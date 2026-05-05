14 najlepszych gier z serii Far Cry: Przetrwaj szaleństwo roku 2026

Najlepsze gry z serii Far Cry rzucają cię prosto w sam środek chaosu – tropikalne strzelaniny, powstania sekt, polowania na prehistoryczne bestie, a nawet sporadyczne cyberapokalipsy skąpane w świetle neonów. To jedna z najbardziej kultowych serii strzelanek FPS z otwartym światem, i to nie bez powodu: wie, jak w równym stopniu zapewnić chaos, swobodę i zapierające dech w piersiach momenty.

Ale bądźmy szczerzy: znalezienie najlepszej gry z serii Far Cry – albo ustalenie, która z nich jest dla ciebie najlepsza – nie jest wcale takie proste. Są tu sequele, spin-offy, tytuły dostępne wyłącznie w VR oraz kilka… nazwijmy je „eksperymentalnymi” tytułami. Przeglądanie tej gąszczu może przypominać próbę znalezienia mapy w dżungli pełnej wściekłych najemników. I tu właśnie wkraczam ja.

Zebrałem wszystkie gry z serii Far Cry, które kiedykolwiek miały znaczenie (a nawet te, które miały je w niewielkim stopniu) i uszeregowałem je w kolejności – zaczynając od absolutnych obowiązkowych pozycji, a kończąc na tych, które warto wypróbować „tylko jeśli jesteś ciekawy”. Po drodze spotkasz niezapomnianych złoczyńców, przetrwasz w dzikich krajobrazach, a może nawet zaczniesz wątpić we własne zdrowie psychiczne – klasyczny klimat Far Cry.

Jeśli więc masz ochotę na przesadzoną przygodę akcji, która rozgrywa się jak hit kinowy bez cienia spokoju, przygotujmy się i znajdźmy idealną pozycję dla Ciebie. Twoje kolejne chaotyczne arcydzieło jest w zasięgu jednego przewinięcia.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Far Cry

Zanim przejdziemy do rankingu najlepszych gier z serii Far Cry, poruszmy temat, o którym wszyscy milczą – seria Far Cry jest ogromna. Przy tak dużej liczbie tytułów wybór gry na początek może wydawać się ryzykownym przedsięwzięciem.

Na szczęście większość gier z tej serii jest samodzielna, więc możesz zacząć od dowolnej części, nie tracąc zbyt wiele. Jeśli jednak szukasz najlepszej gry z serii Far Cry na początek, zawęziliśmy wybór – oto nasze trzy najlepsze propozycje.

1 Far Cry 3 2012 Zanurz się w niezapomnianej, szalonej przygodzie na tropikalnej wyspie u boku jednego z największych złoczyńców w historii gier wideo. Tutaj szaleństwo jest twoim jedynym prawdziwym przyjacielem. Buy now 2 Far Cry 2 2008 Chaos osadzony w surowym realizmie afrykańskiej sawanny. Zacięcia broni, rozprzestrzeniające się pożary, malaria i agresywne rywalizujące frakcje to dopiero początek. Buy now 3 Far Cry 4 2014 Dołącz do krwawego powstania toczącego się w ośnieżonych Himalajach. Chaos nigdy nie wyglądał tak oszałamiająco jak tutaj. Buy now

To, że niektóre tytuły nie znalazły się na tej liście, nie oznacza, że nie są warte Twojej uwagi. Zostań z nami – za chwilę omówię więcej gier z serii Far Cry w rankingu i wyjaśnię, dlaczego warto sprawdzić każdą z nich.

14 najlepszych gier z serii Far Cry: ostateczny ranking

Chociaż większość gier z serii Far Cry opiera się na bardzo podobnej formule, niemal każda z nich ma do zaoferowania coś interesującego i wyjątkowego. Większość z nich wywarła naprawdę znaczący wpływ kulturowy w momencie premiery i zdecydowanie warto je sprawdzić.

Nie każdy jednak ma czas, by wypróbować je wszystkie, a wybór niewłaściwej gry na początek może zepsuć całą zabawę. Jeśli zastanawiasz się, która gra z serii Far Cry jest najlepsza, to jest to dobre miejsce, by zacząć. Przejrzyjmy ranking najlepszych gier z serii Far Cry i ustalmy, która z nich zasługuje na miano najlepszej gry z tej serii właśnie dla Ciebie.

1. Far Cry 3 [Najlepsze ogólne wrażenia z serii Far Cry]

Nasz wynik Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2012 Twórca Ubisoft Montreal Średni czas rozgrywki 25 godzin

Powszechnie uważana za najlepszą grę z serii Far Cry, Far Cry 3 to absolutnie szalona przygoda. Przenosi cię na oszałamiającą, ale strasznie chaotyczną wyspę pełną niebezpieczeństw, dzikich zwierząt i pokręconych postaci, zamieniając to wszystko w jedno z najbardziej niezapomnianych doświadczeń w historii gier.

Gry z serii Far Cry nie słyną może z fabuły, ale ta pozycja zdecydowanie plasuje się wśród najlepszych gier fabularnych na rynku. Wcielasz się w Jasona Brody’ego, rozpieszczonego turystę, który zmuszony jest walczyć o przetrwanie po tym, jak pechowo skrzyżował ścieżki z Vaasem – szalonym przywódcą piratów, który przyciąga uwagę swoją dziką i nieprzewidywalną energią.

Dlaczego to wybraliśmy Dzięki licznym zakończeniom i trybowi kooperacyjnemu wielu fanów wciąż twierdzi, że Far Cry 3 to najlepsza gra z serii Far Cry. Jest to również pozycja obowiązkowa w niemal każdym zestawieniu najlepszych gier z serii Far Cry.

Nasza ocena: Jeśli przejrzysz dowolny ranking najlepszych gier z serii Far Cry, Far Cry 3 niemal zawsze zajmuje czołowe miejsce. Połączenie tętniącego życiem, niebezpiecznego świata oraz chaotycznej postaci Vaasa sprawia, że gra ta jest trudna do przebicia.

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Alsha ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Doceniam przełomowy wpływ tej gry i jej ambitną tematykę w momencie premiery, choć jednocześnie dostrzegam pewne oznaki zmęczenia strukturalnego, jakie widać w 2026 roku. A nowym graczom nadal gorąco ją polecam.

2. Far Cry 2 [Najlepsza gra pod względem realizmu i przypadkowych zacięć broni]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2008 Twórca Ubisoft Montreal Średni czas rozgrywki 26 godzin

Kiedy gra Far Cry 2 pojawiła się po raz pierwszy, zachwyciła graczy swoim realizmem – to najlepsza gra z serii Far Cry pod względem wciągającej rozgrywki. Poziom szczegółowości rozgrywki był po prostu niesamowity i właśnie to sprawiło, że tytuł ten stał się jedną z najlepszych gier dla jednego gracza w historii.

Jesteś najemnikiem ścigającym bezlitosnego handlarza bronią znanego jako Szakal. Sytuacja nie jest jednak wcale prosta, ponieważ przemierzając ogarnięty wojną kraj w Afryce Wschodniej, korzystając z GPS-a i prawdziwej mapy, walczysz nie tylko z uzbrojonymi w broń palną przeciwnikami, ale także z malarią, rozprzestrzeniającymi się pożarami oraz własną bronią, która się zacina.

Dlaczego to wybraliśmy W rankingu najlepszych gier z serii Far Cry, Far Cry 2 słynie z największego realizmu – a ten realizm sprawia, że jest to jedna z najtrudniejszych gier w serii.

Jeśli szukasz surowej, wciągającej strzelanki, w której każda decyzja wydaje się niebezpieczna, Far Cry 2 naprawdę wystawi na próbę twoje instynkty przetrwania.

Nasza ocena: Far Cry 2 to surowe arcydzieło gatunku survival, które wystawia na próbę twoją cierpliwość poprzez malarię i zacięcia broni. To właśnie surowe i wrogie afrykańskie otoczenie sprawia, że wielu fanów uważa tę grę za najlepszą z serii Far Cry.

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Indigowater2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Afrykańska sceneria jest oszałamiająca, a mechanika pożarów jest jak na tamte czasy niesamowita. Gra jest brutalna i bezlitosna w sposób, który wielu graczy może frustrować, ale panuje tu surowa atmosfera, której późniejsze tytuły nigdy do końca nie udało się oddać.

3. Far Cry 4 [Najlepsza gra pod względem oszałamiających krajobrazów i kultowych złoczyńców]

Nasz wynik Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2014 Twórca Ubisoft Montreal Średni czas rozgrywki 31 godzin

Po ogromnym sukcesie poprzedniej części oczekiwania wobec Far Cry 4 były naprawdę wysokie. I wiecie co? Ubisoft faktycznie spełnił te oczekiwania.

Trzymając się sprawdzonej formuły, twórcy zapewnili nam tę samą mechanikę rozgrywki, przenosząc nas jednocześnie do jednego z najpiękniejszych miejsc w całej serii. Musiałeś przetrwać, przejmować posterunki, tworzyć przedmioty i zmierzyć się z kolejnym kultowym złoczyńcą, Paganem Minem, przemierzając przy tym podnóża Himalajów.

Dlaczego to wybraliśmy Far Cry 4 wzbogaca serię o legendarnego złoczyńcę i pionowe krajobrazy. Oferuje tryb kooperacji w zadaniach pobocznych, a dopracowana mechanika zapewnia płynną rozgrywkę.

Można śmiało powiedzieć, że gra podoba się zarówno fanom, jak i krytykom. Jeśli więc jeszcze nie grałeś w Far Cry 4, wiele tracisz! Wielu fanów wciąż twierdzi, że to najlepsza gra z serii Far Cry, a w rankingach najlepszych gier z tej serii regularnie plasuje się w czołówce.

Nasza ocena: „Far Cry 4” to najlepsza gra z serii „Far Cry” pod względem piękna krajobrazów – przenosi sprawdzoną formułę w Himalaje; ponadto wprowadza postać ekstrawaganckiego, a jednocześnie śmiertelnie niebezpiecznego Pagana Mina. Eksploracja w pionie wnosi świeży element do klasycznej rozgrywki opartej na przejmowaniu placówek.

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Dee Vee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sama gra jest całkiem niezła, choć na tym etapie wszystkie tytuły z serii „Far Cry” wydają się opierać na tej samej formule. Wydaje się jednak, że czwarta część jest najlepiej dopracowana.

4. Far Cry 5 [Najlepsza gra pod względem nowoczesnej narracji i chaosu w otwartym świecie]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Stadia Rok wydania 2018 Twórcy Ubisoft Montreal, Ubisoft Toronto Średni czas rozgrywki 31 godzin

W rankingach najlepszych gier z serii Far Cry trudno znaleźć lepszą mapę z bardziej atrakcyjnym otoczeniem niż Hope County. Jeśli chcesz się o tym przekonać na własne oczy, sięgnij po Far Cry 5. Nie jest to jednak jedyna zaleta tej gry.

Far Cry 5 to najlepsza gra z serii Far Cry pod względem współczesnej narracji – tchnęła nowe życie w tę serię, stając się jedną z najlepszych gier FPS na rynku. Jeśli szukasz dobrej fabuły połączonej z satysfakcjonującą rozgrywką, nie przegap tej gry.

Dlaczego ją wybraliśmy Jeśli przeglądasz ranking najlepszych gier z serii Far Cry pod względem jakości narracji, tej pozycji nie można pominąć. Far Cry 5 łączy rozległą, otwartą mapę z całkowitą swobodą gracza, a wszystko to oprawione jest w fabułę, która wciąga od pierwszej chwili.

Ta część wyróżnia się dzięki otwartej strukturze, pozwalającej w dowolnym momencie angażować się w zadania poboczne, wyzwalać regiony lub podążać za główną fabułą. Strzelaniny są płynne, świat jest pełen rzeczy do zrobienia, a ogólne tempo rozgrywki sprawia, że gra nie staje się nudna.

Nasza ocena: Hope County wygląda oszałamiająco, nawet z szalejącą w tle sektą. Stopniowe pokonywanie tej grupy sprawia, że fabuła jest zaskakująco wciągająca – i szczerze mówiąc, jest to silny kandydat do miana najlepszej gry z serii Far Cry.

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Tal’darim ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Hrabstwo Hope w stanie Montana to zdecydowanie jedna z moich ulubionych map we wszystkich grach z serii Far Cry. Górzyste i zalesione tereny są naprawdę fascynujące i piękne do odkrywania. Zdecydowanie polecam!

5. Far Cry [Najlepsza gra dla miłośników klasycznych strzelanek FPS]

Nasz wynik Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, Xbox, Xbox 360 Rok wydania 2004 Twórca Crytek Średni czas rozgrywki 16 godzin

Pierwsza część Far Cry, wydana już w 2004 roku, to klasyk, od którego wszystko się zaczęło. Żadna lista najlepszych gier z serii Far Cry nie byłaby kompletna bez tej pozycji. W tamtych czasach połączenie swobody otwartego świata, strategii i chaotycznych strzelanin wydawało się przełomowe. Nawet dzisiaj gra ta ma silne argumenty przemawiające za tym, że jest najlepszą grą z serii Far Cry dla graczy, którzy chcą doświadczyć, od czego wszystko się zaczęło.

Wcielasz się w postać Jacka Carvera, byłego żołnierza sił specjalnych, który utknął na tajemniczej tropikalnej wyspie. Aby przetrwać i uciec, musi nie tylko odeprzeć ataki wrogich sił, ale także zmierzyć się z szalonym naukowcem i jego przerażającymi zmutowanymi stworzeniami.

Dlaczego to wybraliśmy Far Cry na nowo zdefiniowało gatunek strzelanek dzięki rozległym tropikalnym lokacjom, inteligentnej sztucznej inteligencji i przełomowej grafice, oferując swobodę i immersję, z którymi niewiele gier mogło się równać.

Jeśli marzysz o powrocie do miejsca, w którym wszystko się zaczęło, jest to idealna podróż w przeszłość.

Nasza ocena: To właśnie tutaj wszystko się zaczęło – klasyk z 2004 roku, który zapoczątkował całą serię. Być może dziś nie jest postrzegany jako najlepsza gra z serii Far Cry, ale nadal wyróżnia się tropikalną scenerią i zaskakująco inteligentną sztuczną inteligencją jak na tamte czasy.

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Shadow ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ta gra wygląda naprawdę świetnie jak na rok 2004 i moim zdaniem całkiem nieźle się zestarzała. Rozumiem, dlaczego niektórym ludziom nie podoba się ona już tak bardzo, ale nadal jest to naprawdę dobra gra. Pod względem trudności jest to jedna z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejsza gra z serii Far Cry na poziomie trudności „realistycznym” – czasami do tego stopnia, że może to być frustrujące, ale moim zdaniem nadal warto w nią zagrać.

6. Far Cry: Instynkty [Najlepsza reedycja na konsole]

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Rok wydania 2005 Twórca Ubisoft Montreal Średni czas gry 16 godzin

Far Cry: Instynkty często jest pomijane w rankingach najlepszych gier z serii Far Cry, ale w genialny sposób zrewolucjonizowało pierwszą część, przenosząc ją na konsole i wprowadzając kilka naprawdę szalonych i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Podstawowa fabuła pozostaje ta sama – wcielasz się w starego, dobrego Jacka Carvera, który utknął na wyspie pełnej zmutowanych stworzeń, ale tym razem dysponujesz również własnymi supermocami.

Te nadludzkie zdolności sprawiły, że rozgrywka była naprawdę niezapomniana. Można było ciąć wrogów, biegać szybciej, skakać wyżej, a nawet wyczuwać niebezpieczeństwo.

Dlaczego to wybraliśmy W tamtych czasach Far Cry: Instynkty zyskało reputację najlepszej gry z serii Far Cry wśród graczy, którzy preferowali bardziej dynamiczne i nastawione na akcję podejście do oryginału, a to dzięki dzikim mocom i pomysłowym pułapkom.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak seria Far Cry po raz pierwszy zdobyła popularność na konsolach, to właśnie tutaj rozpoczęła się ta szalona przygoda.

Nasza ocena: Przez długi czas gra ta była uważana za najlepszą z serii Far Cry ze względu na dziką, pełną energii rozgrywkę i unikalną mechanikę mocy. Jeśli chodzi o ranking najlepszych gier z serii Far Cry pod kątem wrażeń z rozgrywki na konsoli, ta pozycja nadal plasuje się na samym szczycie.

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Luke Travis ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 W dzisiejszych czasach nikt już nie zrozumie, jak niesamowite było włączenie trybu drapieżnika na jakiegoś skurwiela, gdy wszystko zabarwiło się na pomarańczowo. Zwiększona prędkość i zasięg skoku. Nie wspominając już o tych niesamowitych dźwiękach, które się rozbrzmiewały, gdy rozszarpywało się kogoś pazurami. Moja ulubiona gra z serii Far Cry wszech czasów. Tworzenie własnej mapy razem z rodzeństwem i wcielanie się w drapieżnika to była prawdziwa frajda.

7. Far Cry 3: Blood Dragon [Najlepsza gra z klimatem retro sci-fi]

Nasz wynik Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2013 Twórca Ubisoft Montreal Średni czas rozgrywki 7 godzin

Blood Dragon, jedna z ulubionych gier fanów, którą znajdziesz praktycznie na każdej liście najlepszych gier z serii Far Cry, czerpie wszystko z Far Cry 3 i przekształca to w szaloną, inspirowaną latami 80. przygodę w stylu retro. Jeśli kiedykolwiek chciałeś, aby Far Cry zbliżył się do takich niesamowitych gier jak Cyberpunk, to jest to coś dla Ciebie.

W postapokaliptycznym 2007 roku gracze wcielają się w postać cyberkomandos Rex Powercolt, którego zadaniem jest pokonanie swojego byłego dowódcy, pułkownika Sloana, i pokrzyżowanie jego planów podboju świata.

Dlaczego to wybraliśmy Od płynnej rozgrywki strzeleckiej i chaotycznego otwartego świata po szaloną fabułę i przypominające T-Rexa, strzelające laserami Blood Dragons – ta gra z łatwością może być najlepszą grą z serii Far Cry dla każdego, kto pragnie czystej zabawy.

Jeśli masz ochotę na przesadną akcję okraszoną neonami i nostalgią, „Blood Dragon” to szalona przygoda, której nie możesz przegapić.

Nasza ocena: Jeśli lubisz retro science fiction, Far Cry 3: Blood Dragon może z łatwością okazać się dla Ciebie najlepszą grą z serii Far Cry. To czysty chaos w stylu lat 80. z neonami na każdym kroku, a w rankingu najlepszych gier z serii Far Cry zdobywa wysokie noty za kreatywność.

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Indigowater2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To kompletna bzdura, ale absolutnie mi się to podoba. Estetyka filmów akcji z lat 80. została doprowadzona do logicznej skrajności, a humor jest idealny. Krótki, ale pełen charakteru.

8. Far Cry: Instynkty: Drapieżnik [Najlepszy zestaw remasterowanych gier na konsole]

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox 360 Rok wydania 2006 Twórca Ubisoft Montreal Średni czas gry 19 godzin

Far Cry: Instynkty: Drapieżnik zasługuje na miejsce w każdym rankingu najlepszych gier z serii Far Cry – była to szalona mieszanka, łącząca Instincts i Instynkty: Ewolucja w jedną grę, ulepszająca ją i przenosząca na konsolę Xbox 360.

Gra ma ten sam świat, bohatera, mechanikę i rozgrywkę co poprzednie części, ale oferuje również ulepszoną grafikę i atmosferę, a wszystko to zostało doskonale zoptymalizowane.

Zarówno gracze, jak i krytycy pokochali tę wersję, a jeśli nigdy wcześniej nie grałeś w żadną z tych dwóch legendarnych gier, to jest to dla ciebie najlepszy sposób, by to nadrobić.

Dlaczego to wybraliśmy To idealny wybór zarówno dla nowicjuszy, którzy chcą poznać początki fabuły serii Far Cry na konsolach, jak i dla wieloletnich fanów, którzy pragną ponownie przeżyć to szaleństwo w ulepszonej wersji.

Łącząc dwie kultowe klasyki z ulepszoną grafiką i wydajnością, zestaw „Predator” zapewnia najlepszy sposób na poznanie tego dzikiego rozdziału serii.

Nasza ocena: Ten pakiet jest bez wątpienia jedną z najlepszych ofert gier z serii Far Cry dla graczy konsolowych i wyróżnia się w większości rankingów najlepszych gier z serii Far Cry dzięki swojej wartości i zawartości.

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Butinho ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Wciąż gram w tę grę na mojej konsoli 360, kiedy tylko mam na to ochotę. Ta gra wiąże się z wieloma wspomnieniami, które bardzo cenię.

9. Far Cry Instynkty: Ewolucja [Najlepsza krótka kontynuacja]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Rok wydania 2006 Twórca Ubisoft Montreal Średni czas gry 7 godzin

„Far Cry Instynkty: Ewolucja” – kontynuacja, która bardziej przypomina rozszerzenie – kontynuuje dziką historię Jacka Carvera nieco po zakończeniu poprzedniej części i jest równie szalona.

Jeśli chodzi o ranking najlepszych gier z serii Far Cry pod względem czystego chaosu i szalonej akcji, ta część zdecydowanie zasługuje na swoje miejsce. Próbując bezskutecznie uciec od swojej brutalnej przeszłości, Jack zostaje zatrudniony do pracy jako przemytnik, która kończy się fatalnie. Powracają tropikalna wyspa i nadludzkie moce, ale tym razem wszystko jest jeszcze bardziej brutalne i chaotyczne.

Dlaczego to wybraliśmy Dzięki nowej broni, rozbudowanemu trybowi wieloosobowemu i bardziej zwartemu przebiegowi kampanii gra udowadnia, że sequel nie musi być ogromny, by wywrzeć wrażenie. To zwięzła, pełna wybuchów przygoda.

Jeśli szukasz intensywnej akcji, która nie pochłonie zbyt wiele czasu, to idealny wybór!

Nasza ocena: Far Cry Instynkty: Ewolucja stawia na prostotę w najlepszym możliwym wydaniu, dlatego niektórzy fani nazywają tę grę najlepszą z serii Far Cry pod względem skupionej rozgrywki. Być może nie zajmuje czołowych miejsc w każdym rankingu najlepszych gier z serii Far Cry, ale zdecydowanie wykracza poza swoją kategorię.

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Boomtown ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ta niewielka gra dla jednego gracza, będąca godnym następcą serii Far Cry, odzwierciedla swoją przystępną cenę, ale niesamowity tryb wieloosobowy sprawia, że jest warta znacznie więcej niż kosztuje.

10. Far Cry Primal [Najlepsza gra dla fanów prehistorycznego survivalu]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2016 Twórca Ubisoft Montreal Średni czas gry 23 godziny

Far Cry Primal zdecydowanie wyróżnia się na tle innych gier z serii Far Cry w tym rankingu. Łączy w sobie wszystko, co kochasz w tej serii – chaos w otwartym świecie, rzemiosło i dzikie spotkania – i przenosi to z powrotem do epoki kamienia łupanego. Pożegnajcie się z bronią palną i powitajcie włócznie, maczugi oraz oswojone tygrysy szablozębne. Wcielacie się w postać Takkara, myśliwego próbującego przetrwać w brutalnie pięknej krainie pełnej mamutów, rywalizujących plemion i – tak – mnóstwa krzyków w wymyślonym prehistorycznym języku.

To zdecydowanie nieoczekiwany zwrot w serii, ale zaskakująco odświeżający.

Dlaczego to wybraliśmy W grze Far Cry Primal broń palną zastępują maczugi i dzikie zwierzęta jako sojusznicy. Fabuła jest tu lżejsza, a chaos wywołany przez mamuty zapewnia mnóstwo prehistorycznej satysfakcji.

Dla każdego, kto pragnie surowych, praktycznych wrażeń związanych z przetrwaniem w pięknym, brutalnym świecie, ta gra jest pozycją obowiązkową.

Nasza ocena: Jeśli szukasz czegoś zupełnie innego, Far Cry Primal może okazać się najlepszą grą z serii Far Cry, jeśli chodzi o prehistoryczny klimat. Zamiast broni palnej używasz włóczni i możesz oswajać bestie, co sprawia, że cała rozgrywka jest świeża i dzika.

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SatashyX77 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ta gra to najlepsza gra survivalowa, w jaką gram; ma naprawdę świetną grafikę.

11. Far Cry 6 [Najlepsza gra, jeśli chodzi o starcia z gwiazdorskimi złoczyńcami]

Nasz wynik Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One Rok wydania 2021 Twórca Ubisoft Toronto Średni czas rozgrywki 41 godzin

Szósta główna odsłona serii, Far Cry 6, była grą bardzo wyczekiwaną, w dużej mierze dzięki postaci złoczyńcy, El Presidente, w którego wcielił się sam Giancarlo Esposito. Chociaż gra okazała się przyjemna, nie do końca spełniła ogromne oczekiwania.

Zasadniczo gra opiera się na tej samej starej formule, wprowadzonej już w Far Cry 3. Niemniej jednak oferuje kilka nowych rozwiązań – takich jak konfigurowalne zestawy wyposażenia, nowy system broni „resolver”, który pozwala tworzyć absurdalne, własnoręcznie skonstruowane bronie, oraz plecaki Supremo, które praktycznie zmieniają gracza w jednoosobową armię.

Dlaczego to wybraliśmy Rozgrywka jest świetna, grafika oszałamiająca, a starcie z El Presidente jest tak epickie, jak można sobie wyobrazić. Jeśli chcesz po prostu dobrze się bawić, zwłaszcza w trybie kooperacji, to warto.

Dzięki połączeniu wybuchowej akcji i niezapomnianych momentów jest to idealna gra, w którą warto się zanurzyć, gdy masz ochotę na pełne energii, gwiazdorskie pojedynki. Ogólnie rzecz biorąc, na listach rankingowych najlepszych gier z serii Far Cry pojawia się ona zazwyczaj jako solidna pozycja – choć nie zajmująca czołowego miejsca.

Nasza ocena: Być może nie jest to najlepsza gra z serii „Far Cry”, na jaką wszyscy liczyli, ale Giancarlo Esposito absolutnie przyćmiewa wszystkich swoją rolą bezlitosnego dyktatora. Broń typu „Resolver” wnosi też zabawny, chaotyczny element samodzielnego majsterkowania do całej atmosfery walki partyzanckiej.

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VANDAL ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ta gra z jakiegoś powodu budzi we mnie cudowną nostalgię, podobnie jak inne tytuły z serii Far Cry. Naprawdę warto!

12. Far Cry: New Dawn [Najlepsza gra, jeśli chodzi o postapokaliptyczny chaos]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca Ubisoft Montreal Średni czas gry 18 godzin

W wielu rankingach najlepszych gier z serii Far Cry tytuł Far Cry: New Dawn jest często pomijany – a naprawdę nie powinien. Gra odważa się na coś innego, wrzucając graczy w tętniący życiem postapokaliptyczny świat – to śmiałe posunięcie, które wyróżnia ją na tle pozostałych części serii. Akcja gry toczy się 17 lat po wydarzeniach z Far Cry 5 i pozwala ci odkrywać pięknie zarośniętą, zmutowaną wersję hrabstwa Hope, pełną ekscentrycznych postaci i nowych frakcji wrogów.

Chociaż gra ma pewne wspólne cechy z poprzednią częścią, wprowadza też lekkie elementy RPG, system budowania bazy oraz fajny tryb ekspedycyjny, który pozwala podróżować do odległych miejsc, takich jak opuszczone parki rozrywki i zatopione statki towarowe.

Dlaczego to wybraliśmy Far Cry: New Dawn oferuje dynamiczną walkę, kreatywne ulepszenia wyposażenia oraz niezapomnianą estetykę przepełnioną odcieniami różu. To zabawna, dynamiczna gra z serii Far Cry, która zasługuje na więcej uznania, niż się jej przyznaje.

Jeśli szukasz ekscytującej przygody z dużą dawką stylu i serca, Far Cry: New Dawn to gra, w którą warto się zagłębić.

Nasza ocena: Jeśli podoba ci się barwna postapokaliptyczna sceneria, może to być najlepsza gra z serii Far Cry, w którą warto zagrać. Far Cry: New Dawn powraca do Hope County i urozmaica rozgrywkę mechanikami RPG oraz systemami budowy baz.

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Bhamskar Bhaiya ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Rozgrywka strzelecka jest jak zawsze na wysokim poziomie. Świat gry jest piękny, a jego żywe kolory zachęcają do dalszej eksploracji.

13. Far Cry VR: Zanurz się w szaleństwie [Najlepsza gra do krótkiej, wciągającej akcji w VR]

Nasz wynik Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy VR Rok wydania 2021 Twórca VR bez opóźnień Średni czas gry 30 minut

Far Cry VR: Zanurz się w szaleństwie zasługuje na miejsce wśród najlepszych gier z serii Far Cry, oferując szybką, ale pełną adrenaliny rozgrywkę. Przenosi gracza i jego drużynę prosto do chaotycznego świata Vaasa z Far Cry 3 i zapewnia intensywne wrażenia od początku do końca. Pomimo zaledwie 30-minutowego czasu trwania, silny nacisk na fizyczną rozgrywkę, współpracę i nieustanną akcję sprawia, że jest to niezapomniana przygoda.

Uzbrojeni w karabiny VR i otoczeni panoramicznym chaosem gracze muszą ręcznie przeładowywać broń, chować się za osłonami i koordynować swoją ucieczkę podczas strzelanin w dżungli i szalonych zasadzek. To, czego brakuje jej pod względem długości, rekompensuje intensywnością i immersją, oddając istotę serii Far Cry w sposób, który wydaje się bezpośredni i poruszający.

Dlaczego to wybraliśmy Far Cry VR: Zanurz się w szaleństwie sprowadza serię do jej najsurowszych elementów: dynamicznej strzelaniny, chaotycznych scen akcji i ponadnaturalnego złoczyńcy. Wybraliśmy tę grę, ponieważ udowadnia ona, że sedno serii Far Cry może świetnie funkcjonować w nowym formacie, nie opierając się na rozległym otwartym świecie.

Nie jest to pełnoprawna gra – ale też nie stara się nią być. To Far Cry sprowadzony do czystej adrenaliny.

Nasza ocena: „Far Cry VR: Zanurz się w szaleństwie” to najlepsza gra z serii Far Cry dla fanów VR. Pozwala ci stanąć twarzą w twarz z Vaasem w fizycznej, pełnej adrenaliny formie – to krótka, ale poruszająca podróż w samo serce szaleństwa.

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GlitchJournal ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Jeśli masz w domu wysokiej klasy zestaw VR i dobrą kartę graficzną, to na pewno będzie to wyglądało lepiej. Jako jednorazowe doświadczenie było to fajne, ale nie wróciłbym do tego, żeby powtórzyć to jeszcze raz. Nadaje się na imprezę lub spotkanie z przyjaciółmi, ale to wszystko.

14. Far Cry: Raj utracony [Najlepsza gra do zaciętych strzelanin w trybie kooperacyjnym w stylu arcade]

Nasza ocena Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Automaty do gier Rok wydania 2007 Twórca Global VR Średni czas gry 1–2 godziny

Far Cry: Raj utracony zazwyczaj plasuje się na samym końcu rankingów najlepszych gier z serii Far Cry, ale ma swój urok. Działa jako dodatek do Far Cry: Instynkty, pozwalając graczowi ponownie wcielić się w postać Jacka Carvera z tajemniczym towarzyszem u boku.

Ta dwuosobowa gra zręcznościowa była podobna do innych tytułów z tamtego okresu, w których głównym celem było celowanie i strzelanie z zamontowanych karabinów maszynowych do przeciwników sterowanych przez sztuczną inteligencję, poruszając się po świecie wzdłuż ustalonej trasy.

Dlaczego to wybraliśmy Far Cry: Raj utracony łączy w sobie prostotę i widowiskowość, zamieniając serię Far Cry w grę typu „podłącz i graj”, w której chodzi przede wszystkim o natychmiastową zabawę z przyjaciółmi.

Chociaż rozgrywka jest całkiem przyjemna, jest też naprawdę krótka, a obecnie nie jest już dostępna, chyba że trafisz na właśnie tę konkretną maszynę zręcznościową.

Nasza ocena: „Far Cry: Raj utracony” może nie jest najlepszą grą z serii „Far Cry”, ale to rzadka perełka wśród gier zręcznościowych, która skupia się na czystej zabawie w strzelankę typu rail-shooter. To nostalgiczna relikwia trybu kooperacyjnego, która oddaje dziką energię wczesnych gier z serii.

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Let_the_fun_begin ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Bardzo chciałbym, żeby ten pomysł został rozwinięty. Byłoby świetnie, gdyby ktoś mógł zmienić grafikę kontrolera i usunąć z niego białą linię. Działa bez zarzutu w środowiskach wirtualnych pulpitów.

Moja ogólna ocena najlepszych gier z serii Far Cry

Najlepsze gry z serii Far Cry możesz wybrać w zależności od tego, jakiego klimatu szukasz. Oto ostateczne zestawienie najlepszych tytułów z serii:

Najlepsze wrażenia ogólne → Far Cry 3 . Ta gra pozostaje wzorem do naśladowania, ponieważ łączy w sobie przerażającego złoczyńcę z bujnym, chaotycznym światem.

→ Ta gra pozostaje wzorem do naśladowania, ponieważ łączy w sobie przerażającego złoczyńcę z bujnym, chaotycznym światem. Najlepsza gra pod względem realizmu → Far Cry 2 . Musisz zmierzyć się z malarią i zepsutą bronią w surowej afrykańskiej scenerii, która wydaje się wroga wobec każdego twojego ruchu.

→ . Musisz zmierzyć się z malarią i zepsutą bronią w surowej afrykańskiej scenerii, która wydaje się wroga wobec każdego twojego ruchu. Najlepsza gra pod względem scenerii i złoczyńców → Far Cry 4 . Przenosi sprawdzoną formułę sukcesu w Himalaje; dodatkowo pojawia się w niej ekstrawagancki, ale zabójczy Pagan Min.

→ . Przenosi sprawdzoną formułę sukcesu w Himalaje; dodatkowo pojawia się w niej ekstrawagancki, ale zabójczy Pagan Min. Najlepsza gra pod względem nowoczesnej narracji → Far Cry 5 . Hope County stanowi piękne tło dla świeżej opowieści o radykalnej sekcie religijnej.

→ . Hope County stanowi piękne tło dla świeżej opowieści o radykalnej sekcie religijnej. Najlepsza gra pod względem klasycznej nostalgii → Far Cry. Ten klasyk z 2004 roku zapoczątkował legendę serii dzięki otwartym tropikalnym lokacjom i swobodzie taktycznej.

Zbierz swój ekwipunek i wybierz ulubionego złoczyńcę. Masz teraz wszystko, czego potrzebujesz, by zagrać w najlepsze gry z serii Far Cry w 2026 roku.

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