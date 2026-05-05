18 giochi simili a Daemon x Machina: Titanic Scion nel 2026

Se stai cercando giochi simili a Daemon x Machina: Titanic Scion, ti aspetta una bella sorpresa. L’entusiasmo nelle chat del mio gruppo di giocatori è alle stelle da quando è stato annunciato il prossimo sequel dell’amata serie di azione con mech.

Ovviamente, come al solito, mi aspetto nient’altro che gli stessi combattimenti frenetici e l’arsenale personalizzabile che ci hanno fatto amare così tanto il gioco originale.

Mentre Marvelous First Studio ci regala un nuovo capitolo ricco di azione con nemici meccanici e organici, chi dice che non possiamo già goderci giochi simili a Daemon x Machina: Titanic Scion?

Ecco perché ho raccolto i migliori titoli che ti daranno la stessa sensazione di pilotare mech giganteschi, mettere a punto gli equipaggiamenti e tuffarti a capofitto in campi di battaglia caotici.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Daemon x Machina: Titanic Scion

Dopo innumerevoli ore passate a provare questi titoli e a raccogliere i feedback della community, ho selezionato le migliori alternative in assoluto alla serie Daemon x Machina. Ecco i miei consigli top che soddisferanno i fan più affezionati mentre aspettiamo:

1 Armored Core VI: Fires of Rubicon 2023 Se esiste un punto di riferimento per i combattimenti tra mech, è proprio questo. Questo gioco offre un livello di creatività e abilità che metterà alla prova anche i piloti più esperti. Buy now 2 MechWarrior 5: Mercenaries 2019 Perfetto per gli appassionati che amano la profondità tattica. Gestirai la tua compagnia di mercenari mentre piloti i classici mech di BattleTech in campagne strutturate con supporto multiplayer cooperativo. Buy now 3 Lost Soul Aside 2025 Ok, tecnicamente non è un gioco di mech, ma offre la stessa esperienza di combattimento spettacolare con combattimenti fluidi che danno la stessa soddisfazione di pilotare un Arsenal. Buy now

Questi sono solo i titoli che spiccano di più. Gli altri giochi in questa lista spaziano dalla strategia tattica ai picchiaduro senza esclusione di colpi. Di seguito troverai 18 giochi incentrati sui mech che ti terranno occupato fino all’uscita di Daemon x Machina: Titanic Scion.

18 giochi simili a Daemon x Machina: Titanic Scion – Arsenale completo di combattimenti con mech

Andiamo subito al sodo. Ogni gioco di questa raccolta offre la sua versione di ciò che rende Daemon x Machina così avvincente: quel mix perfetto di personalizzazione, combattimento e puro caos meccanico.

Ho incluso sia le opzioni multiplayer online che le campagne in solitario, quindi ce n’è per tutti i gusti. Quanti di questi giochi simili a Daemon x Machina: Titanic Scion hai provato?

1. Armored Core VI: Fires of Rubicon [Il miglior gioco simile a Daemon x Machina per un'esperienza di pilotaggio in vero stile Armored Core]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Xbox Series X e Series S Anno di uscita 2023 Sviluppatori FromSoftware Inc. Durata media di gioco Da 15 a 20 ore Punteggio Metacritic 81%

Armored Core VI: Fires of Rubicon riporta in scena la leggendaria serie di mech con il gameplay impegnativo tipico di FromSoftware. Potrai costruire il tuo Armored Core scegliendo tra centinaia di parti, e ogni singolo pezzo influirà sul modo in cui il tuo mech si muove, attacca e sopravvive alle battaglie.

I combattimenti frenetici si svolgono in uno spazio completamente in 3D, che puoi apprezzare appieno solo se giochi su uno dei migliori monitor da gaming. Ti ritrovi costantemente a volare, schivare e scatenare una potenza di fuoco devastante contro nemici comuni e boss giganteschi.

Adoro il fatto che ogni scelta di personalizzazione conti davvero. Vuoi costruire un mech veloce per attacchi lampo? Equipaggialo con parti leggere e sistemi di potenziamento. Se preferisci essere un carro armato ambulante, basta aggiungere armature pesanti e armi potenti, ma tieni presente che ti muoverai più lentamente. La struttura delle missioni mantiene l’attenzione concentrata, offrendoti al contempo diversi modi per completare ogni obiettivo.

Perché l’abbiamo scelto Armored Core VI offre un’eccellente personalizzazione dei mech con sistemi di costruzione approfonditi e combattimenti di precisione che i piloti veterani desideravano da oltre un decennio.

Verdetto finale: I fan di Daemon x Machina si sentiranno subito a casa grazie ai sistemi di personalizzazione e alle impegnative battaglie contro i boss che richiedono sia abilità di pilotaggio che una costruzione intelligente del mech.

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2. MechWarrior 5: Mercenaries [Il miglior gioco simile a DXM per pilotare i classici mech di Battletech in campagne strutturate]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Cloud Gaming, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam e GOG Anno di uscita 2019 Sviluppatori Piranha Games Durata media di gioco Da 35 a 79 ore Punteggio Metacritic 73%

MechWarrior 5: Mercenaries ti mette al comando di una compagnia di mercenari nel classico universo di BattleTech, dove enormi mech combattono su campi di battaglia industriali. Tra una battaglia e l’altra, gestirai le tue finanze, assumerai piloti e potenzierai l’intera flotta di mech. La visuale in prima persona dalla cabina di pilotaggio ti fa sentire come se fossi seduto all’interno di questi mech, con tutti gli interruttori, i display e i comandi delle armi.

La parte che preferisco è la pianificazione delle missioni. Sceglierai la composizione della tua lancia in base a ciò che ti aspetti di affrontare: mech da ricognizione leggeri per la velocità, unità d’assalto pesanti per la potenza di fuoco o un mix equilibrato per la versatilità. La modalità multigiocatore cooperativa supporta fino a quattro giocatori, quindi è perfetta per giocare online con gli amici.

Consiglio dell’esperto Concentrati sulla gestione del calore fin dal primo giorno. Il surriscaldamento del tuo mech nel bel mezzo di uno scontro può trasformare la vittoria in sconfitta più velocemente di qualsiasi arma nemica.

Verdetto finale: Se sei un fan di Daemon e ti piacciono sia la guida dei mech che la strategia nella guerra tra mech, questo gioco ti piacerà.

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3. Lost Soul Aside [Il miglior gioco simile a Daemon x Machina per combattimenti RPG d'azione frenetici]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, Microsoft Windows Anno di uscita 2025 Sviluppatori UltiZero Games Durata media di gioco Da 10 a 15 ore Punteggio Metacritic Da definire

Lost Soul Aside non avrà le armature mech, ma offre quella stessa sensazione di combattimento spettacolare che i giocatori di Machina bramano. Il sistema di combattimento è frenetico e si concentra su catene di combo fluide e attacchi speciali devastanti, che danno la stessa sensazione di personalizzare l’arsenale del tuo personaggio. In pratica, costruisci il tuo stile di combattimento attraverso la progressione nel gioco di ruolo, invece che con parti di mech.

Il combattimento punta tutto su tempismo perfetto, posizionamento intelligente e gestione delle risorse – proprio come quando gestisci i sistemi energetici del tuo mech in Daemon x Machina. E non puoi non apprezzare quanto siano epiche le battaglie contro i boss! Per sconfiggerli servono ottime capacità di riconoscimento degli schemi e tattiche aggressive. Tra i tanti migliori giochi di ruolo disponibili, questo si distingue per il suo approccio unico al combattimento.

Perché l’abbiamo scelto Il combattimento regala la stessa scarica di adrenalina che si prova pilotando un Arsenal.

Verdetto finale: anche se non è proprio un gioco di mech, i combattimenti spettacolari e le impegnative battaglie contro i boss piaceranno ai fan di Daemon che amano l’azione elegante e ad alta velocità.

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4. Titanfall 2 [Il miglior gioco simile a DXM per la fluidità dei mech e l’intensa azione FPS]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox One, PlayStation 4, Windows Anno di uscita 2016 Sviluppatori Respawn Entertainment Durata media di gioco Da 6 a 8 ore Punteggio Metacritic 89%

Titanfall 2 unisce il parkour dei piloti alla guerra dei Titan. Potrai giocare sia nei panni di un pilota agile che in quelli del pilota di un enorme Titan in scenari di combattimento in cui potrai combattere a piedi o chiamare in aiuto il tuo partner meccanico per un supporto pesante in battaglia. La campagna presenta alcuni dei livelli dal design più innovativo nel mondo dei videogiochi, con ogni missione che introduce meccaniche uniche.

Il sistema di personalizzazione dei Titan ti permette di scegliere diversi tipi di telaio, ognuno con abilità e configurazioni d’armi uniche. Secondo me il gioco dà il meglio di sé nella modalità multigiocatore, dove è fondamentale un coordinamento al 100% tra pilota e Titan se vuoi avere qualche possibilità di vittoria. Questo titolo si colloca facilmente tra i migliori giochi FPS grazie al suo approccio innovativo nel combinare diversi stili di gioco.

Perché l’abbiamo scelto I fan di Daemon riconosceranno quella sensazione di diventare un tutt’uno con la propria macchina da guerra grazie alle transizioni tra pilota e Titan offerte da Titanfall 2.

Verdetto finale: Le transizioni fluide tra il combattimento del pilota e quello del Titano creano un’esperienza che i fan di Daemon adoreranno per la sua mobilità e le opzioni di personalizzazione dei mech.

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5. Alternativa n. 2: Super Mech League [Il miglior gioco simile a DXM per combattimenti tra mech giganti negli stadi arcade]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatori Modus Games, Massimo divertimento Durata media di gioco Da 8 a 10 ore Punteggio Metacritic 63%

Override 2: Super Mech League è uno dei migliori giochi di combattimento incentrati specificatamente sui mech. Offre una rosa di mech unici, ognuno con una personalità e uno stile di combattimento ben distinti.

Il gioco punta sui combattimenti corpo a corpo, dove il posizionamento, il tempismo e gli attacchi speciali contano più di un arsenale complesso. Puoi personalizzare l’aspetto del tuo mech e sbloccare nuove abilità man mano che avanzi nel gioco, il che dà a ogni battaglia un tocco personale.

Ogni partita sembra il momento clou di una serie anime. La modalità multigiocatore locale e online supporta fino a quattro giocatori in battaglie caotiche che possono cambiare in un attimo. Un attacco definitivo sferrato al momento giusto può ribaltare completamente l’esito di uno scontro, creando quei momenti di rimonta incredibili che faranno esultare tutti.

Consiglio dell’esperto Impara le animazioni delle mosse finali di ogni mech e i tempi giusti per eseguirle. Se riesci a farle al momento giusto durante le partite multigiocatore, creerai incredibili momenti di rimonta.

Verdetto finale: Anche se è più orientato all’arcade che alla simulazione, i fan di Daemon apprezzeranno comunque Override 2: Super Mech League perché i combattimenti tra mech giganti e la modalità multigiocatore online con gli amici trasmettono la stessa gioia di pilotare potenti macchine da guerra.

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6. Wolfstride [Il miglior gioco simile a DXM per drammi e strategia con i mech in stile torneo]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, Android, Microsoft Windows e sistemi operativi Mac Anno di uscita 2021 Sviluppatori OTA IMON Studios Durata media di gioco Da 15 a 20 ore Punteggio Metacritic 76%

Wolfstride unisce i combattimenti tra mech in tornei a uno sviluppo approfondito dei personaggi e a una narrazione in stile noir. Segui le vicende di tre ex detenuti che cercano di sfondare nel circuito clandestino dei combattimenti tra mech, in un gioco che unisce combattimenti tattici a turni all’esplorazione dei personaggi. Tra una battaglia e l’altra, costruirai relazioni, potenzierai il tuo mech e scoprirai gli oscuri segreti di questo mondo di combattimenti.

Le battaglie dei tornei richiedono un'attenta pianificazione, poiché i danni subiti rimangono tra un combattimento e l’altro a meno che non ripari tutto come si deve. Mi ritrovo sempre a tornare a giocare a questo titolo perché la storia aggiunge un vero peso emotivo a ogni battaglia e, quando vinco, mi sembra davvero significativo.

Perché l’abbiamo scelto Il gioco combina meccaniche di combattimento tattiche e una narrazione in stile noir per creare un’esperienza con i mech che mette in risalto il dramma umano che si cela dietro i guerrieri di metallo.

Verdetto finale: La narrazione incentrata sui personaggi e le meccaniche di combattimento tattiche offrono una visione unica del combattimento con i mech che i fan di Daemon alla ricerca di profondità narrativa apprezzeranno sicuramente.

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7. Into the Breach [Il miglior gioco simile a DXM per un'esperienza di gioco compatta e tattica con mech e un'elevata rigiocabilità]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS, Nintendo Switch, Linux, macOS, Windows, GeForce Now, sistemi operativi Mac, Classic Mac OS Anno di uscita 2018 Sviluppatori Subset Games Durata media di gioco Da 20 a 30 ore Punteggio Metacritic 90%

Into the Breach richiede perfezione tattica. Comandi dei mech in grado di viaggiare nel tempo per difendere le città dalle creature aliene Vek. Ogni squadra di mech offre abilità e schemi di movimento completamente diversi, e il successo dipende dal posizionamento, dalla capacità di prevedere le mosse e, a volte, dal compiere difficili sacrifici per proteggere i civili.

La genialità sta nel sistema di "informazione perfetta": puoi vedere esattamente cosa faranno i nemici nella mossa successiva, e questo ti permette di agire in modo strategico. Il modo in cui affronti le battaglie dipende dalle squadre di mech che scegli.

Alcuni aquad sono perfetti per attaccare, mentre altri danno il meglio di sé come unità di supporto che influenzano il campo di battaglia. Questo gioco spicca tra i migliori giochi di strategia per il suo design elegante. Grazie alla trama basata su un loop temporale, ogni partita si basa su quella precedente, creando quel progressivo senso di padronanza che i piloti veterani di Daemon apprezzeranno.

Perché l’abbiamo scelto Il gioco è divertente da rigiocare perché ci sono tantissimi modi per costruire e usare i tuoi mech. Per vincere devi scegliere i mech e le strategie giuste, il che lo rende perfetto per i fan di Daemon che amano pianificare e giocare in modo tattico.

Verdetto finale: Anche se completamente diverso nell’esecuzione, il combattimento tattico con i mech e la profondità strategica piaceranno ai fan di Daemon che amano gli aspetti di pensiero critico legati alla creazione di mech ottimali.

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8. Brigador: Edizione con blindatura potenziata [Il miglior gioco simile a DXM per il caos dei mech con visuale dall’alto e la strategia di distruzione]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Sviluppatori I fantini stellari Durata media di gioco Da 12 a 15 ore Punteggio Metacritic 70%

Brigador: Edizione con blindatura potenziata ti fa pilotare mech, carri armati e veicoli volanti in città Cyberpunk dove quasi tutto può essere distrutto. Il divertimento sta proprio nel caos: puoi sfondare edifici, far saltare in aria le strade e abbattere i nemici.

Ogni mech è diverso. Alcuni sono leggeri e veloci, mentre altri sono lenti ma dotati di una potenza di fuoco impressionante. Inoltre, puoi scegliere tra diverse armi e piloti, e ogni combinazione cambia il tuo modo di giocare.

Consiglio dell’esperto Non dimenticare che quasi tutto è distruttibile. A volte il percorso migliore per raggiungere il tuo obiettivo è attraversare un edificio invece di aggirarlo.

Verdetto finale: Il mix di veicoli diversi, mappe completamente distruttibili e combattimenti flessibili rende il gioco una scelta eccellente per i fan di Daemon che amano scatenare il caos puro sul campo di battaglia.

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9. Metal Wolf Chaos XD [Il miglior gioco simile a DXM per un divertimento esagerato e patriottico a base di mech da distruggere]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatori FromSoftware, General Arcade Durata media di gioco Da 8 a 10 ore Punteggio Metacritic 63%

Metal Wolf Chaos XD ti mette nei panni del Presidente degli Stati Uniti, alla guida di un mech gigante per liberare l’America da un colpo di stato militare. Si tratta di una versione rimasterizzata del classico cult di FromSoftware, ed è tutto magnificamente esagerato, con battute un po’ banali, esplosioni ovunque e battaglie ambientate in luoghi iconici degli Stati Uniti.

Il gameplay punta sulla potenza di fuoco e sullo spettacolo. Puoi equipaggiare il tuo mech con un arsenale di armi (mitragliatrici, razzi, armi energetiche) e cambiarle in base a ogni missione. Ogni livello ti propone nuovi elementi e combattimenti contro i boss, e dovrai adattare le tue tattiche abbastanza spesso.

Perché l’abbiamo scelto È un’esperienza con i mech diversa da tutte le altre, dove il gaming serio incontra una narrazione un po’ kitsch.

Verdetto finale: Anche se non è complesso come i titoli moderni dedicati ai mech, la sua spettacolarità e lo stile unico lo rendono un gioco imperdibile per i fan di Daemon che amano l’azione esagerata…

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10. Iron Harvest [Il miglior gioco simile a DXM per comandare gigantesche macchine da guerra su campi di battaglia strategici]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X e Series S, Windows, GeForce Now Anno di uscita 2020 Sviluppatori King Art Games, Deep Silver Durata media di gioco Da 25 a 30 ore Punteggio Metacritic 75%

Iron Harvest è tra i migliori giochi di guerra grazie al design dettagliato delle unità e agli ambienti distruttibili. Trasporta la strategia in tempo reale in un'Europa alternativa degli anni '20, dove giganteschi mech dieselpunk calpestano i campi di battaglia europei. Il gioco utilizza la classica meccanica RTS di costruzione di basi con potenti unità mech. Sono costose da costruire, ma una volta schierate possono cambiare completamente l'andamento di uno scontro.

La campagna racconta una storia epica di guerra e politica che coinvolge diverse fazioni, ognuna con i propri modelli di mech e i propri punti di forza tattici. Puoi personalizzare i tuoi mech con diverse varianti e potenziamenti, adattandoli a ruoli specifici come annientare la fanteria, distruggere i veicoli o assediare le basi nemiche.

Consiglio dell’esperto Esplora sempre le posizioni nemiche prima di schierare le tue costose unità mech. Perdere una macchina da guerra completamente potenziata a causa di un’imboscata anticarro a sorpresa può rallentare notevolmente la tua campagna.

Verdetto finale: I fan di Daemon che amano gli aspetti strategici dello schieramento e della personalizzazione dei mech troveranno tantissimo da apprezzare in questa epopea bellica dieselpunk.

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11. Iron Brigade [Il miglior gioco simile a DXM per chi ama unire l’azione con i mech alla difesa strategica delle basi]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Cloud Gaming, Microsoft Windows, Xbox 360 Anno di uscita 2011 Autori Double Fine Productions Durata media di gioco Da 10 a 12 ore Punteggio Metacritic 82%

Iron Brigade è ambientato in una storia alternativa in cui i segnali televisivi hanno trasformato le persone in "Monovisions", simili a zombie. Piloti trincee mobili personalizzabili mentre posizioni torrette per difendere punti chiave da ondate di nemici. Il gioco bilancia perfettamente il combattimento attivo con le decisioni strategiche di posizionamento.

Puoi personalizzare il tuo mech e regolare le armi, in modo da adattare la tua configurazione ai diversi tipi di missione. Fino a quattro giocatori possono unirsi in modalità cooperativa, rendendo il lavoro di squadra e le configurazioni complementari essenziali per sopravvivere. Il gioco si distingue tra i migliori titoli di tower defense per l’ambientazione e l’umorismo spensierato.

Perché l’abbiamo scelto La combinazione tra azione con i mech e tower defense crea un’esperienza originale che piace sia agli appassionati di giochi d’azione che a quelli di strategia.

Verdetto finale: Iron Brigade è perfetto per i fan di Daemon che cercano qualcosa di diverso pur continuando a pilotare macchine da guerra personalizzabili.

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12. Battletech [Il miglior gioco simile a DXM per comandare mech personalizzabili in combattimenti strategici]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2018 Sviluppatori Harebrained Schemes, Paradox Interactive Durata media del gioco Da 40 a 60 ore Punteggio Metacritic 78%

BattleTech è uno dei migliori giochi di strategia a turni in circolazione. Guiderai una compagnia di mercenari attraverso le sfide politiche e militari dell’Inner Sphere. Ogni mech può essere personalizzato nei minimi dettagli, dai singoli componenti alle armi, passando per la gestione del calore e la scelta delle munizioni: ogni decisione conta in battaglia.

Il combattimento si concentra sul posizionamento, sulla linea di vista e su un'attenta gestione del calore piuttosto che sui riflessi rapidi. Gli scontri con i boss spesso ti mettono contro più lance nemiche, dove avrai bisogno di una pianificazione accurata e di un uso oculato delle risorse per sopravvivere. Al di fuori del campo di battaglia, gestisci la tua compagnia di mercenari occupandoti delle finanze, reclutando piloti e mantenendo la tua flotta di mech.

Consiglio dell’esperto La gestione del calore è fondamentale. Tieni sempre in considerazione la curva di calore quando progetti l’equipaggiamento del tuo mech, perché un mech surriscaldato è un bersaglio facile, indipendentemente dalla sua potenza di fuoco.

Verdetto finale: con una personalizzazione approfondita e un combattimento tattico ben studiato, BattleTech è perfetto per i fan di Daemon che amano costruire mech e pianificare ogni mossa sul campo di battaglia.

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13. Vox Machinae [Il miglior gioco simile a DXM per combattimenti in cabina di pilotaggio virtuale con mech a grandezza naturale]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Microsoft Windows, Meta Quest 2 Anno di uscita 2018 Sviluppatori Space Bullet Dynamics Corporation Durata media di gioco Da 15 a 20 ore Punteggio Metacritic 81%

Vox Machinae porta il combattimento con i mech a un livello completamente nuovo grazie alla realtà virtuale. Ti catapulta direttamente nella cabina di pilotaggio di un enorme mech di classe Grinder. Tocchi fisicamente i comandi, gestisci diversi sistemi e percepisci la vera portata di pilotare una gigantesca macchina da guerra. Il gioco si concentra su battaglie online a squadre, con varie missioni e ambientazioni.

Puoi personalizzare l’equipaggiamento e definire il tuo ruolo all’interno della squadra grazie alle opzioni di personalizzazione. Il sistema di danni basato sulla fisica aggiunge una dimensione tattica, permettendoti di colpire o proteggere componenti specifici del mech. È senza dubbio uno dei migliori giochi cooperativi per gli appassionati di mech, specialmente sulle piattaforme VR.

Perché l’abbiamo scelto Grazie alla tecnologia VR, senti davvero il peso e la portata di pilotare una gigantesca macchina da guerra in un modo che i giochi tradizionali non possono eguagliare.

Verdetto finale: Se hai un dispositivo VR, dovresti provare Vox Machinae per sentirti davvero come se stessi pilotando un mech gigante. Assicurati solo di giocarci su un portatile da gaming di qualità o su un PC potente per un’esperienza ottimale.

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14. Grit e Valorant: 1949 [Il miglior gioco simile a DXM per pilotare mech pesanti in una guerra retro-futuristica]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X e Series S, Windows Anno di uscita 2024 Sviluppatori Milky Tea Studios Durata media di gioco Da 12 a 15 ore Punteggio Metacritic 67%

Coraggio e tenacia: 1949 immagina un mondo del dopoguerra in cui i mech alimentati a diesel e la tecnologia avanzata rivoluzionano l’arte della guerra. Il gioco unisce il realismo storico a un'epica avventura fantascientifica; vedrai un mix di equipaggiamento militare reale degli anni '40 ed elementi di fantasia come i carri armati semoventi. Il combattimento è a squadre e si concentra su tattiche, coordinamento e gestione delle risorse durante tutta la campagna.

I mech stessi danno una sensazione di pesantezza e industrialità, sembrano più delle fortezze ambulanti che agili combattenti. La personalizzazione ruota attorno ad armi storiche adattate all’uso sui mech, tra cui mitragliatrici, cannoni e armi energetiche sperimentali. La storia esplora il progresso tecnologico e l’etica in tempo di guerra.

Consiglio dell’esperto Usa tattiche interforze perché i tuoi mech sono più efficaci se supportati da fanteria convenzionale e veicoli, piuttosto che operare come lupi solitari sul campo di battaglia.

Verdetto finale: I fan di Daemon che amano un approccio realistico e ispirato alla storia alla guerra tra mech troveranno tantissimo da apprezzare in questa esperienza tattica di storia alternativa.

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15. Mech Wars personalizzati [Il miglior gioco simile a Daemon x Machina per la creazione creativa di mech e battaglie caotiche]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, Windows Anno di uscita 2023 Sviluppatori D2 Studios Durata media di gioco Da 10 a 15 ore Punteggio Metacritic 53%

Mech Wars personalizzati è tutto incentrato sulla costruzione di mech. Il gioco punta sulla creatività e sulla sperimentazione piuttosto che su un gameplay bilanciato, quindi puoi creare mech bizzarri che probabilmente non dovrebbero funzionare, ma che in qualche modo funzionano. Ci sono diversi scenari di battaglia, che vanno dalle modalità sopravvivenza alle missioni a obiettivi contro ondate di nemici.

Il sistema di costruzione ti offre totale libertà di combinare armi, armature e sistemi di movimento come preferisci. Vuoi un mech-ragno a otto zampe con torrette rotanti? Fai pure. Il motore fisico gestisce anche i progetti più folli e potrai vedere i tuoi mech personalizzati all’opera in battaglia.

Perché l'abbiamo scelto La libertà di progettare mech unici rispecchia la personalizzazione di Daemon x Machina e la porta addirittura oltre.

Verdetto finale: i fan di Daemon che amano la personalizzazione più di ogni altra cosa si divertiranno un mondo a creare macchine da guerra uniche nel loro genere.

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16. Daemon x Machina [Il miglior gioco simile a Daemon x Machina per il suo perfetto mix di mech e caos]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, Microsoft Windows, GeForce Now Anno di uscita 2019 Sviluppatori Marvelous First Studio Durata media di gioco Da 15 a 20 ore Punteggio Metacritic 69%

Il gioco originale che ha dato il via a tutto questo fenomeno, Daemon x Machina, ha definito come dovrebbe essere l’azione moderna con mech in stile anime. Ti ritrovi ai comandi delle armature mech dell’Arsenal in un mondo post-apocalittico dove le intelligenze artificiali si ribellano e minacciano l’umanità. Il gioco eccelle nel ricreare quella sensazione epica di essere un guerriero meccanico inarrestabile contro un nemico schiacciante.

Puoi personalizzare il tuo arsenale per creare armi perfettamente adatte al tuo stile di gioco. È uno dei migliori giochi per giocatore singolo, ma permette anche la modalità cooperativa online con un massimo di quattro giocatori.

Consiglio dell’esperto Preparati a passare un bel po’ di tempo nei menu di personalizzazione. Il sistema di costruzione dell’Arsenal è talmente articolato che perfezionare la tua configurazione ideale diventa un gioco nel gioco.

Verdetto finale: questa è l’esperienza imperdibile che ti farà scoprire cosa rende la serie Daemon x Machina così speciale, in attesa dell’edizione Titanic Scion.

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17. Dual Gear [Il miglior gioco simile a Daemon x Machina per chi ama unire profondità tattica e sequenze d’azione]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One e sistemi operativi Mac Anno di uscita 2016 Sviluppatori Orbital Speed Studio Co., Ltd. Durata media di gioco Da 20 a 25 ore Punteggio Metacritic 62%

Dual Gear si distingue per la combinazione tra pianificazione a turni e azione in tempo reale. Per prima cosa, disponi le tue unità e pianifichi le loro mosse, poi guardi l’azione svolgersi in tempo reale, con la possibilità di intervenire quando la situazione si fa frenetica. Questo richiede strategia e riflessi pronti. Il sistema di personalizzazione dei mech in questo gioco ruota interamente attorno ai ruoli all’interno della squadra. Ogni pilota ha abilità uniche e tipi di mech preferiti.

Perché l’abbiamo scelto Il gioco mette alla prova sia il tuo pensiero strategico che i tuoi riflessi, una combinazione a cui i fan di Daemon sono abituati.

Verdetto finale: i fan di Daemon che amano sia l’azione che la strategia nei combattimenti tra mech troveranno soddisfacente questo gameplay ibrido.

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18. M.A.S.S. Builder [Il miglior gioco simile a Daemon x Machina per costruire il tuo mech dei sogni nei minimi dettagli]

Il nostro voto 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, Microsoft Windows Anno di uscita 2019 Sviluppatori Vermillion Digital Co., Ltd. Durata media di gioco Da 25 a 30 ore Punteggio Metacritic N/A

M.A.S.S. Builder porta la personalizzazione dei mech all’estremo. Offre uno dei sistemi di costruzione dei mech più dettagliati mai creati. Puoi progettare i mech fin nei minimi dettagli, come le piastre corazzate, gli attacchi per le armi e i sistemi di mobilità. Questo ti dà il controllo completo su ogni aspetto della tua macchina.

Gli strumenti di costruzione sono così potenti da rivaleggiare con i software CAD professionali, ma rimangono comunque accessibili anche ai giocatori occasionali. Il gioco include sia missioni incentrate sul combattimento che modalità di pura costruzione per chi vuole semplicemente dare sfogo alla propria creatività.

Consiglio dell’esperto L'equilibrio è tutto: un mech perfettamente ottimizzato ma dall'aspetto noioso spesso supererà un modello che sembra bello ma è poco pratico nelle situazioni di combattimento reali.

Verdetto finale: I fan di Daemon che amano personalizzare le loro configurazioni dell’Arsenal troveranno diverse opportunità per farlo, dato che il gioco è incentrato proprio sulle configurazioni.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile a Daemon x Machina: Titanic Scion?

Armored Core VI: Fires of Rubicon è il miglior gioco simile a Daemon x Machina: Titanic Scion. Offre una profondità di personalizzazione dei mech senza pari e combattimenti di precisione di cui ti innamorerai senza dubbio.

Qual è la trama di Daemon x Machina?

Il gioco originale Daemon x Machina è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui la distruzione della Luna ha spinto le IA chiamate “Arsenals” a rivoltarsi contro l’umanità. I giocatori pilotano mech completamente personalizzati per combattere queste IA ribelli, mentre scoprono la verità dietro la catastrofe e si interrogano su cosa significhi essere umani.

Qual è la classificazione di Daemon x Machina: Titanic Scion?

Daemon x Machina: Titanic Scion non ha ancora ricevuto classificazioni ufficiali perché è ancora in fase di sviluppo. Il gioco originale ha ricevuto la classificazione T (per adolescenti) dall’ESRB per violenza fantasy e linguaggio moderato, e probabilmente Titanic Scion riceverà classificazioni simili.

Quanto dura il gioco Daemon x Machina?

Per completare la storia principale di Daemon x Machina ci vogliono circa 15-20 ore, ma i contenuti aggiuntivi possono allungare il tempo di gioco. Le missioni multigiocatore cooperative e la personalizzazione dei mech possono facilmente raddoppiare o triplicare il tempo totale di gioco per i giocatori che vogliono completare tutto.

Daemon x Machina ha più finali?

Sì, Daemon x Machina ha finali multipli che dipendono dalle scelte che fai durante la campagna. Questi finali mostrano diverse posizioni filosofiche sull’umanità, sulla coscienza dell’IA e sul ruolo del giocatore nel mondo post-apocalittico. Puoi giocare più volte per vedere esiti diversi.