I 14 migliori giochi della serie Far Cry: sopravvivi alla follia del 2026

I migliori giochi della serie Far Cry ti catapultano a capofitto nel caos: sparatorie tropicali, rivolte di sette, caccia a bestie preistoriche e persino, ogni tanto, un’apocalisse cyber immersa nelle luci al neon. È una delle serie di sparatutto in prima persona open-world più iconiche in circolazione, e a ragione: sa come regalarti caos, libertà e momenti mozzafiato in egual misura.

Ma diciamoci la verità: trovare il miglior gioco di Far Cry – o capire quale Far Cry fa al caso tuo – non è proprio facile. Ci sono sequel, spin-off, esperienze solo in realtà virtuale e un paio di… chiamiamoli titoli “sperimentali”. Districarsi tra tutti questi titoli può sembrare come cercare una mappa in una giungla piena di mercenari arrabbiati. È qui che entro in gioco io.

Ho raccolto tutti i giochi di Far Cry che abbiano mai contato (e anche quelli che contano a malapena) e li ho classificati in ordine – partendo dai titoli assolutamente imperdibili per arrivare a quelli da provare “solo se sei curioso”. Lungo il percorso, incontrerai cattivi indimenticabili, sopravviverai a paesaggi selvaggi e magari metterai persino in dubbio la tua sanità mentale: la classica atmosfera di Far Cry.

Quindi, se non vedi l’ora di provare un’avventura d’azione esagerata che si gioca come un film di successo senza un attimo di tregua, prepariamoci e troviamo il titolo perfetto per te. Il tuo prossimo capolavoro caotico è a portata di scorrimento.

Le nostre scelte migliori per i giochi Far Cry

Prima di addentrarci nella classifica dei migliori giochi di Far Cry, parliamo dell’elefante nella stanza: la serie Far Cry è enorme. Con così tanti titoli in circolazione, scegliere da dove iniziare può sembrare un azzardo.

Per fortuna, la maggior parte dei titoli è autonoma, quindi puoi iniziare da qualsiasi punto senza perderti granché. Comunque, se stai cercando il miglior gioco di Far Cry con cui iniziare, abbiamo ristretto la scelta: ecco le nostre prime tre proposte.

1 Far Cry 3 2012 Tuffati in un'avventura indimenticabile su un'isola tropicale selvaggia insieme a uno dei più grandi cattivi della storia dei videogiochi. Qui, la follia è la tua unica vera amica. Buy now 2 Far Cry 2 2008 Il caos avvolto nel crudo realismo della savana africana. Armi che si inceppano, incendi che si propagano, malaria e fazioni rivali aggressive sono solo l’inizio. Buy now 3 Far Cry 4 2014 Unisciti a una sanguinosa ribellione che si svolge lungo le montagne innevate dell'Himalaya. Il caos non è mai stato così spettacolare. Buy now

Solo perché alcuni titoli non sono finiti in questa lista non vuol dire che non valga la pena provarli. Resta sintonizzato: tra poco ti spiegherò in dettaglio altri giochi della serie Far Cry in ordine di classifica e cosa rende ciascuno di essi degno di essere provato.

I 14 migliori giochi di Far Cry: classifica definitiva

Sebbene la maggior parte dei giochi Far Cry segua una formula molto simile, quasi tutti hanno qualcosa di interessante e unico da offrire. La maggior parte di essi ha avuto un impatto culturale davvero significativo al momento della loro uscita e vale sicuramente la pena provarli.

Tuttavia, non tutti hanno il tempo di provarli tutti, e scegliere quello sbagliato come primo tentativo può rovinarti l’entusiasmo. Se ti stai chiedendo qual è il miglior gioco di Far Cry, questo è un ottimo punto di partenza. Esaminiamo la classifica dei migliori giochi di Far Cry e scopriamo quale merita il titolo di miglior gioco di Far Cry per te.

1. Far Cry 3 [La migliore esperienza Far Cry in assoluto]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2012 Sviluppatore Ubisoft Montreal Durata media di gioco 25 ore

Considerato da molti il miglior gioco della serie Far Cry, Far Cry 3 è un'avventura davvero pazzesca. Ti catapulta su un'isola mozzafiato ma terribilmente caotica, piena di pericoli, animali selvatici e personaggi contorti, trasformando il tutto in una delle esperienze più memorabili della storia dei videogiochi.

I giochi della serie Far Cry forse non sono famosi per la trama, ma questo è sicuramente tra i migliori giochi narrativi in circolazione. Sei Jason Brody, un turista viziato costretto a diventare un sopravvissuto dopo essersi imbattuto per sfortuna in Vaas, il folle capo dei pirati, che ruba la scena con la sua energia sfrenata e imprevedibile.

Perché l’abbiamo scelto Grazie ai suoi finali multipli e alla modalità cooperativa, molti fan sostengono ancora che Far Cry 3 sia il miglior gioco della serie. È anche un punto fermo praticamente in ogni classifica dei migliori giochi di Far Cry.

Il mio verdetto: se dai un’occhiata a qualsiasi classifica dei migliori giochi di Far Cry, Far Cry 3 è quasi sempre in testa. Il mix tra un mondo vivace e pericoloso e la presenza caotica di Vaas lo rende difficile da battere.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FAR CRY 3 GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Alsha ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Riconosco il suo impatto rivoluzionario e l’ambizione tematica che aveva al momento dell’uscita, pur ammettendo che nel 2026 si nota una certa stanchezza strutturale. E ai nuovi giocatori lo consiglio comunque vivamente.

2. Far Cry 2 [Il migliore per realismo e inceppamenti casuali delle armi]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2008 Sviluppatore Ubisoft Montreal Durata media di gioco 26 ore

Quando è uscito, Far Cry 2 ha lasciato i giocatori a bocca aperta per il suo realismo: è il miglior gioco della serie Far Cry in termini di immersione totale. Il livello di dettaglio nel gameplay era semplicemente pazzesco, ed è proprio questo che ha reso questo titolo uno dei migliori giochi per giocatore singolo di sempre.

Sei un mercenario sulle tracce di uno spietato trafficante d’armi chiamato “Lo Sciacallo”. Ma le cose sono tutt’altro che semplici, perché mentre ti fai strada in questo paese dell’Africa orientale devastato dalla guerra usando un GPS e una mappa vera e propria, non combatti solo contro nemici armati fino ai denti, ma anche contro la malaria, gli incendi che si propagano e le tue stesse armi che si inceppano.

Perché l'abbiamo scelto Nella classifica dei migliori giochi della serie Far Cry, Far Cry 2 è noto per essere il più realistico – e proprio quel realismo lo rende uno dei giochi più difficili della serie.

Se cerchi uno sparatutto crudo e coinvolgente in cui ogni decisione sembra pericolosa, Far Cry 2 metterà davvero alla prova il tuo istinto di sopravvivenza.

Il mio verdetto: Far Cry 2 è un capolavoro crudo di sopravvivenza che mette alla prova la tua pazienza con la malaria e le armi che si inceppano. La sua ambientazione africana, cruda e ostile, è il motivo per cui molti fan sostengono che sia il miglior gioco della serie Far Cry.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FAR CRY 2 GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Indigowater2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L'ambientazione africana è mozzafiato e le meccaniche relative al fuoco sono incredibili per l'epoca. È un gioco brutale e spietato, al punto da far arrabbiare un sacco di gente, ma c'è un'atmosfera cruda che i giochi successivi non sono mai riusciti a ricreare del tutto

3. Far Cry 4 [Il migliore per paesaggi mozzafiato e cattivi iconici]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2014 Sviluppatore Ubisoft Montreal Durata media di gioco 31 ore

Dopo il grande successo del titolo precedente, le aspettative per Far Cry 4 erano alle stelle. E sai una cosa? Ubisoft le ha davvero soddisfatte.

Rimanendo fedeli alla formula vincente, ci hanno offerto le stesse meccaniche di gioco, trasportandoci in uno dei luoghi più belli di tutta la serie. Dovevi sopravvivere, liberare avamposti, creare oggetti e affrontare un altro cattivo iconico, Pagan Min, il tutto mentre ti facevi strada tra le pendici dell’Himalaya.

Perché l’abbiamo scelto Far Cry 4 porta la serie a un livello superiore con un cattivo leggendario e scenari verticali. Include la modalità cooperativa per le missioni secondarie; inoltre, le meccaniche perfezionate rendono l’azione fluida.

Si può dire senza dubbio che sia i fan che i critici lo adorano. Quindi, se non hai ancora giocato a Far Cry 4, ti stai perdendo qualcosa! Molti fan sostengono ancora che sia il miglior gioco della serie Far Cry, e si piazza regolarmente ai primi posti in qualsiasi classifica dei migliori giochi della serie.

Il mio verdetto: Far Cry 4 è il miglior gioco della serie per lo splendore dei paesaggi – porta la formula vincente sull’Himalaya; in più, introduce il personaggio stravagante ma letale di Pagan Min. L’esplorazione in verticale aggiunge una nuova dimensione al classico gameplay degli avamposti.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FAR CRY 4 GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Dee Vee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Il gioco in sé è discreto; a questo punto, tutti i titoli della serie Far Cry sembrano seguire esattamente la stessa formula. Tuttavia, il 4 sembra essere quello più curato.

4. Far Cry 5 [Il migliore per la narrazione moderna e il caos open-world]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Stadia Anno di uscita 2018 Sviluppatori Ubisoft Montreal, Ubisoft Toronto Durata media di gioco 31 ore

Nelle classifiche dei migliori giochi della serie Far Cry, è difficile trovare una mappa con un ambiente più divertente di Hope County. Se vuoi verificarlo di persona, Far Cry 5 è il gioco che fa per te. Ma non è l’unica cosa che questo gioco ha azzeccato.

Far Cry 5 è il miglior gioco della serie per quanto riguarda la narrazione moderna: ha dato nuova vita alla serie, diventando uno dei migliori sparatutto in prima persona in circolazione. Se cerchi una bella storia abbinata a un gameplay appagante, non perdertelo.

Perché l'abbiamo scelto Se stai cercando i migliori giochi della serie Far Cry in base alla qualità della trama, questo non dovrebbe sfuggirti. Far Cry 5 unisce una mappa vastissima alla totale libertà di gioco, il tutto avvolto in una storia che ti tiene incollato allo schermo.

Questo titolo si distingue grazie alla sua struttura aperta, che ti permette di dedicarti ad attività secondarie, liberare regioni o seguire la trama principale quando vuoi. Le sequenze di sparatorie sono fluide, il mondo è pieno di cose da fare e il ritmo generale impedisce che il gioco diventi noioso.

Il mio verdetto: Hope County è davvero stupenda, anche con una setta che imperversa sullo sfondo. Sconfiggere il gruppo passo dopo passo rende la storia sorprendentemente avvincente – e, onestamente, è un forte candidato al titolo di miglior gioco della serie Far Cry.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FAR CRY 5 GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Tal’darim ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La contea di Hope, nel Montana, è sicuramente una delle mie mappe preferite di tutti i giochi della serie Far Cry. Il terreno montuoso e boscoso è davvero divertente e bellissimo da esplorare. Te la consiglio vivamente!

5. Far Cry [Il migliore per chi ama la nostalgia dei classici FPS]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, Xbox, Xbox 360 Anno di uscita 2004 Sviluppatore Crytek Durata media di gioco 16 ore

Uscito nel lontano 2004, il Far Cry originale è il classico che ha dato il via a tutto. Nessuna classifica dei migliori giochi della serie Far Cry sarebbe completa senza di lui. All’epoca, il suo mix di libertà in un mondo aperto, strategia e scontri a fuoco caotici sembrava davvero rivoluzionario. Ancora oggi, ha tutte le carte in regola per essere considerato il miglior gioco della serie Far Cry per chi vuole scoprire dove tutto è iniziato.

Ti calerai nei panni di Jack Carver, un ex soldato delle forze speciali che si ritrova bloccato su una misteriosa isola tropicale. Per sopravvivere e fuggire, dovrà non solo combattere contro forze nemiche ostili, ma anche affrontare uno scienziato pazzo e le sue terrificanti creature mutanti.

Perché l’abbiamo scelto Far Cry ha ridefinito il genere degli sparatutto con i suoi vasti ambienti tropicali, un'IA intelligente e una grafica rivoluzionaria, offrendo una libertà e un'immersione che pochi giochi potevano eguagliare.

Se hai voglia di tornare alle origini, questo è il viaggio nostalgico per eccellenza.

Il mio verdetto: È qui che tutto è iniziato – il classico del 2004 che ha dato il via all’intera serie. Oggi potrebbe non essere considerato il miglior gioco di Far Cry, ma spicca ancora per l’ambientazione tropicale e un’IA sorprendentemente intelligente per l’epoca.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FAR CRY GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Shadow ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo gioco è davvero ben fatto per essere del 2004 e, secondo me, ha resistito bene al passare del tempo. Capisco perché ad alcuni non piaccia più così tanto oggi, ma resta comunque un gioco davvero ben fatto. In termini di difficoltà, è uno dei più difficili, se non il più difficile in assoluto, tra i giochi della serie Far Cry con impostazione realistica, a volte al punto da risultare frustrante, ma direi che vale comunque la pena giocarci.

6. Far Cry Instincts [Miglior reboot per console]

Il nostro voto Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Anno di uscita 2005 Sviluppatore Ubisoft Montreal Durata media di gioco 16 ore

Far Cry Instincts viene spesso trascurato nelle classifiche dei migliori giochi della serie Far Cry, ma ha saputo rilanciare brillantemente il primo titolo, portandolo sulle console con colpi di scena davvero folli e inaspettati. La premessa di base è sempre la stessa: sei il buon vecchio Jack Carver bloccato su un’isola piena di creature mutanti, ma questa volta hai anche dei poteri tutti tuoi.

Le abilità sovrumane hanno reso il gameplay davvero indimenticabile. Potevi sferrare fendenti ai nemici, correre più veloce, saltare più in alto e persino percepire il pericolo.

Perché l'abbiamo scelto Ai tempi, Far Cry Instincts si era guadagnato la fama di miglior gioco della serie Far Cry per chi preferiva una versione più serrata e ricca di azione rispetto all’originale, grazie ai suoi poteri selvaggi e alle trappole creative.

Se vuoi vedere come Far Cry ha mosso i primi passi sulle console, è proprio qui che è iniziata davvero questa avventura selvaggia.

Il mio verdetto: per molto tempo è stato considerato il miglior gioco della serie Far Cry grazie al suo gameplay selvaggio e adrenalinico e alle meccaniche di potere uniche. Quando si tratta di classificare i migliori giochi di Far Cry in base all’esperienza su console, questo rimane ancora in cima alla lista.

★ Best Console Reboot Far Cry Instincts Fai acquisti su Eneba

Luke Travis ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Oggigiorno nessuno capirà quanto fosse da urlo passare alla modalità Predator contro un tizio, vedendo tutto arancione. Velocità e salti potenziati. Per non parlare dei suoni incredibili che si sentivano quando artigliavi qualcuno. Il mio Far Cry preferito in assoluto. Creare una mappa personalizzata con i tuoi fratelli e diventare Predator era il massimo.

7. Far Cry 3: Blood Dragon [Il migliore per l’atmosfera fantascientifica retrò]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2013 Sviluppatore Ubisoft Montreal Durata media di gioco 7 ore

Uno dei titoli preferiti dai fan che troverai praticamente in ogni classifica dei migliori giochi della serie Far Cry, Blood Dragon prende tutto ciò che c’è in Far Cry 3 e lo trasforma in una folle esperienza retrò ispirata agli anni ’80. Se hai sempre desiderato che Far Cry si avvicinasse a quei fantastici giochi come Cyberpunk, questo fa proprio al caso tuo.

In un 2007 post-apocalittico, i giocatori vestono i panni del Cyber Commando Rex Powercolt, incaricato di sconfiggere il suo ex comandante, il colonnello Sloan, e sventare i suoi piani di dominio mondiale.

Perché l’abbiamo scelto Da un sistema di combattimento fluido e un mondo aperto caotico a una trama folle e ai Blood Dragon simili a T-Rex che sparano laser, questo potrebbe facilmente essere il miglior gioco di Far Cry per chiunque abbia voglia di puro divertimento.

Se hai voglia di azione esagerata avvolta tra luci al neon e nostalgia, Blood Dragon è un’avventura pazzesca da non perdere.

Il mio verdetto: se ti piace la fantascienza retrò, Far Cry 3: Blood Dragon potrebbe facilmente essere il miglior gioco della serie Far Cry per te. È puro caos anni ’80 con luci al neon ovunque e, nella classifica dei migliori giochi di Far Cry, guadagna punti importanti per la sua creatività.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FAR CRY 3: BLOOD DRAGON GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Indigowater2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È assolutamente ridicolo e mi piace da morire. L’estetica dei film d’azione degli anni ’80 è portata al suo estremo logico e l’umorismo è perfetto. Breve ma pieno di personalità.

8. Far Cry Instincts: Predator [Miglior combo per console rimasterizzato]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox 360 Anno di uscita 2006 Sviluppatore Ubisoft Montreal Durata media di gioco 19 ore

Far Cry Instincts: Predator merita un posto in qualsiasi classifica dei migliori giochi della serie Far Cry: è stato un remix pazzesco, che ha unito Instincts e Istinti: Evoluzione in un unico gioco, migliorandolo e portandolo su Xbox 360.

Il gioco presenta lo stesso mondo, lo stesso protagonista, le stesse meccaniche e lo stesso gameplay dei titoli precedenti, ma offre anche una grafica e un'atmosfera più avanzate, il tutto ottimizzato alla perfezione.

Sia i giocatori che i critici si sono innamorati di questa versione e, se non hai mai giocato a nessuno dei due leggendari titoli prima d’ora, questo è il modo migliore per farlo.

Perché l'abbiamo scelto È la scelta perfetta sia per i nuovi giocatori curiosi di scoprire gli esordi della saga di Far Cry su console, sia per i fan di lunga data che vogliono rivivere tutta quella follia in una versione migliorata.

Unendo due classici cult con grafica e prestazioni migliorate, Predator offre il modo definitivo per vivere questo capitolo selvaggio della serie.

Il mio verdetto: questo pacchetto è senza dubbio una delle migliori offerte di giochi Far Cry per chi gioca su console e spicca nella maggior parte delle classifiche dei migliori giochi Far Cry grazie al suo rapporto qualità-prezzo e ai contenuti.

★ Best Remastered Console Combo Far Cry Instincts: Predator Fai acquisti su Eneba

Butinho ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ci gioco ancora ogni tanto sulla mia Xbox 360 quando ne ho voglia. Questo gioco mi ricorda tanti momenti che custodisco gelosamente nel cuore

9. Far Cry Istinti: Evoluzione [Miglior sequel breve]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Anno di uscita 2006 Sviluppatore Ubisoft Montreal Durata media di gioco 7 ore

Un sequel che sembrava più un’espansione, Far Cry Istinti: Evoluzione continua la storia selvaggia di Jack Carver poco dopo il finale del gioco precedente, ed è altrettanto frenetico.

Se parliamo dei migliori giochi di Far Cry in base al caos puro e all’azione sfrenata, questo titolo si guadagna sicuramente un posto nella classifica. Nel tentativo, fallito, di sfuggire al suo passato violento, Jack viene ingaggiato per un lavoro di contrabbando che va terribilmente storto. Tornano l’ambientazione su un’isola tropicale e i poteri sovrumani, ma questa volta è tutto più brutale e caotico.

Perché l’abbiamo scelto Con nuove armi, una modalità multigiocatore ampliata e una campagna più serrata, dimostra che un sequel non deve per forza essere enorme per lasciare il segno. È un’avventura snella ed esplosiva.

Se cerchi azione intensa senza doverci dedicare troppo tempo, questa è la scelta perfetta!

Il mio verdetto: Far Cry Istinti: Evoluzione mantiene le cose semplici nel miglior modo possibile, ed è per questo che alcuni fan lo definiscono il miglior gioco della serie Far Cry per un gameplay incentrato sull’azione. Forse non domina tutte le classifiche dei migliori giochi di Far Cry, ma di sicuro va ben oltre le aspettative.

★ Best Short-Form Sequel Far Cry Instincts: Evolution Fai acquisti su Eneba

Boomtown ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un degno successore della serie Far Cry: questo piccolo gioco per giocatore singolo riflette il suo prezzo contenuto, ma la fantastica modalità multigiocatore lo rende più che degno del prezzo che costa.

10. Far Cry Primal [Il migliore per gli appassionati di sopravvivenza preistorica]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2016 Sviluppatore Ubisoft Montreal Durata media di gioco 23 ore

Far Cry Primal è senza dubbio l’outsider in questa classifica dei migliori giochi della serie Far Cry. Prende tutto ciò che ami di questa serie – il caos del mondo aperto, il crafting e gli incontri selvaggi – e lo catapulta nell’Età della Pietra. Dì addio alle pistole e dai il benvenuto a lance, mazze e tigri dai denti a sciabola addomesticate. Vesti i panni di Takkar, un cacciatore che cerca di sopravvivere in una terra brutalmente affascinante, piena di mammut, tribù rivali e, sì, un sacco di urla in una lingua preistorica inventata.

È sicuramente una svolta inaspettata nella serie, ma sorprendentemente rinfrescante.

Perché l'abbiamo scelto Far Cry Primal sostituisce le armi da fuoco con mazze e animali selvatici come alleati. La trama è più leggera; inoltre, il caos provocato dai mammut offre un sacco di soddisfazioni preistoriche.

Per chiunque desideri un’esperienza di sopravvivenza cruda e coinvolgente in un mondo splendidamente brutale, questo gioco è assolutamente imperdibile.

Il mio verdetto: se cerchi qualcosa di completamente diverso, Far Cry Primal potrebbe proprio essere il miglior gioco della serie Far Cry per quell’atmosfera preistorica. Abbandona le armi da fuoco in favore delle lance e ti permette di addomesticare le bestie, rendendo l’intera esperienza fresca e selvaggia.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FAR CRY PRIMAL GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

SatashyX77 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo gioco è il miglior gioco di sopravvivenza a cui abbia mai giocato, ha una grafica davvero fantastica

11. Far Cry 6 [Il migliore per i duelli con cattivi di grande richiamo]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One Anno di uscita 2021 Sviluppatore Ubisoft Toronto Durata media di gioco 41 ore

Il sesto capitolo principale della serie, Far Cry 6, era un gioco molto atteso, soprattutto grazie al suo cattivo, El Presidente, interpretato nientemeno che da Giancarlo Esposito in persona. Ma anche se alla fine si è rivelato un gioco divertente, non è riuscito a soddisfare del tutto tutte quelle enormi aspettative.

In sostanza, il gioco utilizza la stessa vecchia formula introdotta già con Far Cry 3. Detto questo, introduce comunque alcune novità interessanti, come gli equipaggiamenti personalizzabili, il nuovo sistema di armi “resolver” che ti permette di creare armi fai-da-te assurde e gli zaini Supremo che praticamente ti trasformano in un esercito a te stesso.

Perché l’abbiamo scelto Il gameplay è fantastico, la grafica è mozzafiato e affrontare El Presidente è epico proprio come te lo immagini. Se vuoi semplicemente divertirti, soprattutto giocando in cooperativa, ne vale la pena.

Con il suo mix di azione esplosiva e momenti memorabili, è il gioco perfetto in cui tuffarti quando hai voglia di scontri adrenalinici e da star. Nel complesso, quando vedi le classifiche dei migliori giochi di Far Cry, di solito compare come un titolo solido, ma non al primo posto.

Il mio giudizio: Forse non è il miglior gioco di Far Cry che tutti speravano, ma Giancarlo Esposito ruba decisamente la scena nei panni dello spietato dittatore. Le armi Resolver, poi, aggiungono un tocco divertente e caotico, in stile “fai da te”, all’atmosfera da guerriglia.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FAR CRY 6 GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

VANDAL ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo gioco, per qualche motivo, mi fa provare una bellissima nostalgia, proprio come gli altri titoli della serie Far Cry. Ne vale davvero la pena, cazzo!

12. Far Cry: New Dawn [Il migliore per il caos post-apocalittico]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore Ubisoft Montreal Durata media di gioco 18 ore

In molte classifiche dei migliori giochi della serie Far Cry, Far Cry: New Dawn tende a passare in secondo piano, ma in realtà non dovrebbe. Questo titolo osa fare qualcosa di diverso, catapultando i giocatori in un vivace mondo post-apocalittico: una mossa audace che lo distingue dal resto della serie. Ambientato 17 anni dopo gli eventi di Far Cry 5, questo gioco ti permette di esplorare una versione di Hope County ricoperta da una vegetazione rigogliosa e mutata, piena di personaggi eccentrici e nuove fazioni nemiche.

Pur condividendo alcune caratteristiche fondamentali con il suo predecessore, introduce alcuni elementi RPG leggeri, un sistema di costruzione di basi e una fantastica modalità “spedizione” che ti permette di viaggiare in luoghi lontani come parchi a tema abbandonati e navi mercantili affondate.

Perché l’abbiamo scelto Far Cry: New Dawn offre combattimenti intensi, potenziamenti creativi per l’equipaggiamento e un’estetica indimenticabile, tutta immersa nel rosa. È un’esperienza Far Cry divertente e dal ritmo serrato che merita più attenzione di quanta ne riceva.

Se cerchi un’avventura emozionante con tanto stile e cuore, Far Cry: New Dawn è proprio quello che fa per te.

Il mio verdetto: se un'ambientazione post-apocalittica vivace fa al caso tuo, questo potrebbe essere il miglior gioco di Far Cry da provare. Far Cry: New Dawn torna a Hope County e ravviva il tutto con meccaniche da gioco di ruolo e sistemi di costruzione di basi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FAR CRY NEW DAWN GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Bhamskar Bhaiya ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Le scene d'azione con le armi sono solide come sempre. Il mondo è bellissimo, con colori vivaci che ti invitano ad avventurarti sempre più lontano.

13. Far Cry VR: Tuffati nella follia [Ideale per un’azione VR breve e coinvolgente]

Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme VR Anno di uscita 2021 Autore VR a latenza zero Durata media di gioco 30 minuti

Far Cry VR: Tuffati nella follia si guadagna un posto tra i migliori giochi della serie Far Cry grazie a un’esperienza breve ma adrenalinica. Ti catapulta insieme alla tua squadra nel caotico mondo di Vaas di Far Cry 3, mantenendo l’intensità dall’inizio alla fine. Nonostante duri solo 30 minuti, la forte enfasi sul gameplay fisico, sulla cooperazione e sull’azione continua lo rende un’esperienza indimenticabile.

Armati di fucili VR e circondati da un caos a 360 gradi, i giocatori devono ricaricare manualmente, ripararsi dietro le coperture e coordinare la loro fuga tra scontri a fuoco nella giungla e imboscate folli. Quello che gli manca in durata, lo compensa in intensità e immersione, catturando l’essenza di Far Cry in un modo che sembra immediato e viscerale.

Perché l’abbiamo scelto Far Cry VR: Tuffati nella follia riduce la serie ai suoi elementi più puri: sparatorie serrate, scene caotiche e un cattivo fuori dal comune. L’abbiamo scelto perché dimostra che l’essenza di Far Cry può prosperare in un nuovo formato senza dover ricorrere a un mondo aperto tentacolare.

Non è un gioco completo, ma non cerca nemmeno di esserlo. Questo è Far Cry ridotto alla sua pura adrenalina.

Il mio verdetto: Far Cry VR: Tuffati nella follia è la migliore esperienza di gioco della serie Far Cry per gli appassionati di realtà virtuale. Ti mette faccia a faccia con Vaas in un’esperienza fisica adrenalinica: un viaggio breve ma intenso nel cuore della follia.

★ Best for Short, Immersive VR Action Far Cry VR: Dive Into Insanity Fai acquisti su Eneba

GlitchJournal ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Se a casa hai un visore VR di fascia alta con una buona scheda grafica, la qualità delle immagini sarà sicuramente migliore. È stata un’esperienza interessante da provare una volta, ma non lo rifarei. È divertente per un evento o una festa con gli amici, ma niente di più.

14. Far Cry: Paradiso perduto [Il migliore per gli scontri a fuoco in modalità cooperativa arcade]

Il nostro punteggio Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Macchine arcade Anno di uscita 2007 Sviluppatore Global VR Durata media di gioco 1-2 ore

Far Cry: Paradiso perduto tende a finire in fondo alle classifiche dei migliori giochi della serie Far Cry, ma non manca certo di fascino. Funziona come espansione di Far Cry Instincts, permettendoti di tornare nei panni di Jack Carver con un misterioso compagno al tuo fianco.

Questo gioco arcade a due giocatori era simile ad altri dell’epoca: l’obiettivo era usare mitragliatrici fisse per mirare e sparare ai nemici controllati dall’IA mentre ti muovevi nel mondo su un sistema a binari.

Perché l'abbiamo scelto Far Cry: Paradiso perduto punta sulla semplicità e sullo spettacolo, trasformando Far Cry in un’esperienza immediata e facile da giocare, pensata per divertirti subito con gli amici.

Anche se l’esperienza è piuttosto divertente, è anche davvero breve e, al giorno d’oggi, non è più disponibile a meno che tu non ti imbatta proprio in questa macchina da sala giochi.

Il mio verdetto: Far Cry: Paradiso perduto non sarà il miglior gioco della serie Far Cry, ma è una perla rara del mondo arcade che punta tutto sul puro divertimento da sparatutto su binari. È una reliquia nostalgica in modalità cooperativa che cattura l’energia selvaggia dei primi giochi.

★ Best for Arcade Co-Op Shootouts Far Cry: Paradise Lost Fai acquisti su Eneba

Let_the_fun_begin ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Mi piacerebbe vedere questa idea sviluppata ulteriormente. Se qualcuno potesse modificare l'immagine del controller ed eliminare la linea bianca dal controller... Funziona alla grande con gli ambienti desktop virtuali.

Il mio verdetto finale sui migliori giochi di Far Cry

Puoi scegliere i migliori giochi di Far Cry in base all’atmosfera specifica che cerchi. Ecco la classifica finale delle migliori scelte della serie:

Migliore esperienza complessiva → Far Cry 3 . Questo titolo rimane il punto di riferimento perché unisce un antagonista terrificante a un mondo rigoglioso e caotico.

→ Questo titolo rimane il punto di riferimento perché unisce un antagonista terrificante a un mondo rigoglioso e caotico. Il migliore per il realismo → Far Cry 2 . Devi affrontare la malaria e armi malfunzionanti in un’ambientazione africana cruda che sembra ostile a ogni tua mossa.

→ . Devi affrontare la malaria e armi malfunzionanti in un’ambientazione africana cruda che sembra ostile a ogni tua mossa. Il migliore per scenari e cattivi → Far Cry 4 . Porta la formula di successo sull’Himalaya; in più, presenta il stravagante ma letale Pagan Min.

→ . Porta la formula di successo sull’Himalaya; in più, presenta il stravagante ma letale Pagan Min. Il migliore per la narrazione moderna → Far Cry 5 . Hope County offre uno splendido sfondo per una storia originale su una setta religiosa radicale.

→ . Hope County offre uno splendido sfondo per una storia originale su una setta religiosa radicale. Il migliore per la nostalgia classica → Far Cry. Questo classico del 2004 ha dato inizio alla leggenda della serie con i suoi ambienti tropicali aperti e la libertà tattica.

Prendi la tua attrezzatura e scegli il tuo cattivo preferito. Ora hai tutto quello che ti serve per giocare ai migliori giochi di Far Cry nel 2026 .

Domande frequenti