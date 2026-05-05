Os 10 melhores jogos parecidos com o Pokémon Pokopia em 2026 que tens de jogar

Jogos como o Pokémon Pokopia estão em grande demanda neste momento, e eu entendo bem. O grande sucesso do Switch 2 combina a coleção de criaturas, a construção em modo sandbox e a simulação de vida numa dinâmica tão viciante que 2,2 milhões de jogadores o experimentaram em quatro dias.

Passei semanas a regar cada pedaço de terra até que o Slowpoke me estragou a festa (literalmente).

Assim que terminei o jogo, fui à procura daquela mesma sensação acolhedora – criaturas adoráveis, liberdade criativa e a alegria de construir algo bonito a partir do nada.

Por isso, aqui está a minha lista dos melhores jogos parecidos com o Pokémon Pokopia que consegui encontrar.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao Pokémon Pokopia

O Pokopia mistura vários géneros ao mesmo tempo, por isso os jogos que mais se aproximam dependem da parte da experiência que mais te cativou. Simulação social, sandbox, coleção de criaturas – alguns acertam em cheio na primeira parte, outros concentram-se na segunda.

Abaixo, destaquei três jogos semelhantes ao Pokémon Pokopia porque cada um reflete um pilar diferente do que torna o Pokopia tão viciante.

1 Animal Crossing: New Horizons 2020 É o que mais se assemelha à construção de mundos em tempo real e ao espírito de comunidade do Pokopia. Transformas uma ilha deserta numa aldeia próspera ao lado de encantadores habitantes animais, com a mesma liberdade de terraformação e decoração que o Pokopia oferece. Buy now 2 Stardew Valley 2016 É a referência máxima em jogos de agricultura acolhedores como o Pokopia, combinando relações profundas com os NPCs com uma progressão gratificante na cultura e no artesanato. Já cativou muitos jogadores durante centenas de horas em várias jogadas únicas. Buy now 3 Viva Piñata 2006 O jogo original do «jardim das criaturas». Tu crias habitats para atrair animais piñata coloridos com base nas suas necessidades específicas – a fórmula exata que o Pokopia copiou e desenvolveu 20 anos depois. Buy now

Estes três destacam-se, mas a lista completa reserva algumas surpresas. Continua a ler para veres todos os jogos semelhantes ao Pokémon Pokopia detalhados.

Os 10 melhores jogos semelhantes ao Pokémon Pokopia – desde simulações acolhedoras a jogos de coleção de criaturas

O Pokopia provou que os Pokémon podem dar-se bem fora das batalhas por turnos. Os jogos como o Pokémon Pokopia nesta lista captam a mesma magia na coleção de criaturas, na construção de habitats, na agricultura e na liberdade de um mundo aberto.

Classifiquei e avaliei todos estes títulos fantásticos com base na medida em que refletem o encanto principal do Pokopia.

1. Animal Crossing: New Horizons [O melhor simulador de vida aconchegante ao estilo Pokopia]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Simulação de Vida, Sandbox Plataformas Nintendo Switch, Switch 2 Ano de lançamento 2020 / 2026 Criador(es) Nintendo EPD / Nintendo Tempo médio de jogo Mais de 200 horas Ideal para Jogadores que adoraram a construção e decoração do mundo em tempo real do Pokopia

O Animal Crossing: New Horizons é um dos melhores jogos semelhantes ao Pokémon Pokopia que podes jogar na Nintendo Switch e na Switch 2. Ambos os jogos colocam-te numa ecrã em branco e desafiam-te a transformá-la num paraíso. No Pokopia, reconstruíres a região pós-apocalíptica de Kanto na pele de um Ditto disfarçado. No New Horizons, transformas uma ilha deserta numa aldeia próspera, cheia de animais com personalidades únicas.

A comparação entre o Pokémon Pokopia e o Animal Crossing não pára de surgir na Internet, e é fácil perceber porquê. Ambos giram em torno de moldar o terreno, decorar e criar laços com residentes adoráveis.

Recolhes recursos, crias mobiliário, plantas árvores e flores e organizas tudo para melhorar a classificação da tua ilha. Um relógio em tempo real determina os eventos sazonais, as celebrações festivas e as mudanças meteorológicas.

Por que é que escolhemos isto O Animal Crossing: New Horizons capta a essência da construção de ilhas em tempo real do Pokémon Pokopia. Nenhum outro jogo da série Animal Crossing oferece este nível de liberdade para moldar o terreno, decorar e criar laços com a tua comunidade ao teu próprio ritmo.

Enquanto no Pokopia constróis habitats para atrair Pokémon específicos, o New Horizons permite-te criar bairros temáticos que mantêm os teus habitantes felizes. Assim que desbloqueares a terraformação, a criatividade não tem limites: esculpir rios, erguer penhascos e pavimentar caminhos torna-se tudo possível.

O meu veredicto: comecei por pensar que seria uma versão mais leve do Pokopia e acabei por jogar mais de 300 horas. O Animal Crossing: New Horizons é o que mais se assemelha a um segundo lar nesta lista.

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2. Stardew Valley [O melhor jogo de agricultura semelhante ao Pokopia]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Simulação agrícola, RPG Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Ano de lançamento 2016 Criador(es) ConcernedApe (Eric Barone) Tempo médio de jogo Mais de 120 horas Ideal para Jogadores que procuram sistemas sociais mais profundos, além da agricultura e do artesanato

O Stardew Valley é o campeão incontestável dos jogos de agricultura acolhedores, como o Pokopia, e a enorme atualização 1.6 tornou-o ainda melhor. Herdas uma quinta em ruínas numa pequena vila e passas os teus dias a plantar, a criar animais, a extrair minérios e a conhecer os teus vizinhos.

Cada NPC tem uma história, uma rotina e missões pessoais que desbloqueias à medida que crias laços de amizade (ou romance). Se a construção de mundo relaxante do Pokopia te cativou, o Stardew Valley oferece uma experiência semelhante, mas com uma camada social muito mais profunda por baixo.

A tua quinta é toda tua para projetares como quiseres. Fileiras de mirtilos impecáveis, uma selva caótica de culturas aleatórias ou um império vinícola meticulosamente planeado: tudo é possível.

Porque é que o escolhemos O Stardew Valley combina a mecânica envolvente de construção do Pokopia com o sistema social mais profundo desta lista. A agricultura, o artesanato e o desenvolvimento da comunidade podem consumir centenas de horas.

Os ciclos sazonais mantêm o ritmo sempre fresco, e as minas trazem perigo com combate, saques e encontros com chefes. É essa mistura que faz de Stardew Valley um dos jogos mais completos, semelhantes ao Pokémon Pokopia, em qualquer plataforma.

O que distingue o Stardew Valley da maioria dos jogos semelhantes ao Pokémon Pokopia é o peso emocional. As personagens debatem-se com a depressão, a insatisfação profissional e a pressão familiar. Ajudá-las acrescenta um elemento de aposta que falta aos jogos de mundo aberto puros. Mais de 300 000 críticas «Esmagadoramente Positivas» no Steam comprovam isso mesmo.

O meu veredicto: mesmo depois de duas jogadas, ainda vais encontrar segredos. O Stardew Valley é um jogo de agricultura, tal como o Pokopia, que nunca deixa de te surpreender.

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3. Viva Piñata [Jogo clássico de criaturas semelhante ao Pokopia]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Simulação de vida, Coleção de criaturas Plataformas Xbox 360, Xbox One (retrocompatível), PC Ano de lançamento 2006 Criador(es) Rare / Microsoft Game Studios Tempo médio de jogo 40–60 horas Ideal para Jogadores que adoram a mecânica de construção de habitats e atração de criaturas do Pokopia

O Viva Piñata é o jogo a que o Pokopia deve mais, e se ainda não o jogaste, esta é a tua oportunidade. O conceito é quase idêntico: cuida de um jardim, molda o ambiente e vê criaturas coloridas a aparecerem de acordo com as condições que criares.

Planta as flores certas, constrói os lagos certos e um Quackberry aparece a balançar. Satisfaz as necessidades dele e ele torna-se um residente permanente. Este é o jogo original do tipo «constrói e eles virão», tal como o Pokopia.

Cada espécie de piñata tem requisitos específicos para visitar, residir e namorar. Além disso, as relações predador-presa acrescentam uma tensão real. Por exemplo, um Syrupent (serpente) vai comer os teus Mousemallows (ratos) se não os separares com uma cerca.

Por que é que o escolhemos O Viva Piñata foi pioneiro na fórmula de «construir habitats para atrair criaturas», na qual o Pokémon Pokopia se baseia. A profundidade e o encanto do seu ecossistema continuam imbatíveis.

Esse equilíbrio delicado entre gerir dezenas de criaturas com necessidades contraditórias dá ao jogo uma dimensão estratégica que nenhum outro jogo como o Pokémon Pokopia conseguiu igualar, mesmo quase 20 anos depois.

Cada piñata tem animações engraçadas, sons únicos e um interior cheio de doces. A sequela, «Viva Piñata: Problemas no Paraíso»», expandiu o universo com novos biomas e mais de 100 espécies. A única desvantagem é que está disponível apenas para Xbox e PC. Ainda assim, jogos como o «Pokémon Pokopia» devem a esta série uma ovação de pé.

O meu veredicto: Se a personalização de habitats para atrair novos Pokémon era a tua parte favorita do Pokopia, o Viva Piñata foi quem inventou essa diversão e continua a fazê-lo de forma brilhante.

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4. Ooblets [Um jogo de colecionar criaturas fofas, tipo o Pokopia]

A nossa pontuação Enebameter 8.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Simulação de agricultura, coleção de criaturas Plataformas PC, Xbox One/Series X não informaste Ano de lançamento 2022 Criador(es) Glumberland Tempo médio de jogo 40–55 horas Ideal para Jogadores que querem colecionar criaturas sem o stress do combate

O Ooblets combina a coleção de criaturas com a agricultura e a vida na cidade num pacote tão incrivelmente saudável que até te pode tirar o mau humor.

Se leste a nossa análise do Pokopia e te apaixonaste pelo seu ambiente acolhedor e sem combate, o Ooblets leva essa filosofia ainda mais longe. Ganhas novas criaturas através de competições de dança com cartas. Desafia Ooblets selvagens, joga cartas de habilidade e ganha uma semente para cultivares um Ooblet novinho na tua quinta.

Mais de 50 espécies, com variantes Gleamy comuns, incomuns e ultra-raras, dão um verdadeiro impulso à tua coleção. A agricultura funciona como sem o Stardew Valley, mas os teus Ooblets também dão uma ajuda, a gerir os Oobcoops para automatizar tarefas.

Por que é que o escolhemos O Ooblets combina a coleção de criaturas, a agricultura e as batalhas de dança num dos jogos mais excêntricos, ao estilo do Pokopia, em qualquer plataforma.

A classificação positiva de 91% no Steam (mais de 1 300 avaliações) fala por si. A progressão pode parecer lenta a meio do jogo, e as batalhas de dança podem não ser suficientemente desafiantes. Mas para jogos como o Pokémon Pokopia, que dão mais importância à atmosfera do que ao desafio, o Ooblets é a escolha perfeita.

O meu veredicto: Só as batalhas de dança já fazem com que valha a pena experimentar o Ooblets. É pura personalidade do início ao fim.

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5. Dragon Quest Builders 2 [Jogo de construção tipo sandbox, semelhante ao Pokopia]

A nossa pontuação Enebameter 9.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação, construção tipo sandbox Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4 Ano de lançamento 2019 Criador(es) Omega Force / Square Enix Tempo médio de jogo 60–100 horas Ideal para Jogadores que adoram a construção tipo sandbox orientada pela história do Pokopia

Eis uma curiosidade: a equipa da Omega Force que co-desenvolveu o Pokopia também criou o Dragon Quest Builders 2. Se quiseres perceber de onde vem o ADN sandbox do Pokopia, este aclamado jogo da série Dragon Quest é o modelo a seguir.

Jogas na pele de um jovem construtor num mundo onde uma seita proibiu a construção, reconstruindo a civilização bloco a bloco com um elenco encantador de NPCs que se vão mudando para as cidades que crias.

Se construíres uma cozinha, os aldeões começam a cozinhar. Se construíres um quarto, eles dormem lá. Esse ciclo de interação reflete de perto o sistema de habitat do Pokopia e faz do Dragon Quest Builders 2 um dos jogos mais satisfatórios em termos narrativos, à semelhança do Pokémon Pokopia.

Porque é que o escolhemos O Dragon Quest Builders 2 é o antecessor direto da mecânica de construção do Pokémon Pokopia, criado pela mesma equipa. A construção com blocos combina na perfeição com a narrativa de um RPG.

A história, com mais de 50 horas de duração, inclui um arco narrativo genuinamente comovente com o Malroth, além de uma ilha sandbox pós-jogo sem restrições.

O meu veredicto: Para quem procura jogos como o Pokémon Pokopia com um foco narrativo mais forte, o Dragon Quest Builders 2 é o modelo a seguir.

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6. Slime Rancher 2 [Jogo de criação de criaturas semelhante ao Pokopia]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Simulação de vida, Aventura Plataformas PC, Xbox Series X não tenho ideia Ano de lançamento 2022 (Acesso Antecipado), 2024 (1.0) Criador(es) Monomi Park Tempo médio de jogo 25–40 horas Ideal para Jogadores que adoraram cuidar de criaturas e explorar em Pokopia

O Slime Rancher 2 leva-te até à Ilha Arco-íris com uma mochila a vácuo e um único objetivo: recolher slimes adoráveis, alojá-los em currais e vender os seus «plorts» para lucrar. Tanto este jogo como o Pokopia giram em torno de cuidar de criaturas fofas num ambiente que tu próprio moldas e expandes.

Enquanto o Pokopia cria habitats para Pokémon, o Slime Rancher 2 pede-te para gerires espécies com dietas, humores e comportamentos únicos numa enorme quinta personalizada de personalização.

Dá um tipo de plort a um slime diferente e crias um Largo híbrido com características combinadas. Se exagerares, vais gerar um Tarr – um slime hostil que devora tudo. Essa tensão entre risco e recompensa mantém a dinâmica deste jogo de criação envolvente e dá ao Slime Rancher 2 uma vantagem competitiva sobre outros jogos como o Pokémon Pokopia, que optam por jogar pelo seguro.

Porque é que o escolhemos? O Slime Rancher 2 combina na perfeição o cuidado com as criaturas com a gestão de uma quinta, tal como o Pokémon Pokopia. O seu mundo colorido e as combinações de slimes com risco e recompensa transmitem felicidade.

É mais curto do que o Pokopia (cerca de 30 horas), mas cada hora está repleta de cor e charme. Jogos como o Pokémon Pokopia raramente atingem este nível de pura alegria.

O meu veredicto: Se te apetece ver criaturas adoráveis a saltitar pela tua quinta personalizada, o Slime Rancher 2 é pura felicidade em forma de jogo.

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7. O meu tempo em Sandrock [Simulação de vida e artesanato ao estilo do Pokopia]

A nossa pontuação Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Simulação de Vida, RPG, Criação Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Ano de lançamento 2023 Criador(es) Pathea Games / PM Studios Tempo médio de jogo 80–120 horas Ideal para Jogadores que querem a atmosfera de reconstrução de cidades do Pokopia com um sistema de criação mais aprofundado

O «O meu tempo em Sandrock» coloca-te na pele de um Construtor que chega a uma cidade desértica em dificuldades. Recicla sucata, funde recursos e constrói obras públicas que tirem a comunidade do limiar da ruína.

Se isto te faz lembrar o enredo do Pokopia, mas com ferramentas elétricas em vez de Pokémon, estás no caminho certo. Este jogo recompensa-te com progressos visíveis à medida que as construções vão surgindo e os residentes regressam.

A criação de itens neste jogo também é mais profunda do que em quase todos os outros desta lista. Extraia minérios, refine materiais em várias estações e monte máquinas complexas. Podes fazer amizade, namorar e casar com mais de 30 NPCs, cada um com horários e enredos pessoais com várias partes – uma profundidade social que o distingue da maioria dos jogos do tipo Pokémon Pokopia no mercado.

Por que é que o escolhemos O «O meu tempo em Sandrock» espelha o ciclo de restauração da cidade do Pokopia com um toque de criação industrial e relações profundas com os NPCs.

Pessoalmente, joguei mais de 90 horas na minha primeira jogada e ainda tinha encomendas por terminar. Entre jogos como o Pokémon Pokopia, este jogo de destaque aposta tudo na fantasia de construir um povoado.

O meu veredicto: Se a reconstrução da colónia no Pokopia te manteve acordado até depois da meia-noite, o A minha experiência na Sandrock prolonga essa sensação num RPG de criação com mais de 80 horas.

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8. Disney Dreamlight Valley [Um jogo de construção de aldeias acolhedoras, à semelhança de Pokopia]

A nossa pontuação Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Simulação de vida, Aventura Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Ano de lançamento 2022 (Acesso Antecipado), 2024 (Jogo Grátis) Criador(es) Gameloft Montreal / Gameloft Tempo médio de jogo 50–80 horas Ideal para Jogadores que querem uma experiência de construção de mundos ao estilo do Pokopia com personagens conhecidos

Sobre o Disney Dreamlight Valley cativa-te com uma nostalgia que funciona como arma, e digo isto como um elogio. Se o Pokopia te conquistou ao permitir-te interagir com os teus Pokémon favoritos de uma forma nova, este jogo super acolhedor faz o mesmo com os ícones da Disney e da Pixar.

Chegas a uma aldeia assolada por espinhos sombrios e a tua missão é restaurar biomas, fazer amizade com personagens da Disney e redecorar o vale para que recupere a sua antiga glória. A semelhança com a premissa de Pokopia de «reconstruir uma Kanto em ruínas» é aqui bastante evidente.

Cada personagem (Moana, WALL-E, Scar) tem uma barra de amizade, missões e atribuições de papéis. A personalização é muito profunda, desde a modelagem do terreno e a relocalização de edifícios até centenas de conjuntos de mobiliário temático. É o tipo de charme impulsionado pela propriedade intelectual que o faz destacar-se entre jogos como o Pokémon Pokopia, mesmo com mecânicas mais simples por baixo.

Porque é que o escolhemos Sobre o Disney Dreamlight Valley envolve a fórmula de construção de aldeias do Pokémon Pokopia na magia da Disney. Fazer amizade com personagens icónicas enquanto restauras um vale proporciona as mesmas emoções.

Os sistemas de agricultura e criação de itens são um pouco superficiais em comparação com outros jogos como o Pokémon Pokopia, mas em termos de charme e nostalgia, o Disney Dreamlight Valley preenche um nicho muito específico.

O meu veredicto: tirando o sistema de criação um pouco superficial, o puro encanto de reconstruir uma aldeia ao lado da Moana e do WALL-E vai fazer com que queiras voltar sempre. Sobre o Disney Dreamlight Valley troca profundidade por nostalgia, e essa troca funciona.

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9. Minecraft [Jogo de construção tipo sandbox semelhante ao Pokopia]

A nossa pontuação Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sandbox, Sobrevivência, Aventura Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Ano de lançamento 2011 Criador(es) Mojang Studios / Microsoft Tempo médio de jogo Mais de 100 horas (sem limite real) Ideal para Jogadores que querem liberdade criativa ilimitada e possibilidades infinitas de construção

O Minecraft pode parecer uma escolha estranha para uma lista de jogos como o Pokémon Pokopia, mas a ligação é profunda. Os criadores do Pokopia, da Omega Force, referiram especificamente o Minecraft como uma influência fundamental, e os críticos descreveram o Pokopia como uma mistura de Animal Crossing e Minecraft com um toque de Pokémon.

Este popular jogo sandbox partilha aquele ritmo de «recolher-construir-melhorar» que impulsiona o Pokopia, e aqui a tua imaginação é o único limite. O Modo Criativo dá-te blocos infinitos e total liberdade para construíres tudo o que conseguires imaginar, desde castelos e quintas até uma cidade inteira.

Por que é que o escolhemos O Minecraft é a base de tipo «sandbox» sobre a qual o Pokémon Pokopia foi construído. A liberdade criativa ilimitada e o mod Pixelmon tornam-no uma escolha essencial.

O Modo de Sobrevivência inclui a recolha de recursos e criaturas hostis para quem quer um desafio a sério. E o mod Pixelmon adiciona, literalmente, Pokémon ao Minecraft – apanhar, lutar, reproduzir, tudo isso. Com mais de 300 milhões de exemplares vendidos, jogos como o Pokémon Pokopia devem muito ao Minecraft.

O meu veredicto: Se a parte de construção do Pokopia te cativou, o Minecraft dá-te essa liberdade, multiplicada pelo infinito.

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10. Palworld [Jogo de sobrevivência com criaturas semelhante ao Pokopia]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência em mundo aberto, coleção de criaturas Plataformas PC, Xbox One/Series X não informaste Ano de lançamento 2024 (Acesso Antecipado) Criador(es) Pocketpair Tempo médio de jogo 50–100 horas Ideal para Jogadores que querem a companhia das criaturas do Pokopia com combate de sobrevivência

O Palworld pega na companhia das criaturas que o Pokopia trata com delicadeza e atira-a para um mundo aberto de sobrevivência com armas, construção de bases e automação industrial. É o primo rebelde na reunião de família – barulhento, polêmico e impossível de ignorar.

Mais de 25 milhões de jogadores aderiram ao jogo no primeiro mês, e as conversas sobre jogos como o Palworld acabam sempre por voltar ao Pokopia. Capturas Pals, colocas-os em postos de trabalho, cruzas-os para melhorar as estatísticas e lutas contra chefes.

O tom é o oposto do Pokémon Pokopia. É caótico, repetitivo e, por vezes, absurdo. A construção da base é surpreendentemente complexa, com estruturas de vários níveis e linhas de produção automatizadas que levam a fórmula de colecionar criaturas mais longe do que a maioria dos jogos do tipo Pokémon Pokopia se atreveria.

Por que é que o escolhemos? O Palworld transforma o cuidado gentil com as criaturas do Pokémon Pokopia num sandbox de sobrevivência selvagem. O seu enorme número de jogadores prova que esta fórmula funciona num tom completamente diferente.

Ainda está em Acesso Antecipado, por isso aparecem alguns bugs. Mas para jogos como o Pokémon Pokopia, para os fãs que querem colecionar criaturas com um toque mais cru, o Palworld preenche uma lacuna que nenhum outro jogo desta lista consegue preencher.

O meu veredicto: Se queres o lado (um pouco) mais sombrio e selvagem da coleção de criaturas, o Palworld transforma o conceito aconchegante do Pokémon Pokopia numa aventura de sobrevivência em grande escala.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos semelhantes ao Pokémon Pokopia

Quer estejas a decidir entre o Pokémon Pokopia e o Animal Crossing ou apenas à procura de algo novo, fica a saber que todos os jogos desta lista captam um pouco do que torna jogos como o Pokémon Pokopia especiais.

A escolha certa depende da parte da experiência que mais te cativou.

Qual é o melhor ponto de partida para jogos como o Pokémon Pokopia hoje em dia?

Para a criação e decoração de mundos em tempo real → Animal Crossing: New Horizons . É o jogo da série Animal Crossing com melhor classificação e que reflete melhor do que qualquer outro o espírito de construção de comunidade do Pokémon Pokopia.

→ . É o jogo da série Animal Crossing com melhor classificação e que reflete melhor do que qualquer outro o espírito de construção de comunidade do Pokémon Pokopia. Para a agricultura e laços sociais profundos → Stardew Valley . As histórias complexas dos NPCs e os ciclos de colheita gratificantes vão ocupar-te os próximos meses. O modo multijogador cooperativo para até quatro jogadores acrescenta uma nova dimensão e, com uma versão confirmada para a Switch 2 a caminho, o momento não podia ser melhor.

→ . As histórias complexas dos NPCs e os ciclos de colheita gratificantes vão ocupar-te os próximos meses. O modo multijogador cooperativo para até quatro jogadores acrescenta uma nova dimensão e, com uma versão confirmada para a Switch 2 a caminho, o momento não podia ser melhor. Para o ciclo criatura-habitat → Viva Piñata . Este jogo inventou essa fórmula e continua a fazê-lo de forma brilhante, quase 20 anos depois.

→ . Este jogo inventou essa fórmula e continua a fazê-lo de forma brilhante, quase 20 anos depois. Para liberdade de sandbox → Dragon Quest Builders 2 . Partilha literalmente o mesmo ADN que o Pokémon Pokopia, graças à equipa da Omega Force.

→ . Partilha literalmente o mesmo ADN que o Pokémon Pokopia, graças à equipa da Omega Force. Para algo mais selvagem → Palworld. Leva a coleção de criaturas para um território de sobrevivência caótica.

Já passei mais de 100 horas no total com estes jogos desde que terminei o Pokopia, e cada um deles deu-me aquela sensação familiar de «só mais uma tarefa». É essa a marca dos melhores jogos como o Pokémon Pokopia, e não me vejo a parar tão cedo.

Perguntas frequentes