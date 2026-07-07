Recenzja gry „Forza Horizon 6”: Kolejny król wyścigów?

Ta recenzja gry „Forza Horizon 6” jest skierowana zarówno do osób, które dopiero zaczynają przygodę z tą serią, jak i do wszystkich wieloletnich fanów, którzy od dawna wyczekiwali kolejnej części osadzonej w przepięknej Japonii. Słynąca z globalnej, napędzanej pasją sceny JDM, Japonia stanowi praktycznie idealne tło dla wszystkiego, co wiąże się z tuningiem samochodów, driftem i wyścigami ulicznymi.

W końcu oczekiwanie dobiegło końca. Król wyścigów zręcznościowych w otwartym świecie powrócił – Gry na placu zabaw, przy wsparciu Turn 10 Studios, przenosi nas do oszałamiającej rekonstrukcji Japonii w grze „Forza Horizon 6”.

Ta absolutnie piękna gra, wydana przez Xbox Game Studios, miała swoją premierę 19 maja 2026 r. na Xbox Series X/S oraz na PC w serwisach Steam i Microsoft Store. Jeśli jesteś subskrybentem, możesz zagrać już pierwszego dnia dzięki Xbox Game Pass lub PC Game Pass.

Możesz kupić edycję Standard za 69,99 USD, Deluxe za 99,99 USD lub Premium za 119,99 USD. Jeśli korzystasz z Game Pass, uaktualnienie do wersji Premium za 59,99 USD pozwoli ci zagrać wcześniej i otrzymać bonus za zamówienie przedpremierowe – wstępnie dostrojone Ferrari J50.

Jak widać, gra ma cenę na poziomie tytułów AAA i towarzyszy jej odpowiedni szum, ale czy naprawdę można ją uznać za warty uwagi zakup i prawdziwego następcę uwielbianej serii? W tej recenzji Forza Horizon 6 omówię wszystko, co musicie wiedzieć: rozgrywkę, ogromną mapę Tokio, listę samochodów, wydajność oraz ogólne opinie społeczności – po to, by sprawdzić, czy gra spełnia ogromne oczekiwania, tak jak kiedyś zrobiły to jej poprzedniczki.

TL;DR – Przegląd gry Forza Horizon 6

Gatunek Zwyścigi zręcznościowe w otwartym świecie / gra typu sandbox z jazdą samochodową Główna pętla rozgrywki Zacznij jako turysta → zakwalifikuj się do Festiwal Horizon → przejdź drogę od początkującego kierowcy przez kolejne rangi opasek aż do Horizon Legend → prowadź ponad 550 samochodów w całej Japonii, biorąc udział w wyścigach festiwalowych, bitwach Togue, zlotach samochodowych i eksploracji → odblokuj końcową fazę gry na Legend Island Największa zaleta Najpiękniejsza mapa w serii; Tokio jako największy obszar miejski w historii serii Horizon (5 razy większy niż jakiekolwiek poprzednie miasto w Horizon); ponad 550 samochodów, w tym bogata oferta modeli JDM; EventLab ulepszony do CoLab z trybem tworzenia w trybie wieloosobowym; dostęp w Game Pass od pierwszego dnia Największa wada Skłonność do nadsterowności, przeniesiona z Forza Horizon 5 zgodnie z wrażeniami z przedpremierowych testów; opóźnienie premiery wersji na PS5 do późniejszej części 2026 r. (bez podania daty); brak dostępu dla subskrybentów Game Pass Essential w dniu premiery (tylko Premium/Ultimate) Jednoznaczny werdykt Doskonały wybór w okresie premierowym dla fanów serii Forza, entuzjastów JDM oraz subskrybentów Game Pass; gracze dbający o budżet powinni porównać opcję Game Pass z zakupem na własność przed wydaniem 69,99 USD lub więcej Data premiery 19 maja 2026 r. (Xbox Series X|S + PC). Wczesny dostęp do edycji Premium: 15 maja 2026 r. PS5: pod koniec 2026 r. (data do potwierdzenia) Platformy Xbox Series X|S, PC (Steam + Microsoft Store), Gry w chmurze na Xboxie, PS5 (później w 2026 r.) Cena Standardowa 69,99 $ / Deluxe 99,99 $ / Premium 119,99 $ / Xbox Game Pass Ultimate 22,99 $/miesiąc / PC Game Pass 13,99 $/miesiąc Najlepsze dla Fanów serii Forza Horizon, miłośników JDM i japońskiej kultury motoryzacyjnej, subskrybentów Game Pass Ultimate / PC Game Pass oraz fanów wyścigów w otwartym świecie, którzy poszukują najbardziej dopracowanej obecnie gry tego gatunku

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Co w ogóle jest takiego ciekawego w grze „Forza Horizon 6”?

W tej grze Twoja przygoda zaczyna się jako entuzjastyczny turysta, który ląduje w samym sercu najbardziej ambitnej jak dotąd lokalizacji festiwalu Horizon. Ta odsłona przenosi nas do Japonii (największa mapa w historii serii), gdzie będziesz mógł przemierzać gęsto zabudowane, oświetlone neonami ulice miast, zjeżdżać po stromych górskich serpentynach w stylu Initial D lub ścigać się wśród kwitnących wiśni i śnieżnych zimowych krajobrazów.

Zasadniczo twoim głównym celem w kampanii jest zapewnienie sobie miejsca w Turniej Horizon Invitational. Zaczynasz jako zwykły początkujący kierowca, pnąc się w górę rankingów Wristband, aby zdobyć tytuł Horizon Legend. Osiągnięcie tego celu ostatecznie odblokowuje Legend Island – specjalny raj na końcu gry, zarezerwowany dla najbardziej utalentowanych kierowców w grze.

Przez cały czas rozgrywki z przyjemnością zbierałem przepiękne domy w całej Japonii z dużymi garażami, w których mogłem przechowywać moje ulubione pojazdy. Miałem też możliwość projektowania własnych układów w Estate – otwartym świecie w górskiej dolinie – lub wskoczenia do CoLab, ulepszonej wersji EventLab skupionej na trybie wieloosobowym, aby tworzyć szalone, niestandardowe wydarzenia wraz z przyjaciółmi. Bardzo miło widzieć, że twórcy wprowadzają urozmaicenie nawet do sprawdzonych elementów.

Żeby było jasne: nawet z tymi niesamowitymi nowymi mechanikami gra nadal pozostaje zręcznościową grą wyścigową z otwartym światem. Wykorzystuje ona niektóre realistyczne elementy fizyki z Turn 10, ale nie jest to hardkorowy symulator torowy, taki jak „Forza Motorsport” czy „Gran Turismo”. Nie musisz też martwić się o sztywny tryb kariery. Klasyczna formuła FH pozostała w pełni nienaruszona: możesz jeździć czym chcesz i kiedy chcesz.

Jako czternasta odsłona tej rozbudowanej serii, tytuł ten dumnie zajmuje czołowe miejsce w kolekcji serii Forza Horizon. Opiera się bezpośrednio na fundamentach swoich poprzedników z Meksyku i Wielkiej Brytanii, a główną atrakcją jest Tokio. Twórcy zbudowali ogromną przestrzeń miejską, która jest pięć razy większa niż jakiekolwiek miasto w poprzednich grach.

Odkrywanie legendarnych miejsc, takich jak skrzyżowanie w Shibuya, Wieża Tokio i Aleja Ginkgo, było niesamowitą frajdą. Jako wielki fan „Initial D” z czasów młodości, przez cały czas miałem uśmiech na twarzy, gdy niekontrolowanie ślizgałem się po całej górze Haruna, próbując naśladować umiejętności Takumiego w dostarczaniu tofu moim własnym Panda Trueno AE86.

Żeby było jasne – naprawdę nie szło mi driftowanie i trafianie w punkty szczytowe w „Tokyo Xtreme Racer”, „Forza Horizon 5”, „Need for Speed: Heat” – do diabła, praktycznie w każdej niesamowitej grze wyścigowej, w jaką kiedykolwiek grałem, ale tutaj to nie miało znaczenia. Zbyt dobrze się bawiłem, podziwiając krajobrazy i na nowo ucząc się mechaniki gry, żeby się tym przejmować.

Aby gra wydawała się autentyczna, dyrektor artystyczny Don Arceta i konsultantka ds. kultury Kyoko Yamashita wybrali się do Japonii na intensywną wyprawę badawczą i, o rany, naprawdę trafili w sedno. Skupili się przede wszystkim na uchwyceniu prawdziwego ducha lokalnej kultury motoryzacyjnej, przedstawiając autentyczne wyścigi Touge Battles oraz zloty samochodowe w Daikoku.

Całą kampanię można przejść w trybie solo, ale rozgrywka online znacznie ją uatrakcyjnia. Należy jednak pamiętać, że gra w trybie wieloosobowym online na konsoli wymaga subskrypcji Xbox, która obsługuje rozgrywkę online.

Jeśli chcesz zagrać w grę od pierwszego dnia za pośrednictwem biblioteki subskrypcyjnej, najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie opcji dostępu do gry „Forza Horizon 6” w ramach Xbox Game Pass Ultimate lub PC Game Pass, ponieważ obejmują one zarówno samą grę (dostęp do nowych tytułów od pierwszego dnia), jak i dostęp do trybu wieloosobowego. Jeśli chcesz kupić grę od razu, subskrypcja Xbox Game Pass Essential w zupełności wystarczy, abyś mógł ścigać się online ze znajomymi.

Jeśli chcesz obniżyć cenę pełnej wersji gry, kup ją na Eneba poprzez sekcję poświęconą grze „Forza Horizon 6” lub – jeśli wolisz płacić od 10 do 15 dolarów miesięcznie zamiast 69,99 dolarów z góry – wybierz klucz do usługi Xbox Game Pass Ultimate.

Paliąc gumę od Tokio po Touge: jak gra się w „Forza Horizon 6”

Jedną z bardzo ważnych rzeczy, za które muszę pochwalić tę grę w mojej recenzji Forza Horizon 6, jest to, że nie ukrywa ona swojej tożsamości. Gra zdecydowanie stawia na arkadową stronę wyścigów i czystą zabawę, a nie na realistyczną fizykę symulatora.

Nowa sceneria oferuje niesamowite wydarzenia charakterystyczne dla Japonii. Bitwy na Touge (przełęczach górskich) to techniczne pojedynki na wąskich górskich przełęczach, gdzie gracz ślizga się po krętych drogach. To najbardziej ekscytujący dodatek do serii od czasu wprowadzenia pór roku. Bardzo podoba mi się również Daikoku – legendarne centrum społecznościowe, gdzie można spotkać innych kierowców, pochwalić się najnowszymi modyfikacjami samochodów i rzucać wyzwania rywalom w bardziej kameralnej atmosferze niż na ogromnych terenach festiwalowych.

Samo Tokio to ogromne osiągnięcie. Twórcy stworzyli obszar miejski pięć razy większy niż jakiekolwiek miasto w poprzednich grach. Możesz pędzić przez skrzyżowanie w Shibuya, mijać Wieżę Tokio lub pędzić aleją Ginkgo.

Ten ogromny układ miasta wykorzystuje projekty podwyższonych autostrad inspirowane poprzednim rozszerzeniem Hot Wheels, otoczone neonami, spokojnymi przedmieściami i przemysłowymi dokami. Podczas jazdy z widoku z kokpitu nowy zakres obrotu kierownicy wynoszący 540 stopni oraz ulepszone animacje kierowania sprawiają, że kabina wydaje się niezwykle realistyczna.

No i oczywiście wybór samochodów jest ogromny. Możesz kolekcjonować klasyczne ikony JDM, takie jak Skyline, Supra, NSX i RX-7, a także wysokiej klasy hipersamochody i muscle car. Możesz szukać rzadkich samochodów z rynku wtórnego u wyspecjalizowanych dealerów lub wypatrywać zmodyfikowanych aut z edycji Forza ukrytych w otoczeniu. Jeśli kupisz wersję Deluxe lub Premium, Car Pass zapewni ci 30 dodatkowych aut w garażu – jedno będzie pojawiać się co tydzień, począwszy od 19 maja.

Dla twórców dawne EventLab przekształciło się w CoLab. Teraz możesz tworzyć własne tory w dowolnym miejscu na świecie razem ze znajomymi w czasie rzeczywistym. Możesz również dostosowywać swoje domy i garaże w całej Japonii, aby pochwalić się swoją kolekcją. Członkowie VIP otrzymują ogromny dom w Tokio za darmo, a pozostali mogą oszczędzać kredyty, aby go kupić.

Prowadzenie jest świetne, ale nie idealne. Samochody wciąż dość łatwo wpadają w nadsterowność, podobnie jak w „Forza Horizon 5”. Turn 10 pomógł oczywiście dopracować fizykę, ale zgodnie ze swoimi korzeniami gra nadal pozostaje swobodną, szybką grą wyścigową w stylu arcade.

Jeśli chodzi o dostępność, twórcy dodali tryb wysokiego kontrastu, radar zbliżeniowy oraz obsługę języka migowego. Te funkcje sprawiają, że gra jest bardzo przystępna, co zawsze stanowi miły dodatek. Dodajmy do tego wspaniałe, dynamiczne pory roku – takie jak kwitnące wiśnie w sezonie sakury i głęboki śnieg zimą – a Japonia wydaje się niesamowicie żywa i przyjazna.

Styl życia JDM: postępy, fabuła i atmosfera

Ta recenzja Forza Horizon 6 nie byłaby kompletna i prawdziwa, gdybym nie powiedział tego od razu: gry z serii Forza Horizon po prostu nie skupiają się na fabule, a ta nie jest wyjątkiem. Nie znajdziesz tu głębokich, filmowych wątków fabularnych ani wzruszających historii postaci. Jeśli sięgasz po tę grę w poszukiwaniu czegoś z mocnym naciskiem na narrację, jak w „Need For Speed: Most Wanted”, prawdopodobnie uznasz fabułę za dość ubogą i nieco szablonową.

ALE jeśli porównasz ją z innymi zręcznościowymi grami wyścigowymi z otwartym światem, nadal twierdzę, że struktura festiwalu zapewnia fantastyczne poczucie postępu. Ta gra to pełna energii celebracja samochodów, muzyki i japońskiej kultury, a nie gra RPG z mnóstwem dialogów.

Twoja osobista przygoda zaczyna się w chwili, gdy jako zwykły turysta wysiadasz z samolotu. Na tym wczesnym etapie poznajesz zachwycające krajobrazy, uczysz się podstawowych elementów sterowania samochodem i otrzymujesz kluczyki do swoich pierwszych aut. Chodzi przede wszystkim o radość z odkrywania. Wkrótce weźmiesz udział w Turniej Horizon Invitational. To wielkie zawody kwalifikacyjne, podczas których musisz wykazać się swoimi umiejętnościami. Po zdaniu tego testu oficjalnie dołączasz do Festiwalu jako początkujący kierowca i właśnie wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa.

Stamtąd pniesz się w górę w rankingu opasek festiwalowych, biorąc udział w wyścigach, akrobacjach i specjalnych wyzwaniach. Każdy odblokowany poziom otwiera dostęp do szybszych samochodów, fajnych domów i ekskluzywnych stref festiwalowych. Na samym szczycie tej drabiny znajduje się status „Legenda Horizon”. Osiągnięcie tej rangi odblokowuje Wyspę Legend, czyli ogromny obszar końcowy stworzony specjalnie dla najlepszych kierowców. Jest to bez wątpienia najbardziej satysfakcjonująca struktura końcowa, jaką do tej pory widzieliśmy w tej serii.

Po drodze nie ścigasz się tylko z bezimienną sztuczną inteligencją. Spotkasz również postacie z festiwalu „Legendy horyzontu””. Są to specjalne, tematyczne wątki fabularne skupiające się na fikcyjnych kierowcach. Każdy z nich reprezentuje unikalny aspekt japońskiej kultury motoryzacyjnej. Spotkasz mistrzów driftu, entuzjastów tuningu JDM, ekspertów od renowacji klasycznych samochodów oraz kierowców ścigających się na górskich przełęczach. Pełnią oni rolę twoich przewodników i nadają festiwalowi znacznie bardziej osobisty charakter.

Nowe „Touge Battles” mają również własną, ciekawą fabułę. Ten tryb wyścigów na górskich przełęczach jest osadzony w opowieści o prawdziwej japońskiej subkulturze wyścigów ulicznych, a gracze będą musieli zmierzyć się twarzą w twarz z konkretnymi rywalami-NPC, którzy rządzą na tych krętych górskich drogach. Gdy zechcesz odpocząć od wyścigów, możesz udać się na zloty samochodowe Daikoku.

Te przestrzenie społecznościowe stanowią idealne miejsca spotkań. Można tam zaparkować swoje ulubione modele, pochwalić się niestandardowymi malowaniami i porozmawiać z innymi graczami. Gra oddaje ten aspekt japońskiej kultury motoryzacyjnej, który w poprzednich tytułach został całkowicie pominięty.

Piękne otoczenie, o którym zapewne wspomniałem już zbyt wiele razy w tej recenzji Forza Horizon 6, jest raczej stylizowanym hołdem dla Japonii niż dosłowną kopią mapy z uwzględnieniem każdej ulicy. Jak wspomniałem wcześniej, dyrektor artystyczny Don Arceta i konsultantka ds. kultury Kyoko Yamashita spędzili mnóstwo czasu na podróżach badawczych, aby upewnić się, że uchwycili prawdziwego ducha kulturowego tego kraju – i to widać.

Ogromną rolę w tworzeniu tej atmosfery odgrywa oprawa dźwiękowa. Ścieżka dźwiękowa jest niesamowita i zawiera mieszankę energicznych japońskich utworów z muzyką rockową i elektroniczną (moim jedynym zarzutem jest brak eurobeatu). Poza tym ogromną atrakcją są odgłosy samochodów. Twórcy poświęcili mnóstwo czasu na autentyczne brzmienie silników, a każde naciśnięcie pedału gazu, syk turbosprężarki i trzask wydechu brzmią niesamowicie realistycznie.

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Czy warto kupić Forza Horizon 6? Edycje, Game Pass i stosunek jakości do ceny

W tej recenzji gry „Forza Horizon 6” w końcu odpowiemy na pytanie, które zapewne zadaje sobie większość z was – czy warto kupić „Forza Horizon 6”? Aby podjąć decyzję, musicie sprawdzić, ile wrażeń z gry otrzymacie w zamian za swoje ciężko zarobione pieniądze.

To jedna z tych rzadkich, wielkich premier, w przypadku których korzystanie z usługi subskrypcyjnej jest znacznie tańsze niż bezpośredni zakup klucza do gry, zwłaszcza w pierwszym miesiącu rozgrywki. Standardowe wydanie pudełkowe kosztuje 69,99 dolarów, ale dzięki kluczowi do Xbox Game Pass Ultimate dostępnemu na Eneba możecie zacząć grać już pierwszego dnia za ułamek tej ceny.

Masz do wyboru pięć różnych opcji zakupu w zależności od budżetu, sprzętu i tego, jak głęboko chcesz się w to zagłębić:

Opcja 1 – Edycja standardowa (69,99 $): Otrzymujesz w niej samą grę podstawową i nic więcej. Jeśli nie lubisz planów subskrypcyjnych i chcesz po prostu mieć na zawsze samą podstawową grę wyścigową bez żadnych dodatkowych samochodów ani wczesnego dostępu, to jest to najlepszy wybór.

Otrzymujesz w niej samą grę podstawową i nic więcej. Jeśli nie lubisz planów subskrypcyjnych i chcesz po prostu mieć na zawsze samą podstawową grę wyścigową bez żadnych dodatkowych samochodów ani wczesnego dostępu, to jest to najlepszy wybór. Opcja 2 – Edycja Deluxe (99,99 $): Otrzymujesz podstawową wersję gry oraz Car Pass, który z czasem dodaje do twojego garażu 30 dodatkowych samochodów . Zawiera również pakiet powitalny z pięcioma wstępnie dostrojonymi samochodami, które pozwolą ci szybko rozpocząć karierę.

Otrzymujesz podstawową wersję gry oraz Car Pass, który z czasem dodaje do twojego garażu . Zawiera również pakiet powitalny z pięcioma wstępnie dostrojonymi samochodami, które pozwolą ci szybko rozpocząć karierę. Opcja 3 – Edycja Premium (119,99 $): To najlepszy pakiet dla zapalonych graczy wyścigowych. Zawiera zawartość z Edycji Deluxe, cztery dni wczesnego dostępu, dwa przyszłe dodatki oraz członkostwo VIP , które podwaja twoje kredyty w grze, a dodatkowo zapewnia bezpłatny, piękny dom w Tokio .

To najlepszy pakiet dla zapalonych graczy wyścigowych. Zawiera zawartość z Edycji Deluxe, cztery dni wczesnego dostępu, dwa przyszłe dodatki oraz , które podwaja twoje kredyty w grze, a dodatkowo zapewnia piękny . Ścieżka 4 – Xbox Game Pass Ultimate (22,99 $ / miesiąc): Najlepszy wybór dla graczy korzystających przede wszystkim z konsoli. Zapewnia pełny dostęp do biblioteki gier podstawowych od pierwszego dnia, czyli 19 maja 2026 r. , a także natywne strumieniowanie w chmurze oraz tryb wieloosobowy online na konsolach Xbox Series X|S.

Najlepszy wybór dla graczy korzystających przede wszystkim z konsoli. Zapewnia pełny dostęp do biblioteki gier podstawowych od pierwszego dnia, czyli , a także natywne strumieniowanie w chmurze oraz tryb wieloosobowy online na konsolach Xbox Series X|S. Ścieżka 5 – PC Game Pass (13,99 USD/miesiąc): Najlepsza opcja w przystępnej cenie, zaprojektowana wyłącznie z myślą o graczach korzystających z komputerów stacjonarnych i przenośnych. Obejmuje on w pełni grę „Forza Horizon 6” od pierwszego dnia za pośrednictwem aplikacji Microsoft Store i jest bardzo opłacalny dla graczy na PC, choć należy pamiętać, że nie zapewnia on licencji na grę międzyplatformową na rzeczywistej konsoli Xbox.

Analiza kosztów gry „Forza Horizon 6”: najtańsze sposoby na grę

Jeśli przed podjęciem decyzji zastanawiasz się nad budżetem na grę „Forza Horizon 6”, oto krótka wersja: nie musisz od razu wydawać 69,99 $. Subskrypcja PC Game Pass za 13,99 $ miesięcznie to najtańszy sposób na dostęp do gry od pierwszego dnia, jeśli grasz na komputerze stacjonarnym lub laptopie. Xbox Game Pass Ultimate za około 10–15 $ miesięcznie na Eneba również zapewnia graczom konsolowym dostęp w dniu premiery. Obie opcje obejmują pełną wersję podstawową gry od 19 maja i pozwalają całkowicie ominąć cenę detaliczną.

Jeśli chcesz jak najbardziej ograniczyć budżet na „Forza Horizon 6”, możesz też wybrać opcję z „Forza Horizon 5”. Ta część serii, której akcja toczy się w Meksyku, jest dostępna na Eneba za ułamek ceny nowej gry, zapewnia ponad 100 godzin wyścigów w otwartym świecie i jest również objęta subskrypcją Game Pass. Jeśli nie musisz koniecznie grać w najnowszą grę od razu, trudno zaprzeczyć, że jest to bardzo atrakcyjna oferta. Jeśli jednak zdecydujesz się poczekać konkretnie na FH6, Microsoft Store zazwyczaj obniża ceny o 10–30% w ciągu pierwszych trzech miesięcy po premierze.

Pamiętaj tylko, aby przed premierą dokładnie sprawdzić swój aktualny poziom subskrypcji. Zgodnie z obecnymi zasadami Microsoftu dostęp do gry „Forza Horizon 6” w ramach Game Pass od pierwszego dnia jest ściśle ograniczony do poziomów Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Subskrybenci poziomów Essential i Premium będą musieli poczekać nawet rok, aby zagrać. Możesz łatwo porównać te poziomy i znaleźć odpowiednią dla siebie opcję w centrum Xbox Game Pass.

Jeśli chodzi o sam czas gry, otrzymujesz ogromną ilość treści. Przejście głównej kampanii, aby osiągnąć status „Horizon Legend”, zajmie ci około 25–40 godzin. Jeśli chcesz ukończyć wszystkie misje fabularne, opanować każdą bitwę Touge i skompletować swoją kolekcję, możesz spodziewać się, że poświęcisz na to 50–80 godzin.

Dla graczy, którzy lubią dopracowywać grę do perfekcji, tworzenie własnych torów w CoLab i odblokowywanie każdego zakątka Legend Island może z łatwością wydłużyć czas gry do ponad 150 godzin. Twórcy planują zapewnić grze świeżość dzięki wieloletnim aktualizacjom sezonowym, co oznacza, że będziesz mógł jeździć bez końca.

Jeśli posiadasz PlayStation 5, musisz zdecydować, czy czekanie jest rozsądnym posunięciem. Nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery na PlayStation 5, a jedynie obietnica, że port pojawi się jeszcze w tym roku.

Jeśli masz przyzwoity komputer do gier, szczerze mówiąc, lepiej już teraz kupić wersję na PC na Steamie lub skorzystać z PC Game Pass, zamiast czekać sześć miesięcy lub dłużej. Jeśli chcesz poczekać na wyprzedaż w Microsoft Store, doświadczenie pokazuje, że ceny zazwyczaj spadają o 10% do 30% w ciągu trzech miesięcy od premiery, przy czym w przypadku gier z serii Forza Horizo n najczęściej stosowana jest dolna granica tego przedziału.

Mimo to rozpoczęcie przygody niemal w dniu premiery to zupełnie inne doświadczenie. Społeczność Forza jest najbardziej aktywna w tygodniu premiery, kiedy wszyscy biorą udział w wydarzeniach sezonowych i walczą o miejsce w rankingu.

Jeśli chcesz całkowicie ominąć cenę z dnia premiery, ale nadal pragniesz przeżyć niesamowite wrażenia z wyścigów, możesz kupić grę „Forza Horizon 5” lub „Forza Horizon 5 Premium Edition” (aby uzyskać jeszcze bogatsze wrażenia) na platformie Eneba. Obie wersje zapewniają setki godzin niesamowitych wyścigów w Meksyku za ułamek ceny nowej gry.

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Recenzja wydajności Forza Horizon 6 na różnych platformach (którą wersję kupić)

Porozmawiajmy o wydajności na różnych platformach sprzętowych. Ta recenzja Forza Horizon 6 powinna stanowić solidny punkt odniesienia w kwestii absolutnie najlepszych ustawień graficznych w ramach Twojego budżetu. Po pierwsze, wszystkie potwierdzone wersje premierowe oferują podstawowe wrażenia z wyścigów, ale obecnie PC ma wyraźną przewagę techniczną.

Xbox Series S plasuje się w dolnej części spektrum graficznego, a na premierę PS5 wciąż czekamy. Z tego powodu wybór platformy będzie miał wpływ na to, jak odbierzesz tę grę. Zamieściłem krótką recenzję gry „Forza Horizon 6” na Xboxie, w której pokażę, jak wersje konsolowe wypadają w porównaniu z rozgrywką na wysokiej klasy komputerze PC. W sekcji poświęconej recenzji gry „Forza Horizon 6” na PC poniżej poruszam również kwestię konfiguracji komputera, a następnie omawiam nadchodzącą premierę gry „ F or za Horizon 6” na PS5, abyście mogli zaplanować swoje zakupy.

Jeśli grasz wyłącznie na PlayStation, musisz wiedzieć, że wersja na PS5 pojawi się dopiero w późniejszym terminie w 2026 roku. Microsoft wprowadzi grę na Xbox i PC 19 maja 2026 roku. Jeśli masz dobry komputer do gier, radzę kupić ją już teraz na PC. Zawsze możesz przejść na konsolę , gdy ta wersja zostanie wydana.

Platforma Tryb graficzny Rozdzielczość docelowa Docelowa liczba klatek na sekundę Stan technologii ray tracingu (RT) Kompromisy wizualne Xbox Series X Wierność Natywna rozdzielczość 4K 30 klatek na sekundę Włączone (rozgrywka) Funkcje Odbicia samochodów w lustrach RT i okluzja otoczenia Wydajność Dynamiczne 4K 60 klatek na sekundę Wyłączone w rozgrywce Wykorzystuje odbicia w przestrzeni ekranu (SSR), aby utrzymać stałą liczbę klatek na sekundę Xbox Series S Wierność Dynamiczna rozdzielczość 1440p 30 klatek na sekundę Włączone (ograniczone) Podstawowa okluzja otoczenia RT; nieco niższy poziom szczegółowości tekstur Wydajność Dynamiczne 1080p 60 klatek na sekundę Wyłączone Zauważalne zmniejszenie gęstości otoczenia i roślinności Komputer (Steam / MS) W pełni odblokowane Do natywnej rozdzielczości 4K/8K Bez ograniczeń (120+) Pełne RTGI + odbicia Wyposażony w najnowocześniejsze globalne oświetlenie z wykorzystaniem śledzenia promieni (RTGI) Gry w chmurze na Xbox Przesyłanie strumieniowe Do 1440p 60 klatek na sekundę Wyłączone Widoczne artefakty kompresji; niewielkie opóźnienie wejściowe PlayStation 5 Przewidywana premiera pod koniec 2026 r. Cel: dorównanie XSX 30 / 60 klatek na sekundę Będzie obsługiwać technologię Fidelity RT Nie będzie można grać w okresie premiery w maju 2026 r.

Xbox Series X: To flagowy model konsoli. W trybie Fidelity otrzymujesz natywne 4K wraz z aktywnymi odbiciami z ray tracingiem na karoserii samochodu podczas rozgrywki. Jeśli zależy ci na płynnej jeździe, tryb Performance wyłącza ray tracing na rzecz dynamicznej rozdzielczości 4K, aby zapewnić stałe 60 FPS.

Gracze korzystający z konsoli Xbox mogą nabyć grę „Forza Horizon 6” na platformie Eneba za pośrednictwem centrum „Forza Horizon 6” i od razu zacząć grać, jednak najkorzystniejszym rozwiązaniem jest często subskrypcja Game Pass Ultimate w typowej dla Eneba cenie 10–15 USD miesięcznie, co jest znacznie tańsze niż wersja Wersja standardowa za 69,99 USD.

Xbox Series S: Ta wersja wykorzystuje dynamiczne skalowanie do rozdzielczości 1440p przy 30 klatkach na sekundę w trybie Fidelity oraz dynamiczne skalowanie do rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach na sekundę w trybie Performance.

W porównaniu ze swoim większym odpowiednikiem ma ona gorszą jakość odbić i szczegółów tekstur, ale płynność działania pozostaje niesamowita, ponieważ gra jest zoptymalizowana wyłącznie pod kątem sprzętu dziewiątej generacji. Działa to, ponieważ starszy sprzęt Xbox One nie ogranicza optymalizacji.

Gry w chmurze na Xboxie: Strumieniowanie w rozdzielczości do 1440p . Możesz strumieniować grę na telefony, tablety lub w przeglądarkach bez konieczności posiadania konsoli. To solidny wybór na podróże, ale opóźnienie wejściowe sprawia, że zapaleni gracze nadal będą preferować natywny sprzęt.

w rozdzielczości do . Możesz strumieniować grę na telefony, tablety lub w przeglądarkach bez konieczności posiadania konsoli. To solidny wybór na podróże, ale opóźnienie wejściowe sprawia, że zapaleni gracze nadal będą preferować natywny sprzęt. PC (Steam i Microsoft Store): Pełny potencjał graficzny z globalnym oświetleniem i odbiciami opartymi na ray tracingu. To zdecydowanie najlepsza wersja, jeśli dysponujesz sprzętem z najwyższej półki. Na kartach graficznych klasy średniej i wyższej można osiągnąć ponad 120 klatek na sekundę. Gra doskonale obsługuje monitory ultraszerokie oraz zestawy kierownic wyścigowych, co pozwala w pełni wykorzystać nowe animacje kierownicy o zakresie 540 stopni.

Gracze na PC mają dwie opcje zakupu: Microsoft Store (obsługujący cross-buy w ramach Xbox Play Anywhere oraz dostęp do PC Game Pass) lub Steam (bez cross-buy). Dla większości graczy na PC najtańszą opcją w dniu premiery jest PC Game Pass dostępny w Microsoft Store.

PlayStation 5 (później w 2026 r.): Oczekuje się, że wersja na PlayStation 5 będzie dorównywać wersji na Xbox Series X. Gra nie będzie dostępna w dniu premiery, a dokładna data nie jest jeszcze znana. Gracze korzystający wyłącznie z PlayStation 5 mogą dodać grę do listy życzeń w PlayStation Store, aby otrzymywać powiadomienia o premierze.

Cena Forza Horizon 6 na PS5: czego powinni się spodziewać gracze PlayStation

Microsoft nie podał jeszcze oficjalnej ceny gry „Forza Horizon 6” na PS5, nie ma też konkretnej daty premiery – znamy jedynie potwierdzony przedział czasowy „w późniejszej części 2026 roku”. Niemniej jednak można już z pewną dozą pewności planować z wyprzedzeniem.

W ostatnim czasie Microsoft wprowadza na PS5 swoje największe tytuły własnej produkcji (Sea of Thieves, Forza Horizon 5, Gears of War), a każdy z nich pojawił się w tej samej cenie co wersja na Xboxa. Jeśli więc nic się nie zmieni, należy spodziewać się identycznej ceny:

Edycja standardowa – 69,99 $: sama gra podstawowa.

sama gra podstawowa. Edycja Deluxe – 99,99 $: gra podstawowa plus Car Pass (30 dodatkowych samochodów).

gra podstawowa plus Car Pass (30 dodatkowych samochodów). Edycja Premium – 119,99 $: zawartość z edycji Deluxe, wczesny dostęp, dwa dodatki oraz korzyści VIP.

Oto kwestia, którą większość przewodników pomija: na PlayStation nie ma skrótu w postaci Game Pass. Cena „Forza Horizon 6” na PS5 jest taka, jaką ustala PlayStation Store, ponieważ tytuły własne Microsoftu nie są dodawane do PS Plus w taki sam sposób, w jaki trafiają do Game Pass już pierwszego dnia. Gracze na Xboxie i PC mogą ścigać się za cenę subskrypcji w wysokości 13,99 $, ale gracze korzystający wyłącznie z PS5 płacą pełną cenę detaliczną. To całkowicie zmienia sytuację.

Jeśli więc grasz na PlayStation, masz trzy realistyczne opcje:

Dodaj do listy życzeń i czekaj: dodaj grę „Forza Horizon 6” do swojej listy życzeń w PlayStation Store już teraz, a otrzymasz powiadomienie, gdy tylko pojawią się informacje o dacie premiery i cenie.

dodaj grę „Forza Horizon 6” do swojej listy życzeń w PlayStation Store już teraz, a otrzymasz powiadomienie, gdy tylko pojawią się informacje o dacie premiery i cenie. Skorzystaj z wyprzedaży w okresie premiery: ceny gier z serii Forza w sklepie Microsoft Store zazwyczaj spadają w ciągu kilku miesięcy od premiery, więc odrobina cierpliwości pozwoli Ci zaoszczędzić trochę pieniędzy.

ceny gier z serii Forza w sklepie Microsoft Store zazwyczaj spadają w ciągu kilku miesięcy od premiery, więc odrobina cierpliwości pozwoli Ci zaoszczędzić trochę pieniędzy. Zagraj od razu na PC: jeśli masz komputer do gier, subskrypcja PC Game Pass za 13,99 USD miesięcznie pozwoli ci już dziś ścigać się po Japonii – bez konieczności czekania na wersję na PC.

Reakcje krytyków i opinie społeczności

Pojawiły się już pierwsze oficjalne recenzje Forza Horizon 6, a świat gier jest nimi naprawdę poruszony. Sprawdziłem oceny i ogólna opinia jest niezwykle pozytywna. Forza Horizon 6 ma obecnie spektakularny wynik 92 na Metacritic dla Xboxa i 89 na PC, co plasuje ją na równi z najlepszymi wynikami serii. OpenCritic potwierdza ten entuzjazm wysoką oceną 91, pokazując, że prawie dziewięćdziesiąt sześć procent krytyków zachęca graczy do natychmiastowego rozpoczęcia przygody.

W chwili pisania tego tekstu największe serwisy wyrażają się o grze w samych superlatywach. IGN postawiło na pełną dziesiątkę, nazywając grę arcydziełem. Eurogamer i VGC również przyznały maksymalną ocenę 5/5, chwaląc to, jak powrót klasycznego systemu opasek na nadgarstek zapewnia graczowi skupienie i niesamowicie satysfakcjonujące poczucie postępów. Z drugiej strony kilku innych recenzentów podchodzi do sprawy nieco ostrożniej.

GameSpot przyznał grze 8 punktów, nazywając ją wspaniałymi wirtualnymi wakacjami, ale zauważając, że wyścigi nie wiążą się z podejmowaniem dużego ryzyka. Gamereactor UK wyróżnił się, przyznając grze 70 punktów, argumentując, że znana formuła wydaje się zbyt podobna, jeśli spędziło się już setki godzin w Meksyku.

A co ze społecznością? Cóż, choć pierwsi gracze na Steamie zachwycają się pięknymi górskimi krajobrazami, w sieci pojawiają się też pewne skargi.

Dyskusje na Reddicie są mniej więcej takie same – niektórzy narzekają na wysoką cenę edycji Premium albo na wyciek przedpremierowej, niezaszyfrowanej wersji o rozmiarze 155 GB, który umożliwił piratom dostęp do złamanej wersji na kilka dni przed oficjalnym otwarciem wczesnego dostępu, a ponadto niektórzy doświadczeni fani driftu uważają, że nowe „Bitwy na touge” są nieco uproszczone w porównaniu z prawdziwymi przejazdami przez górskie przełęcze.

Niektórzy zwracają też uwagę, że narzędzia do tworzenia własnych garaży wydają się nieco niezgrabne, a dopasowywanie elementów toru sprawia pewne trudności. Niemniej jednak, jeśli szukasz pięknej prezentacji możliwości sprzętu nowej generacji, ta gra z łatwością przyćmiewa swoich najnowszych rywali, takich jak „Need for Speed Unbound” czy „The Crew Motorfest””.

Moja ogólna ocena gry „Forza Horizon 6”: ta sama stara formuła, ale lepsza (skoro coś działa, po co to zmieniać…)

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Mogę śmiało powiedzieć, że przeniesienie festiwalu do Japonii to najlepsza decyzja, jaką Gry na placu zabaw podjęło od lat. Moja recenzja Forza Horizon 6 oraz ogólny odbiór krytyków doskonale to potwierdzają. Jeśli więc szukasz oszałamiającej wizualnie gry wyścigowej z otwartym światem, która wycisnie z twojego nowoczesnego sprzętu absolutne maksimum, to jest to tytuł, po który warto sięgnąć.

Ogromna skala Tokio, techniczne wyzwania związane z górskimi trasami Touge oraz bogata lista samochodów JDM sprawiają, że jest to ogromny, niezwykle satysfakcjonujący plac zabaw. Dużą pomocą jest dopracowanie fizyki przez Turn 10, nawet jeśli nadsterowność przy częstym driftowaniu pozostaje niewielką irytacją znaną z poprzednich gier.

To, co sprawia, że ten pakiet jest tak atrakcyjny, to jego ogromna wartość. Ponieważ dzięki subskrypcji możesz zacząć grać już pierwszego dnia, nie musisz od razu kupować pudełkowej wersji za siedemdziesiąt dolarów. Jeśli masz komputer z najwyższej półki, uzyskasz absolutną jakość graficzną dzięki oświetleniu opartemu na ray tracingu, podczas gdy posiadacze konsoli Series X mogą cieszyć się wspaniałą, stabilną rozgrywką na konsoli.

Na zakończenie mojej recenzji gry „Forza Horizon 6” przedstawiam poniżej bezpośrednie podsumowanie mocnych i słabych stron tej gry:

ZALETY WADY ✅ Najpiękniejsza mapa w historii serii



✅ Ponad 550 samochodów, ze szczególnym naciskiem na klasyki JDM



✅ Tworzenie tras w trybie współpracy CoLab w czasie rzeczywistym



✅ Fenomenalna obsługa kierownic



✅ Ray tracing w trakcie rozgrywki



✅ Wciągające animacje kokpitu w zakresie 540 stopni



✅ Autentyczna kultura motoryzacyjna JDM ❌ Tryb Formuły jest bardzo podobny do tego z „Forza Horizon 5”



❌ Czułe zachowanie kierownicy i skłonność do nadsterowności



❌ Wysokie ceny zawartości premium



❌ Przewidywalne historie postaci o niewielkiej stawce

Krótko mówiąc, uważam, że Forza Horizon 6 to…

Świetna dla → fanów serii Forza, którzy spędzili setki godzin na poprzednich częściach; wszystkich zafascynowanych japońską kulturą motoryzacyjną i legendami JDM; subskrybentów Game Pass Ultimate, którzy szukają gier o wysokiej wartości; graczy na PC z najwyższej klasy sprzętem; grup przyjaciół, którzy uwielbiają wspólne przejażdżki i projektowanie własnych torów.

→ fanów serii Forza, którzy spędzili setki godzin na poprzednich częściach; wszystkich zafascynowanych japońską kulturą motoryzacyjną i legendami JDM; subskrybentów Game Pass Ultimate, którzy szukają gier o wysokiej wartości; graczy na PC z najwyższej klasy sprzętem; grup przyjaciół, którzy uwielbiają wspólne przejażdżki i projektowanie własnych torów. Mniej idealna dla → graczy na PlayStation 5, którzy nie chcą czekać miesięcy na port; purystów torowych poszukujących realistycznej fizyki symulatora; dla członków Game Pass Essential i Game Pass Premium, ponieważ gra nie jest w tych pakietach; dla graczy zmęczonych wyścigami w otwartym świecie, pragnących całkowitej zmiany w tym gatunku; dla oszczędnych nowicjuszy (można kupić znacznie tańszą grę Forza Horizon 5, która zapewnia ponad 100 godzin rozgrywki za ułamek ceny).

Gry na placu zabaw naprawdę nas wysłuchało – i to jak należy. Spełniło nasze największe marzenie i stworzyło przesiąknięty neonami raj dla fanów JDM, który po prostu daje czadu. Forza Horizon 6 nie odkrywa koła na nowo, ale kiedy to koło jest zamontowane w przepięknie odwzorowanym pomarańczowo-czarnym RX-7 pędzącym w dół japońskiej przełęczy – uwierzcie mi, nie będzie to miało dla was żadnego znaczenia.

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