Giochi simili a Firewatch: 15 avventure ricche di trama nel 2026

Nel mondo odierno dei blockbuster tripla A, giochi come Firewatch sono un’ottima alternativa per chi non è alla ricerca di emozioni a buon mercato. E lo capisco: a volte non servono sequenze d’azione esplosive o mondi aperti all’infinito per passare centinaia di ore.

Quello che cerchi davvero è una storia ben costruita che ti rimanga impressa a lungo anche dopo i titoli di coda. Un gioco in cui ogni conversazione conta e il mondo stesso racconta una storia coinvolgente.

Questo gioco di esplorazione in prima persona di Campo Santo ci ha mostrato esattamente quanto possano essere potenti queste brevi avventure intime. Firewatch è uscito nel 2016 e ha persino ottenuto nomination ai BAFTA e premi IGF per la sua straordinaria narrazione e il design visivo. Chi avrebbe mai detto che una storia su due persone che parlano tramite una radio portatile potesse essere così avvincente?

Comunque, se ti sei innamorato del mistero di Firewatch, della sua profondità emotiva o della sua esplorazione accattivante, ho alcuni consigli che devi assolutamente provare. Ogni gioco di questa lista offre qualcosa di diverso: dallo svelare segreti di famiglia all’indagare su eventi soprannaturali e persino a qualcosa di ancora più inquietante.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Firewatch

Prima di addentrarci nei dettagli, ecco le mie scelte migliori per giochi incredibili incentrati sulla trama, simili a Firewatch:

1 What Remains of Edith Finch 2017 Un viaggio suggestivo attraverso una tragica storia familiare, raccontata attraverso episodi profondamente commoventi Buy now 2 Gone Home 2013 Un vero capolavoro di narrazione ambientale e di suspense inarrestabile Buy now 3 The Vanishing of Ethan Carter 2014 Un'indagine soprannaturale dall'atmosfera inquietante Buy now

Ovviamente, un breve riassunto non renderà mai giustizia alle storie raccontate da questi giochi, quindi diamo un’occhiata approfondita a queste fantastiche opzioni che ti regaleranno lo stesso impatto emotivo per cui Firewatch è famoso.

I 15 migliori giochi simili a Firewatch per avventure coinvolgenti

Ciò che ha reso Firewatch così speciale non è stato solo lo splendido stile grafico o il mistero sempre più fitto che ne costituiva il cuore. È stato il modo in cui ci ha fatto sentire: soli ma connessi, curiosi ma anche preoccupati, sempre spinti ad andare avanti per scoprire il prossimo colpo di scena. Questi 15 giochi racchiudono storie altrettanto intense e coinvolgenti, ognuna con il proprio tocco speciale.

1. Ciò che resta di Edith Finch

Anno di uscita Piattaforme Sviluppatore Durata media di gioco 2017 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS Giant Sparrow 2-3 ore

Ciò che resta di Edith Finch non è solo uno dei giochi indie più fighi in circolazione: è un vero e proprio capolavoro di narrazione interattiva. Proprio come Firewatch, usa un’ambientazione isolata per raccontare una storia profondamente personale, ma invece di una torre di avvistamento incendi, esplorerai un’enorme villa di famiglia piena di storie tragiche e passaggi segreti.

Ogni stanza racconta la storia della morte di un diverso membro della famiglia, e ciò che rende questo gioco davvero speciale è il modo in cui ogni racconto utilizza meccaniche di gioco uniche. Un attimo prima controlli un bambino su un'altalena, quello dopo sei un gatto che insegue gli uccelli, e poi ti ritrovi a lavorare in un conservificio di pesce. La creatività che si vede qui è qualcosa che devi provare di persona.

E, a dirla tutta, l’impatto emotivo è ancora più forte che in Firewatch o in altri giochi simili, e questo la dice lunga. Se la storia di Henry ci ha toccato il cuore, quella di Edith Finch te lo spezzerà di sicuro – in senso positivo. La sceneggiatura è brillante, il doppiaggio è eccezionale e il modo in cui le storie si intrecciano crea un’esperienza davvero unica.

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2. Gone Home

Anno di uscita Piattaforme Sviluppatore Durata media di gioco 2017 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS Fullbright 2-3 ore

Se sei un fan dei migliori giochi di avventura che ti permettono di ricostruire una storia attraverso l’esplorazione, Gone Home ti farà sentire come se fossi tornato a casa (gioco di parole voluto). Il suo punto di forza è proprio la semplice arte di raccontare una storia attraverso piccoli dettagli e oggetti o ricordi che vai scoprendo.

Vesti i panni di Katie, una giovane donna che torna a casa dopo un anno all’estero e trova la casa di famiglia vuota. Attraverso appunti, cassette e indizi nell’ambiente circostante, potrai scoprire cosa è successo a tua sorella Sam e al resto della tua famiglia. L’attenzione ai dettagli è incredibile: ogni cassetto che apri, ogni appunto che leggi può stravolgere completamente la situazione.

Ciò che rende Gone Home interessante è la sua attenzione all’autenticità. Ambientato nel 1995, ogni dettaglio, dai classici poster di X-Files alla musica riot grrrl, cattura perfettamente lo spirito di quell’epoca. Il mistero si svela al tuo ritmo e, proprio come in Firewatch, ti tiene con il fiato sospeso fino alla fine.

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3. La scomparsa di Ethan Carter

Anno di uscita Piattaforme Sviluppatore Durata media di gioco 2014 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch The Astronauts 5 ore

Se il mistero di Firewatch ti ha tenuto costantemente con il fiato sospeso, La scomparsa di Ethan Carter ti terrà sveglio la notte. Nei panni dell’investigatore del paranormale Paul Prospero, dovrai esplorare la Red Creek Valley, un luogo di una bellezza inquietante, per scoprire cosa è successo a un ragazzo scomparso.

Il gioco ricrea alla perfezione quella stessa sensazione di isolamento che ha reso Firewatch così suggestivo. La differenza fondamentale? Stavolta non c’è Delilah dall’altra parte della radio: sei completamente solo, con nient’altro che i tuoi pensieri e tutti gli oscuri segreti della valle. Detto questo, la grafica è semplicemente mozzafiato, tanto che ogni panorama merita uno screenshot.

Ciò che distingue davvero questo gioco sono le sue meccaniche investigative uniche. Dovrai ricostruire le scene del crimine usando poteri soprannaturali, mettendo insieme i tragici eventi accaduti nella valle. Tuttavia, il gioco rispetta l’intelligenza del giocatore, senza mai prenderti per mano mentre sveli i suoi misteri.

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4. Oxenfree

Anno di uscita Piattaforme Sviluppatore Durata media di gioco 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivi mobili Night School Studio 4-5 ore

Da appassionato di giochi horror inquietanti con un tocco soprannaturale, non posso che consigliarti vivamente Oxenfree. Anche se a prima vista può sembrare colorato e divertente, è tutt’altro che rilassante e tranquillo. Questo gioco a scorrimento laterale in 2D cattura lo stesso senso di mistero e brivido che ha reso Firewatch così avvincente.

La storia segue Alex e i suoi amici durante una gita di una notte a Edwards Island che prende una brutta piega. Il sistema di dialoghi è il vero protagonista: le conversazioni sembrano naturali e continuano anche mentre esplori. Mi ricorda le chiacchierate con Delilah in Firewatch, solo che qui non è solo una questione di atmosfera e le tue scelte hanno conseguenze di vasta portata.

Non lasciarti ingannare dai protagonisti adolescenti, però. Questo gioco affronta temi piuttosto pesanti. Il modo in cui Oxenfree mescola il dramma di formazione con l’horror soprannaturale crea un’atmosfera che è allo stesso tempo familiare e profondamente inquietante. E, a proposito, il sound design merita una menzione speciale: ti conviene giocare con le cuffie.

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5. Life Is Strange

Anno di uscita Piattaforme Sviluppatore Durata media di gioco 2015 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivi mobili Dontnod Entertainment 14-16 ore

Considerato uno dei migliori giochi narrativi dell’ultimo decennio, La vita è strana è un vero e proprio colosso per la sua potenza emotiva. La prima volta che l’ho giocato, non ero pronto per un inizio piuttosto innocente con un gancio intrigante che si trasforma rapidamente in una delle storie che mi ha sconvolto come nessun altro gioco prima d’ora.

Vesti i panni di Max Caulfield, una studentessa di fotografia che scopre di poter riavvolgere il tempo. Ma questa non è solo l’ennesima storia di viaggi nel tempo: è un racconto profondamente personale sull’amicizia, sul diventare adulti e sulle conseguenze del tentativo di cambiare il passato. Il rapporto tra Max e la sua amica d’infanzia Chloe è avvincente quanto quello tra Henry e Delilah, se non di più.

Ciò che rende questo gioco così speciale è il modo in cui usa la componente soprannaturale per esplorare temi molto umani. Ogni piccola scelta conta, ma a differenza di Firewatch, alcune decisioni hanno conseguenze importanti che nemmeno il riavvolgimento del tempo potrà annullare se sei andato troppo oltre.

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6. Journey

Anno di uscita Piattaforme Sviluppatore Durata media di gioco 2012 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS Thatgamecompany 3-4 ore

Per chi ama i giochi creativi per un solo giocatore che danno più importanza all’atmosfera che ai dialoghi, Journey offre un’esperienza molto diversa da Firewatch, ma che suscita molte delle stesse emozioni. Potrebbe sembrare una scelta strana da inserire in questa lista, visto che Journey non ha proprio nessun dialogo, ma abbi pazienza.

Come Firewatch, Journey si basa su un senso di solitudine e meraviglia. Il tuo viaggio attraverso il deserto, con le sue dune ondulate e le antiche rovine, cattura quella stessa sensazione di essere soli nella natura che ha reso così autentica la landa selvaggia del Wyoming in Firewatch. La differenza fondamentale? Invece di avere la voce di Delilah a farti compagnia, potresti incontrare di tanto in tanto un altro viaggiatore silenzioso che sta percorrendo lo stesso percorso.

Il modo in cui questo gioco racconta la sua storia solo attraverso immagini mozzafiato e musica è a dir poco magistrale. Ogni fotogramma potrebbe essere un dipinto, e la colonna sonora di Austin Wintory, nominata ai Grammy, ti lascerà senza dubbio a bocca aperta prima ancora che te ne accorga.

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7. Dear Esther: Landmark Edition

Anno di uscita Piattaforme Sviluppatore Durata media di gioco 2012 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, dispositivi mobili La stanza cinese 2-3 ore

Dear Esther è il gioco che ha contribuito a lanciare il genere dei giochi di esplorazione in prima persona, che Firewatch ha poi portato alla perfezione. Ambientato su una desolata isola delle Ebridi, racconta una storia struggente di perdita, dolore e accettazione attraverso frammenti di lettere letti ad alta voce mentre esplori.

Ora, il suo modo astratto di raccontare la storia può sembrare a dir poco non convenzionale, ma è comunque un viaggio indimenticabile. Mentre Firewatch ti guida verso un mistero chiaro da svelare, Dear Esther presenta la sua affascinante narrazione in frammenti poetici che devi ricomporre da solo. Per fortuna, gli ambienti, splendidi ma cupi, contribuiscono molto a creare l’atmosfera generale e a raccontare la loro storia, dalle scogliere battute dal vento alle grotte luminose.

Se ti è piaciuto il modo in cui Firewatch ti ha fatto sentire parte attiva nella scoperta della sua storia, Dear Esther adotta un approccio diverso ma altrettanto efficace: ti guida in un viaggio ricco di atmosfera, svelando una bellissima poesia una strofa alla volta.

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8. The Long Dark: Survival Edition

Anno di uscita Piattaforme Sviluppatore Durata media di gioco 2017 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Hinterland Studio 20-25 ore

Se ti affascina l’idea di un ambiente selvaggio e isolato, The Long Dar k prende proprio questo concetto e ci aggiunge intense meccaniche di sopravvivenza. Firewatch non esita a mostrarti la bellezza e i possibili pericoli dei grandi spazi aperti, ma qui è la natura stessa la tua minaccia più grande.

La modalità storia, chiamata Wintermute, segue le vicende di un pilota di aerei da turismo che sopravvive nella natura selvaggia canadese dopo un misterioso disastro geomagnetico. Anche se non c’è nessuna Delilah con cui chiacchierare, la narrazione attraverso l’ambiente è davvero di prim’ordine. Ogni edificio abbandonato, ogni biglietto che trovi, contribuisce a raccontare la storia delle persone che vivevano qui prima del disastro.

Lo stile grafico minimalista del gioco non è proprio alla Picasso, ma gli ambienti grandiosi e i panorami lo rendono sicuramente uno dei giochi di sopravvivenza più particolari dal punto di vista visivo. Anche il sound design merita un plauso: lo scricchiolio della neve sotto i tuoi piedi e l’ululato dei lupi in lontananza creano un’immersione senza pari.

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9. Tutti sono andati al Rapimento

Anno di uscita Piattaforme Sviluppatore Durata media di gioco 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivi mobili La stanza cinese 4-5 ore

Mentre Firewatch ti isola nella natura selvaggia, “Sono tutti andati al Rapimento” ti catapulta in un villaggio inglese abbandonato dove il mistero non riguarda solo ciò che è successo, ma cosa è successo a tutti. E come molti grandi giochi indie, dimostra che anche una storia su piccola scala può raccontare una storia enorme.

Il gioco brilla soprattutto per l’attenzione ai dettagli del mondo di gioco. Ogni casa, ogni giardino, ogni pub racconta una storia sulle persone che ci hanno vissuto. Metterai insieme i pezzi delle vite degli abitanti del villaggio con l’aiuto delle sfere di luce fluttuanti che riproducono le conversazioni avvenute prima del misterioso evento che ha svuotato il villaggio.

La colonna sonora orchestrale di Jessica Curry è semplicemente mozzafiato e colma il vuoto lasciato dalla vivace vita del villaggio. Se ti è piaciuto il modo in cui Firewatch ha costruito il suo mistero attraverso la narrazione ambientale, apprezzerai sicuramente il modo in cui questo gioco horror leggero svela gradualmente i suoi segreti.

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10. Il testimone

Anno di uscita Piattaforme Sviluppatore Durata media di gioco 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Thekla, Inc. 17-18 ore

The Witness potrebbe sembrare una scelta un po’ strana per chi ama Firewatch. Ma ascoltami bene: entrambi i giochi hanno in comune un profondo rispetto per l’intelligenza del giocatore e il piacere di scoprire le cose da solo. In questo modo, proprio come la torre di avvistamento incendi, la misteriosa isola di The Witness diventa un personaggio a sé stante.

Ciò che distingue questo gioco è il modo in cui ti insegna il suo linguaggio attraverso l’esplorazione e l’osservazione. Non c’è nessun tutorial, nessuno che ti tenga per mano. The Witness confida nella tua capacità di comprendere le sue meccaniche di puzzle sempre più complesse, con una curva di difficoltà molto naturale.

La direzione artistica è incantevole e intuitiva, con ogni zona dell’isola che sfoggia una propria identità visiva distintiva. D’altra parte, anche se non c’è una narrazione diretta come in Firewatch, la narrazione ambientale è ricca di sfumature filosofiche che ti faranno riflettere ben oltre i confini del gioco.

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11. Soma

Anno di uscita Piattaforme Sviluppatore Durata media di gioco 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Frictional Games 9-11 ore

Se ti è piaciuto come Firewatch ti ha fatto mettere in discussione le tue percezioni, Soma porta quel concetto a nuove affascinanti profondità – letteralmente. Considerato quasi il miglior gioco horror dell’ultimo decennio, unisce l’horror psicologico a profonde riflessioni filosofiche sulla coscienza, l’identità e cosa significhi essere umani.

In questa struttura sottomarina in rovina scoprirai cosa è successo ai suoi abitanti, mentre ti confronterai con domande esistenziali che ti perseguiteranno a lungo anche dopo aver finito il gioco. La storia è piuttosto pesante e la posta in gioco è molto più alta, quindi non aspettarti una passeggiata nel parco. Il sound design è particolarmente degno di nota: gli scricchiolii e i gemiti della stazione sottomarina creano un’atmosfera di tensione costante.

Dal punto di vista del gameplay, come ci si aspetta dai creatori dell’acclamato *Amnesia: The Dark Descent*, anche *Soma* include sezioni stealth da brivido. Anche se è ovviamente più spaventoso di *Firewatch*, entrambi i giochi condividono l’impegno per una narrazione metodica e matura che ha colpito molti intenditori di videogiochi.

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12. Il ritorno dell’Obra Dinn

Anno di uscita Piattaforme Sviluppatore Durata media di gioco 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Lucas Pope 8-9 ore

Ti è piaciuto giocare a fare il detective in Firewatch? Le indagini di Return of the Obra Dinn potrebbero fare proprio al caso tuo. Questo gioco d’avventura unico ti mette nei panni di un investigatore assicurativo che cerca di scoprire cosa sia successo all’equipaggio di una misteriosa nave mercantile.

Sì, la caratteristica grafica a 1 bit del gioco potrebbe sembrare ben lontana dalla colorata natura selvaggia di Firewatch, ma questo affascinante gioco di enigmi ha un fascino tutto suo una volta che ti ci immergi. Usando un magico orologio da tasca, assisterai a momenti congelati di morte, usando logica e deduzione per determinare il destino di ogni membro dell’equipaggio.

La cosa che mi piace di più del gioco è come ti tratta come un vero detective. Non ci sono indizi e dovrai prendere appunti, trovare collegamenti e riflettere attentamente su ogni dettaglio. Non c’è da stupirsi che la soddisfazione di risolvere ogni mistero sia davvero impareggiabile.

13. Kentucky Route Zero

Anno di uscita Piattaforme Sviluppatore Durata media di gioco 2020 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivi mobili Computer di cartone 9-10 ore

Kentucky Route Zero condivide l’ambientazione americana di Firewatch, ma prende una piega inaspettata lungo un’autostrada inquietante che si trova a metà strada tra realtà e sogno. È uno dei giochi narrativi più sottovalutati dell’ultimo decennio, con una storia che è allo stesso tempo profondamente familiare e meravigliosamente strana.

Seguendo Conway, un autista di consegne, e un variegato cast di personaggi, esplorerai una versione del Kentucky che è, francamente, surreale. Lo stile artistico unico del gioco e la sua presentazione teatrale creano un’atmosfera che non ho trovato da nessun’altra parte. Eppure, cattura lo stesso senso di mistero che ha reso così avvincente l’esperienza di Henry nei boschi.

Ciò che distingue davvero questo gioco è la sceneggiatura. I dialoghi sono poetici, persino profondi, e toccano temi come il debito, l’arte e il declino dell’America rurale. Anche se è molto più astratto di Firewatch, entrambi i giochi si concentrano sul messaggio profondo della natura umana e della perdita.

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14. Outer Wilds

Anno di uscita Piattaforme Sviluppatore Durata media di gioco 2019 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Mobius Digital 18-19 ore

Non farti ingannare dall’ambientazione cosmica: Outer Wilds ha più cose in comune con Firewatch di quanto potresti pensare. Probabilmente uno dei migliori giochi spaziali di sempre, combina magistralmente esplorazione e narrazione in un modo che pochi giochi simili sono riusciti a eguagliare finora.

Sei un astronauta che esplora un sistema solare in miniatura intrappolato in un loop temporale di 22 minuti. Proprio come in Firewatch, il bello sta nel scoprire poco a poco la verità che si nasconde dietro l’ignoto, ma qui la portata è cosmica piuttosto che strettamente personale. Ogni scoperta sembra meritata e ogni rivelazione è ancora più significativa.

Il sistema solare meccanico del gioco è la vera meraviglia del design, con ogni pianeta che nasconde i propri segreti e le proprie storie. Anche se non troverai un collega che chiacchiera alla radio portatile, incontrerai altri viaggiatori in giro per il sistema solare che ti aiuteranno a ricostruire il grande mistero al centro di questo mini-universo.

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15. Una breve escursione

Anno di uscita Piattaforme Sviluppatore Durata media di gioco 2019 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Adam Robinson-Yu 2 ore

A Short Hike potrebbe sembrare innocentemente infantile con il suo stile carino e low-poly, ma questo gioco coglie la gioia semplice e pura di esplorare la natura in un ambiente calmo e rilassato. Nei panni di Claire, un giovane uccellino che cerca di raggiungere la vetta di una montagna, scoprirai che il viaggio conta più della destinazione.

Anche se qui non c’è nessun mistero da risolvere, il gioco coglie quella stessa sensazione di tranquilla solitudine che rendeva i momenti di silenzio di *Firewatch* così sereni. Lungo il percorso, incontrerai anche personaggi affascinanti e ben scritti, ognuno con le proprie piccole storie da raccontare.

Anche la libertà di movimento – planare, arrampicarti e volare – rende l’esplorazione un vero piacere. La parte migliore è che il gioco rispetta il tuo tempo e ti permette di scegliere il tuo ritmo, creando un’esperienza straordinariamente confortevole che riesce comunque a raccontare una storia commovente.

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Domande frequenti

Quante ore dura Firewatch?

Per completare la storia di Firewatch ci vogliono dalle 4 alle 6 ore. Il gioco è pensato per essere completato in una o due sessioni, il che lo rende perfetto per una partita nel fine settimana.

Firewatch ha più finali?

No, Firewatch ha un unico finale principale. Tuttavia, le tue scelte nei dialoghi con Delilah influenzano il tono emotivo della vostra conversazione finale e del vostro rapporto.

Firewatch è basato su fatti reali?

No, ma si ispira alle vere torri di avvistamento incendi del Wyoming. Gli sviluppatori si sono consultati con ex guardiani delle torri di avvistamento per creare un’esperienza autentica.