Critique de Forza Horizon 6 : le prochain grand classique des jeux de course ?

Cette critique de Forza Horizon 6 s'adresse autant aux nouveaux venus dans la franchise qu'à tous les fans de longue date qui réclamaient depuis longtemps un opus de la série se déroulant dans ce magnifique pays qu'est le Japon. Célèbre pour sa scène JDM mondiale animée par la passion, le Japon constitue pratiquement le cadre idéal pour tout ce qui touche au tuning automobile, au drift et aux courses de rue.

L’attente est enfin terminée. Le roi des jeux de course d’arcade en monde ouvert est de retour : Jeux de cour de récréation, avec le soutien de Turn 10 Studios, vous emmène dans une reconstitution époustouflante du Japon dans Forza Horizon 6.

Éditée par Xbox Game Studios, cette véritable merveille est sortie le 19 mai 2026 sur Xbox Series X/S et sur PC via Steam et le Microsoft Store. Si vous êtes abonné, vous pouvez y jouer dès le premier jour grâce au Xbox Game Pass ou au PC Game Pass.

Vous pouvez vous procurer l’édition Standard à 69,99 $, l’édition Deluxe à 99,99 $ ou l’ édition Premium à 119,99 $. Si vous utilisez le Game Pass, la mise à niveau Premium à 59,99 $ vous permet de vous lancer en avant-première et d’obtenir la Ferrari J50 pré-réglée, offerte en bonus de précommande.

Comme vous pouvez le constater, le jeu s’accompagne d’un prix digne d’un titre AAA et d’un battage médiatique à la hauteur, mais peut-il vraiment être considéré comme un achat judicieux et comme le véritable successeur de cette franchise tant appréciée ? Dans cette critique de Forza Horizon 6, je passerai en revue tout ce que vous devez savoir : le gameplay, l’immense carte de Tokyo, la gamme de voitures, les performances et les retours généraux de la communauté – juste pour voir s’il est à la hauteur des attentes colossales, comme l’ont été ses prédécesseurs en leur temps.

TL;DR – Aperçu de Forza Horizon 6

Genre Jeu de course d'arcade en monde ouvert / jeu de conduite de type « bac à sable » Mécanique principale Commencez en tant que touriste → qualifiez-vous pour le Festival Horizon → passez du statut de pilote débutant à celui de Légende Horizon en gravissant les échelons des « Wristbands » → conduisez plus de 550 voitures à travers le Japon lors de courses du Festival, de « Les batailles de Togue », de « Car Meets » et d’explorations → débloquez le contenu de fin de jeu « Legend Island » Principal atout La plus belle carte de la série ; Tokyo, la plus grande zone urbaine jamais vue dans Horizon (5 fois plus grande que n’importe quelle ville Horizon précédente) ; plus de 550 voitures, dont une gamme riche en modèles JDM ; EventLab mis à niveau vers CoLab avec création multijoueur ; disponible dès le premier jour sur Game Pass Principaux points faibles Une tenue de route sujette au survirage, héritée de Forza Horizon 5 d’après les premières impressions avant le lancement ; la version PS5 est reportée à plus tard en 2026 (date non précisée) ; les abonnés Game Pass Essential n’y auront pas accès à la sortie (réservé aux abonnés Premium/Ultimate) Verdict sans appel Un excellent choix dès sa sortie pour les fans de Forza, les passionnés de JDM et les abonnés au Game Pass ; les joueurs soucieux de leur budget devraient comparer l’option Game Pass à l’achat définitif avant de débourser 69,99 $ ou plus Date de sortie 19 mai 2026 (Xbox Series X|S + PC). Accès anticipé à l'édition Premium : 15 mai 2026. PS5 : plus tard en 2026 (à confirmer) Plateformes Xbox Series X|S, PC (Steam + Microsoft Store), Jeux Xbox dans le cloud, PS5 (plus tard en 2026) Prix Édition Standard : 69,99 $ / Édition Deluxe : 99,99 $ / Édition Premium : 119,99 $ / Xbox Game Pass Ultimate : 22,99 $/mois / PC Game Pass : 13,99 $/mois Idéal pour Les fans de la série Forza Horizon, les passionnés de JDM et de la culture automobile japonaise, les abonnés à Game Pass Ultimate / PC Game Pass, les amateurs de jeux de course en monde ouvert à la recherche du titre le plus abouti du genre à l'heure actuelle

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Mais qu'est-ce que Forza Horizon 6 a de si intéressant, au juste ?

Dans ce jeu, votre aventure commence alors que vous incarnez un touriste enthousiaste débarquant au cœur de la destination la plus ambitieuse jamais proposée par le Horizon Festival. Cet opus vous emmène au Japon (la plus grande carte de l’histoire de la franchise), où vous pourrez sillonner les rues densément peuplées et illuminées par des néons, dévaler des routes de montagne sinueuses et escarpées à la manière d’Initial D, ou encore foncer à toute allure au milieu des cerisiers en fleurs et des paysages hivernaux enneigés.

En résumé, votre objectif principal dans la campagne est de décrocher une place dans l’Horizon Invitational. Vous commencerez en tant que simple pilote débutant, puis vous gravirez les échelons du classement « Wristband » pour décrocher le titre de « Horizon Legend ». Cela vous permettra à terme de débloquer Legend Island, un paradis de fin de jeu réservé aux pilotes les plus talentueux du jeu.

Tout au long de ma partie, j’ai pris beaucoup de plaisir à collectionner de superbes maisons à travers le Japon, dotées de grands garages pour y ranger mes voitures préférées. J’ai également pu concevoir mes propres circuits dans l’Estate – un monde ouvert situé dans une vallée de montagne – ou me lancer dans CoLab, l’évolution améliorée d’EventLab axée sur le multijoueur, pour créer des événements personnalisés déjantés avec mes amis. C’est très agréable de voir les développeurs apporter du changement, même à des éléments qui ont déjà fait leurs preuves.

Cela dit, soyons clairs : même avec ces nouvelles mécaniques incroyables, il s’agit toujours d’un jeu de course en monde ouvert de type arcade. Il emprunte certains éléments de physique réalistes à Turn 10, mais ce n’est pas un simulateur de circuit hardcore comme Forza Motorsport ou Gran Turismo. Vous n’avez pas non plus à vous soucier d’un mode carrière rigide. La formule classique de FH est intacte : vous pouvez conduire ce que vous voulez, quand vous le souhaitez.

Quatorzième opus de la franchise au sens large, ce titre trône fièrement au sommet de la collection de la série Forza Horizon. Il s’appuie directement sur les fondations de ses prédécesseurs au Mexique et au Royaume-Uni, Tokyo constituant l’attraction principale. Les développeurs ont créé un immense espace urbain cinq fois plus vaste que n’importe quelle ville des jeux précédents.

Ce fut un véritable plaisir d’explorer des lieux légendaires tels que le carrefour de Shibuya, la Tour de Tokyo et l’avenue Ginkgo. En tant que grand fan d’Initial D depuis mon enfance, j’avais le sourire aux lèvres tout au long de mes dérapages incontrôlés sur le mont Haruna, en essayant d’imiter les prouesses de Takumi lors de ses livraisons de tofu au volant de ma propre Panda Trueno AE86.

Pour être clair, j’étais vraiment nul en dérapage et pour trouver les points de virage dans Tokyo Xtreme Racer, Forza Horizon 5, Need for Speed : Heat… En fait, dans pratiquement tous les jeux de course géniaux auxquels j’ai jamais joué, mais cela n’avait aucune importance ici. Je m’amusais bien trop à admirer les paysages et à réapprendre les mécanismes pour m’en soucier.

Pour s’assurer que le jeu soit fidèle à la réalité, le directeur artistique Don Arceta et la consultante culturelle Kyoko Yamashita ont effectué un voyage de recherche approfondi au Japon, et, ma parole, ils ont vraiment mis dans le mille. Ils se sont particulièrement attachés à capturer l’esprit authentique de la culture automobile locale, en mettant en avant de véritables « « Touge Battles » et des rassemblements automobiles à Daikoku.

L’intégralité de la campagne est jouable en solo, mais le mode en ligne la rend bien plus intéressante. Notez toutefois que pour jouer en multijoueur en ligne sur console, vous devez disposer d’un abonnement Xbox prenant en charge le jeu en ligne.

Si vous souhaitez jouer dès le premier jour via le catalogue de l’abonnement, le mieux est d’ étudier les options d’accès à Forza Horizon 6 via l’Xbox Game Pass Ultimate ou le PC Game Pass, car ces formules incluent à la fois le jeu (accès dès le premier jour aux nouveaux titres) et l’accès au mode multijoueur. Si vous souhaitez acheter le jeu directement, un abonnement Xbox Game Pass Essential suffit amplement pour vous permettre de courir en ligne avec vos amis.

Si vous souhaitez bénéficier d'un prix réduit sur le jeu complet, procurez-vous votre exemplaire sur Eneba via la page dédiée à Forza Horizon 6, ou – si vous préférez payer entre 10 et 15 $ par mois plutôt que 69,99 $ en une seule fois – optez plutôt pour une clé Xbox Game Pass Ultimate.

Des pneus qui fument de Tokyo aux Touge : comment se joue Forza Horizon 6

Il y a un point très important que je dois reconnaître à ce jeu dans mon test de Forza Horizon 6 : il ne cache pas son identité. Il se situe résolument du côté des jeux de course d’arcade et privilégie le pur plaisir au détriment d’une physique de simulation réaliste.

Ce nouveau cadre propose d’incroyables événements typiquement japonais. Les « Touge Battles » (batailles de cols de montagne) introduisent des duels techniques sur des cols étroits, où vous dérapez sur des routes sinueuses. C’est l’ajout le plus passionnant à la franchise depuis l’introduction des saisons météorologiques. J’apprécie également beaucoup Daikoku, un lieu de rencontre légendaire où vous pouvez rencontrer d’autres pilotes, présenter vos dernières configurations et défier vos rivaux dans un cadre plus intimiste que les immenses sites de festival.

Tokyo est en soi une prouesse colossale. Les développeurs ont créé une zone urbaine cinq fois plus vaste que n’importe quelle ville des jeux précédents. Vous pouvez filer à toute allure au carrefour de Shibuya, passer devant la Tour de Tokyo ou dévaler l’avenue Ginkgo.

Ce plan urbain gigantesque intègre des autoroutes surélevées inspirées de la précédente extension Hot Wheels, entourées de néons, de banlieues tranquilles et de quais industriels. Lorsque vous conduisez en vue cockpit, la nouvelle rotation du volant à 540 degrés et les animations de direction améliorées confèrent à l’habitacle un réalisme remarquable.

Et, bien sûr, le choix de voitures est immense. Vous pouvez collectionner des icônes classiques du JDM telles que les Skyline, les Supra, les NSX et les RX-7, ainsi que des hypercars haut de gamme et des muscle cars. Vous pouvez rechercher des voitures d’occasion rares auprès de concessionnaires spécialisés, ou partir à la découverte de voitures modifiées de l’édition Forza dissimulées un peu partout. Si vous achetez la version Deluxe ou Premium, le Car Pass vous offre 30 véhicules supplémentaires dans votre garage, à raison d’une voiture par semaine à partir du 19 mai.

Pour les créateurs, l’ancien EventLab a évolué pour devenir CoLab. Désormais, vous pouvez construire des circuits personnalisés n’importe où dans le monde aux côtés de vos amis, en temps réel. Vous pouvez également personnaliser vos maisons et vos garages personnels à travers le Japon, afin de mettre en valeur votre collection. Les membres VIP reçoivent gratuitement une immense maison à Tokyo, tandis que les autres peuvent économiser des crédits pour l’acheter.

La maniabilité est excellente, mais pas parfaite. Les voitures ont toujours tendance à survirer assez facilement, un peu comme dans Forza Horizon 5. Turn 10 a certes contribué à peaufiner la physique, mais, fidèle à ses racines, ce jeu reste un jeu de course arcade déjanté et rapide.

Côté accessibilité, les développeurs ont ajouté un mode à contraste élevé, un radar de proximité et la prise en charge de la langue des signes. Ces fonctionnalités en font un jeu de course très accessible, ce qui est toujours un atout appréciable. Ajoutez à cela les magnifiques saisons dynamiques – comme les cerisiers en fleurs pendant la saison des sakura et la neige épaisse en hiver – et le Japon semble incroyablement vivant et accueillant.

Le style de vie JDM : progression, histoire et ambiance

Cette critique de Forza Horizon 6 ne serait ni complète ni honnête si je ne le disais pas d’emblée : les jeux Forza Horizon ne sont tout simplement pas axés sur l’histoire, et celui-ci ne fait pas exception. Vous n’y trouverez pas d’intrigues cinématographiques profondes ni d’évolutions de personnages émouvantes. Si vous vous lancez dans ce jeu en recherchant une expérience fortement axée sur le récit, à l’image de Need For Speed : Most Wanted, vous trouverez sans doute l’intrigue assez mince et quelque peu stéréotypée.

MAIS si vous le comparez à d’autres jeux de course arcade en monde ouvert, je maintiendrais tout de même que la structure du Festival vous procure un fantastique sentiment de progression. Ce jeu est une célébration dynamique des voitures, de la musique et de la culture japonaise, et non un jeu de rôle riche en dialogues.

Votre aventure personnelle commence dès que vous descendez de l’avion en tant que simple touriste. Au cours de cette première phase, vous vous imprégnez de ces paysages époustouflants, vous apprenez les commandes de base de la conduite et vous recevez les clés de vos toutes premières voitures. Tout repose sur le plaisir de la découverte. Très vite, vous participez à l’Horizon Invitational. Il s’agit de la grande épreuve de qualification au cours de laquelle vous devez prouver vos compétences. Une fois cette épreuve réussie, vous rejoignez officiellement le Festival en tant que pilote débutant, et c’est là que le vrai plaisir commence.

À partir de là, vous gravissez les échelons du Bracelet du festival en participant à des courses, des figures acrobatiques et des défis spéciaux. Chaque niveau que vous débloquez vous donne accès à des bolides plus rapides, à des maisons géniales et à des zones exclusives du Festival. Tout en haut de cette échelle se trouve le statut de « Légende Horizon ». Atteindre ce rang débloque Legend Island, une immense zone de fin de jeu spécialement conçue pour les meilleurs pilotes. C’est de loin la structure de fin de jeu la plus gratifiante que nous ayons vue dans la franchise jusqu’à présent.

Au fil de votre progression, vous ne vous contentez pas d’affronter des IA anonymes. Vous rencontrerez également les « Légendes du Festival Horizon ». Il s’agit d’arcs narratifs thématiques spéciaux centrés sur des pilotes fictifs. Chaque pilote incarne un aspect unique de la culture automobile japonaise. Vous ferez la connaissance de maîtres du drift, de passionnés de tuning JDM, d’experts en restauration de voitures de collection et de pilotes de cols de montagne. Ils vous serviront de guides et confèrent au festival une atmosphère bien plus personnelle.

Les nouvelles « « Touge Battles » possèdent elles aussi leur propre fil narratif captivant. Ce mode de course sur col de montagne s’inscrit dans une histoire inspirée de la sous-culture réelle des courses de rue au Japon, et vous devrez affronter des adversaires PNJ spécifiques qui règnent en maîtres sur ces routes de montagne sinueuses. Lorsque vous souhaitez faire une pause dans les courses, vous pouvez vous rendre aux rassemblements automobiles de Daikoku.

Ces espaces sociaux constituent des lieux de rencontre idéaux. Vous pouvez y garer vos modèles préférés, montrer vos peintures personnalisées et discuter avec d’autres joueurs. Cela met en valeur une facette de la culture automobile japonaise que les jeux précédents avaient complètement négligée.

Le magnifique décor, que j’ai sans doute trop souvent évoqué dans cette critique de Forza Horizon 6, est un hommage stylisé au Japon plutôt qu’une reproduction littérale, rue par rue, de la carte du pays. Comme je l’ai déjà mentionné, le directeur artistique Don Arceta et la consultante culturelle Kyoko Yamashita ont consacré beaucoup de temps à des voyages de recherche afin de s’assurer de saisir l’esprit culturel authentique du pays, et cela se voit.

La conception sonore joue un rôle prépondérant dans cette atmosphère. La bande-son est incroyable et propose un mélange de morceaux japonais énergiques, de rock et de musique électronique (mon seul bémol : l’absence d’Eurobeat). Par ailleurs, les sons des voitures constituent un atout majeur. Les développeurs ont consacré beaucoup de temps à la reproduction authentique des bruits de moteur, et chaque coup d’accélérateur, sifflement du turbo et crépitement d’échappement sonne de manière incroyablement réaliste.

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Forza Horizon 6 en vaut-il la peine ? Éditions, Game Pass et rapport qualité-prix

Cette critique de Forza Horizon 6 va enfin répondre à la question que la plupart d’entre vous se posent sans doute : Forza Horizon 6 en vaut-il la peine ? Pour vous aider à vous décider, il faut examiner le rapport qualité-prix que vous obtenez pour votre argent durement gagné.

Il s’agit là d’une de ces rares sorties de jeux majeurs pour lesquelles il est nettement plus économique d’utiliser un service d’abonnement que d’acheter directement une clé de jeu, en particulier pour votre premier mois de jeu. Une boîte standard en magasin vous coûte 69,99 $, mais vous pouvez vous lancer dès le premier jour grâce à une clé Xbox Game Pass Ultimate disponible sur Eneba pour une fraction minime de ce prix.

Cinq options d’achat s’offrent à vous en fonction de votre budget, de votre matériel et de l’intensité avec laquelle vous souhaitez vous plonger dans le jeu :

Option 1 – Édition Standard (69,99 $) : elle vous donne accès au jeu de base, et rien d’autre. Si vous détestez les formules d’abonnement et que vous souhaitez simplement profiter du jeu de course de base pour toujours, sans voitures supplémentaires ni accès anticipé, c’est la meilleure option.

elle vous donne accès au jeu de base, et rien d’autre. Si vous détestez les formules d’abonnement et que vous souhaitez simplement profiter du jeu de course de base pour toujours, sans voitures supplémentaires ni accès anticipé, c’est la meilleure option. Option 2 – Édition Deluxe (99,99 $) : vous bénéficiez du jeu de base ainsi que du « Car Pass », qui vous permettra d’ajouter progressivement 30 voitures supplémentaires à votre garage. Elle comprend également le « « Kit de bienvenue », avec cinq voitures pré-réglées pour démarrer votre carrière sur les chapeaux de roue.

vous bénéficiez du jeu de base ainsi que du « Car Pass », qui vous permettra d’ajouter progressivement à votre garage. Elle comprend également le « « Kit de bienvenue », avec cinq voitures pré-réglées pour démarrer votre carrière sur les chapeaux de roue. Option 3 – Édition Premium (119,99 $) : Il s’agit du pack ultime pour les passionnés de course. Il comprend le contenu de l’édition Deluxe, quatre jours d’accès anticipé, deux futures extensions et un abonnement VIP qui double vos crédits en jeu tout en vous offrant gratuitement une superbe maison à Tokyo .

Il s’agit du pack ultime pour les passionnés de course. Il comprend le contenu de l’édition Deluxe, quatre jours d’accès anticipé, deux futures extensions et un qui double vos crédits en jeu tout en vous offrant une superbe . Option 4 – Xbox Game Pass Ultimate (22,99 $ / mois) : la meilleure solution pour les joueurs qui privilégient la console. Elle vous garantit un accès complet dès le premier jour à la bibliothèque de jeux de base le 19 mai 2026 , ainsi que le streaming cloud natif et les fonctionnalités multijoueur en ligne sur Xbox Series X|S.

la meilleure solution pour les joueurs qui privilégient la console. Elle vous garantit un accès complet dès le premier jour à la bibliothèque de jeux de base le , ainsi que le streaming cloud natif et les fonctionnalités multijoueur en ligne sur Xbox Series X|S. Formule 5 – PC Game Pass (13,99 $ / mois) : la solution économique ultime en haute fidélité, conçue exclusivement pour les joueurs sur PC de bureau et portables. Elle inclut l’intégralité de Forza Horizon 6 dès le premier jour via l’application Microsoft Store et s’avère très avantageuse pour les joueurs sur PC, mais gardez à l’esprit qu’elle n’offre pas de licence de cross-play permettant de jouer sur une véritable console Xbox.

Le détail des coûts de Forza Horizon 6 : les moyens les plus économiques de jouer

Si vous êtes en train de calculer votre budget pour Forza Horizon 6 avant de vous lancer, voici l'essentiel : vous n'avez pas besoin de débourser 69,99 $ d'emblée. Le PC Game Pass, à 13,99 $ par mois, est la solution la plus économique pour jouer dès le jour de la sortie si vous jouez sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Le Xbox Game Pass Ultimate, à environ 10-15 $ par mois sur Eneba, permet également aux joueurs sur console d’accéder au jeu dès le jour de sa sortie. Ces deux options vous donnent accès à l’intégralité du jeu de base à partir du 19 mai et vous évitent complètement de payer le prix en magasin.

Pour un budget aussi serré que possible pour *Forza Horizon 6*, il y a également l’option *Forza Horizon 5*. Cet opus se déroulant au Mexique est disponible sur Eneba pour une fraction du prix de sortie, offre plus de 100 heures de course en monde ouvert et est également inclus dans le Game Pass. Si vous n’êtes pas obligé de jouer au tout dernier opus dès sa sortie, il est difficile de contester l’intérêt de cette offre. Si vous décidez d’attendre spécifiquement la sortie de FH6, sachez que le Microsoft Store réduit généralement ses prix de 10 à 30 % au cours des trois premiers mois suivant le lancement.

Veillez simplement à vérifier attentivement votre niveau d’abonnement actif avant la sortie. Selon les conditions actuelles de Microsoft, l’accès à Forza Horizon 6 dès le premier jour via le Game Pass est strictement réservé aux abonnés aux niveaux Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Les abonnés aux niveaux Essential et Premium devront attendre jusqu’à un an avant de pouvoir y jouer. Vous pouvez facilement comparer ces formules et trouver celle qui vous convient le mieux sur la page dédiée au Xbox Game Pass.

En termes de durée de jeu brute, vous bénéficiez d’une quantité impressionnante de contenu. Il vous faudra environ 25 à 40 heures pour terminer la campagne principale et atteindre le statut « Horizon Legend ». Si vous souhaitez terminer toutes les missions de l’histoire, maîtriser chaque « Touge Battle » et compléter votre collection, vous pouvez vous attendre à y consacrer entre 50 et 80 heures.

Pour les passionnés de complétion, créer vos propres circuits dans CoLab et débloquer chaque recoin de Legend Island peut facilement prolonger votre temps de jeu au-delà de 150 heures. Les développeurs prévoient de renouveler le jeu grâce à des mises à jour saisonnières pendant des années, ce qui signifie que vous pourrez continuer à piloter indéfiniment.

À présent, si vous possédez une PlayStation 5, vous devrez décider s’il est judicieux d’attendre. Il n’y a pas encore de date de sortie officielle sur PlayStation 5, seulement la promesse que le portage sera disponible dans le courant de l’année.

Si vous disposez d’un PC de jeu correct, vous avez franchement tout intérêt à vous procurer la version PC sur Steam ou à vous abonner au PC Game Pass dès maintenant, plutôt que d’attendre six mois ou plus. Si vous souhaitez attendre une promotion sur le Microsoft Store, l’expérience montre que les prix baissent généralement de 10 % à 30 % dans les trois mois suivant le lancement, la baisse la plus modeste étant la plus probable pour les titres Forza Horizo n.

Cela dit, commencer votre aventure dès le premier jour est une expérience tout à fait différente. La communauté Forza est particulièrement active pendant la semaine de lancement, lorsque tout le monde participe aux événements saisonniers et se bat pour une place au classement.

Si vous souhaitez éviter complètement le prix pratiqué le jour de la sortie tout en profitant d’une expérience de course exceptionnelle, vous pouvez vous procurer « Forza Horizon 5 » ou l’édition « Forza Horizon 5 Premium » (pour une expérience plus complète) sur Eneba. Ces deux éditions vous offrent des centaines d’heures de courses incroyables au Mexique pour une fraction du prix d’une sortie récente.

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Analyse des performances de Forza Horizon 6 sur différentes plateformes (quelle version acheter ?)

Parlons des performances sur différents matériels. Cette analyse de Forza Horizon 6 devrait vous fournir un point de référence solide concernant la meilleure configuration graphique possible en fonction de votre budget. Tout d’abord, toutes les versions confirmées pour le lancement offrent l’expérience de course de base, mais le PC dispose actuellement d’un net avantage technique.

La Xbox Series S se situe dans le bas de gamme en termes de performances graphiques, et nous attendons toujours la sortie de la PS5. C'est pourquoi le choix de votre plateforme déterminera votre expérience de jeu. J'ai inclus une brève critique de Forza Horizon 6 sur Xbox, dans laquelle je vous montrerai comment les versions console se comparent à l'expérience sur PC haut de gamme. J'aborde également la configuration PC dans ma section consacrée à la critique de Forza Horizon 6 sur PC ci-dessous, puis j'évoque la sortie prochaine de F orza Horizon 6 sur PS5 afin que vous puissiez planifier vos achats.

Si vous ne jouez que sur PlayStation, sachez que la version PS5 ne sortira qu’en 2026. Microsoft lancera le jeu sur Xbox et PC le 19 mai 2026. Si vous disposez d’un bon PC de jeu, je vous conseille de vous le procurer dès maintenant. Vous pourrez toujours passer à une console une fois que cette version sera disponible.

Plateforme Mode graphique Résolution cible FPS cible État du ray tracing (RT) Compromis visuels Xbox Series X Fidélité 4K native 30 images par seconde Activé (jeu) Comprend les reflets des voitures en RT et l’occlusion ambiante Performances 4K dynamique 60 images par seconde Désactivé en jeu Utilise les reflets dans l'espace écran (SSR) pour maintenir le nombre d'images par seconde Xbox Series S Fidélité 1 440p dynamique 30 FPS Activé (limité) Occlusion ambiante RT de base ; détails des textures légèrement réduits Performances Dynamique 1080p 60 images par seconde Désactivé Réduction notable de la densité de l'environnement et de la végétation PC (Steam / MS) Entièrement débloqué Jusqu'à 4K/8K natifs Sans limite (120+) RTGI complet + reflets Intègre la technologie de pointe d’éclairage global par ray tracing (RTGI) Jeu en cloud sur Xbox Diffusion en continu Jusqu'à 1 440p 60 FPS Désactivé Artefacts de compression visibles ; latence d'entrée mineure PlayStation 5 Prévu pour fin 2026 Vise la parité avec la XSX 30 / 60 FPS Prise en charge de Fidelity RT Non jouable pendant la période de lancement prévue en mai 2026

Xbox Series X : il s’agit du modèle phare de la gamme. En mode « Fidelity », vous bénéficiez d’une résolution 4K native, avec des reflets en ray tracing actifs sur la carrosserie de votre voiture pendant le jeu. Si vous souhaitez une conduite d’une fluidité exceptionnelle, le mode « Performance » désactive le ray tracing au profit d’une résolution 4K dynamique afin de garantir un taux de rafraîchissement de 60 FPS.

Les joueurs Xbox peuvent se procurer Forza Horizon 6 sur Eneba via la page dédiée à Forza Horizon 6 pour commencer à jouer, mais l'option la plus judicieuse reste souvent le Game Pass Ultimate, proposé par Eneba au prix habituel de 10 à 15 $ par mois, ce qui est bien moins cher que l'édition Standard à 69,99 $.

Xbox Series S : cette version utilise une mise à l'échelle dynamique en 1 440p à 30 images par seconde en mode « Fidelity », et une mise à l'échelle dynamique en 1 080p à 60 images par seconde en mode « Performance ».

Les reflets et les détails des textures sont de moindre qualité par rapport à sa grande sœur, mais les performances restent incroyablement fluides car le jeu est optimisé exclusivement pour le matériel de neuvième génération. Cela fonctionne car le matériel Xbox One plus ancien ne freine pas l’optimisation.

Jeux Xbox dans le cloud : streaming jusqu'à 1 440p . Vous pouvez jouer en streaming sur votre téléphone, votre tablette ou votre navigateur sans posséder de console. C'est un choix judicieux pour voyager, mais en raison du décalage de réponse, les passionnés de jeux de course préféreront tout de même disposer d'un matériel dédié.

jusqu'à . Vous pouvez jouer en streaming sur votre téléphone, votre tablette ou votre navigateur sans posséder de console. C'est un choix judicieux pour voyager, mais en raison du décalage de réponse, les passionnés de jeux de course préféreront tout de même disposer d'un matériel dédié. PC (Steam et Microsoft Store) : tout le potentiel graphique avec un éclairage global et des reflets en ray tracing. Il s’agit de la meilleure version qui soit si vous disposez d’un matériel haut de gamme. Vous pouvez atteindre plus de 120 FPS avec des cartes graphiques de milieu ou haut de gamme. Le jeu prend parfaitement en charge les écrans ultra-larges et les configurations de volants de course, ce qui permet de profiter pleinement des nouvelles animations de volant à 540 degrés.

Les joueurs PC ont deux options d’achat : le Microsoft Store (prenant en charge l’achat croisé Xbox Play Anywhere et l’éligibilité au PC Game Pass) ou Steam (sans achat croisé). Pour la plupart des joueurs PC, le PC Game Pass via le Microsoft Store constitue l’option la moins chère dès le premier jour.

PlayStation 5 (plus tard en 2026) : le jeu devrait être identique à la version Xbox Series X. Il ne sera pas disponible dès le lancement, et nous ne disposons pas encore d’une date précise. Les joueurs exclusivement sur PlayStation peuvent ajouter le jeu à leur liste de souhaits du PlayStation Store pour recevoir des notifications concernant sa sortie.

Prix de Forza Horizon 6 sur PS5 : à quoi les joueurs PlayStation doivent-ils s’attendre ?

Microsoft n'a pas encore communiqué de prix officiel pour Forza Horizon 6 sur PS5, et aucune date précise n'a été annoncée non plus, si ce n'est une fourchette confirmée « plus tard en 2026 ». Mais vous pouvez tout de même vous organiser à l'avance avec une certaine assurance.

Microsoft a récemment porté ses grands titres first-party sur PS5 (Sea of Thieves, Forza Horizon 5, Gears of War), et chacun d’entre eux a été commercialisé au même prix que la version Xbox. À moins d’un changement de situation, attendez-vous donc à une parité totale :

Édition Standard – 69,99 $ : uniquement le jeu de base.

uniquement le jeu de base. Édition Deluxe – 99,99 $ : le jeu de base plus le Car Pass (30 voitures supplémentaires).

le jeu de base plus le Car Pass (30 voitures supplémentaires). Édition Premium – 119,99 $ : contenu de l’édition Deluxe, accès anticipé, deux extensions et avantages VIP.

Voici le point que la plupart des guides omettent : il n’existe pas de raccourci Game Pass sur PlayStation. Le prix de Forza Horizon 6 sur PS5 correspond au tarif pratiqué par le PlayStation Store, car les titres first-party de Microsoft ne sont pas ajoutés au PS Plus dès leur sortie, contrairement au Game Pass. Les joueurs Xbox et PC peuvent courir pour le prix d’un abonnement à 13,99 $, mais les joueurs exclusivement sur PS5 paient le prix plein. Cela change complètement la donne.

Si vous jouez sur PlayStation, trois options réalistes s’offrent donc à vous :

Ajoutez-le à votre liste de souhaits et restez à l'affût : ajoutez dès maintenant Forza Horizon 6 à votre liste de souhaits sur le PlayStation Store afin d'être averti dès que la date de sortie et le prix seront annoncés.

ajoutez dès maintenant Forza Horizon 6 à votre liste de souhaits sur le PlayStation Store afin d'être averti dès que la date de sortie et le prix seront annoncés. Profitez d’une promotion lors de la période de lancement : les prix de Forza sur le Microsoft Store ont tendance à baisser dans les mois qui suivent la sortie ; un peu de patience peut donc vous permettre de faire des économies.

les prix de Forza sur le Microsoft Store ont tendance à baisser dans les mois qui suivent la sortie ; un peu de patience peut donc vous permettre de faire des économies. Optez plutôt pour la version PC : si vous disposez d’un PC de jeu, le PC Game Pass, à 13,99 $ par mois, vous permet de foncer à travers le Japon dès aujourd’hui, sans avoir à attendre la sortie de la version PC.

Accueil de la critique et avis de la communauté

Les premières critiques de Forza Horizon 6 sont officiellement disponibles, et le monde du jeu vidéo en parle beaucoup. J’ai consulté les notes, et le consensus est incroyablement élevé. Forza Horizon 6 affiche actuellement une note spectaculaire de 92 sur Metacritic pour Xbox et de 89 sur PC, ce qui le place à égalité avec les meilleurs scores de la franchise. OpenCritic confirme cet engouement avec une note solide de 91, ce qui montre que près de 96 % des critiques recommandent aux joueurs de se lancer sans hésiter.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, les principaux médias sont absolument enthousiastes. IGN a misé gros en attribuant la note parfaite de 10, qualifiant le jeu de chef-d'œuvre. Eurogamer et VGC lui ont également attribué la note maximale de 5/5, saluant la façon dont le retour du système classique des bracelets procure un sentiment de progression ciblé et incroyablement gratifiant. En revanche, quelques autres critiques se montrent un peu plus prudents.

GameSpot lui a attribué un 8, le qualifiant de « superbes vacances virtuelles » tout en soulignant que les courses ne prennent pas beaucoup de risques. Gamereactor UK se démarque nettement avec une note de 70, estimant que la formule familière semble trop similaire si vous avez déjà passé des centaines d’heures au Mexique.

Mais qu’en est-il de la communauté ? Eh bien, bien que les premiers joueurs sur Steam s’extasient devant les magnifiques paysages de montagne, certaines plaintes font leur apparition en ligne.

Les discussions sur Reddit vont plus ou moins dans le même sens : certains s’indignent soit du prix élevé de l’édition Premium, soit de la fuite majeure de 155 Go de données non cryptées avant la sortie, qui a permis aux pirates d’accéder à une version piratée plusieurs jours avant même l’ouverture officielle de l’accès anticipé, sans compter que certains fans chevronnés de drift trouvent les nouvelles « « Touge Battles » légèrement simplifiées par rapport aux courses sur cols de montagne réels.

D’autres soulignent également que les outils de création de garages personnalisés semblent un peu maladroits, l’alignement des éléments de circuit s’avérant quelque peu fastidieux. Cela dit, si vous recherchez une belle démonstration des capacités du matériel de nouvelle génération, ce titre surpasse largement ses rivaux les plus récents, tels que Need for Speed Unbound ou Le Crew Motorfest.

Mon verdict global sur Forza Horizon 6 : la même formule que d’habitude, mais en mieux (pourquoi changer une formule qui marche…)

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Je peux affirmer sans hésiter que le choix de transposer le festival au Japon est la meilleure décision prise par Jeux de cour de récréation depuis des années. Mon test de Forza Horizon 6 et l’accueil global de la critique le confirment parfaitement. Ainsi, si vous recherchez un jeu de course en monde ouvert visuellement époustouflant qui pousse votre matériel moderne à ses limites absolues, c’est le titre qu’il vous faut.

L’immensité de Tokyo, le défi technique que représentent les ascensions de montagne « Touge » et la riche sélection de voitures JDM en font un terrain de jeu gigantesque et extrêmement gratifiant. Le fait que Turn 10 ait peaufiné la physique aide beaucoup, même si le survirage, très présent lors des dérapages, reste un léger inconvénient hérité des jeux précédents.

Ce qui rend ce jeu si attrayant, c’est son excellent rapport qualité-prix. Comme vous pouvez vous lancer dès le premier jour grâce à un abonnement, vous n’aurez pas à acheter d’emblée la version boîte à 70 dollars. Si vous disposez d’un PC haut de gamme, vous profiterez d’une qualité visuelle exceptionnelle grâce à l’éclairage par ray tracing, tandis que les possesseurs de la Series X bénéficieront d’une expérience sur console magnifique et stable.

Pour conclure mon test de Forza Horizon 6, voici un aperçu direct des points forts et des points faibles de ce jeu :

POINTS FORTS POINTS FAIBLES ✅ La plus belle carte de toute l’histoire de la série



✅ Plus de 550 voitures, avec une place prépondérante accordée aux classiques JDM



✅ Création collaborative en temps réel via CoLab



✅ Prise en charge phénoménale des volants



✅ Ray tracing actif en jeu



✅ Animations immersives du cockpit à 540 degrés



✅ Culture automobile JDM authentique ❌ Le mode Formule ressemble beaucoup à celui de Forza Horizon 5



❌ Comportement de survirage un peu capricieux



❌ Prix élevés pour le contenu premium



❌ Histoires de personnages prévisibles et sans grand enjeu

En résumé, je pense que Forza Horizon 6 est…

Idéal pour → les fans de Forza qui ont consacré des centaines d’heures aux opus précédents ; tous ceux qui sont passionnés par la culture automobile japonaise et les légendes du JDM ; les abonnés avec Game Pass Ultimate à la recherche d’un jeu offrant un excellent rapport qualité-prix ; les joueurs PC disposant d’un matériel haut de gamme ; les groupes d’amis qui adorent rouler et concevoir ensemble des circuits personnalisés.

→ les fans de Forza qui ont consacré des centaines d’heures aux opus précédents ; tous ceux qui sont passionnés par la culture automobile japonaise et les légendes du JDM ; les abonnés avec Game Pass Ultimate à la recherche d’un jeu offrant un excellent rapport qualité-prix ; les joueurs PC disposant d’un matériel haut de gamme ; les groupes d’amis qui adorent rouler et concevoir ensemble des circuits personnalisés. Moins adapté aux → joueurs PlayStation 5 qui ne souhaitent pas attendre des mois pour un portage ; aux puristes des circuits à la recherche d’une physique de simulation réaliste ; aux abonnés Game Pass Essential et Game Pass Premium, puisque le jeu n’est pas inclus ; aux joueurs lassés des jeux de course en monde ouvert et qui souhaitent un renouveau complet du genre ; aux nouveaux venus soucieux de leur budget (vous pouvez acheter Forza Horizon 5, bien moins cher, qui offre plus de 100 heures de jeu pour une fraction du prix).

Jeux de cour de récréation nous a vraiment écoutés, et ils nous ont bien écoutés. Ils ont exaucé notre plus grand souhait et ont créé un paradis JDM baigné de néons qui déchire grave. Forza Horizon 6 ne réinvente pas totalement la roue, mais quand cette roue est montée sur une RX-7 orange et noire magnifiquement rendue qui dévale à toute allure un col de montagne au Japon… croyez-moi, vous vous en moquerez bien.

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