ocena końcowa: Relaksujące miejsce spotkań, gdzie empatia jest częścią zabawy.

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10. Na twoich oczach [Mrugnij, a czas pójdzie dalej]

Nasz wynik 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, iOS, Android, PS VR2, PS5 Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Twórca: GoodbyeWorld Games • Wydawca: Skybound Games Unikalne cechy Sterowanie mrugnięciami przed kamerą internetową jako sposób wprowadzania danych, emocjonująca narracja powiązana z ulotnymi chwilami, możliwość wielokrotnego grania dzięki zmianie perspektywy Ocena na Metacritic 77 (PC), 79 (PS5)

Życie opowiadane między mrugnięciami. Płakałem, a potem śmiałem się z siebie, że płaczę – i znowu płakałem. Ta mechanika wzmacnia wszystko, co historia chce przekazać o tym, jak szybko mijają chwile.

Mechanika mrugania sprawia, że motyw przewodni i sposób interakcji idealnie się uzupełniają. Chcesz się zatrzymać, ale czas skacze, gdy mrugniesz. To napięcie uderza z pełną siłą zarówno w scenach radosnych, jak i smutnych. Konfiguracja kamery internetowej jest prosta.

Jeśli wolisz, dostępny jest tryb bez kamery. Tak czy inaczej, historia porusza z rzadką bezpośredniością. Zakończenie nadaje wcześniejszym momentom nowe znaczenie w sposób, który wydaje się prosty, prawdziwy i cicho wstrząsający, bez okrucieństwa. Po zakończeniu potrzebowałem wody i chusteczek pod ręką.

Rada od profesjonalisty W spokojnych scenach rozluźnij wzrok, aby nie przegapić chwil, które warto zatrzymać.

Ocena końcowa: Krótka i niezapomniana – potężne echo motywów z gry „Spiritfarer”.

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11. The Gardens Between [Czas, przyjaźń, cicha magia]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Linux, PS4/PS5, Xbox One, Switch, iOS, Android Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Twórca/wydawca: The Voxel Agents Unikalne cechy Łamigłówki związane z manipulacją czasem, opowieść o przyjaźni bez słów, surrealistyczne wyspy przypominające dioramy Ocena na Metacritic 80 (PC), 75 (PS4), 79 (Switch)

To ty kontrolujesz czas. To kojący rytm przewijania do przodu, cofania i obserwowania, jak niewielkie zmiany wywołują falę zmian.

Każda wyspa przypomina dioramę zbudowaną ze wspólnych wspomnień. Przedmioty codziennego użytku stają się łamigłówkami o zaskakującej logice. Zamiast kierować postaciami, przesuwasz czas, co tworzy przyjemny rytm obserwacji i delikatnych interwencji.

Podobało mi się dostrzeganie drobnych związków przyczynowo-skutkowych, takich jak przesunięcie wtyczki kilka sekund wcześniej, które zmienia cały przebieg wydarzeń. Nie ma tu dialogów, które trzeba by przechodzić, tylko rytmy, których trzeba się nauczyć. Gra wydaje się szanować zdolność skupienia uwagi – to bez wątpienia jedna z najlepszych gier logicznych na rynku.

Zakończenie jest łagodne, a nie głośne. Idealnie nadaje się na spokojne popołudnie przy herbacie i z odrobiną cierpliwości.

Rada od profesjonalisty Obserwuj trasę latarni; logika światła stanowi podstawę większości rozwiązań.

Ocena końcowa: Kompaktowa, poetycka łamigłówka, która sprawia wrażenie wspomnienia, którego można dotknąć.

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12. GRIS [Smutek namalowany akwarelą]

Nasza ocena 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, iOS, Android Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Twórca: Nomada Studio • Wydawca: Devolver Digital Cechy charakterystyczne Styl graficzny przypominający akwarelę, emocjonalna podróż bez słów, platformówka powiązana z etapami żałoby Ocena na Metacritic 84 (PC), 83 (Switch)

Żywy obraz, w którym ruch i muzyka prowadzą cię przez stratę ku światłu. Nie jest to trudne, co pozwala emocjom przejąć inicjatywę. Polecam słuchawki i ciche pomieszczenie.

Sukienka odblokowuje zdolności, które odzwierciedlają emocjonalne wyzdrowienie. Ciężkie kształty stają się siłą, a następnie powraca wdzięk w bogatszej kolorystyce. Elementy platformówki pozostają przystępne, dzięki czemu grafika i ścieżka dźwiękowa mogą nieść ze sobą emocje.

Każdy region uosabia określone uczucie, a sterowanie odzwierciedla to przejście od ciężaru do wdzięku. Przedmioty do zebrania są raczej delikatnymi zaproszeniami niż wymaganiami. Często zatrzymywałem się tylko po to, by posłuchać.

Doceniłem to, jak sceny powracają z nowymi niuansami. Gra nagradza uwagę, nie wymagając idealnego wyczucia czasu ani ścisłej precyzji.

Porada od profesjonalisty Zagraj w jedną lub dwie sesje – w ten sposób muzyka i zmiany kolorystyczne wywierają większe wrażenie.

Ocena końcowa: Spokojny, pełen nadziei odpowiednik motywów z gry „Spiritfarer”.

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Nasz wynik 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS3/PS4, PC, iOS Rok wydania 2012 (wersja na PC z 2019 r.; wersja na Steam z 2020 r.) Twórca/twórcy Twórca: Thatgamecompany • Wydawcy: Sony; Annapurna (PC/iOS) Cechy charakterystyczne Anonimowa rozgrywka kooperacyjna online, minimalistyczna komunikacja za pomocą dźwięków, emocjonująca pielgrzymka z płynnymi ruchami Ocena na Metacritic 92 (PS3, PS4)

Dwóch podróżników, jedna góra, żadnych słów. Nauczysz się troszczyć o innych dzięki prostym dzwonkom i wspólnej podróży. Gra jest krótka i idealnie współgra z kontemplacyjnym charakterem Spiritfarer. Zawsze mam nadzieję spotkać podróżnika, który zostanie przy mnie i nauczy mnie małej sztuczki w powietrzu. Brak czatu usuwa presję.

Ślizganie się po piasku sprawia frajdę, a potem dźwięk dzwoneczka wita nieznajomego. To anonimowe towarzystwo staje się sercem podróży. Glify wydłużają twój szalik, więc eksploracja karmi wolność. Finał nabiera mocy dla tych, którzy trzymali się razem.

Wciąż do niej wracam, gdy potrzebuję małego, bezsłownego zresetowania. Jeśli uwielbiasz eleganckie ruchy, ta gra może wydawać się jedną z najlepszych platformówek na rynku.

Porada od profesjonalisty W trybie kooperacyjnym trzymajcie się blisko siebie, aby ładować szaliki i przedłużyć czas lotu.

Ocena końcowa: Mała epopeja o więzi, która przemawia bez słów.

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Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PC, Xbox One, Switch, Amazon Luna Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Producent: Giant Squid • Wydawca: 505 Games Unikalne cechy Swobodna eksploracja podwodnego świata, posągi do medytacji, stworzenia morskie, na których można jeździć, brak sytuacji, w których można ponieść porażkę Ocena na Metacritic 83 (PC), 78 (PS4), 80 (Switch)

Abzu to spełnienie marzeń każdego nurka – bez wskaźnika tlenu, bez wrogów, tylko ciekawość i zachwyt. Orkiestrowe dźwięki i świecące ruiny sprawiają, że łatwiej jest zwolnić oddech.

Ocean tętni życiem. Obok przepływają wieloryby, a ruiny mienią się przyjaznymi tajemnicami. Nie ma ryzyka, że zabraknie powietrza, więc kieruje nami ciekawość. Jazda na stworzeniach to czysta przyjemność.

Tajemnice kryją się na widoku. Wystarczy wynurzyć się na powierzchnię, by zaczerpnąć powietrza – a spokój wraca wraz z tobą. Kilka nocy po późnych sesjach spałem lepiej.

Ścieżka dźwiękowa wprowadza cię w wolniejsze tempo. To mój sprawdzony sposób na częste uspokojenie umysłu.

Rada od profesjonalisty Skorzystaj z posągów medytacyjnych, aby zrobić sobie przerwę w stylu zen i przyjrzeć się bliżej wzorcom życia morskiego.

Ocena końcowa: Spokojny podwodny towarzysz gry „Journey” i urocze odprężenie po cięższych historiach.

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15. Firewatch [Samotna praca, głośne emocje]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Twórca: Campo Santo • Wydawcy: Panic, Campo Santo Cechy charakterystyczne Eksploracja z perspektywy pierwszej osoby, naturalistyczne dialogi prowadzone przez radio, tajemnica dzikiej przyrody o głębokim ładunku emocjonalnym Ocena na Metacritic 81 (PC), 76 (PS4), 85 (Xbox One)

Lato w wieży strażniczej, które zaskakuje cię nieoczekiwanie. Żarty brzmią autentycznie, lasy mienią się, a wybory dotyczą głównie tego, jak zareagujesz na głos osoby po drugiej stronie radia. Na porządnym monitorze do gier szczegółowe środowiska dzikiej przyrody robią jeszcze większe wrażenie – każda kora drzewa, każdy kępka liści, każda bogata tekstura sprawia wrażenie, jakby należała do ciebie.

Wybory Henry'ego wydają się szczere, skomplikowane i ludzkie. Las wydaje się rozległy, ale mapa i kompas sprawiają, że wędrówka jest przystępna. Ważne jest wyczucie czasu w dialogach, ponieważ często odpowiadasz podczas chodzenia. Doceniam realistyczne rozwiązanie.

Odpowiedź udzielona z opóźnieniem wywoływała inne odczucia niż ta udzielona szybko. Małe ścieżki skrywają ciche sceny, które nadają nowy kontekst wyborom Henry’ego.

„Firewatch” unika melodramatu, a jednocześnie zgłębia temat żałoby i więzi w sposób, który pozostaje w pamięci na długo – to naprawdę jedna z najlepszych gier na rynku.

Rada od profesjonalisty Zbaczaj z trasy, gdy tylko pozwala na to mapa – drobne sceny poboczne pogłębiają nastrój.

Ocena końcowa: Pięknie zagrane dialogi z nutką niepokoju.

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16. Noc w lesie [W domu, ale nie takim, jaki zostawiłeś]

Nasza ocena 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4/PS5, Xbox One, Switch, iOS Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Twórca: Infinite Fall • Wydawca: Finji Cechy charakterystyczne Platforma oparta na fabule, zabawno-smutny scenariusz, rozgałęzione ścieżki przyjaciół oraz minigry rytmiczne Ocena na Metacritic 88 (PC), 87 (PS4), 85 (Switch)

Powrót Mae jest bardzo osobisty, chaotyczny i pełen drobnych wyborów dotyczących tego, z kim spędzić czas. Nie uda ci się zobaczyć wszystkiego podczas jednej rozgrywki, co sprawia, że łatwo jest do niej wrócić.

Na pierwszy rzut oka Possum Springs wygląda uroczo, ale potem zaczynasz dostrzegać zarówno pęknięcia, jak i życzliwość w równym stopniu. Fragmenty platformowe urozmaicają spacery i rozmowy. Próba zespołu zamienia się w rytmiczne wyzwanie, co prowadzi do przezabawnych sytuacji.

W każdym przejściu wybierałem jedną ścieżkę przyjaciela i godziłem się z tym, że niektóre sceny mi umkną. Ten wybór nadał ich historiom znaczenie. Fragmenty platformowe w sam raz przełamują rytm rozmów.

Wybierz, z kim chcesz spędzać czas, i pogódź się z pominięciem niektórych scen. Taki projekt sprawia, że przyjaźnie wydają się osobiste.

Porada od profesjonalisty Każdego dnia wybieraj ścieżkę jednego przyjaciela; skupienie się na spędzaniu czasu z jedną postacią przynosi najlepsze efekty w rozwoju postaci.

Ocena końcowa: Ludzka opowieść o dorastaniu w świecie, który sam nie dorasta.

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17. Ostatnie ognisko [Życzliwość jako latarnia]

Nasz wynik 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, PS4, Xbox One, Switch, iOS Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Twórca/wydawca: Hello Games Unikalne cechy Postęp w grze oparty na rozwiązywaniu zagadek, kojąca narracja, pomaganie zagubionym duszom w odnalezieniu nadziei Ocena na Metacritic 80 (PC), 81 (PS4), 83 (Switch)

W gra „Ostatnie ognisko”” pomagasz zagubionym odzyskać siebie, rozwiązując kolejną zagadkę po zagadce. Gra jest przytulna, ale nie powierzchowna, a nadzieję traktuje jak umiejętność, którą się doskonali.

Ta przytulna bajka łączy przystępne wyzwania z kojącym głosem narratora. Pomaganie zagubionym nigdy nie wydawało się monotonne, ponieważ sposoby rozwiązywania zagadek ciągle się zmieniają. Przesuwanie bloków, zaworów i krótkie momenty skradania się pozostają przyjazne dla gracza. Przedmioty do zebrania dodają opcjonalny kontekst dla miłośników fabuły.

Podobało mi się przechodzenie między różnymi rodzajami zagadek, dzięki czemu żadna z nich nie stała się nudna. Narrator łagodnie podchodzi do błędów, co nadaje grze odpowiedni ton.

Pomaganie zagubionym i obserwowanie, jak zmienia się ich postawa, stało się moją ulubioną, cichą nagrodą. To uczucie przypomina naprawianie sieci, wiązając jeden węzeł po drugim. Świat wydaje się bezpieczny, co pozwala, by przesłanie o noszeniu w sobie nadziei dotarło bez cienia cynizmu.

Porada od profesjonalisty Włącz tryb eksploracji, jeśli wolisz płynność fabuły od trudności łamigłówek.

Ostateczna ocena: Delikatne nawiązanie do misji z gry „Spiritfarer” w klimacie bajkowej opowieści.

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18. Eternal Hope [Dwa światy, jedna miłość]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox One Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Producent: Doublehit Games • Wydawca: Kwalee Unikalne cechy Łamigłówki związane ze zmianą wymiarów, eksploracja krainy cieni, krótka, ale wzruszająca historia miłosna Ocena na Metacritic 70 (PC), 69 (Xbox)

Nastrojowa, ładna platformówka o wkroczeniu do świata cieni, by kontynuować historię miłosną. Jest krótka i nieco surowa, ale widać w niej serce.

Przełączanie się między światami dodaje ciekawy akcent do znanej rozgrywki platformowej. Warstwa cieni ukrywa ścieżki, pomocników, widoki i zagrożenia, których nauczysz się dostrzegać. Podobał mi się melancholijny ton i czyste sylwetki.

Potraktowałem „Eternal Hope” jak wieczór z opowiadaniami i sprawdziło się to świetnie. Paleta barw jest prosta, ale poruszająca. Przełączanie warstw ujawnia ukryte mosty i czające się kształty, dzięki czemu obserwacja otoczenia staje się satysfakcjonująca. Sterowanie jest wystarczające dla tych, którzy mają realistyczne oczekiwania wobec tej kompaktowej, niezależnej gry. Gra jest krótka, co sprawia, że idealnie nadaje się do przejścia za jednym razem.

Porada od profesjonalisty Poćwicz szybkie przełączanie się między światami, aby „wypisać” platformy i uniknąć potknięć w ostatniej chwili.

Ocena końcowa: Kompaktowa, szczera i tematycznie spójna z wątem życia pozagrobowego z gry „Spiritfarer”.

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Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox One, Switch Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Producent: Moon Studios • Wydawca: Microsoft Studios Unikalne cechy Precyzyjna rozgrywka platformowa, płynne przemieszczanie się dzięki ciosom i skokom na ścianach, poruszająca fabuła w połączeniu z malarską oprawą graficzną Ocena na Metacritic 88 (PC, Xbox One)

Jeśli chcesz, by Twoje emocje i ruchy osiągnęły nowy poziom, to właśnie ta gra jest dla Ciebie. „Ori i ślepa puszcza” to wyjątkowa gra z gatunku metroidvania, łącząca poruszający początek z jednymi z najbardziej satysfakcjonujących elementów poruszania się w świecie gier.

Poruszanie się jest prawdziwą przyjemnością. Podwójne skoki, wspinanie się po ścianach i uderzenia łączą się w trasy, które wydają się niemożliwe, a potem po prostu się udają. Sam las opowiada historię dzięki malowniczym scenom i muzyce, która narasta w odpowiednich momentach. Punkty zapisu nagradzają planowanie.

Planowanie trasy staje się satysfakcjonującym dodatkowym zajęciem, gdy opanujesz poruszanie się. Poćwicz sekcje w bezpieczniejszych pomieszczeniach, a potem spokojnie wykorzystuj swoje umiejętności w sekwencjach ucieczki. Pojawiają się trudniejsze fragmenty, ale praktyka zamienia je w powód do dumy.

Porada od profesjonalisty Wcześnie opanuj „Bash”. To siła napędowa sekwencji ucieczek i sprytnego wytyczania tras.

Ocena końcowa: Katarsis wymagające wysokich umiejętności, które stanowi doskonałe uzupełnienie spokojniejszych wieczorów spędzonych przy „Spiritfarer”.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra podobna do Spiritfarer?

Za grę najbardziej zbliżoną do „Spiritfarer” często uznaje się „Mutazione”. Skupia się ona na uzdrawianiu społeczności, muzycznych ogrodach i codziennych gestach życzliwości, co odzwierciedla motywy przewodnie „Spiritfarer”, a jednocześnie opowiada własną, poruszającą historię, stanowiącą wciągające doświadczenie odkrywania siebie.

Jakim rodzajem gry jest „Spiritfarer”?

„Spiritfarer” najlepiej opisać jako przytulną grę o zarządzaniu i eksploracji. Gracze zajmują się rzemiosłem, uprawą roli, gotowaniem i prostymi elementami platformowymi, jednocześnie budując relacje z duchami na pokładzie łodzi, którą można dostosować do własnych potrzeb. Gra łączy mechanikę symulacji życia z delikatną narracją.

Jak długo trwa rozgrywka w Spiritfarer?

Większość graczy poświęci 25–35 godzin na ukończenie głównej fabuły, w zależności od tego, ile treści pobocznych uda im się ukończyć. Ci, którzy eksplorują każdą wyspę, w pełni ulepszają statek i zbierają wszystkie przedmioty, często przekraczają 40 godzin. Gracze dążący do kompletności, którzy chcą zdobyć wszystkie przepisy, wydarzenia i spełnić prośby duchów, mogą wydłużyć czas gry do około 45, a nawet 50 godzin.

Ile zakończeń ma gra „Spiritfarer”?

W grze „Spiritfarer” jest tylko jedno ostateczne zakończenie. Gra nie rozgałęzia się na wiele zakończeń; zamiast tego skupia się na podróży, tworzonych przez gracza wspomnieniach oraz pożegnaniach, na które się zdecyduje. Pożegnanie każdego ducha dodaje grze realizmu i głębi, ale ostateczne pożegnanie pozostaje takie samo dla wszystkich graczy.

Czy gra „Spiritfarer” oparta jest na prawdziwej historii?

Fabuła gry „Spiritfarer” czerpie inspirację z prawdziwych doświadczeń związanych ze stratą bliskich i opieką nad nimi, zaczerpniętych z życia osobistego zespołu twórców. Twórcy gry zdradzili, że wiele postaci odzwierciedla osoby, które znali, a motywy żałoby i pogodzenia się z utratą bliskich zostały ukształtowane przez ich własne doświadczenia związane ze śmiercią.