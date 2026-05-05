Gry podobne do „Firewatch”: 15 przygód z bogatą fabułą w 2026 roku

W dzisiejszym świecie hitów klasy AAA gry takie jak „Firewatch” stanowią świetną alternatywę dla tych, którzy nie szukają tanich wrażeń. I rozumiem to – czasami nie potrzeba wybuchowych scen akcji ani rozległych otwartych światów, by spędzić w grze setki godzin.

To, czego naprawdę szukasz, to starannie skonstruowana fabuła, która pozostaje w pamięci na długo po wyświetleniu napisów końcowych. Gra, w której każda rozmowa ma znaczenie, a sam świat opowiada wciągającą historię.

Ta gra eksploracyjna z perspektywy pierwszej osoby, stworzona przez Campo Santo, pokazała nam dokładnie, jak potężne mogą być te krótkie, intymne przygody. „Firewatch” ukazał się w 2016 roku i zdobył nawet nominacje do nagród BAFTA oraz nagrody IGF za wybitną narrację i oprawę wizualną. Kto by pomyślał, że historia o dwóch osobach rozmawiających przez ręczne radio może być tak wciągająca?

Jeśli jednak zakochaliście się w tajemnicy „Firewatch”, jego emocjonalnej głębi lub wciągającej eksploracji, mam dla was kilka propozycji, które koniecznie musicie sprawdzić. Każda gra z tej listy wnosi coś innego – od odkrywania rodzinnych tajemnic, przez badanie zjawisk nadprzyrodzonych, aż po coś jeszcze bardziej przerażającego.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do „Firewatch”

Zanim zagłębimy się w szczegóły, oto moje najlepsze propozycje niesamowitych gier skupiających się na fabule, podobnych do „Firewatch”:

1 What Remains of Edith Finch 2017 Pełna atmosfery podróż przez tragiczną historię rodziny, opowiedziana za pomocą głęboko poruszających scenek Buy now 2 Gone Home 2013 Prawdziwa lekcja mistrzowska w zakresie opowiadania historii poprzez otoczenie i nieustannie budowanej intrygi Buy now 3 The Vanishing of Ethan Carter 2014 Śledztwo o charakterze nadprzyrodzonym w niesamowitej atmosferze Buy now

Oczywiście krótki opis nigdy nie odda w pełni historii opowiadanych przez te gry, więc przyjrzyjmy się dokładniej tym fantastycznym propozycjom, które zapewnią ci ten sam emocjonalny kop, z którego słynie „Firewatch”.

15 najlepszych gier podobnych do „Firewatch”, zapewniających wciągające przygody

To, co sprawiało, że gra „Firewatch” była tak wyjątkowa, to nie tylko wspaniała oprawa graficzna czy narastająca w jej sercu tajemnica. Chodziło o to, jak nas poruszała – czuliśmy się samotni, ale jednocześnie połączeni z innymi, ciekawi, a jednocześnie pełni obaw, nieustannie dążąc do odkrycia kolejnego zwrotu akcji. Te 15 gier oferuje równie wciągające i poruszające historie, z których każda ma swój niepowtarzalny urok.

1. „Co pozostało po Edith Finch”

Rok wydania Platformy Producent Średni czas rozgrywki 2017 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS Giant Sparrow 2–3 godziny

Co pozostało po Edith Finch to nie tylko jedna z najfajniejszych gier niezależnych na rynku – to prawdziwe arcydzieło interaktywnej narracji. Podobnie jak Firewatch, wykorzystuje odizolowaną scenerię, by opowiedzieć głęboko osobistą historię, ale zamiast wieży strażackiej będziesz eksplorować ogromną rodzinną rezydencję pełną tragicznych opowieści i ukrytych przejść.

Każde pomieszczenie opowiada historię śmierci innego członka rodziny, a to, co sprawia, że ta gra jest naprawdę wyjątkowa, to sposób, w jaki każda opowieść wykorzystuje unikalną mechanikę rozgrywki. W jednej chwili sterujesz dzieckiem na huśtawce, w następnej jesteś kotem goniącym ptaki, a potem pracujesz w fabryce konserw rybnych. Tę kreatywność trzeba po prostu samemu doświadczyć.

I szczerze mówiąc, emocjonalny wydźwięk tej gry jest jeszcze silniejszy niż w przypadku „Firewatch” czy innych podobnych tytułów, a to już coś znaczy. O ile historia Henry’ego poruszyła nasze serca, o tyle „Edith Finch” z pewnością je złamie – w pozytywnym sensie. Scenariusz jest błyskotliwy, udźwiękowienie znakomite, a sposób, w jaki historie się ze sobą przeplatają, tworzy jedyne w swoim rodzaju doświadczenie.

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2. Gone Home

Rok wydania Platformy Twórca Średni czas rozgrywki 2017 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS Fullbright 2–3 godziny

Jeśli jesteś fanem najlepszych gier przygodowych, w których poprzez eksplorację składasz w całość historię, Gone Home sprawi, że poczujesz się jak w domu (gra słów zamierzona). Największym atutem tej gry jest prosta sztuka opowiadania historii za pomocą drobnych szczegółów oraz odkrywanych artefaktów i pamiątek.

Wcielasz się w Katie, młodą kobietę, która wraca do domu po roku spędzonym za granicą i zastaje dom rodzinny pusty. Dzięki notatkom, kasetom magnetofonowym i wskazówkom w otoczeniu możesz odkryć, co stało się z twoją siostrą Sam i resztą rodziny. Dbałość o szczegóły jest niesamowita – każda otwarta szuflada, każda przeczytana notatka może całkowicie zmienić bieg wydarzeń.

To, co sprawia, że gra „Gone Home” jest interesująca, to dbałość o autentyczność. Akcja rozgrywa się w 1995 roku, a wszystko – od klasycznych plakatów serialu „Z archiwum X” po muzykę riot grrrl – doskonale oddaje klimat tamtej epoki. Tajemnica rozwija się w tempie, jakie sam wybierzesz, i podobnie jak w grze „Firewatch”, trzyma cię w napięciu aż do samego końca.

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3. Zniknięcie Ethana Cartera

Rok wydania Platformy Twórca Średni czas rozgrywki 2014 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch The Astronauts 5 godzin

Jeśli tajemnica z gry Firewatch nie dawała ci spokoju, to Zaginięcie Ethana Cartera sprawi, że nie będziesz mógł zasnąć. Wcielając się w rolę badacza zjawisk paranormalnych Paula Prospero, musisz zbadać niesamowicie piękną dolinę Red Creek, aby odkryć, co stało się z zaginionym chłopcem.

Gra doskonale oddaje to samo poczucie izolacji, które sprawiło, że „Firewatch” był tak klimatyczny. Kluczowa różnica? Tym razem po drugiej stronie radia nie ma Delilah – jesteś zupełnie sam, tylko ze swoimi myślami i wszystkimi mrocznymi sekretami doliny. Mimo to grafika jest po prostu oszałamiająca, a każda panorama zasługuje na zrzut ekranu.

To, co naprawdę wyróżnia tę grę, to jej wyjątkowa mechanika śledztwa. Będziesz musiał odtworzyć miejsca zbrodni, wykorzystując nadprzyrodzone moce, i poskładać w całość tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w dolinie. Gra szanuje jednak inteligencję gracza i nigdy nie prowadzi cię za rękę podczas odkrywania jej tajemnic.

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4. Oxenfree

Rok wydania Platformy Twórca Średni czas gry 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, urządzenia mobilne Studio „Night School” 4–5 godzin

Jako fan przerażających gier horrorowych z elementami nadprzyrodzonymi, nie mogę wystarczająco polecić Oxenfree. Choć na pierwszy rzut oka gra może wydawać się kolorowa i zabawna, w rzeczywistości nie jest to bynajmniej spokojna i przytulna rozrywka. Ta dwuwymiarowa gra typu side-scroller oddaje ten sam klimat tajemnicy i dreszczyku emocji, który sprawił, że Firewatch był tak wciągający.

Fabuła opowiada o Alex i jej przyjaciołach podczas nocnej wycieczki na wyspę Edwards, która kończy się katastrofą. Największą zaletą gry jest system dialogowy – rozmowy są naturalne i toczą się nawet podczas eksploracji. Przypomina mi to rozmowy z Delilah w Firewatch, z tą różnicą, że tutaj nie są one tylko tłem, a twoje wybory mają daleko idące konsekwencje.

Nie dajcie się jednak zwieść nastoletnim bohaterom. Ta gra porusza poważne tematy. Sposób, w jaki „Oxenfree” łączy dramat o dorastaniu z horrorem o zjawiskach nadprzyrodzonych, tworzy atmosferę, która jest zarówno znajoma, jak i głęboko niepokojąca. A tak przy okazji, na szczególną uwagę zasługuje oprawa dźwiękowa – tę grę warto rozgrywać w słuchawkach.

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5. „Life Is Strange”

Rok wydania Platformy Twórca Średni czas rozgrywki 2015 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, urządzenia mobilne Dontnod Entertainment 14–16 godzin

Życie jest dziwne, zaliczana do najlepszych gier fabularnych ostatniej dekady, to prawdziwy gigant pod względem surowej siły emocjonalnej. Podczas mojej pierwszej rozgrywki nie byłem przygotowany na dość niewinny początek z intrygującym wątkiem, który szybko przeradza się w jedną z historii, które wstrząsnęły mną jak żadna inna gra wcześniej.

Wcielasz się w rolę Max Caulfield, studentki fotografii, która odkrywa, że potrafi cofać czas. Nie jest to jednak kolejna opowieść o podróżach w czasie – to głęboko osobista historia o przyjaźni, dorastaniu i konsekwencjach prób zmiany przeszłości. Relacja między Max a jej przyjaciółką z dzieciństwa, Chloe, jest równie fascynująca jak duet Henry’ego i Delilah, a może nawet bardziej.

To, co sprawia, że ta gra jest tak wyjątkowa, to sposób, w jaki wykorzystuje elementy nadprzyrodzone do zgłębiania bardzo ludzkich tematów. Każdy najmniejszy wybór ma znaczenie, ale w przeciwieństwie do „Firewatch”, niektóre decyzje niosą ze sobą poważne konsekwencje, których nie da się cofnąć nawet za pomocą funkcji przewijania czasu, jeśli sytuacja zaszła już zbyt daleko.

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6. Journey

Rok wydania Platformy Twórca Średni czas gry 2012 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS Thatgamecompany 3–4 godziny

Dla fanów kreatywnych gier jednoosobowych, w których atmosfera jest ważniejsza od dialogów, Journey oferuje doświadczenie zupełnie inne niż Firewatch, ale wywołujące wiele podobnych emocji. Może się to wydawać dziwnym wyborem na tej liście, bo w Journey nie ma żadnych dialogów, ale proszę o cierpliwość.

Podobnie jak „Firewatch”, „Journey” opiera się na poczuciu samotności i zachwytu. Twoja wędrówka przez pustynię, jej falujące wydmy i starożytne ruiny oddaje to samo uczucie samotności na łonie natury, które sprawiło, że dzika przyroda Wyoming w „Firewatch” była tak autentyczna. Kluczowa różnica? Zamiast głosu Delilah, który dotrzymuje ci towarzystwa, od czasu do czasu możesz spotkać innego milczącego podróżnika na tej samej trasie.

Sposób, w jaki ta gra opowiada swoją historię wyłącznie za pomocą oszałamiającej grafiki i muzyki, jest po prostu mistrzowski. Każda klatka mogłaby być obrazem, a nominowana do nagrody Grammy ścieżka dźwiękowa Austina Wintory’ego bez wątpienia wywoła w tobie zachwyt, zanim się zorientujesz.

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7. Dear Esther: Edycja Landmark

Rok wydania Platformy Twórca Średni czas rozgrywki 2012 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, urządzenia mobilne Chiński pokój 2–3 godziny

„Dear Esther” to gra, która pomogła zapoczątkować gatunek gier eksploracyjnych z perspektywy pierwszej osoby, w którym później mistrzostwo osiągnęła gra „Firewatch”. Akcja rozgrywa się na opustoszałej wyspie archipelagu Hebrydów i opowiada przejmującą historię o stracie, żałobie i pogodzeniu się z losem poprzez fragmenty listów odczytywanych na głos podczas eksploracji.

Ten abstrakcyjny sposób opowiadania historii może wydawać się co najmniej niekonwencjonalny, ale mimo to jest to niezapomniana podróż. Podczas gdy Firewatch prowadzi gracza ku jasnej tajemnicy, którą należy rozwikłać, Dear Esther przedstawia swoją wciągającą narrację w poetyckich fragmentach, które gracz musi samodzielnie ułożyć w całość. Na szczęście przepiękne, choć mroczne otoczenie – od smaganych wiatrem klifów po rozświetlone jaskinie – w znacznym stopniu pomaga nadać całości odpowiedni ton i opowiada własną historię.

Jeśli podobało ci się, jak gra „Firewatch” sprawiała, że czułeś się aktywnym uczestnikiem odkrywania jej fabuły, to „Dear Esther” stosuje inne, ale równie skuteczne podejście – prowadzi cię przez klimatyczną podróż, odkrywając piękny wiersz, wers po wersie.

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8. The Long Dark: Edycja Survival

Rok wydania Platformy Twórca Średni czas gry 2017 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Hinterland Studio 20–25 godzin

Jeśli fascynują Cię odizolowane, dzikie tereny, gra The Long Dar k wykorzystuje tę koncepcję i dodaje do niej intensywne mechaniki przetrwania. Firewatch nie waha się pokazać piękna i potencjalnych zagrożeń związanych z przebywaniem na łonie natury, ale tutaj to właśnie sama natura stanowi największe zagrożenie.

Tryb fabularny, zatytułowany „Wintermute”, opowiada o pilocie samolotu bush pilot, który walczy o przetrwanie w kanadyjskiej dziczy po tajemniczej katastrofie geomagnetycznej. Chociaż nie ma tu Delilah, z którą można by porozmawiać, narracja oparta na otoczeniu jest po prostu znakomita. Każdy opuszczony budynek, każda znaleziona notatka wzbogaca historię ludzi, którzy mieszkali tu przed katastrofą.

Minimalistyczna grafika tej gry nie przypomina co prawda dzieł Picassa, ale imponujące lokacje i widoki sprawiają, że jest to z pewnością jedna z najbardziej charakterystycznych wizualnie gier survivalowych na rynku. Na pochwałę zasługuje również oprawa dźwiękowa – chrzęst śniegu pod stopami i wycie wilków w oddali zapewniają niezrównane poczucie zanurzenia się w świecie gry.

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9. „Wszyscy odeszli w chwalebnym porwaniu”

Rok wydania Platformy Twórca Średni czas rozgrywki 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, urządzenia mobilne Chiński pokój 4–5 godzin

Podczas gdy w grze „Firewatch” gracz zostaje odizolowany na pustkowiu, „Wszyscy odeszli w niebo” przenosi go do opuszczonej angielskiej wioski, gdzie tajemnica dotyczy nie tylko tego, co się wydarzyło, ale także tego, co stało się z mieszkańcami. Podobnie jak wiele znakomitych gier niezależnych, tytuł ten udowadnia, że nawet niewielka skala może opowiedzieć ogromną historię.

Gra wyróżnia się przede wszystkim dbałością o szczegóły świata. Każdy dom, każdy ogród, każdy pub opowiada historię ludzi, którzy tam mieszkali. Będziesz składać w całość losy mieszkańców wsi za pomocą unoszących się w powietrzu kul światła, które odtwarzają rozmowy sprzed tajemniczego wydarzenia, które opustoszyło wioskę.

Partytura orkiestrowa autorstwa Jessiki Curry jest po prostu zapierająca dech w piersiach i wypełnia pustkę pozostawioną przez tętniące życiem wiejskie otoczenie. Jeśli podobało ci się, jak gra „Firewatch” budowała atmosferę tajemnicy poprzez opowiadanie historii za pomocą otoczenia, z pewnością spodoba ci się sposób, w jaki ta lekka gra z gatunku horroru stopniowo ujawnia swoje sekrety.

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10. Świadek

Rok wydania Platformy Twórca Średni czas gry 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Thekla, Inc. 17–18 godzin

Gra „The Witness” może wydawać się dziwną propozycją dla fanów „Firewatch”. Ale proszę mnie wysłuchać: obie gry cechuje głęboki szacunek dla inteligencji gracza oraz radość z samodzielnego odkrywania świata. W ten sposób, podobnie jak wieża strażacka, tajemnicza wyspa z gry „The Witness” staje się pełnoprawną postacią.

To, co wyróżnia tę grę, to sposób, w jaki uczy cię swojego języka poprzez eksplorację i obserwację. Nie ma tu samouczka ani prowadzenia za rękę. The Witness ufa, że zrozumiesz jej coraz bardziej złożoną mechanikę łamigłówek, charakteryzującą się bardzo naturalną krzywą trudności.

Kierownictwo artystyczne jest urocze i intuicyjne, a każdy obszar wyspy ma swoją własną, charakterystyczną tożsamość wizualną. Z drugiej strony, choć nie ma tu bezpośredniej narracji, jak w „Firewatch”, opowiadanie poprzez otoczenie jest bogate w filozoficzne podteksty, które skłaniają do refleksji nie tylko w trakcie gry.

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11. Soma

Rok wydania Platformy Producent Średni czas gry 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Frictional Games 9–11 godzin

Dla tych, którzy pokochali sposób, w jaki gra „Firewatch” skłaniała do kwestionowania własnych spostrzeżeń, „Soma” przenosi tę koncepcję na fascynujące nowe poziomy – dosłownie. Jako niemal najlepsza gra horrorowa ostatniej dekady łączy horror psychologiczny z głębokimi pytaniami filozoficznymi dotyczącymi świadomości, tożsamości oraz tego, co oznacza bycie człowiekiem.

W tej niszczejącej podwodnej stacji odkryjesz, co stało się z jej mieszkańcami, zmagając się jednocześnie z egzystencjalnymi pytaniami, które będą cię prześladować jeszcze długo po ukończeniu gry. Fabuła jest dość ciężka, a stawka znacznie wyższa, więc nie spodziewaj się spaceru po parku. Na szczególną uwagę zasługuje udźwiękowienie – skrzypienia i jęki podwodnej stacji tworzą atmosferę ciągłego napięcia.

Jeśli chodzi o rozgrywkę, zgodnie z oczekiwaniami wobec twórców docenionej przez krytyków gry „Amnesia: The Dark Descent”, w „Soma” również nie brakuje mrożących krew w żyłach fragmentów wymagających skradania się. Chociaż gra jest oczywiście bardziej przerażająca niż „Firewatch”, obie tytuły łączy dbałość o metodyczne i dojrzałe opowiadanie historii, które trafiło do wielu koneserów gier.

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12. Powrót Obra Dinn

Rok wydania Platformy Producent Średni czas gry 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Lucas Pope 8–9 godzin

Podobała Ci się rola detektywa w Firewatch? Śledztwa w grze „Powrót Obra Dinn” mogą być właśnie dla Ciebie. Ta wyjątkowa gra przygodowa pozwala wcielić się w rolę śledczego z firmy ubezpieczeniowej, próbującego ustalić, co stało się z załogą tajemniczego statku handlowego.

Tak, charakterystyczna grafika 1-bitowa tej gry może wydawać się daleka od kolorowej dzikiej przyrody z „Firewatch”, ale ta fascynująca gra logiczna ma swój własny urok, gdy tylko się w nią zagłębisz. Korzystając z magicznego zegarka kieszonkowego, będziesz świadkiem zamrożonych chwil śmierci, a logika i dedukcja pomogą ci ustalić los każdego członka załogi.

Najbardziej podoba mi się w tej grze to, że traktuje cię jak prawdziwego detektywa. Nie ma żadnych wskazówek – musisz robić notatki, dostrzegać powiązania i dokładnie analizować każdy szczegół. Nic dziwnego, że satysfakcja z rozwiązania każdej zagadki jest naprawdę niezrównana.

13. Kentucky Route Zero

Rok wydania Platformy Twórca Średni czas gry 2020 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, urządzenia mobilne Komputer z tektury 9–10 godzin

Kentucky Route Zero, podobnie jak Firewatch, osadzone jest w amerykańskiej scenerii, ale w nieoczekiwany sposób zbacza na straszną autostradę, która istnieje gdzieś pomiędzy rzeczywistością a snami. To jedna z najbardziej niedocenionych gier fabularnych ostatniej dekady, oferująca opowieść, która jest jednocześnie bardzo znajoma i cudownie dziwna.

Podążając za kurierem Conwayem i zróżnicowaną obsadą postaci, odkryjesz wersję stanu Kentucky, która jest, szczerze mówiąc, surrealistyczna. Unikalny styl graficzny gry i teatralna oprawa tworzą atmosferę, jakiej nie znalazłem nigdzie indziej. A jednak oddaje ona to samo poczucie tajemnicy, które sprawiło, że czas spędzony przez Henry’ego w lesie był tak fascynujący.

To, co naprawdę wyróżnia tę grę, to scenariusz. Dialogi są poetyckie, a nawet głębokie, poruszając tematy długu, sztuki i upadku wiejskiej Ameryki. Chociaż jest ona znacznie bardziej abstrakcyjna niż „Firewatch”, obie gry skupiają się na głębokim przesłaniu dotyczącym ludzkiej natury i straty.

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14. Outer Wilds

Rok wydania Platformy Producent Średni czas gry 2019 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Mobius Digital 18–19 godzin

Nie daj się zwieść kosmicznej scenerii – gra „Outer Wilds” ma więcej wspólnego z „Firewatch” niż mogłoby się wydawać. Jako jedna z najlepszych gier kosmicznych w historii, w mistrzowski sposób łączy eksplorację i fabułę w sposób, jakiego dotychczas niewiele podobnych gier udało się osiągnąć.

Wcielasz się w astronautę badającego miniaturowy układ słoneczny uwięziony w 22-minutowej pętli czasowej. Podobnie jak w Firewatch, radość czerpiesz z stopniowego odkrywania prawdy kryjącej się za tym, co nieznane, ale tutaj skala jest kosmiczna, a nie ściśle osobista. Każde odkrycie wydaje się zasłużone, a każde ujawnienie – bardziej znaczące.

Ten precyzyjnie działający układ słoneczny jest prawdziwym cudem projektowania, a każda planeta skrywa własne tajemnice i historie. Chociaż nie spotkasz tu kolegi paplającego przez ręczne radio, natkniesz się na innych podróżników w układzie słonecznym, którzy pomogą ci ułożyć w całość wielką tajemnicę leżącą u serca tego mini-wszechświata.

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15. Krótka wycieczka

Rok wydania Platformy Twórca Średni czas gry 2019 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Adam Robinson-Yu 2 godziny

Gra „A Short Hike” może wydawać się niewinnie dziecinna dzięki uroczej grafice w stylu low-poly, ale oddaje ona prostą i czystą radość z odkrywania przyrody w spokojnej i relaksującej atmosferze. Wcielając się w Claire, młodego ptaka próbującego dotrzeć na szczyt góry, odkryjesz, że ważniejsza jest sama podróż niż cel.

Chociaż nie ma tu żadnej zagadki do rozwiązania, gra oddaje to samo uczucie spokojnej samotności, które sprawiało, że ciche chwile w „Firewatch” były tak pełne spokoju. Po drodze spotkasz również urocze i dobrze napisane postacie, z których każda ma do opowiedzenia swoją własną, małą historię.

Nawet swoboda poruszania się – szybowanie, wspinanie się i loty – sprawia, że eksploracja staje się prawdziwą przyjemnością. Najlepsze jest to, że gra szanuje twój czas i pozwala ci ustalać własne tempo, tworząc niezwykle komfortowe doświadczenie, które mimo to potrafi opowiedzieć wzruszającą historię.

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Często zadawane pytania

Ile godzin trwa gra „Firewatch”?

Przejście fabuły gry „Firewatch” zajmuje od 4 do 6 godzin. Gra została zaprojektowana tak, by można ją było ukończyć w ciągu jednej lub dwóch sesji, co sprawia, że idealnie nadaje się do rozegrania w weekend.

Czy gra „Firewatch” ma różne zakończenia?

Nie, gra „Firewatch” ma jedno główne zakończenie. Jednak wybory dialogowe w rozmowach z Delilah wpływają na emocjonalny wydźwięk końcowej rozmowy i relacji między postaciami.

Czy gra „Firewatch” jest oparta na prawdziwych wydarzeniach?

Nie, ale inspiracją dla niej były prawdziwe wieże strażackie w Wyoming. Twórcy konsultowali się z byłymi strażakami, aby zapewnić autentyczne wrażenia.