Reseña de «Thick as Thieves»: Atrapado a la sombra de otros juegos de sigilo

«Thick as Thieves» es el primer título de OtherSide Entertainment, un nuevo estudio fundado por Warren Spector (director de «Deus Ex» y «Thief: Deadly Shadows») y Paul Neurath (productor ejecutivo de «Thief: The Dark Project» y «Thief: The Metal Age»). Se lanzó el 20 de mayo para PC a través de Steam (llegará a PS5 y Xbox Series X/S a finales de este año), y es un juego de acción y sigilo que, por el momento, se ve eclipsado por sus predecesores; lo cual no quiere decir que no sea divertido, pero los aficionados a los simuladores inmersivos tendrán que moderar sus expectativas.

Encantado de conocerte

Es importante señalar desde el principio que OtherSide está probando algo diferente con el lanzamiento de Thick as Thieves. Para empezar, lo que está disponible ahora no es el juego completo, pero tampoco se trata de un acceso anticipado. En su lugar, OtherSide ha decidido lanzar una parte del juego por 4,99 dólares mientras siguen trabajando en él, para que los jugadores puedan hacerse una idea bastante clara de lo que ofrece mientras tanto.

No está claro si quienes lo paguen ahora recibirán todo el contenido adicional de forma gratuita una vez que esté listo, pero, personalmente, no me sorprendería que fuera así, junto con una subida de precio para quienes aún no hayan invertido en él. OtherSide denomina a lo que ya se puede jugar una «campaña introductoria»; Lo he probado, así que voy a explicar en qué consiste realmente.

La trama de «Thick as Thieves» es sencilla: eres un ladrón novato que quiere entrar a formar parte del Gremio de Ladrones, en la ciudad escocesa ficticia de Kilcairn, allá por 1910. El tutorial te lleva a robar un misterioso diamante, lo que a su vez te permite entrar en el Gremio. A continuación, desde tu guarida, podrás recibir nuevos contratos y llevar a cabo atracos en dos mapas: el Ayuntamiento de los Agentes y la Mansión Elway.

Actualmente hay dos personajes jugables: Spider y Chameleon, que funcionan prácticamente igual pero tienen sus propios trucos únicos. Spider cuenta con una tirolina (gancho de agarre) y Chameleon puede usar la habilidad de «Disfrace» para parecerse a los guardias durante un breve periodo de tiempo. Esperaba poder elegir entre ambos desde el principio, pero hay que desbloquear a Chameleon. Esto me lleva a la primera de varias decisiones de diseño peculiares de OtherSide.

Las ventajas de ser un escalador de paredes

Una vez completada una misión, ya sea con éxito o no, obtendrás XP y sumarás todo el botín robado. La XP desbloquea niveles, lo que a su vez desbloquea nuevas opciones en el Ledger (donde se muestran los Contratos y el Mercado Negro). El botín se utiliza para comprar ventajas desbloqueadas en este último, desde nuevo equipamiento hasta elementos cosméticos. Entiendo que hacerlo de esta manera elimina las microtransacciones, lo cual es refrescante en lo que aparentemente es un juego de servicio en vivo, pero todo ello hace que el sistema de ventajas resulte poco atractivo.

Los cosméticos tienen que ser, sin duda, algo más emocionante que «un sombrero diferente».

El tutorial me ayudó mucho a familiarizarme rápidamente con las mecánicas principales de Thick as Thieves, incluida la forma de conseguir la tirolina, pero antes de poder jugar en el primer mapa propiamente dicho (el Guildhall) tuve que comprar tanto el cable de deslizamiento como el mapa en el mercado negro, lo cual es una forma un poco extraña de hacerlo, pero bueno. Chameleon no estuvo disponible hasta que completé el contrato 8, y Elway Manor (el segundo mapa) no se desbloqueó hasta que completé con éxito el contrato principal del Guildhall.

Todos los contratos hacen las veces de misiones de la historia y se envían mediante un mensaje escrito a la Guarida; todos giran en torno al diamante que te llevas al principio, su capacidad esotérica para otorgar a quien lo posea la habilidad de ver amenazas y el botín a través de las paredes, y los fines para los que otros quieren utilizarlo.

Me gusta todo eso, porque elimina la necesidad de secuencias cinemáticas y mantiene la historia dentro del juego, independientemente de cómo funcionen los desbloqueos de Perks. Lo que no me ha convencido tanto es que «Thick as Thieves» no resulte especialmente envolvente, teniendo en cuenta quién lo ha creado.

Usa la tirolina. Para mí, poder disponer de un dispositivo de movilidad desde el principio del juego siempre es una ventaja, y si eres como yo, seguro que en los juegos de Dishonored siempre mejorabas lo antes posible la habilidad «Blink» de Corvo para desplazarte a toda velocidad como un Spider-Man mágico. Por desgracia, el cable de deslizamiento no convierte a la Araña en Corvo, ni siquiera en una versión aproximada del Hombre Araña. Su alcance es extremadamente corto, lo que significa que tienes que estar lo más cerca posible de la superficie a la que quieras desplazarte.

Esto significa que no se puede deslizarse por cable entre tejados ni cruzar huecos, a menos que estés muy cerca de ellos. No estoy seguro de si se trata de una decisión de diseño deliberada por parte de OtherSide para distanciarse (¡hola!) Thick as Thieves de lo que podría considerarse su principal serie competidora, pero al menos evita la peculiaridad del último juego de Thief al no vincular el cable de deslizamiento a puntos específicos; se puede usar básicamente en cualquier sitio. Que consiga lanzarte hacia arriba y sobre lo que apuntes es otra historia.

Hay obstáculos que hay que sortear, pero suelen parecer más impresionantes de lo que realmente son.

Los guardias incapacitados no se pueden mover, lo cual es otro factor que rompe la inmersión. Si se supone que son demasiado pesados para moverlos, lo entiendo, pero el juego debería indicarlo mejor. Las pistas visuales también eran difíciles de ver, ya que incluso con la configuración «Alta» los gráficos se ven borrosos. Aunque esto podría deberse a mi equipo (tengo un portátil para juegos con una AMD Radeon de la serie 7 5000), así que tomad esta queja con cautela.

No lo mates

En estos momentos hay bastantes errores en «Thick as Thieves» en los que OtherSide está trabajando, entre ellos una IA de búsqueda de rutas de los enemigos un poco chapucera y algunos fallos visuales conocidos. Esto me sacó del juego, como cuando alerté a un agente (policías corpulentos y bigotudos con cascos con visera) y este se quedó atascado inmediatamente en las escaleras. También hay detalles menores que son cuestión de gustos personales, pero que aún así llaman la atención, como que el botín sea idéntico independientemente del mapa en el que juegues, a pesar de que Elway Manor se supone que es la sede de una familia que en su día fue rica (prepárate para encontrar un montón de platos, campanas y estatuas de gatos en ambos mapas).

El mapa de Elway Manor rebosa ambiente por los cuatro costados.

Puedes eliminar a los enemigos en silencio acercándote sigilosamente por detrás, pero no podrás defenderte ni atacar a nadie si las cosas se tuercen. Desde el punto de vista temático, esto tiene sentido —eres un ladrón, no un asesino—, pero puede llevar a una muerte rápida (bueno, técnicamente un KO) en cuanto te descubren, por lo que sería de agradecer poder, al menos, aturdir a los enemigos. Hay herramientas disponibles que pueden ayudar, como una bomba de humo y el «Insult Fairy» (que atrae la atención hacia donde se coloque), pero todas parecen recursos de última hora; el énfasis está claramente en moverse a hurtadillas y llevarse todo lo que no esté clavado al suelo sin que te vean en absoluto.

Tengo que decir que hubo algunas ocasiones en las que me descubrieron y tuve que salir corriendo, sin tener una ruta de huida planeada de antemano, y eso fue emocionante y divertido. Morir o quedar inconsciente tampoco es el fin del mundo, ya que es posible reaparecer al cabo de unos 10 segundos; ten en cuenta que todo el botín se queda en el lugar donde mueres, incluso los objetos esenciales para la misión. Por eso, merece la pena usar un «Stash» siempre que puedas: son unas rayas brillantes en las paredes que transportan mágicamente el botín a la «Den».

¡Eso sí que es magia!

Ah, sí, hay magia en Kilcairn. Por desgracia, no la suficiente para evitar que el mundo de «Thick as Thieves» parezca un Dunwall gaélico, pero esperemos que esto sea algo en lo que OtherSide ponga más énfasis a medida que avance el desarrollo del juego. Tal y como está ahora, aparte de los alijos, hay herramientas relacionadas con las hadas, un hada que te guía al principio, una puerta mágica que te permite salir de un mapa y fantasmas.

¡Fantasmas en el tejado! El último sitio en el que esperaba encontrarlos.

¡Fantasmas! Son guardias verdes flotantes con cabeza de calavera que se quejan inquietantemente de su suerte en la (no)vida, de forma similar a como se oye a los guardias vivos murmurar sobre sus trabajos. No es precisamente comedia, pero sí que ayuda a dotar al mundo de Kilcairn de cierta ligereza y de una personalidad que se percibe como propia.

No eres un ninja

Un «Stealth Orb» situado en la parte inferior de la pantalla muestra la cantidad de luz y ruido que estás generando, así como la dirección de la luz, lo cual es un buen detalle. Algunas partes de los mapas parecen más luminosas de lo que son, por lo que el orbe se convirtió en una herramienta fundamental en mi arsenal de sigilo (era posible estar «en la sombra» justo al lado de un enemigo y que este no tuviera ni idea de que estaba allí). Sin embargo, me decepcionó un poco que el ruidoso aguacero de las zonas exteriores no se pudiera utilizar para ocultar los movimientos de los jugadores.

Durante mi etapa en Thick as Thieves, me encontré con muchas de esas situaciones: decepción. ¿Es injusto esperar que un estudio con el prestigio de OtherSide ofrezca algo verdaderamente innovador, incluso cuando el propio estudio ha sido el primero en decir que su juego aún no está terminado?

Esa cosa morada es un «Magic Eye»: si te ve, hace sonar una alarma y bloquea las salidas cercanas hasta que encuentres un lugar donde refugiarte.

No me malinterpretes: hay destellos de innovación aquí y allá, sobre todo en la rejugabilidad tipo «sandbox» de los mapas. Las misiones de contrato siguen siendo las mismas, pero la misión secundaria específica de cada mapa puede cambiar en cada partida. Quizá tengas que encontrar un artefacto concreto o robar una determinada cantidad de botín. Ni siquiera la puerta de salida mágica aparece siempre en el mismo sitio. También es posible desbloquear otros niveles de dificultad que hacen que cambien la ubicación y las rutas de los enemigos (esto no ocurre en el nivel inicial «Novato»).

El punto de partida en cada mapa también cambia cada vez, lo que significa que, aunque el mapa en general siga siendo el mismo, tendrás que planificar nuevas rutas para recorrerlo. El Constables’ Guildhall es un enorme edificio gubernamental con múltiples escaleras y entradas, mientras que Elway Manor es una finca en ruinas y de gran extensión, y ambos están repletos de pasadizos.

No puedo hacerlo

Todavía ni siquiera he hablado del modo multijugador, y eso es porque no he podido probarlo. Las misiones se pueden completar en solitario o en modo cooperativo, pero cada vez que intentaba formar equipo con alguien, el juego se colgaba. Esto me recuerda otra peculiaridad extraña que merece la pena mencionar: las misiones en solitario no se pueden pausar.

Esto no supondría un gran problema si no fuera porque además hay un límite de tiempo. Sí, «Thick as Thieves» te da 30 o 45 minutos para completar la misión y el «Contrato» en cualquier mapa, y la puerta mágica solo aparece ocho minutos antes de que se agote el tiempo (no hay ninguna otra indicación del tiempo transcurrido). Entiendo la lógica de esto: le da a todo un trasfondo de urgencia, aunque también resulte contradictorio con todo el aspecto de «planear un atraco sigiloso».

Por lo que pude ver, no es posible salir del mapa y volver a la Guarida antes de tiempo, lo que a su vez me llevó a algunas partidas en las que completé todo y luego, básicamente, tuve que esperar Dios sabe cuánto tiempo antes de poder salir del mapa. Quizá algo como la posibilidad de invocar la puerta antes de tiempo, pero como una acción única que permanezca abierta menos tiempo y no esté muy cerca, podría añadir un nivel de riesgo y recompensa a la experiencia.

Como un ladrón en la noche

Me gusta lo que OtherSide está intentando hacer con «Thick as Thieves», creando partidas cortas que siempre vienen acompañadas de algún tipo de recompensa (incluso el fracaso otorga XP). No me gusta el aspecto repetitivo del juego, y no puedo decir que esforzarse por desbloquear un sombrero de copa o una tarjeta de visita elegante (que sustituye al botín robado) sea un gran incentivo para seguir jugando sin descanso.

Me imagino que jugar en modo cooperativo, con ambos jugadores sincronizando sus planes para beneficiarse mutuamente (por ejemplo, que uno vaya a por el objeto del contrato mientras el otro se encarga de la misión, o que uno distraiga a los guardias y los lleve a una persecución trepidante), sería divertido… si consiguiera que me funcionara. En solitario, el juego tiene momentos espontáneos, pero no en la medida a la que creo que están acostumbrados los jugadores actuales con las simulaciones inmersivas.

Este soy yo en Steam, por si acaso alguien quiere probar el modo cooperativo de «Thick as Thieves».

Y, sin embargo… solo cuesta 5 dólares. No veo cómo alguien podría quejarse de verdad con este precio. Quizá sea otra jugada de marketing inteligente por parte de OtherSide: saben que el juego tiene algunos fallos, pero bueno, es barato. Además, hay unas cuatro horas de contenido si hablamos de desbloquear ambos mapas, pero es posible completar los primeros 16 contratos, por lo que la duración total del juego es considerablemente mayor.

Lo que sí considero una queja legítima —o, más bien, una advertencia— es que cualquiera que espere algo que se acerque siquiera al nivel de Deus Ex o de los primeros juegos de Thief se llevará una decepción. Tal y como está, Thick as Thieves es divertido en partidas cortas, pero no ofrece a los jugadores motivos suficientes para sentirse realmente como un ladrón más allá de una acción de sigilo bastante sencilla.