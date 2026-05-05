18 gier podobnych do „Daemon x Machina: Titanic Scion” z 2026 roku

Jeśli szukasz gier podobnych do „Daemon x Machina: Titanic Scion”, czeka cię prawdziwa gratka. Odkąd ogłoszono nadchodzącą kontynuację tej uwielbianej serii akcji z mechami, emocje na naszych grupowych czatach poświęconych grom sięgają zenitu.

Oczywiście, jak zwykle, oczekuję nic innego jak tej samej dynamicznej walki i możliwości dostosowywania arsenału, dzięki którym wszyscy tak bardzo pokochaliśmy oryginalną grę.

Chociaż Wspaniałe studio „First Studio” przygotowuje dla nas nową, pełną akcji odsłonę z mechanicznymi i organicznymi przeciwnikami, to kto powiedział, że nie możemy już teraz cieszyć się grami podobnymi do „Daemon x Machina: Titanic Scion”?

Właśnie dlatego zebrałem najlepsze tytuły, które oddają uczucie pilotowania potężnych mechów, precyzyjnego dostosowywania wyposażenia i rzucania się na oślep w sam środek chaotycznych pól bitewnych.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Daemon x Machina: Titanic Scion

Po niezliczonych godzinach testowania tych tytułów i zebraniu opinii od społeczności zawęziłem listę do absolutnie najlepszych alternatyw dla serii „Daemon x Machina”. Oto moje najlepsze rekomendacje, które zadowolą powracających fanów w czasie oczekiwania:

1 Armored Core VI: Fires of Rubicon 2023 Jeśli istnieje złoty standard walki mechów, to właśnie ta gra nim jest. Oferuje ona poziom kreatywności i umiejętności, który stanowi wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych pilotów. Buy now 2 MechWarrior 5: Mercenaries 2019 Idealna propozycja dla fanów, którzy cenią sobie głębię taktyczną. Będziesz zarządzać swoją kompanią najemników, pilotując klasyczne mechy BattleTech w ramach ustrukturyzowanych kampanii z obsługą trybu kooperacyjnego dla wielu graczy. Buy now 3 Lost Soul Aside 2025 No dobrze, technicznie rzecz biorąc nie jest to gra o mechach, ale zapewnia takie same wrażenia z widowiskowej walki, a płynna rozgrywka daje taką samą satysfakcję, jak pilotowanie pojazdu z serii Arsenal. Buy now

To tylko absolutne perełki. Pozostałe gry z tej listy obejmują szeroki zakres gatunków – od strategii taktycznych po gry typu „all-out brawler”. Poniżej znajdziesz 18 gier z mechami, które zapewnią ci rozrywkę do czasu premiery Daemon x Machina: Titanic Scion.

18 gier podobnych do „Daemon x Machina: Titanic Scion” – kompletny arsenał walki mechami

Przejdźmy od razu do rzeczy. Każda gra z tej kolekcji oferuje swoją wersję tego, co sprawia, że „Daemon x Machina” jest tak wciągająca: idealne połączenie personalizacji, walki i czystego mechanicznego chaosu.

Uwzględniłem opcje trybu wieloosobowego online oraz kampanie dla jednego gracza, więc każdy pilot znajdzie tu coś dla siebie. Ile z tych gier podobnych do Daemon x Machina: Titanic Scion wypróbowałeś?

1. Armored Core VI: Fires of Rubicon [Najlepsza gra podobna do Daemon x Machina, oferująca pilotowanie w prawdziwym stylu Armored Core]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Xbox Series X i Series S Rok wydania 2023 Twórcy FromSoftware Inc. Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Ocena na Metacritic 81%

Armored Core VI: Fires of Rubicon to powrót legendarnej serii gier o mechach, charakteryzującej się typową dla FromSoftware wymagającą rozgrywką. Zbudujesz swój Armored Core z setek części, a każda z nich wpływa na sposób, w jaki twój mech się porusza, atakuje i przetrwa bitwy.

Dynamiczna walka toczy się w pełnej przestrzeni 3D, co można naprawdę docenić, grając na jednym z najlepszych monitorów do gier. Nieustannie latasz, wykonujesz uniki i wykorzystujesz niszczycielską siłę ognia przeciwko zwykłym przeciwnikom oraz w potężnych bitwach z bossami.

Podoba mi się, że każdy wybór dotyczący dostosowania ma znaczenie. Chcesz zbudować szybkiego mecha typu „uderz i uciekaj”? Zaopatrz się w lekkie części i systemy przyspieszające. Jeśli wolisz być chodzącym czołgiem, po prostu zaopatrz się w ciężkie opancerzenie i potężne działa, ale pogódź się z tym, że będziesz poruszać się wolniej. Struktura misji pozwala zachować koncentrację, oferując jednocześnie różne sposoby na osiągnięcie każdego celu.

Dlaczego to wybraliśmy „Armored Core VI” oferuje doskonałą personalizację mechów dzięki rozbudowanym systemom konstruowania oraz precyzyjnej walce, na którą doświadczeni piloci czekali od ponad dekady.

Ocena końcowa: Fani Daemon x Machina poczują się jak w domu dzięki systemom personalizacji i wymagającym walkom z bossami, które wymagają zarówno umiejętności pilotażu, jak i sprytnego konstruowania mechów.

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2. MechWarrior 5: Mercenaries [Najlepsza gra podobna do DXM, pozwalająca pilotować klasyczne mechy Battletech w ustrukturyzowanych kampaniach]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Cloud Gaming, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam i GOG Rok wydania 2019 Twórcy Piranha Games Średni czas rozgrywki od 35 do 79 godzin Ocena na Metacritic 73%

W grze MechWarrior 5: Mercenaries wcielasz się w dowódcę kompanii najemników w klasycznym uniwersum BattleTech, gdzie potężne mechy toczą wojnę na przemysłowych polach bitewnych. Pomiędzy bitwami będziesz zarządzać finansami, zatrudniać pilotów i ulepszać całą swoją bazę mechów. Widok z kokpitu z perspektywy pierwszej osoby sprawia, że czujesz się, jakbyś siedział wewnątrz tych mechów, otoczony wszystkimi przełącznikami, wyświetlaczami i elementami sterującymi bronią.

Najbardziej podoba mi się etap planowania misji. Skład swojej grupy wybierasz w oparciu o to, z czym spodziewasz się walczyć: lekkie mechy zwiadowcze zapewniające szybkość, ciężkie jednostki szturmowe zapewniające siłę ognia lub zrównoważoną mieszankę zapewniającą wszechstronność. Tryb kooperacyjny obsługuje do czterech graczy, więc idealnie nadaje się do grania online ze znajomymi.

Porada od profesjonalisty Od samego początku skup się na zarządzaniu temperaturą. Przegrzanie mecha w trakcie walki może zamienić zwycięstwo w porażkę szybciej niż jakakolwiek broń wroga.

Ocena końcowa: Fani serii „Daemon”, którzy cenią sobie zarówno sterowanie mechami, jak i planowanie działań wojennych z ich wykorzystaniem, z pewnością polubią tę grę.

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3. „Lost Soul Aside” [Najlepsza gra podobna do Daemon x Machina, oferująca dynamiczne walki w stylu RPG akcji]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, Windows Rok wydania 2025 Twórcy UltiZero Games Średni czas rozgrywki 10–15 godzin Ocena na Metacritic Do ustalenia

W grze „„Lost Soul Aside”” może i nie ma mechów, ale oferuje ona te same emocje związane z widowiskowymi walkami, których pragną gracze Machiny. System walki jest dynamiczny i skupia się na płynnych łańcuchach kombinacji oraz niszczycielskich atakach specjalnych, które przypominają dostosowywanie wyposażenia broni w grze Arsenal. W zasadzie budujesz swój styl walki poprzez postępy w grze RPG, a nie poprzez części mechów.

Walka kładzie nacisk na idealne wyczucie czasu, sprytne ustawianie się na polu bitwy oraz zarządzanie zasobami – podobnie jak w przypadku zarządzania systemami energetycznymi mecha w grze „Daemon x Machina”. Trzeba po prostu docenić, jak epickie są tu walki z bossami! Aby ich pokonać, potrzebne są doskonałe umiejętności rozpoznawania schematów oraz agresywna taktyka. Wśród wielu najlepszych gier RPG dostępnych na rynku ta wyróżnia się wyjątkowym podejściem do walki.

Dlaczego to wybraliśmy Walka dostarcza takiego samego zastrzyku adrenaliny, jak pilotowanie mecha z serii Arsenal.

Ocena końcowa: Chociaż nie jest to typowa gra o mechach, spektakularne walki i wymagające starcia z bossami przypadną do gustu fanom Daemon, którzy cenią sobie stylową, szybką akcję.

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4. Titanfall 2 [Najlepsza gra podobna do DXM pod względem płynnej mobilności mechów i intensywnej akcji FPS]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox One, PlayStation 4, Windows Rok wydania 2016 Twórcy Respawn Entertainment Średni czas rozgrywki od 6 do 8 godzin Ocena na Metacritic 89%

Titanfall 2 łączy parkour pilotów z walką tytanów. Gracz wciela się zarówno w rolę zwinnego pilota, jak i pilota potężnego tytana w scenariuszach bojowych, w których może walczyć pieszo lub wezwać swojego mechanicznego partnera, aby zapewnił mu potężne wsparcie bojowe. Kampania charakteryzuje się jednym z najbardziej innowacyjnych projektów poziomów w historii gier, a każda misja wprowadza unikalną mechanikę.

System personalizacji Tytanów pozwala wybierać różne typy podwozi, z których każdy posiada unikalne zdolności i konfiguracje uzbrojenia. Moim zdaniem najlepiej bawić się w trybie wieloosobowym, gdzie aby mieć jakiekolwiek szanse na zwycięstwo, konieczna jest stuprocentowa koordynacja między pilotem a Tytanem. Gra ta z łatwością plasuje się wśród najlepszych strzelanek FPS dzięki nowatorskiemu podejściu do łączenia różnych stylów rozgrywki.

Dlaczego to wybraliśmy Fani serii „Daemon” z pewnością rozpoznają to uczucie zjednoczenia się ze swoją maszyną wojenną dzięki płynnym przejściom między pilotem a Tytanem, jakie oferuje „Titanfall 2”.

Ocena końcowa: Płynne przejścia między walką pilota a walką Tytana tworzą doświadczenie, które fani Daemon pokochają za mobilność i opcje personalizacji mechów.

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5. Override 2: Super Mech League [Najlepsza gra podobna do DXM, w której toczą się walki gigantycznych mechów na stadionach w stylu arcade]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórcy Modus Games, Maksymalna rozrywka Średni czas rozgrywki od 8 do 10 godzin Ocena na Metacritic 63%

Override 2: Super Mech League to jedna z najlepszych gier walki skupiająca się konkretnie na walkach mechów. Oferuje ona szeroki wybór unikalnych mechów, z których każdy ma swoją własną, charakterystyczną osobowość i styl walki.

Gra skupia się na walce wręcz, w której pozycjonowanie, wyczucie czasu i ataki specjalne mają większe znaczenie niż skomplikowane zestawy uzbrojenia. Możesz dostosować wygląd swojego mecha i odblokowywać nowe umiejętności w miarę postępów w grze, co nadaje każdej bitwie osobisty charakter.

Każdy mecz przypomina kulminacyjną rozgrywkę z serialu anime. Tryb wieloosobowy – zarówno lokalny, jak i online – pozwala na udział maksymalnie czterech graczy w chaotycznych bitwach, których losy mogą się zmienić w mgnieniu oka. Jeden idealnie wyczuty atak superumiejętności może całkowicie odwrócić losy walki, tworząc te niesamowite momenty comebacku, które sprawią, że wszyscy będą wiwatować.

Porada od profesjonalisty Zapoznaj się z animacjami ciosów kończących każdego mecha i ich wyczuciem czasu. Trafne wykonanie tych ciosów podczas rozgrywek wieloosobowych pozwala stworzyć niesamowite momenty odwrócenia losów walki.

Ocena końcowa: Chociaż gra jest bardziej zorientowana na rozgrywkę zręcznościową niż symulacyjną, fani serii „Daemon” i tak będą zadowoleni z „Override 2: Super Mech League”, ponieważ walki gigantycznych mechów oraz tryb wieloosobowy online z przyjaciółmi oddają tę samą radość z pilotowania potężnych maszyn wojennych.

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6. Wolfstride [Najlepsza gra podobna do DXM, oferująca turniejowe pojedynki mechów pełne dramaturgii i strategii]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, Android, systemy operacyjne Microsoft Windows i Mac Rok wydania 2021 Twórcy OTA IMON Studios Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Ocena na Metacritic 76%

Wolfstride łączy turniejowe walki mechów z dogłębnym rozwojem postaci i fabułą w stylu noir. Wcielasz się w trzech byłych skazańców, którzy próbują osiągnąć sukces w podziemnym świecie walk mechów, łącząc taktyczną walkę turową z odkrywaniem postaci. Pomiędzy walkami turniejowymi będziesz budować relacje, ulepszać swojego mecha i zgłębiać mroczne sekrety tego świata walk.

Walki turniejowe wymagają starannego planowania, ponieważ uszkodzenia pozostają między walkami, chyba że wszystko odpowiednio naprawisz. Zawsze wracam do tej gry, ponieważ fabuła nadaje każdej walce prawdziwą emocjonalną wagę, a kiedy wygrywam, czuję, że ma to znaczenie.

Dlaczego to wybraliśmy Gra łączy taktyczną mechanikę walki z fabułą w stylu noir, tworząc doświadczenie związane z mechami, które podkreśla ludzki dramat kryjący się za metalowymi wojownikami.

Ocena końcowa: Fabuła skupiona na postaciach oraz taktyczna mechanika walki oferują unikalne podejście do walk mechów, które docenią fani serii „Daemon” poszukujący głębi narracyjnej.

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7. W sam środek bitwy [Najlepsza gra podobna do DXM, oferująca zwartą, taktyczną rozgrywkę z mechami i wysoką wartością powtórkową]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS, Nintendo Switch, Linux, macOS, Windows, GeForce Now, systemy operacyjne Mac, Classic Mac OS Rok wydania 2018 Twórcy Subset Games Średni czas rozgrywki 20–30 godzin Ocena na Metacritic 90%

Gra „W sam środek bitwy” wymaga taktycznej perfekcji. Dowodzisz mechami podróżującymi w czasie, aby bronić miast przed obcymi stworzeniami zwanymi Vekami. Każdy oddział mechów oferuje zupełnie inne umiejętności i schematy ruchu, a sukces zależy od pozycjonowania, przewidywania, a czasem także podejmowania trudnych, wymagających poświęcenia decyzji w celu ochrony cywilów.

Geniusz tej gry polega na systemie doskonałej informacji. Widzisz dokładnie, co wrogowie zrobią za chwilę, co pozwala ci działać strategicznie. Sposób, w jaki podchodzisz do bitew, zależy od wybranych przez ciebie oddziałów mechów.

Niektóre jednostki typu „aquad” najlepiej sprawdzają się w ataku, podczas gdy inne pełnią rolę jednostek wsparcia, które wpływają na przebieg bitwy. Gra ta wyróżnia się wśród najlepszych gier strategicznych dzięki eleganckiej oprawie graficznej. Dzięki fabule opartej na pętli czasowej każda rozgrywka opiera się na poprzedniej, co pozwala na stopniowe doskonalenie umiejętności – coś, co docenią doświadczeni piloci Daemonów.

Dlaczego to wybraliśmy Gra zapewnia wiele radości przy ponownym rozgrywaniu, ponieważ istnieje mnóstwo sposobów na budowanie i wykorzystywanie mechów. Zwycięstwo wymaga wyboru odpowiednich mechów i strategii, co sprawia, że gra idealnie pasuje do fanów Daemona, którzy lubią planowanie i taktykę.

Ocena końcowa: Chociaż pod względem realizacji gra jest zupełnie inna, taktyczna walka mechami i strategiczna głębia przypadną do gustu fanom Daemona, którzy cenią sobie krytyczne myślenie związane z optymalnym budowaniem mechów.

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8. Brigador: Edycja z wzmocnionym opancerzeniem [Najlepsza gra podobna do DXM, oferująca chaotyczne walki mechów z widokiem z góry i strategię zniszczenia]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórcy Znakomici dżokeje Średni czas rozgrywki od 12 do 15 godzin Ocena na Metacritic 70%

W grze „Brigador: Edycja z wzmocnionym opancerzeniem” chodzi o pilotowanie mechów, czołgów i pojazdów poduszkowych w Cyberpunkowych miastach, gdzie prawie wszystko można zniszczyć. Zabawa wynika z chaosu – możesz rozbijać budynki, wysadzać ulice i eliminować wrogów.

Każdy mech jest inny. Niektóre są lekkie i szybkie, podczas gdy inne są powolne, ale wyposażone w potężną siłę ognia. Ponadto możesz wybierać różne rodzaje broni i pilotów, a każda konfiguracja zmienia sposób rozgrywki.

Porada od profesjonalisty Nie zapominaj, że prawie wszystko można zniszczyć. Czasami najlepszą drogą do celu jest przejście prosto przez budynek, a nie okrążanie go.

Ocena końcowa: Połączenie różnych pojazdów, w pełni zniszczalnych map i elastycznej walki sprawia, że gra jest świetnym wyborem dla fanów serii „Daemon”, którzy lubią siać czysty chaos na polu bitwy.

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9. Metal Wolf Chaos XD [Najlepsza gra podobna do DXM, zapewniająca kiczowatą, patriotyczną zabawę polegającą na niszczeniu mechów]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórcy FromSoftware, General Arcade Średni czas rozgrywki od 8 do 10 godzin Ocena na Metacritic 63%

W grze Metal Wolf Chaos XD wcielasz się w prezydenta Stanów Zjednoczonych, pilotującego gigantycznego mecha, by odzyskać Amerykę z rąk wojskowych zamachowców. Jest to zremasterowana wersja kultowego klasyka studia FromSoftware, a całość jest wspaniale przesadzona, z tandetnymi bon motami, eksplozjami na każdym kroku i bitwami rozgrywającymi się w kultowych amerykańskich lokalizacjach.

Rozgrywka stawia na siłę ognia i widowiskowość. Możesz wyposażyć swojego mecha w arsenał broni (karabiny maszynowe, rakiety, broń energetyczną) i zmieniać je w zależności od misji. Każdy etap rzuca ci pod nogi nowe elementy i walki z bossami, więc będziesz musiał dość często dostosowywać swoją taktykę.

Dlaczego to wybraliśmy To wyjątkowe doświadczenie z mechami, w którym poważna rozgrywka łączy się z kampową fabułą.

Ocena końcowa: Nawet jeśli gra nie jest tak złożona jak współczesne tytuły z mechami, jej spektakularność i niepowtarzalny styl sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa dla fanów Daemona, którzy lubią przesadną akcję.

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10. Iron Harvest [Najlepsza gra podobna do DXM, pozwalająca dowodzić gigantycznymi maszynami wojennymi na strategicznych polach bitew]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, Xbox Series X i Series S, Windows, GeForce Now Rok wydania 2020 Twórcy King Art Games, Deep Silver Średni czas rozgrywki 25–30 godzin Ocena na Metacritic 75%

Gra „Iron Harvest” zalicza się do najlepszych gier wojennych dzięki szczegółowemu projektowi jednostek i zniszczalnym środowiskom. Gra przenosi strategię czasu rzeczywistego do alternatywnej rzeczywistości lat 20. XX wieku, gdzie gigantyczne mechy w stylu dieselpunkowym depczą po europejskich polach bitewnych. Gra wykorzystuje klasyczny mechanizm budowania bazy charakterystyczny dla gier RTS w połączeniu z potężnymi jednostkami mechowymi. Ich budowa jest kosztowna, ale po rozmieszczeniu na polu bitwy mogą całkowicie zmienić przebieg walki.

Kampania opowiada rozległą historię wojny i polityki z udziałem wielu frakcji, z których każda ma własne projekty mechów i atuty taktyczne. Możesz dostosowywać swoje maszyny za pomocą różnych wariantów i ulepszeń oraz dostosowywać je do takich ról, jak niszczenie piechoty, rozbijanie pojazdów lub oblężenie baz wroga.

Porada od profesjonalisty Zawsze zwiadowaj pozycje wroga przed wysłaniem swoich kosztownych mechów. Utrata w pełni ulepszonej maszyny wojennej w wyniku niespodziewanej zasadzki przeciwczołgowej może znacznie opóźnić postępy w kampanii.

Ocena końcowa: Fani Daemona, którzy cenią sobie strategiczne aspekty rozmieszczania i dostosowywania mechów, znajdą w tej dieselpunkowej epopei wojennej mnóstwo powodów do zachwytu.

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11. Iron Brigade [Najlepsza gra podobna do DXM, łącząca akcję z mechami i strategiczną obronę bazy]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Cloud Gaming, Microsoft Windows, Xbox 360 Rok wydania 2011 Twórcy Double Fine Productions Średni czas gry 10–12 godzin Ocena na Metacritic 82%

Akcja gry Iron Brigade rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości, w której sygnały telewizyjne zmieniły ludzi w przypominające zombie „Monovisions”. Gracz steruje konfigurowalnymi mobilnymi okopami, rozmieszczając wieżyczki w celu obrony kluczowych punktów przed falami wrogów. Gra doskonale łączy aktywną walkę z decyzjami strategicznymi dotyczącymi rozmieszczenia jednostek.

Możesz dostosować swój mech i skonfigurować uzbrojenie, dzięki czemu możesz dopasować swoją konfigurację do różnych rodzajów misji. W trybie kooperacyjnym może grać maksymalnie czterech graczy, co sprawia, że praca zespołowa i uzupełniające się konfiguracje są niezbędne do przetrwania. Gra wyróżnia się spośród najlepszych gier typu tower defense dzięki swojej fabule i lekkiemu humorowi.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie akcji z mechami i mechaniki typu tower defense tworzy świeże doświadczenie, które spodoba się fanom zarówno gier akcji, jak i strategicznych.

Ocena końcowa: „Iron Brigade” to idealna gra dla fanów serii „Daemon”, którzy szukają czegoś innego, a jednocześnie chcą nadal sterować konfigurowalnymi maszynami bojowymi.

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12. Battletech [Najlepsza gra podobna do DXM, w której dowodzisz konfigurowalnymi mechami w walkach strategicznych]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórcy Harebrained Schemes, Paradox Interactive Średni czas gry od 40 do 60 godzin Ocena na Metacritic 78%

BattleTech to jedna z najlepszych gier strategicznych turowych. Gracz kieruje kompanią najemników, zmagając się z politycznymi i militarnymi wyzwaniami w Inner Sphere. Każdy mech można szczegółowo dostosować – od poszczególnych komponentów i uzbrojenia po system chłodzenia i wybór amunicji – dzięki czemu każda decyzja ma znaczenie w walce.

Walka opiera się raczej na pozycjonowaniu, linii wzroku i rozważnym zarządzaniu energią niż na szybkich refleksach. W walkach z bossami często musisz zmierzyć się z wieloma oddziałami wroga, a aby przetrwać, konieczne jest staranne planowanie i rozsądne wykorzystanie zasobów. Poza polem bitwy zarządzasz swoją kompanią najemników, zajmując się finansami, rekrutacją pilotów i utrzymaniem floty mechów.

Porada od profesjonalisty Zarządzanie temperaturą jest ważne. Zawsze bierz pod uwagę krzywą temperatury podczas projektowania wyposażenia mecha, ponieważ przegrzany mech jest łatwym celem, niezależnie od swojej siły ognia.

Ocena końcowa: Dzięki rozbudowanym możliwościom personalizacji i przemyślanej walce taktycznej BattleTech jest idealną grą dla fanów Daemona, którzy uwielbiają budować mechy i planować każdy ruch na polu bitwy.

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13. Vox Machinae [Najlepsza gra podobna do DXM, oferująca walkę z widokiem z kokpitu w pełnowymiarowych mechach]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Microsoft Windows, Meta Quest 2 Rok wydania 2018 Twórcy Space Bullet Dynamics Corporation Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Ocena na Metacritic 81%

Vox Machinae przenosi walkę mechami na zupełnie nowy poziom dzięki wirtualnej rzeczywistości. Gra przenosi cię prosto do kokpitu ogromnego mecha klasy Grinder. Fizycznie sięgasz po elementy sterujące, zarządzasz wieloma systemami i odczuwasz prawdziwą skalę pilotowania gigantycznej maszyny wojennej. Gra skupia się na rozgrywkach online, opartych na pracy zespołowej, w ramach różnych misji i środowisk.

Dzięki opcjom personalizacji możesz dostosować wyposażenie i określić swoją rolę w drużynie. Oparty na fizyce system obrażeń dodaje element taktyczny, pozwalając ci celować w konkretne elementy mecha lub je chronić. To bez wątpienia jedna z najlepszych gier kooperacyjnych dla fanów mechów, zwłaszcza na platformach VR.

Dlaczego to wybraliśmy Dzięki technologii VR naprawdę odczuwasz ciężar i skalę pilotowania gigantycznej maszyny wojennej w sposób, którego tradycyjne gry nie są w stanie dorównać.

Ocena końcowa: Jeśli posiadasz sprzęt VR, powinieneś wypróbować Vox Machinae, aby naprawdę poczuć się jak pilot gigantycznego mecha. Pamiętaj tylko, aby grać na wysokiej jakości laptopie do gier lub solidnym komputerze stacjonarnym, aby uzyskać najlepsze wrażenia.

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14. Grit i Valorant: 1949 [Najlepsza gra podobna do DXM, w której steruje się ciężkimi mechami w retrofuturystycznych bitwach]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X i Series S, Windows Rok wydania 2024 Twórcy Milky Tea Studios Średni czas rozgrywki od 12 do 15 godzin Ocena na Metacritic 67%

Grit i Valorant: 1949 przedstawia świat po II wojnie światowej, w którym mechy napędzane silnikami diesla i zaawansowana technologia zmieniają oblicze wojny. Gra łączy historyczny realizm z epicką przygodą science fiction; gracz ma do czynienia z mieszanką prawdziwego sprzętu wojskowego z lat 40. oraz elementów fikcyjnych, takich jak chodzące czołgi. Walka toczy się w systemie oddziałowym, a w trakcie całej kampanii nacisk kładziony jest na taktykę, koordynację i zarządzanie zasobami.

Same mechy sprawiają wrażenie ciężkich i industrialnych – bardziej przypominają chodzące fortece niż zwinne jednostki bojowe. Możliwości personalizacji skupiają się na historycznej broni dostosowanej do użytku w mechach, w tym karabinach maszynowych, armatach i eksperymentalnej broni energetycznej. Fabuła porusza temat postępu technologicznego i etyki wojennej.

Rada od profesjonalisty Stosuj taktykę połączonych rodzajów sił zbrojnych, ponieważ twoje mechy są najskuteczniejsze, gdy są wspierane przez konwencjonalną piechotę i pojazdy, a nie działają na polu bitwy jako samotne wilki.

Ocena końcowa: Fani serii „Daemon”, którzy cenią sobie realistyczne, inspirowane historią podejście do wojen mechów, znajdą w tej taktycznej grze osadzonej w alternatywnej historii mnóstwo powodów do zachwytu.

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15. Niestandardowe Mech Wars [Najlepsza gra podobna do Daemon x Machina, oferująca kreatywne projektowanie mechów i chaotyczne bitwy]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, Windows Rok wydania 2023 Twórcy D2 Studios Średni czas rozgrywki 10–15 godzin Ocena na Metacritic 53%

W grze „Niestandardowe Mech Wars” chodzi przede wszystkim o konstruowanie mechów. Gra kładzie nacisk na kreatywność i eksperymentowanie, a nie na zrównoważoną rozgrywkę, dzięki czemu możesz tworzyć dziwaczne mechy, które prawdopodobnie nie powinny działać, ale jakoś jednak działają. Dostępne są różne scenariusze bitewne, od trybów przetrwania po misje oparte na realizacji celów, w których walczysz z falami wrogów.

System tworzenia mechów zapewnia całkowitą swobodę łączenia broni, pancerza i systemów poruszania się w dowolny sposób. Chcesz ośmionożnego mecha-pająka z obrotowymi wieżyczkami? Śmiało. Silnik fizyczny radzi sobie nawet z najbardziej szalonymi projektami, a ty możesz obserwować, jak twoje własne konstrukcje sprawdzają się w walce.

Dlaczego to wybraliśmy Swoboda projektowania unikalnych mechów odzwierciedla możliwości personalizacji znane z gry „Daemon x Machina”, a nawet wykracza poza nie.

Ocena końcowa: Fani Daemon, którzy ponad wszystko cenią sobie możliwości personalizacji, znajdą tu niekończącą się frajdę w tworzeniu jedynych w swoim rodzaju maszyn wojennych.

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16. Daemon x Machina [Najlepsza gra podobna do Daemon x Machina ze względu na idealne połączenie mechów i chaosu]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, Microsoft Windows, GeForce Now Rok wydania 2019 Twórcy Wspaniałe studio „First Studio” Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Ocena na Metacritic 69%

Oryginalna gra, która zapoczątkowała całe to zjawisko – „Daemon x Machina” – wyznaczyła standardy tego, jak powinna wyglądać nowoczesna gra akcji z mechami w stylu anime. Wcielasz się w pilota kombinezonów mechowych Arsenal w postapokaliptycznym świecie, w którym sztuczna inteligencja zbuntowała się i zagraża ludzkości. Gra doskonale oddaje epickie uczucie bycia niepowstrzymanym mechanicznym wojownikiem walczącym w obliczu przytłaczającej przewagi wroga.

Możesz dostosować swój arsenał, tworząc broń idealnie dopasowaną do Twojego stylu gry. To jedna z najlepszych gier dla jednego gracza, ale umożliwia również tryb współpracy online dla maksymalnie czterech graczy.

Porada od profesjonalisty Zawsze przygotuj się na spędzenie czasu w menu dostosowywania. System tworzenia zestawów w grze „Arsenal” jest na tyle rozbudowany, że dopracowanie idealnej konfiguracji staje się grą w grze.

Ocena końcowa: To niezbędne doświadczenie, które pozwoli ci poznać, co sprawia, że seria Daemon x Machina jest tak wyjątkowa, w oczekiwaniu na wydanie Titanic Scion.

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17. Dual Gear [Najlepsza gra podobna do Daemon x Machina, łącząca taktyczną głębię z sekwencjami akcji]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One oraz systemy operacyjne Mac Rok wydania 2016 Twórcy Orbital Speed Studio Sp. z o.o. Średni czas gry 20–25 godzin Ocena na Metacritic 62%

Gra „Dual Gear” wyróżnia się połączeniem planowania turowego z akcją w czasie rzeczywistym. Najpierw ustawia się jednostki i planuje ich ruchy, a następnie obserwuje przebieg akcji w czasie rzeczywistym, z możliwością wkroczenia do akcji, gdy sytuacja staje się gorąca. Wymaga to strategii i szybkiego refleksu. System personalizacji mechów w tej grze opiera się na rolach w oddziale. Każdy pilot ma unikalne umiejętności i preferowane typy mechów.

Dlaczego to wybraliśmy Gra stanowi wyzwanie zarówno dla strategicznego myślenia, jak i szybkiego refleksu, a jest to połączenie, do którego przyzwyczaili się fani Daemon.

Ocena końcowa: Fani serii „Daemon”, którzy cenią sobie zarówno akcję, jak i strategię w walkach mechów, uznają tę hybrydową rozgrywkę za satysfakcjonującą.

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18. M.A.S.S. Builder [Najlepsza gra podobna do Daemon x Machina, pozwalająca szczegółowo zbudować mecha swoich marzeń]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, Microsoft Windows Rok wydania 2019 Twórcy Vermillion Digital Co., Ltd. Średni czas gry 25 do 30 godzin Ocena na Metacritic brak

M.A.S.S. Builder przenosi personalizację mechów na zupełnie nowy poziom. Oferuje jeden z najbardziej szczegółowych systemów konstruowania mechów, jakie kiedykolwiek stworzono. Możesz projektować mechy aż do poziomu poszczególnych komponentów, takich jak płyty pancerza, uchwyty broni i systemy napędowe. Daje ci to pełną kontrolę nad każdym aspektem twojej maszyny.

Narzędzia konstrukcyjne są na tyle zaawansowane, że mogą konkurować z profesjonalnym oprogramowaniem CAD, a jednocześnie pozostają przystępne dla zwykłych graczy. Gra zawiera zarówno misje skupione na walce, jak i tryby czystej konstrukcji dla graczy, którzy chcą po prostu tworzyć.

Rada od profesjonalisty Równowaga jest najważniejsza; idealnie zoptymalizowany mech, który wygląda nudno, często przewyższa konstrukcję, która wygląda dobrze, ale jest niepraktyczna w rzeczywistych sytuacjach bojowych.

Ocena końcowa: Fani Daemona, którzy uwielbiają dostosowywać swoje konfiguracje Arsenału, znajdą tu wiele okazji do tego, ponieważ gra skupia się na tworzeniu własnych zestawów.

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Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra podobna do „Daemon x Machina: Titanic Scion”?

„Armored Core VI: Fires of Rubicon”” to najlepsza gra podobna do „Daemon x Machina: Titanic Scion”. Oferuje niezrównaną głębię personalizacji mechów oraz precyzyjną walkę, w której bez wątpienia się zakochasz.

Jaka jest fabuła gry Daemon x Machina?

Akcja oryginalnej gry Daemon x Machina rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie, w którym zniszczenie Księżyca spowodowało, że sztuczna inteligencja zwana „Arsenals” zwróciła się przeciwko ludzkości. Gracze pilotują w pełni spersonalizowane mechy, by walczyć z tymi zbuntowanymi systemami sztucznej inteligencji, odkrywając prawdę stojącą za katastrofą i zastanawiając się nad tym, co oznacza bycie człowiekiem.

Jaka jest klasyfikacja wiekowa gry „Daemon x Machina: Titanic Scion”?

Gra „Daemon x Machina: Titanic Scion” nie otrzymała jeszcze oficjalnej klasyfikacji, ponieważ nadal znajduje się w fazie produkcji. Oryginalna gra otrzymała od organizacji ESRB klasyfikację „T” (dla nastolatków) ze względu na przemoc w stylu fantasy i łagodny język, a „Titanic Scion” prawdopodobnie otrzyma podobną klasyfikację.

Jak długo trwa rozgrywka w grze „Daemon x Machina”?

Ukończenie głównej fabuły gry „Daemon x Machina” zajmuje około 15–20 godzin, ale dodatkowa zawartość może wydłużyć czas rozgrywki. Misje w trybie kooperacyjnym oraz personalizacja mechów mogą z łatwością podwoić lub potroić całkowity czas rozgrywki dla graczy, którzy chcą ukończyć grę w 100%.

Czy gra „Daemon x Machina” ma wiele zakończeń?

Tak, „Daemon x Machina” ma wiele zakończeń zależnych od wyborów gracza w trakcie kampanii. Zakończenia te przedstawiają różne stanowiska filozoficzne dotyczące ludzkości, świadomości sztucznej inteligencji oraz roli gracza w postapokaliptycznym świecie. Można przejść grę wielokrotnie, aby zobaczyć różne wyniki.