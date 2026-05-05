Os 14 melhores jogos da série Far Cry: sobrevive à loucura em 2026

Os melhores jogos da série Far Cry atiram-te de cabeça para o caos – tiroteios tropicais, revoltas de seitas, caça a feras pré-históricas e até, de vez em quando, um apocalipse cibernético banhado em néon. É uma das franquias mais icónicas de jogos de tiro na primeira pessoa em mundo aberto que existe, e por boa razão: sabe como proporcionar caos, liberdade e momentos de cortar a respiração em igual medida.

Mas sejamos honestos: encontrar o melhor jogo Far Cry – ou descobrir qual é o Far Cry ideal para ti – não é propriamente fácil. Há sequelas, spin-offs, experiências exclusivas para RV e alguns… vamos chamá-los de títulos «experimentais». Separar tudo isto pode parecer que estás a tentar encontrar um mapa numa selva cheia de mercenários furiosos. É aí que eu entro.

Reuni todos os jogos Far Cry que alguma vez fizeram diferença (e até aqueles que mal fizeram) e classifiquei-os por ordem – começando pelos que não podes deixar de jogar e descendo até aos que só vale a pena experimentar «se estiveres curioso». Ao longo do caminho, vais conhecer vilões inesquecíveis, sobreviver a paisagens selvagens e talvez até questionar a tua própria sanidade — a vibração clássica do Far Cry.

Então, se estás ansioso por uma aventura de ação exagerada que se joga como um filme de grande sucesso sem qualquer momento de descanso, vamos preparar-nos e encontrar a tua escolha perfeita. A tua próxima obra-prima caótica está à distância de um clique.

As nossas melhores escolhas para jogos Far Cry

Antes de entrarmos no ranking dos melhores jogos Far Cry, vamos falar do elefante na sala – a série Far Cry é enorme. Com tantos títulos por aí, escolher por onde começar pode parecer uma aposta arriscada.

Felizmente, a maioria dos jogos é independente, por isso podes começar por qualquer um sem perderes grande coisa. Ainda assim, se estás à procura do melhor jogo da série Far Cry para começares, fizemos uma seleção – aqui estão as nossas três melhores escolhas.

1 Far Cry 3 2012 Mergulha numa aventura inesquecível numa ilha tropical selvagem com um dos maiores vilões de sempre dos videojogos. Aqui, a loucura é o teu único amigo de verdade. Buy now 2 Far Cry 2 2008 O caos envolto no realismo cru da savana africana. Armas que encravam, incêndios florestais que se alastram, malária e facções rivais agressivas são só o começo. Buy now 3 Far Cry 4 2014 Junta-te a uma rebelião sangrenta que decorre ao longo das montanhas nevadas dos Himalaias. O caos nunca foi tão impressionante como isto. Buy now

Só porque alguns títulos não entraram nesta lista não significa que não valham a pena. Fica por aqui – a seguir, vou analisar mais jogos da série Far Cry, classificados por ordem, e explicar o que faz com que cada um valha a pena experimentar.

Os 14 melhores jogos Far Cry: ranking definitivo

Embora a maioria dos jogos Far Cry siga uma fórmula muito semelhante, quase todos têm algo de interessante e único para oferecer. A maioria teve um impacto cultural bastante significativo na altura em que foram lançados e vale definitivamente a pena experimentá-los.

Ainda assim, nem toda a gente tem tempo para experimentar todos, e escolher o jogo errado logo à primeira pode ser uma desilusão. Se estás a perguntar-te qual é o melhor jogo da série Far Cry, este é um bom ponto de partida. Vamos dar uma vista de olhos à lista dos melhores jogos da série Far Cry e descobrir qual deles merece o título de melhor jogo da série Far Cry para ti.

1. Far Cry 3 [A melhor experiência global de Far Cry]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2012 Criador Ubisoft Montreal Duração média do jogo 25 horas

Amplamente considerado o melhor jogo da série Far Cry, o Far Cry 3 é uma aventura absolutamente louca. Leva-te a uma ilha deslumbrante, mas terrivelmente caótica, cheia de perigo, animais selvagens e personagens excêntricas, e transforma tudo isso numa das experiências mais memoráveis da história dos videojogos.

Os jogos Far Cry podem não ser conhecidos pelas suas narrativas, mas este está definitivamente entre os jogos com as melhores histórias que existem. És o Jason Brody, um turista mimado que é obrigado a tornar-se um sobrevivente depois de, infelizmente, se cruzar com o Vaas, o líder pirata louco, que rouba a cena com a sua energia selvagem e imprevisível.

Por que é que escolhemos isto Graças aos seus múltiplos finais e à jogabilidade cooperativa, muitos fãs ainda defendem que o Far Cry 3 é o melhor jogo da série Far Cry. É também um clássico em praticamente todas as listas de classificação dos melhores jogos da série Far Cry.

O meu veredicto: Se consultares qualquer lista de classificação dos melhores jogos da série Far Cry, o Far Cry 3 está quase sempre no topo. A combinação de um mundo vibrante e perigoso com a presença caótica de Vaas torna-o difícil de superar.

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Alsha ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Reconheço o seu impacto revolucionário e a ambição temática que tinha na altura do lançamento, embora também admita que, em 2026, já se nota um certo desgaste estrutural. E, para os novos jogadores, continuo a recomendá-lo vivamente.

2. Far Cry 2 [O melhor em realismo e encravamentos aleatórios de armas]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2008 Criador Ubisoft Montreal Tempo médio de jogo 26 horas

Quando saiu, o Far Cry 2 deixou os jogadores de boca aberta com o seu realismo – é o melhor jogo da série Far Cry em termos de imersão total. O nível de detalhe na jogabilidade era simplesmente de loucos, e foi exatamente isso que fez deste título um dos melhores jogos para um jogador de sempre.

És um mercenário à caça de um traficante de armas implacável chamado «O Chacal». No entanto, as coisas estão longe de ser simples, porque à medida que avanças por um país da África Oriental devastado pela guerra, usando um GPS e um mapa a sério, lutas não só contra inimigos armados até aos dentes, mas também contra a malária, incêndios florestais que se alastram e as tuas próprias armas que encravam.

Porque é que o escolhemos? Na lista dos melhores jogos da série Far Cry, o Far Cry 2 é conhecido por ser o mais realista – e esse realismo torna-o um dos jogos mais difíceis da série.

Se queres um jogo de tiro cru e envolvente, onde cada decisão parece perigosa, o Far Cry 2 vai pôr à prova os teus instintos de sobrevivência.

O meu veredicto: O Far Cry 2 é uma obra-prima crua de sobrevivência que põe à prova a tua paciência com a malária e as armas que se encravam. O seu cenário africano cru e hostil é a razão pela qual muitos fãs defendem que é o melhor jogo da série Far Cry.

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Indigowater2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O cenário africano é deslumbrante e a mecânica do fogo é incrível para a época. É brutal e implacável de uma forma que vai frustrar muita gente, mas há aqui uma atmosfera crua que os jogos posteriores nunca conseguiram captar totalmente

3. Far Cry 4 [Ideal para paisagens deslumbrantes e vilões icónicos]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2014 Criador Ubisoft Montreal Tempo médio de jogo 31 horas

Depois do enorme sucesso do jogo anterior, as expectativas em relação ao Far Cry 4 estavam nas nuvens. E sabes que mais? A Ubisoft realmente correspondeu às expectativas.

Mantendo a fórmula de ouro, trouxe-nos a mesma mecânica de jogo, ao mesmo tempo que nos transportou para um dos locais mais bonitos de toda a série. Tinhas de sobreviver, limpar postos avançados, criar itens e enfrentar outro vilão icónico, Pagan Min, tudo isto enquanto avançavas pelas encostas dos Himalaias.

Por que é que o escolhemos? O Far Cry 4 eleva a série a novos patamares com um vilão lendário e cenários verticais. Inclui modo cooperativo para missões secundárias; além disso, a mecânica aperfeiçoada mantém a ação fluida.

É justo dizer que tanto os fãs como os críticos adoram este jogo. Por isso, se ainda não jogaste o Far Cry 4, estás a perder uma grande oportunidade! Muitos fãs continuam a defender que é o melhor jogo da série Far Cry e aparece regularmente no topo de qualquer ranking dos melhores jogos da série.

O meu veredicto: O Far Cry 4 é o melhor jogo da série em termos de beleza paisagística – leva a fórmula de sucesso até aos Himalaias; além disso, apresenta o extravagante, mas mortal, Pagan Min. A exploração vertical acrescenta uma nova dimensão à clássica jogabilidade de postos avançados.

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Dee Vee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O jogo em si é razoável; a esta altura, todos os jogos da série Far Cry parecem seguir exatamente a mesma fórmula. No entanto, o 4 parece ser o mais bem acabado.

4. Far Cry 5 [O melhor em narrativa moderna e caos num mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Stadia Ano de lançamento 2018 Criadores Ubisoft Montreal, Ubisoft Toronto Tempo médio de jogo 31 horas

Nas listas dos melhores jogos da série Far Cry, dificilmente há um mapa com um ambiente mais divertido na franquia do que Hope County. Se quiseres ver por ti próprio, é no Far Cry 5 que o vais encontrar. No entanto, não é a única coisa que este jogo acertou.

O Far Cry 5 é o melhor jogo da série Far Cry em termos de narrativa moderna – deu uma nova vida à franquia, tornando-se um dos melhores jogos FPS que há por aí. Se queres uma boa história com uma jogabilidade satisfatória, não percas este jogo.

Porque é que o escolhemos Se estás à procura dos melhores jogos da série Far Cry classificados pela qualidade da narrativa, não podes deixar este de fora. O Far Cry 5 combina um mapa enorme e aberto com total liberdade para o jogador, tudo envolto numa história que te mantém preso ao jogo.

Este título destaca-se graças à sua estrutura aberta, que te permite dedicar-te a atividades secundárias, libertar regiões ou seguir a história principal sempre que quiseres. As cenas de tiroteio são fluidas, o mundo está repleto de coisas para fazer e o ritmo geral impede que o jogo se torne monótono.

O meu veredicto: Hope County tem um aspeto espetacular, mesmo com uma seita a causar estragos em segundo plano. Derrotar o grupo passo a passo torna a história surpreendentemente cativante – e, sinceramente, é um forte candidato ao título de melhor jogo da série Far Cry.

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Tal’darim ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Condado de Hope, em Montana, tem de ser um dos meus mapas favoritos de todos os jogos da série Far Cry. É tão divertido e bonito explorar aquele terreno montanhoso e coberto de árvores. Recomendo vivamente!

5. Far Cry [Ideal para quem sente saudades dos FPS clássicos]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, Xbox, Xbox 360 Ano de lançamento 2004 Criador Crytek Tempo médio de jogo 16 horas

Lançado lá em 2004, o Far Cry original é o clássico que deu início a tudo. Nenhuma lista dos melhores jogos da série Far Cry ficaria completa sem ele. Na altura, a combinação de liberdade num mundo aberto, estratégia e tiroteios caóticos parecia revolucionária. Ainda hoje, continua a ser uma forte candidata a melhor jogo da série Far Cry para quem quer descobrir onde tudo começou.

Assumes o papel de Jack Carver, um antigo soldado das forças especiais que acaba por ficar encalhado numa misteriosa ilha tropical. Para sobreviver e escapar, ele tem não só de lutar contra forças inimigas hostis, mas também de lidar com um cientista louco e as suas terríveis criaturas mutantes.

Por que é que o escolhemos O Far Cry redefiniu os jogos de tiro com os seus vastos ambientes tropicais, IA inteligente e gráficos inovadores, oferecendo uma liberdade e imersão que poucos jogos conseguiam igualar.

Se estás ansioso por voltar ao ponto de partida, esta é a viagem nostálgica definitiva.

O meu veredicto: Foi aqui que tudo começou – o clássico de 2004 que deu início a toda a série. Pode não ser considerado o melhor jogo Far Cry hoje em dia, mas continua a destacar-se pelo seu cenário tropical e por uma IA surpreendentemente inteligente para a época.

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Shadow ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Este jogo parece muito bom para 2004 e, na minha opinião, também envelheceu bem. Percebo por que é que algumas pessoas já não gostam tanto dele hoje em dia, mas continua a ser um jogo mesmo bom. Em termos de dificuldade, é um dos jogos mais difíceis — se não mesmo o mais difícil — da série Far Cry no modo realista, às vezes ao ponto de ser frustrante, mas ainda assim vale a pena jogá-lo, diria eu.

6. Far Cry Instincts [Melhor relançamento para consola]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Ano de lançamento 2005 Criador Ubisoft Montreal Tempo médio de jogo 16 horas

O Far Cry Instincts é muitas vezes esquecido nas listas dos melhores jogos da série Far Cry, mas foi um reboot brilhante do primeiro jogo, trazendo-o para as consolas com algumas reviravoltas bem loucas e inesperadas. A premissa básica continua a mesma: és o bom e velho Jack Carver preso numa ilha com criaturas mutantes, mas desta vez também tens os teus próprios poderes.

As capacidades sobre-humanas tornaram a jogabilidade verdadeiramente inesquecível. Podias cortar os inimigos, correr mais depressa, saltar mais alto e até sentir o perigo.

Porque é que o escolhemos Na altura, o Far Cry Instincts ganhou fama como o melhor jogo da série Far Cry para quem preferia uma versão mais concisa e cheia de ação do original, graças aos seus poderes selvagens e armadilhas criativas.

Se quiseres ver como o Far Cry deu os primeiros passos nas consolas, foi aqui que esta aventura louca começou mesmo.

O meu veredicto: Durante muito tempo, este foi considerado o melhor jogo da série Far Cry pela sua jogabilidade selvagem e cheia de energia e pelas mecânicas de poderes únicas. Quando se trata dos melhores jogos da série Far Cry classificados pela experiência na consola, este continua mesmo no topo.

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Luke Travis ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Hoje em dia, já ninguém vai perceber como era incrível entrar no modo «Predador» contra um tipo qualquer, a ver tudo a laranja. Velocidade e salto aumentados. Já para não falar dos sons fantásticos que se ouviam quando agarravas alguém com as garras. É o meu Far Cry favorito de sempre. Criar um mapa personalizado com os teus irmãos e tornares-te no «Predador» era o máximo.

7. Far Cry 3: Blood Dragon [O melhor para uma atmosfera retro de ficção científica]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2013 Criador Ubisoft Montreal Duração média do jogo 7 horas

Uma das escolhas favoritas dos fãs que vais ver em praticamente qualquer lista dos melhores jogos da série Far Cry, o Blood Dragon pega em tudo do Far Cry 3 e transforma-o numa experiência retro alucinante inspirada nos anos 80. Se alguma vez quiseste que o Far Cry se aproximasse daqueles jogos fantásticos como o Cyberpunk, este é para ti.

Num cenário pós-apocalíptico de 2007, os jogadores assumem o controlo do Cyber Commando Rex Powercolt, que tem a missão de derrotar o seu antigo comandante, o Coronel Sloan, e frustrar os seus planos de dominação mundial.

Por que é que o escolhemos Desde tiroteios fluidos e um mundo aberto caótico até uma história alucinante e os Blood Dragons, parecidos com tiranossauros e que disparam lasers, este pode facilmente ser o melhor jogo da série Far Cry para quem anseia por diversão pura.

Se estás com vontade de ação exagerada envolta em néon e nostalgia, o Blood Dragon é uma aventura louca que não deves perder.

O meu veredicto: Se gostas de ficção científica retro, o Far Cry 3: Blood Dragon pode facilmente ser o melhor jogo da série Far Cry para ti. É puro caos dos anos 80 com néon por todo o lado e, no ranking dos melhores jogos da série Far Cry, ganha muitos pontos pela criatividade.

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Indigowater2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É completamente ridículo e eu adoro mesmo. A estética dos filmes de ação dos anos 80 é levada ao seu extremo lógico e o humor é perfeito. É curto, mas cheio de personalidade.

8. Far Cry Instincts: Predator [Melhor combinação remasterizada para consola]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox 360 Ano de lançamento 2006 Criador Ubisoft Montreal Tempo médio de jogo 19 horas

O Far Cry Instincts: Predator merece um lugar em qualquer lista dos melhores jogos da série Far Cry – foi uma mistura louca, que juntou o Instincts e o Instintos: Evolução num só jogo, melhorou-o e trouxe-o para a Xbox 360.

O jogo tem o mesmo mundo, protagonista, mecânicas e jogabilidade dos títulos anteriores, mas traz também gráficos e atmosfera melhorados, tudo perfeitamente otimizado.

Tanto os jogadores como os críticos adoraram esta versão e, se nunca jogaste nenhum destes dois jogos lendários, esta é a melhor maneira de o fazeres.

Porque é que o escolhemos É a escolha perfeita para quem está a começar e tem curiosidade sobre os primórdios da narrativa do Far Cry nas consolas, ou para fãs de longa data que querem reviver a loucura num formato melhorado.

Ao juntar dois clássicos de culto com gráficos e desempenho melhorados, o Predator oferece a forma definitiva de vivenciar este capítulo selvagem da série.

O meu veredicto: Este pacote é facilmente uma das melhores ofertas de jogos Far Cry para jogadores de consola e destaca-se na maioria das listas dos melhores jogos Far Cry, graças ao seu valor e conteúdo.

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Butinho ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ainda jogo este jogo na minha 360 quando me apetece. Este jogo traz-me imensas memórias que guardo com muito carinho

9. Far Cry Instincts: Evolution [Melhor sequela curta]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Ano de lançamento 2006 Criador Ubisoft Montreal Tempo médio de jogo 7 horas

Uma sequela que mais parecia uma expansão, o Far Cry Instincts: Evolution dá continuidade à história selvagem do Jack Carver pouco depois de onde o jogo anterior tinha ficado, e é igualmente louco.

Quando se trata dos melhores jogos da série Far Cry, classificados pelo caos puro e pela ação desenfreada, este título merece definitivamente o seu lugar. Ao tentar, sem sucesso, escapar do seu passado violento, o Jack é contratado para um trabalho de contrabando que corre terrivelmente mal. O cenário da ilha tropical e os poderes sobre-humanos estão de volta, mas desta vez tudo é mais brutal e caótico.

Por que é que o escolhemos Com novas armas, um modo multijogador ampliado e uma campanha mais concisa, este jogo prova que uma sequela não precisa de ser gigantesca para causar impacto. É uma aventura enxuta e explosiva.

Se procuras ação intensa sem teres de dedicar muito tempo, esta é a escolha perfeita!

O meu veredicto: O Far Cry Instincts: Evolution mantém as coisas simples da melhor forma possível, e é por isso que alguns fãs o consideram o melhor jogo da série Far Cry em termos de jogabilidade focada. Pode não dominar todas as listas de melhores jogos da série Far Cry, mas está definitivamente acima do que se poderia esperar.

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Boomtown ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Um digno sucessor da série Far Cry, este pequeno jogo para um jogador reflete o seu preço acessível, mas o fantástico modo multijogador faz com que valha bem a pena o preço.

10. Far Cry Primal [Ideal para quem gosta de jogos de sobrevivência pré-histórica]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador Ubisoft Montreal Duração média do jogo 23 horas

O Far Cry Primal é, sem dúvida, o mais diferente desta lista dos melhores jogos da série Far Cry. Pega em tudo o que adoras na série – o caos do mundo aberto, a criação de itens e os encontros selvagens – e transporta-te de volta à Idade da Pedra. Diz adeus às armas de fogo e olá às lanças, aos bastões e aos teus tigres dente-de-sabre de estimação. Jogas na pele de Takkar, um caçador que tenta sobreviver numa terra brutalmente bela, cheia de mamutes, tribos rivais e, sim, muitos gritos numa língua pré-histórica inventada.

É definitivamente uma reviravolta na série, mas surpreendentemente revigorante.

Porque é que o escolhemos O Far Cry Primal troca as armas de fogo por porretes e aliados animais selvagens. Tem uma história mais leve; além disso, a confusão com mamutes proporciona muita satisfação pré-histórica.

Para quem anseia por uma experiência de sobrevivência crua e imersiva num mundo belamente brutal, este jogo é imperdível.

O meu veredicto: Se procuras algo totalmente diferente, o Far Cry Primal pode muito bem ser o melhor jogo da série Far Cry para quem gosta daquele ambiente pré-histórico. Troca as armas de fogo por lanças e permite-te domar feras, tornando toda a experiência nova e selvagem.

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SatashyX77 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Este jogo é o melhor jogo de sobrevivência que já joguei e tem gráficos muito bons

11. Far Cry 6 [Ideal para confrontos com vilões de renome]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One Ano de lançamento 2021 Criador Ubisoft Toronto Tempo médio de jogo 41 horas

O sexto capítulo principal da série, Far Cry 6, era um jogo muito aguardado, em grande parte graças ao seu vilão, El Presidente, interpretado por ninguém menos que o próprio Giancarlo Esposito. Mas, embora tenha acabado por ser um jogo divertido, não correspondeu totalmente a toda aquela enorme expectativa.

Basicamente, o jogo usa a mesma fórmula de sempre, introduzida já no Far Cry 3. Dito isto, traz algumas novidades interessantes – como equipamentos personalizáveis, o novo sistema de armas «resolver», que te permite criar armas DIY absurdas, e as mochilas «Supremo», que basicamente transformam-te num exército de uma só pessoa.

Por que é que o escolhemos A jogabilidade é fantástica, os gráficos são deslumbrantes e enfrentar o El Presidente é tão épico como imaginas. Se só queres divertir-te, especialmente a jogar em modo cooperativo, vale a pena.

Com a sua mistura de ação explosiva e momentos memoráveis, é o jogo perfeito para mergulhares quando te apetece confrontos cheios de energia e com estrelas. No geral, quando vês listas dos melhores jogos da série Far Cry, este costuma aparecer como uma entrada sólida – mas não na liderança.

O meu veredicto: Pode não ser o melhor jogo da série Far Cry que toda a gente esperava, mas o Giancarlo Esposito rouba completamente a cena no papel do ditador implacável. As armas Resolver também dão um toque divertido e caótico, ao estilo «faça você mesmo», a toda a atmosfera de guerrilha.

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VANDAL ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Este jogo dá-me uma nostalgia maravilhosa, por alguma razão, tal como os outros jogos da série Far Cry. Vale mesmo a pena!

12. Far Cry: New Dawn [O melhor para o caos pós-apocalíptico]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador Ubisoft Montreal Tempo médio de jogo 18 horas

Em muitas listas dos melhores jogos da série Far Cry, o Far Cry: New Dawn costuma ser esquecido – mas não devia mesmo. O jogo ousa fazer algo diferente, lançando os jogadores num mundo pós-apocalíptico vibrante – uma jogada ousada que o destaca na série. Passado 17 anos após os acontecimentos de Far Cry 5, este jogo permite-te explorar uma versão de Hope County lindamente coberta de vegetação e mutante, repleta de personagens excêntricas e novas facções inimigas.

Embora partilhe algumas características essenciais com o seu antecessor, introduz elementos ligeiros de RPG, um sistema de construção de bases e um modo de expedição fantástico que te permite viajar para locais distantes, como parques temáticos abandonados e navios de carga afundados.

Por que é que o escolhemos O Far Cry: New Dawn oferece combates intensos, melhorias criativas no equipamento e uma estética inesquecível banhada em rosa. É uma experiência divertida e dinâmica do Far Cry que merece mais atenção do que recebe.

Se estás à procura de uma aventura emocionante com muito estilo e coração, o Far Cry: New Dawn é o jogo ideal para mergulhares.

O meu veredicto: Se um cenário pós-apocalíptico vibrante te agrada, este pode ser o melhor jogo da série Far Cry para experimentares. O Far Cry: New Dawn regressa a Hope County e apimenta a ação com mecânicas de RPG e sistemas de construção de bases.

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Bhamskar Bhaiya ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 As cenas de tiroteio continuam tão boas como sempre. O mundo é lindo, com cores vibrantes que te convidam a explorar ainda mais.

13. Far Cry VR: Mergulha na loucura [Ideal para ação curta e imersiva em RV]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas RV Ano de lançamento 2021 Criador Realidade Virtual com Latência Zero Duração média 30 minutos

O Far Cry VR: Mergulha na loucura ganha o seu lugar entre os melhores jogos da série Far Cry, oferecendo uma experiência rápida mas cheia de adrenalina. Leva-te a ti e à tua equipa diretamente para o mundo caótico do Vaas do Far Cry 3 e mantém a intensidade do início ao fim. Apesar dos seus 30 minutos de duração, o forte enfoque na jogabilidade física, na cooperação e na ação constante torna-o uma aventura memorável.

Armados com espingardas de RV e rodeados por um caos panorâmico, os jogadores têm de recarregar manualmente, esconder-se atrás de coberturas e coordenar a sua fuga por entre tiroteios na selva e emboscadas enlouquecidas. O que lhe falta em duração, compensa em intensidade e imersão, captando a essência do Far Cry de uma forma que parece imediata e visceral.

Por que é que escolhemos isto O Far Cry VR: Mergulha na loucura reduz a série aos seus elementos mais puros: tiroteios intensos, cenas caóticas e um vilão maior do que a vida. Escolhemo-lo porque prova que a essência do Far Cry consegue prosperar num novo formato sem depender de um mundo aberto extenso.

Não é um jogo completo – mas também não pretende sê-lo. É o Far Cry reduzido à adrenalina pura.

O meu veredicto: O «Far Cry VR: Dive Into Insanity» é a melhor experiência de jogo da série Far Cry para os fãs de RV. Coloca-te cara a cara com o Vaas num formato físico e cheio de adrenalina – uma viagem curta, mas intensa, até ao coração da loucura.

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GlitchJournal ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Se tiveres um headset de RV topo de gama em casa com uma boa placa gráfica, a imagem vai ficar certamente melhor. Foi fixe como experiência única, mas não voltaria a fazê-lo. É fixe para um evento ou uma festa com amigos, mas fica por aí.

14. Far Cry: Paradise Lost [Ideal para tiroteios cooperativos ao estilo arcade]

A nossa pontuação Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Máquinas de arcada Ano de lançamento 2007 Criador Global VR Duração média da partida 1-2 horas

O Far Cry: Paraíso Perdido costuma ficar no fim das listas dos melhores jogos da série Far Cry, mas tem o seu charme. Funciona como uma expansão do Far Cry Instincts, permitindo-te voltar a meter-te na pele do Jack Carver com um companheiro misterioso ao teu lado.

Este jogo arcade para dois jogadores era parecido com outros da época, em que o objetivo era usar metralhadoras fixas para apontar e disparar contra inimigos controlados pela IA enquanto te deslocavas pelo mundo num sistema de carris.

Porque é que o escolhemos O Far Cry: Paraíso Perdido aposta na simplicidade e no espetáculo, transformando o Far Cry numa experiência fácil de jogar, onde o que importa é a diversão imediata com os amigos.

Embora a experiência seja bastante divertida, é também muito curta e, hoje em dia, já não está disponível, a menos que encontres exatamente esta máquina de arcada.

O meu veredicto: O Far Cry: Paraíso Perdido pode não ser o melhor jogo da série Far Cry, mas é uma joia rara dos arcades que se concentra na pura diversão de um jogo de tiro em trilhos. É uma relíquia nostálgica do modo cooperativo que capta a energia selvagem dos primeiros jogos.

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Let_the_fun_begin ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Adorava ver esta ideia a ser desenvolvida mais. Se alguém pudesse alterar o gráfico do comando e tirar aquela linha branca do comando... Funciona muito bem com ambientes de ambiente de trabalho virtual.

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos Far Cry

Podes escolher os melhores jogos Far Cry com base no ambiente específico que procuras. Aqui está a lista final das melhores escolhas da série:

Melhor experiência geral → Far Cry 3 . Este jogo continua a ser a referência por combinar um vilão assustador com um mundo exuberante e caótico.

→ Este jogo continua a ser a referência por combinar um vilão assustador com um mundo exuberante e caótico. Melhor em realismo → Far Cry 2 . Tens de lidar com a malária e armas avariadas num cenário africano cru, que parece hostil a cada um dos teus movimentos.

→ . Tens de lidar com a malária e armas avariadas num cenário africano cru, que parece hostil a cada um dos teus movimentos. Melhor em cenários e vilões → Far Cry 4 . Leva a fórmula de sucesso até aos Himalaias; além disso, conta com o extravagante, mas mortal, Pagan Min.

→ . Leva a fórmula de sucesso até aos Himalaias; além disso, conta com o extravagante, mas mortal, Pagan Min. Melhor pela narrativa moderna → Far Cry 5 . Hope County oferece um cenário lindo para uma história original sobre uma seita religiosa radical.

→ . Hope County oferece um cenário lindo para uma história original sobre uma seita religiosa radical. Melhor para nostalgia clássica → Far Cry. Este clássico de 2004 deu início à lenda da série com os seus ambientes tropicais abertos e liberdade tática.

Pega no teu equipamento e escolhe o teu vilão favorito. Agora tens tudo o que precisas para jogar os melhores jogos Far Cry em 2026 .

Perguntas frequentes