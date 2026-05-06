Le meilleur jeu Disgaea à découvrir en 2026 : les 7 meilleurs RPG pour les fans

Trouver le meilleur jeu Disgaea auquel jouer peut sembler difficile si vous ne savez pas comment vous y prendre. Parfois, vous avez envie de jeux palpitants et riches en aventures, suffisamment captivants pour vous tenir en haleine.

Dans cet article, j’ai sélectionné les meilleurs jeux de rôle de la série Disgaea, ceux qui offrent l’expérience de jeu la plus stratégique et la plus originale. Ces jeux proposent des intrigues captivantes et des personnages qui vous feront réfléchir à chaque étape.

Grâce à un gameplay exceptionnel et à des intrigues axées sur la stratégie, ces jeux conviennent particulièrement aux amateurs de jeux tactiques désireux de venir à bout des différents niveaux.

Notre top 3 des meilleurs jeux Disgaea

Au cours de mes recherches, j’ai soigneusement sélectionné pour vous les trois meilleurs jeux de l’univers Disgaea. Ces titres offrent la meilleure rejouabilité et le gameplay le plus captivant. Ne vous contentez pas de me croire sur parole, essayez-les vous-même. L’expérience que vous vivrez en jouant à ces meilleurs jeux Disgaea vous donnera envie d’en découvrir davantage.

1 Disgaea 5: Alliance of Vengeance 2015 Ce jeu perfectionne tout ce que vous connaissez de la série, en proposant une vaste sélection de personnages, des mécanismes de jeu complexes et une histoire captivante pour une expérience de jeu passionnante. Buy now 2 Disgaea 7: Vows of the Virtueless 2023 Modernisé et accessible, Disgaea 7 allie des combats au rythme effréné, une progression simplifiée et des mécanismes faciles à prendre en main, offrant ainsi un point d’entrée idéal aux nouveaux joueurs sans pour autant délaisser les intérêts des vétérans. Buy now 3 Disgaea 2: Cursed Memories 2006 Réputé pour son histoire émouvante et ses personnages mémorables, cet opus allie humour, interfaces améliorées et difficulté équilibrée, ce qui rend sa relecture très agréable. Buy now

Voici donc mes trois coups de cœur, mais devinez quoi ? Ce n’est que la cerise sur le gâteau. Pourquoi ne pas poursuivre votre lecture pour en savoir plus sur le meilleur de cette série de jeux ?

Les 7 meilleurs jeux Disgaea à découvrir en 2025 : des délices tactiques qui valent le détour

Avec des histoires variées, allant de batailles hilarantes à des combats tactiques qui vous feront réfléchir, la série Disgaea offre certaines des expériences de RPG stratégiques les plus addictives jamais créées. Chaque jeu de cette liste vous réserve du chaos, des mécanismes de jeu originaux, des personnages attachants et une rejouabilité infinie.

Que vous soyez amateur de personnalisation poussée, de récits émouvants ou simplement de divertissement déjanté, cette liste vous présente le meilleur de la série. Combien de ces jeux Disgaea avez-vous joués ?

1. Disgaea 5 : Alliance of Vengeance [Meilleur jeu Disgaea pour ses combats approfondis et la personnalisation des personnages]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle tactique (RPG) Plateforme Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 Année de sortie 2015 Développeur(s) Nippon Ichi Software / Nippon Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques 50 à 100 heures et plus Caractéristiques uniques : des centaines de personnages à recruter, un système de progression illimité et des cartes au design stratégique. Idéal pour Les joueurs qui aiment les RPG stratégiques complexes. Ce que j’ai apprécié Les mécanismes de combat sont faciles à maîtriser. La personnalisation et la liberté d’expérimenter avec les personnages constituent des atouts supplémentaires.

Se déroulant dans l’univers de Disgaea, où les Overlords mènent des guerres à travers d’innombrables mondes souterrains, Disgaea 5 : Alliance of Vengeance raconte l’histoire de Killia, un protagoniste et guerrier assoiffé de vengeance, déterminé à renverser l’impitoyable empereur démon Void Dark.

Le jeu propose des combats tactiques au rythme effréné, se déroulant sur une grille, et dotés d’une profondeur extraordinaire. Les joueurs peuvent déployer jusqu’à 10 personnages à la fois, enchaîner des combos dévastateurs et explorer des possibilités illimitées de composition d’équipe grâce au système de création de personnages emblématique de la série.

Pourquoi nous l'avons choisi Les joueurs peuvent renforcer leurs unités, ce qui facilite les combats en constituant dès le début une petite équipe de personnages puissants.

Disgaea 5 améliore son système de combat en permettant aux personnages de débloquer des compétences d'armes uniques en fonction de leur niveau de maîtrise. Le jeu se distingue également par des graphismes éclatants, des animations fluides et des effets d'attaque spectaculaires.

Mon verdict : Avec son système de combat raffiné et sa rejouabilité infinie, Disgaea 5 : Alliance of Vengeance reste l’un des meilleurs jeux de stratégie au tour par tour sur les plateformes modernes.

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2. Disgaea 7 : Les serments des sans-vertu [Le meilleur Disgaea moderne pour les nouveaux joueurs]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG tactique Plateforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Microsoft Windows Année de sortie 2023 Créateur(s) Développeurs : Nippon Ichi Software / Éditeurs : Nippon Ichi Software Durée de jeu moyenne / Caractéristiques uniques 50 à plus de 200 heures ; mode Enfer, « Jumbification », réincarnation des objets et système de missions. Idéal pour Les nouveaux joueurs à la recherche d’un RPG tactique moderne, équilibré et riche en profondeur. Ce que j’ai apprécié Des combats au rythme effréné, des systèmes bien ficelés et un savant mélange d’humour et de stratégie.

Se déroulant dans le Hinomoto Netherworld Cluster, une contrée autrefois fière de son code des samouraïs, Disgaea 7 : Les serments des sans-vertu suit Pirilika, une otaku débordante d’enthousiasme, et Fuji, un guerrier cynique qui méprise le bushido. Ensemble, ils ont pour objectif de renverser le souverain corrompu Demmodore Opener, qui a plongé le royaume dans le chaos.

Le gameplay de Disgaea 7 : Les serments des sans-vertu conserve le style classique des RPG tactiques sur grille qui caractérise la série, tout en y apportant une touche de modernité et des graphismes éclatants. Les joueurs déploient jusqu’à 10 personnages sur le champ de bataille, parmi lesquels des personnages clés de l’histoire et des recrues personnalisées.

Pourquoi nous l’avons choisi Disgaea 7 : Les serments des sans-vertu propose l’un des systèmes de jeu les plus gratifiants.

Le mode « Hell » confère aux personnages des pics de puissance temporaires, tandis que la « Jumbification » leur permet de se transformer en géants capables de lancer des attaques couvrant toute la carte. La « Réincarnation des objets » permet de réinitialiser les objets puissants et de les faire évoluer vers un équipement encore plus puissant, offrant ainsi des possibilités d’expérimentation infinies.

Mon verdict : Point de départ idéal pour les nouveaux venus, Disgaea 7 : Les serments des sans-vertu trouve un meilleur équilibre entre humour, émotion et stratégie que la plupart des jeux récents.

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3. Disgaea 2 : Souvenirs maudits [Meilleur jeu Disgaea pour son scénario et sa profondeur émotionnelle]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG stratégique Plateforme PlayStation 2, PlayStation Portable, PC Année de sortie 2006 Créateur(s) Développeurs : Nippon Ichi Software Éditeurs : Nippon Ichi Software, NIS America. Durée de jeu moyenne / Caractéristiques uniques 60 à 150 heures et plus. Caractéristiques uniques : compétences passives, attaques de tour, « Terre du carnage » et « Mondes obscurs ». Idéal pour Les joueurs qui apprécient une narration solide et une évolution émotionnelle des personnages dans un jeu de stratégie. Ce que j’ai apprécié Les mécanismes bien pensés et l’histoire captivante.

Une malédiction sombre pèse sur le monde autrefois paisible de Veldime, où les humains ont été transformés en démons sous le règne du seigneur Zenon. Adell, qui n’est pas affecté par cette malédiction, jure de vaincre Zenon et de lever la malédiction.

Un rituel d’invocation destiné à faire apparaître Zénon devant lui tourne mal, et Adell fait alors la connaissance de la princesse Rozalin, la fille de Zénon. Tous deux se lancent alors dans un périple périlleux et riche en émotions, au cours duquel ils découvriront des secrets qui mettront leur relation à rude épreuve.

À la base, ce jeu est un RPG tactique sur grille qui allie stratégie et scénario avec un équilibre quasi parfait. Vous pouvez aligner jusqu’à 10 personnages par niveau, en recrutant de nouveaux combattants grâce à la création de personnages. Les mécanismes familiers de Disgaea sont de retour, mais Disgaea 2 : Souvenirs maudits les enrichit de nouveaux systèmes gratifiants, faisant de ce jeu l’un des plus mémorables de la série Disgaea.

Pourquoi nous l’avons choisi L’Item World et le Dark World ajoutent de la profondeur et une grande rejouabilité, offrant aux joueurs des récompenses sous forme d’équipements puissants.

Le jeu introduit des capacités passives, des attaques de tour et un nouveau système de « Felony ». Des fonctionnalités telles que le « « Land of Carnage » et « Dark World » apportent des niveaux de difficulté supplémentaires et une rejouabilité infinie.

Mon verdict : Il se distingue par la meilleure histoire, un gameplay bien ficelé et des personnages mémorables. Disgaea 2 : Souvenirs maudits reste un favori des fans, et ce n’est pas sans raison.

4. Disgaea 4 : Une promesse inoubliable [Le meilleur Disgaea en matière d'humour et de satire politique]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle tactique Plateforme PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch Année de sortie 2011 Créateur(s) Développeurs : Nippon Ichi Software Éditeurs : Nippon Ichi Software Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques 70 à 100 heures / Système Cam-Pain HQ, personnalisation des cartes, sprites de personnages en HD. Idéal pour Les joueurs qui apprécient la satire politique, l’humour à plusieurs niveaux et les systèmes tactiques complexes. Ce que j’ai apprécié Un humour fin, des personnages hauts en couleur, une histoire profonde derrière les blagues.

Disgaea 4 : Une promesse inoubliable suit Valvatorez, un vampire autrefois redouté devenu instructeur de Prinny, qui mène une rébellion contre le « Corrupternment » corrompu après avoir été témoin de la décadence morale du gouvernement.

Le jeu propose une satire politique pleine d’esprit et des mécanismes de jeu approfondis. Le gameplay s’articule autour de combats tactiques au tour par tour sur des cartes en grille , où les joueurs font appel à des personnages dotés de compétences uniques et d’« Evilities ».

Pourquoi nous l'avons choisi Ce jeu offre aux joueurs la possibilité de gérer et de fusionner des unités de monstres, ce qui leur confère un avantage tactique et apporte davantage de profondeur aux combats.

Les joueurs peuvent empiler leurs alliés pour former des tours, fusionner des monstres pour créer des créatures géantes, et même « discipliner » les ennemis capturés afin de les recruter. Ses sprites en HD, ses animations fluides et ses graphismes colorés inspirés des anime rendent le jeu très agréable à regarder.

Mon verdict : grâce à son humour, à ses personnages et à son gameplay tactique, Disgaea 4 : Une promesse inoubliable est l’un des opus les plus mémorables de la série.

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5. Disgaea 6 : Le défi du destin [Le meilleur Disgaea en matière d’accessibilité et de systèmes de combat automatique]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu SRPG Plateforme PlayStation 4 (Japon uniquement), Nintendo Switch Année de sortie 2021 Créateur(s) Développeur : Nippon Ichi Software Éditeur : Nippon Ichi Software Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques 60 à 100 heures. Caractéristiques uniques : Super Réincarnation, système de combat automatique « Demonic Intelligence », graphismes en 3D. Idéal pour Les amateurs de SRPG nécessitant beaucoup de « grind ». Ce que j’ai apprécié Une progression simplifiée pour les débutants, des champs de bataille entièrement en 3D, un niveau de difficulté démentiel, des plafonds de dégâts élevés et des moments spectaculaires.

Disgaea 6 : Le défi du destin met en scène Zed, un zombie déterminé qui s’est donné pour mission de vaincre le Dieu de la Destruction menaçant plusieurs mondes souterrains. À chaque fois que Zed meurt, il renaît plus fort grâce au système de « Super Réincarnation », qui lui permet d’affronter des adversaires de plus en plus puissants tout en recrutant des alliés dans les nouveaux lieux qu’il explore.

Le gameplay reste l’un des meilleurs RPG tactiques au tour par tour sur des niveaux en grille. Les joueurs peuvent déployer jusqu’à 10 personnages, dont des héros propres à l’histoire et des unités recrutées de manière générique, pour exécuter des combos complexes, des attaques d’équipe et des positionnements stratégiques.

Pourquoi nous l’avons choisi Permet à « Demonic Intelligence » d’automatiser les personnages les plus faibles dès le début, ce qui vous libère pour vous concentrer sur Zed et ses alliés clés afin d’infliger un maximum de dégâts.

Par rapport aux opus précédents, ce jeu utilise des routines de combat automatique grâce à la « Demonic Intelligence », qui permet aux joueurs de préprogrammer des actions ou de copier les comportements de l’IA (ce qui rend la progression moins fastidieuse). Le jeu propose des graphismes entièrement en 3D, apportant une nouvelle perspective tout en conservant le chaos et l’humour caractéristiques de la série.

Mon verdict : Disgaea 6 : Le défi du destin est parfait pour les joueurs qui souhaitent retrouver le « grinding » caractéristique de Disgaea sans avoir à se soucier d’une microgestion trop lourde.

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6. Disgaea D2 : A Brighter Darkness [Meilleur jeu Disgaea pour les vétérans de la série]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu SRPG Plateforme PlayStation 3, PlayStation 4 Année de sortie 2013 Développeur(s) Nippom Ichi Software Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques 70 à plus de 150 heures Idéal pour Aux habitués de la série et aux passionnés de RPG stratégiques Ce que j’ai apprécié Des combats riches, une histoire nostalgique.

Suite directe de Hour of Darkness, Disgaea D2 : A Brighter Darkness ramène les joueurs dans le Netherworld aux côtés de Laharl, Etna et Flonne. Laharl est désormais Overlord, mais peine à s’imposer alors que des factions se forment, que de nouvelles menaces apparaissent et que l’ange Sicily prétend être sa sœur.

Pourquoi nous l'avons choisi Les joueurs ont la liberté d’expérimenter avec les personnages et les mécanismes sans compromettre leur progression.

Le jeu propose des combats de type SRPG sur grille pouvant accueillir jusqu’à 10 personnages par niveau. Les mécanismes phares tels que les combos, les attaques d’équipe, le Dark Assembly et l’Item World sont toujours présents, aux côtés de nouvelles fonctionnalités. Le jeu utilise des sprites HD peaufinés et des environnements détaillés pour allier nostalgie et finition moderne.

Mon verdict : Disgaea D2 : A Brighter Darkness est un bon jeu pour les fans des meilleurs RPG tactiques qui allient humour et personnalisation quasi illimitée des personnages.

7. Disgaea : Hour Of Darkness [Le meilleur Disgaea classique pour découvrir les origines de la série]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu SRPG Plateforme PlayStation 2 Année de sortie 2003 Créateur(s) Développeurs : Nippon Ichi Software Éditeurs : Nippon Ichi Software Durée de jeu moyenne / Caractéristiques uniques 60 à 120 heures et plus / Caractéristiques uniques : Item World, Dark Assemble, Geo Effects Idéal pour Les amateurs de RPG tactiques Ce que j’ai apprécié La profondeur stratégique et le charme intemporel

En tant que premier jeu et premier volet de la série, Hour of Darkness donne le ton à tout ce qui va suivre. Lorsque le roi démon Krichevskoy meurt dans des circonstances mystérieuses, le monde des ténèbres sombre dans le chaos. Le protagoniste, le prince Laharl, se réveille d’un sommeil de deux ans, alerté par sa vassale Etna, et se lance dans une quête pour revendiquer le trône qui lui revient de droit tout en réprimant les factions rivales.

Pourquoi nous l’avons choisi Des mécanismes de jeu tels que « Lift and Throw » offrent aux joueurs une grande créativité pour préparer leurs attaques et s’assurer un avantage positionnel.

Parmi les systèmes clés, on trouve les combos et les attaques d’équipe pour augmenter les dégâts, « Lift and Throw » pour manipuler le champ de bataille, les effets géographiques qui modifient les bonus liés au terrain, ainsi que l’Assemblée des Ténèbres permettant de débloquer des capacités et des bonus. L’« Item World » permet aux joueurs d’améliorer leur équipement, tandis que les graphismes 2D colorés et le design original des personnages définissent l’identité de la série.

Mon verdict : En tant que jeu original à l’origine de tout, Hour of Darkness est un SRPG intemporel qui définit la franchise Disgaea.

Mon avis général

Quel jeu Disgaea devriez-vous découvrir ensuite ?

Pour les débutants → Disgaea 5 : Alliance of Vengeance .

Un opus moderne et accessible qui allie humour, stratégie et scénario, idéal pour se familiariser avec la série.

→ . Un opus moderne et accessible qui allie humour, stratégie et scénario, idéal pour se familiariser avec la série. Pour les amateurs d’histoires → Disgaea 4 : Une promesse inoubliable .

Un récit incisif et satirique sur la politique et la rédemption, débordant d’esprit et mettant en scène des personnages qu’il est impossible de ne pas aimer.

→ . Un récit incisif et satirique sur la politique et la rédemption, débordant d’esprit et mettant en scène des personnages qu’il est impossible de ne pas aimer. Pour les fans de la série classique → Disgaea : L’Heure des ténèbres .

L’origine de la folie : charmant, chaotique, et toujours l’un des RPG tactiques les plus appréciés de son époque.

→ . L’origine de la folie : charmant, chaotique, et toujours l’un des RPG tactiques les plus appréciés de son époque. Pour les puristes de la stratégie → Disgaea 6 : Le défi du destin.

Le rêve de tout amateur de calculs, avec un potentiel de progression illimité et des mécanismes complexes qui récompensent la maîtrise à long terme, à l’instar d’autres jeux du genre RPG stratégique.

Foire aux questions