8 jogos parecidos com o Gradius Origins em 2026

Jogos como o Gradius Origins encaixam-se num perfil muito específico: aquela adrenalina alucinante, com o ecrã cheio de ação, que só os melhores jogos de tiro horizontais desenvolvidos no Japão conseguem oferecer. Conseguiste esquivar-te de onda após onda de pixels com apenas um ponto de vida? Então já sabes como funciona.

Com o relançamento do lendário pioneiro Gradius Origins à porta, acelerei a velocidade warp para te trazer uma lista cuidadosamente selecionada de novos jogos que captam a sua essência. É uma coleção de jogos emocionantes que evocam a loucura repleta de píxeis, os mecanismos de power-ups fluidos e o espírito que definiu o género, tal como o Gradius Origins.

Por isso, aperta o cinto, aciona aqueles canhões de plasma e vamos mergulhar nos jogos de tiro modernos que levam adiante o legado do Gradius.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao Gradius Origins

Se estás à procura de jogos como o Gradius Origins, estas são as minhas três principais escolhas que acertam em cheio. Cada um deles destaca-se pela ação de tiro rápida, pelos elementos de power-up e pela adrenalina que sentes quando o ecrã fica cheio de inimigos.

1 Dariusburst Chronicle Saviours 2015 Chama-me imenso a atenção. Missões com ramificações, modo cooperativo local e uma função de retrocesso tornam-no num jogo com imensa rejogabilidade. Buy now 2 R‑Type Final 2 2021 Gosto da forma como este jogo combina a ação dos disparos carregados com o desenvolvimento da nave de forma modular. Cria-se o equipamento, aprende-se os padrões dos inimigos e consegue-se sobreviver a cada fuga angustiante. Buy now 3 Jets’n’Guns 2 2020 Um jogo frenético de deslocamento lateral com melhorias de armas alucinantes, níveis variados e uma banda sonora cheia de metal que te mantém com o dedo colado ao botão de disparo. Buy now

Continua a descer até à lista completa, onde analiso a banda sonora, os comandos e a sensação de cada jogo, e até partilho links para promoções mesmo boas!

8 jogos parecidos com o Gradius Origins para reviver a glória dos arcades

Reuni os melhores títulos que refletem o ritmo frenético, a ação que enche o ecrã e a jogabilidade repleta de melhorias que os fãs adoram no Gradius Origins e em clássicos como o Gradius III.

Desde joias retro pouco conhecidas a relançamentos recentes, cada um traz algo único. Se estás com vontade de combate pixelizado, controlo fluido de naves espaciais e uma pitada do inconfundível charme da Konami, aqui vais encontrar o que procuras.

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS Vita Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor Pyramid Editora Taito Tempo médio de jogo ~20 horas Pontuação no Metacritic 80 / 7,2

O Dariusburst Chronicle: Os Salvadores leva-te para uma Warzone em deslocamento lateral, onde a tua nave, a Silver Hawk, abre caminho por entre criaturas marinhas robóticas numa batalha intergaláctica. Não é um jogo que se jogue só uma vez. Há uma quantidade alucinante de missões, graças ao seu dinâmico Modo Crónica.

O design do jogo mantém o estilo minimalista com cenas frenéticas em ecrã panorâmico, projéteis brilhantes e chefes monstruosos mecânicos inspirados em criaturas marinhas. Junte a isso o modo cooperativo local e as estratégias de feixes explosivos, e tens um shmup com garra… ou tentáculos! Como bónus, a funcionalidade de rebobinar permite-te desfazer erros, o que é uma verdadeira revolução para os fãs de shmups

Os utilizadores do Reddit dizem que a experiência é super envolvente assim que o Modo Chronicle é desbloqueado. No Steam, o jogo tem uma classificação excelente, com centenas de comentários a destacar a sua escala gigantesca e a ação arcade super sólida.

Se gostas do Gradius Origins pelo layout com vários percursos, pelo controlo tenso do ecrã e pela ação ao estilo da Konami, este jogo não te vai desiludir. Não se trata tanto de nostalgia, mas sim de criar uma estratégia louca de shoot 'em up, sem nunca abandonar a essência do género. Se gostaste especialmente do Gradius Gaiden, este jogo acerta em cheio em termos de desafio e visuais, e permite que o género continue a evoluir da melhor forma possível.

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A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Granzella Editora JP: Granzella, WW: NIS America Duração média do jogo ~15–20 horas Pontuação no Metacritic 69 / 5,1

O R-Type Final 2 leva-te de volta à ação contra o Império Bydo, onde controlas uma frota de naves que podes personalizar enquanto atravessas paisagens alienígenas perigosas. Ao contrário da maioria dos jogos de tiros que exigem reflexos rápidos, este recompensa uma jogada metódica.

Vais aprender padrões, posicionar-te corretamente e lançar tiros carregados devastadores com precisão no momento certo, o que te permite infligir danos enormes às forças Bydo. Cada fase apresenta um novo desafio para dominares as suas ameaças únicas.

O design visual combina gráficos 2.5D simples com cenários muito detalhados e chefes que ocupam todo o ecrã. Não é totalmente retro, mas segue de perto o ADN visual da série: criaturas biomecânicas, paisagens tecnológicas misteriosas e um esquema de cores que mantém a tensão ao longo de todo o jogo. Para aproveitar ao máximo os visuais deslumbrantes do R-Type Final 2, certifica-te de o combinar com um ecrã de alta qualidade. Temos uma seleção dos melhores monitores para jogos para que tenhas a experiência definitiva.

O que torna este título especial é a enorme personalização da nave. Não te limitas a trocar de lasers; reconstruíres o teu caça desde a estrutura até à arma principal. É um design que te obriga a avançar no nível, com os utilizadores do Reddit a elogiarem frequentemente a satisfação de «conquistar cada centímetro de progresso» nas fases mais avançadas. Para quem procura um envolvimento estratégico profundo e experimentação de equipamento, há muito para explorar aqui.

Os fãs de «Gradius Origins» vão sentir-se em casa com a forma como se lidam com os power-ups, a ação no ecrã e a agressividade estratégica. O ritmo é um pouco mais lento, mas a tensão vai aumentando gradualmente. É uma escolha certa para ti se procuras um shmup de alto risco com profundidade mecânica e um impacto visual impressionante.

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A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 Ano de lançamento 2020 (lançamento no Ocidente) Desenvolvedor Rake in Grass Editora Rake in Grass Tempo médio de jogo ~10–15 horas Pontuação no Metacritic 80 / 6,4

O Jets’n’Guns 2 leva-te para uma guerra bombástica em deslocamento lateral contra ameaças interdimensionais. Desde a primeira vez que pilotas um caça fortemente armado, destróis ondas de inimigos, melhoras as tuas armas em todas as lojas e usas o teu talento explosivo para arrasar ambientes destrutíveis.

Visualmente, este jogo dá tudo com uma arte de ficção científica arrojada, ao estilo de desenhos animados, e efeitos de partículas incessantes. Os enormes combates contra chefes explodem em cor e caos, e eles não são os teus únicos inimigos. Detritos e fogo, assim como gigantescos adversários mecânicos, desmoronam-se perante o teu arsenal. Nesta altura, vais precisar de usar a tua melhor estratégia para derrotar o chefe.

Os jogadores elogiam a enorme variedade de definições de armas e opções de equipamento. No Reddit, um fã partilhou a sua «configuração de fim de jogo» focada em lança-chamas, drones e gestão de calor, perfeita para quem adora uma configuração caótica e personalizada. Os críticos do Metacritic chamam-no de «um dos melhores jogos de tiro ao estilo DOS», com um «c iclo de jogabilidade explosivo» e melhorias que te impressionam e te mantêm viciado.

Este jogo partilha a essência com o Gradius Origins: tiroteios horizontais, momentos de ecrã sobrecarregado e trocas estratégicas de armas. Mas vai mais longe com danos descontrolados, mecânicas de aquecimento e destruição exagerada.

Se adoraste controlar o espaço no ecrã e os power pods no Gradius Origins, este jogo leva isso ao máximo e faz-te voltar sempre para mais experiências e carnificina. Disponível na maioria das consolas domésticas modernas, podes desfrutar deste jogo no conforto do teu sofá. Nunca vais sentir que falta alguma coisa em termos de caos, profundidade ou poder de fogo.

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A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor JoyMasher Editora The Arcade Crew, ex-A-Arcadia (AC) Tempo médio de jogo ~6–10 horas por jogada Pontuação no Metacritic 76 / 7,6

O Blazing Chrome é um jogo de tiro do tipo «correr e disparar», na linha do Contra, que te transporta para um futuro pós-apocalíptico onde guerreiros robóticos e humanos enfrentam um exército de robôs. Corres, saltas, lutas corpo a corpo e disparas para abrir caminho por seis níveis violentos, repletos de hordas de inimigos e chefes gigantescos em mechs. É um desafio justo, com passagens estreitas ou ondas de inimigos poderosos que te vão fazer sentir completamente encurralado, exigindo toda a tua habilidade para conseguires avançar.

Visualmente, é uma homenagem retro perfeita aos jogos da era dos 16 bits. Podes contar com sprites de pixels grossos, cenários de ficção científica com um toque sombrio e explosões frequentes que enchem o ecrã. Os gráficos vibrantes são perfeitamente complementados pela música emocionante do jogo, que impulsiona a ação.

Este jogo bem acabado traz aquela vibração retro de batidas de guerra, direto dos clássicos da era SNES. Os fãs da versão SNES do Gradius vão adorar isto, e o jogo também recria aquela dificuldade da era NES, em que reflexos rápidos e timing preciso eram imprescindíveis. Podes descobrir melhorias de armas escondidas e percursos alternativos se fores ousado o suficiente para explorar cada nível a fundo. O jogo capta verdadeiramente a magia dos shoot ’em ups à moda antiga com um toque moderno.

No Metacritic, os críticos chamam-lhe uma «homenagem fiel ao Contra» e destacam os controlos precisos e as lutas épicas contra os chefes. Um tópico no Reddit mencionou como os pontos de verificação e o modo cooperativo local proporcionavam «uma experiência polida e otimizada» que te faz querer voltar sempre.

O Blazing Chrome traz a mesma vibração que o Gradius Origins: controlo tenso a cada momento, caos que limpa o ecrã e recolha de armas que mudam a tua estratégia num piscar de olhos. O ritmo de «correr e disparar» contrasta com os shoot ’em ups horizontais, mas a sensação mecânica destaca uma ligação clara. É um estrondo sónico de nostalgia envolto num acabamento moderno.

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A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, Nintendo Switch não sei Ano de lançamento 2014 (PC), 2015 (PS4), 2018 (Switch) Desenvolvedora Edelweiss Editora Edelweiss (versão física para PC), Playism Duração média do jogo ~6–8 horas Pontuação no Metacritic 86 / 7,4

Astebreed combina o caos dos jogos «bullet-hell» com a ação dos mechs numa mistura lindamente animada de combate em 2D e 3D. Controlas um mech poderoso, alternando entre disparos à distância, mísseis teleguiados e golpes de espada, ou lançando ataques EX para abrir caminho por entre hordas de inimigos.

A perspetiva da câmara muda de forma fluida entre a visão lateral, a visão de cima para baixo e a visão por trás, o que mantém o combate fresco e intenso. Os gráficos são deslumbrantes. O jogo apresenta mechas elegantes ao estilo anime, efeitos dramáticos e cenários nítidos que nunca parecem sobrecarregados.

Os críticos elogiam a forma como os gráficos e a animação apoiam uma mecânica profunda sem sobrecarregar o jogador. No Metacritic, tem uma pontuação de cerca de 78/100, com comentários que o descrevem como uma mistura inteligente de design retro e inovador do género «bullet hell».

Um fã de «Gradius Origins» vai apreciar a sensação de disparo preciso, o desafio de esquivar padrões densos de balas e a satisfação de encadear combos enquanto geres vários tipos de ataque. É uma nova abordagem à fórmula dos jogos de tiros horizontais: ousada, elegante e profundamente envolvente.

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A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor Realidade Digital, Grasshopper Manufacture Editora Realidade Digital Tempo médio de jogo 8–12 horas Pontuação no Metacritic 81 / 7,3

O Sine Mora EX é um jogo de tiro que manipula o tempo e dá ao género tradicional uma nova e fascinante reviravolta. O jogo gira em torno da ideia do controlo do tempo, onde os jogadores têm de gerir tanto a sobrevivência da sua nave como o relógio para derrotar inimigos e navegar por um ambiente intenso de chuva de balas.

Esta mecânica única, que te permite abrandar ou até congelar o tempo, oferece uma vantagem estratégica que pode parecer quase um modo invencível quando dominas os padrões complicados de balas.

O enredo, envolto num tema maduro e distópico, explora as consequências da manipulação do tempo, o que também prepara o terreno para uma narrativa complexa e sombria. Os jogadores controlam uma nave com a capacidade de manipular o tempo, abrandando-o, congelando-o ou até acelerando-o. Isto dá-te uma vantagem estratégica contra o enxame de inimigos.

A estética visual do jogo é uma combinação impressionante de ambientes 2.5D lindamente renderizados, que equilibram detalhes vibrantes com tons sombrios e realistas. Cada nível traz um desafio único, com sequências de combate intensas e ambientes diversificados que mantêm os jogadores na ponta da cadeira.

De acordo com uma crítica do Metacritic, o Sine Mora EX tem sido elogiado pelas suas «mecânicas inovadoras de manipulação do tempo» e pelos seus «efeitos visuais impressionantes». Um utilizador do Reddit também referiu que os «desafios do tipo bullet-hell, combinados com o controlo do tempo, criam uma experiência única que te faz querer jogar mais e mais».

Se és fã do Gradius Origins ou de jogos clássicos do género «bullet hell» que recompensam a mestria e os reflexos rápidos, o Sine Mora EX é uma excelente escolha. Oferece uma experiência rica para um jogador, com mecânicas profundas e uma narrativa fascinante. Dá uma vista de olhos nos nossos melhores jogos para um jogador para mais aventuras inesquecíveis.

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A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Nintendo Switch Ano de lançamento 2011 (PC) Desenvolvedora Jogos da Fase Final Editora Jogos «Final Form», Jogos «Batterystaple», Jogos «Limited Run» Tempo médio de jogo 6–8 horas (modo individual), 10–12 horas (modo cooperativo) Pontuação no Metacritic N/A

O Jamestown+ leva-te a uma versão de história alternativa de Marte, onde a Terra está envolvida num conflito de colonização. O jogo combina ação rápida e intensa do género «shoot 'em up» com uma estética steampunk rica.

Os jogadores assumem o controlo de naves personalizáveis, lutando contra ondas de inimigos, participando em combates intensos ao estilo arcade e melhorando o poder de fogo à medida que avançam. O que distingue o Jamestown+ é a inclusão do modo cooperativo, que permite que tu e até três amigos embarquem juntos nesta aventura com destino a Marte. Aqui está uma lista de mais alguns jogos cooperativos fantásticos para explorares.

O Jamestown+ destaca-se pelo seu design vibrante em pixel art, que combina o espírito de Marte com o elaborado mundo steampunk, movido a engrenagens. As explosões coloridas e a ação em ritmo acelerado do jogo criam uma experiência visualmente deslumbrante, mesmo à medida que o caos da batalha se intensifica.

Os power-ups estão habilmente integrados, e os jogadores são incentivados a traçar estratégias e a sincronizar as suas melhorias de forma eficaz para maximizar o seu potencial em cada fase. As críticas do Metacritic atribuem ao Jamestown+ uma pontuação de 85/100 e consideram-no uma fantástica aula-mestre em design moderno de jogos de tiro, proporcionando emoções à moda antiga com uma energia cooperativa renovada. Dá uma vista de olhos na nossa lista dos melhores jogos multijogador para descobrires mais títulos para ti e para os teus amigos.

Se és fã do Gradius Origins, vais adorar o Jamestown+ pelas suas fantásticas mecânicas de tiro, padrões de balas envolventes e sistemas de melhorias estratégicos. Ambos os jogos partilham os mesmos princípios básicos de ação de tiro intensa, mas o Jamestown+ traz uma reviravolta única de história alternativa, que oferece um cenário novo e uma jogabilidade cooperativa emocionante.

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A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2022 Desenvolvedora Picorinne Soft Editora SNK Tempo médio de jogo 5–7 horas Pontuação no Metacritic 78 / 8,4

O Andro Dunos 2 oferece ação clássica de shoot 'em up (shmup) horizontal com mecânicas de jogo modernizadas. Passa-se num mundo futurista, onde pilotas uma nave espacial para derrotar forças inimigas, esquivando-te de padrões de tiros cada vez mais complexos e enfrentando chefes formidáveis.

O jogo apresenta um sistema único de armas transformáveis, em que a tua nave pode assumir diferentes formas, cada uma com as suas próprias habilidades e tipos de ataque, proporcionando estratégias dinâmicas ao longo de toda a jogada. Vais ter de adivinhar qual a melhor forma para cada novo desafio, o que também acrescenta uma dimensão emocionante ao combate.

No que diz respeito aos visuais, o Andro Dunos 2 adota a estética retro com pixel art deslumbrante e animações fluidas, captando a essência dos shmups dos anos 90. A ação intensa é complementada por explosões vibrantes e cenários detalhados, oferecendo uma experiência repleta de nostalgia que mantém o apelo moderno.

Se estás a pensar levar a tua experiência de jogos de tiro para onde quer que vás, certifica-te de que tens o equipamento certo. Dá uma olhadela nos melhores portáteis para jogos, para uma experiência de jogo potente e portátil.

De acordo com uma análise do Metacritic, o Andro Dunos 2 é elogiado por se manter fiel às suas raízes retro, ao mesmo tempo que apresenta controlos mais fluidos e gráficos melhorados. Isto torna-o uma escolha sólida para os fãs de jogos de tiro side-scrolling à moda antiga.

Os fãs de Gradius Origins vão apreciar as semelhanças na jogabilidade principal: ambos os jogos centram-se na rolagem horizontal, em esquivar-se de padrões de balas e em melhorar o armamento da tua nave. No entanto, o Andro Dunos 2 traz um novo nível de versatilidade com o seu sistema de armas transformáveis, que dá aos jogadores mais opções estratégicas durante batalhas intensas.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo parecido com o Gradius Origins?

O melhor jogo semelhante ao Gradius Origins é o Dariusburst Chronicle Saviours. Oferece ação intensa de tiro de deslocamento lateral com batalhas épicas contra chefes e uma sensação retro de arcada semelhante.

Que estilo de jogo é o Gradius Origins?

O Gradius Origins é um jogo do género «shoot 'em up» (shmup) de deslocamento horizontal, em que os jogadores controlam uma nave espacial e derrotam ondas de inimigos enquanto recolhem power-ups. É um clássico da marca que inspirou muitos sucessores.