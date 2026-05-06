Il miglior gioco della serie Disgaea da provare nel 2026: i 7 migliori RPG per i fan

Trovare il miglior gioco della serie Disgaea con cui giocare può sembrare difficile se non sai come muoverti. A volte hai voglia di giochi emozionanti e avventurosi, abbastanza coinvolgenti da tenerti con il fiato sospeso.

In questo articolo ho raccolto i migliori giochi di ruolo della serie Disgaea che offrono un’esperienza di gioco strategica e originale. Questi giochi hanno trame avvincenti e personaggi che ti terranno impegnato a riflettere in ogni fase.

Il gameplay fantastico e le trame incentrate sulla strategia rendono questi giochi perfetti per gli amanti dei giochi tattici desiderosi di superare i vari livelli.

La nostra Top 3 dei migliori giochi Disgaea

Durante la mia ricerca ho selezionato con cura per te i tre migliori giochi dell’universo Disgaea. Questi titoli offrono la migliore rigiocabilità e il gameplay più coinvolgente. Non fidarti solo delle mie parole, provali tu stesso. L’esperienza che vivrai con questi fantastici giochi Disgaea ti lascerà con la voglia di giocare ancora.

1 Disgaea 5: Alliance of Vengeance 2015 Questo gioco perfeziona tutto ciò che conosci della serie, offrendo un vastissimo roster di personaggi, meccaniche di gioco approfondite e una trama avvincente per un'esperienza di gioco coinvolgente. Buy now 2 Disgaea 7: Vows of the Virtueless 2023 Modernizzato e accessibile, Disgaea 7 combina combattimenti frenetici, una progressione semplificata e meccaniche intuitive per offrire un punto di ingresso ideale ai nuovi giocatori senza sacrificare gli interessi dei veterani. Buy now 3 Disgaea 2: Cursed Memories 2006 Noto per la sua storia emozionante e i personaggi indimenticabili, questo titolo unisce umorismo, interfacce migliorate e una difficoltà ben bilanciata, il che lo rende davvero piacevole da rigiocare. Buy now

Queste sono le mie tre scelte migliori, ma indovina un po’? Sono solo la ciliegina sulla torta. Perché non continui a leggere per scoprire di più sul meglio di questa serie di giochi?

I 7 migliori giochi di Disgaea da provare nel 2025: delizie tattiche che valgono il tuo tempo

Con storie diverse, dalle battaglie esilaranti ai combattimenti tattici da capogiro, la serie Disgaea offre alcune delle esperienze di RPG strategici più avvincenti mai realizzate. Ogni gioco della lista è ricco di caos, meccaniche di gioco, personaggi affascinanti e una rigiocabilità infinita.

Che tu sia appassionato di personalizzazione approfondita, di storie coinvolgenti o semplicemente di divertimento sfrenato, questa lista raccoglie il meglio della serie. Quanti di questi giochi della serie Disgaea hai giocato?

1. Disgaea 5: Alliance of Vengeance [Il miglior gioco di Disgaea per combattimenti approfonditi e personalizzazione dei personaggi]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco di ruolo tattico (RPG) Piattaforma Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Nippon Ichi Software / Nippon Durata media di gioco / Caratteristiche uniche 50–100+ ore Caratteristiche uniche: centinaia di personaggi reclutabili, un sistema di livellamento illimitato e mappe dal design strategico. Ideale per I giocatori che amano i giochi di ruolo strategici complessi. Cosa mi è piaciuto Le meccaniche di combattimento sono facili da imparare. La personalizzazione e la libertà di sperimentare con i personaggi sono un bel valore aggiunto.

Ambientato nell’universo di Disgaea, dove gli Overlord combattono guerre in innumerevoli mondi infernali, Disgaea 5: Alliance of Vengeance racconta la storia di Killia, un protagonista e guerriero assetato di vendetta determinato a sconfiggere lo spietato imperatore demone Void Dark.

Il gioco offre battaglie tattiche frenetiche su griglia con un livello di profondità straordinario. Puoi schierare fino a 10 personaggi contemporaneamente, concatenare combo devastanti e sperimentare infinite possibilità di composizione della squadra grazie al sistema di creazione dei personaggi tipico della serie.

Perché l’abbiamo scelto Puoi potenziare le tue unità, il che rende le battaglie più facili se crei fin dall’inizio una piccola squadra di personaggi potenti.

Disgaea 5 migliora il sistema di combattimento permettendo ai personaggi di sbloccare abilità uniche con le armi in base al loro livello di maestria. Il gioco brilla anche per la grafica vivace, le animazioni fluide e gli effetti degli attacchi esagerati.

Il mio verdetto: Con il suo sistema di combattimento raffinato e una rigiocabilità infinita, Disgaea 5: Alliance of Vengeance rimane uno dei migliori giochi di strategia a turni sulle piattaforme moderne.

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2. Disgaea 7: I voti dei senza virtù [Il miglior Disgaea moderno per i nuovi giocatori]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG tattico Piattaforma PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Windows Anno di uscita 2023 Creatori Sviluppatori: Nippon Ichi Software / Editori: Nippon Ichi Software Durata media di gioco / Caratteristiche uniche 50 – 200+ ore; Modalità Inferno, Jumbificazione, Reincarnazione degli oggetti e Sistema delle missioni. Ideale per Ai nuovi giocatori che cercano un RPG tattico moderno, equilibrato e con una certa profondità. Cosa mi è piaciuto Combattimenti frenetici, meccaniche ben rifinite e un mix divertente di umorismo e strategia.

Ambientato nell’Hinomoto Netherworld Cluster, una terra un tempo orgogliosa del proprio codice samurai, Disgaea 7: I voti dei senza virtù segue Pirilika, un’otaku troppo entusiasta, e Fuji, un guerriero cinico che disprezza il bushido. Insieme, puntano a rovesciare il sovrano corrotto Demmodore Opener, che ha fatto sprofondare il regno nel caos.

Il gameplay di Disgaea 7: I voti dei senza virtù mantiene il classico stile dei giochi di ruolo tattici a griglia che caratterizza la serie, ma con un tocco di modernità e una grafica vivace. Puoi schierare fino a 10 personaggi sul campo di battaglia, tra cui personaggi chiave della trama e reclute personalizzate.

Perché l’abbiamo scelto Disgaea 7: I voti dei senza virtù ha una delle meccaniche di gioco più gratificanti.

La modalità Hell Mode garantisce ai personaggi picchi di potenza temporanei, mentre la Jumbification li trasforma in giganti capaci di sferrare attacchi su tutta la mappa. La Reincarnazione degli oggetti permette agli oggetti potenti di resettarsi ed evolversi in equipaggiamento ancora più forte, offrendo infinite possibilità di sperimentazione.

Il mio verdetto: un punto di partenza perfetto per i nuovi giocatori, Disgaea 7: I voti dei senza virtù bilancia umorismo, emozione e strategia meglio della maggior parte dei giochi recenti.

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3. Disgaea 2: Ricordi maledetti [Il miglior gioco della serie Disgaea per trama e profondità emotiva]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG strategico Piattaforma PlayStation 2, PlayStation Portable, PC Anno di uscita 2006 Sviluppatori Sviluppatori: Nippon Ichi Software Editori: Nippon Ichi Software, NIS America. Durata media di gioco / Caratteristiche uniche 60 – 150+ ore Caratteristiche uniche: Abilità passive, Attacchi alla Torre, Terra della Carnage e Mondi Oscuri. Ideale per Giocatori che apprezzano una trama avvincente e uno sviluppo emotivo dei personaggi in un gioco di strategia. Cosa mi è piaciuto I sistemi ben curati e la trama avvincente.

Una maledizione oscura incombe sul mondo di Veldime, un tempo pacifico, dove gli umani sono stati trasformati in demoni sotto il dominio del Signore Supremo Zenon. Adell, che non è stato colpito dalla maledizione, giura di sconfiggere Zenon e spezzare la maledizione.

Un rituale di evocazione pensato per portare Zenon al suo cospetto va storto, e Adell si ritrova invece a incontrare la principessa Rozalin, la figlia di Zenon. I due partono per un viaggio pericoloso e ricco di emozioni, alla scoperta di segreti che metteranno alla prova entrambi.

In sostanza, il gioco è un RPG tattico a griglia che combina strategia e trama con un equilibrio quasi perfetto. Puoi schierare fino a 10 personaggi per livello, reclutando nuovi combattenti tramite la creazione dei personaggi. Tornano le meccaniche classiche di Disgaea, ma Disgaea 2: Ricordi maledetti le arricchisce con sistemi nuovi e gratificanti, rendendo il gioco uno dei più memorabili della serie Disgaea.

Perché l’abbiamo scelto L’Item World e il Dark World aggiungono profondità e rigiocabilità, offrendo ai giocatori ricompense sotto forma di equipaggiamento potente.

Il gioco introduce Abilità Passive, Attacchi alla Torre e un nuovo Sistema Felony. Caratteristiche come la Terra della Carnage e il Mondo Oscuro aggiungono ulteriori livelli di difficoltà e una rigiocabilità infinita.

Il mio verdetto: Si distingue per la trama migliore, un gameplay ben strutturato e personaggi memorabili. Disgaea 2: Ricordi maledetti rimane uno dei preferiti dai fan per una buona ragione.

4. Disgaea 4: Una promessa mai dimenticata [Il miglior Disgaea per umorismo e satira politica]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Giochi di ruolo tattici Piattaforma PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch Anno di uscita 2011 Creatori Sviluppatori: Nippon Ichi Software Editori: Nippon Ichi Software Durata media / Caratteristiche uniche 70 – 100 ore / Sistema Cam-Pain HQ, personalizzazione delle mappe, sprite dei personaggi in HD. Ideale per Giocatori che amano la satira politica, l’umorismo sfaccettato e i sistemi tattici complessi. Cosa mi è piaciuto Umorismo intelligente, personaggi vivaci, una trama profonda dietro alle battute.

Disgaea 4: Una promessa mai dimenticata segue le vicende di Valvatorez, un vampiro un tempo temuto e ora istruttore di Prinny, che guida una ribellione contro il corrotto “Corrupternment” dopo aver assistito al decadimento morale del governo.

Il gioco offre una satira politica arguta e meccaniche di gioco profonde. Il gameplay ruota attorno a combattimenti tattici a turni su mappe a griglia , dove i giocatori utilizzano personaggi dotati di abilità uniche e “Evilities”.

Perché l'abbiamo scelto Questo gioco permette ai giocatori di gestire e fondere unità mostruose, offrendo così un vantaggio tattico e una maggiore profondità alle battaglie.

Puoi impilare gli alleati in torri, fondere i mostri in forme giganti e persino “addestrare” i nemici catturati per reclutarli. Gli sprite in HD, le animazioni fluide e la grafica colorata ispirata agli anime rendono il gioco visivamente piacevole.

Il mio verdetto: con il suo umorismo, il cast e il gameplay tattico, Disgaea 4: Una promessa mai dimenticata è uno dei titoli più memorabili della serie.

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5. Disgaea 6: Sfida al destino [Il miglior Disgaea per accessibilità e sistemi di combattimento automatico]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco SRPG Piattaforma PlayStation 4 (solo in Giappone), Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Creatore/i Sviluppatore: Nippon Ichi Software Editore: Nippon Ichi Software Durata media di gioco / Caratteristiche uniche 60 – 100 ore Caratteristiche uniche: Super Reincarnazione, sistema di combattimento automatico Demonic Intelligence, grafica 3D. Ideale per Gli appassionati di SRPG con un'intensa attività di grinding. Cosa mi è piaciuto Progressione semplificata per i principianti, campi di battaglia completamente in 3D, livelli pazzeschi, limiti di danno e momenti drammatici.

Disgaea 6: Sfida al destino racconta la storia di Zed, uno zombie determinato a sconfiggere il Dio della Distruzione che minaccia diversi mondi infernali. Ogni volta che Zed muore, rinasce più forte grazie al sistema Super Reincarnazione, che gli permette di affrontare nemici sempre più potenti mentre recluta alleati nei nuovi luoghi che visita.

Il gameplay rimane uno dei migliori tra i giochi di ruolo tattici a turni su scenari a griglia. Puoi schierare fino a 10 personaggi, tra cui eroi specifici della trama e unità reclutate in modo generico, per eseguire combo complesse, attacchi di squadra e posizionamenti strategici.

Perché l’abbiamo scelto Permette a “Demonic Intelligence” di automatizzare i personaggi più deboli nelle prime fasi, lasciandoti libero di concentrarti su Zed e sugli alleati chiave per infliggere il massimo danno.

Rispetto ai titoli precedenti, questo gioco utilizza routine di combattimento automatico tramite la “Demonic Intelligence”, che permette ai giocatori di pre-programmare le azioni o copiare i comportamenti dell’IA (questo rende il grinding meno noioso). Il gioco presenta una grafica completamente in 3D, che offre una prospettiva nuova pur mantenendo il caos e l’umorismo tipici della serie.

Il mio verdetto: Disgaea 6: Sfida al destino è perfetto per chi vuole il tipico grinding di Disgaea senza dover gestire ogni minimo dettaglio.

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6. Disgaea D2: A Brighter Darkness [Il miglior gioco di Disgaea per i veterani della serie]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco SRPG Piattaforma PlayStation 3, PlayStation 4 Anno di uscita 2013 Sviluppatore/i Nippom Ichi Software Durata media di gioco / Caratteristiche uniche 70 – 150+ ore Ideale per Ai veterani della serie e agli appassionati di RPG strategici Cosa mi è piaciuto Combattimenti profondi, storia nostalgica.

Seguito diretto di Hour of Darkness, Disgaea D2: A Brighter Darkness riporta i giocatori nel Netherworld insieme a Laharl, Etna e Flonne. Laharl è diventato Overlord, ma fatica a guadagnarsi il rispetto mentre sorgono nuove fazioni, emergono nuove minacce e l’angelo Sicily sostiene di essere sua sorella.

Perché l'abbiamo scelto I giocatori hanno la libertà di sperimentare con i personaggi e i sistemi senza compromettere i progressi.

Il gioco presenta combattimenti SRPG su griglia con un massimo di 10 personaggi per livello. Le meccaniche principali come le combo, gli attacchi di squadra, il Dark Assembly e l’Item World sono state mantenute, insieme a nuove funzionalità. Il gioco utilizza sprite HD perfezionati e ambientazioni dettagliate per catturare sia la nostalgia che la raffinatezza moderna.

Il mio verdetto: Disgaea D2: A Brighter Darkness è un ottimo gioco per gli appassionati dei migliori RPG tattici che uniscono umorismo e personalizzazione dei personaggi praticamente infinita.

7. Disgaea: Hour Of Darkness [Il miglior Disgaea classico per scoprire le origini della serie]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco SRPG Piattaforma PlayStation 2 Anno di uscita 2003 Autore/i Sviluppatori: Nippon Ichi Software Editori: Nippon Ichi Software Durata media di gioco / Caratteristiche uniche 60 – 120+ ore / Caratteristiche uniche: Item World, Dark Assemble, Geo Effects Ideale per Appassionati di RPG tattici Cosa mi è piaciuto Profondità strategica e fascino intramontabile

Essendo il primo gioco e il primo capitolo della serie, Hour of Darkness dà il tono a tutto ciò che seguirà. Quando il Re Demone Krichevskoy muore in circostanze misteriose, il Netherworld precipita nel caos. Il protagonista, il principe Laharl, si risveglia da un sonno durato due anni, allertato dalla sua vassalla Etna, e parte per reclamare il trono che gli spetta di diritto, mentre mette a tacere le fazioni rivali.

Perché l’abbiamo scelto Meccaniche di gioco come “Lift and Throw” offrono ai giocatori la possibilità di essere creativi nel preparare i propri attacchi e ottenere un vantaggio posizionale.

Tra i sistemi chiave ci sono le combo e gli attacchi di squadra per aumentare il danno, “Lift and Throw” per manipolare il campo di battaglia, gli effetti Geo che alterano i bonus del terreno e la Dark Assembly per sbloccare abilità e bonus. L’Item World permette ai giocatori di potenziare l’equipaggiamento, mentre la grafica 2D colorata e il design eccentrico dei personaggi definiscono lo stile caratteristico della serie.

Il mio verdetto: in quanto gioco originale da cui tutto ha avuto inizio, Hour of Darkness è un SRPG senza tempo che definisce il franchise di Disgaea.

Il mio giudizio finale

Quale gioco della serie Disgaea dovresti provare adesso?

Per i principianti → Disgaea 5: Alliance of Vengeance .

Un titolo moderno e accessibile che bilancia umorismo, strategia e trama, perfetto per imparare le basi della serie.

→ . Un titolo moderno e accessibile che bilancia umorismo, strategia e trama, perfetto per imparare le basi della serie. Per gli amanti della trama → Disgaea 4: Una promessa mai dimenticata .

Una storia tagliente e satirica sulla politica e la redenzione, piena di arguzia e con un cast che è impossibile non amare.

→ . Una storia tagliente e satirica sulla politica e la redenzione, piena di arguzia e con un cast che è impossibile non amare. Per i fan della serie classica → Disgaea: L’ora delle tenebre .

L’origine della follia: affascinante, caotico e ancora oggi uno dei giochi di ruolo tattici più amati della sua epoca.

→ . L’origine della follia: affascinante, caotico e ancora oggi uno dei giochi di ruolo tattici più amati della sua epoca. Per i puristi della strategia → Disgaea 6: Sfida al destino.

Il sogno di ogni appassionato di calcoli, con un potenziale di crescita illimitato e meccaniche profonde che premiano la padronanza a lungo termine, proprio come altri giochi del genere dei giochi di ruolo strategici.

Domande frequenti