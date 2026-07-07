Recensione di Forza Horizon 6: il prossimo re dei giochi di corse?

Questa recensione di Forza Horizon 6 è dedicata sia a chi si avvicina per la prima volta alla serie, sia a tutti i fan di lunga data che non vedevano l’ora di un capitolo ambientato nello splendido Giappone. Famoso per la sua scena JDM globale e piena di passione, è praticamente lo scenario perfetto per tutto ciò che riguarda il tuning, il drifting e le corse su strada.

Finalmente l’attesa è finita. Il re dei giochi di corse arcade open-world è tornato: Giochi da parco giochi, con il supporto di Turn 10 Studios, ci porta in una splendida ricostruzione del Giappone in Forza Horizon 6.

Pubblicato da Xbox Game Studios, questo capolavoro è uscito il 19 maggio 2026 per Xbox Series X/S e PC su Steam e Microsoft Store. Se sei abbonato, puoi giocare fin dal primo giorno con Xbox Game Pass o PC Game Pass.

Puoi acquistare l’edizione Standard a 69,99 $, la Deluxe a 99,99 $ o la Premium a 119,99 $. Se usi Game Pass, l’aggiornamento Premium da 59,99 $ ti permette di giocare in anteprima e ottenere la Ferrari J50 pre-messa a punto come bonus per il preordine.

Come puoi vedere, ha un prezzo da titolo AAA e un hype all’altezza, ma può davvero essere considerato un acquisto valido e un vero successore dell’amata serie? In questa recensione di Forza Horizon 6 ti dirò tutto quello che c’è da sapere: il gameplay, l’enorme mappa di Tokyo, il parco auto, le prestazioni e il feedback generale della community – proprio per vedere se è all’altezza delle enormi aspettative, proprio come lo sono stati i suoi predecessori.

TL;DR – Panoramica su Forza Horizon 6

Genere Giochi di corse arcade open-world / sandbox di guida Meccanica di gioco Inizia come turista → qualificati per l’Horizon Festival → passa da pilota esordiente a Horizon Legend scalando i livelli del Wristband → guida oltre 550 auto in tutto il Giappone attraverso gare del Festival, Togue Battles, Car Meets ed esplorazioni → sblocca il finale di gioco su Legend Island Punto di forza principale La mappa più bella della serie; Tokyo è l’area urbana più grande mai vista in Horizon (5 volte più grande di qualsiasi città precedente di Horizon); oltre 550 auto, tra cui una line-up ricca di modelli JDM; EventLab aggiornato a CoLab con la possibilità di costruire in multiplayer; disponibile su Game Pass dal giorno del lancio Punto debole principale Maneggevolezza incline al sovrasterzo, ereditata da Forza Horizon 5 secondo le prime impressioni pre-lancio; versione per PS5 rinviata a più avanti nel 2026 (data da definire); abbonati Un titolo essenziale di Game Pass esclusi al lancio (solo Premium/Ultimate) Verdetto chiaro Ottima scelta al momento del lancio per i fan di Forza, gli appassionati di auto JDM e gli abbonati a Game Pass; chi è attento al budget dovrebbe confrontare l’opzione Game Pass con l’acquisto diretto prima di spendere 69,99 $ o più Data di uscita 19 maggio 2026 (Xbox Series X|S + PC). Accesso anticipato alla Premium Edition: 15 maggio 2026. PS5: più avanti nel 2026 (da definire) Piattaforme Xbox Series X|S, PC (Steam + Microsoft Store), Xbox Cloud Gaming, PS5 (nel corso del 2026) Prezzo Standard 69,99 $ / Deluxe 99,99 $ / Premium 119,99 $ / Xbox Game Pass Ultimate 22,99 $ al mese / PC Game Pass 13,99 $ al mese Ideale per I fan della serie Forza Horizon, gli appassionati di JDM e della cultura automobilistica giapponese, gli abbonati un Game Pass Ultimate / PC Game Pass, gli amanti delle corse open-world che cercano il titolo più curato del genere al momento

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Ma alla fine, cosa c'è di così interessante in Forza Horizon 6?

In questo gioco, il tuo viaggio inizia nei panni di un turista entusiasta che atterra nel cuore della destinazione più ambiziosa mai vista all’Horizon Festival. Questo capitolo ci porta in Giappone (la mappa più grande nella storia della serie), dove potrai sfrecciare per le strade affollate e illuminate dai neon della città, scivolare lungo ripidi tornanti di montagna in stile Initial D o correre tra i fiori di ciliegio e i paesaggi invernali innevati.

In sostanza, il tuo obiettivo principale nella campagna è assicurarti un posto nell”Horizon Invitational”. Inizierai come semplice pilota esordiente, scalando le classifiche dei Wristband per guadagnarti il titolo di Horizon Legend. In questo modo sbloccherai alla fine Legend Island, uno speciale paradiso di fine gioco riservato ai piloti più abili del gioco.

Durante tutta la mia partita, mi sono divertito a collezionare case mozzafiato in tutto il Giappone, con grandi garage dove riporre le mie auto preferite. Ho anche potuto progettare i miei percorsi personalizzati nell’Estate – una valle di montagna in stile sandbox – oppure tuffarmi in CoLab, l’evoluzione aggiornata di EventLab incentrata sul multiplayer, per creare eventi personalizzati pazzeschi con i miei amici. È davvero bello vedere che gli sviluppatori riescono a rinnovare le cose anche quando si tratta di formule collaudate.

Ora, per essere chiari, anche con queste nuove meccaniche incredibili, questo rimane comunque un gioco di corse in stile arcade con mondo aperto. Prende in prestito alcuni elementi di fisica realistica da Turn 10, ma non è un simulatore di pista hardcore come Forza Motorsport o Gran Turismo. Non devi nemmeno preoccuparti di una modalità carriera rigida. Il classico ciclo di FH è rimasto intatto: puoi guidare quello che vuoi, quando vuoi.

Come quattordicesimo capitolo di questa vasta serie, questo titolo si pone orgogliosamente al vertice della collezione della serie Forza Horizon. Si basa direttamente sulle fondamenta dei suoi predecessori ambientati in Messico e nel Regno Unito, con Tokyo come attrazione principale. Gli sviluppatori hanno creato un’enorme area urbana cinque volte più grande di qualsiasi città dei giochi precedenti.

È stato fantastico esplorare luoghi leggendari come l’incrocio di Shibuya, la Torre di Tokyo e Ginkgo Avenue. Da grande fan di Initial D fin da piccolo, ho avuto il sorriso stampato in faccia per tutto il tempo in cui ho sbandato senza controllo su per il Monte Haruna, cercando di imitare le abilità di Takumi nella consegna del tofu con la mia Panda Trueno AE86.

Per essere chiari, facevo davvero schifo nel drifting e nel prendere le curve perfette su Tokyo Xtreme Racer, Forza Horizon 5, Need for Speed: Heat… cavolo, praticamente in ogni singolo gioco di corse fantastico a cui abbia mai giocato, ma qui non aveva importanza. Mi stavo divertendo troppo ad ammirare il panorama e a reimparare le meccaniche di gioco per preoccuparmene.

Per assicurarsi che il gioco risultasse autentico, il direttore artistico Don Arceta e la consulente culturale Kyoko Yamashita hanno fatto un viaggio di ricerca approfondita in Giappone e, cavolo, hanno davvero centrato l’obiettivo. Si sono concentrati soprattutto sul catturare il vero spirito della cultura automobilistica locale, con autentiche Touge Battles e raduni di auto a Daikoku.

L’intera campagna è giocabile in single-player, ma la modalità online la rende molto più divertente. Tieni però presente che per giocare in multiplayer online su console è necessario un abbonamento Xbox che supporti il gioco online.

Se vuoi giocare fin dal primo giorno tramite la libreria dell’abbonamento, la soluzione migliore è dare un’occhiata alle opzioni per l’accesso a Forza Horizon 6 tramite Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass, perché includono sia il gioco (accesso dal primo giorno ai nuovi titoli) sia l’accesso al multiplayer. Se vuoi acquistare il gioco a pieno titolo, un abbonamento un Xbox Game Pass Essential è più che sufficiente per gareggiare online con i tuoi amici.

Se vuoi risparmiare sul prezzo del gioco completo, acquista la tua copia su Eneba tramite l’hub di Forza Horizon 6 oppure, se preferisci pagare dai 10 ai 15 dollari al mese invece di 69,99 dollari in un’unica soluzione, prendi una chiave Xbox Game Pass Ultimate.

Gomme che fumano da Tokyo al Touge: come si gioca a Forza Horizon 6

Una cosa molto importante che devo riconoscere al gioco nella mia recensione di Forza Horizon 6 è che non fa mistero della sua identità. Si posiziona decisamente sul versante arcade delle corse, puntando sul divertimento puro piuttosto che sulla fisica realistica dei simulatori.

La nuova ambientazione offre incredibili eventi tipici del Giappone. Le battaglie sui Touge (passi di montagna) propongono duelli tecnici su stretti passi di montagna, dove sfreccerai lungo strade tortuose. È l’aggiunta più emozionante alla serie dai tempi delle stagioni meteorologiche. Adoro anche Daikoku, un leggendario punto di ritrovo dove puoi incontrare altri piloti, sfoggiare le tue ultime configurazioni e sfidare i rivali in un ambiente più intimo rispetto agli enormi spazi dei festival.

Tokyo è di per sé un risultato straordinario. Gli sviluppatori hanno creato un’area urbana cinque volte più grande di qualsiasi città dei giochi precedenti. Puoi sfrecciare attraverso l’incrocio di Shibuya, passare davanti alla Torre di Tokyo o sfrecciare lungo Ginkgo Avenue.

Questo imponente layout urbano utilizza autostrade sopraelevate ispirate alla precedente espansione di Hot Wheels, circondate da luci al neon, tranquilli sobborghi e banchine industriali. Quando guidi dalla visuale dall’abitacolo, la nuova rotazione del volante a 540 gradi e le animazioni di sterzata migliorate rendono l’esperienza di guida incredibilmente realistica.

E, ovviamente, la selezione di auto è enorme. Puoi collezionare icone classiche del JDM come Skyline, Supra, NSX e RX-7 insieme a hypercar di fascia alta e muscle car. Puoi cercare auto aftermarket rare tramite concessionari dedicati, oppure scovare le auto modificate della Forza Edition nascoste in giro. Se acquisti la versione Deluxe o Premium, il Car Pass ti regala 30 auto in più nel tuo garage, con un’auto in arrivo ogni settimana a partire dal 19 maggio.

Per i creatori, il vecchio EventLab si è evoluto in CoLab. Ora puoi costruire piste personalizzate in qualsiasi parte del mondo insieme ai tuoi amici in tempo reale. Puoi anche personalizzare le tue case e i tuoi garage in tutto il Giappone, così da poter sfoggiare la tua collezione. I membri VIP ricevono gratis un’enorme casa a Tokyo, mentre gli altri possono risparmiare crediti per acquistarla.

La maneggevolezza è ottima, ma non perfetta. Le auto tendono ancora a sovrasterzare abbastanza facilmente, proprio come in Forza Horizon 5. Turn 10 ha contribuito a mettere a punto la fisica, certo, ma fedele alle sue origini, questo rimane comunque un gioco di corse arcade veloce e scattante.

Per quanto riguarda l’accessibilità, gli sviluppatori hanno aggiunto una modalità ad alto contrasto, un radar di prossimità e il supporto per la lingua dei segni. Queste caratteristiche rendono il gioco molto accessibile, il che è sempre un bel vantaggio. Aggiungici le splendide stagioni dinamiche – come i fiori di ciliegio durante la stagione dei sakura e la neve alta in inverno – e il Giappone sembra incredibilmente vivo e accogliente.

Lo stile di vita JDM: progressione, trama e atmosfera

Questa recensione di Forza Horizon 6 non sarebbe completa e veritiera se non lo dicessi subito: i giochi della serie Forza Horizon non sono incentrati sulla trama, e questo non fa eccezione. Qui non troverai trame profonde e cinematografiche né archi narrativi strappalacrime. Se ti avvicini a questo gioco cercando qualcosa di fortemente incentrato sulla narrazione, come Need For Speed: Most Wanted, probabilmente troverai la trama piuttosto scarsa e un po’ stereotipata.

MA se lo confronti con altri giochi di corse arcade open-world, direi comunque che la struttura del Festival ti offre un fantastico senso di progressione. Questo gioco è una vivace celebrazione di auto, musica e cultura giapponese, non un gioco di ruolo pieno di dialoghi.

Il tuo viaggio personale inizia nel momento stesso in cui scendi dall’aereo come semplice turista. In questa fase iniziale, ti fai un’idea del paesaggio mozzafiato, impari i comandi di guida di base e ricevi le chiavi delle tue primissime auto. È tutta una questione di gioia della scoperta. In men che non si dica, parteciperai all “Horizon Invitational”. Si tratta della grande gara di qualificazione in cui dovrai dimostrare le tue abilità. Una volta superato questo test, entrerai ufficialmente a far parte del Festival come pilota esordiente, ed è lì che inizia il vero divertimento.

Da lì, salirai di livello nella classifica dei braccialetti del Festival partecipando a gare, acrobazie e sfide speciali. Ogni singolo livello che sblocchi ti dà accesso a auto più veloci, case fantastiche e zone esclusive del Festival. In cima a questa scala c’è lo status di Horizon Legend. Raggiungere questo grado sblocca Legend Island, un’enorme area di fine gioco creata appositamente per i piloti migliori. È senza dubbio la struttura di fine gioco più gratificante che abbiamo visto finora nella serie.

Lungo il percorso, non gareggerai solo contro un’IA senza nome. Incontrerai anche le “Festival Leggende dell’orizzonte””. Si tratta di archi narrativi speciali e a tema incentrati su piloti immaginari. Ogni pilota rappresenta un aspetto unico della cultura automobilistica giapponese. Incontrerai maestri del drift, appassionati di tuning JDM, esperti di restauro di auto d’epoca e piloti di gare sui passi di montagna. Fungono da guide e conferiscono al festival un’atmosfera molto più personale.

Anche le nuove Touge Battles hanno una loro trama avvincente. Questa modalità di gara sui passi di montagna è avvolta in una storia sulla sottocultura delle corse su strada del mondo reale giapponese, e dovrai scontrarti faccia a faccia con specifici rivali NPC che dominano queste tortuose strade di montagna. Quando vuoi prenderti una pausa dalle gare, puoi fare un salto ai raduni automobilistici di Daikoku.

Questi spazi social sono il posto perfetto per passare un po’ di tempo. Puoi parcheggiare le tue auto preferite, sfoggiare le tue verniciature personalizzate e chiacchierare con gli altri giocatori. Coglie un aspetto della cultura automobilistica giapponese che i giochi precedenti avevano completamente trascurato.

La splendida ambientazione, che probabilmente ho già descritto fin troppo spesso in questa recensione di Forza Horizon 6, è un omaggio stilizzato al Giappone piuttosto che una copia letterale, strada per strada, della mappa reale. Come ho detto prima, il direttore artistico Don Arceta e la consulente culturale Kyoko Yamashita hanno dedicato molto tempo a viaggi di ricerca per assicurarsi di cogliere il vero spirito culturale del Paese, e si vede.

Il design audio gioca un ruolo fondamentale in quell’atmosfera. La colonna sonora è incredibile e presenta un mix di brani giapponesi energici con musica rock ed elettronica (l’unica mia lamentela è che manchi l’Eurobeat). A parte questo, i suoni delle auto sono un vero punto di forza. Gli sviluppatori hanno dedicato molto tempo alla riproduzione autentica del rombo dei motori, e ogni accelerata, sibilo del turbo e crepitio dello scarico suona incredibilmente realistico.

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Vale la pena comprare Forza Horizon 6? Edizioni, Game Pass e rapporto qualità-prezzo

Bene, questa recensione di Forza Horizon 6 arriva finalmente a rispondere alla domanda che probabilmente la maggior parte di voi si sta ponendo: vale la pena comprare Forza Horizon 6? Per aiutarti a decidere, devi valutare quanto divertimento ottieni in cambio dei tuoi sudati soldi.

Questo è uno di quei rari casi in cui usare un servizio in abbonamento è decisamente più conveniente che comprare direttamente la chiave del gioco, soprattutto per il primo mese di gioco. Una confezione standard costa 69,99 $, ma puoi iniziare a giocare fin dal primo giorno con una chiave Xbox Game Pass Ultimate su Eneba a una frazione minima di quel costo.

Hai cinque diverse opzioni di acquisto a seconda del tuo budget, dell’hardware e di quanto vuoi approfondire l’esperienza:

Opzione 1 – Edizione Standard (69,99 $): con questa opzione ottieni solo il gioco base, nient’altro. Se odi gli abbonamenti e vuoi semplicemente il gioco di corse base per sempre, senza auto extra né accesso anticipato, questa è la scelta migliore.

con questa opzione ottieni solo il gioco base, nient’altro. Se odi gli abbonamenti e vuoi semplicemente il gioco di corse base per sempre, senza auto extra né accesso anticipato, questa è la scelta migliore. Percorso 2 – Edizione Deluxe (99,99 $): ottieni il gioco base più il Car Pass, che ti regalerà 30 auto extra nel tuo garage nel corso del tempo. Include anche il Welcome Pack con cinque auto già messe a punto per iniziare subito la tua carriera.

ottieni il gioco base più il Car Pass, che ti regalerà nel tuo garage nel corso del tempo. Include anche il Welcome Pack con cinque auto già messe a punto per iniziare subito la tua carriera. Opzione 3 – Edizione Premium (119,99 $): Questo è il pacchetto definitivo per i piloti più accaniti. Include i contenuti della Deluxe Edition, quattro giorni di accesso anticipato, due espansioni future e un abbonamento VIP che raddoppia i tuoi crediti di gioco e ti regala gratuitamente una splendida Tokyo City House .

Questo è il pacchetto definitivo per i piloti più accaniti. Include i contenuti della Deluxe Edition, quattro giorni di accesso anticipato, due espansioni future e un che raddoppia i tuoi crediti di gioco e ti regala una splendida . Percorso 4 – Xbox Game Pass Ultimate (22,99 $ al mese): la scelta migliore per chi gioca principalmente su console. Ti garantisce l’accesso completo fin dal primo giorno alla libreria dei giochi base il 19 maggio 2026 , insieme allo streaming cloud nativo e alle funzionalità multiplayer online su Xbox Series X|S.

la scelta migliore per chi gioca principalmente su console. Ti garantisce l’accesso completo fin dal primo giorno alla libreria dei giochi base il , insieme allo streaming cloud nativo e alle funzionalità multiplayer online su Xbox Series X|S. Percorso 5 – PC Game Pass (13,99 $ al mese): la soluzione economica ma di altissima qualità, pensata esclusivamente per chi gioca su PC desktop e portatili. Include già da subito Forza Horizon 6 tramite l’app Microsoft Store ed è super conveniente per i giocatori su PC, ma tieni presente che non offre la licenza cross-play per giocare su una vera console Xbox.

Analisi dei costi di Forza Horizon 6: i modi più economici per giocare

Se stai valutando il budget per Forza Horizon 6 prima di decidere, ecco la versione breve: non devi spendere 69,99 $ in un colpo solo. Il Game Pass per PC a 13,99 $ al mese è l’opzione più economica per giocare dal giorno del lancio se usi un PC fisso o un portatile. Anche Xbox Game Pass Ultimate, a circa 10-15 $ al mese su Eneba, permette ai giocatori su console di giocare fin dal giorno del lancio. Entrambe le opzioni includono il gioco base completo a partire dal 19 maggio, evitando del tutto il prezzo al dettaglio.

Per il budget più ridotto possibile per Forza Horizon 6, c’è anche l’opzione di passare da Forza Horizon 5. Il capitolo ambientato in Messico è disponibile su Eneba a una frazione del prezzo di lancio, offre oltre 100 ore di corse in mondo aperto ed è incluso anche nel Game Pass. Se non ti interessa giocare subito all’ultimo titolo, è un’offerta davvero difficile da rifiutare. Se invece decidi di aspettare proprio FH6, il Microsoft Store di solito abbassa i prezzi del 10-30% nei primi tre mesi dopo il lancio.

Assicurati solo di controllare attentamente il tuo livello di abbonamento attivo prima del lancio. Secondo le attuali condizioni di Microsoft, l’accesso a Forza Horizon 6 dal primo giorno tramite Game Pass è riservato esclusivamente ai livelli Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Gli abbonati ai livelli Essential e Premium dovranno aspettare fino a un anno per giocare. Puoi confrontare facilmente questi livelli e trovare l’opzione giusta per te sull’hub di Xbox Game Pass.

In termini di ore di gioco effettive, avrai a disposizione una quantità enorme di contenuti. Per completare la campagna principale e raggiungere lo status di Horizon Legend ci vorranno dalle 25 alle 40 ore circa. Se vuoi finire tutte le missioni della storia, superare ogni Touge Battle e completare la tua collezione, preparati a dedicarci dalle 50 alle 80 ore.

Per chi ama completare tutto, creare i propri tracciati in CoLab e sbloccare ogni angolo di Legend Island può facilmente far superare le 150 ore di gioco. Gli sviluppatori hanno in programma di mantenere il gioco sempre fresco con anni di aggiornamenti stagionali, il che significa che potrai continuare a guidare all’infinito.

Ora, se hai una PlayStation 5, dovrai decidere se aspettare sia la mossa giusta. Non c’è ancora una data di uscita ufficiale per PS5, solo la promessa che il porting arriverà entro la fine dell’anno.

Se hai un PC da gaming decente, onestamente ti conviene prendere subito la versione per PC su Steam o abbonarti al PC Game Pass, piuttosto che aspettare sei mesi o più. Se vuoi aspettare un’offerta sul Microsoft Store, l’esperienza ci insegna che i prezzi di solito scendono dal 10% al 30% entro tre mesi dal lancio, e per i titoli della serie Forza Horizo n è più probabile che si applichi lo sconto minimo.

Comunque, iniziare la tua avventura quasi dal primo giorno è un’esperienza completamente diversa. La community di Forza è al massimo della sua attività durante la settimana del lancio, quando tutti partecipano agli eventi stagionali e lottano per un posto in classifica.

Se vuoi evitare del tutto il prezzo del giorno del lancio ma vuoi comunque vivere un’esperienza di guida mozzafiato, puoi acquistare Forza Horizon 5 o la Forza Horizon 5 Premium Edition (per un’esperienza più completa) su Eneba. Entrambe le edizioni ti offrono centinaia di ore di gare incredibili in Messico a una frazione del costo di un titolo appena uscito.

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Recensione delle prestazioni su piattaforma di Forza Horizon 6 (quale versione acquistare)

Parliamo delle prestazioni sui diversi dispositivi. Questa recensione di Forza Horizon 6 dovrebbe darti un punto di riferimento affidabile per capire qual è la migliore configurazione grafica in assoluto in base al tuo budget. Innanzitutto, tutte le versioni confermate al lancio offrono l’esperienza di guida fondamentale, ma al momento il PC ha un chiaro vantaggio tecnico.

La Xbox Series S si colloca nella fascia più bassa in termini di grafica, e stiamo ancora aspettando il lancio della PS5. Per questo motivo, la piattaforma che sceglierai determinerà il modo in cui vivrai il gioco. Ho inserito una breve recensione di Forza Horizon 6 per Xbox, in cui ti mostrerò come se la cavano le versioni per console rispetto all’esperienza su PC di fascia alta. Parlerò anche della configurazione PC nella sezione dedicata alla recensione di Forza Horizon 6 per PC qui sotto, per poi discutere dell’imminente uscita di F orza Horizon 6 su PS5, così potrai pianificare i tuoi acquisti.

Se giochi solo su PlayStation, devi sapere che la versione per PS5 arriverà più avanti nel 2026. Microsoft lancerà il gioco su Xbox e PC il 19 maggio 2026. Se hai un buon PC da gaming, il mio consiglio è di prenderlo subito su quella piattaforma. Potrai sempre passare alla console una volta che quella versione sarà disponibile.

Piattaforma Modalità grafica Risoluzione target FPS target Stato del ray tracing (RT) Compromessi visivi Xbox Series X Fedeltà 4K nativo 30 FPS Attivato (gioco) Caratteristiche: riflessi delle auto con RT e occlusione ambientale Prestazioni 4K dinamico 60 FPS Disattivato nel gameplay Utilizza i riflessi nello spazio dello schermo (SSR) per mantenere il frame rate stabile Xbox Series S Fedeltà 1440p dinamico 30 FPS Attivato (limitato) Occlusione ambientale RT di base; dettagli delle texture leggermente inferiori Prestazioni Dinamico 1080p 60 FPS Disattivato Riduzione evidente della densità ambientale e del fogliame PC (Steam / MS) Completamente sbloccato Fino a 4K/8K nativo Senza limiti (120+) RTGI completo + riflessi Include l'illuminazione globale con ray tracing (RTGI) all'avanguardia Xbox Cloud Gaming Streaming Fino a 1440p 60 FPS Disabilitato Si notano artefatti di compressione; latenza di input minima PlayStation 5 Prevista per la fine del 2026 Obiettivo: parità con XSX 30 / 60 FPS Supporta Fidelity RT Non giocabile durante il periodo di lancio a maggio 2026

Xbox Series X: questa è la console di punta. In modalità Fidelity, avrai il 4K nativo, con riflessi in ray tracing attivi sulla carrozzeria della tua auto durante il gioco. Se vuoi una guida fluida come il burro, la modalità Performance disattiva il ray tracing per passare a una risoluzione 4K dinamica e garantire 60 FPS.

I giocatori Xbox possono procurarsi Forza Horizon 6 su Eneba tramite l’hub dedicato a Forza Horizon 6 per iniziare a giocare, ma la scelta più intelligente è spesso Game Pass Ultimate al prezzo tipico di Eneba di 10-15 $ al mese, che è di gran lunga più conveniente rispetto ai 69,99 $ della Standard Edition.

Xbox Series S: questa versione si basa su uno scaling dinamico a 1440p a 30 FPS in modalità Fidelity e su uno scaling dinamico a 1080p a 60 FPS in modalità Performance.

Rispetto alla versione per Xbox Series X, i riflessi e i dettagli delle texture sono di qualità inferiore, ma le prestazioni rimangono incredibilmente fluide perché il gioco è ottimizzato esclusivamente per l’hardware di nona generazione. Questo funziona perché l’hardware più vecchio di Xbox One non limita l’ottimizzazione.

Xbox Cloud Gaming: streaming fino a 1440p . Puoi giocare in streaming su smartphone, tablet o browser senza bisogno di una console. È un’ottima scelta quando sei in viaggio, ma a causa del ritardo di input i giocatori più esigenti preferiranno comunque l’hardware nativo.

fino a . Puoi giocare in streaming su smartphone, tablet o browser senza bisogno di una console. È un’ottima scelta quando sei in viaggio, ma a causa del ritardo di input i giocatori più esigenti preferiranno comunque l’hardware nativo. PC (Steam e Microsoft Store): massimo potenziale grafico con illuminazione globale e riflessi con ray tracing. Questa è in assoluto la versione migliore se hai un hardware di fascia alta. Puoi raggiungere oltre 120 FPS con schede grafiche di fascia medio-alta. Supporta perfettamente i monitor ultra-wide e le configurazioni con volante da corsa, mettendo in risalto le nuove animazioni del volante a 540 gradi.

I giocatori su PC hanno due opzioni di acquisto: Microsoft Store (che supporta il cross-buy Xbox Play Anywhere e l’idoneità al PC Game Pass) o Steam (senza cross-buy). Per la maggior parte dei giocatori su PC, il PC Game Pass tramite Microsoft Store è l’opzione più economica per il giorno del lancio.

PlayStation 5 (più avanti nel 2026): dovrebbe essere identico alla versione per Xbox Series X. Non sarà disponibile al lancio e non abbiamo ancora una data precisa. Chi gioca solo su PlayStation può aggiungere il gioco alla lista dei desideri del PlayStation Store per ricevere notifiche sull’uscita.

Prezzo di Forza Horizon 6 per PS5: cosa devono aspettarsi i giocatori PlayStation

Microsoft non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale di Forza Horizon 6 per PS5, e non c'è nemmeno una data precisa, solo un periodo confermato "nel corso del 2026". Ma puoi comunque pianificare in anticipo con una discreta sicurezza.

Ultimamente Microsoft sta portando i suoi grandi titoli first-party su PS5 (Sea of Thieves, Forza Horizon 5, Gears of War), e ognuno di essi è uscito allo stesso prezzo della versione Xbox. Quindi, a meno che non ci siano cambiamenti, aspettati la stessa cifra:

Edizione Standard – 69,99 $: solo il gioco base.

solo il gioco base. Edizione Deluxe – 99,99 $: gioco base più il Car Pass (30 auto extra).

gioco base più il Car Pass (30 auto extra). Edizione Premium – 119,99 $: contenuti dell’Edizione Deluxe, accesso anticipato, due espansioni e vantaggi VIP.

Ecco la parte che la maggior parte delle guide tralascia: su PlayStation non c’è la scorciatoia del Game Pass. Il prezzo di Forza Horizon 6 per PS5 è quello che richiede il PlayStation Store, perché i titoli first-party di Microsoft non vengono aggiunti a PS Plus come invece succede con il Game Pass fin dal primo giorno. I giocatori su Xbox e PC possono gareggiare con un abbonamento da 13,99 $, ma chi gioca solo su PS5 paga il prezzo pieno. Questo cambia completamente i conti.

Quindi, se giochi su PlayStation, hai tre opzioni realistiche:

Aggiungilo alla lista dei desideri e aspetta: aggiungi subito Forza Horizon 6 alla tua lista dei desideri sul PlayStation Store, così riceverai una notifica non appena saranno disponibili la data di uscita e il prezzo.

aggiungi subito Forza Horizon 6 alla tua lista dei desideri sul PlayStation Store, così riceverai una notifica non appena saranno disponibili la data di uscita e il prezzo. Approfitta dei saldi nel periodo di lancio: i prezzi di Forza sul Microsoft Store tendono a scendere entro pochi mesi dall’uscita, quindi un po’ di pazienza può farti risparmiare qualche soldo.

i prezzi di Forza sul Microsoft Store tendono a scendere entro pochi mesi dall’uscita, quindi un po’ di pazienza può farti risparmiare qualche soldo. Provalo subito su PC: se hai un PC da gaming, con PC Game Pass a 13,99 $ al mese puoi già sfrecciare per il Giappone oggi stesso, senza dover aspettare il porting.

Raccolta delle recensioni e opinioni della community

Le prime recensioni di Forza Horizon 6 sono ufficialmente uscite e il mondo dei videogiochi ne sta parlando tantissimo. Ho dato un’occhiata ai punteggi e il consenso è incredibilmente alto. Forza Horizon 6 ha attualmente uno spettacolare 92 su Metacritic per Xbox e 89 su PC, il che lo pone alla pari con il record della serie. OpenCritic conferma questo entusiasmo con un ottimo punteggio di 91, dimostrando che quasi il novantasei per cento dei critici consiglia ai giocatori di tuffarsi subito nell’avventura.

Mentre scrivo, i principali siti di recensioni sono davvero entusiasti. IGN ha dato il massimo con un 10 pieno, definendo il gioco un capolavoro. Anche Eurogamer e VGC hanno assegnato il massimo punteggio di 5/5, lodando il ritorno del classico sistema dei braccialetti, che ti dà un senso di progressione mirato e incredibilmente gratificante. D'altra parte, alcuni altri recensori stanno andando un po’ sul sicuro.

GameSpot gli ha dato un 8, definendolo una fantastica vacanza virtuale ma sottolineando che le gare non si spingono troppo oltre. Gamereactor UK si è distinto con un 70, sostenendo che la formula, pur essendo familiare, risulti troppo simile se hai già passato centinaia di ore in Messico.

E la community, invece? Beh, anche se i primi giocatori su Steam stanno sbavando davanti agli splendidi paesaggi montani, online stanno spuntando alcune lamentele.

Le discussioni su Reddit sono più o meno le stesse: c’è chi si lamenta del prezzo esorbitante della Premium Edition o della grossa fuga di dati non crittografati da 155 GB prima del lancio, che ha permesso ai pirati di accedere a una versione crackata giorni prima ancora che si aprisse ufficialmente la finestra di accesso anticipato, inoltre, alcuni fan esperti di drift trovano le nuove Touge Battles leggermente semplificate rispetto alle vere gare sui passi di montagna.

Altri fanno notare anche che gli strumenti per costruire il garage personalizzato sembrano un po’ macchinosi, dato che allineare i tratti di pista è un po’ una seccatura. Comunque, se vuoi vedere una splendida dimostrazione delle potenzialità dell’hardware di nuova generazione, questo gioco surclassa facilmente i suoi rivali più recenti come Need for Speed Unbound o Il Crew Motorfest.

Il mio verdetto finale su Forza Horizon 6: la solita formula, ma migliorata (se non è rotto, non aggiustarlo…)

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Posso dire con certezza che portare il festival in Giappone è stata la decisione migliore che Giochi da parco giochi abbia preso negli ultimi anni. La mia recensione di Forza Horizon 6 e l’accoglienza generale della critica lo confermano perfettamente. Quindi, se cerchi un gioco di corse open-world visivamente sbalorditivo che spinga il tuo hardware moderno al limite assoluto, questo è il titolo che fa per te.

Le dimensioni imponenti di Tokyo, la sfida tecnica delle salite di montagna Touge e il ricco roster JDM rendono questo gioco un parco giochi enorme e super gratificante. Avere Turn 10 a mettere a punto la fisica aiuta molto, anche se il sovrasterzo tipico delle derapate rimane un piccolo fastidio che si ripete dai giochi precedenti.

Ciò che rende il pacchetto così allettante è il suo incredibile rapporto qualità-prezzo. Dato che puoi iniziare a giocare fin dal primo giorno con un abbonamento, non dovrai comprare subito la confezione da settanta dollari. Se hai un PC di fascia alta, otterrai il massimo della qualità visiva con l’illuminazione ray-traced, mentre chi possiede una Series X godrà di un’esperienza su console splendida e stabile.

Per concludere la mia recensione di Forza Horizon 6, ecco una sintesi dei punti di forza e dei punti deboli di questo gioco:

PRO CONTRO ✅ La mappa più bella nella storia della serie



✅ Oltre 550 auto con un'attenzione particolare ai classici JDM



✅ Creazione cooperativa in tempo reale con CoLab



✅ Supporto fenomenale per i volanti



✅ Ray tracing attivo durante il gioco



✅ Animazioni immersive dell'abitacolo a 540 gradi



✅ Autentica cultura automobilistica JDM ❌ La modalità Formula sembra molto simile a quella di Forza Horizon 5



❌ Stranezze di sovrasterzo dovute alla maneggevolezza troppo sensibile



❌ Prezzi esorbitanti per i contenuti premium



❌ Storie dei personaggi prevedibili e poco coinvolgenti

In poche parole, penso che Forza Horizon 6 sia…

Ottimo per → I fan di Forza che hanno dedicato centinaia di ore ai giochi precedenti; chiunque sia appassionato della cultura automobilistica giapponese e delle leggende JDM; gli abbonati un Game Pass Ultimate che cercano un’esperienza di gioco di alto livello; i giocatori su PC con hardware di fascia alta; gruppi di amici che amano guidare e progettare insieme tracciati personalizzati.

→ I fan di Forza che hanno dedicato centinaia di ore ai giochi precedenti; chiunque sia appassionato della cultura automobilistica giapponese e delle leggende JDM; gli abbonati un Game Pass Ultimate che cercano un’esperienza di gioco di alto livello; i giocatori su PC con hardware di fascia alta; gruppi di amici che amano guidare e progettare insieme tracciati personalizzati. Meno adatto a → Giocatori su PlayStation 5 che non vogliono aspettare mesi per un porting; puristi delle piste alla ricerca di una fisica realistica da simulatore; Gli abbonati Un titolo essenziale di Game Pass e Game Pass Premium, dato che il gioco non è incluso; i giocatori stanchi delle corse open-world che vogliono un completo rinnovamento del genere; i neofiti attenti al budget (puoi comprare Forza Horizon 5, molto più economico, che offre oltre 100 ore di gioco a una frazione del prezzo).

Giochi da parco giochi ci ha davvero ascoltato, e ci ha ascoltato bene. Ha preso il nostro desiderio più grande e ha creato un paradiso JDM inondato di luci al neon che spacca di brutto. Forza Horizon 6 non reinventa del tutto la ruota, ma quando quella ruota è montata su una RX-7 arancione e nera, renderizzata in modo splendido, che sfreccia giù per un passo di montagna in Giappone… credimi, non te ne importerà nulla.

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