8 giochi simili a Gradius Origins nel 2026

Giochi come Gradius Origins rientrano in una categoria ben precisa: quell’esperienza adrenalinica, con lo schermo invaso da nemici, che solo i migliori sparatutto orizzontali sviluppati in Giappone sanno offrire. Hai schivato ondate su ondate di pixel con un solo punto vita? Allora sai di cosa parlo.

Con la riedizione del leggendario pioniere Gradius Origins ormai alle porte, ho accelerato al massimo per proporti una lista accuratamente selezionata di nuovi giochi da provare che ne catturano l’essenza. È una raccolta di giochi emozionanti che evocano la follia ricca di pixel, i meccanismi fluidi dei potenziamenti e lo spirito che ha definito il genere, proprio proprio come Gradius Origins.

Quindi allacciati le cinture, accendi quei cannoni al plasma e tuffiamoci negli sparatutto moderni che portano avanti la tradizione di Gradius.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Gradius Origins

Se cerchi giochi simili a Gradius Origins, ecco le mie tre scelte migliori che centrano proprio il bersaglio. Ognuno di essi brilla per le brevi sequenze di azione sparatutto, gli elementi di potenziamento e l’adrenalina a mille quando lo schermo è pieno zeppo di nemici.

1 Dariusburst Chronicle Saviours 2015 Mi ha davvero colpito. Missioni ramificate, modalità cooperativa locale e una funzione di riavvolgimento lo rendono un gioco con un'altissima rigiocabilità. Buy now 2 R‑Type Final 2 2021 Mi piace come questo gioco unisca l’azione dei colpi caricati allo sviluppo della navicella in modo modulare. Metti insieme gli equipaggiamenti, impari gli schemi dei nemici e superi ogni fuga da brivido. Buy now 3 Jets’n’Guns 2 2020 Un frenetico gioco a scorrimento laterale con potenziamenti delle armi pazzeschi, livelli variegati e una colonna sonora metal che ti terrà il dito incollato al pulsante di fuoco. Buy now

Continua a scorrere verso il basso per vedere la lista completa, dove analizzo la colonna sonora, i comandi e l’atmosfera di ogni gioco, e ti segnalo anche dei link a offerte davvero vantaggiose!

8 giochi simili a Gradius Origins per rivivere la gloria dei giochi arcade

Ho selezionato i migliori titoli che rispecchiano il ritmo frenetico, l’azione che riempie lo schermo e il gameplay incentrato sui potenziamenti che i fan adorano in Gradius Origins e in classici come Gradius III.

Da oscure perle retrò a nuove riedizioni, ognuna di queste offre qualcosa di unico. Se hai voglia di combattimenti in pixel art, comandi fluidi delle astronavi e un pizzico dell’inconfondibile fascino Konami, qui troverai proprio quello che cerchi.

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS Vita Anno di uscita 2015 Sviluppatore Pyramid Editore Taito Durata media di gioco circa 20 ore Punteggio Metacritic 80 / 7,2

Dariusburst Chronicle: I Salvatori ti catapulta in una Warzone a scorrimento laterale dove la tua astronave, la Silver Hawk, si fa strada tra creature marine robotiche in una sfida intergalattica. Non è un gioco che puoi giocare solo una volta. C'è un numero incredibile di missioni grazie alla sua dinamica modalità Chronicle.

Il design del gioco mantiene uno stile minimalista ma accattivante, con frenetici scenari in widescreen, proiettili luminosi e boss mostruosi meccanici ispirati alle creature marine. Aggiungici la modalità cooperativa locale e le strategie con i raggi esplosivi, ed ecco uno sparatutto che fa davvero paura, o meglio, che ha i tentacoli! In più, la funzione di rewind ti permette di annullare gli errori, il che è una vera rivoluzione per gli appassionati di sparatutto

Gli utenti di Reddit dicono che l’esperienza diventa davvero coinvolgente una volta sbloccata la modalità Chronicle. Su Steam ha un ottimo punteggio, con centinaia di recensioni che ne sottolineano la portata enorme e l’azione arcade davvero solida.

Se ti piace Gradius Origins per la struttura a percorsi multipli, il controllo serrato dello schermo e l’azione in stile Konami, questo gioco non ti deluderà. Non si tratta tanto di nostalgia, quanto piuttosto di trasformare la follia degli sparatutto in strategia, senza mai rinunciare all’essenza del genere. Se ti è piaciuto particolarmente Gradius Gaiden, questo gioco colpisce nel segno in termini di sfida e grafica, e permette al genere di continuare a evolversi nella giusta direzione.

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Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Anno di uscita 2021 Sviluppatore Granzella Editore Giappone: Granzella, Resto del mondo: NIS America Durata media di gioco circa 15–20 ore Punteggio Metacritic 69 / 5,1

R-Type Final 2 ti catapulta di nuovo nell’azione contro l’Impero Bydo, al comando di una flotta di navi personalizzabili che dovrai guidare attraverso pericolosi paesaggi alieni. A differenza della maggior parte degli sparatutto basati sulla rapidità, questo gioco premia uno stile di gioco metodico.

Imparerai gli schemi, ti posizionerai correttamente e sferrerai colpi carichi devastanti con precisione millimetrica, il che ti permetterà di infliggere danni enormi alle forze Bydo. Ogni livello presenta una nuova sfida: padroneggiare le sue minacce uniche.

Il design visivo unisce una grafica 2.5D pulita a sfondi molto dettagliati e boss che riempiono lo schermo. Non è del tutto in stile retrò, ma segue fedelmente il DNA visivo della serie: creature biomeccaniche, paesaggi tecnologici inquietanti e una palette di colori che mantiene alta la tensione per tutto il gioco. Per goderti al meglio la splendida grafica di R-Type Final 2, assicurati di abbinarlo a uno schermo di alta qualità. Abbiamo una selezione dei migliori monitor da gioco per un’esperienza davvero unica.

Ciò che rende speciale questo titolo è l’enorme possibilità di personalizzazione della nave. Non ti limiti a cambiare i laser: ricostruisci il tuo caccia da zero, dal telaio all’arma principale. È un design che ti spinge ad andare avanti nel livello, con gli utenti di Reddit che in genere si entusiasmano per la soddisfazione di “guadagnarsi ogni centimetro di progresso” nelle fasi successive. Per chi cerca un coinvolgimento strategico profondo e la possibilità di sperimentare con l’equipaggiamento, qui c’è davvero molto da esplorare.

I fan da Gradius Origins troveranno familiarità nella gestione dei potenziamenti, nell’azione sullo schermo e nell’aggressività strategica. Il ritmo è un po’ più lento, ma la tensione sale gradualmente. È un gioco perfetto per te se desideri uno sparatutto ad alto rischio con profondità meccanica e un impatto visivo mozzafiato.

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Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 Anno di uscita 2020 (lancio in Occidente) Sviluppatore Rake in Grass Editore Rake in Grass Durata media di gioco circa 10–15 ore Punteggio Metacritic 80 / 6,4

Jets’n’Guns 2 ti catapulta in una guerra a scorrimento laterale spettacolare contro minacce interdimensionali. Fin dal primo momento in cui piloti un caccia pesantemente armato, distruggi ondate di nemici, potenzi le tue armi in ogni negozio e usi la tua esplosiva abilità per farti strada attraverso ambienti distruttibili.

Dal punto di vista visivo, questo gioco alza il volume con una grafica fantascientifica audace in stile cartone animato e effetti particellari incessanti. Gli scontri con i boss giganteschi esplodono in un tripudio di colori e caos, e non sono i tuoi unici nemici. Detriti e fuoco, così come enormi nemici meccanici, crollano sotto il peso del tuo arsenale. A questo punto, dovrai usare la tua strategia migliore per sconfiggere il boss.

I giocatori apprezzano l’enorme varietà di configurazioni delle armi e di scelte di equipaggiamento. Su Reddit, un fan ha condiviso la sua “configurazione da fine gioco” incentrata su lanciafiamme, droni e gestione del calore, perfetta per chi ama un setup caotico e personalizzato. I recensori di Metacritic lo definiscono “uno dei migliori sparatutto in stile DOS” con un “gameplay esplosivo” e potenziamenti che ti lasciano a bocca aperta e ti tengono incollato allo schermo.

Questo gioco condivide l’essenza con Gradius Origins: sparatutto orizzontale, momenti in cui lo schermo è invaso da tutto e cambi strategici di armi. Ma va oltre con danni da paura, meccaniche di surriscaldamento e distruzione esagerata.

Se ti è piaciuto gestire lo spazio sullo schermo e i power pod in Gradius Origins, questo gioco porta il divertimento alle stelle e ti spinge a tornare per sperimentare ancora e scatenare una vera e propria carneficina. Disponibile sulla maggior parte delle console domestiche moderne, puoi goderti questo gioco comodamente dal tuo divano. Non ti sembrerà mai che manchi qualcosa in termini di caos, profondità o potenza di fuoco.

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Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore JoyMasher Editore The Arcade Crew, ex A-Arcadia (AC) Durata media di gioco ~6–10 ore per partita Punteggio Metacritic 76 / 7,6

Blazing Chrome è uno sparatutto in stile Contra che ti catapulta in un futuro post-apocalittico in cui guerrieri robotici e umani si scontrano contro un esercito di robot. Corri, salti, combatti corpo a corpo e spari per farti strada attraverso sei livelli violenti pieni di orde di nemici e boss giganteschi a bordo di mech. È una sfida impegnativa, con passaggi stretti o ondate di nemici potenti che ti faranno sentire completamente bloccato, richiedendo ogni briciolo della tua abilità per sfondare.

Dal punto di vista visivo, è un perfetto omaggio retrò ai titoli dell’era a 16 bit. Aspettati sprite pixelati e massicci, sfondi fantascientifici dal look grezzo e frequenti esplosioni che riempiono lo schermo. La grafica vivace è perfettamente accompagnata dalla musica adrenalinica del gioco, che spinge avanti l’azione.

Questo gioco ben rifinito ripropone quell’atmosfera retrò da “tamburi di guerra” tipica dei classici dell’era SNES. I fan della versione SNES di Gradius troveranno qui tantissimo da apprezzare, e il gioco ripropone anche quella difficoltà tipica dell’era NES, dove riflessi rapidi e tempismo perfetto erano fondamentali. Se sei abbastanza audace da esplorare a fondo ogni livello, potrai scoprire potenziamenti nascosti per le armi e percorsi alternativi. Il gioco cattura davvero la magia degli sparatutto old-school con un tocco moderno.

Su Metacritic, i critici lo definiscono un “fedele omaggio a Contra” e ne sottolineano i comandi precisi e gli epici combattimenti contro i boss. In un thread su Reddit si è sottolineato come i checkpoint e la modalità cooperativa locale garantiscano “un’esperienza raffinata e snella” che ti fa tornare a giocarci ancora e ancora.

Blazing Chrome trasmette la stessa atmosfera di Gradius Origins: controlli intensi in ogni istante, caos che spazza via tutto dallo schermo e potenziamenti per le armi che ribaltano la tua strategia in un batter d’occhio. Il ritmo “run-and-gun” contrasta con gli sparatutto orizzontali, ma la sensazione meccanica mette in evidenza un chiaro legame. È un boato sonico di nostalgia avvolto in una raffinatezza moderna.

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Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, Nintendo Switch Anno di uscita 2014 (PC), 2015 (PS4), 2018 (Switch) Sviluppatore Edelweiss Editore Edelweiss (versione fisica per PC), Playism Durata media di gioco circa 6–8 ore Punteggio Metacritic 86 / 7,4

Astebreed unisce il caos dei giochi bullet-hell all’azione dei mech in un mix splendidamente animato di combattimenti in 2D e 3D. Controlli un potente mech, passando da colpi a distanza a missili a ricerca e fendenti con la spada, oppure scatenando attacchi EX per fare a pezzi orde di nemici.

La prospettiva della telecamera cambia senza soluzione di continuità da scorcio laterale a vista dall’alto a vista da dietro, rendendo i combattimenti sempre freschi e intensi. La grafica è mozzafiato. Il gioco presenta mech eleganti in stile anime, effetti spettacolari e sfondi nitidi che non risultano mai caotici.

I critici lodano il modo in cui la grafica e l’animazione supportano meccaniche di gioco profonde senza sopraffare il giocatore. Su Metacritic ha ottenuto un punteggio di circa 78/100, con commenti che lo definiscono un mix intelligente di design retrò e innovativo in stile bullet hell.

Se sei un fan di Gradius Origins, apprezzerai la precisione nel tiro, la sfida di schivare raffiche di proiettili fitte e la soddisfazione di concatenare combo mentre gestisci diversi tipi di attacco. È una rivisitazione originale della formula degli sparatutto orizzontali: audace, elegante e davvero coinvolgente.

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Il nostro punteggio 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Anno di uscita 2017 Sviluppatore Realtà digitale, Grasshopper Manufacture Editore Realtà digitale Durata media di gioco 8–12 ore Punteggio Metacritic 81 / 7,3

Sine Mora EX è uno sparatutto che gioca con il tempo, dando al genere tradizionale una nuova e affascinante svolta. Il gioco ruota attorno all’idea del controllo del tempo: i giocatori devono gestire sia la sopravvivenza della propria astronave che il tempo a disposizione per sconfiggere i nemici e districarsi in un intenso ambiente "bullet hell".

Questa meccanica unica, che ti permette di rallentare o addirittura fermare il tempo, offre un vantaggio strategico che può sembrare quasi una modalità invincibile quando riesci a padroneggiare le complesse traiettorie dei proiettili.

La trama, avvolta in un tema distopico e maturo, esplora le conseguenze della manipolazione del tempo, che fa da sfondo a una narrazione complessa e cupa. I giocatori controllano un’astronave in grado di manipolare il tempo, rallentandolo, congelandolo o addirittura accelerandolo. Questo le conferisce un vantaggio strategico contro lo sciame di nemici.

L’estetica visiva del gioco è una combinazione sorprendente di ambienti 2.5D splendidamente realizzati, che bilanciano dettagli vivaci con toni cupi e grintosi. Ogni livello presenta una sfida unica, con intense sequenze di combattimento e ambienti variegati che tengono i giocatori con il fiato sospeso.

Secondo una recensione su Metacritic, Sine Mora EX è stato elogiato per le sue "innovative meccaniche di manipolazione del tempo" e per la "grafica mozzafiato". Un utente di Reddit ha inoltre sottolineato che "le sfide bullet-hell, unite al controllo del tempo, creano un'esperienza unica che ti fa tornare a giocarci ancora e ancora".

Se sei un fan di Gradius Origins o dei classici sparatutto che premiano la maestria e i riflessi rapidi, Sine Mora EX è una scelta eccellente. Offre una ricca esperienza per giocatore singolo con meccaniche profonde e una trama affascinante. Dai un’occhiata ai nostri migliori giochi per giocatore singolo per altre avventure indimenticabili.

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Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Nintendo Switch Anno di uscita 2011 (PC) Sviluppatore Partite della fase finale Editore Partite della fase finale, Batterystaple Games, Limited Run Games Durata media di gioco 6–8 ore (modalità giocatore singolo), 10–12 ore (modalità cooperativa) Punteggio Metacritic N/A

Jamestown+ trasporta i giocatori in una versione di Marte ambientata in una storia alternativa, dove la Terra è coinvolta in un conflitto di colonizzazione. Il gioco combina un’azione frenetica e intensa in stile sparatutto con una ricca estetica steampunk.

I giocatori prendono il controllo di navi personalizzabili, combattendo contro ondate di nemici, affrontando intensi scontri in stile arcade e potenziando la potenza di fuoco man mano che avanzano. Ciò che distingue Jamestown+ è la presenza della modalità cooperativa, che permette a te e a un massimo di tre amici di affrontare insieme questa avventura su Marte. Ecco una lista di altri fantastici giochi in modalità cooperativa da scoprire.

Jamestown+ brilla per il suo vivace design in pixel art che fonde lo spirito di Marte con l’elaborato mondo steampunk animato da ingranaggi. Le esplosioni colorate e l’azione frenetica del gioco creano un’esperienza visivamente mozzafiato, anche quando il caos della battaglia si intensifica.

I potenziamenti sono integrati con maestria e i giocatori sono incoraggiati a elaborare strategie e a gestire i propri potenziamenti con tempismo per massimizzare il proprio potenziale in ogni livello. Le recensioni su Metacritic assegnano a Jamestown+ un punteggio di 85/100 e lo definiscono una fantastica lezione magistrale sul design moderno degli sparatutto, capace di offrire emozioni old-school con una fresca energia cooperativa. Dai un’occhiata alla nostra lista dei migliori giochi multiplayer per scoprire altri titoli da provare con i tuoi amici.

Se sei un fan di Gradius Origins, apprezzerai Jamestown+ per le sue fantastiche meccaniche di tiro, i pattern di proiettili coinvolgenti e i sistemi di potenziamento strategici. Entrambi i giochi condividono gli stessi principi fondamentali di azione di tiro intensa, ma Jamestown+ aggiunge un tocco unico di storia alternativa, che offre un’ambientazione fresca e un’emozionante modalità cooperativa.

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Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Anno di uscita 2022 Sviluppatore Picorinne Soft Editore SNK Durata media di gioco 5–7 ore Punteggio Metacritic 78 / 8,4

Andro Dunos 2 offre la classica azione degli sparatutto orizzontali (shmup) con meccaniche di gioco modernizzate. È ambientato in un mondo futuristico, dove piloti un'astronave per sconfiggere le forze nemiche, schivando schemi di proiettili sempre più complessi e affrontando boss formidabili.

Il gioco introduce un sistema di armi trasformabili unico nel suo genere: la tua astronave può assumere diverse forme, ognuna con abilità e tipi di attacco specifici, consentendoti di adottare strategie dinamiche durante tutto il gioco. Dovrai capire quale forma è la più adatta per ogni nuova sfida, il che aggiunge un ulteriore livello di eccitazione ai combattimenti.

Per quanto riguarda la grafica, Andro Dunos 2 abbraccia l’estetica retrò con una pixel art mozzafiato e animazioni fluide, catturando l’essenza degli sparatutto degli anni ’90. L’azione intensa è accompagnata da esplosioni vivaci e sfondi dettagliati, offrendo un’esperienza intrisa di nostalgia che mantiene comunque un fascino moderno.

Se hai intenzione di portare con te la tua esperienza con gli sparatutto a scorrimento laterale, assicurati di avere l'attrezzatura giusta. Dai un'occhiata ai migliori portatili da gaming per un'esperienza di gioco potente e portatile.

Secondo una recensione su Metacritic, Andro Dunos 2 è apprezzato perché rimane fedele alle sue radici retrò, pur introducendo comandi più fluidi e una grafica migliorata. Questo lo rende una scelta azzeccata per gli appassionati degli sparatutto a scorrimento laterale vecchio stile.

Gli appassionati da Gradius Origins apprezzeranno le somiglianze nel gameplay di base: entrambi i giochi puntano sullo scorrimento orizzontale, sull’evitare le raffiche di proiettili e sul potenziare l’armamento della tua astronave. Tuttavia, Andro Dunos 2 offre un nuovo livello di versatilità grazie al suo sistema di armi trasformabili, che dà ai giocatori più opzioni strategiche durante le battaglie intense.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile a Gradius Origins?

Il miglior gioco simile a Gradius Origins è Dariusburst Chronicle: I Salvatori. Offre un’intensa azione sparatutto a scorrimento laterale con epiche battaglie contro i boss e un’atmosfera arcade retrò simile.

Che tipo di gioco è Gradius Origins?

Gradius Origins è un gioco sparatutto a scorrimento orizzontale (shmup) in cui i giocatori controllano un'astronave e sconfiggono ondate di nemici mentre raccolgono potenziamenti. È un vero e proprio classico che ha ispirato molti giochi successivi.