Os 10 melhores jogos parecidos com o Pokémon Pokopia em 2026 que tens de jogar
Jogos como o Pokémon Pokopia estão em grande demanda neste momento, e eu entendo bem. O grande sucesso do Switch 2 combina a coleção de criaturas, a construção em modo sandbox e a simulação de vida numa dinâmica tão viciante que 2,2 milhões de jogadores o experimentaram em quatro dias.
Passei semanas a regar cada pedaço de terra até que o Slowpoke me estragou a festa (literalmente).
Assim que terminei o jogo, fui à procura daquela mesma sensação acolhedora – criaturas adoráveis, liberdade criativa e a alegria de construir algo bonito a partir do nada.
Por isso, aqui está a minha lista dos melhores jogos parecidos com o Pokémon Pokopia que consegui encontrar.
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As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao Pokémon Pokopia
O Pokopia mistura vários géneros ao mesmo tempo, por isso os jogos que mais se aproximam dependem da parte da experiência que mais te cativou. Simulação social, sandbox, coleção de criaturas – alguns acertam em cheio na primeira parte, outros concentram-se na segunda.
Abaixo, destaquei três jogos semelhantes ao Pokémon Pokopia porque cada um reflete um pilar diferente do que torna o Pokopia tão viciante.
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Animal Crossing: New Horizons 2020É o que mais se assemelha à construção de mundos em tempo real e ao espírito de comunidade do Pokopia. Transformas uma ilha deserta numa aldeia próspera ao lado de encantadores habitantes animais, com a mesma liberdade de terraformação e decoração que o Pokopia oferece.
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Stardew Valley 2016É a referência máxima em jogos de agricultura acolhedores como o Pokopia, combinando relações profundas com os NPCs com uma progressão gratificante na cultura e no artesanato. Já cativou muitos jogadores durante centenas de horas em várias jogadas únicas.
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Viva Piñata 2006O jogo original do «jardim das criaturas». Tu crias habitats para atrair animais piñata coloridos com base nas suas necessidades específicas – a fórmula exata que o Pokopia copiou e desenvolveu 20 anos depois.
Estes três destacam-se, mas a lista completa reserva algumas surpresas. Continua a ler para veres todos os jogos semelhantes ao Pokémon Pokopia detalhados.
Os 10 melhores jogos semelhantes ao Pokémon Pokopia – desde simulações acolhedoras a jogos de coleção de criaturas
O Pokopia provou que os Pokémon podem dar-se bem fora das batalhas por turnos. Os jogos como o Pokémon Pokopia nesta lista captam a mesma magia na coleção de criaturas, na construção de habitats, na agricultura e na liberdade de um mundo aberto.
Classifiquei e avaliei todos estes títulos fantásticos com base na medida em que refletem o encanto principal do Pokopia.
1. Animal Crossing: New Horizons [O melhor simulador de vida aconchegante ao estilo Pokopia]
|A nossa pontuação
Enebameter 10/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Simulação de Vida, Sandbox
|Plataformas
|Nintendo Switch, Switch 2
|Ano de lançamento
|2020 / 2026
|Criador(es)
|Nintendo EPD / Nintendo
|Tempo médio de jogo
|Mais de 200 horas
|Ideal para
|Jogadores que adoraram a construção e decoração do mundo em tempo real do Pokopia
O Animal Crossing: New Horizons é um dos melhores jogos semelhantes ao Pokémon Pokopia que podes jogar na Nintendo Switch e na Switch 2. Ambos os jogos colocam-te numa ecrã em branco e desafiam-te a transformá-la num paraíso. No Pokopia, reconstruíres a região pós-apocalíptica de Kanto na pele de um Ditto disfarçado. No New Horizons, transformas uma ilha deserta numa aldeia próspera, cheia de animais com personalidades únicas.
A comparação entre o Pokémon Pokopia e o Animal Crossing não pára de surgir na Internet, e é fácil perceber porquê. Ambos giram em torno de moldar o terreno, decorar e criar laços com residentes adoráveis.
Recolhes recursos, crias mobiliário, plantas árvores e flores e organizas tudo para melhorar a classificação da tua ilha. Um relógio em tempo real determina os eventos sazonais, as celebrações festivas e as mudanças meteorológicas.
O Animal Crossing: New Horizons capta a essência da construção de ilhas em tempo real do Pokémon Pokopia. Nenhum outro jogo da série Animal Crossing oferece este nível de liberdade para moldar o terreno, decorar e criar laços com a tua comunidade ao teu próprio ritmo.
Enquanto no Pokopia constróis habitats para atrair Pokémon específicos, o New Horizons permite-te criar bairros temáticos que mantêm os teus habitantes felizes. Assim que desbloqueares a terraformação, a criatividade não tem limites: esculpir rios, erguer penhascos e pavimentar caminhos torna-se tudo possível.
O meu veredicto: comecei por pensar que seria uma versão mais leve do Pokopia e acabei por jogar mais de 300 horas. O Animal Crossing: New Horizons é o que mais se assemelha a um segundo lar nesta lista.
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2. Stardew Valley [O melhor jogo de agricultura semelhante ao Pokopia]
|A nossa pontuação
Enebameter 9.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Simulação agrícola, RPG
|Plataformas
|PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X
|Ano de lançamento
|2016
|Criador(es)
|ConcernedApe (Eric Barone)
|Tempo médio de jogo
|Mais de 120 horas
|Ideal para
|Jogadores que procuram sistemas sociais mais profundos, além da agricultura e do artesanato
O Stardew Valley é o campeão incontestável dos jogos de agricultura acolhedores, como o Pokopia, e a enorme atualização 1.6 tornou-o ainda melhor. Herdas uma quinta em ruínas numa pequena vila e passas os teus dias a plantar, a criar animais, a extrair minérios e a conhecer os teus vizinhos.
Cada NPC tem uma história, uma rotina e missões pessoais que desbloqueias à medida que crias laços de amizade (ou romance). Se a construção de mundo relaxante do Pokopia te cativou, o Stardew Valley oferece uma experiência semelhante, mas com uma camada social muito mais profunda por baixo.
A tua quinta é toda tua para projetares como quiseres. Fileiras de mirtilos impecáveis, uma selva caótica de culturas aleatórias ou um império vinícola meticulosamente planeado: tudo é possível.
O Stardew Valley combina a mecânica envolvente de construção do Pokopia com o sistema social mais profundo desta lista. A agricultura, o artesanato e o desenvolvimento da comunidade podem consumir centenas de horas.
Os ciclos sazonais mantêm o ritmo sempre fresco, e as minas trazem perigo com combate, saques e encontros com chefes. É essa mistura que faz de Stardew Valley um dos jogos mais completos, semelhantes ao Pokémon Pokopia, em qualquer plataforma.
O que distingue o Stardew Valley da maioria dos jogos semelhantes ao Pokémon Pokopia é o peso emocional. As personagens debatem-se com a depressão, a insatisfação profissional e a pressão familiar. Ajudá-las acrescenta um elemento de aposta que falta aos jogos de mundo aberto puros. Mais de 300 000 críticas «Esmagadoramente Positivas» no Steam comprovam isso mesmo.
O meu veredicto: mesmo depois de duas jogadas, ainda vais encontrar segredos. O Stardew Valley é um jogo de agricultura, tal como o Pokopia, que nunca deixa de te surpreender.
GAMES LIKE STARDEW VALLEY
3. Viva Piñata [Jogo clássico de criaturas semelhante ao Pokopia]
|A nossa pontuação
Enebameter 9.2/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Simulação de vida, Coleção de criaturas
|Plataformas
|Xbox 360, Xbox One (retrocompatível), PC
|Ano de lançamento
|2006
|Criador(es)
|Rare / Microsoft Game Studios
|Tempo médio de jogo
|40–60 horas
|Ideal para
|Jogadores que adoram a mecânica de construção de habitats e atração de criaturas do Pokopia
O Viva Piñata é o jogo a que o Pokopia deve mais, e se ainda não o jogaste, esta é a tua oportunidade. O conceito é quase idêntico: cuida de um jardim, molda o ambiente e vê criaturas coloridas a aparecerem de acordo com as condições que criares.
Planta as flores certas, constrói os lagos certos e um Quackberry aparece a balançar. Satisfaz as necessidades dele e ele torna-se um residente permanente. Este é o jogo original do tipo «constrói e eles virão», tal como o Pokopia.
Cada espécie de piñata tem requisitos específicos para visitar, residir e namorar. Além disso, as relações predador-presa acrescentam uma tensão real. Por exemplo, um Syrupent (serpente) vai comer os teus Mousemallows (ratos) se não os separares com uma cerca.
O Viva Piñata foi pioneiro na fórmula de «construir habitats para atrair criaturas», na qual o Pokémon Pokopia se baseia. A profundidade e o encanto do seu ecossistema continuam imbatíveis.
Esse equilíbrio delicado entre gerir dezenas de criaturas com necessidades contraditórias dá ao jogo uma dimensão estratégica que nenhum outro jogo como o Pokémon Pokopia conseguiu igualar, mesmo quase 20 anos depois.
Cada piñata tem animações engraçadas, sons únicos e um interior cheio de doces. A sequela, «Viva Piñata: Problemas no Paraíso»», expandiu o universo com novos biomas e mais de 100 espécies. A única desvantagem é que está disponível apenas para Xbox e PC. Ainda assim, jogos como o «Pokémon Pokopia» devem a esta série uma ovação de pé.
O meu veredicto: Se a personalização de habitats para atrair novos Pokémon era a tua parte favorita do Pokopia, o Viva Piñata foi quem inventou essa diversão e continua a fazê-lo de forma brilhante.
4. Ooblets [Um jogo de colecionar criaturas fofas, tipo o Pokopia]
|A nossa pontuação
Enebameter 8.0/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Simulação de agricultura, coleção de criaturas
|Plataformas
|PC, Xbox One/Series X não informaste
|Ano de lançamento
|2022
|Criador(es)
|Glumberland
|Tempo médio de jogo
|40–55 horas
|Ideal para
|Jogadores que querem colecionar criaturas sem o stress do combate
O Ooblets combina a coleção de criaturas com a agricultura e a vida na cidade num pacote tão incrivelmente saudável que até te pode tirar o mau humor.
Se leste a nossa análise do Pokopia e te apaixonaste pelo seu ambiente acolhedor e sem combate, o Ooblets leva essa filosofia ainda mais longe. Ganhas novas criaturas através de competições de dança com cartas. Desafia Ooblets selvagens, joga cartas de habilidade e ganha uma semente para cultivares um Ooblet novinho na tua quinta.
Mais de 50 espécies, com variantes Gleamy comuns, incomuns e ultra-raras, dão um verdadeiro impulso à tua coleção. A agricultura funciona como sem o Stardew Valley, mas os teus Ooblets também dão uma ajuda, a gerir os Oobcoops para automatizar tarefas.
O Ooblets combina a coleção de criaturas, a agricultura e as batalhas de dança num dos jogos mais excêntricos, ao estilo do Pokopia, em qualquer plataforma.
A classificação positiva de 91% no Steam (mais de 1 300 avaliações) fala por si. A progressão pode parecer lenta a meio do jogo, e as batalhas de dança podem não ser suficientemente desafiantes. Mas para jogos como o Pokémon Pokopia, que dão mais importância à atmosfera do que ao desafio, o Ooblets é a escolha perfeita.
O meu veredicto: Só as batalhas de dança já fazem com que valha a pena experimentar o Ooblets. É pura personalidade do início ao fim.
5. Dragon Quest Builders 2 [Jogo de construção tipo sandbox, semelhante ao Pokopia]
|A nossa pontuação
Enebameter 9.0/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|RPG de ação, construção tipo sandbox
|Plataformas
|PC, Nintendo Switch, PS4
|Ano de lançamento
|2019
|Criador(es)
|Omega Force / Square Enix
|Tempo médio de jogo
|60–100 horas
|Ideal para
|Jogadores que adoram a construção tipo sandbox orientada pela história do Pokopia
Eis uma curiosidade: a equipa da Omega Force que co-desenvolveu o Pokopia também criou o Dragon Quest Builders 2. Se quiseres perceber de onde vem o ADN sandbox do Pokopia, este aclamado jogo da série Dragon Quest é o modelo a seguir.
Jogas na pele de um jovem construtor num mundo onde uma seita proibiu a construção, reconstruindo a civilização bloco a bloco com um elenco encantador de NPCs que se vão mudando para as cidades que crias.
Se construíres uma cozinha, os aldeões começam a cozinhar. Se construíres um quarto, eles dormem lá. Esse ciclo de interação reflete de perto o sistema de habitat do Pokopia e faz do Dragon Quest Builders 2 um dos jogos mais satisfatórios em termos narrativos, à semelhança do Pokémon Pokopia.
O Dragon Quest Builders 2 é o antecessor direto da mecânica de construção do Pokémon Pokopia, criado pela mesma equipa. A construção com blocos combina na perfeição com a narrativa de um RPG.
A história, com mais de 50 horas de duração, inclui um arco narrativo genuinamente comovente com o Malroth, além de uma ilha sandbox pós-jogo sem restrições.
O meu veredicto: Para quem procura jogos como o Pokémon Pokopia com um foco narrativo mais forte, o Dragon Quest Builders 2 é o modelo a seguir.
GAMES LIKE DRAGON QUEST BUILDERS 2
6. Slime Rancher 2 [Jogo de criação de criaturas semelhante ao Pokopia]
|A nossa pontuação
Enebameter 8.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Simulação de vida, Aventura
|Plataformas
|PC, Xbox Series X não tenho ideia
|Ano de lançamento
|2022 (Acesso Antecipado), 2024 (1.0)
|Criador(es)
|Monomi Park
|Tempo médio de jogo
|25–40 horas
|Ideal para
|Jogadores que adoraram cuidar de criaturas e explorar em Pokopia
O Slime Rancher 2 leva-te até à Ilha Arco-íris com uma mochila a vácuo e um único objetivo: recolher slimes adoráveis, alojá-los em currais e vender os seus «plorts» para lucrar. Tanto este jogo como o Pokopia giram em torno de cuidar de criaturas fofas num ambiente que tu próprio moldas e expandes.
Enquanto o Pokopia cria habitats para Pokémon, o Slime Rancher 2 pede-te para gerires espécies com dietas, humores e comportamentos únicos numa enorme quinta personalizada de personalização.
Dá um tipo de plort a um slime diferente e crias um Largo híbrido com características combinadas. Se exagerares, vais gerar um Tarr – um slime hostil que devora tudo. Essa tensão entre risco e recompensa mantém a dinâmica deste jogo de criação envolvente e dá ao Slime Rancher 2 uma vantagem competitiva sobre outros jogos como o Pokémon Pokopia, que optam por jogar pelo seguro.
O Slime Rancher 2 combina na perfeição o cuidado com as criaturas com a gestão de uma quinta, tal como o Pokémon Pokopia. O seu mundo colorido e as combinações de slimes com risco e recompensa transmitem felicidade.
É mais curto do que o Pokopia (cerca de 30 horas), mas cada hora está repleta de cor e charme. Jogos como o Pokémon Pokopia raramente atingem este nível de pura alegria.
O meu veredicto: Se te apetece ver criaturas adoráveis a saltitar pela tua quinta personalizada, o Slime Rancher 2 é pura felicidade em forma de jogo.
GAMES LIKE SLIME RANCHER
7. O meu tempo em Sandrock [Simulação de vida e artesanato ao estilo do Pokopia]
|A nossa pontuação
Enebameter 8.2/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Simulação de Vida, RPG, Criação
|Plataformas
|PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X
|Ano de lançamento
|2023
|Criador(es)
|Pathea Games / PM Studios
|Tempo médio de jogo
|80–120 horas
|Ideal para
|Jogadores que querem a atmosfera de reconstrução de cidades do Pokopia com um sistema de criação mais aprofundado
O «O meu tempo em Sandrock» coloca-te na pele de um Construtor que chega a uma cidade desértica em dificuldades. Recicla sucata, funde recursos e constrói obras públicas que tirem a comunidade do limiar da ruína.
Se isto te faz lembrar o enredo do Pokopia, mas com ferramentas elétricas em vez de Pokémon, estás no caminho certo. Este jogo recompensa-te com progressos visíveis à medida que as construções vão surgindo e os residentes regressam.
A criação de itens neste jogo também é mais profunda do que em quase todos os outros desta lista. Extraia minérios, refine materiais em várias estações e monte máquinas complexas. Podes fazer amizade, namorar e casar com mais de 30 NPCs, cada um com horários e enredos pessoais com várias partes – uma profundidade social que o distingue da maioria dos jogos do tipo Pokémon Pokopia no mercado.
O «O meu tempo em Sandrock» espelha o ciclo de restauração da cidade do Pokopia com um toque de criação industrial e relações profundas com os NPCs.
Pessoalmente, joguei mais de 90 horas na minha primeira jogada e ainda tinha encomendas por terminar. Entre jogos como o Pokémon Pokopia, este jogo de destaque aposta tudo na fantasia de construir um povoado.
O meu veredicto: Se a reconstrução da colónia no Pokopia te manteve acordado até depois da meia-noite, o A minha experiência na Sandrock prolonga essa sensação num RPG de criação com mais de 80 horas.
GAMES LIKE MY TIME AT SANDROCK
8. Disney Dreamlight Valley [Um jogo de construção de aldeias acolhedoras, à semelhança de Pokopia]
|A nossa pontuação
Enebameter 7.8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Simulação de vida, Aventura
|Plataformas
|PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X
|Ano de lançamento
|2022 (Acesso Antecipado), 2024 (Jogo Grátis)
|Criador(es)
|Gameloft Montreal / Gameloft
|Tempo médio de jogo
|50–80 horas
|Ideal para
|Jogadores que querem uma experiência de construção de mundos ao estilo do Pokopia com personagens conhecidos
Sobre o Disney Dreamlight Valley cativa-te com uma nostalgia que funciona como arma, e digo isto como um elogio. Se o Pokopia te conquistou ao permitir-te interagir com os teus Pokémon favoritos de uma forma nova, este jogo super acolhedor faz o mesmo com os ícones da Disney e da Pixar.
Chegas a uma aldeia assolada por espinhos sombrios e a tua missão é restaurar biomas, fazer amizade com personagens da Disney e redecorar o vale para que recupere a sua antiga glória. A semelhança com a premissa de Pokopia de «reconstruir uma Kanto em ruínas» é aqui bastante evidente.
Cada personagem (Moana, WALL-E, Scar) tem uma barra de amizade, missões e atribuições de papéis. A personalização é muito profunda, desde a modelagem do terreno e a relocalização de edifícios até centenas de conjuntos de mobiliário temático. É o tipo de charme impulsionado pela propriedade intelectual que o faz destacar-se entre jogos como o Pokémon Pokopia, mesmo com mecânicas mais simples por baixo.
Sobre o Disney Dreamlight Valley envolve a fórmula de construção de aldeias do Pokémon Pokopia na magia da Disney. Fazer amizade com personagens icónicas enquanto restauras um vale proporciona as mesmas emoções.
Os sistemas de agricultura e criação de itens são um pouco superficiais em comparação com outros jogos como o Pokémon Pokopia, mas em termos de charme e nostalgia, o Disney Dreamlight Valley preenche um nicho muito específico.
O meu veredicto: tirando o sistema de criação um pouco superficial, o puro encanto de reconstruir uma aldeia ao lado da Moana e do WALL-E vai fazer com que queiras voltar sempre. Sobre o Disney Dreamlight Valley troca profundidade por nostalgia, e essa troca funciona.
GAMES LIKE DISNEY DREAMLIGHT VALLEY
9. Minecraft [Jogo de construção tipo sandbox semelhante ao Pokopia]
|A nossa pontuação
Enebameter 9.1/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Sandbox, Sobrevivência, Aventura
|Plataformas
|PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X
|Ano de lançamento
|2011
|Criador(es)
|Mojang Studios / Microsoft
|Tempo médio de jogo
|Mais de 100 horas (sem limite real)
|Ideal para
|Jogadores que querem liberdade criativa ilimitada e possibilidades infinitas de construção
O Minecraft pode parecer uma escolha estranha para uma lista de jogos como o Pokémon Pokopia, mas a ligação é profunda. Os criadores do Pokopia, da Omega Force, referiram especificamente o Minecraft como uma influência fundamental, e os críticos descreveram o Pokopia como uma mistura de Animal Crossing e Minecraft com um toque de Pokémon.
Este popular jogo sandbox partilha aquele ritmo de «recolher-construir-melhorar» que impulsiona o Pokopia, e aqui a tua imaginação é o único limite. O Modo Criativo dá-te blocos infinitos e total liberdade para construíres tudo o que conseguires imaginar, desde castelos e quintas até uma cidade inteira.
O Minecraft é a base de tipo «sandbox» sobre a qual o Pokémon Pokopia foi construído. A liberdade criativa ilimitada e o mod Pixelmon tornam-no uma escolha essencial.
O Modo de Sobrevivência inclui a recolha de recursos e criaturas hostis para quem quer um desafio a sério. E o mod Pixelmon adiciona, literalmente, Pokémon ao Minecraft – apanhar, lutar, reproduzir, tudo isso. Com mais de 300 milhões de exemplares vendidos, jogos como o Pokémon Pokopia devem muito ao Minecraft.
O meu veredicto: Se a parte de construção do Pokopia te cativou, o Minecraft dá-te essa liberdade, multiplicada pelo infinito.
GAMES LIKE MINECRAFT
10. Palworld [Jogo de sobrevivência com criaturas semelhante ao Pokopia]
|A nossa pontuação
Enebameter 7.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Sobrevivência em mundo aberto, coleção de criaturas
|Plataformas
|PC, Xbox One/Series X não informaste
|Ano de lançamento
|2024 (Acesso Antecipado)
|Criador(es)
|Pocketpair
|Tempo médio de jogo
|50–100 horas
|Ideal para
|Jogadores que querem a companhia das criaturas do Pokopia com combate de sobrevivência
O Palworld pega na companhia das criaturas que o Pokopia trata com delicadeza e atira-a para um mundo aberto de sobrevivência com armas, construção de bases e automação industrial. É o primo rebelde na reunião de família – barulhento, polêmico e impossível de ignorar.
Mais de 25 milhões de jogadores aderiram ao jogo no primeiro mês, e as conversas sobre jogos como o Palworld acabam sempre por voltar ao Pokopia. Capturas Pals, colocas-os em postos de trabalho, cruzas-os para melhorar as estatísticas e lutas contra chefes.
O tom é o oposto do Pokémon Pokopia. É caótico, repetitivo e, por vezes, absurdo. A construção da base é surpreendentemente complexa, com estruturas de vários níveis e linhas de produção automatizadas que levam a fórmula de colecionar criaturas mais longe do que a maioria dos jogos do tipo Pokémon Pokopia se atreveria.
O Palworld transforma o cuidado gentil com as criaturas do Pokémon Pokopia num sandbox de sobrevivência selvagem. O seu enorme número de jogadores prova que esta fórmula funciona num tom completamente diferente.
Ainda está em Acesso Antecipado, por isso aparecem alguns bugs. Mas para jogos como o Pokémon Pokopia, para os fãs que querem colecionar criaturas com um toque mais cru, o Palworld preenche uma lacuna que nenhum outro jogo desta lista consegue preencher.
O meu veredicto: Se queres o lado (um pouco) mais sombrio e selvagem da coleção de criaturas, o Palworld transforma o conceito aconchegante do Pokémon Pokopia numa aventura de sobrevivência em grande escala.
GAMES LIKE PALWORLD
O meu veredicto geral sobre os melhores jogos semelhantes ao Pokémon Pokopia
Quer estejas a decidir entre o Pokémon Pokopia e o Animal Crossing ou apenas à procura de algo novo, fica a saber que todos os jogos desta lista captam um pouco do que torna jogos como o Pokémon Pokopia especiais.
A escolha certa depende da parte da experiência que mais te cativou.
Qual é o melhor ponto de partida para jogos como o Pokémon Pokopia hoje em dia?
- Para a criação e decoração de mundos em tempo real → Animal Crossing: New Horizons. É o jogo da série Animal Crossing com melhor classificação e que reflete melhor do que qualquer outro o espírito de construção de comunidade do Pokémon Pokopia.
- Para a agricultura e laços sociais profundos → Stardew Valley. As histórias complexas dos NPCs e os ciclos de colheita gratificantes vão ocupar-te os próximos meses. O modo multijogador cooperativo para até quatro jogadores acrescenta uma nova dimensão e, com uma versão confirmada para a Switch 2 a caminho, o momento não podia ser melhor.
- Para o ciclo criatura-habitat → Viva Piñata. Este jogo inventou essa fórmula e continua a fazê-lo de forma brilhante, quase 20 anos depois.
- Para liberdade de sandbox → Dragon Quest Builders 2. Partilha literalmente o mesmo ADN que o Pokémon Pokopia, graças à equipa da Omega Force.
- Para algo mais selvagem → Palworld. Leva a coleção de criaturas para um território de sobrevivência caótica.
Já passei mais de 100 horas no total com estes jogos desde que terminei o Pokopia, e cada um deles deu-me aquela sensação familiar de «só mais uma tarefa». É essa a marca dos melhores jogos como o Pokémon Pokopia, e não me vejo a parar tão cedo.
Perguntas frequentes
O melhor jogo parecido com o Pokémon Pokopia é o Animal Crossing: New Horizons. Partilha com o Pokopia a construção do mundo em tempo real, a terraformação e o foco na comunidade. Ambos os jogos recompensam a criatividade e a paciência com centenas de horas de jogo relaxante.
O Pokémon Pokopia é um jogo de simulação de vida e construção tipo sandbox para a Nintendo Switch 2. Jogas na pele de um Ditto a reconstruir habitats na região de Kanto pós-apocalíptica, através da criação de itens, da agricultura e de fazer amizade com Pokémon.
Não, o Pokopia apresenta 300 Pokémon selecionados das Gerações I a IX. Cada um tem traços de personalidade e preferências de habitat únicos, o que contribui para que jogos como o Pokémon Pokopia se concentrem tanto na personalização dos habitats.
Sim, o Pokopia tem grandes semelhanças com o Animal Crossing. Ambos têm relógios em tempo real, terraformação, decoração e a construção de uma comunidade de personagens amigáveis. Os críticos dizem que o Pokopia é uma mistura de Animal Crossing e Minecraft com um toque de Pokémon.
Sim, vários jogos sandbox captam o espírito criativo de construção do Pokopia. O Dragon Quest Builders 2 tem a mesma equipa de desenvolvimento e construção baseada em blocos. O Minecraft oferece liberdade criativa ilimitada. Ambos estão entre os melhores jogos sandbox semelhantes ao Pokémon Pokopia.