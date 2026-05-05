18 jeux similaires à « Daemon x Machina : Titanic Scion » en 2026

Si vous recherchez des jeux similaires à *Daemon x Machina : Titanic Scion*, vous allez vous régaler. L'effervescence dans les discussions de mon groupe de joueurs est à son comble depuis l'annonce de la suite très attendue de cette série d'action de robots tant appréciée.

Bien sûr, comme d’habitude, je m’attends à retrouver les combats au rythme effréné et l’arsenal personnalisable qui nous ont tous tant fait aimer le jeu original.

Alors que Marvelous First Studio nous propose un nouvel opus bourré d’action avec des ennemis mécaniques et organiques, qui a dit que nous ne pouvions pas déjà profiter de jeux similaires à Daemon x Machina : Titanic Scion ?

C’est pourquoi j’ai sélectionné les meilleurs titres qui vous procureront les mêmes sensations que celles que l’on ressent en pilotant d’énormes mechas, en peaufinant ses équipements et en plongeant tête la première dans des champs de bataille chaotiques.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Daemon x Machina : Titanic Scion

Après d’innombrables heures passées à tester ces titres et à recueillir les retours de la communauté, j’ai sélectionné les meilleures alternatives à la série Daemon x Machina. Voici mes principales recommandations qui satisferont les fans de la première heure en attendant la suite :

1 Armored Core VI: Fires of Rubicon 2023 S’il existe une référence absolue en matière de combat de méchas, c’est bien celle-ci. Ce jeu offre un niveau de créativité et de maîtrise qui mettra au défi même les pilotes les plus expérimentés. Buy now 2 MechWarrior 5: Mercenaries 2019 Idéal pour les fans qui apprécient la profondeur tactique. Vous dirigerez votre compagnie de mercenaires tout en pilotant des mechs BattleTech classiques au cours de campagnes structurées, avec un mode multijoueur coopératif. Buy now 3 Lost Soul Aside 2025 D'accord, ce n'est pas techniquement un jeu de mechas, mais il offre la même expérience de combat spectaculaire avec des combats fluides qui procurent autant de satisfaction que de piloter un Arsenal. Buy now

Ce ne sont là que les titres qui se démarquent le plus. Les autres jeux de cette liste vont de la stratégie tactique aux jeux de combat acharnés. Vous trouverez ci-dessous 18 jeux mettant en scène des mechas qui vous occuperont jusqu’à la sortie de Daemon x Machina : Titanic Scion.

18 jeux similaires à Daemon x Machina : Titanic Scion – Un arsenal complet de combats de mechas

Allons droit au but. Chaque jeu de cette collection propose sa propre version de ce qui rend Daemon x Machina si addictif : ce mélange parfait entre personnalisation, combat et chaos mécanique à l’état pur.

J’ai inclus des options multijoueur en ligne et des campagnes solo, afin que chaque pilote y trouve son compte. Combien de ces jeux similaires à Daemon x Machina : Titanic Scion avez-vous déjà essayés ?

1. Armored Core VI : Fires of Rubicon [Le meilleur jeu similaire à Daemon x Machina pour un pilotage dans le plus pur style Armored Core]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Xbox Series X et Series S Année de sortie 2023 Développeurs FromSoftware Inc. Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Note Metacritic 81 %

Armored Core VI : Fires of Rubicon marque le retour de la légendaire série de robots de combat, avec le gameplay exigeant qui fait la renommée de FromSoftware. Vous construirez votre Armored Core à partir de centaines de pièces, et chacune d'entre elles influencera la façon dont votre robot se déplace, attaque et survit aux combats.

Les combats au rythme effréné se déroulent dans un espace entièrement en 3D, ce qui s'apprécie pleinement si vous avez la chance de jouer sur l'un des meilleurs écrans de jeu. Vous passez votre temps à voler, à esquiver et à déchaîner une puissance de feu dévastatrice contre des ennemis ordinaires et lors d'affrontements contre des boss gigantesques.

J'adore le fait que chaque choix de personnalisation ait son importance. Vous souhaitez construire un méca rapide, du genre « frapper et fuir » ? Équipez-le de pièces légères et de systèmes de propulsion. Si vous préférez incarner un véritable char d'assaut, il vous suffit d'opter pour un blindage lourd et des armes puissantes, mais vous devrez accepter de vous déplacer plus lentement. La structure des missions permet de rester concentré tout en vous offrant différentes façons d'atteindre chaque objectif.

Pourquoi nous l’avons choisi Armored Core VI offre une excellente personnalisation des méchas grâce à des systèmes de construction approfondis et à des combats de précision dont les pilotes chevronnés rêvent depuis plus d’une décennie.

Verdict définitif : les fans de Daemon x Machina se sentiront comme chez eux grâce aux systèmes de personnalisation et aux combats de boss exigeants qui requièrent à la fois des compétences de pilotage et une conception intelligente du méca.

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2. MechWarrior 5 : Mercenaries [Le meilleur jeu similaire à DXM pour piloter des mechs Battletech classiques dans des campagnes structurées]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Cloud Gaming, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam et GOG Année de sortie 2019 Développeurs Piranha Games Durée moyenne de jeu 35 à 79 heures Note Metacritic 73 %

MechWarrior 5 : Mercenaries vous place à la tête d’une compagnie de mercenaires dans l’univers classique de BattleTech, où d’imposantes armures mécaniques s’affrontent sur des champs de bataille industriels. Entre deux combats, vous gérerez vos finances, recruterez des pilotes et améliorerez l’ensemble de votre hangar de mechs. La vue à la première personne depuis le cockpit vous donne l’impression d’être assis à l’intérieur de ces mechs, avec tous les commutateurs, écrans et commandes d’armes.

Ce que je préfère, c’est la phase de planification des missions. Vous choisirez la composition de votre lance en fonction de ce à quoi vous vous attendez : des mechs légers de reconnaissance pour la vitesse, des unités d’assaut lourdes pour la puissance de feu, ou un mélange équilibré pour plus de polyvalence. Le mode multijoueur coopératif prend en charge jusqu’à quatre joueurs, ce qui est parfait pour jouer en ligne avec des amis.

Conseil de pro Concentrez-vous sur la gestion de la chaleur dès le premier jour. Une surchauffe de votre méca en plein combat peut transformer une victoire en défaite plus rapidement que n’importe quelle arme ennemie.

Verdict définitif : Les fans de Daemon qui apprécient à la fois le pilotage et la stratégie dans les combats de mechas apprécieront ce jeu.

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3. Lost Soul Aside [Le meilleur jeu similaire à Daemon x Machina pour des combats d'action-RPG au rythme effréné]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, Microsoft Windows Année de sortie 2025 Développeurs UltiZero Games Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Note Metacritic À déterminer

Lost Soul Aside ne propose peut-être pas de combinaisons mécaniques, mais il offre cette même sensation de combat spectaculaire que les joueurs de Machina recherchent tant. Le système de combat est rapide et met l’accent sur des enchaînements fluides et des attaques spéciales dévastatrices, ce qui rappelle la personnalisation de l’arsenal de votre personnage. En somme, vous construisez votre style de combat grâce à la progression dans le jeu de rôle plutôt qu’à l’assemblage de pièces de robot.

Le combat met l'accent sur un timing parfait, un positionnement judicieux et une bonne gestion des ressources – tout comme la gestion des systèmes énergétiques de votre méca dans *Daemon x Machina*. Et vous ne pouvez qu'apprécier le caractère épique des combats contre les boss ! Il vous faudra de solides compétences en reconnaissance de schémas et des tactiques agressives pour les vaincre. Parmi les nombreux meilleurs jeux de rôle disponibles, celui-ci se distingue par son approche unique du combat.

Pourquoi nous l’avons choisi Les combats procurent la même montée d’adrénaline que le pilotage d’un Arsenal.

Verdict définitif : Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’un jeu de mechs, les combats spectaculaires et les affrontements contre des boss exigeants plairont aux fans de Daemon qui aiment l’action stylisée et à grande vitesse.

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4. Titanfall 2 [Le meilleur jeu similaire à DXM pour une mobilité fluide des mechs et une action FPS intense]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows Année de sortie 2016 Développeurs Respawn Entertainment Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures Note Metacritic 89 %

Titanfall 2 allie le parkour des pilotes aux combats de Titans. Vous incarnez à la fois un pilote agile et le pilote d’un Titan gigantesque dans des scénarios de combat où vous pouvez vous battre à pied ou faire appel à votre partenaire mécanique pour bénéficier d’un soutien offensif massif. La campagne propose l’une des conceptions de niveaux les plus innovantes du monde du jeu vidéo, chaque mission introduisant des mécanismes uniques.

Le système de personnalisation des Titans vous permet de choisir différents types de châssis, chacun doté de capacités et de configurations d’armes uniques. Je pense que c’est en mode multijoueur que l’on apprécie le plus ce jeu, où une coordination à 100 % entre le pilote et le Titan est indispensable si vous voulez avoir la moindre chance de remporter la victoire. Ce titre figure sans conteste parmi les meilleurs jeux de tir à la première personne grâce à son approche innovante qui combine différents styles de gameplay.

Pourquoi nous l’avons choisi Les fans de Daemon reconnaîtront cette sensation de ne faire qu’un avec leur machine de guerre grâce aux transitions pilote-Titan proposées par Titanfall 2.

Verdict définitif : Les transitions fluides entre les combats en pilote et en Titan créent une expérience que les fans de Daemon adoreront pour sa mobilité et ses options de personnalisation des méchas.

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5. Override 2 : Super Mech League [Le meilleur jeu similaire à DXM pour des combats de méchas géants dans des stades d'arcade]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2020 Développeurs Modus Games, Maximum Entertainment Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures Note Metacritic 63 %

Override 2 : Super Mech League est l’un des meilleurs jeux de combat axés spécifiquement sur les combats de méchas. Il propose une sélection de méchas uniques, chacun doté d’une personnalité et d’un style de combat qui lui sont propres.

Le jeu met l’accent sur les combats au corps à corps, où le positionnement, le timing et les attaques spéciales priment sur les équipements d’armes complexes. Vous pouvez personnaliser l’apparence de votre méca et débloquer de nouvelles capacités au fur et à mesure de votre progression, ce qui apporte une touche personnelle à chaque combat.

Chaque match donne l’impression d’être un affrontement décisif tiré d’une série d’anime. Le mode multijoueur local et en ligne permet à jusqu’à quatre joueurs de s’affronter dans des combats chaotiques dont le cours peut basculer en un clin d’œil. Une attaque ultime parfaitement synchronisée peut renverser complètement le cours d’un combat, donnant lieu à ces incroyables moments de remontée qui feront vibrer tout le monde.

Conseil de pro Apprenez les animations des coups de grâce de chaque méca et leur timing. Les exécuter à la perfection lors des parties multijoueurs permet de créer d’incroyables moments de remontée.

Verdict définitif : Bien que davantage axé sur le jeu d’arcade que sur la simulation, les fans de Daemon apprécieront tout de même Override 2 : Super Mech League, car les combats de méchas géants et le mode multijoueur en ligne entre amis restituent ce même plaisir de piloter de puissantes machines de guerre.

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6. Wolfstride [Le meilleur jeu similaire à DXM pour des combats de mechs spectaculaires et stratégiques de type tournoi]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, Android, Windows et systèmes d'exploitation Mac Année de sortie 2021 Développeurs OTA IMON Studios Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Note Metacritic 76 %

Wolfstride allie des combats de tournois de méchas à un développement approfondi des personnages et à une narration de style noir. Vous suivez trois anciens détenus qui tentent de percer dans le circuit clandestin des combats de méchas, en combinant des combats tactiques au tour par tour et l’exploration des personnages. Entre les combats de tournoi, vous tisserez des liens, améliorerez votre mécha et plongerez au cœur des sombres secrets de cet univers de combat.

Les combats de tournoi exigent une planification minutieuse, car les dégâts subis persistent d’un combat à l’autre, à moins que vous ne répariez correctement votre robot. Je reviens toujours à ce jeu, car l’histoire confère une véritable dimension émotionnelle à chaque combat, et lorsque je gagne, cela a vraiment du sens.

Pourquoi nous l’avons choisi Le jeu allie des mécanismes de combat tactiques à une narration de style noir pour créer une expérience de combat de méchas qui met en avant le drame humain qui se cache derrière ces guerriers de métal.

Verdict définitif : La narration centrée sur les personnages et les mécanismes de combat tactiques offrent une approche unique du combat de méchas que les fans de Daemon en quête de profondeur narrative sauront apprécier.

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7. Dans la brèche [Le meilleur jeu dans le style de DXM pour un gameplay tactique et compact avec des robots, offrant une grande rejouabilité]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS, Nintendo Switch, Linux, macOS, Windows, GeForce Now, systèmes d'exploitation Mac, Mac OS Classic Année de sortie 2018 Développeurs Subset Games Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures Note Metacritic 90 %

Dans la brèche exige une perfection tactique. Vous commandez des méchas capables de voyager dans le temps pour défendre des villes contre les créatures extraterrestres Vek. Chaque escouade de méchas dispose de capacités et de schémas de mouvement totalement différents, et la réussite repose sur le positionnement, l’anticipation et, parfois, la prise de décisions difficiles impliquant des sacrifices pour protéger les civils.

Le génie de ce jeu réside dans son système d’information parfaite. Vous pouvez voir exactement ce que les ennemis vont faire ensuite, ce qui vous permet d’adopter une approche stratégique. La manière dont vous abordez les combats est déterminée par les escouades de robots que vous choisissez.

Certains aquads excellent dans l’attaque, tandis que d’autres s’avèrent plus efficaces en tant qu’unités de soutien chargées de manipuler le champ de bataille. Ce jeu se distingue parmi les meilleurs jeux de stratégie par son design raffiné. Grâce à son récit basé sur une boucle temporelle, chaque partie s’appuie sur la précédente, créant ainsi cette maîtrise progressive que les pilotes chevronnés de Daemon sauront apprécier.

Pourquoi nous l'avons choisi Le jeu est agréable à rejouer car il existe une multitude de façons de construire et d’utiliser vos mechs. Pour remporter la victoire, il faut choisir les bons mechs et les bonnes stratégies, ce qui en fait un titre idéal pour les fans de Daemon qui aiment planifier et faire preuve de tactique.

Verdict définitif : Bien que l’approche soit totalement différente, les combats tactiques de méchas et la profondeur stratégique séduiront les fans de Daemon qui apprécient la réflexion critique nécessaire à la conception de méchas optimaux.

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8. Brigador : Édition « Up-Armored » [Meilleur jeu similaire à DXM pour des combats de mechs vu de haut et une stratégie de destruction]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2017 Créateurs Des jockeys exceptionnels Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures Note Metacritic 70 %

Brigador : Édition « Up-Armored » consiste à piloter des mechs, des chars et des véhicules aéroglisseurs à travers des villes Cyberpunk où presque tout peut être détruit. Le plaisir réside dans le chaos : vous pouvez défoncer des bâtiments, faire exploser des rues et éliminer vos ennemis.

Chaque méca est unique. Certains sont légers et rapides, tandis que d’autres sont lents mais dotés d’une puissance de feu impressionnante. De plus, vous pouvez choisir différentes armes et différents pilotes, et chaque configuration modifie votre façon de jouer.

Conseil de pro N’oubliez pas que presque tout est destructible. Parfois, le meilleur chemin pour atteindre votre objectif consiste à traverser un bâtiment plutôt que de le contourner.

Verdict définitif : Le mélange de véhicules variés, de cartes entièrement destructibles et de combats flexibles fait de ce jeu un excellent choix pour les fans de Daemon qui aiment semer le chaos pur sur le champ de bataille.

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9. Metal Wolf Chaos XD [Le meilleur jeu similaire à DXM pour s’amuser de manière kitsch et patriotique à détruire des méchas]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2019 Développeurs FromSoftware, General Arcade Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures Note Metacritic 63 %

Dans Metal Wolf Chaos XD, vous incarnez le président des États-Unis et pilotez un méca géant pour reprendre le contrôle de l'Amérique après un coup d'État militaire. Il s’agit d’une version remastérisée du jeu culte de FromSoftware, et l’ensemble est magnifiquement exagéré, avec des répliques un peu ringardes, des explosions à tout va et des combats se déroulant dans des lieux emblématiques des États-Unis.

Le gameplay privilégie la puissance de feu et le spectacle. Vous pouvez équiper votre méca d’un arsenal d’armes (mitrailleuses, roquettes, armes à énergie) et les changer en fonction de chaque mission. Chaque niveau vous réserve de nouveaux éléments et des combats contre des boss, et vous devrez adapter vos tactiques assez souvent.

Pourquoi nous l’avons choisi C’est une expérience de combat de mechs unique en son genre, où le jeu sérieux côtoie une narration kitsch.

Verdict définitif : Même s’il n’est pas aussi complexe que les jeux de mechas modernes, son côté spectaculaire et son style unique en font un jeu incontournable pour les fans de Daemon qui apprécient l’action débridée.

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10. Iron Harvest [Le meilleur jeu similaire à DXM pour commander des machines de guerre géantes sur des champs de bataille stratégiques]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, Xbox Series X et Series S, Windows, GeForce Now Année de sortie 2020 Développeurs King Art Games, Deep Silver Durée moyenne de jeu 25 à 30 heures Note Metacritic 75 %

Iron Harvest figure parmi les meilleurs jeux de guerre grâce à la conception détaillée de ses unités et à ses environnements destructibles. Il transpose la stratégie en temps réel dans un univers alternatif des années 1920 où d’énormes robots « dieselpunk » foulent les champs de bataille européens. Le jeu combine la construction de bases, un classique des RTS, à de puissantes unités robotiques. Celles-ci sont coûteuses à construire, mais une fois déployées, elles peuvent complètement renverser le cours d’un combat.

La campagne raconte une histoire épique mêlant guerre et politique, impliquant plusieurs factions, chacune dotée de ses propres modèles de méchas et de ses atouts tactiques. Vous pouvez personnaliser vos machines grâce à différentes variantes et améliorations, et les adapter à des rôles tels que l'élimination de l'infanterie, la destruction de véhicules ou le siège de bases ennemies.

Conseil de pro Repérez toujours les positions ennemies avant d’engager vos coûteuses unités de méchas. Perdre une machine de guerre entièrement améliorée lors d’une embuscade antichar surprise peut considérablement retarder votre campagne.

Verdict définitif : Les fans de Daemon qui apprécient les aspects stratégiques du déploiement et de la personnalisation des méchas trouveront largement leur compte dans cette épopée de guerre dieselpunk.

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11. Iron Brigade [Le meilleur jeu similaire à DXM alliant action de mechs et défense stratégique de base]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Cloud Gaming, Windows, Xbox 360 Année de sortie 2011 Développeurs Double Fine Productions Durée moyenne de jeu 10 à 12 heures Note Metacritic 82 %

Iron Brigade se déroule dans une uchronie où les signaux télévisés ont transformé les gens en « Monovisions », des créatures semblables à des zombies. Vous pilotez des tranchées mobiles personnalisables tout en plaçant des tourelles pour défendre des points clés contre des vagues d’ennemis. Le jeu offre un équilibre parfait entre combat actif et décisions stratégiques de placement.

Vous pouvez personnaliser votre méca et ajuster ses armes, ce qui vous permet d’adapter votre configuration à différents types de missions. Jusqu’à quatre joueurs peuvent faire équipe en mode coopératif, rendant le travail d’équipe et les configurations complémentaires indispensables à la survie. Le jeu se distingue parmi les meilleurs jeux de tower defense par son univers et son humour léger.

Pourquoi nous l’avons choisi La combinaison entre l’action des méchas et la tower defense offre une expérience originale qui séduira les amateurs de jeux d’action comme de jeux de stratégie.

Verdict définitif : Iron Brigade est parfait pour les fans de Daemon à la recherche d’une expérience différente tout en continuant à piloter des machines de guerre personnalisables.

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12. Battletech [Le meilleur jeu similaire à DXM pour commander des mechs personnalisables dans des combats stratégiques]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2018 Développeurs Harebrained Schemes, Paradox Interactive Durée moyenne de jeu 40 à 60 heures Note Metacritic 78 %

BattleTech est l’un des meilleurs jeux de stratégie au tour par tour. Vous dirigez une compagnie de mercenaires à travers les défis politiques et militaires de la Sphère intérieure. Chaque mech peut être personnalisé dans les moindres détails, des composants individuels et des armes à la gestion de la chaleur et au choix des munitions, de sorte que chaque décision compte au combat.

Le combat repose davantage sur le positionnement, la ligne de vue et une gestion minutieuse de la chaleur que sur la rapidité des réflexes. Les combats contre les boss vous opposent souvent à plusieurs lances ennemies, et vous devrez faire preuve d’une planification minutieuse et d’une utilisation judicieuse de vos ressources pour survivre. En dehors du champ de bataille, vous gérez votre compagnie de mercenaires en gérant les finances, en recrutant des pilotes et en entretenant votre flotte de mechs.

Conseil de pro La gestion de la chaleur est essentielle. Tenez toujours compte de votre courbe thermique lorsque vous concevez l’équipement de vos mechs, car un mech en surchauffe est une cible facile, quelle que soit sa puissance de feu.

Verdict définitif : avec ses options de personnalisation approfondies et ses combats tactiques bien pensés, BattleTech est le jeu idéal pour les fans de Daemon qui adorent construire des méchas et planifier chaque mouvement sur le champ de bataille.

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13. Vox Machinae [Meilleur jeu similaire à DXM pour des combats en cockpit virtuel avec des mechs grandeur nature]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Microsoft Windows, Meta Quest 2 Année de sortie 2018 Créateurs Space Bullet Dynamics Corporation Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Note Metacritic 81 %

Vox Machinae propulse les combats de méchas à un tout autre niveau grâce à la réalité virtuelle. Il vous plonge directement dans le cockpit d’un imposant mécha de classe Grinder. Vous maniez physiquement les commandes, gérez plusieurs systèmes et ressentez toute l’ampleur du pilotage d’une machine de guerre géante. Le jeu met l’accent sur des combats en ligne par équipes, à travers diverses missions et environnements.

Vous pouvez ajuster vos équipements et définir votre rôle au sein d’une équipe grâce à des options de personnalisation. Le système de dégâts basé sur la physique ajoute une dimension tactique, vous permettant de cibler ou de protéger des composants spécifiques du méca. C’est sans conteste l’un des meilleurs jeux coopératifs pour les fans de méchas, en particulier sur les plateformes de réalité virtuelle.

Pourquoi nous l’avons choisi Grâce à la technologie de réalité virtuelle, vous ressentez véritablement le poids et l’ampleur du pilotage d’une machine de guerre géante d’une manière que le jeu traditionnel ne peut égaler.

Verdict définitif : si vous disposez d’un équipement de réalité virtuelle, vous devriez essayer Vox Machinae pour avoir véritablement l’impression de piloter un méca géant. Veillez simplement à y jouer sur un ordinateur portable de jeu de qualité ou un PC performant pour profiter d’une expérience optimale.

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14. Grit et Valorant : 1949 [Le meilleur jeu similaire à DXM pour piloter des méchas lourds dans un contexte de guerre rétro-futuriste]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X et Series S, Windows Année de sortie 2024 Développeurs Milky Tea Studios Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures Note Metacritic 67 %

Courage et détermination : 1949 imagine un monde d’après-guerre où des robots à moteur diesel et des technologies de pointe transforment l’art de la guerre. Le jeu allie réalisme historique et aventure de science-fiction épique ; vous y découvrirez un mélange de matériel militaire réel des années 1940 et d’éléments fictifs tels que des chars marcheurs. Les combats se déroulent en escouade et mettent l’accent sur la tactique, la coordination et la gestion des ressources tout au long de la campagne.

Les méchas eux-mêmes donnent une impression de lourdeur et d’industriel, ressemblant davantage à des forteresses ambulantes qu’à des combattants agiles. La personnalisation s’articule autour d’armes historiques adaptées à l’usage des méchas, notamment des mitrailleuses, des canons et des armes énergétiques expérimentales. L’histoire explore les progrès technologiques et l’éthique en temps de guerre.

Conseil de pro Utilisez des tactiques interarmes, car vos méchas sont plus efficaces lorsqu’ils sont soutenus par de l’infanterie et des véhicules conventionnels plutôt que d’opérer en solitaires sur le champ de bataille.

Verdict définitif : Les fans de Daemon qui apprécient une approche réaliste et d’inspiration historique de la guerre des mechs trouveront largement leur compte dans cette expérience tactique de fiction historique.

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15. Mech Wars personnalisés [Le meilleur jeu similaire à Daemon x Machina pour la conception créative de méchas et les combats chaotiques]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, Microsoft Windows Année de sortie 2023 Développeurs D2 Studios Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Note Metacritic 53 %

Mech Wars personnalisés est entièrement consacré à la construction de méchas. Le jeu met l’accent sur la créativité et l’expérimentation plutôt que sur un gameplay équilibré ; vous pouvez ainsi créer des méchas farfelus qui ne devraient probablement pas fonctionner, mais qui, d’une manière ou d’une autre, fonctionnent bel et bien. Différents scénarios de combat sont proposés, allant des modes de survie aux missions basées sur des objectifs à accomplir face à des vagues d’ennemis.

Le système de construction vous offre une liberté totale pour combiner armes, blindages et systèmes de déplacement comme bon vous semble. Vous rêvez d’un méca-araignée à huit pattes doté de tourelles rotatives ? Lancez-vous. Le moteur physique prend en charge même les conceptions les plus farfelues, et vous pouvez voir vos créations personnalisées se débrouiller au combat.

Pourquoi nous l'avons choisi La liberté de concevoir des mechs uniques fait écho à la personnalisation proposée par Daemon x Machina, tout en allant encore plus loin.

Verdict final : les fans de Daemon qui apprécient par-dessus tout les aspects de personnalisation trouveront un plaisir sans fin à créer des machines de guerre uniques en leur genre.

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16. Daemon x Machina [Le meilleur jeu similaire à Daemon x Machina pour son mélange parfait de mechas et de chaos]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, Microsoft Windows, GeForce Now Année de sortie 2019 Développeurs Marvelous First Studio Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Note Metacritic 69 %

Le jeu original à l'origine de tout ce phénomène, *Daemon x Machina*, a défini ce à quoi devrait ressembler l'action moderne de type « mecha » dans le style anime. Vous pilotez des mechas Arsenal dans un monde post-apocalyptique où les IA se sont rebellées et menacent l’humanité. Le jeu excelle à créer ce sentiment épique d’incarner un guerrier mécanique imparable face à des adversaires surpuissants.

Vous pouvez personnaliser votre arsenal pour créer des armes parfaitement adaptées à votre style de jeu. Il figure parmi les meilleurs jeux solo, mais il permet également un mode coopératif en ligne pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs.

Conseil de pro Prévoyez toujours de passer du temps dans les menus de personnalisation. Le système de construction d’Arsenal est suffisamment complexe pour que le perfectionnement de votre configuration idéale devienne un jeu à part entière.

Verdict définitif : Il s’agit d’une expérience incontournable qui vous fera découvrir ce qui rend la série Daemon x Machina si particulière, alors que nous attendons avec impatience l’édition « Titanic Scion ».

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17. Dual Gear [Le meilleur jeu dans la veine de Daemon x Machina alliant profondeur tactique et séquences d’action]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One et systèmes d'exploitation Mac Année de sortie 2016 Développeurs Orbital Speed Studio S.A.S. Durée moyenne de jeu 20 à 25 heures Note Metacritic 62 %

Dual Gear se distingue en associant une planification au tour par tour à de l’action en temps réel. Vous commencez par déployer vos unités et planifier leurs mouvements, puis vous observez le déroulement de l’action en temps réel, avec la possibilité d’intervenir lorsque la situation devient tendue. Cela exige à la fois de la stratégie et des réflexes rapides. Le système de personnalisation des méchas de ce jeu s’articule entièrement autour des rôles au sein de l’escouade. Chaque pilote dispose de compétences uniques et de types de méchas préférés.

Pourquoi nous l’avons choisi Le jeu met à l'épreuve à la fois votre esprit stratégique et vos réflexes, une combinaison à laquelle les fans de Daemon sont habitués.

Verdict définitif : les fans de Daemon qui apprécient à la fois l’action et la stratégie dans les combats de mechs trouveront ce gameplay hybride très satisfaisant.

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18. M.A.S.S. Builder [Le meilleur jeu dans le style de Daemon x Machina pour construire en détail le méca de vos rêves]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, Microsoft Windows Année de sortie 2019 Développeurs Vermillion Digital Co., Ltd. Durée moyenne de jeu 25 à 30 heures Note Metacritic N/A

M.A.S.S. Builder pousse la personnalisation des méchas à l’extrême. Il propose l’un des systèmes de construction de méchas les plus détaillés jamais créés. Vous pouvez concevoir des méchas jusqu’au niveau des composants individuels, tels que les plaques de blindage, les supports d’armes et les systèmes de mobilité. Cela vous offre un contrôle total sur chaque aspect de votre machine.

Les outils de conception sont suffisamment puissants pour rivaliser avec des logiciels de CAO professionnels, tout en restant accessibles aux joueurs occasionnels. Le jeu propose à la fois des missions axées sur le combat et des modes de conception purs pour les joueurs qui souhaitent simplement créer.

Conseil de pro Tout est question d’équilibre : un méca parfaitement optimisé mais d’apparence banale sera souvent plus performant qu’un modèle esthétique mais peu pratique en situation de combat réelle.

Verdict définitif : les fans de Daemon qui aiment personnaliser leurs configurations d’Arsenal trouveront de nombreuses occasions de le faire, car le jeu est axé sur la personnalisation.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu similaire à Daemon x Machina : Titanic Scion ?

Armored Core VI : Fires of Rubicon est le meilleur jeu similaire à Daemon x Machina : Titanic Scion. Il offre une profondeur de personnalisation des méchas inégalée et des combats d’une grande précision qui ne manqueront pas de vous séduire.

Quelle est l’histoire de Daemon x Machina ?

Le jeu original Daemon x Machina se déroule dans un monde post-apocalyptique où la destruction de la Lune a poussé des IA appelées « Arsenals » à se retourner contre l’humanité. Les joueurs pilotent des mechs entièrement personnalisés pour combattre ces IA rebelles tout en découvrant la vérité derrière la catastrophe et en s’interrogeant sur ce que signifie être humain.

Quelle est la classification de « Daemon x Machina : Titanic Scion » ?

Daemon x Machina : Titanic Scion n'a pas encore reçu de classification officielle, car il est toujours en cours de développement. Le jeu original avait reçu la classification « T » (pour adolescents) de l'ESRB en raison de scènes de violence fantastique et d'un langage modérément grossier ; Titanic Scion devrait donc recevoir une classification similaire.

Quelle est la durée de jeu de Daemon x Machina ?

Il faut compter environ 15 à 20 heures pour terminer l’histoire principale de Daemon x Machina, mais du contenu supplémentaire peut prolonger la durée de jeu. Les missions multijoueurs en coopération et la personnalisation des mechas peuvent facilement doubler, voire tripler, la durée totale de jeu pour les joueurs qui souhaitent tout découvrir.

Daemon x Machina propose-t-il plusieurs fins ?

Oui, Daemon x Machina propose plusieurs fins qui dépendent des choix effectués par le joueur tout au long de la campagne. Ces fins reflètent différentes positions philosophiques sur l’humanité, la conscience de l’IA et le rôle du joueur dans ce monde post-apocalyptique. Vous pouvez rejouer le jeu plusieurs fois pour découvrir ces différentes issues.