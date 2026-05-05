Jogos parecidos com o Firewatch: 15 aventuras com histórias envolventes em 2026

No mundo atual dos sucessos de bilheteira «triple-A», jogos como o Firewatch são uma ótima alternativa para quem não está à procura de emoções baratas. E eu entendo — às vezes não precisas de sequências de ação explosivas nem de mundos abertos intermináveis para passar centenas de horas.

O que realmente procuras é uma história bem construída que te marque muito depois dos créditos finais. Um jogo em que cada conversa conta e o próprio mundo conta uma história envolvente.

Este jogo de exploração na primeira pessoa da Campo Santo mostrou-nos exatamente o quão poderosas estas pequenas aventuras íntimas podem ser. O Firewatch foi lançado em 2016 e chegou mesmo a receber nomeações para os BAFTA e prémios IGF pela sua narrativa e design visual excecionais. Quem diria que uma história sobre duas pessoas a conversarem através de um rádio portátil pudesse ser tão cativante?

No entanto, se te apaixonaste pelo mistério do Firewatch, pela sua profundidade emocional ou pela sua exploração cativante, tenho algumas recomendações que tens de conferir. Cada jogo desta lista traz algo diferente – desde desvendar segredos de família até investigar acontecimentos sobrenaturais e até algo ainda mais assustador.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Firewatch

Antes de nos aprofundarmos nos detalhes, eis as minhas principais escolhas de jogos incríveis centrados na história, à semelhança de Firewatch:

1 What Remains of Edith Finch 2017 Uma viagem envolvente por uma história familiar trágica, contada através de cenas profundamente comoventes Buy now 2 Gone Home 2013 Uma verdadeira obra-prima em narrativa ambiental e intriga incessante Buy now 3 The Vanishing of Ethan Carter 2014 Uma investigação sobrenatural com uma atmosfera assustadora Buy now

Claro que um pequeno resumo nunca fará justiça às histórias que estes jogos contam, por isso vamos dar uma olhadela mais aprofundada a estas opções fantásticas que te vão proporcionar aquele mesmo impacto emocional pelo qual o Firewatch é tão conhecido.

Os 15 melhores jogos semelhantes ao Firewatch para aventuras imersivas

O que tornou o Firewatch tão especial não foi só o estilo artístico deslumbrante nem o mistério cada vez maior que está no seu cerne. Foi a forma como nos fez sentir — sozinhos, mas ligados; curiosos, mas também apreensivos; sempre a avançar para descobrir o próximo momento da história. Estes 15 jogos trazem histórias igualmente intensas e marcantes, cada uma com o seu toque especial.

1. O que resta de Edith Finch

Ano de lançamento Plataformas Desenvolvedor Tempo médio de jogo 2017 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS Giant Sparrow 2-3 horas

O que resta de Edith Finch não é só um dos jogos indie mais incríveis que há por aí – é uma verdadeira obra-prima da narrativa interativa. Tal como o Firewatch, usa um cenário isolado para contar uma história profundamente pessoal, mas em vez de uma torre de vigia de incêndios, vais explorar uma enorme mansão familiar cheia de histórias trágicas e passagens secretas.

Cada divisão conta a história da morte de um membro diferente da família, e o que torna este jogo verdadeiramente especial é a forma como cada história usa mecânicas de jogo únicas. Num momento estás a comandar uma criança num baloiço, no momento seguinte és um gato a perseguir pássaros e, depois, estás a trabalhar numa fábrica de conservas de peixe. A criatividade que se vê aqui é algo que tens de experimentar por ti próprio.

E, para ser sincero, o impacto emocional é ainda mais forte do que no Firewatch ou noutros jogos semelhantes, e isso já diz muito. Enquanto a história do Henry nos tocou o coração, a Edith Finch vai partir o teu de vez – no bom sentido. O enredo é brilhante, a dublagem é fantástica e a forma como as histórias se entrelaçam cria uma experiência única.

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2. Gone Home

Ano de lançamento Plataformas Desenvolvedor Tempo médio de jogo 2017 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS Fullbright 2-3 horas

Se és fã dos melhores jogos de aventura que te permitem reconstruir uma história através da exploração, o Gone Home vai parecer-te como voltar a casa (trocadilho intencional). O seu ponto forte é a arte simples de contar uma história através de pequenos detalhes e de artefactos ou recordações que vais descobrindo.

Jogas na pele da Katie, uma jovem que regressa a casa após um ano no estrangeiro e encontra a casa da tua família vazia. Através de notas, cassetes e pistas no ambiente, podes descobrir o que aconteceu à tua irmã Sam e ao resto da tua família. A atenção aos detalhes é incrível — cada gaveta que abres, cada nota que lês pode mudar completamente o rumo da história.

O que torna o Gone Home interessante é a sua aposta na autenticidade. Passado em 1995, tudo — desde os clássicos cartazes do «X-Files» até à música «riot grrrl» — capta na perfeição o espírito da época. O mistério desenrola-se ao teu próprio ritmo e, tal como no Firewatch, mantém-te na expectativa até ao fim.

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3. O Desaparecimento de Ethan Carter

Ano de lançamento Plataformas Desenvolvedor Tempo médio de jogo 2014 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch The Astronauts 5 horas

Se o mistério de Firewatch te deixou sempre a pensar, O Desaparecimento de Ethan Carter vai deixar-te acordado à noite. Na pele do investigador paranormal Paul Prospero, tens de explorar o vale de Red Creek, de uma beleza assombrosa, para descobrir o que aconteceu a um rapaz desaparecido.

O jogo capta na perfeição aquela mesma sensação de isolamento que tornou o «Firewatch» tão envolvente. A principal diferença? Desta vez, não há nenhuma Delilah do outro lado do rádio — estás completamente sozinho, apenas com os teus pensamentos e todos os segredos sombrios do vale. Dito isto, os gráficos são simplesmente deslumbrantes, fazendo com que cada panorama valha a pena ser capturado numa imagem.

O que realmente distingue este jogo é a sua mecânica de investigação única. Vais ter de reconstruir cenas de crime usando poderes sobrenaturais, juntando as peças dos acontecimentos trágicos que ocorreram no vale. No entanto, o jogo respeita a inteligência do jogador, nunca te dando tudo de mão beijada enquanto desvendas os seus mistérios.

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4. Oxenfree

Ano de lançamento Plataformas Desenvolvedor Tempo médio de jogo 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivos móveis Night School Studio 4-5 horas

Como fã de jogos de terror assustadores com um toque sobrenatural, não me canso de recomendar o Oxenfree. Embora possa parecer colorido e divertido à primeira vista, está longe de ser tranquilo e acolhedor. Este jogo 2D de deslocamento lateral capta aquela mesma sensação de mistério e emoção que tornou o Firewatch tão cativante.

A história segue a Alex e os seus amigos durante uma viagem de uma noite à Ilha de Edwards que corre terrivelmente mal. O sistema de diálogo é a estrela do jogo – as conversas parecem naturais e continuam mesmo enquanto exploras. Faz-me lembrar as conversas com a Delilah em Firewatch, só que aqui não é só cenário de fundo e as tuas escolhas têm consequências de longo alcance.

No entanto, não te deixes enganar pelos protagonistas adolescentes. Este jogo aborda alguns temas pesados. A forma como o Oxenfree mistura o drama do amadurecimento com o terror sobrenatural cria uma atmosfera que é ao mesmo tempo familiar e profundamente inquietante. E, já agora, o design de som merece uma menção especial – vais querer jogar este jogo com auscultadores.

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5. Life Is Strange

Ano de lançamento Plataformas Desenvolvedor Tempo médio de jogo 2015 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivos móveis Dontnod Entertainment 14-16 horas

Considerado um dos melhores jogos com uma história marcante da última década, o Life is Strange é um verdadeiro gigante pelo seu poder emocional bruto. Na minha primeira jogada, não estava preparado para um início bastante inocente, com um gancho intrigante que rapidamente se transforma numa das histórias que mais me abalou de sempre.

Jogas na pele de Max Caulfield, uma estudante de fotografia que descobre que consegue recuar no tempo. Mas isto não é só mais uma história de viagem no tempo – é um conto profundamente pessoal sobre amizade, amadurecimento e as consequências de tentar mudar o passado. A relação entre a Max e a sua amiga de infância, a Chloe, é tão cativante quanto a dupla Henry e Delilah, se não mais.

O que torna este jogo tão especial é a forma como usa o seu elemento sobrenatural para explorar temas muito humanos. Cada pequena escolha conta, mas, ao contrário do Firewatch, algumas decisões têm consequências graves que nem mesmo o teu «rewind» vai conseguir desfazer se já tiveres ido longe demais.

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6. Journey

Ano de lançamento Plataformas Desenvolvedor Tempo médio de jogo 2012 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS Thatgamecompany 3-4 horas

Para os fãs de jogos criativos para um jogador que dão mais importância à atmosfera do que ao diálogo, o Journey oferece uma experiência muito diferente do Firewatch, mas que desperta muitas das mesmas emoções. Pode parecer uma escolha estranha para esta lista, já que o Journey não tem absolutamente nenhum diálogo, mas tem paciência comigo.

Tal como o Firewatch, o Journey assenta numa sensação de solidão e maravilha. A tua viagem pelo deserto, com as suas dunas ondulantes e ruínas antigas, capta aquela mesma sensação de estar sozinho na natureza que tornou a região selvagem do Wyoming do Firewatch tão autêntica. A principal diferença? Em vez de teres a voz da Delilah a fazer-te companhia, podes, ocasionalmente, encontrar outro viajante silencioso na mesma jornada.

A forma como este jogo conta a sua história apenas através de imagens e música deslumbrantes é simplesmente magistral. Cada fotograma parece uma pintura, e a banda sonora de Austin Wintory, nomeada para um Grammy, vai, sem dúvida, deixar-te boquiaberto antes mesmo de te aperceberes.

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7. Dear Esther: Edição Landmark

Ano de lançamento Plataformas Desenvolvedor Tempo médio de jogo 2012 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, dispositivos móveis A Sala Chinesa 2-3 horas

O Dear Esther foi o jogo que ajudou a abrir caminho para o género dos jogos de exploração na primeira pessoa, que o Firewatch mais tarde dominou. Passado numa ilha desolada das Hébridas, conta uma história comovente sobre perda, luto e aceitação através de fragmentos de cartas lidas em voz alta enquanto exploras.

Agora, a sua forma abstrata de contar histórias pode parecer pouco convencional, para dizer o mínimo, mas é, mesmo assim, uma viagem inesquecível. Enquanto o Firewatch te leva a desvendar um mistério claro, o Dear Esther apresenta a sua narrativa cativante em fragmentos poéticos que tens de juntar tu mesmo. Felizmente, os cenários lindos, mas sombrios, ajudam imenso a definir o tom geral e a contar a sua própria história, desde falésias varridas pelo vento até cavernas luminosas.

Se adoraste a forma como o Firewatch te fez sentir um participante ativo na descoberta da sua história, o Dear Esther adota uma abordagem diferente, mas igualmente eficaz – guiando-te numa viagem atmosférica à medida que vais descobrindo um belo poema, um verso de cada vez.

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8. The Long Dark: Edição de Sobrevivência

Ano de lançamento Plataformas Desenvolvedor Tempo médio de jogo 2017 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Hinterland Studio 20-25 horas

Se um cenário selvagem e isolado te cativa, o The Long Dar k pega nesse conceito e junta-lhe mecânicas de sobrevivência intensas. O Firewatch não hesita em mostrar-te a beleza e os possíveis perigos da natureza, mas aqui, a própria natureza é a tua maior ameaça.

O modo história, chamado Wintermute, acompanha um piloto de avião de pequeno porte que sobrevive na natureza selvagem canadiana após um misterioso desastre geomagnético. Embora não haja nenhuma Delilah com quem conversar, a narrativa ambiental é simplesmente de primeira. Cada edifício abandonado, cada nota descoberta contribui para a história das pessoas que viveram aqui antes do desastre.

O estilo artístico minimalista do jogo não é propriamente à la Picasso, mas os cenários grandiosos e as vistas deslumbrantes fazem dele, sem dúvida, um dos jogos de sobrevivência mais distintos visualmente que há por aí. O design de som também merece um grande elogio, já que o estalido da neve debaixo dos teus pés e o uivo dos lobos ao longe criam uma imersão inigualável.

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9. «Everybody’s Gone to the Rapture»

Ano de lançamento Plataformas Desenvolvedor Tempo médio de jogo 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivos móveis A Sala Chinesa 4-5 horas

Enquanto o Firewatch te isola no meio do nada, o «Todos foram levados no Arrebatamento» coloca-te numa aldeia inglesa abandonada, onde o mistério não é só o que aconteceu, mas o que aconteceu a toda a gente. E, tal como muitos grandes jogos indie, prova que um âmbito reduzido pode contar uma história enorme.

O jogo destaca-se sobretudo pela atenção aos detalhes do mundo. Cada casa, cada jardim, cada pub conta uma história sobre as pessoas que lá viveram. Vais reconstruir as vidas dos aldeões com a ajuda das esferas de luz flutuantes que reproduzem conversas de antes do misterioso acontecimento que deixou a aldeia vazia.

A banda sonora orquestral da Jessica Curry é simplesmente de cortar a respiração, preenchendo o vazio deixado pela agitada vida da aldeia. Se gostaste da forma como o Firewatch construiu o seu mistério através da narrativa ambiental, vais certamente gostar da forma como este jogo de terror leve vai revelando os seus segredos aos poucos.

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10. A Testemunha

Ano de lançamento Plataformas Desenvolvedor Tempo médio de jogo 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Thekla, Inc. 17-18 horas

O The Witness pode parecer uma recomendação estranha para os fãs do Firewatch. Mas ouve-me bem: ambos os jogos partilham um profundo respeito pela inteligência do jogador e pela alegria de descobrir as coisas por ti próprio. Assim, tal como a torre de vigia de incêndios, a misteriosa ilha do The Witness torna-se uma personagem por si só.

O que distingue este jogo é a forma como te ensina a sua linguagem através da exploração e da observação. Não há tutorial, nem te levam pela mão. The Witness confia que vais compreender a sua mecânica de quebra-cabeças cada vez mais complexa, com uma curva de dificuldade muito natural.

A direção artística é encantadora e intuitiva, com cada área da ilha a apresentar a sua própria identidade visual distinta. Por outro lado, embora não haja uma narrativa direta como em Firewatch, a narrativa ambiental é rica em conotações filosóficas que te vão fazer pensar não só dentro do jogo.

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11. Soma

Ano de lançamento Plataformas Desenvolvedor Duração média do jogo 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Frictional Games 9-11 horas

Para quem adorou a forma como o Firewatch te fez questionar as tuas próprias perceções, o Soma leva esse conceito a novas e fascinantes profundezas – literalmente. Considerado quase o melhor jogo de terror da última década, combina o terror psicológico com questões filosóficas profundas sobre a consciência, a identidade e o que significa ser humano.

Nesta instalação subaquática em ruínas, vais descobrir o que aconteceu aos seus habitantes enquanto lidas com questões existenciais que te vão assombrar muito depois de terminares o jogo. A história é bastante pesada e o que está em jogo é muito mais importante, por isso não esperes um passeio no parque. O design de som é particularmente notável – os rangidos e gemidos da estação subaquática criam uma atmosfera de tensão constante.

Em termos de jogabilidade, tal como era de esperar dos criadores do aclamado «Amnesia: The Dark Descent», o «Soma» também inclui secções de furtividade de gelar o sangue. Embora seja obviamente mais assustador do que o «Firewatch», ambos os jogos partilham um compromisso com uma narrativa metódica e madura que ressoou junto de muitos conhecedores de jogos.

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12. O Regresso do Obra Dinn

Ano de lançamento Plataformas Desenvolvedor Tempo médio de jogo 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Lucas Pope 8-9 horas

Gostaste de brincar aos detetives no Firewatch? As investigações Joga o «Return of the Obra Dinn» podem ser mesmo o que procuras. Este jogo de aventura único coloca-te na pele de um investigador de seguros que tenta descobrir o que aconteceu à tripulação de um misterioso navio mercante.

Sim, os gráficos característicos de 1 bit do jogo podem parecer muito distantes da natureza selvagem e colorida de Firewatch, mas este fascinante jogo de quebra-cabeças tem um encanto próprio assim que te aprofundares nele. Com um relógio de bolso mágico, vais testemunhar momentos congelados de morte, usando a lógica e a dedução para determinar o destino de cada membro da tripulação.

A minha parte favorita do jogo é a forma como te trata como um verdadeiro detetive. Não há pistas e vais precisar de tomar notas, estabelecer ligações e pensar cuidadosamente em cada detalhe. Como era de esperar, a satisfação de resolver cada mistério é inigualável.

13. Kentucky Route Zero

Ano de lançamento Plataformas Desenvolvedor Tempo médio de jogo 2020 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivos móveis Computador de cartão 9-10 horas

O Kentucky Route Zero partilha o cenário americano do Firewatch, mas dá uma volta inesperada por uma estrada assustadora que fica algures entre a realidade e os sonhos. É um dos jogos narrativos mais subestimados da última década, contando uma história que é ao mesmo tempo muito familiar e maravilhosamente estranha.

Acompanhando o motorista de entregas Conway e um elenco diversificado de personagens, vais explorar uma versão do Kentucky que é, francamente, surreal. O estilo artístico único do jogo e a sua apresentação teatral criam uma atmosfera que não consegui encontrar em mais lado nenhum. No entanto, capta aquela mesma sensação de mistério que tornou a estadia do Henry na floresta tão cativante.

O que realmente distingue este jogo é o seu enredo. Os diálogos são poéticos, até mesmo profundos, abordando temas como a dívida, a arte e a decadência da América rural. Embora seja muito mais abstrato do que o «Firewatch», ambos os jogos centram-se na mensagem profunda sobre a natureza humana e a perda.

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14. Outer Wilds

Ano de lançamento Plataformas Desenvolvedor Tempo médio de jogo 2019 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Mobius Digital 18-19 horas

Não te deixes enganar pelo cenário cósmico – o Outer Wilds tem mais em comum com o Firewatch do que possas imaginar. Sendo provavelmente um dos melhores jogos espaciais de sempre, combina magistralmente a exploração e a narrativa de uma forma que poucos jogos semelhantes conseguiram igualar até hoje.

És um astronauta a explorar um sistema solar em miniatura preso num ciclo temporal de 22 minutos. Tal como em Firewatch, a diversão vem de ir descobrindo aos poucos a verdade por trás do desconhecido, mas aqui a escala é cósmica, em vez de estritamente pessoal. Cada descoberta parece merecida e cada revelação – mais significativa.

O sistema solar mecânico do jogo é uma verdadeira maravilha de design, com cada planeta a esconder os seus próprios segredos e histórias. Embora não encontres nenhum colega a tagarelar num rádio portátil, vais cruzar-te com outros viajantes pelo sistema solar que te ajudarão a desvendar o grande mistério no coração deste mini-universo.

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15. Um pequeno passeio

Ano de lançamento Plataformas Desenvolvedor Tempo médio de jogo 2019 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Adam Robinson-Yu 2 horas

O A Short Hike pode parecer inocentemente infantil com o seu estilo fofo e low-poly, mas este jogo capta a alegria simples e pura de explorar a natureza num ambiente calmo e descontraído. Na pele de Claire, uma jovem ave que tenta chegar ao cume de uma montanha, vais descobrir que a viagem é mais importante do que o destino.

Embora não haja nenhum mistério para resolver aqui, o jogo capta aquela mesma sensação de solidão pacífica que tornou os momentos tranquilos de *Firewatch* tão serenos. Pelo caminho, também vais conhecer personagens encantadoras e bem escritas, cada uma com as suas pequenas histórias para partilhar.

Até a liberdade de movimento — planar, escalar e voar — torna a exploração uma alegria a perseguir. A melhor parte é que o jogo respeita o teu tempo e deixa-te definir o teu próprio ritmo, criando uma experiência incrivelmente confortável que ainda assim consegue contar uma história comovente.

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Perguntas frequentes

Quantas horas dura o Firewatch?

A história do Firewatch demora entre 4 a 6 horas a completar. O jogo foi concebido para ser jogado de uma só vez ou em duas sessões, o que o torna perfeito para jogares num fim de semana.

O Firewatch tem finais diferentes?

Não, o Firewatch tem um final principal. No entanto, as tuas escolhas de diálogo com a Delilah afetam o tom emocional da vossa conversa final e da vossa relação.

O Firewatch é baseado na vida real?

Não, mas é inspirado em torres de vigia de incêndios reais no Wyoming. Os criadores consultaram antigos vigias de incêndios para criar uma experiência autêntica.