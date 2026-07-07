Crítica ao Forza Horizon 6: Será este o próximo grande jogo de corridas?

Esta análise do Forza Horizon 6 é dedicada tanto aos novatos na franquia como a todos os fãs de longa data que têm vindo a implorar por um jogo da série ambientado no maravilhoso Japão. Famoso pela sua cena JDM global e cheia de paixão, é praticamente o cenário perfeito para tudo o que tenha a ver com tuning, drifting e corridas de rua.

Finalmente, a espera acabou. O rei dos jogos de corridas arcade de mundo aberto está de volta, com a Jogos de recreio, com o apoio da Turn 10 Studios, a levar-nos a uma recriação deslumbrante do Japão no Forza Horizon 6.

Publicado pela Xbox Game Studios, esta verdadeira beleza foi lançada a 19 de maio de 2026 para uma Xbox Series X/S e para PC no Steam e na Microsoft Store. Se fores assinante, podes jogar logo no primeiro dia com o Xbox Game Pass ou o PC Game Pass.

Podes comprar a edição Standard por 69,99 $, a Deluxe por 99,99 $ ou a Premium por 119,99 $. Se usares o Game Pass, a atualização para a edição Premium, por 59,99 $, permite-te entrar mais cedo no jogo e receberes o bónus de pré-encomenda: o Ferrari J50 pré-ajustado.

Como podes ver, tem um preço de jogo AAA e toda a expectativa que isso implica, mas será que pode mesmo ser considerado uma compra que vale a pena e um verdadeiro sucessor da adorada série? Nesta análise do Forza Horizon 6, vou abordar tudo o que precisas de saber: a jogabilidade, o enorme mapa de Tóquio, a gama de carros, o desempenho e a opinião geral da comunidade – só para ver se o jogo está à altura das enormes expectativas, tal como os seus antecessores estiveram no seu tempo.

TL;DR – Visão geral do Forza Horizon 6

Género Jogo de corridas arcade em mundo aberto / sandbox de condução Ciclo principal Começa como turista → qualifica-te para o Festival Horizon → avança de piloto novato, passando pelas categorias de pulseira, até te tornares uma Lenda do Horizon → conduz mais de 550 carros por todo o Japão através de corridas do Festival, Batalhas de Curvas, Encontros de Carros e exploração → desbloqueia o final do jogo na Ilha das Lendas Maior ponto forte O mapa mais bonito da série; Tóquio como a maior área urbana de sempre no Horizon (5 vezes maior do que qualquer cidade anterior do Horizon); mais de 550 carros, incluindo uma gama com grande destaque para os JDM; o EventLab foi atualizado para CoLab com construção multijogador; disponível no Game Pass desde o primeiro dia Maior ponto fraco Manobrabilidade propensa ao sobreviragem, herdada do Forza Horizon 5, segundo as primeiras impressões antes do lançamento; versão para PS5 adiada para mais tarde em 2026 (sem data); assinantes Adquire o Game Pass Essential ficam de fora no lançamento (apenas Premium/Ultimate) Veredicto claro Excelente escolha no período de lançamento para fãs do Forza, entusiastas do JDM e assinantes do Game Pass; quem está atento ao orçamento deve comparar a opção do Game Pass com a compra direta antes de pagar 69,99 $ ou mais Data de lançamento 19 de maio de 2026 (Xbox Series X|S + PC). Acesso antecipado à Edição Premium: 15 de maio de 2026. PS5: mais para o final de 2026 (a anunciar) Plataformas Xbox Series X|S, PC (Steam + Microsoft Store), Jogos na nuvem da Xbox, PS5 (mais tarde em 2026) Preço Edição Standard 69,99 $ / Deluxe 99,99 $ / Premium 119,99 $ / Xbox Game Pass Ultimate 22,99 $/mês / PC Game Pass 13,99 $/mês Ideal para Fãs da série Forza Horizon, entusiastas do JDM e da cultura automóvel japonesa, assinantes Adquire o Game Pass Ultimate / PC Game Pass, fãs de corridas em mundo aberto que procuram o título mais bem acabado do género neste momento

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Afinal, o que é que o Forza Horizon 6 tem de tão interessante?

Neste jogo, a tua aventura começa como um turista entusiasmado que aterra no meio do destino mais ambicioso de sempre do Festival Horizon. Esta edição leva-nos ao Japão (o maior mapa da história da série), onde poderás passear pelas ruas densas e iluminadas por néons da cidade, deslizar pelas sinuosas estradas de montanha ao estilo Initial D ou correr por entre flores de cerejeira e paisagens invernais cobertas de neve.

Basicamente, o teu objetivo principal na campanha é garantir um lugar no Horizon Invitational. Vais começar como um simples piloto novato, subindo na classificação «Wristband» para conquistares o título de «Horizon Legend». Ao fazeres isso, acabas por desbloquear a Legend Island, um paraíso especial no final do jogo reservado aos pilotos mais habilidosos.

Ao longo da minha jogada, adorei colecionar casas incríveis por todo o Japão, com garagens enormes para guardar os meus carros favoritos. Também pude criar os meus próprios layouts no Estate – um mundo aberto num vale montanhoso – ou entrar no CoLab, a versão melhorada e focada no multijogador do EventLab, para criar eventos personalizados alucinantes com os meus amigos. É muito bom ver os criadores a darem um toque de novidade mesmo às coisas já testadas e comprovadas.

Agora, para que fique claro, mesmo com estas novas mecânicas incríveis, isto continua a ser um jogo de corridas de mundo aberto ao estilo arcade. Adota alguns elementos de física realista do Turn 10, mas não é um simulador de pista hardcore como o Forza Motorsport ou o Gran Turismo. Também não precisas de te preocupar com um modo de carreira rígido. A fórmula clássica do FH mantém-se intacta: podes conduzir o que quiseres, quando quiseres.

Como décimo quarto título da franquia mais ampla, este jogo ocupa orgulhosamente o topo da coleção da série Forza Horizon. Assenta diretamente nas bases dos seus antecessores no México e no Reino Unido, sendo Tóquio a principal atração. Os criadores construíram um espaço urbano enorme, cinco vezes maior do que qualquer cidade dos jogos anteriores.

Foi fantástico explorar locais lendários como o cruzamento de Shibuya, a Torre de Tóquio e a Avenida Ginkgo. Como grande fã de «Initial D» desde miúdo, não parei de sorrir enquanto derrapava descontroladamente por todo o Monte Haruna, a tentar imitar as proezas de entrega de tofu do Takumi com o meu próprio Panda Trueno AE86.

Para ser sincero, eu era mesmo péssimo a fazer derrapagens e a acertar nos vértices em jogos como o Tokyo Xtreme Racer, o Forza Horizon 5, o Need for Speed: Heat – enfim, praticamente todos os jogos de corridas fantásticos que já joguei, mas isso não importava aqui. Estava a divertir-me demasiado a apreciar a paisagem e a reaprender a mecânica para me importar com isso.

Para garantir que o jogo parecesse autêntico, o diretor artístico Don Arceta e a consultora cultural Kyoko Yamashita fizeram uma viagem de pesquisa aprofundada ao Japão e, caramba, acertaram em cheio. Concentraram-se bastante em captar o verdadeiro espírito da cultura automóvel local, apresentando autênticas «Touge Battles» e encontros de carros em Daikoku.

A campanha inteira pode ser jogada a solo, mas jogar online torna a experiência muito melhor. No entanto, lembra-te de que jogar o modo multijogador online numa consola requer uma subscrição Xbox que suporte o jogo online.

Se quiseres jogar desde o primeiro dia através da biblioteca da subscrição, a melhor opção é veres as opções de acesso ao «Forza Horizon 6» na Xbox Game Pass Ultimate ou sem o PC Game Pass, porque incluem tanto o jogo (acesso no primeiro dia a jogos novos) como o acesso ao modo multijogador. Se quiseres comprar o jogo diretamente, uma subscrição Assina o Xbox Game Pass Essential é perfeitamente suficiente para começares a correr online com os teus amigos.

Se quiseres descarregar o preço do jogo completo, compra a tua cópia na Eneba através do hub do Forza Horizon 6 ou — se preferires pagar entre 10 e 15 dólares por mês em vez de 69,99 dólares à vista — compra uma chave Adquire o Xbox Game Pass Ultimate.

A queimar borracha de Tóquio até ao Touge: como é jogar o Forza Horizon 6

Uma coisa muito importante que tenho de reconhecer no jogo, na minha análise do Forza Horizon 6, é que ele não esconde a sua identidade. Situa-se firmemente no lado arcade das corridas e na diversão pura, em vez da física realista de um simulador.

A nova definição traz eventos incríveis específicos do Japão. As «Touge (Mountain Pass) Battles» apresentam duelos técnicos em passagens de montanha estreitas, onde deslizas por estradas sinuosas. É a adição mais emocionante à franquia desde as estações meteorológicas. Também adoro Daikoku, um lendário ponto de encontro social onde podes conhecer outros pilotos, exibir as tuas últimas definições e desafiar rivais num ambiente mais intimista do que os enormes recintos de festivais.

A própria Tóquio é uma conquista gigantesca. Os criadores construíram uma área urbana cinco vezes maior do que qualquer cidade dos jogos anteriores. Podes acelerar pelo cruzamento de Shibuya, passar pela Torre de Tóquio ou voar pela Avenida Ginkgo.

Este enorme traçado urbano usa designs de autoestradas elevadas inspirados na expansão anterior do Hot Wheels, rodeados por luzes de néon, subúrbios tranquilos e docas industriais. Quando conduzes na perspetiva do cockpit, a nova rotação do volante de 540 graus e as animações de direção melhoradas fazem com que o habitáculo pareça incrivelmente realista.

E, claro, a seleção de carros é enorme. Podes colecionar ícones clássicos do JDM, como Skylines, Supras, NSXs e RX-7s, a par de hipercarros de topo e muscle cars. Podes procurar carros raros do mercado de peças de reposição através de concessionários especializados, ou procurar carros modificados da Edição Forza escondidos por aí. Se comprares a versão Deluxe ou Premium, o Car Pass traz 30 carros extra para a tua garagem, com um carro a ser disponibilizado todas as semanas a partir de 19 de maio.

Para os criadores, o antigo EventLab evoluiu para o CoLab. Agora, podes construir pistas personalizadas em qualquer parte do mundo juntamente com os teus amigos em tempo real. Também podes personalizar as tuas casas e garagens pessoais por todo o Japão, para mostrares a tua coleção. Os membros VIP recebem uma enorme casa em Tóquio de graça, enquanto os outros podem poupar créditos para a comprar.

A condução é ótima, mas não é perfeita. Os carros continuam a entrar em sobreviragem com bastante facilidade, tal como no Forza Horizon 5. A Turn 10 ajudou a afinar a física, claro, mas, fiel às suas raízes, este continua a ser um jogo de corridas arcade solto e de alta velocidade.

Em termos de acessibilidade, os criadores adicionaram um modo de alto contraste, um radar de proximidade e suporte à linguagem gestual. Estas funcionalidades tornam este jogo de corridas super acessível, o que é sempre uma vantagem fantástica. Junte a isso as lindíssimas estações dinâmicas – como as flores de cerejeira na época da Sakura e a neve profunda no inverno – e o Japão parece incrivelmente vivo e acolhedor.

O estilo de vida JDM: Progressão, história e atmosfera

Esta análise do Forza Horizon 6 não estaria completa nem seria sincera se eu não dissesse isto logo de início: os jogos da série Forza Horizon simplesmente não se centram na história, e este não é diferente. Aqui não vais encontrar enredos profundos e cinematográficos nem arcos narrativos comoventes. Se vieres à procura de algo com uma narrativa pesada, como o Need For Speed: Most Wanted, provavelmente vais achar o enredo bastante fraco e um pouco cliché.

MAS se o comparares com outros jogos de corridas arcade de mundo aberto, continuo a achar que a estrutura do Festival te dá uma sensação fantástica de progressão. Este jogo é uma celebração vibrante de carros, música e cultura japonesa, não um RPG cheio de diálogos.

A tua jornada pessoal começa assim que sais do avião como um simples turista. Nesta fase inicial, vais ficar a conhecer a paisagem deslumbrante, aprender os comandos básicos de condução e receber as chaves dos teus primeiros carros. É tudo uma questão de alegria pela descoberta. Em pouco tempo, entras no Horizon Invitational. Esta é a grande prova de qualificação onde tens de provar as tuas habilidades. Assim que passares neste teste, entras oficialmente no Festival como piloto novato, e é aí que a verdadeira diversão começa.

A partir daí, vais subindo na classificação das Pulseiras do Festival ao participar em corridas, acrobacias e desafios especiais. Cada nível que desbloqueias dá-te acesso a carros mais rápidos, casas fantásticas e zonas exclusivas do Festival. No topo desta escada está o estatuto de Lenda do Horizon. Alcançar esta classificação desbloqueia a Ilha das Lendas, uma enorme área de fim de jogo criada especificamente para os melhores pilotos. É , sem dúvida, a estrutura de fim de jogo mais gratificante que já vimos na série até agora.

Ao longo do caminho, não te limitas a correr contra IA anónima. Também te deparas com as «Lendas do Festival Horizon». São arcos narrativos temáticos especiais centrados em pilotos fictícios. Cada piloto representa um aspeto único da cultura automóvel japonesa. Vais conhecer mestres do drift, entusiastas do tuning JDM, especialistas em restauração de carros clássicos e pilotos de passagens de montanha. Eles atuam como teus guias e dão ao festival um toque muito mais pessoal.

As novas «Touge Battles» também têm o seu próprio fio narrativo fantástico. Este modo de corrida em passagens de montanha está envolto numa história sobre a subcultura real das corridas de rua no Japão, e vais ter de enfrentar rivais NPC específicos que dominam estas estradas sinuosas de montanha. Quando quiseres fazer uma pausa nas corridas, podes ir aos encontros de carros de Daikoku.

Estes espaços sociais são os locais perfeitos para passar o tempo. Podes estacionar os teus carros favoritos, exibir as tuas pinturas personalizadas e conversar com outros jogadores. Isto capta um lado da cultura automóvel japonesa que os jogos anteriores ignoravam completamente.

O cenário deslumbrante, que provavelmente já mencionei demasiadas vezes nesta análise do Forza Horizon 6, é mais uma homenagem estilizada ao Japão do que uma cópia literal do mapa, rua a rua. Como já disse, o diretor artístico Don Arceta e a consultora cultural Kyoko Yamashita passaram imenso tempo em viagens de pesquisa para garantir que captavam o verdadeiro espírito cultural do país, e isso nota-se.

O design de áudio tem um papel fundamental nessa atmosfera. A banda sonora é incrível e apresenta uma mistura de faixas japonesas enérgicas com rock e música eletrónica (a única coisa que me incomoda é não ter Eurobeat). Além disso, os sons dos carros são um grande destaque. Os criadores dedicaram muito tempo a reproduzir o som autêntico dos motores, e cada aceleração, cada silvo do turbo e cada estalido do escape soam incrivelmente realistas.

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Vale a pena comprar o Forza Horizon 6? Edições, Game Pass e relação qualidade/preço

Agora, esta análise do Forza Horizon 6 vai finalmente responder à pergunta que a maioria de vocês aqui provavelmente está a fazer: vale a pena comprar o Forza Horizon 6? Para te ajudar a decidir, tens de ver o quanto de diversão recebes pelo teu dinheiro suado.

Este é um daqueles raros lançamentos de jogos de grande envergadura em que usar um serviço de subscrição é muito mais barato do que comprar diretamente uma chave do jogo, especialmente no teu primeiro mês de jogo. Uma caixa normal custa 69,99 dólares, mas podes começar a jogar logo no primeiro dia com uma chave Adquire o Xbox Game Pass Ultimate na Eneba por uma fração minúscula desse valor.

Tens cinco opções de compra diferentes, dependendo do teu orçamento, do teu hardware e do quão fundo queres ir:

Opção 1 – Edição Standard (69,99 $): Com esta opção, recebes o jogo base e mais nada. Se detestas planos de subscrição e só queres o jogo de corridas principal para sempre, sem carros extra nem acesso antecipado, esta é a melhor opção.

Com esta opção, recebes o jogo base e mais nada. Se detestas planos de subscrição e só queres o jogo de corridas principal para sempre, sem carros extra nem acesso antecipado, esta é a melhor opção. Opção 2 – Edição Deluxe (99,99 $): Recebes o jogo base mais o Car Pass, que vai adicionando 30 carros extra à tua garagem ao longo do tempo. Também inclui o Welcome Pack com cinco carros já afinados para começares a tua carreira a todo o gás.

Recebes o jogo base mais o Car Pass, que vai adicionando à tua garagem ao longo do tempo. Também inclui o Welcome Pack com cinco carros já afinados para começares a tua carreira a todo o gás. Opção 3 – Edição Premium (119,99 $): Este é o pacote definitivo para os pilotos mais dedicados. Inclui o conteúdo da Edição Deluxe, quatro dias de acesso antecipado, duas expansões futuras e uma Subscrição VIP que duplica os teus créditos no jogo, ao mesmo tempo que te oferece uma linda Tokyo City House de graça .

Este é o pacote definitivo para os pilotos mais dedicados. Inclui o conteúdo da Edição Deluxe, quatro dias de acesso antecipado, duas expansões futuras e uma que duplica os teus créditos no jogo, ao mesmo tempo que te oferece uma linda . Opção 4 – Xbox Game Pass Ultimate (22,99 $/mês): A melhor opção para quem joga principalmente na consola. Dá-te acesso total desde o primeiro dia à biblioteca de jogos base a 19 de maio de 2026 , juntamente com streaming nativo na nuvem e funcionalidade multijogador online na Xbox Series X|S.

A melhor opção para quem joga principalmente na consola. Dá-te acesso total desde o primeiro dia à biblioteca de jogos base a , juntamente com streaming nativo na nuvem e funcionalidade multijogador online na Xbox Series X|S. Opção 5 – PC Game Pass (13,99 $/mês): A melhor opção económica de alta fidelidade, concebida exclusivamente para jogadores de PC de secretária e portáteis. Inclui o «Forza Horizon 6» na íntegra desde o primeiro dia através da aplicação da Microsoft Store e é super eficiente para quem joga no PC, mas lembra-te que não dá acesso ao cross-play para jogares numa consola Xbox a sério.

Análise dos custos do Forza Horizon 6: as formas mais baratas de jogar

Se estás a calcular o teu orçamento para o Forza Horizon 6 antes de te comprometeres, aqui vai a versão resumida: não precisas de gastar 69,99 $ logo de início. O PC Game Pass, a 13,99 $ por mês, é a opção mais barata para teres acesso no dia do lançamento, se jogares num computador de secretária ou portátil. O Xbox Game Pass Ultimate, que custa cerca de 10-15 $ por mês na Eneba, também permite aos jogadores de consola ter acesso no dia do lançamento. Ambas as opções incluem o jogo base completo a partir de 19 de maio e evitam completamente o preço de retalho.

Para o orçamento mais apertado possível para o *Forza Horizon 6*, há também a opção do *Forza Horizon 5*. O jogo, cuja ação se passa no México, está disponível na Eneba por uma fração do preço de lançamento, oferece mais de 100 horas de corridas em mundo aberto e também está incluído no Game Pass. Se não estiveres obcecado em jogar o jogo mais recente logo de início, é uma proposta de valor difícil de contestar. Se decidires esperar especificamente pelo FH6, a Microsoft Store costuma descarregar os preços entre 10% e 30% nos primeiros três meses após o lançamento.

Certifica-te apenas de que verificas bem o teu nível de subscrição ativo antes do lançamento. De acordo com as regras atuais da Microsoft, o acesso ao «Forza Horizon 6» no primeiro dia através do Game Pass está estritamente limitado aos níveis Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Os subscritores dos níveis Essential e Premium terão de esperar até um ano para jogar. Podes comparar facilmente estes níveis e encontrar a opção certa para ti no hub do Xbox Game Pass.

Em termos de tempo de jogo puro, tens uma quantidade enorme de conteúdo. Passar pela campanha principal até atingires o estatuto de «Horizon Legend» vai demorar cerca de 25 a 40 horas. Se quiseres terminar todas as missões da história, dominar todas as «Touge Battles» e completar a tua coleção, podes contar com 50 a 80 horas de jogo.

Para quem gosta de completar tudo, construir as tuas próprias pistas no CoLab e desbloquear todos os recantos da Legend Island pode facilmente fazer com que o teu tempo de jogo ultrapasse as 150 horas. Os criadores planeiam manter o jogo atualizado com anos de atualizações sazonais, o que significa que podes continuar a conduzir indefinidamente.

Agora, se tens uma PlayStation 5, vais ter de decidir se vale a pena esperar. Ainda não há uma data oficial de lançamento para a PlayStation 5, apenas a promessa de que a versão para esta consola vai chegar ainda este ano.

Se tiveres um PC para jogos decente, a verdade é que te convém mais comprar a versão para PC no Steam ou aderir ao PC Game Pass já, em vez de esperares seis meses ou mais. Se quiseres esperar por uma promoção na Microsoft Store, a experiência diz-nos que os preços costumam descarregar entre 10% e 30% nos três meses seguintes ao lançamento, sendo que a redução mais baixa é a mais provável para os títulos da série Forza Horizo n.

Ainda assim, começar a tua aventura logo no primeiro dia é uma experiência completamente diferente. A comunidade do Forza está no auge durante a semana de lançamento, quando toda a gente está a participar nos eventos sazonais e a lutar por um lugar na tabela de classificação.

Se quiseres evitar completamente o preço de lançamento, mas ainda assim quiseres uma experiência de corrida espetacular, podes comprar o Forza Horizon 5 ou a Edição Premium do Forza Horizon 5 (para uma experiência mais completa) na Eneba. Ambas as edições oferecem centenas de horas de corridas incríveis no México por uma fração do preço de um lançamento novo.

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Análise do desempenho do Forza Horizon 6 em diferentes plataformas (qual versão comprar)

Vamos falar sobre o desempenho em diferentes tipos de hardware. Esta análise do Forza Horizon 6 deve dar-te um ponto de referência sólido sobre a melhor configuração gráfica possível para o teu orçamento. Em primeiro lugar, todas as versões confirmadas para o lançamento oferecem a experiência de corrida essencial, mas o PC tem, neste momento, uma clara vantagem técnica.

A Xbox Series S situa-se na gama mais baixa em termos gráficos, e ainda estamos à espera do lançamento da PS5. Por isso, a plataforma que escolheres vai determinar a forma como vais viver o jogo. Incluí uma breve análise do Forza Horizon 6 para Xbox, onde te vou mostrar como as versões para consola se comparam à experiência num PC de gama alta. Também abordo a configuração para PC na minha secção de análise do «Forza Horizon 6» para PC, mais abaixo, e depois falo do próximo lançamento do «Forza Horizon 6» para PS5, para que possas planear as tuas compras.

Se só jogas na PlayStation, tens de saber que a versão para PS5 chega mais tarde, em 2026. A Microsoft lança o jogo para Xbox e PC a 19 de maio de 2026. Se tiveres um bom PC para jogos, o meu conselho é que o compres já para essa plataforma. Podes sempre passar para uma consola assim que essa versão for lançada.

Plataforma Modo gráfico Resolução pretendida FPS alvo Estado do Ray Tracing (RT) Compromissos visuais Xbox Series X Fidelidade 4K nativo 30 FPS Ativado (Jogabilidade) Inclui reflexos de carros em espelho com RT e oclusão ambiental Desempenho 4K dinâmico 60 FPS Desativado na jogabilidade Utiliza reflexos no espaço do ecrã (SSR) para manter a taxa de fotogramas estável Xbox Series S Fidelidade 1440p dinâmico 30 FPS Ativado (limitado) Oclusão ambiental RT básica; detalhe de textura ligeiramente inferior Desempenho Dinâmico 1080p 60 FPS Desativado Redução notável na densidade ambiental e na folhagem PC (Steam / MS) Totalmente desbloqueado Até 4K/8K nativo Sem limite (120+) RTGI completo + reflexos Inclui iluminação global com ray tracing (RTGI) de última geração Jogos na nuvem da Xbox Streaming Até 1440p 60 FPS Desativado Artifatos de compressão visíveis; ligeira latência de entrada PlayStation 5 Previsto para o final de 2026 Objetivo: igualar o XSX 30 / 60 FPS Vai suportar o Fidelity RT Não estará disponível durante o período de lançamento em maio de 2026

Xbox Series X: Este é o consola topo de gama. No Modo Fidelity, tens 4K nativo, com reflexos em ray tracing ativos na carroçaria do teu carro durante a jogabilidade. Se quiseres uma condução super suave, o Modo Performance desativa o ray tracing para uma resolução 4K dinâmica e garante 60 FPS.

Os jogadores da Xbox podem comprar o Forza Horizon 6 na Eneba através do hub do Forza Horizon 6 para começarem a jogar, mas a melhor opção costuma ser o Game Pass Ultimate, ao preço habitual da Eneba de 10 a 15 dólares por mês, o que é muito mais barato do que a Edição Standard, que custa 69,99 dólares.

Xbox Series S: Esta versão conta com um escalonamento dinâmico a 1440p a 30 FPS no Modo Fidelidade e um escalonamento dinâmico a 1080p a 60 FPS no Modo Desempenho.

Tem reflexos e detalhes de textura de menor qualidade em comparação com a sua versão superior, mas o desempenho mantém-se incrivelmente fluido porque o jogo está otimizado apenas para hardware da nona geração. Isto funciona porque o hardware mais antigo da Xbox One não limita a otimização.

Jogos na nuvem da Xbox: Transmissão até 1440p . Podes jogar em telemóveis, tablets ou navegadores sem precisares de ter uma consola. É uma boa opção para quando estás em viagem, mas o atraso na resposta significa que os jogadores mais exigentes vão continuar a preferir o hardware nativo.

até . Podes jogar em telemóveis, tablets ou navegadores sem precisares de ter uma consola. É uma boa opção para quando estás em viagem, mas o atraso na resposta significa que os jogadores mais exigentes vão continuar a preferir o hardware nativo. PC (Steam e Microsoft Store): Potencial gráfico total com iluminação global e reflexos com ray tracing. Esta é , sem dúvida, a melhor versão se tiveres hardware topo de gama. Podes atingir mais de 120 FPS com placas gráficas de gama média a alta. Suporta na perfeição monitores ultra-largos e definições com volante de corrida, o que permite apreciar as novas animações do volante a 540 graus.

Os jogadores de PC têm duas opções de compra: Microsoft Store (com suporte ao «cross-buy» usar o Xbox Play Anywhere e elegibilidade para o PC Game Pass) ou Steam (sem «cross-buy»). Para a maioria dos jogadores de PC, o PC Game Pass através da Microsoft Store é a opção mais barata no dia do lançamento.

PlayStation 5 (mais tarde em 2026): espera-se que seja idêntico à versão para a Xbox Series X. Não estará disponível no lançamento e ainda não temos uma data exata. Quem joga só na PlayStation 5 pode adicionar o jogo à lista de desejos da PlayStation Store para receber notificações sobre o lançamento.

Preço do Forza Horizon 6 para PS5: o que os jogadores da PlayStation devem esperar

A Microsoft ainda não revelou o preço oficial do Forza Horizon 6 para a PS5, nem há uma data concreta; só se sabe que vai ser «no final de 2026». Mas ainda assim podes planear com bastante confiança.

A Microsoft tem vindo a lançar os seus grandes jogos exclusivos para a PS5 ultimamente (Sea of Thieves, Forza Horizon 5, Gears of War), e todos eles chegaram ao mercado pelo mesmo preço que a versão para Xbox. Por isso, a menos que algo mude, espera-se que os preços sejam idênticos:

Edição Standard – 69,99 $: só o jogo base.

só o jogo base. Edição Deluxe – 99,99 $: jogo base mais o Car Pass (30 carros extra).

jogo base mais o Car Pass (30 carros extra). Edição Premium – 119,99 $: conteúdo da Deluxe, acesso antecipado, duas expansões e vantagens VIP.

Eis a parte que a maioria dos guias ignora: não há atalho para o Game Pass na PlayStation. O preço do «Forza Horizon 6» para a PS5 é o que a PlayStation Store cobrar, porque os títulos próprios da Microsoft não são adicionados ao PS Plus da mesma forma que entram no Game Pass logo no primeiro dia. Os jogadores de Xbox e PC podem correr pelo preço de uma subscrição de 13,99 $, mas quem joga só na PS5 paga o preço total de retalho. Isso muda completamente a equação.

Por isso, se jogas na PlayStation, tens três opções realistas:

Lista de desejos e espera: adiciona já o Forza Horizon 6 à tua lista de desejos da PlayStation Store para seres notificado assim que a data e o preço forem divulgados.

adiciona já o Forza Horizon 6 à tua lista de desejos da PlayStation Store para seres notificado assim que a data e o preço forem divulgados. Aproveita uma promoção na altura do lançamento: os preços do Forza na Microsoft Store costumam descarregar alguns meses depois do lançamento, por isso, um pouco de paciência pode poupar-te algum dinheiro.

os preços do Forza na Microsoft Store costumam descarregar alguns meses depois do lançamento, por isso, um pouco de paciência pode poupar-te algum dinheiro. Joga no PC: se tiveres um PC para jogos, o PC Game Pass, por 13,99 $/mês, permite-te correr pelo Japão já hoje, sem precisares de esperar pela versão para PC.

Reação da crítica e opinião da comunidade

As primeiras críticas ao Forza Horizon 6 já foram divulgadas oficialmente, e o mundo dos jogos está a fazer bastante barulho. Dei uma olhadela nas pontuações e o consenso é incrivelmente alto. O «Forza Horizon 6» tem atualmente uns espetaculares 92 no Metacritic para a Xbox e 89 no PC, o que o coloca diretamente ao nível do melhor resultado da série. O OpenCritic acompanha essa energia com uma pontuação sólida de 91, mostrando que quase noventa e seis por cento dos críticos estão a dizer aos jogadores para mergulharem de cabeça no jogo.

No momento em que escrevo isto, os principais meios de comunicação estão absolutamente entusiasmados. A IGN apostou tudo com uma nota perfeita de 10, chamando ao jogo uma obra-prima. A Eurogamer e a VGC também atribuíram a pontuação máxima de 5/5, elogiando a forma como o regresso do clássico sistema de pulseiras proporciona uma sensação de progressão focada e incrivelmente gratificante. Por outro lado, alguns outros críticos estão a ser um pouco mais cautelosos.

O GameSpot deu-lhe um 8, descrevendo-o como umas ótimas férias virtuais, mas referindo que as corridas não assumem muitos riscos. O Gamereactor UK foi a grande exceção com uma pontuação de 70, argumentando que a fórmula familiar parece demasiado semelhante se já passaste centenas de horas no México.

E a comunidade, então? Bem, embora os primeiros jogadores no Steam estejam a babar-se com as belas paisagens montanhosas, estão a surgir algumas queixas online.

As conversas no Reddit são mais ou menos as mesmas, com algumas pessoas a queixarem-se do preço elevado da Edição Premium ou da grande fuga de informação pré-lançamento de 155 GB sem encriptação, que permitiu aos piratas aceder a uma versão crackeada dias antes mesmo de a janela oficial de acesso antecipado ter aberto, além disso, alguns fãs experientes de drift acham as novas «Touge Battles» um pouco simplificadas em comparação com as corridas reais em passagens de montanha.

Outros também referem que as ferramentas de personalização da garagem parecem um pouco desajeitadas, já que alinhar as peças da pista dá um pouco de dor de cabeça. Ainda assim, se queres ver uma bela demonstração do hardware da próxima geração, este jogo supera facilmente os seus rivais mais recentes, como o Need for Speed Unbound ou o The Crew Motorfest eu informo.

O meu veredicto geral sobre o Forza Horizon 6: a mesma fórmula de sempre, mas melhor (se não está partido…)

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Posso afirmar com toda a certeza que levar o festival para o Japão foi a melhor decisão que da Jogos de recreio tomou nos últimos anos. A minha análise do Forza Horizon 6 e a receção geral da crítica confirmam isso na perfeição. Por isso, se queres um jogo de corridas de mundo aberto visualmente deslumbrante que leve o teu hardware moderno ao seu limite absoluto, este é o jogo que tens de ter.

A imensa escala de Tóquio, o desafio técnico das corridas nas montanhas Touge e o vasto leque de carros JDM fazem deste um parque de diversões enorme e altamente gratificante. Ter a Turn 10 a ajustar a física ajuda imenso, mesmo que a sobreviragem, típica das derrapagens, continue a ser um pequeno incómodo dos jogos anteriores.

O que torna este pacote tão apelativo é a excelente relação qualidade-preço. Como podes começar a jogar logo no primeiro dia com uma subscrição, não precisas de comprar a caixa de setenta dólares à cabeça. Se tiveres um PC topo de gama, desfrutas do máximo visual com iluminação com ray tracing, enquanto os donos da Series X têm uma experiência de consola fantástica e estável.

Para concluir a minha análise do Forza Horizon 6, aqui fica a minha análise direta dos pontos fortes e fracos deste jogo:

PRÓS CONTRAS ✅ O mapa mais bonito da história da série



✅ Mais de 550 carros, com grande destaque para os clássicos JDM



✅ Criação cooperativa em tempo real no CoLab



✅ Suporte fenomenal para volantes



✅ Ray tracing ativo na jogabilidade



✅ Animações imersivas de 540 graus no cockpit



✅ Cultura automóvel JDM autêntica ❌ A Fórmula parece muito semelhante à do Forza Horizon 5



❌ Peculiaridades de sobreviragem na condução sensível



❌ Preços exorbitantes do nível premium



❌ Histórias das personagens previsíveis e sem grande apelo

Resumindo, acho que o Forza Horizon 6 é…

Ótimo para → fãs do Forza que passaram centenas de horas nos jogos anteriores; qualquer pessoa obcecada pela cultura automóvel japonesa e pelas lendas do JDM; assinantes Adquire o Game Pass Ultimate que procuram jogos com excelente relação qualidade/preço; jogadores de PC com hardware topo de gama; grupos de amigos que adoram dar voltas e personalizar pistas juntos.

→ fãs do Forza que passaram centenas de horas nos jogos anteriores; qualquer pessoa obcecada pela cultura automóvel japonesa e pelas lendas do JDM; assinantes Adquire o Game Pass Ultimate que procuram jogos com excelente relação qualidade/preço; jogadores de PC com hardware topo de gama; grupos de amigos que adoram dar voltas e personalizar pistas juntos. Menos ideal para → Jogadores da PlayStation 5 que não querem esperar meses por uma versão para a consola; puristas das pistas que procuram física realista de simulador; Membros Adquire o Game Pass Essential e do Game Pass Premium, já que o jogo não está incluído; jogadores cansados de corridas em mundo aberto que querem uma renovação completa do género; novatos com orçamento limitado (podes comprar o Forza Horizon 5, que é muito mais barato e oferece mais de 100 horas de jogo por uma fração do preço).

A Jogos de recreio ouviu-nos mesmo, e ouviu bem. Pegaram no nosso maior desejo e criaram um paraíso JDM cheio de néon que é simplesmente de arrasar. O «Forza Horizon 6» não reinventa totalmente a roda, mas quando essa roda está ligada a um RX-7 laranja e preto, com gráficos deslumbrantes, a descer a toda a velocidade por uma passagem de montanha no Japão… acredita, nem vais ligar a isso.

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