8 jeux similaires à Gradius Origins en 2026

Des jeux comme Gradius Origins répondent à un profil très précis : une expérience où l'écran est submergé d'ennemis et où l'adrénaline monte en flèche, comme seuls les meilleurs shoot'em up horizontaux développés au Japon savent le faire. Vous avez réussi à esquiver vague après vague de pixels avec un seul point de vie ? Alors vous connaissez le truc.

À l’approche de la réédition du légendaire pionnier Gradius Origins, j’ai mis les bouchées doubles pour vous proposer une sélection soigneusement élaborée de nouveaux jeux à découvrir qui en capturent l’essence. Il s’agit d’une sélection de jeux passionnants qui évoquent la folie des graphismes riches en pixels, les mécanismes fluides de bonus et l’esprit qui a défini le genre, tels que Gradius Origins les incarne.

Alors attachez vos ceintures, allumez vos canons à plasma et plongeons-nous dans ces jeux de tir modernes qui reprennent le flambeau de Gradius.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Gradius Origins

Si vous recherchez des jeux similaires à Gradius Origins, voici mes trois coups de cœur qui répondent parfaitement à vos attentes. Chacun d’entre eux se distingue par ses séquences d’action rapides, ses éléments de bonus et la montée d’adrénaline que l’on ressent lorsque l’écran est envahi d’ennemis.

1 Dariusburst Chronicle Saviours 2015 Il a fortement attiré mon attention. Des missions à embranchements, un mode coopératif local et une fonction de retour en arrière en font un jeu extrêmement rejouable. Buy now 2 R‑Type Final 2 2021 J'apprécie la façon dont ce jeu allie l'action des tirs chargés à l'évolution modulaire de votre vaisseau. Vous composez vos configurations d'armement, vous apprenez à décrypter les schémas d'attaque des ennemis et vous parvenez à vous sortir de chaque situation périlleuse. Buy now 3 Jets’n’Guns 2 2020 Un jeu à défilement horizontal frénétique proposant des améliorations d’armes démesurées, des niveaux variés et une bande-son aux accents metal qui vous fera garder le doigt collé sur le bouton de tir. Buy now

Continuez à faire défiler vers le bas pour découvrir la liste complète, où je passe en revue la bande-son, les commandes et l’ambiance de chaque jeu, et où je vous propose même des liens vers de très bonnes affaires !

8 jeux similaires à Gradius Origins pour revivre la gloire des jeux d’arcade

J’ai sélectionné les meilleurs titres qui reflètent le rythme effréné, l’action qui envahit l’écran et le gameplay axé sur les améliorations que les fans adorent dans Gradius Origins et des classiques comme Gradius III.

Des perles rétro méconnues aux rééditions toutes fraîches, chacune apporte quelque chose d’unique. Si vous avez envie de combats en pixels, d’un pilotage fluide de vaisseaux spatiaux et d’une touche du charme incomparable de Konami, vous trouverez votre bonheur ici.

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS Vita Année de sortie 2015 Développeur Pyramid Éditeur Taito Durée moyenne de jeu environ 20 heures Note Metacritic 80 / 7,2

Dariusburst Chronicle : Les Sauveurs vous plonge dans une Warzone à défilement horizontal où votre vaisseau, le Silver Hawk, se fraye un chemin à travers des créatures marines robotisées dans un parcours intergalactique semé d’embûches. Ce n’est pas le genre de jeu auquel on se contente de jouer une seule fois. Le mode Chronicle, particulièrement dynamique, propose un nombre impressionnant de missions.

Le design du jeu allie un style minimaliste très cool à des séquences frénétiques en écran large, des projectiles lumineux et des boss monstrueux inspirés des créatures marines. Ajoutez à cela son mode coopératif local et ses stratégies de tirs en rafale, et vous obtenez un shoot'em up qui a du mordant… ou plutôt des tentacules ! En prime, la fonction de retour en arrière vous permet de corriger vos erreurs, ce qui change véritablement la donne pour les fans de shoot'em up.

Les utilisateurs de Reddit affirment que l'expérience est profondément immersive une fois le mode « Chronicle » débloqué. Sur Steam, le jeu bénéficie d'une excellente note, avec des centaines d'avis soulignant son ampleur impressionnante et son action arcade d'une solidité à toute épreuve.

Si vous appréciez Gradius Origins pour ses parcours à plusieurs voies, la gestion tendue de l’écran et son action à la Konami, ce titre ne vous décevra pas. Il s’agit moins de nostalgie que d’une stratégie de folie propre aux shoot’em up, sans pour autant renoncer à l’essence même du genre. Si vous avez particulièrement apprécié Gradius Gaiden, ce titre répondra à toutes vos attentes en termes de défi et de graphismes, et permet au genre de continuer à évoluer dans la bonne direction.

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Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Année de sortie 2021 Développeur Granzella Éditeur Japon : Granzella, Reste du monde : NIS America Durée moyenne de jeu environ 15 à 20 heures Note Metacritic 69 / 5,1

R-Type Final 2 vous replonge dans l’action face à l’Empire Bydo, aux commandes d’une flotte de vaisseaux que vous pouvez personnaliser pour traverser des paysages extraterrestres périlleux. Contrairement à la plupart des shoot’em up basés sur la réactivité, celui-ci récompense un jeu méthodique.

Vous apprendrez à reconnaître les schémas, à vous positionner correctement et à lancer des tirs chargés dévastateurs avec une précision millimétrique, ce qui vous permettra d’infliger des dégâts considérables aux forces Bydo. Chaque niveau vous propose un nouveau défi consistant à maîtriser ses menaces spécifiques.

Le design visuel allie des graphismes 2,5D épurés à des arrière-plans très détaillés et à des boss qui occupent tout l’écran. Sans pour autant adopter un style entièrement rétro, le jeu reste fidèle à l’ADN visuel de la série : des créatures biomécaniques, des paysages technologiques inquiétants et une palette de couleurs qui maintient la tension tout au long du jeu. Pour profiter pleinement des superbes graphismes de R-Type Final 2, veillez à l’associer à un écran de haute qualité. Nous vous proposons une sélection des meilleurs écrans de jeu pour une expérience ultime.

Ce qui rend ce titre si particulier, c’est l’étendue des possibilités de personnalisation de votre vaisseau. Vous ne vous contentez pas de changer de laser : vous reconstruisez votre chasseur de fond en comble, de la structure à l’armement principal. Le jeu est conçu pour vous pousser à progresser dans les niveaux, et les utilisateurs de Reddit s’extasient généralement sur la satisfaction de « mériter chaque centimètre de progression » au fil des niveaux avancés. Pour ceux qui recherchent un engagement stratégique profond et des expérimentations en matière d’équipement, il y a ici beaucoup à explorer.

Les fans de Gradius Origins retrouveront des éléments familiers dans la gestion des bonus, l’action à l’écran et l’agressivité stratégique. Son rythme est un peu plus lent, mais la tension monte progressivement. C’est un choix incontournable si vous recherchez un shoot’em up à haut risque, doté d’une profondeur mécanique et d’un impact visuel saisissant.

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Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 Année de sortie 2020 (sortie en Occident) Développeur Rake in Grass Éditeur Rake in Grass Durée moyenne de jeu environ 10 à 15 heures Note Metacritic 80 / 6,4

Jets’n’Guns 2 vous plonge dans une guerre spectaculaire à défilement horizontal contre des menaces interdimensionnelles. Dès que vous prenez les commandes d’un chasseur lourdement armé, vous détruisez des vagues d’ennemis, améliorez vos armes dans chaque boutique et utilisez des effets explosifs pour fendre des environnements destructibles.

Sur le plan visuel, ce jeu met le paquet avec un graphisme de science-fiction audacieux, de style bande dessinée, et des effets de particules incessants. Les affrontements contre d’énormes boss sont un véritable feu d’artifice de couleurs et de chaos, et ils ne sont pas vos seuls ennemis. Débris et flammes, tout comme les imposants adversaires mécaniques, s’effondrent sous les coups de votre arsenal. À ce stade, vous devrez mettre en œuvre votre meilleure stratégie pour vaincre le boss.

Les joueurs saluent la grande variété des configurations d’armes et des choix d’équipement. Sur Reddit, un fan a partagé sa « configuration de fin de jeu » axée sur les lance-flammes, les drones et la gestion de la chaleur, parfaite pour ceux qui aiment les configurations chaotiques et personnalisées. Les critiques de Metacritic le qualifient de « l’un des meilleurs shoot’em up de style DOS », doté d’une « boucle de gameplay explosive » et de améliorations qui vous émerveillent et vous tiennent en haleine.

Ce jeu partage des éléments fondamentaux avec Gradius Origins : tir horizontal, moments où l’écran est saturé d’action et changements d’armes stratégiques. Mais il va plus loin avec des dégâts démesurés, une mécanique de gestion de la chaleur et une destruction démesurée.

Si vous avez adoré maîtriser l'espace à l'écran et les modules d'énergie dans Gradius Origins, ce titre pousse le plaisir à son paroxysme et vous donnera envie de revenir sans cesse pour de nouvelles expérimentations et de nouveaux carnages. Disponible sur la plupart des consoles de salon modernes, vous pourrez profiter de ce jeu confortablement installé dans votre canapé. Vous n’aurez jamais l’impression qu’il manque quoi que ce soit en matière de chaos, de profondeur ou de puissance de feu.

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Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2019 Développeur JoyMasher Éditeur The Arcade Crew, anciennement A-Arcadia (AC) Durée moyenne de jeu Environ 6 à 10 heures par partie Note Metacritic 76 / 7,6

Blazing Chrome est un jeu de tir « run-and-gun » dans la lignée de Contra qui vous plonge dans un futur post-apocalyptique où des guerriers robots et humains s’opposent à une armée de robots. Vous courez, sautez, combattez au corps à corps et tirez pour vous frayer un chemin à travers six niveaux violents, remplis de hordes d’ennemis et de boss imposants à bord de méchas. C’est un défi à la mesure de vos capacités, avec des passages étroits ou des vagues d’adversaires puissants qui vous donneront l’impression d’être complètement bloqué, vous obligeant à mobiliser tout votre talent pour vous en sortir.

Visuellement, c’est un hommage rétro parfait aux titres de l’ère 16 bits. Attendez-vous à des sprites aux pixels épais, des décors de science-fiction bruts et de fréquentes explosions qui envahissent l’écran. Les graphismes éclatants sont parfaitement mis en valeur par la musique palpitante du jeu, qui fait avancer l’action.

Ce logiciel soigné vous plonge directement dans l’ambiance rétro des classiques de l’époque de la SNES. Les fans de la version SNES de Gradius y trouveront largement leur compte, et le jeu reprend également la difficulté propre à l’époque de la NES, où des réflexes rapides et un timing précis étaient indispensables. Vous pourrez découvrir des améliorations d’armes cachées et des chemins alternatifs si vous êtes assez audacieux pour explorer chaque niveau dans les moindres recoins. Le jeu incarne véritablement la magie des shoot ’em up à l’ancienne, avec une touche de modernité.

Sur Metacritic, les critiques le qualifient d’« hommage fidèle à Contra » et soulignent la précision des commandes ainsi que les combats de boss épiques. Un fil de discussion sur Reddit mentionnait que les points de contrôle et le mode coop local offraient « une expérience soignée et fluide » qui vous donne envie de revenir.

Blazing Chrome dégage la même ambiance que Gradius Origins : des commandes tendues à chaque instant, un chaos qui vide l’écran et des bonus d’armes qui bouleversent votre stratégie en un clin d’œil. Le rythme « run-and-gun » contraste avec celui des shoot ’em up horizontaux, mais la sensation mécanique met en évidence un lien évident. C’est un véritable coup de tonnerre de nostalgie, le tout dans une finition moderne.

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Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, Nintendo Switch Année de sortie 2014 (PC), 2015 (PS4), 2018 (Switch) Développeur Edelweiss Éditeur Edelweiss (version physique PC), Playism Durée moyenne de jeu environ 6 à 8 heures Note Metacritic 86 / 7,4

Astebreed mêle le chaos des jeux « bullet hell » et l’action des mechas dans un hybride magnifiquement animé de combats en 2D et 3D. Vous contrôlez un puissant mecha, passant des tirs à distance aux missiles à tête chercheuse et aux coups d’épée, ou déchaînant des attaques EX pour tailler en pièces des hordes d’ennemis.

La perspective de la caméra évolue de manière fluide, passant du défilement latéral à la vue de dessus puis à la vue derrière le personnage, ce qui confère au combat une intensité et une originalité constantes. Les graphismes sont époustouflants. Le jeu propose des méchas élégants de style anime, des effets spectaculaires et des arrière-plans nets qui ne donnent jamais l’impression d’être surchargés.

Les critiques saluent la manière dont les graphismes et les animations viennent soutenir des mécanismes de jeu complexes sans pour autant submerger le joueur. Sur Metacritic, le jeu obtient une note d’environ 78/100, les commentaires le qualifiant de savant mélange entre un style rétro et un concept « bullet hell » innovant.

Les fans de Gradius Origins apprécieront la précision des tirs, le défi que représente l’esquive de salves de balles denses et la satisfaction d’enchaîner des combos tout en gérant plusieurs types d’attaques. C’est une nouvelle approche de la formule des shoot’em up horizontaux : audacieuse, élégante et profondément captivante.

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Notre note 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Année de sortie 2017 Développeur Réalité numérique, Grasshopper Manufacture Éditeur Réalité numérique Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures Note Metacritic 81 / 7,3

Sine Mora EX est un shoot ’em up qui joue avec le temps et apporte une nouvelle dimension fascinante à ce genre traditionnel. Le jeu s’articule autour du concept de contrôle du temps : les joueurs doivent à la fois assurer la survie de leur vaisseau et gérer le temps imparti pour vaincre leurs ennemis et se frayer un chemin à travers un environnement intense de « bullet hell ».

Ce mécanisme unique, qui vous permet de ralentir, voire de figer le temps, offre un avantage stratégique pouvant s’apparenter à un mode « invincible » lorsque vous maîtrisez les schémas de tir complexes.

L’intrigue, ancrée dans un univers dystopique et mature, explore les conséquences de la manipulation du temps, ce qui pose également les bases d’un récit complexe et sombre. Les joueurs contrôlent un vaisseau doté de la capacité de manipuler le temps, en le ralentissant, en le figant, voire en l’accélérant. Cela leur confère un avantage stratégique face à l’essaim d’ennemis.

L’esthétique visuelle du jeu est une combinaison saisissante d’environnements en 2,5D magnifiquement rendus, qui allient des détails éclatants à des tons sombres et granuleux. Chaque niveau présente un défi unique, avec des séquences de combat intenses et des environnements variés qui tiennent les joueurs en haleine.

Selon une critique publiée sur Metacritic, Sine Mora EX a été salué pour ses « mécanismes innovants de manipulation du temps » et ses « graphismes saisissants ». Un utilisateur de Reddit a également souligné que « les défis de type bullet hell, associés au contrôle du temps, créent une expérience unique qui vous donne envie d’y rejouer sans cesse ».

Si vous êtes fan de Gradius Origins ou des shoot'em up classiques qui récompensent la maîtrise et les réflexes rapides, Sine Mora EX est un excellent choix. Il offre une expérience solo riche, avec des mécanismes approfondis et un récit fascinant. Découvrez notre sélection des meilleurs jeux solo pour vivre d'autres aventures inoubliables.

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Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Nintendo Switch Année de sortie 2011 (PC) Développeur Matchs de préparation finale Éditeur Jeux « Final Form », jeux « Batterystaple », jeux en édition limitée Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures (mode solo), 10 à 12 heures (mode coopératif) Note Metacritic N/A

Jamestown+ transporte les joueurs dans une version uchronique de Mars, où la Terre est impliquée dans un conflit de colonisation. Le jeu allie une action de tir effrénée et intense à une esthétique steampunk très riche.

Les joueurs prennent les commandes de vaisseaux personnalisables, affrontent des vagues d’ennemis, se livrent à des combats intenses de type arcade et améliorent leur puissance de feu au fur et à mesure de leur progression. Ce qui distingue Jamestown+, c’est l’intégration d’un mode coopératif, qui vous permet, à vous et à jusqu’à trois amis, de vous lancer ensemble dans cette aventure martienne. Voici une liste d’autres jeux coopératifs exceptionnels à découvrir.

Jamestown+ se distingue par son design pixel art éclatant qui allie l’esprit de Mars à l’univers steampunk sophistiqué, animé par des engrenages. Les explosions colorées et l’action trépidante du jeu créent une expérience visuellement époustouflante, même lorsque le chaos du combat s’intensifie.

Les bonus sont habilement intégrés, et les joueurs sont encouragés à élaborer des stratégies et à choisir le bon moment pour leurs améliorations afin de maximiser leur potentiel à chaque niveau. Les critiques de Metacritic attribuent à Jamestown+ une note de 85/100 et le qualifient de fantastique modèle de référence en matière de conception moderne de shoot’em-up, offrant des sensations à l’ancienne avec une énergie coopérative renouvelée. Consultez notre liste des meilleurs jeux multijoueurs pour découvrir d’autres titres à explorer avec vos amis.

Si vous êtes fan de Gradius Origins, vous apprécierez Jamestown+ pour ses mécanismes de tir fantastiques, ses schémas de tir captivants et ses systèmes de mise à niveau stratégiques. Les deux jeux partagent les mêmes principes fondamentaux d’action de tir intense, mais Jamestown+ apporte une touche unique d’uchronie, qui offre un cadre original et un mode coopératif passionnant.

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Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Année de sortie 2022 Développeur Picorinne Soft Éditeur SNK Durée moyenne de jeu 5 à 7 heures Note Metacritic 78 / 8,4

Andro Dunos 2 propose une action classique de shoot 'em up (shmup) horizontal avec des mécanismes de jeu modernisés. L’action se déroule dans un univers futuriste, où vous pilotez un vaisseau spatial pour vaincre les forces ennemies, en esquivant des salves de tirs de plus en plus complexes et en affrontant de redoutables boss.

Le jeu introduit un système d’armes transformables unique, grâce auquel votre vaisseau peut prendre différentes formes, chacune dotée de ses propres capacités et types d’attaque, ce qui permet des stratégies dynamiques tout au long du jeu. Vous devrez deviner quelle forme est la mieux adaptée à chaque nouveau défi, ce qui ajoute une dimension passionnante aux combats.

Côté graphisme, Andro Dunos 2 adopte une esthétique rétro avec un pixel art époustouflant et des animations fluides, capturant ainsi l’essence même des shoot’em up des années 90. L’action intense est rehaussée par des explosions éclatantes et des arrière-plans détaillés, offrant une expérience empreinte de nostalgie qui conserve tout son attrait moderne.

Si vous envisagez de profiter de vos jeux de tir à défilement horizontal lors de vos déplacements, assurez-vous de disposer du matériel adéquat. Découvrez les meilleurs ordinateurs portables de jeu pour une expérience de jeu puissante et nomade.

Selon une critique publiée sur Metacritic, Andro Dunos 2 est salué pour sa fidélité à ses racines rétro tout en proposant des commandes plus fluides et des graphismes améliorés. Cela en fait un choix de premier ordre pour les amateurs de jeux de tir à défilement horizontal à l’ancienne.

Les passionnés de Gradius Origins apprécieront les similitudes au niveau du gameplay de base : les deux jeux mettent l’accent sur le défilement horizontal, l’esquive des salves de balles et l’amélioration de l’armement de votre vaisseau. Cependant, Andro Dunos 2 apporte un nouveau niveau de polyvalence grâce à son système d’armes transformables, qui offre aux joueurs davantage d’options stratégiques lors des combats intenses.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu similaire à Gradius Origins ?

Le meilleur jeu similaire à Gradius Origins est Dariusburst Chronicle : Les Sauveurs. Il propose une action intense de tir à défilement horizontal avec des combats de boss épiques et une ambiance arcade rétro similaire.

À quel genre de jeu appartient Gradius Origins ?

« Gradius Origins » est un jeu de tir à défilement horizontal (shmup) dans lequel les joueurs pilotent un vaisseau spatial et doivent vaincre des vagues d'ennemis tout en récupérant des bonus. Il s'agit d'un grand classique du genre qui a inspiré de nombreux jeux par la suite.