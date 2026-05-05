Les 14 meilleurs jeux Far Cry : survivez à la folie de 2026

Les meilleurs jeux Far Cry vous plongent tête la première dans le chaos : fusillades sous les tropiques, soulèvements sectaires, chasse aux bêtes préhistoriques, et même, de temps à autre, une cyber-apocalypse baignée de néons. C’est l’une des franchises de jeux de tir à la première personne en monde ouvert les plus emblématiques qui soient, et ce n’est pas sans raison : elle sait offrir à la fois chaos, liberté et moments à couper le souffle.

Mais soyons honnêtes : trouver le meilleur jeu Far Cry – ou déterminer quel Far Cry vous convient le mieux – n’est pas vraiment facile. Il y a des suites, des spin-offs, des expériences exclusivement en réalité virtuelle, et quelques titres… disons « expérimentaux ». Faire le tri parmi tout cela peut donner l’impression d’essayer de trouver une carte dans une jungle pleine de mercenaires enragés. C’est là que j’interviens.

J’ai rassemblé tous les jeux Far Cry qui ont compté (et même ceux qui ont à peine compté) et je les ai classés par ordre d’importance – en commençant par les incontournables absolus pour finir par ceux que l’on ne joue « que par curiosité ». Au fil de votre parcours, vous rencontrerez des méchants inoubliables, vous survivrez à des paysages sauvages et vous remettrez peut-être même en question votre propre santé mentale : l’ambiance classique de Far Cry.

Alors si vous avez envie d’une aventure d’action déjantée qui se joue comme un blockbuster sans aucune retenue, préparez-vous et trouvez le titre qui vous correspond le mieux. Votre prochain chef-d’œuvre chaotique n’est qu’à un clic.

Nos coups de cœur parmi les jeux Far Cry

Avant de passer au classement des meilleurs jeux Far Cry, abordons le sujet qui fâche : la série Far Cry est gigantesque. Avec autant de titres disponibles, choisir par lequel commencer peut ressembler à un véritable pari.

Heureusement, la plupart des opus sont indépendants les uns des autres, vous pouvez donc vous lancer n’importe où sans rien manquer d’essentiel. Cela dit, si vous cherchez le meilleur jeu Far Cry par lequel commencer, nous avons fait le tri pour vous : voici notre top 3.

1 Far Cry 3 2012 Plongez dans une aventure inoubliable sur une île tropicale sauvage aux côtés de l'un des plus grands méchants de l'histoire du jeu vidéo. Ici, la folie est votre seul véritable allié. Buy now 2 Far Cry 2 2008 Le chaos, enveloppé dans le réalisme cru de la savane africaine. Les enrayages d'armes, les feux de forêt qui se propagent, le paludisme et les factions rivales agressives ne sont qu'un début. Buy now 3 Far Cry 4 2014 Rejoignez une rébellion sanglante qui se déroule dans les montagnes enneigées de l'Himalaya. Le chaos n'a jamais été aussi saisissant. Buy now

Ce n’est pas parce que certains titres ne figurent pas dans cette sélection qu’ils ne valent pas le détour. Restez avec nous : dans la suite de cet article, je vous présenterai en détail d’autres jeux Far Cry classés par ordre de préférence et vous expliquerai pourquoi chacun d’entre eux mérite votre attention.

Les 14 meilleurs jeux Far Cry : classement définitif

Bien que la plupart des jeux Far Cry suivent une formule très similaire, presque chacun d’entre eux a quelque chose d’intéressant et d’unique à offrir. La plupart ont eu un impact culturel considérable lors de leur sortie et méritent vraiment le détour.

Cependant, tout le monde n’a pas le temps de tous les essayer, et choisir le mauvais titre pour commencer peut être une véritable déception. Si vous vous demandez quel est le meilleur jeu Far Cry, c’est un bon point de départ. Passons en revue le classement des meilleurs jeux Far Cry et déterminons lequel mérite, selon vous, le titre de meilleur jeu Far Cry.

1. Far Cry 3 [Meilleure expérience Far Cry dans l’ensemble]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2012 Développeur Ubisoft Montréal Durée moyenne de jeu 25 heures

Largement considéré comme le meilleur jeu de la série Far Cry, Far Cry 3 est une aventure absolument déjantée. Il vous plonge sur une île à la fois magnifique et terriblement chaotique, pleine de dangers, d’animaux sauvages et de personnages tordus, et transforme le tout en l’une des expériences les plus mémorables de l’histoire du jeu vidéo.

Les jeux Far Cry ne sont peut-être pas réputés pour leurs scénarios, mais celui-ci figure sans conteste parmi les meilleurs jeux narratifs du moment. Vous incarnez Jason Brody, un touriste gâté contraint de devenir un survivant après avoir eu la malchance de croiser le chemin de Vaas, le chef pirate dément, qui vole la vedette grâce à son énergie débridée et imprévisible.

Pourquoi nous l’avons choisi Grâce à ses multiples fins et à son mode coopératif, de nombreux fans continuent d’affirmer que Far Cry 3 est le meilleur jeu de la série Far Cry. Il figure également en bonne place dans pratiquement tous les classements des meilleurs jeux Far Cry.

Mon avis : Si vous consultez n'importe quel classement des meilleurs jeux Far Cry, Far Cry 3 figure presque toujours en tête. Son mélange entre un univers dynamique et dangereux et la présence chaotique de Vaas en fait un titre difficile à battre.

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Alsha ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je reconnais son caractère révolutionnaire et l'ambition thématique dont il faisait preuve au moment de sa sortie, tout en admettant que sa structure commence à montrer des signes de fatigue en 2026. Et pour les nouveaux joueurs, je continue de le recommander vivement.

2. Far Cry 2 [Le meilleur pour son réalisme et ses enrayages aléatoires]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2008 Développeur Ubisoft Montréal Durée moyenne de jeu 26 heures

À sa sortie, Far Cry 2 a époustouflé les joueurs par son réalisme : c'est le meilleur jeu de la série Far Cry en termes d'immersion pure. Le niveau de détail de son gameplay était tout simplement incroyable, et c'est précisément ce qui a fait de ce titre l'un des meilleurs jeux solo de tous les temps.

Vous incarnez un mercenaire à la poursuite d’un trafiquant d’armes impitoyable surnommé « Le Chacal ». Pourtant, les choses sont loin d’être simples, car tandis que vous vous frayez un chemin à travers ce pays d’Afrique de l’Est ravagé par la guerre à l’aide d’un GPS et d’une véritable carte, vous devez lutter non seulement contre des ennemis armés jusqu’aux dents, mais aussi contre le paludisme, les incendies de forêt qui se propagent et vos propres armes qui s’enrayent.

Pourquoi nous l'avons choisi Dans le classement des meilleurs jeux Far Cry, Far Cry 2 est réputé pour être le plus réaliste – et ce réalisme en fait l’un des jeux les plus difficiles de la série.

Si vous recherchez un jeu de tir brut et immersif où chaque décision semble risquée, Far Cry 2 mettra véritablement vos instincts de survie à l’épreuve.

Mon verdict : Far Cry 2 est un chef-d’œuvre de survie brut qui met votre patience à rude épreuve avec le paludisme et les armes qui s’enrayent. Son cadre africain brut et hostile explique pourquoi de nombreux fans affirment qu’il s’agit du meilleur jeu Far Cry.

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Indigowater2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Le décor africain est époustouflant et les mécanismes liés au feu sont incroyables pour l'époque. Le jeu est brutal et impitoyable, au point de frustrer bon nombre de joueurs, mais il dégage une atmosphère brute que les opus suivants n'ont jamais tout à fait réussi à recréer.

3. Far Cry 4 [Idéal pour ses paysages époustouflants et ses méchants emblématiques]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2014 Développeur Ubisoft Montréal Durée moyenne de jeu 31 heures

Après le succès retentissant de son prédécesseur, Far Cry 4 suscitait des attentes démesurées. Et vous savez quoi ? Ubisoft a bel et bien tenu ses promesses.

Fidèle à la formule gagnante, le studio nous a offert les mêmes mécanismes de jeu tout en nous transportant dans l’un des plus beaux décors de toute la série. Il fallait survivre, prendre d’assaut des avant-postes, fabriquer du matériel et affronter un autre méchant emblématique, Pagan Min, tout en progressant dans les contreforts de l’Himalaya.

Pourquoi nous l'avons choisi Far Cry 4 porte la série à son apogée grâce à un méchant légendaire et à des paysages vertigineux. Il propose un mode coopératif pour les quêtes secondaires ; de plus, les mécanismes de jeu perfectionnés garantissent une action fluide.

On peut affirmer sans se tromper que tant les fans que les critiques l’adorent. Alors, si vous n’avez pas encore joué à Far Cry 4, vous passez à côté de quelque chose ! De nombreux fans continuent d’affirmer qu’il s’agit du meilleur jeu Far Cry, et il se classe régulièrement parmi les premiers dans tous les classements des meilleurs jeux Far Cry.

Mon avis : Far Cry 4 est le meilleur jeu de la série Far Cry en termes de splendeur des paysages – il transpose la formule gagnante dans l’Himalaya ; de plus, il met en scène le personnage flamboyant mais redoutable de Pagan Min. L’exploration verticale apporte une nouvelle dimension au gameplay classique des avant-postes.

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Dee Vee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Le jeu en lui-même est correct ; à ce stade, tous les opus de Far Cry semblent suivre exactement la même formule. Cependant, le 4 semble être le plus abouti.

4. Far Cry 5 [Le meilleur pour une narration moderne et le chaos en monde ouvert]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Stadia Année de sortie 2018 Développeurs Ubisoft Montréal, Ubisoft Toronto Durée moyenne de jeu 31 heures

Dans les classements des meilleurs jeux Far Cry, il n’existe guère de meilleure carte offrant un environnement plus divertissant dans la franchise que Hope County. Si vous souhaitez vous en rendre compte par vous-même, c’est dans Far Cry 5 que vous la trouverez. Cependant, ce n’est pas le seul atout de ce jeu.

Far Cry 5 est le meilleur jeu de la série Far Cry en matière de narration moderne : il a redonné un nouveau souffle à la franchise, devenant ainsi l’un des meilleurs jeux de tir à la première personne du moment. Si vous recherchez une histoire captivante et un gameplay passionnant, ne passez pas à côté de ce titre.

Pourquoi nous l’avons choisi Si vous recherchez les meilleurs jeux Far Cry classés selon la qualité de leur narration, celui-ci ne doit pas passer inaperçu. Far Cry 5 combine une carte immense offrant une liberté totale au joueur, le tout enveloppé dans une histoire qui vous tient en haleine.

Cet opus se distingue par sa structure ouverte, qui vous permet de vous lancer dans des activités secondaires, de libérer des régions ou de suivre l’histoire principale quand bon vous semble. Les combats sont fluides, l’univers regorge d’activités et le rythme global empêche le jeu de devenir lassant.

Mon verdict : Hope County est d’une beauté époustouflante, même avec une secte qui sévit en arrière-plan. Éliminer ce groupe étape par étape rend l’histoire étonnamment captivante – et, honnêtement, c’est un sérieux prétendant au titre de meilleur jeu Far Cry.

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Tal’darim ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Le comté de Hope, dans le Montana, est sans doute l'une de mes cartes préférées parmi tous les jeux Far Cry. Ce terrain montagneux et boisé est tellement agréable et magnifique à explorer. Je vous le recommande vivement !

5. Far Cry [Idéal pour les amateurs de FPS classiques]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, Xbox, Xbox 360 Année de sortie 2004 Développeur Crytek Durée moyenne de jeu 16 heures

Sorti en 2004, le Far Cry original est le grand classique qui a tout déclenché. Aucun classement des meilleurs jeux Far Cry ne serait complet sans lui. À l’époque, son mélange de liberté en monde ouvert, de stratégie et de fusillades chaotiques semblait révolutionnaire. Même aujourd’hui, il reste un candidat de choix pour le titre de meilleur jeu Far Cry pour les joueurs qui souhaitent découvrir où tout a commencé.

Vous incarnez Jack Carver, un ancien soldat des forces spéciales qui se retrouve échoué sur une mystérieuse île tropicale. Pour survivre et s’échapper, il doit non seulement repousser des forces ennemies hostiles, mais aussi affronter un savant fou et ses terrifiantes créatures mutantes.

Pourquoi nous l’avons choisi Far Cry a redéfini le genre des jeux de tir grâce à ses vastes environnements tropicaux, son IA intelligente et ses graphismes révolutionnaires, offrant une liberté et une immersion que peu de jeux pouvaient égaler.

Si vous avez envie de revenir là où tout a commencé, voici le voyage nostalgique par excellence.

Mon avis : C'est ici que tout a commencé : le grand classique de 2004 qui a donné le coup d'envoi à toute la série. Il n'est peut-être plus considéré aujourd'hui comme le meilleur jeu Far Cry, mais il se distingue toujours par son cadre tropical et son IA étonnamment sophistiquée pour l'époque.

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Shadow ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ce jeu est très réussi pour 2004 et, à mon avis, il a plutôt bien vieilli. Je comprends pourquoi certaines personnes ne l'apprécient plus autant aujourd'hui, mais cela reste un très bon jeu. En termes de difficulté, c'est l'un des jeux Far Cry les plus difficiles, voire le plus difficile, en mode « réaliste », parfois au point de devenir frustrant, mais je dirais qu'il vaut tout de même la peine d'y jouer.

6. Far Cry Instincts [Meilleur reboot sur console]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Année de sortie 2005 Développeur Ubisoft Montréal Durée moyenne de jeu 16 heures

Far Cry Instincts est souvent négligé dans les classements des meilleurs jeux Far Cry, mais il a brillamment réinventé le premier opus, en l’adaptant aux consoles avec des rebondissements très audacieux et inattendus. Le principe de base reste le même : vous incarnez le bon vieux Jack Carver, coincé sur une île peuplée de créatures mutantes, mais cette fois-ci, vous disposez également de vos propres pouvoirs.

Ces capacités surhumaines ont rendu le gameplay véritablement inoubliable. Vous pouviez taillader vos ennemis, courir plus vite, sauter plus haut et même pressentir le danger.

Pourquoi nous l'avons choisi À l’époque, Far Cry Instincts s’était forgé une réputation de meilleur jeu Far Cry auprès des joueurs qui préféraient une version plus intense et plus axée sur l’action que le titre original, grâce à ses pouvoirs sauvages et à ses pièges ingénieux.

Si vous souhaitez découvrir comment Far Cry a fait ses premiers pas sur consoles, c'est ici que cette aventure endiablée a véritablement commencé.

Mon verdict : pendant longtemps, ce titre a été considéré comme le meilleur jeu Far Cry grâce à son gameplay sauvage et débordant d’énergie, ainsi qu’à ses mécanismes de pouvoirs uniques. Dans le classement des meilleurs jeux Far Cry selon l’expérience sur console, celui-ci occupe toujours la première place.

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Luke Travis ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 De nos jours, personne ne comprendra à quel point c'était génial de passer en mode « prédateur » sur un adversaire, quand tout devenait orange. Vitesse et saut accrus. Sans parler des sons incroyables que l'on entendait quand on griffait quelqu'un. C'est mon Far Cry préféré de tous les temps. Créer une carte personnalisée avec ses frères et sœurs et devenir le prédateur, c'était le summum.

7. Far Cry 3 : Blood Dragon [Idéal pour une ambiance de science-fiction rétro]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2013 Développeur Ubisoft Montréal Durée moyenne de jeu 7 heures

L’un des titres préférés des fans, que l’on retrouve dans pratiquement tous les classements des meilleurs jeux Far Cry, Blood Dragon reprend tous les éléments de Far Cry 3 pour les transformer en une expérience rétro déjantée inspirée des années 80. Si vous avez toujours souhaité que Far Cry se rapproche davantage de jeux géniaux comme Cyberpunk, ce titre est fait pour vous.

Dans un univers post-apocalyptique de 2007, les joueurs incarnent le cyber-commando Rex Powercolt, chargé d’éliminer son ancien commandant, le colonel Sloan, et de contrecarrer ses plans de domination mondiale.

Pourquoi nous l’avons choisi Entre des combats fluides, un monde ouvert chaotique, une histoire déjantée et des Blood Dragons ressemblant à des T-Rex et tirant des rayons laser, ce titre pourrait bien être le meilleur jeu Far Cry pour tous ceux qui recherchent du pur divertissement.

Si vous êtes d’humeur à vivre une action déjantée, baignée de néons et de nostalgie, Blood Dragon est une aventure déjantée à ne pas manquer.

Mon verdict : Si vous aimez la science-fiction rétro, Far Cry 3 : Blood Dragon pourrait bien être le meilleur jeu Far Cry pour vous. C’est le chaos pur des années 80, avec des néons partout, et dans le classement des meilleurs jeux Far Cry, il marque des points importants pour sa créativité.

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Indigowater2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est complètement ridicule et j'adore ça. L'esthétique des films d'action des années 80 est poussée à son paroxysme et l'humour est parfait. Court, mais débordant de personnalité.

8. Far Cry Instincts : Predator [Meilleur pack remasterisé pour console]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox 360 Année de sortie 2006 Développeur Ubisoft Montréal Durée moyenne de jeu 19 heures

Far Cry Instincts : Predator mérite sa place dans tout classement des meilleurs jeux Far Cry : il s'agit d'un remix audacieux, combinant Instincts et Les instincts : l’évolution en un seul jeu, l'améliorant et le portant sur Xbox 360.

Le jeu reprend l’univers, le protagoniste, les mécanismes et le gameplay des opus précédents, tout en offrant des graphismes et une ambiance améliorés, le tout parfaitement optimisé.

Les joueurs comme les critiques ont adoré cette version, et si vous n’avez jamais joué à l’un de ces deux jeux légendaires auparavant, c’est le meilleur moyen pour vous de le découvrir.

Pourquoi nous l'avons choisi C’est un choix idéal pour les nouveaux venus curieux de découvrir les débuts de l’univers narratif de Far Cry sur console, ou pour les fans de longue date qui souhaitent revivre cette folie dans une version améliorée.

En réunissant deux classiques cultes avec des graphismes et des performances améliorés, Predator offre une expérience incontournable de ce chapitre sauvage de la franchise.

Mon verdict : ce pack est sans conteste l’une des meilleures offres de jeux Far Cry pour les joueurs sur console et se distingue dans la plupart des classements des meilleurs jeux Far Cry grâce à son rapport qualité-prix et à son contenu.

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Butinho ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je continue à jouer à ce titre sur ma Xbox 360 quand j'en ai envie. Ce jeu me rappelle de nombreux souvenirs qui me sont très chers.

9. Far Cry Les instincts : l’évolution [Meilleure suite courte]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Année de sortie 2006 Développeur Ubisoft Montréal Durée moyenne de jeu 7 heures

Véritable suite qui s'apparente davantage à une extension, *Far Cry Les instincts : l’évolution* poursuit l'histoire sauvage de Jack Carver peu après la fin du jeu précédent, et ce nouvel opus est tout aussi déchaîné.

Dans le classement des meilleurs jeux Far Cry en termes de chaos pur et d’action débridée, cet opus mérite sans conteste sa place. Tentant en vain d’échapper à son passé violent, Jack est engagé pour une mission de contrebande qui tourne terriblement mal. Le décor d’île tropicale et les pouvoirs surhumains sont de retour, mais cette fois-ci, tout est encore plus brutal et chaotique.

Pourquoi nous l’avons choisi Avec de nouvelles armes, un mode multijoueur enrichi et une campagne plus aboutie, ce jeu prouve qu’une suite n’a pas besoin d’être gigantesque pour marquer les esprits. C’est une aventure concise et explosive.

Si vous recherchez de l’action intense sans y consacrer trop de temps, c’est le choix idéal !

Mon verdict : Far Cry Les instincts : l’évolution mise sur la simplicité de la meilleure façon qui soit, ce qui explique pourquoi certains fans le considèrent comme le meilleur jeu Far Cry pour un gameplay concentré. Il ne figure peut-être pas en tête de tous les classements des meilleurs jeux Far Cry, mais il joue clairement dans la cour des grands.

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Boomtown ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Véritable digne successeur de la franchise Far Cry, ce petit jeu en mode solo est à la hauteur de son prix modique, mais son mode multijoueur exceptionnel en vaut largement le prix.

10. Far Cry Primal [Idéal pour les amateurs de survie préhistorique]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2016 Développeur Ubisoft Montréal Durée moyenne de jeu 23 heures

Far Cry Primal est sans conteste le mouton noir de ce classement des meilleurs jeux Far Cry. Il reprend tout ce que vous aimez dans la franchise – le chaos d’un monde ouvert, l’artisanat et les rencontres sauvages – et vous replonge à l’âge de pierre. Dites adieu aux armes à feu et bonjour aux lances, aux massues et aux tigres à dents de sabre apprivoisés. Vous incarnez Takkar, un chasseur qui tente de survivre dans un monde d’une beauté sauvage, peuplé de mammouths, de tribus rivales et, oui, de nombreux cris dans une langue préhistorique inventée.

C’est sans aucun doute un changement de cap inattendu dans la série, mais qui s’avère étonnamment rafraîchissant.

Pourquoi nous l'avons choisi Far Cry Primal troque les armes à feu contre des massues et des animaux sauvages pour alliés. L’histoire y est plus légère ; de plus, le chaos provoqué par les mammouths procure une grande satisfaction préhistorique.

Pour tous ceux qui rêvent d’une expérience de survie brute et immersive dans un univers à la fois magnifique et brutal, ce jeu est incontournable.

Mon verdict : Si vous recherchez quelque chose de totalement différent, Far Cry Primal pourrait bien être le meilleur jeu de la série Far Cry pour son ambiance préhistorique. Il troque les armes à feu contre des lances et vous permet d’apprivoiser des bêtes, ce qui rend l’expérience globale à la fois originale et sauvage.

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SatashyX77 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ce jeu est le meilleur jeu de survie auquel j'ai joué ; il offre de très beaux graphismes.

11. Far Cry 6 [Idéal pour les affrontements contre des méchants de renom]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One Année de sortie 2021 Développeur Ubisoft Toronto Durée moyenne de jeu 41 heures

Sixième volet principal de la série, Far Cry 6 était un jeu très attendu, notamment grâce à son méchant, El Presidente, incarné par nul autre que Giancarlo Esposito lui-même. Mais s’il s’est avéré être un jeu divertissant, il n’a pas tout à fait été à la hauteur de tout ce battage médiatique.

Pour l’essentiel, le jeu reprend la même formule que celle introduite dès Far Cry 3. Cela dit, il apporte tout de même quelques nouveautés intéressantes, comme des équipements personnalisables, le nouveau système d’armes « Resolver » qui vous permet de fabriquer des armes artisanales farfelues, et les sacs à dos « Supremo » qui font de vous une véritable armée à vous seul.

Pourquoi nous l’avons choisi Le gameplay est excellent, les graphismes sont époustouflants, et affronter El Presidente est une expérience aussi épique que vous pouvez l’imaginer. Si vous souhaitez simplement vous amuser, notamment en mode coopératif, ce jeu vaut le détour.

Avec son mélange d’action explosive et de moments mémorables, c’est le jeu idéal dans lequel se plonger lorsque vous avez envie de confrontations survoltées et spectaculaires. Dans l’ensemble, lorsque vous consultez les classements des meilleurs jeux Far Cry, il figure généralement parmi les titres solides – sans toutefois occuper la première place.

Mon avis : Ce n’est peut-être pas le meilleur jeu Far Cry que tout le monde espérait, mais Giancarlo Esposito vole véritablement la vedette dans le rôle de ce dictateur impitoyable. Les armes « Resolver » apportent également une touche amusante et chaotique de bricolage à toute cette ambiance de guérilla.

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VANDAL ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ce jeu me procure, pour une raison ou une autre, une belle sensation de nostalgie, tout comme les autres jeux de la série Far Cry. Ça vaut vraiment le coup !

12. Far Cry : New Dawn [Le meilleur pour le chaos post-apocalyptique]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2019 Développeur Ubisoft Montréal Durée moyenne de jeu 18 heures

Dans de nombreux classements des meilleurs jeux Far Cry, Far Cry : New Dawn a tendance à être négligé – alors qu’il ne le mérite vraiment pas. Il ose sortir des sentiers battus en plongeant les joueurs dans un monde post-apocalyptique plein de vie – une initiative audacieuse qui le distingue au sein de la franchise. Se déroulant 17 ans après les événements de Far Cry 5, ce jeu vous permet d’explorer une version magnifiquement envahie par la végétation et mutée du comté de Hope, peuplée de personnages excentriques et de nouvelles factions ennemies.

Bien qu'il partage certaines fonctionnalités essentielles avec son prédécesseur, il intègre des éléments de RPG légers, un système de construction de base et un mode « expédition » très sympa qui vous permet de voyager vers des lieux lointains, tels que des parcs d'attractions abandonnés et des cargos coulés.

Pourquoi nous l’avons choisi Far Cry : New Dawn propose des combats percutants, des améliorations d'équipement créatives et une esthétique inoubliable baignée de rose. C'est une expérience Far Cry amusante et trépidante qui mérite davantage de reconnaissance qu'elle n'en reçoit.

Si vous recherchez une aventure palpitante, pleine de style et d’émotion, Far Cry : New Dawn est le jeu qu’il vous faut.

Mon verdict : Si un univers post-apocalyptique haut en couleur vous tente, ce jeu pourrait bien être le meilleur titre de la série Far Cry à découvrir. Far Cry : New Dawn revient dans le comté de Hope et pimente l’action avec des mécanismes de jeu de rôle et des systèmes de construction de base.

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Bhamskar Bhaiya ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Les séquences de tir restent aussi réussies que jamais. L'univers est magnifique, avec des couleurs éclatantes qui vous invitent à explorer toujours plus loin.

13. Far Cry VR : Plongez dans la folie [Idéal pour une action VR courte et immersive]

Notre note Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Réalité virtuelle Année de sortie 2021 Créateur Réalité virtuelle à latence nulle Durée moyenne de jeu 30 minutes

Far Cry VR : Plongez dans la folie se hisse parmi les meilleurs jeux Far Cry du classement en offrant une expérience courte mais riche en adrénaline. Il vous plonge, vous et votre équipe, au cœur du monde chaotique de Vaas, issu de Far Cry 3, et maintient une intensité constante du début à la fin. Malgré sa durée de 30 minutes, l’accent mis sur le gameplay physique, la coopération et l’action constante en fait une expérience mémorable.

Armés de fusils en réalité virtuelle et entourés d’un chaos panoramique, les joueurs doivent recharger manuellement leurs armes, se mettre à couvert et coordonner leur fuite à travers des fusillades dans la jungle et des embuscades démentielles. Ce qui lui manque en durée, il le compense par son intensité et son immersion, capturant l’essence même de Far Cry d’une manière immédiate et viscérale.

Pourquoi nous l’avons choisi Far Cry VR : Plongez dans la folie ramène la série à ses éléments les plus bruts : des échanges de tirs serrés, des scènes chaotiques et un méchant plus grand que nature. Nous l’avons choisi car il prouve que l’essence même de Far Cry peut s’épanouir dans un nouveau format sans s’appuyer sur un vaste monde ouvert.

Ce n’est pas un jeu complet – mais il ne cherche pas à l’être. C’est Far Cry réduit à sa plus pure forme d’adrénaline.

Mon verdict : « Far Cry VR : Plongez dans la folie » est la meilleure expérience de jeu Far Cry pour les amateurs de réalité virtuelle. Il vous met face à face avec Vaas dans un format physique et survolté : un voyage court mais intense au cœur de la folie.

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GlitchJournal ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Si vous disposez chez vous d'un casque de réalité virtuelle haut de gamme équipé d'une bonne carte graphique, l'expérience sera sans aucun doute plus agréable. C'était sympa comme expérience ponctuelle, mais je ne recommencerais pas. C'est sympa pour un événement ou une soirée entre amis, mais ça s'arrête là.

14. Far Cry : Le Paradis perdu [Idéal pour les fusillades en mode coopératif de type arcade]

Notre note Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Machines d'arcade Année de sortie 2007 Créateur Global VR Durée moyenne de jeu 1 à 2 heures

Far Cry : Le Paradis perdu a tendance à se retrouver en bas des classements des meilleurs jeux Far Cry, mais il n’est pas sans charme. Il s’agit d’une extension de Far Cry Instincts, qui vous permet de reprendre le rôle de Jack Carver, accompagné d’un mystérieux compagnon.

Ce jeu d'arcade à deux joueurs était similaire à d'autres titres de l'époque : le but consistait à utiliser des mitrailleuses fixes pour viser et tirer sur des ennemis contrôlés par l'IA tout en se déplaçant dans le monde sur un système de rails.

Pourquoi nous l'avons choisi Far Cry : Le Paradis perdu allie simplicité et spectacle, transformant Far Cry en une expérience accessible dès le départ, où l'essentiel est de s'amuser immédiatement entre amis.

Bien que l’expérience soit plutôt amusante, elle est également très courte, et de nos jours, elle n’est plus disponible, à moins que vous ne tombiez justement sur cette borne d’arcade précise.

Mon verdict : Far Cry : Le Paradis perdu n’est peut-être pas le meilleur jeu de la série Far Cry, mais c’est un joyau rare de l’arcade qui met l’accent sur le pur plaisir du jeu de tir sur rails. C’est une relique coopérative nostalgique qui capture l’énergie sauvage des premiers opus.

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Let_the_fun_begin ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 J'aimerais beaucoup que cette idée soit développée davantage. Si quelqu'un pouvait modifier le graphisme de la manette et supprimer la ligne blanche qui y figure. Cela fonctionne parfaitement avec les environnements de bureau virtuels.

Mon verdict global sur les meilleurs jeux Far Cry

Vous pouvez choisir les meilleurs jeux Far Cry en fonction de l’ambiance spécifique que vous recherchez. Voici le récapitulatif final des meilleurs titres de la série :

Meilleure expérience globale → Far Cry 3 . Ce titre reste la référence absolue, car il allie un méchant terrifiant à un univers luxuriant et chaotique.

→ Ce titre reste la référence absolue, car il allie un méchant terrifiant à un univers luxuriant et chaotique. Meilleur jeu en termes de réalisme → Far Cry 2 . Vous devez faire face au paludisme et à des armes défectueuses dans un décor africain austère qui semble hostile à chacun de vos gestes.

→ . Vous devez faire face au paludisme et à des armes défectueuses dans un décor africain austère qui semble hostile à chacun de vos gestes. Meilleur pour les paysages et les méchants → Far Cry 4 . Il transpose cette formule à succès dans l’Himalaya ; de plus, il met en scène le flamboyant mais redoutable Pagan Min.

→ . Il transpose cette formule à succès dans l’Himalaya ; de plus, il met en scène le flamboyant mais redoutable Pagan Min. Meilleur pour la narration moderne → Far Cry 5 . Hope County offre un magnifique décor à un récit original sur une secte religieuse radicale.

→ . Hope County offre un magnifique décor à un récit original sur une secte religieuse radicale. Le meilleur pour la nostalgie des classiques → Far Cry. Ce classique de 2004 a lancé la légende de la série grâce à ses environnements tropicaux ouverts et à sa liberté tactique.

Préparez votre équipement et choisissez votre méchant préféré. Vous avez désormais tout ce qu’il vous faut pour jouer aux meilleurs jeux Far Cry en 2026 .

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