8 gier podobnych do „Gradius Origins” w 2026 roku

Gry takie jak „Gradius: Początki” wpisują się w bardzo specyficzny gatunek – oferują zalewające ekran fale wrogów i adrenalinowy zastrzyk, jaki mogą zapewnić tylko najlepsze japońskie strzelanki poziome. Unikasz fali za falą pikselowych wrogów, mając do dyspozycji zaledwie jeden punkt życia? W takim razie wiesz, o co chodzi.

W związku ze zbliżającą się ponowną premierą legendarnego pioniera gatunku, Gradius: Początki, wrzuciłem na najwyższe obroty, aby przedstawić wam starannie wyselekcjonowaną listę nowych gier, które oddają jego istotę. To zbiór ekscytujących gier, które przywołują na myśl szaleństwo gęstości pikseli, płynne mechanizmy ulepszeń oraz ducha definiującego gatunek, jaki wyznacza „Gradius: Początki”.

Więc zapnijcie pasy, uruchomcie działa plazmowe i zanurzmy się w nowoczesnych strzelankach, które niosą pochodnię „Gradiusa”.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do „Gradius: Początki”

Jeśli szukacie gier podobnych do Gradius: Początki, oto moje trzy najlepsze propozycje, które idealnie spełniają te oczekiwania. Każda z nich wyróżnia się dynamiczną akcją strzelecką, elementami ulepszeń oraz przypływem adrenaliny, gdy ekran zapełnia się wrogami.

1 Dariusburst Chronicle Saviours 2015 Gra ta mocno przyciąga moją uwagę. Rozgałęzione misje, lokalna rozgrywka kooperacyjna oraz funkcja cofania sprawiają, że jest to tytuł, do którego chce się wracać. Buy now 2 R‑Type Final 2 2021 Podoba mi się połączenie w tej grze akcji opartej na strzałach ładowanych z modułowym systemem rozbudowy statku. Tworzysz wyposażenie, poznajesz schematy działania wrogów i radzisz sobie z każdą pełną napięcia ucieczką. Buy now 3 Jets’n’Guns 2 2020 Szalona gra typu side-scroller z niesamowitymi ulepszeniami broni, zróżnicowanymi poziomami i metalową ścieżką dźwiękową, która sprawia, że palec nieustannie spoczywa na przycisku strzału. Buy now

Przewiń w dół, aby zobaczyć pełną listę, w której omawiam ścieżkę dźwiękową, sterowanie i klimat każdej z gier, a nawet podaję linki do naprawdę dobrych ofert!

8 gier podobnych do „Gradius: Początki”, które pozwolą ponownie przeżyć chwałę gier zręcznościowych

Zebrałem najlepsze tytuły, które odzwierciedlają szalone tempo, wypełniającą ekran akcję oraz rozgrywkę opartą na ulepszeniach – cechy, które fani uwielbiają w „Gradius: Początki” i klasykach takich jak „Gradius III”.

Od mało znanych perełek retro po najnowsze reedycje — każda z nich wnosi coś wyjątkowego. Jeśli masz ochotę na pikselową walkę, płynne sterowanie statkiem kosmicznym i odrobinę niepowtarzalnego uroku Konami, to trafiłeś w dziesiątkę.

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS Vita Rok wydania 2015 Twórca Pyramid Wydawca Taito Średni czas gry ~20 godzin Ocena Metacritic 80 / 7,2

Dariusburst Chronicle: Zbawiciele przenosi cię do Warzone, gdzie twój statek, Silver Hawk, przedziera się przez robotyczne stworzenia morskie w międzygalaktycznej bitwie. To nie jest gra, w którą można zagrać tylko raz. Dzięki dynamicznemu trybowi Chronicle dostępna jest oszałamiająca liczba misji.

Projekt gry zachowuje minimalistyczny styl dzięki szaleńczym scenom na szerokim ekranie, świecącym pociskom i mechanicznym potworom-bossom inspirowanym morskimi stworzeniami. Dodaj do tego lokalny tryb kooperacji i strategie wykorzystujące wiązki energetyczne, a otrzymasz strzelankę z charakterem – albo raczej z mackami! Dodatkowo funkcja cofania pozwala naprawiać błędy, co stanowi prawdziwy przełom dla fanów strzelanek.

Użytkownicy Reddita twierdzą, że po odblokowaniu trybu Chronicle gra zapewnia niezwykle wciągające wrażenia. Na platformie Steam tytuł cieszy się wysoką oceną, a setki recenzji podkreślają jego ogromną skalę i solidną akcję w stylu gier zręcznościowych.

Jeśli podobała Ci się gra „Gradius: Początki” ze względu na układ z wieloma ścieżkami, wymagające sterowanie na ekranie i akcję w stylu Konami, ta pozycja na pewno Cię nie zawiedzie. Nie chodzi tu tyle o nostalgię, co o tworzenie szalonej strategii w strzelankach, przy czym nigdy nie rezygnuje się z istoty tego gatunku. Jeśli szczególnie podobała ci się gra „Gradius Gaiden”, ta pozycja spełnia wszystkie oczekiwania pod względem poziomu trudności i oprawy wizualnej, a także pozwala gatunkowi ewoluować we właściwym kierunku.

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Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Rok wydania 2021 Producent Granzella Wydawca JP: Granzella, WW: NIS America Średni czas rozgrywki ~15–20 godzin Ocena na Metacritic 69 / 5,1

R-Type Final 2 ponownie rzuca cię w sam środek akcji z Imperium Bydo, gdzie dowodzisz flotą statków, które możesz dostosować do własnych potrzeb, przemierzając niebezpieczne obce krajobrazy. W przeciwieństwie do większości strzelanek wymagających szybkich refleksów, ta gra nagradza metodyczną rozgrywkę.

Nauczysz się rozpoznawać schematy, przyjmować właściwą pozycję i wyprowadzać niszczycielskie strzały z rozbiegu z idealną precyzją, co pozwoli ci zadawać ogromne obrażenia siłom Bydo. Każdy etap stanowi nowe wyzwanie polegające na opanowaniu charakterystycznych dla niego zagrożeń.

Oprawa wizualna łączy przejrzystą grafikę 2,5D z bardzo szczegółowymi tłem i bossami wypełniającymi cały ekran. Nie jest to styl całkowicie retro, ale ściśle nawiązuje do wizualnego DNA serii: biomechaniczne stworzenia, niesamowite techniczne krajobrazy oraz kolorystyka, która utrzymuje napięcie przez cały czas. Aby w pełni cieszyć się oszałamiającą grafiką R-Type Final 2, warto połączyć grę z ekranem wysokiej jakości. Mamy dla Ciebie wybór najlepszych monitorów do gier, które zapewnią Ci niezapomniane wrażenia.

To, co wyróżnia tę grę, to ogromne możliwości personalizacji statku. Nie chodzi tylko o zmianę laserów – przebudowujesz swój myśliwiec od ramy po podstawowe uzbrojenie. Jest to projekt, który zmusza gracza do pokonywania kolejnych poziomów, a użytkownicy Reddita zazwyczaj zachwycają się satysfakcją z „zdobywania każdego cala postępu” na późniejszych etapach. Dla tych, którzy poszukują głębokiego zaangażowania strategicznego i eksperymentowania ze sprzętem, jest tu wiele do odkrycia.

Fani „Gradius: Początki” odnajdą tu znajome elementy, takie jak obsługa bonusów, akcja na ekranie i strategiczna agresja. Tempo gry jest nieco wolniejsze, ale napięcie stopniowo rośnie. To strzał w dziesiątkę dla tych, którzy pragną ryzykownej strzelanki z głębią mechaniki i oszałamiającą oprawą wizualną.

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Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 Rok wydania 2020 (premiera na rynku zachodnim) Twórca Rake in Grass Wydawca Rake in Grass Średni czas rozgrywki ~10–15 godzin Ocena na Metacritic 80 / 6,4

Jets’n’Guns 2 rzuca cię w sam środek spektakularnej, przewijanej w bok wojny przeciwko międzywymiarowym zagrożeniom. Od momentu, gdy po raz pierwszy zasiądziesz za sterami ciężko uzbrojonego myśliwca, będziesz niszczyć fale wrogów, ulepszać broń w każdym sklepie i wykorzystywać wybuchowe efekty, by przedzierać się przez zniszczalne otoczenie.

Pod względem wizualnym gra robi ogromne wrażenie dzięki odważnej, kreskówkowej grafice w stylu science fiction oraz nieustannym efektom cząsteczkowym. Ogromne starcia z bossami to feeria barw i chaosu, a oni nie są twoimi jedynymi wrogami. Gruz i ogień, podobnie jak potężni mechaniczni przeciwnicy, rozpadają się pod naporem twojego arsenału. W tym momencie musisz zastosować najlepszą strategię, by pokonać bossa.

Gracze chwalą ogromną różnorodność konfiguracji broni i wyboru wyposażenia. Na Reddicie jeden z fanów podzielił się swoją „konfiguracją na koniec gry”, skupioną na miotaczach ognia, dronach i zarządzaniu temperaturą – idealną dla tych, którzy kochają chaotyczne, spersonalizowane ustawienia. Recenzenci z serwisu Metacritic nazywają tę grę „jedną z najlepszych strzelanek w stylu DOS” z „wybuchową pętlą rozgrywki” oraz ulepszeniami, które zachwycają i sprawiają, że nie można się od niej oderwać.

Ta gra ma wspólną podstawę z Gradius: Początki: strzelanie w poziomie, momenty przepełnienia ekranu i strategiczne zmiany broni. Ale idzie o krok dalej dzięki ogromnym obrażeniom, mechanice przegrzania i przesadnej destrukcji.

Jeśli podobało ci się sterowanie przestrzenią ekranową i modułami zasilającymi w grze „Gradius: Początki”, ta pozycja podkręca to do maksimum i sprawia, że będziesz wracać po więcej eksperymentów i rzezi. Gra jest dostępna na większości nowoczesnych konsol domowych, więc możesz cieszyć się nią, wygodnie siedząc na kanapie. Nigdy nie będziesz miał wrażenia, że czegoś brakuje, jeśli chodzi o chaos, głębię rozgrywki czy siłę ognia.

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Nasza ocena 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca JoyMasher Wydawca The Arcade Crew, dawniej A-Arcadia (AC) Średni czas rozgrywki ~6–10 godzin na jedno przejście Ocena na Metacritic 76 / 7,6

Blazing Chrome to strzelanka typu „run-and-gun” w stylu Contra, która przenosi cię do postapokaliptycznej przyszłości, w której wojownicy – zarówno ludzie, jak i roboty – walczą przeciwko armii robotów. Biegasz, skaczesz, walczysz wręcz i strzelasz, przedzierając się przez sześć brutalnych poziomów pełnych hord wrogów i potężnych bossów w mechach. To spore wyzwanie – wąskie przejścia i fale potężnych przeciwników sprawią, że poczujesz się całkowicie zablokowany, a przebicie się przez nie będzie wymagało od ciebie wykorzystania wszystkich umiejętności.

Pod względem wizualnym jest to idealny hołd w stylu retro dla tytułów z ery 16-bitowej. Możesz spodziewać się gruboziarnistych sprite’ów pikselowych, surowych scenerii science fiction oraz częstych eksplozji wypełniających cały ekran. Żywe efekty wizualne doskonale uzupełnia porywająca muzyka, która napędza akcję.

To dopracowane oprogramowanie oddaje klimat retro rodem z klasyków z epoki SNES. Fani wersji „Gradius” na SNES znajdą tu mnóstwo powodów do zachwytu, a gra nawiązuje również do poziomu trudności z czasów NES, gdzie szybki refleks i precyzyjne wyczucie czasu były niezbędne. Jeśli masz odwagę dokładnie zbadać każdy poziom, możesz odkryć ukryte ulepszenia broni i alternatywne ścieżki. Gra naprawdę oddaje urok oldschoolowych strzelanek, dodając do tego nowoczesny akcent.

Na Metacritic krytycy nazywają ją „wiernym hołdem dla Contra” i podkreślają precyzyjne sterowanie oraz epickie walki z bossami. W jednym z wątków na Reddicie wspomniano, że punkty kontrolne i lokalny tryb kooperacji zapewniają „dopracowaną, płynną rozgrywkę”, która sprawia, że chce się do niej wracać.

Blazing Chrome oferuje ten sam klimat co Gradius: Początki: pełne napięcia sterowanie w każdej chwili, chaos polegający na oczyszczaniu ekranu oraz zbieranie broni, które w mgnieniu oka zmienia twoją strategię. Tempo gry typu „run-and-gun” kontrastuje z poziomymi strzelankami, ale mechanika gry podkreśla wyraźne powiązanie. To dźwiękowy huk nostalgii opakowany w nowoczesne wykończenie.

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Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, Nintendo Switch Rok wydania 2014 (PC), 2015 (PS4), 2018 (Switch) Producent Edelweiss Wydawca Edelweiss (wersja fizyczna na PC), Playism Średni czas rozgrywki ~6–8 godzin Ocena na Metacritic 86 / 7,4

Astebreed łączy chaos typowy dla gier typu bullet hell z akcją mechów w pięknie animowanej hybrydzie walki 2D i 3D. Gracz steruje potężnym mechem, przełączając się między strzałami z dystansu, pociskami samonaprowadzającymi i ciosami mieczem, a także wykorzystując ataki EX, by przedrzeć się przez hordy wrogów.

Zmieniająca się perspektywa kamery płynnie przechodzi od widoku z boku do widoku z góry i z tyłu, co sprawia, że walka jest zawsze świeża i intensywna. Grafika jest oszałamiająca. Gra oferuje eleganckie mechy w stylu anime, spektakularne efekty i wyraziste tła, które nigdy nie sprawiają wrażenia przeładowanych.

Krytycy chwalą to, jak grafika i animacja wspierają rozbudowaną mechanikę, nie przytłaczając przy tym gracza. Na Metacritic gra uzyskała ocenę około 78/100, a w komentarzach nazywana jest sprytnym połączeniem stylu retro i świeżego projektu typu „bullet hell”.

Fani serii „Gradius: Początki” docenią precyzyjne wrażenia z strzelania, wyzwanie związane z unikaniem gęstych wzorów pocisków oraz satysfakcję z łączenia kombinacji podczas zarządzania wieloma rodzajami ataków. To świeże podejście do formuły poziomych strzelanek: odważne, stylowe i głęboko wciągające.

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Nasz wynik 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Rok wydania 2017 Producent Rzeczywistość cyfrowa, Grasshopper Manufacture Wydawca Rzeczywistość cyfrowa Średni czas rozgrywki 8–12 godzin Ocena na Metacritic 81 / 7,3

Sine Mora EX to strzelanka, w której można manipulować czasem, nadająca temu tradycyjnemu gatunkowi fascynujący, nowy wymiar. Gra opiera się na idei kontroli czasu, w której gracze muszą zadbać zarówno o przetrwanie swojego statku, jak i o czas, aby pokonać wrogów i przedrzeć się przez intensywne środowisko typu bullet hell.

Ta wyjątkowa mechanika, pozwalająca spowolnić, a nawet zatrzymać czas, zapewnia przewagę strategiczną, która po opanowaniu skomplikowanych wzorów pocisków może sprawiać wrażenie niemal niepokonanej.

Fabuła, osadzona w dojrzałej, dystopijnej scenerii, zgłębia konsekwencje manipulacji czasem, co stanowi również tło dla złożonej i mrocznej narracji. Gracze sterują statkiem kosmicznym posiadającym zdolność manipulowania czasem – mogą go spowalniać, zatrzymywać, a nawet przyspieszać. Daje to strategiczną przewagę w walce z rojem wrogów.

Estetyka wizualna gry to efektowne połączenie pięknie renderowanych środowisk 2,5D, które równoważą żywe detale z surowymi, mrocznymi odcieniami. Każdy poziom stanowi wyjątkowe wyzwanie, a intensywne sekwencje walki i zróżnicowane środowiska sprawiają, że gracze siedzą jak na szpilkach.

Według recenzji opublikowanej na Metacritic gra „Sine Mora EX” została doceniona za „nowatorską mechanikę manipulacji czasem” oraz „efektowną oprawę graficzną”. Jeden z użytkowników serwisu Reddit zauważył również, że „wyzwania typu bullet hell w połączeniu z kontrolą czasu tworzą wyjątkowe doświadczenie, które sprawia, że chce się do tej gry wracać”.

Jeśli jesteś fanem Gradius: Początki lub klasycznych strzelanek, w których liczy się mistrzostwo i szybki refleks, Sine Mora EX to doskonały wybór. Oferuje bogatą rozgrywkę dla jednego gracza z rozbudowaną mechaniką i fascynującą fabułą. Zapoznaj się z naszym zestawieniem najlepszych gier dla jednego gracza, aby odkryć więcej niezapomnianych przygód.

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Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Nintendo Switch Rok wydania 2011 (PC) Twórca Mecze w fazie finałowej Wydawca Gry w ostatecznej wersji, gry z serii „Batterystaple”, gry wydane w limitowanej serii Średni czas rozgrywki 6–8 godzin (tryb dla jednego gracza), 10–12 godzin (tryb kooperacyjny) Ocena na Metacritic brak

Jamestown+ przenosi graczy do alternatywnej wersji Marsa, gdzie Ziemia jest uwikłana w konflikt kolonialny. Gra łączy w sobie dynamiczną, intensywną akcję typu shoot ’em up z bogatą estetyką steampunkową.

Gracze przejmują kontrolę nad statkami kosmicznymi, które można dostosować do własnych potrzeb, walcząc z falami wrogów, biorąc udział w intensywnych potyczkach w stylu gier zręcznościowych oraz ulepszając siłę ognia w miarę postępów w grze. Tym, co wyróżnia Jamestown+, jest tryb współpracy, który pozwala graczowi wraz z maksymalnie trzema znajomymi wspólnie zmierzyć się z tą przygodą na Marsie. Oto lista kilku innych niesamowitych gier kooperacyjnych, które warto odkryć.

Jamestown+ wyróżnia się żywą grafiką w stylu pixel art, która łączy ducha Marsa z dopracowanym, opartym na mechanizmach światem steampunku. Kolorowe eksplozje i dynamiczna akcja tworzą oszałamiające wizualnie wrażenia, nawet gdy chaos bitwy nasila się.

Ulepszenia są umiejętnie wkomponowane, a gracze są zachęcani do opracowywania strategii i efektywnego planowania momentu ich aktywacji, aby maksymalnie wykorzystać swój potencjał na każdym etapie. Recenzje na Metacritic przyznają grze Jamestown+ ocenę 85/100 i nazywają ją fantastyczną lekcją mistrzowską w zakresie nowoczesnego projektowania strzelanek, dostarczającą oldschoolowych emocji w połączeniu ze świeżą energią trybu kooperacyjnego. Zapoznaj się z naszą listą najlepszych gier wieloosobowych, aby odkryć więcej tytułów dla siebie i swoich znajomych.

Jeśli jesteś fanem Gradius: Początki, z pewnością docenisz Jamestown+ za fantastyczną mechanikę strzelania, wciągające wzory pocisków oraz strategiczne systemy ulepszeń. Obie gry opierają się na tych samych podstawowych zasadach intensywnej akcji strzeleckiej, ale Jamestown+ wprowadza unikalny wątek alternatywnej historii, oferując świeżą scenerię i ekscytującą rozgrywkę w trybie kooperacyjnym.

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Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Rok wydania 2022 Twórca Picorinne Soft Wydawca SNK Średni czas gry 5–7 godzin Ocena Metacritic 78 / 8,4

Andro Dunos 2 oferuje klasyczną rozgrywkę typu shoot 'em up (shmup) z unowocześnioną mechaniką. Akcja toczy się w futurystycznym świecie, w którym pilotujesz statek kosmiczny, aby pokonać siły wroga, unikając coraz bardziej skomplikowanych wzorów pocisków i walcząc z potężnymi bossami.

Gra wprowadza unikalny system transformującej się broni, dzięki któremu statek może przybierać różne formy, z których każda posiada własne umiejętności i rodzaje ataków, co zapewnia dynamiczne strategie na każdym etapie rozgrywki. Gracz musi odgadnąć, która forma najlepiej sprawdzi się w obliczu każdego nowego wyzwania, co dodatkowo dodaje emocji do walki.

Jeśli chodzi o oprawę wizualną, Andro Dunos 2 nawiązuje do estetyki retro dzięki oszałamiającej grafice pikselowej i płynnej animacji, oddając esencję strzelanek z lat 90. Intensywną akcję uzupełniają żywe eksplozje i szczegółowe tła, oferując przeżycie przepełnione nostalgią, które zachowuje jednak nowoczesny urok.

Jeśli planujesz grać w strzelanki w podróży, upewnij się, że masz odpowiedni sprzęt. Sprawdź najlepsze laptopy do gier, które zapewniają wydajną i przenośną rozgrywkę.

Według recenzji serwisu Metacritic gra „Andro Dunos 2” jest chwalona za to, że pozostaje wierna swoim retro korzeniom, wprowadzając jednocześnie płynniejsze sterowanie i ulepszoną grafikę. To sprawia, że jest to solidny wybór dla fanów oldschoolowych strzelanek z przewijaniem bocznym.

Miłośnicy „Gradius: Początki” docenią podobieństwa w podstawowej rozgrywce: obie gry skupiają się na przewijaniu w poziomie, unikaniu serii pocisków oraz ulepszaniu uzbrojenia statku. Jednak „Andro Dunos 2” zapewnia nowy poziom wszechstronności dzięki systemowi transformującego się uzbrojenia, który daje graczom więcej opcji strategicznych podczas intensywnych bitew.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra podobna do Gradius: Początki?

Najlepszą grą podobną do Gradius: Początki jest Dariusburst Chronicle: Zbawiciele. Oferuje ona intensywną akcję strzelanki z przewijaniem bocznym, epickie bitwy z bossami oraz podobny klimat retro gier zręcznościowych.

Jaki styl ma gra „Gradius: Początki”?

„Gradius: Początki” to gra typu shoot ’em up (shmup) z przewijaniem poziomym, w której gracze sterują statkiem kosmicznym i pokonują fale wrogów, zbierając przy tym bonusy. To prawdziwy klasyk, który zainspirował wiele późniejszych gier.