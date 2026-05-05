Jeux similaires à Firewatch : 15 aventures au scénario riche en 2026

Dans le monde actuel des blockbusters « triple A », des jeux comme Firewatch constituent une excellente alternative pour ceux qui ne recherchent pas les sensations fortes à tout prix. Et je comprends tout à fait : parfois, on n’a pas besoin de séquences d’action explosives ni de mondes ouverts à perte de vue pour passer des centaines d’heures à jouer.

Ce que vous recherchez vraiment, c’est une histoire soigneusement construite qui vous marque longtemps après le générique de fin. Un jeu où chaque conversation compte et où l’univers lui-même raconte une histoire captivante.

Ce jeu d’exploration à la première personne de Campo Santo nous a montré à quel point ces courtes aventures intimistes peuvent être puissantes. Sorti en 2016, Firewatch a même décroché des nominations aux BAFTA et remporté des prix IGF pour son excellence narrative et sa conception visuelle. Qui aurait cru qu’une histoire mettant en scène deux personnes communiquant par radio portable puisse être aussi captivante ?

Néanmoins, si vous avez été séduit par le mystère de Firewatch, sa profondeur émotionnelle ou son exploration captivante, j’ai quelques recommandations à vous proposer que vous devez absolument découvrir. Chaque jeu de cette liste apporte quelque chose de différent : qu’il s’agisse de percer des secrets de famille, d’enquêter sur des phénomènes surnaturels ou même de vivre des expériences encore plus effrayantes.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Firewatch

Avant d’entrer dans les détails, voici ma sélection des meilleurs jeux axés sur une histoire incroyable, à l’image de Firewatch :

1 What Remains of Edith Finch 2017 Un voyage évocateur à travers une histoire familiale tragique, racontée à travers des saynètes profondément émouvantes Buy now 2 Gone Home 2013 Un véritable chef-d'œuvre en matière de narration par l'environnement et d'intrigue haletante Buy now 3 The Vanishing of Ethan Carter 2014 Une enquête surnaturelle à l'atmosphère envoûtante Buy now

Bien sûr, un bref aperçu ne rendra jamais justice aux histoires racontées par ces jeux ; examinons donc en détail ces options fantastiques qui vous procureront la même intensité émotionnelle qui fait la renommée de Firewatch.

Les 15 meilleurs jeux similaires à Firewatch pour des aventures immersives

Ce qui rendait Firewatch si spécial, ce n'était pas seulement son superbe style graphique ni le mystère toujours plus profond qui était au cœur du jeu. C'était ce qu'il nous faisait ressentir : seuls mais connectés, curieux mais aussi inquiets, toujours poussés à aller de l'avant pour découvrir le prochain rebondissement de l'histoire. Ces 15 jeux proposent des histoires tout aussi captivantes et marquantes, chacune avec sa touche particulière.

1. Ce qui reste d’Edith Finch

Année de sortie Plateformes Développeur Durée moyenne de jeu 2017 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS Giant Sparrow 2 à 3 heures

Ce qui reste d’Edith Finch n’est pas seulement l’un des jeux indépendants les plus marquants du moment : c’est un véritable chef-d’œuvre de narration interactive. À l’instar de Firewatch, il utilise un cadre isolé pour raconter une histoire profondément personnelle, mais au lieu d’une tour de guet, vous explorerez un immense manoir familial regorgeant d’histoires tragiques et de passages secrets.

Chaque pièce raconte l’histoire de la mort d’un membre différent de la famille, et ce qui rend ce jeu vraiment exceptionnel, c’est la manière dont chaque récit utilise des mécanismes de jeu uniques. Tantôt vous incarnez un enfant sur une balançoire, tantôt vous êtes un chat poursuivant des oiseaux, puis vous travaillez dans une conserverie de poisson. La créativité dont fait preuve ce jeu est une expérience qu’il vous faut vivre par vous-même.

Et pour être franc, l’impact émotionnel est encore plus fort que dans *Firewatch* ou d’autres jeux du même genre, ce qui n’est pas peu dire. Si l’histoire d’Henry nous a touchés, celle d’Edith Finch va littéralement vous briser le cœur – dans le bon sens du terme. L’écriture est incisive, le doublage est exceptionnel, et la manière dont les histoires s’entremêlent crée une expérience unique en son genre.

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2. Gone Home

Année de sortie Plateformes Développeur Durée moyenne de jeu 2017 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS Fullbright 2 à 3 heures

Si vous êtes amateur de jeux d’aventure de haut vol qui vous permettent de reconstituer une histoire au fil de vos explorations, Gone Home vous donnera l’impression de rentrer chez vous (jeu de mots intentionnel). Son point fort : l’art tout simple de raconter une histoire à travers de petits détails et des objets ou souvenirs découverts.

Vous incarnez Katie, une jeune femme qui rentre chez elle après une année passée à l'étranger et découvre que la maison familiale est vide. À travers des notes, des cassettes audio et des indices disséminés dans l'environnement, vous pourrez découvrir ce qui est arrivé à votre sœur Sam et au reste de votre famille. Le souci du détail est incroyable : chaque tiroir que vous ouvrez, chaque note que vous lisez peut bouleverser complètement la donne.

Ce qui rend Gone Home intéressant, c’est son souci d’authenticité. Se déroulant en 1995, tout, des affiches classiques de « X-Files » à la musique « riot grrrl », restitue parfaitement l’esprit de cette époque. Le mystère se dévoile à votre rythme et, tout comme Firewatch, il vous tient en haleine jusqu’à la toute fin.

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3. La disparition d’Ethan Carter

Année de sortie Plateformes Développeur Durée moyenne de jeu 2014 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch The Astronauts 5 heures

Si le mystère de Firewatch vous a tenu en haleine, La disparition d’Ethan Carter vous tiendra éveillé la nuit. Dans la peau de Paul Prospero, enquêteur spécialisé dans le paranormal, vous devez explorer la vallée de Red Creek, d’une beauté envoûtante, pour découvrir ce qui est arrivé à un garçon disparu.

Le jeu reproduit à la perfection ce même sentiment d’isolement qui faisait tout le charme de Firewatch. La différence majeure ? Cette fois-ci, il n’y a pas de Delilah à l’autre bout de la radio : vous êtes complètement seul, avec pour seule compagnie vos pensées et tous les sombres secrets de la vallée. Cela dit, les graphismes sont tout simplement époustouflants, et chaque panorama mérite d’être immortalisé par une capture d’écran.

Ce qui distingue véritablement ce jeu, ce sont ses mécanismes d’enquête uniques. Vous devrez reconstituer des scènes de crime à l’aide de pouvoirs surnaturels, en rassemblant les pièces du puzzle des événements tragiques qui se sont déroulés dans la vallée. Cependant, le jeu respecte l’intelligence du joueur et ne vous tient jamais par la main lorsque vous élucidez ses mystères.

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4. Oxenfree

Année de sortie Plateformes Développeur Durée moyenne de jeu 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, mobile Night School Studio 4 à 5 heures

En tant que fan de jeux d’horreur effrayants avec une touche de surnaturel, je ne saurais trop vous recommander Oxenfree. Bien qu’il puisse paraître coloré et amusant à première vue, il est loin d’être relaxant et rassurant. Ce jeu à défilement horizontal en 2D capture ce même sentiment de mystère et de frisson qui a rendu Firewatch si captivant.

L’histoire suit Alex et ses amis lors d’une excursion de deux jours sur l’île d’Edwards qui tourne terriblement mal. Le système de dialogue est la vedette du jeu : les conversations semblent naturelles et se poursuivent même pendant que vous explorez. Cela me rappelle les discussions avec Delilah dans Firewatch, sauf qu’ici, ce n’est pas qu’un simple décor et que vos choix ont des conséquences de grande envergure.

Ne vous laissez toutefois pas tromper par ces protagonistes adolescents. Ce jeu aborde des thèmes lourds. La manière dont Oxenfree mêle drame initiatique et horreur surnaturelle crée une atmosphère à la fois familière et profondément troublante. Et, soit dit en passant, la conception sonore mérite une mention particulière : vous aurez envie de jouer à ce jeu avec un casque.

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5. Life Is Strange

Année de sortie Plateformes Développeur Durée moyenne de jeu 2015 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, mobile Dontnod Entertainment 14 à 16 heures

Classé parmi les meilleurs jeux narratifs de la dernière décennie, La vie est étrange est un véritable monstre de puissance émotionnelle brute. Lors de ma première partie, je n’étais pas préparé à ce début relativement innocent, avec un accroche intrigante qui s’enchaîne rapidement pour déboucher sur l’une des histoires qui m’a le plus bouleversé, comme aucun autre jeu auparavant.

Vous incarnez Max Caulfield, une étudiante en photographie qui découvre qu’elle peut remonter le temps. Mais il ne s’agit pas simplement d’une énième histoire de voyage dans le temps : c’est un récit profondément personnel sur l’amitié, le passage à l’âge adulte et les conséquences de la tentative de changer le passé. La relation entre Max et son amie d’enfance Chloé est tout aussi captivante que celle entre Henry et Delilah, voire davantage.

Ce qui rend ce jeu si particulier, c’est la manière dont il utilise son aspect surnaturel pour explorer des thèmes profondément humains. Chaque petit choix compte, mais contrairement à *Firewatch*, certaines décisions ont des conséquences majeures que même vos retours en arrière ne pourront pas annuler si vous êtes allé trop loin.

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6. Journey

Année de sortie Plateformes Développeur Durée moyenne de jeu 2012 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS Thatgamecompany 3 à 4 heures

Pour les amateurs de jeux solo créatifs qui privilégient l’ambiance au détriment des dialogues, Journey offre une expérience très différente de celle de Firewatch, tout en suscitant bon nombre des mêmes émotions. Ce choix peut paraître étrange dans cette liste, car Journey ne comporte absolument aucun dialogue, mais je vous invite à me suivre.

Tout comme Firewatch, Journey repose sur un sentiment de solitude et d’émerveillement. Votre périple à travers le désert, ses dunes ondulantes et ses ruines antiques, restitue ce même sentiment d’être seul au cœur de la nature qui rendait la nature sauvage du Wyoming de Firewatch si authentique. La différence majeure ? Au lieu d’être accompagné par la voix de Delilah, vous pourriez occasionnellement croiser un autre voyageur silencieux engagé dans le même périple.

La manière dont ce jeu raconte son histoire uniquement à travers des images et une musique époustouflantes relève tout simplement du génie. Chaque image pourrait être un tableau, et la bande originale d’Austin Wintory, nominée aux Grammy Awards, ne manquera pas de vous émerveiller avant même que vous ne vous en rendiez compte.

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7. Dear Esther : Édition Landmark

Année de sortie Plateformes Développeur Durée moyenne de jeu 2012 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobile La chambre chinoise 2 à 3 heures

Dear Esther est le jeu qui a contribué à ouvrir la voie au genre des jeux d’exploration à la première personne, que Firewatch a par la suite perfectionné. Se déroulant sur une île désolée des Hébrides, il raconte une histoire poignante de perte, de deuil et d’acceptation à travers des fragments de lettres lus à voix haute au fur et à mesure de votre exploration.

Certes, sa manière abstraite de raconter une histoire peut paraître pour le moins peu conventionnelle, mais il n’en reste pas moins un voyage inoubliable. Alors que Firewatch vous guide vers un mystère clair à élucider, Dear Esther présente son récit captivant sous forme de fragments poétiques que vous devez assembler vous-même. Heureusement, les environnements magnifiques, bien que sombres, contribuent grandement à créer l’ambiance générale et à raconter leur propre histoire, des falaises balayées par le vent aux grottes lumineuses.

Si vous avez apprécié la façon dont Firewatch vous a donné l’impression de participer activement à la découverte de son histoire, Dear Esther adopte une approche différente mais tout aussi efficace : il vous guide à travers un voyage évocateur en vous faisant découvrir un magnifique poème, vers après vers.

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8. The Long Dark : Édition Survie

Année de sortie Plateformes Développeur Durée moyenne de jeu 2017 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Hinterland Studio 20 à 25 heures

Si les décors sauvages et isolés vous fascinent, The Long Dar k reprend ce concept et y ajoute des mécanismes de survie intenses. Firewatch n’hésite pas à vous montrer la beauté et les dangers potentiels des grands espaces, mais ici, c’est la nature elle-même qui constitue votre plus grande menace.

Le mode histoire, intitulé « Wintermute », suit un pilote de brousse qui tente de survivre dans la nature sauvage canadienne après une mystérieuse catastrophe géomagnétique. Même s’il n’y a pas de Delilah avec qui discuter, la narration par l’environnement est tout simplement exceptionnelle. Chaque bâtiment abandonné, chaque note découverte vient enrichir l’histoire des personnes qui vivaient ici avant la catastrophe.

Le style graphique minimaliste du jeu n’est certes pas digne de Picasso, mais la grandeur des environnements et des panoramas en fait sans aucun doute l’un des jeux de survie les plus marquants visuellement du marché. La conception sonore mérite également des éloges, car le crissement de la neige sous vos pieds et le hurlement des loups au loin créent une immersion inégalée.

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9. Tout le monde est parti pour l’Enlèvement

Année de sortie Plateformes Développeur Durée moyenne de jeu 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, mobile La chambre chinoise 4 à 5 heures

Alors que Firewatch vous isole en pleine nature, Tout le monde est parti pour l’Enlèvement vous plonge dans un village anglais abandonné où le mystère ne réside pas seulement dans ce qui s'est passé, mais aussi dans ce qu'il est advenu de tous ses habitants. Et comme beaucoup de grands jeux indépendants, il prouve qu'un cadre restreint peut raconter une histoire gigantesque.

Le jeu brille surtout par le souci du détail apporté à son univers. Chaque maison, chaque jardin, chaque pub raconte l’histoire des personnes qui y ont vécu. Vous reconstituerez la vie des villageois à l’aide des orbes de lumière flottants qui rejouent les conversations datant d’avant l’événement mystérieux qui a vidé le village de ses habitants.

La partition orchestrale de Jessica Curry est tout simplement époustouflante ; elle comble le vide laissé par la vie animée du village. Si vous avez apprécié la manière dont Firewatch construisait son mystère à travers une narration environnementale, vous apprécierez sans aucun doute la façon dont ce jeu d’horreur « léger » dévoile progressivement ses secrets.

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10. Le Témoin

Année de sortie Plateformes Développeur Durée moyenne de jeu 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Thekla, Inc. 17 à 18 heures

The Witness peut sembler être une recommandation surprenante pour les fans de Firewatch. Mais écoutez-moi bien : ces deux jeux partagent un profond respect pour l’intelligence du joueur et le plaisir de découvrir les choses par soi-même. Ainsi, tout comme la tour de guet, la mystérieuse île de The Witness devient un personnage à part entière.

Ce qui distingue ce jeu, c’est la manière dont il vous enseigne son langage par l’exploration et l’observation. Il n’y a ni tutoriel, ni accompagnement. The Witness vous fait confiance pour comprendre ses mécanismes de casse-tête de plus en plus complexes, avec une courbe de difficulté très naturelle.

La direction artistique est ravissante et intuitive, chaque zone de l’île arborant sa propre identité visuelle distincte. D’un autre côté, bien qu’il n’y ait pas de récit direct comme dans Firewatch, la narration par l’environnement est riche en sous-entendus philosophiques qui vous feront réfléchir bien au-delà du jeu.

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11. Soma

Année de sortie Plateformes Développeur Durée moyenne de jeu 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Frictional Games 9 à 11 heures

Pour ceux qui ont aimé la façon dont Firewatch vous amenait à remettre en question vos propres perceptions, Soma pousse ce concept vers de nouvelles profondeurs fascinantes – au sens propre du terme. Considéré comme l’un des meilleurs jeux d’horreur de la dernière décennie, il allie l’horreur psychologique à de profondes questions philosophiques sur la conscience, l’identité et ce que signifie être humain.

Dans cette installation sous-marine en ruine, vous découvrirez ce qui est arrivé à ses habitants tout en étant confronté à des questions existentielles qui vous hanteront longtemps après avoir terminé le jeu. L’histoire est assez lourde et les enjeux sont bien plus importants, alors ne vous attendez pas à une promenade de santé. La conception sonore est particulièrement remarquable : les craquements et les gémissements de la station sous-marine créent une atmosphère de tension constante.

Côté gameplay, comme on pouvait s’y attendre de la part des créateurs du jeu acclamé par la critique *Amnesia : The Dark Descent*, *Soma* propose également des séquences d’infiltration à glacer le sang. Bien qu’il soit manifestement plus effrayant que *Firewatch*, les deux jeux partagent un attachement à une narration méthodique et mature qui a trouvé un écho auprès de nombreux connaisseurs de jeux vidéo.

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12. Le retour de l'Obra Dinn

Année de sortie Plateformes Développeur Durée moyenne de jeu 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Lucas Pope 8 à 9 heures

Vous avez aimé jouer les détectives dans Firewatch ? Les enquêtes fr Le retour de l’Obra Dinn pourraient bien vous plaire. Ce jeu d’aventure unique vous met dans la peau d’un enquêteur d’assurance chargé de déterminer ce qui est arrivé à l’équipage d’un mystérieux navire marchand.

Certes, les graphismes 1 bit caractéristiques du jeu peuvent sembler bien éloignés de la nature sauvage et colorée de Firewatch, mais ce jeu de réflexion fascinant possède un charme qui lui est propre dès que vous vous y plongez. À l’aide d’une montre de poche magique, vous serez témoin de moments figés de mort, et devrez faire appel à la logique et à la déduction pour déterminer le sort de chaque membre d’équipage.

Ce que je préfère dans ce jeu, c’est la façon dont il vous traite comme un véritable détective. Il n’y a pas d’indices et vous devrez prendre des notes, établir des liens et réfléchir attentivement à chaque détail. Sans surprise, la satisfaction de résoudre chaque mystère est tout à fait incomparable.

13. Kentucky Route Zero

Année de sortie Plateformes Développeur Durée moyenne de jeu 2020 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, mobile Ordinateur en carton 9 à 10 heures

Kentucky Route Zero partage le cadre américain de Firewatch, mais prend un tournant inattendu sur une autoroute inquiétante, à mi-chemin entre réalité et rêve. C’est l’un des jeux narratifs les plus méconnus de la dernière décennie, proposant une histoire à la fois très familière et merveilleusement étrange.

En suivant Conway, un livreur, et une galerie de personnages hétéroclites, vous explorerez une version du Kentucky pour le moins surréaliste. Le style artistique unique du jeu et sa mise en scène théâtrale créent une atmosphère que je n’ai trouvée nulle part ailleurs. Pourtant, il parvient à capturer ce même sentiment de mystère qui rendait le séjour d’Henry dans les bois si captivant.

Ce qui distingue vraiment ce jeu, c’est son scénario. Les dialogues sont poétiques, voire profonds, abordant des thèmes tels que la dette, l’art et le déclin de l’Amérique rurale. Bien qu’il soit bien plus abstrait que *Firewatch*, les deux jeux mettent l’accent sur un message profond concernant la nature humaine et la perte.

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14. Outer Wilds

Année de sortie Plateformes Développeur Durée moyenne de jeu 2019 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Mobius Digital 18 à 19 heures

Ne vous fiez pas à son cadre cosmique : Outer Wilds a plus en commun avec Firewatch que vous ne le pensez. Considéré comme l’un des meilleurs jeux spatiaux de tous les temps, il allie magistralement exploration et narration d’une manière que peu de jeux similaires ont su égaler à ce jour.

Vous incarnez un astronaute explorant un système solaire miniature pris dans une boucle temporelle de 22 minutes. À l’instar de Firewatch, le plaisir réside dans la découverte progressive de la vérité qui se cache derrière l’inconnu, mais ici, l’échelle est cosmique plutôt que strictement personnelle. Chaque découverte semble méritée et chaque révélation est d’autant plus significative.

Le système solaire mécanique du jeu est une véritable merveille de conception, chaque planète recelant ses propres secrets et histoires. Même si vous ne trouverez pas de collègue à bavarder dans une radio portable, vous rencontrerez d’autres voyageurs à travers le système solaire qui vous aideront à reconstituer le grand mystère au cœur de ce mini-univers.

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15. Une petite randonnée

Année de sortie Plateformes Développeur Durée moyenne de jeu 2019 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Adam Robinson-Yu 2 heures

A Short Hike peut sembler innocemment enfantin avec son style mignon et low-poly, mais ce jeu saisit la joie simple et pure que procure l’exploration de la nature dans un cadre calme et détendu. Dans la peau de Claire, un jeune oiseau qui tente d’atteindre le sommet d’une montagne, vous découvrirez que le voyage compte plus que la destination.

Bien qu’il n’y ait pas d’énigme à résoudre ici, le jeu saisit cette même sensation de solitude paisible qui rendait les moments calmes de Firewatch si sereins. En chemin, vous rencontrerez également des personnages charmants et bien écrits, chacun ayant ses propres petites histoires à partager.

Même la liberté de mouvement – planer, grimper et s’envoler – fait de l’exploration un véritable plaisir. Le plus beau, c’est que le jeu respecte votre temps et vous laisse choisir votre propre rythme, créant ainsi une expérience remarquablement agréable qui parvient néanmoins à raconter une histoire touchante.

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FAQ

Combien d’heures dure Firewatch ?

Il faut compter entre 4 et 6 heures pour terminer l'histoire de Firewatch. Le jeu est conçu pour être terminé en une ou deux sessions, ce qui en fait un titre idéal pour une partie le week-end.

Firewatch propose-t-il plusieurs fins ?

Non, Firewatch ne comporte qu’une seule fin principale. Cependant, vos choix de dialogue avec Delilah influencent la tonalité émotionnelle de votre conversation finale et de votre relation.

Firewatch s'inspire-t-il de la réalité ?

Non, mais il s'inspire de véritables tours de guet situées dans le Wyoming. Les développeurs ont consulté d'anciens guetteurs de feux de forêt afin de créer une expérience authentique.