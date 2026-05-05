18 jogos parecidos com o «Daemon x Machina: Titanic Scion» em 2026

Se estás à procura de jogos parecidos com o Daemon x Machina: Titanic Scion, vais adorar. A emoção nos nossos chats de jogadores tem estado às alturas desde que foi anunciada a próxima sequela da adorada série de ação com mechas.

Claro que, como sempre, não espero nada menos do que o mesmo combate acelerado e a experiência de personalização do arsenal que nos fez a todos adorar tanto o jogo original.

Enquanto a Maravilhoso Primeiro Estúdio nos traz um novo título repleto de ação com inimigos mecânicos e orgânicos, quem diz que não podemos já desfrutar de jogos semelhantes ao Daemon x Machina: Titanic Scion?

É por isso que reuni os melhores títulos para recriar a sensação de pilotar mechs gigantes, ajustar os equipamentos ao pormenor e mergulhar de cabeça em campos de batalha caóticos.

As nossas melhores escolhas para jogos como o Daemon x Machina: Titanic Scion

Depois de inúmeras horas a testar estes títulos e a receber feedback da comunidade, selecionei as melhores alternativas à série Daemon x Machina. Aqui estão as minhas principais recomendações que vão satisfazer os fãs de longa data enquanto esperamos:

1 Armored Core VI: Fires of Rubicon 2023 Se existe um padrão de excelência para o combate com mechs, é este. Este jogo oferece um nível de criatividade e habilidade que vai desafiar até os pilotos mais experientes. Buy now 2 MechWarrior 5: Mercenaries 2019 Perfeito para os fãs que adoram profundidade tática. Vais gerir a tua companhia de mercenários enquanto pilotas os clássicos mechs do BattleTech em campanhas estruturadas com suporte para multijogador cooperativo. Buy now 3 Lost Soul Aside 2025 Ok, tecnicamente não é um jogo de mechas, mas oferece aquela mesma experiência de combate espetacular com lutas fluidas que são tão gratificantes quanto pilotar um Arsenal. Buy now

Estes são apenas os que mais se destacam. Os outros jogos desta lista variam entre estratégia tática e jogos de luta sem limites. Abaixo, vais encontrar 18 jogos com mechas que te vão manter ocupado até ao lançamento do Daemon x Machina: Titanic Scion.

18 Jogos Semelhantes a Daemon x Machina: Titanic Scion – Um Arsenal Completo de Combate com Mechas

Vamos direto ao assunto. Cada jogo desta coleção oferece a sua versão do que torna o Daemon x Machina tão viciante: aquela mistura perfeita de personalização, combate e pura destruição mecânica.

Incluí opções multijogador online e campanhas a solo, por isso há aqui algo para todos os pilotos. Quantos destes jogos semelhantes a Daemon x Machina: Titanic Scion já experimentaste?

1. Armored Core VI: Fires of Rubicon [O melhor jogo semelhante ao Daemon x Machina para uma experiência de pilotagem ao verdadeiro estilo Armored Core]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Xbox Series X e Series S Ano de lançamento 2023 Criadores FromSoftware Inc. Tempo médio de jogo 15 a 20 horas Pontuação no Metacritic 81%

O Armored Core VI: Fires of Rubicon traz de volta a lendária série de mechas com a jogabilidade desafiante característica da FromSoftware. Vais construir o teu Armored Core a partir de centenas de peças, e cada uma delas altera a forma como o teu mecha se move, ataca e sobrevive às batalhas.

O combate acelerado decorre num espaço totalmente em 3D, o que se aprecia mesmo só se jogares num dos melhores monitores para jogos. Estás constantemente a voar, a esquivar-te e a disparar com um poder de fogo devastador contra inimigos normais e em batalhas contra chefes gigantescos.

Adoro o facto de cada escolha de personalização fazer a diferença. Queres construir um mech veloz do tipo «bate e foge»? Equipa-o com peças leves e sistemas de impulso. Se preferires ser um tanque ambulante, basta equipá-lo com armadura pesada e armas poderosas, mas aceita que te irás mover mais lentamente. A estrutura das missões mantém tudo focado, ao mesmo tempo que te oferece diferentes formas de completar cada objetivo.

Por que é que o escolhemos O Armored Core VI oferece uma excelente personalização de mechs com sistemas de construção detalhados e combate de precisão que os pilotos veteranos têm ansiado há mais de uma década.

Veredicto final: Os fãs de Daemon x Machina vão sentir-se em casa com os sistemas de personalização e as batalhas contra chefes desafiantes, que exigem tanto habilidade de pilotagem como uma construção inteligente do mech.

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2. MechWarrior 5: Mercenaries [O melhor jogo semelhante ao DXM para pilotar mechs clássicos do Battletech em campanhas estruturadas]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Cloud Gaming, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam e GOG Ano de lançamento 2019 Criadores Piranha Games Tempo médio de jogo 35 a 79 horas Pontuação no Metacritic 73%

O MechWarrior 5: Mercenaries coloca-te no comando de uma companhia de mercenários no clássico universo BattleTech, onde enormes mechs travam batalhas em campos de batalha industriais. Entre as batalhas, vais gerir as tuas finanças, contratar pilotos e melhorar toda a tua frota de mechs. A perspetiva em primeira pessoa da cabina faz-te sentir como se estivesses sentado dentro destes mechs, com todos os botões, ecrãs e controlos de armas.

O que mais gosto é a fase de planeamento das missões. Vais escolher a composição do teu grupo com base no que esperas enfrentar: mechs ligeiros de reconhecimento para ganhar velocidade, unidades pesadas de assalto para ter mais poder de fogo ou uma mistura equilibrada para maior versatilidade. O modo multijogador cooperativo suporta até quatro jogadores, por isso é perfeito para jogares online com os teus amigos.

Dica de profissional Concentra-te na gestão do calor desde o primeiro dia. Sobreaquecer o teu mech a meio de um combate pode transformar a vitória em derrota mais depressa do que qualquer arma inimiga.

Veredicto final: Os fãs de Daemon que gostam tanto da parte de pilotagem como da de planeamento da guerra de mechas vão adorar este jogo.

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3. Lost Soul Aside [O melhor jogo parecido com o Daemon x Machina para combates de RPG de ação em ritmo acelerado]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, Windows Ano de lançamento 2025 Criadores UltiZero Games Tempo médio de jogo 10 a 15 horas Pontuação no Metacritic A definir

O Lost Soul Aside pode não ter fatos mecânicos, mas tem aquela mesma sensação de combate espetacular que os jogadores de Machina tanto adoram. O sistema de combate é rápido e centra-se em sequências de combos fluidas e ataques especiais devastadores, que dão a sensação de estares a personalizar o teu arsenal de armas. Basicamente, estás a construir o teu estilo de luta através da progressão no RPG, em vez de peças de mecha.

O combate dá ênfase ao timing perfeito, ao posicionamento inteligente e à gestão de recursos – tal como gerir os sistemas de energia do teu mech no Daemon x Machina. E não podes deixar de admirar o quão épicas são as batalhas contra os chefes! Precisas de grandes capacidades de reconhecimento de padrões e de táticas agressivas para os derrotar. Entre os muitos melhores jogos de RPG disponíveis, este destaca-se pela sua abordagem única ao combate.

Por que é que escolhemos isto O combate proporciona a mesma descarga de adrenalina que pilotar um Arsenal.

Veredicto final: Embora não seja propriamente um jogo de mechs, o combate espetacular e as batalhas contra chefes desafiantes vão agradar aos fãs de Daemon que adoram ação elegante e a alta velocidade.

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4. Titanfall 2 [O melhor jogo semelhante ao DXM pela mobilidade fluida dos mechs e pela ação intensa de FPS]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox One, PlayStation 4, Windows Ano de lançamento 2016 Criadores Respawn Entertainment Tempo médio de jogo 6 a 8 horas Pontuação no Metacritic 89%

O Titanfall 2 combina o parkour dos pilotos com a guerra dos Titãs. Podes jogar tanto como um piloto ágil como no comando de um Titã gigantesco, em cenários de combate onde podes lutar a pé ou chamar o teu parceiro mecânico para apoio pesado em batalha. A campanha apresenta um dos designs de níveis mais inovadores dos jogos, com cada missão a introduzir mecânicas únicas.

O sistema de personalização do Titan permite-te escolher diferentes tipos de chassis, cada um com habilidades e definições de armas únicas. Acho que se aproveita melhor no modo multijogador, onde é preciso haver 100% de coordenação entre o piloto e o Titan se quiseres ter alguma hipótese de vitória. Este jogo está facilmente entre os melhores jogos de FPS pela sua abordagem inovadora ao combinar diferentes estilos de jogabilidade.

Por que é que o escolhemos Os fãs de Daemon vão reconhecer aquela sensação de se tornarem um só com a sua máquina de guerra, graças às transições entre piloto e Titan que o Titanfall 2 oferece.

Veredicto final: As transições fluidas entre o combate do piloto e do Titan criam uma experiência que os fãs do Daemon vão adorar pela sua mobilidade e pelas opções de personalização dos mechs.

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5. Alternativa 2: Super Mech League [O melhor jogo semelhante ao DXM para lutas com mechs gigantes em estádios de arcada]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criadores Modus Games, Diversão ao Máximo Tempo médio de jogo 8 a 10 horas Pontuação no Metacritic 63%

O Override 2: Super Mech League é um dos melhores jogos de luta que se centra especificamente no combate com mechs. Oferece um leque de mechs únicos, e cada um tem a sua própria personalidade e estilo de luta distintos.

O jogo centra-se em lutas corpo a corpo, onde o posicionamento, o timing e os ataques especiais são mais importantes do que arsenais complexos. Podes personalizar a aparência do teu mech e desbloquear novas habilidades à medida que avanças no jogo, o que dá a cada batalha um toque pessoal.

Cada partida parece um confronto decisivo de uma série de anime. O modo multijogador local e online suporta até quatro jogadores em batalhas caóticas que podem mudar num piscar de olhos. Um ataque final na altura certa pode virar completamente a luta, criando aqueles momentos incríveis de reviravolta que vão deixar toda a gente a torcer.

Dica de profissional Aprende as animações dos golpes finais de cada mech e o momento certo para os usares. Acertar neles durante as partidas multijogador cria momentos de reviravolta incríveis.

Veredicto final: Embora seja mais orientado para o estilo arcade do que para a simulação, os fãs de Daemon vão mesmo assim curtir o Override 2: Super Mech League, porque as lutas entre mechs gigantes e o modo multijogador online com amigos captam essa mesma alegria de pilotar poderosas máquinas de guerra.

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6. Wolfstride [O melhor jogo semelhante ao DXM para drama e estratégia com mechs em estilo de torneio]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Android, Microsoft Windows e sistemas operativos Mac Ano de lançamento 2021 Criadores OTA IMON Studios Tempo médio de jogo 15 a 20 horas Pontuação no Metacritic 76%

O Wolfstride mistura torneios de combate com mechs com um desenvolvimento profundo das personagens e uma narrativa ao estilo noir. Acompanhas três ex-presidiários que tentam dar o salto no circuito clandestino de combates com mechas, combinando combate tático por turnos com a exploração das personagens. Entre as batalhas do torneio, vais construir relações, melhorar a tua mecha e desvendar os segredos obscuros deste mundo de combate.

As lutas dos torneios exigem um planeamento cuidadoso, já que os danos permanecem entre as lutas, a menos que repares tudo como deve ser. Acabo sempre por voltar a este jogo porque a história dá um peso emocional real a cada luta e, quando ganho, sinto que valeu a pena.

Por que é que o escolhemos O jogo combina mecânicas de batalha táticas e uma narrativa noir para criar uma experiência com mechs que destaca o drama humano por trás dos guerreiros de metal.

Veredicto final: A narrativa centrada nas personagens e as mecânicas de combate táticas oferecem uma abordagem única ao combate com mechs que os fãs de Daemon que procuram profundidade narrativa irão apreciar.

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7. Para a Brecha [O melhor jogo semelhante ao DXM, com jogabilidade tática e mechas compactas e alta capacidade de rejogabilidade]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS, Nintendo Switch, Linux, macOS, Windows, GeForce Now, sistemas operativos Mac, Classic Mac OS Ano de lançamento 2018 Criadores Subset Games Tempo médio de jogo 20 a 30 horas Pontuação no Metacritic 90%

O Para a Brecha exige perfeição tática. Estás a comandar mechs que viajam no tempo para defender cidades das criaturas alienígenas Vek. Cada esquadrão de mechs tem habilidades e padrões de movimento completamente diferentes, e o sucesso depende do posicionamento, da previsão e, por vezes, de fazer jogadas difíceis e sacrificiais para proteger os civis.

A genialidade aqui está no sistema de informação perfeita. Podes ver exatamente o que os inimigos vão fazer a seguir, o que te permite ser estratégico. A forma como abordas as batalhas é determinada pelos esquadrões de mechs que escolheres.

Alguns aquads são melhores para atacar, enquanto outros funcionam melhor como unidades de apoio que controlam o campo de batalha. Este jogo destaca-se entre os melhores jogos de estratégia pelo seu design elegante. Com a narrativa em loop temporal, cada jogada baseia-se na anterior, criando aquele domínio gradual que os pilotos veteranos de Daemon vão apreciar.

Por que é que o escolhemos É divertido voltar a jogar porque há imensas formas de construir e usar os teus mechs. Para ganhares, tens de escolher os mechs e as estratégias certas, o que o torna perfeito para os fãs de Daemon que gostam de planear e de ser táticos.

Veredicto final: Embora seja completamente diferente na execução, o combate tático com mechs e a profundidade estratégica vão agradar aos fãs de Daemon que gostam dos aspetos de pensamento crítico envolvidos na construção ideal dos mechs.

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8. Brigador: Edição com Blindagem Reforçada [O melhor jogo semelhante ao DXM para caos com mechs numa perspetiva de cima para baixo e estratégia de destruição]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criadores Jóqueis de Exceção Tempo médio de jogo 12 a 15 horas Pontuação no Metacritic 70%

O «Brigador: Edição com Blindagem Reforçada» gira à volta de pilotar mechs, tanques e veículos flutuantes por cidades Cyberpunk onde quase tudo pode ser destruído. A diversão vem do caos; podes arrasar edifícios, explodir ruas e derrubar inimigos.

Cada mecha é diferente. Alguns são leves e rápidos, enquanto outros são lentos, mas repletos de poder de fogo. Além disso, podes escolher diferentes armas e pilotos, e cada configuração muda a forma como jogas.

Dica de profissional Não te esqueças de que quase tudo é destrutível. Às vezes, o melhor caminho para o teu objetivo é atravessar um edifício em vez de contorná-lo.

Veredicto final: A mistura de veículos diferentes, mapas totalmente destrutíveis e combate flexível faz deste jogo uma excelente escolha para os fãs de Daemon que gostam de criar puro caos no campo de batalha.

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9. Metal Wolf Chaos XD [O melhor jogo semelhante ao DXM para diversão exagerada e patriótica a destruir mechas]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criadores FromSoftware, General Arcade Tempo médio de jogo 8 a 10 horas Pontuação no Metacritic 63%

O Metal Wolf Chaos XD coloca-te no papel do Presidente dos Estados Unidos, a pilotar um mecha gigante para recuperar a América de um golpe de Estado militar. É uma remasterização do clássico de culto da FromSoftware, e o jogo é gloriosamente exagerado, com frases de efeito pirosas, explosões por todo o lado e batalhas que decorrem em locais icónicos dos Estados Unidos.

A jogabilidade privilegia o poder de fogo e o espetáculo. Podes equipar o teu mecha com um arsenal de armas (metralhadoras, foguetes, armas de energia) e trocá-las para te adaptares a cada missão. Cada fase apresenta-te novos elementos e lutas contra chefes, e vais precisar de ajustar as tuas táticas com bastante frequência.

Por que é que o escolhemos É uma experiência com mechs diferente de todas as outras, onde a jogabilidade séria se cruza com uma narrativa exagerada.

Veredicto final: Mesmo que não seja tão complexo como os jogos modernos de mechas, o seu espetáculo e estilo único fazem dele um jogo imperdível para os fãs do Daemon que curtem ação exagerada…

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10. Iron Harvest [O melhor jogo semelhante ao DXM para comandar máquinas de guerra gigantes em campos de batalha estratégicos]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X e Series S, Windows, GeForce Now não Ano de lançamento 2020 Criadores King Art Games, Deep Silver Tempo médio de jogo 25 a 30 horas Pontuação no Metacritic 75%

O Iron Harvest está entre os melhores jogos de guerra graças ao design detalhado das unidades e aos ambientes destrutíveis. Leva a estratégia em tempo real para uma realidade alternativa dos anos 20, onde gigantescos mechs dieselpunk pisam os campos de batalha europeus. O jogo usa a clássica construção de bases dos RTS com poderosas unidades mech. São caras de construir, mas, uma vez mobilizadas, podem mudar completamente o rumo de uma batalha.

A campanha conta uma história épica de guerra e política que envolve várias facções, cada uma com os seus próprios designs de mechs e pontos fortes táticos. Podes personalizar as tuas máquinas através de diferentes variantes e melhorias, e adaptá-las para funções como destruir infantaria, abrir fendas em veículos ou sitiar bases inimigas.

Dica de profissional Explora sempre as posições inimigas antes de enviares as tuas caras unidades mecânicas. Perder uma máquina de guerra totalmente melhorada numa emboscada antitanque surpresa pode atrasar significativamente a tua campanha.

Veredicto final: Os fãs de Daemon que gostam dos aspetos estratégicos da mobilização e personalização de mechs vão adorar este épico de guerra dieselpunk.

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11. Iron Brigade [O melhor jogo semelhante ao DXM para combinar ação com mechas e defesa estratégica de bases]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Cloud Gaming, Windows, Xbox 360 Ano de lançamento 2011 Criadores Double Fine Productions Tempo médio de jogo 10 a 12 horas Pontuação no Metacritic 82%

O Iron Brigade passa-se numa história alternativa em que os sinais de televisão transformaram as pessoas em «Monovisions», semelhantes a zombies. Pilotas trincheiras móveis personalizáveis enquanto colocas torres de defesa para proteger pontos-chave contra ondas de inimigos. O jogo equilibra na perfeição o combate ativo com decisões estratégicas de posicionamento.

Podes personalizar o teu mech e ajustar as armas, para adaptares a tua configuração a diferentes tipos de missões. Até quatro jogadores podem juntar-se no modo cooperativo, tornando o trabalho de equipa e as definições complementares essenciais para sobreviver. O jogo destaca-se entre os melhores jogos de defesa de torre pelo seu cenário e humor descontraído.

Por que é que o escolhemos? A combinação de ação com mechas e defesa de torres cria uma experiência inovadora que agrada aos fãs tanto de jogos de ação como de estratégia.

Veredicto final: O Iron Brigade é perfeito para fãs do Daemon que procuram algo diferente, sem deixar de pilotar máquinas de guerra personalizáveis.

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12. Battletech [O melhor jogo semelhante ao DXM para comandar mechs personalizáveis em combate estratégico]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criadores Harebrained Schemes, Paradox Interactive Tempo médio de jogo 40 a 60 horas Pontuação no Metacritic 78%

O BattleTech é um dos melhores jogos de estratégia por turnos. Tu lideras uma companhia de mercenários através dos desafios políticos e militares da Esfera Interna. Cada mech pode ser personalizado ao pormenor, desde componentes e armas individuais até à gestão do calor e às escolhas de munições, por isso cada decisão conta na batalha.

O combate centra-se no posicionamento, na linha de visão e numa gestão cuidadosa do calor, em vez de reflexos rápidos. As lutas contra chefes colocam-te frequentemente frente a várias lances inimigas, onde vais precisar de um planeamento cuidadoso e de uma boa gestão de recursos para sobreviver. Para além do campo de batalha, geres a tua companhia de mercenários, tratando das finanças, recrutando pilotos e mantendo a tua frota de mechs.

Dica de profissional A gestão do calor é importante. Tem sempre em conta a tua curva de calor ao projetar as definições dos mechs, pois um mech sobreaquecido fica indefeso, independentemente do seu poder de fogo.

Veredicto final: Com uma personalização profunda e combate tático bem pensado, o BattleTech é perfeito para os fãs da Daemon que adoram construir mechs e planear cada movimento no campo de batalha.

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13. Vox Machinae [O melhor jogo semelhante ao DXM para combate em cockpit virtual com mechs em tamanho real]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Microsoft Windows, Meta Quest 2 Ano de lançamento 2018 Criadores Space Bullet Dynamics Corporation Duração média do jogo 15 a 20 horas Pontuação no Metacritic 81%

O Vox Machinae leva o combate com mechs a um nível totalmente novo com a realidade virtual. Coloca-te mesmo dentro da cabina de um enorme mech da classe Grinder. Estendes fisicamente a mão para os comandos, controlas vários sistemas e sentes a verdadeira dimensão de pilotar uma máquina de guerra gigante. O jogo centra-se em batalhas online em equipa, ao longo de várias missões e ambientes.

Podes ajustar os equipamentos e definir o teu papel na equipa com as funcionalidades de personalização. O sistema de danos baseado na física acrescenta uma dimensão tática, permitindo-te atacar ou proteger componentes específicos do mech. É sem dúvida um dos melhores jogos cooperativos para fãs de mechs, especialmente para plataformas de RV.

Porque é que o escolhemos? Com a tecnologia de RV, sentes verdadeiramente o peso e a dimensão de pilotar uma máquina de guerra gigante de uma forma que os jogos tradicionais não conseguem igualar.

Veredicto final: Se tens equipamento de RV, deves experimentar o Vox Machinae para te sentires verdadeiramente a pilotar um mech gigante. Certifica-te apenas de o jogares num portátil de jogos de qualidade ou num PC potente para teres a melhor experiência.

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14. Grit e Valorant: 1949 [O melhor jogo semelhante ao DXM para pilotar mechs pesados em guerra retrofuturista]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X e Series S, Windows Ano de lançamento 2024 Criadores Milky Tea Studios Tempo médio de jogo 12 a 15 horas Pontuação no Metacritic 67%

Grit e Valorant: 1949 imagina um mundo pós-Segunda Guerra Mundial onde mechs movidos a diesel e tecnologia avançada transformam a arte da guerra. O jogo combina realismo histórico com uma aventura épica de ficção científica; vais ver uma mistura de equipamento militar real da década de 1940 com elementos ficcionais, como tanques andantes. O combate é baseado em esquadrões, com foco em táticas, coordenação e gestão de recursos ao longo da campanha.

Os próprios mechs transmitem uma sensação de peso e industrialidade, parecendo mais fortalezas ambulantes do que combatentes ágeis. A personalização gira em torno de armas históricas adaptadas para uso nos mechs, incluindo metralhadoras, canhões e armas energéticas experimentais. A história explora o progresso tecnológico e a ética em tempo de guerra.

Dica de profissional Usa táticas de armas combinadas, porque os teus mechs são mais eficazes quando apoiados por infantaria convencional e veículos, em vez de operarem como lobos solitários no campo de batalha.

Veredicto final: Os fãs de Daemon que gostam de uma abordagem realista e inspirada na história à guerra de mechs vão adorar esta experiência tática de história alternativa.

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15. Mech Wars Personalizados [O melhor jogo semelhante ao Daemon x Machina para a personalização criativa de mechs e batalhas caóticas]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, Microsoft Windows Ano de lançamento 2023 Criadores D2 Studios Tempo médio de jogo 10 a 15 horas Pontuação no Metacritic 53%

O Mech Wars Personalizados gira à volta da construção de mechs. O jogo aposta na criatividade e na experimentação, em vez de uma jogabilidade equilibrada, por isso podes criar mechs bizarros que provavelmente não deviam funcionar, mas que, de alguma forma, funcionam. Há vários cenários de batalha, desde modos de sobrevivência a missões com objetivos específicos contra ondas de inimigos.

O sistema de construção dá-te total liberdade para misturar armas, armaduras e sistemas de movimento da forma que quiseres. Queres um mech-aranha de oito patas com torres giratórias? Força. O motor físico aguenta até os designs mais malucos, e podes ver as tuas criações personalizadas em ação na batalha.

Porque é que o escolhemos A liberdade de criar mechs únicos reflete a personalização do Daemon x Machina e vai ainda mais longe.

Veredicto final: Os fãs de Daemon que adoram os aspetos de personalização acima de tudo vão divertir-se imenso a criar máquinas de guerra únicas.

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16. Daemon x Machina [O melhor jogo semelhante ao Daemon x Machina pela sua combinação perfeita de mechs e caos]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Microsoft Windows não, GeForce Now Ano de lançamento 2019 Criadores Maravilhoso Primeiro Estúdio Tempo médio de jogo 15 a 20 horas Pontuação no Metacritic 69%

O jogo original que deu início a todo este fenómeno, o «Daemon x Machina», definiu como deve ser a ação moderna com mechas ao estilo anime. Pilotas trajes mecha da Arsenal num mundo pós-apocalíptico onde as IAs se rebelam e ameaçam a humanidade. O jogo destaca-se por criar aquela sensação épica de seres um guerreiro mecânico imparável contra adversidades esmagadoras.

Podes personalizar o teu arsenal para criares armas perfeitamente adaptadas ao teu estilo de jogo. Está entre os melhores jogos para um jogador, mas também permite o modo cooperativo online com até quatro jogadores.

Dica de profissional Prepara-te para passar algum tempo nos menus de personalização. O sistema de construção do Arsenal é tão profundo que aperfeiçoar a tua configuração ideal torna-se um jogo dentro do jogo.

Veredicto final: Esta é a experiência essencial que te vai apresentar o que torna a série Daemon x Machina tão especial, enquanto aguardamos a edição «Titanic Scion».

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17. Dual Gear [O melhor jogo semelhante ao Daemon x Machina para combinar profundidade tática com sequências de ação]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One e sistemas operativos Mac Ano de lançamento 2016 Criadores Orbital Speed Studio, Lda. Tempo médio de jogo 20 a 25 horas Pontuação no Metacritic 62%

O Dual Gear destaca-se por combinar o planeamento por turnos com a ação em tempo real. Primeiro, posicionas as tuas unidades e planeias os teus movimentos; depois, vês a ação a desenrolar-se em tempo real, com a opção de intervir quando a coisa ficar agitada. Isto exige estratégia e reflexos rápidos. O sistema de personalização dos mechs neste jogo gira à volta das funções de cada esquadrão. Cada piloto tem habilidades únicas e tipos de mechs preferidos.

Por que é que o escolhemos O jogo desafia tanto o teu pensamento estratégico como os teus reflexos rápidos, e esta é uma combinação a que os fãs de Daemon já estão habituados.

Veredicto final: Os fãs de Daemon que gostam tanto de ação como de estratégia em combates com mechs vão achar esta jogabilidade híbrida muito satisfatória.

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18. M.A.S.S. Builder [O melhor jogo semelhante ao Daemon x Machina para construíres o teu mech de sonho ao pormenor]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Microsoft Windows não Ano de lançamento 2019 Criadores Vermillion Digital Co., Ltd. Tempo médio de jogo 25 a 30 horas Pontuação no Metacritic N/A

O M.A.S.S. Builder leva a personalização de mechs ao extremo. Oferece um dos sistemas de construção de mechs mais detalhados de sempre. Podes projetar mechs até ao nível de componentes individuais, como placas de blindagem, suportes para armas e sistemas de mobilidade. Isto dá-te controlo total sobre todos os aspetos da tua máquina.

As ferramentas de construção são suficientemente poderosas para rivalizar com software CAD profissional, mas continuam acessíveis para jogadores casuais. O jogo inclui tanto missões centradas no combate como modos de construção puros para jogadores que só querem criar.

Dica de profissional O equilíbrio é tudo; um mech perfeitamente otimizado, mas com um aspeto aborrecido, vai muitas vezes superar um design que parece bom, mas que é pouco prático em situações reais de combate.

Veredicto final: Os fãs do Daemon que adoram personalizar as suas definições do Arsenal vão ter várias oportunidades para o fazer, já que o jogo se centra nas definições.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo semelhante ao Daemon x Machina: Titanic Scion?

O «Armored Core VI: Fires of Rubicon» é o melhor jogo semelhante ao «Daemon x Machina: Titanic Scion». Oferece uma profundidade de personalização de mechs sem igual e um combate preciso pelo qual vais, sem dúvida, apaixonar-te.

Qual é a história do Daemon x Machina?

O jogo original Daemon x Machina passa-se num mundo pós-apocalíptico onde a destruição da Lua fez com que as IAs chamadas «Arsenals» se voltassem contra a humanidade. Os jogadores pilotam mechs totalmente personalizados para lutar contra estas IAs rebeldes, à medida que descobrem a verdade por trás da catástrofe e questionam o que significa ser humano.

Qual é a classificação do «Daemon x Machina: Titanic Scion»?

O Daemon x Machina: Titanic Scion ainda não recebeu classificações oficiais, pois ainda está em desenvolvimento. O jogo original recebeu a classificação «T» (para adolescentes) da ESRB devido à violência fantástica e linguagem moderada, e o Titanic Scion deverá receber classificações semelhantes.

Quanto tempo dura o jogo Daemon x Machina?

A história principal do Daemon x Machina demora cerca de 15 a 20 horas a completar, mas o conteúdo adicional pode prolongar o tempo de jogo. As missões multijogador cooperativas e a personalização dos mechs podem facilmente duplicar ou triplicar o tempo total de jogo para os jogadores que querem completar tudo.

O Daemon x Machina tem vários finais?

Sim, o Daemon x Machina tem vários finais, dependendo das escolhas que fizeres ao longo da campanha. Estes finais mostram diferentes posições filosóficas sobre a humanidade, a consciência da IA e o papel do jogador num mundo pós-apocalíptico. Podes jogar várias vezes para veres resultados diferentes.