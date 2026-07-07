Rezension zu „Thick as Thieves“: Im Schatten anderer Stealth-Spiele gefangen

„Thick as Thieves“ ist das Debüt von OtherSide Entertainment, einem neuen Studio, das von Warren Spector (Studioleiter von „Deus Ex“ und „Thief: Deadly Shadows“) und Paul Neurath (ausführender Produzent von „Thief: The Dark Project“ und „Thief: The Metal Age“) gegründet wurde. Es erschien am 20. Mai auf dem PC über Steam (die Versionen für PS5 und Xbox Series X/S folgen noch in diesem Jahr) und ist ein Stealth-Action-Spiel, das derzeit im Schatten seiner Vorgänger steht; Das soll nicht heißen, dass es keinen Spaß macht, aber Fans von Immersive-Sim-Spielen sollten ihre Erwartungen etwas zurückschrauben.

Freut mich, dich kennenzulernen

Zunächst einmal ist es wichtig zu erwähnen, dass OtherSide mit der Veröffentlichung von „Thick as Thieves“ einen neuen Weg einschlägt. Zunächst einmal handelt es sich bei dem derzeit verfügbaren Inhalt weder um das vollständige Spiel noch um eine Early-Access-Version. Stattdessen hat OtherSide beschlossen, einen Teil des Spiels für 4,99 $ zu veröffentlichen, während die Arbeit daran weitergeht, damit Spieler in der Zwischenzeit einen guten Eindruck davon bekommen können, was das Spiel zu bieten hat.

Es ist unklar, ob alle, die jetzt dafür bezahlen, die zusätzlichen Inhalte kostenlos erhalten, sobald diese verfügbar sind, aber persönlich würde es mich nicht überraschen, wenn dies der Fall wäre – verbunden mit einer Preiserhöhung für diejenigen, die noch nicht investiert haben. OtherSide bezeichnet das, was man derzeit spielen kann, als „Einführungskampagne“; Ich habe es mal ausprobiert, also lass mich erklären, worauf es dabei eigentlich ankommt.

Die Handlung von „Thick as Thieves“ ist einfach: Du bist ein unerfahrener Dieb, der in der fiktiven schottischen Stadt Kilcairn um das Jahr 1910 in die Diebesgilde aufgenommen werden möchte. Im Tutorial musst du einen geheimnisvollen Diamanten stehlen, wodurch du schließlich in die Gilde aufgenommen wirst. Anschließend kannst du von deinem Versteck aus neue Aufträge annehmen und Raubzüge auf zwei Karten durchführen: im Rathaus der Constables und auf dem Elway-Anwesen.

Derzeit gibt es zwei spielbare Charaktere: Spider und Chameleon, die sich in ihrer Spielweise nicht unterscheiden, aber jeweils ihre eigenen einzigartigen Tricks haben. Spider verfügt über eine Seilrutsche (Enterhaken) und Chameleon kann eine Tarnfähigkeit einsetzen, um für kurze Zeit wie ein Wachmann auszusehen. Ich hatte gehofft, von Anfang an zwischen diesen beiden wählen zu können, aber man muss Chameleon erst freischalten. Das bringt mich zum ersten von einigen merkwürdigen Designentscheidungen von OtherSide.

Die Vorteile, ein Wandkletterer zu sein

Sobald eine Mission abgeschlossen ist – egal, ob erfolgreich oder nicht –, erhältst du XP und kannst die erbeutete Beute zusammenzählen. Mit XP schaltest du Level frei, die wiederum neue Inhalte im „Ledger“ freischalten (wo Verträge und der Schwarzmarkt angezeigt werden). Mit der Beute kannst du im Schwarzmarkt freigeschaltete Perks kaufen, von neuer Ausrüstung bis hin zu kosmetischen Gegenständen. Ich verstehe, dass diese Vorgehensweise Mikrotransaktionen vermeidet, was bei einem Spiel, das vordergründig ein Live-Service-Titel ist, erfrischend ist, aber dadurch wirkt das Perks-System insgesamt eher glanzlos.

Kosmetik muss auf jeden Fall spannender sein als „ein anderer Hut“.

Das Tutorial hat mich gut und zügig durch die wichtigsten Spielmechaniken von „Thick as Thieves“ geführt, einschließlich der Beschaffung der Seilrutsche, aber bevor ich die erste richtige Karte (die Guildhall) spielen konnte, musste ich sowohl die Seilrutsche als auch die Karte auf dem Schwarzmarkt kaufen – eine seltsame Vorgehensweise, aber na gut. Chameleon war erst verfügbar, nachdem ich Auftrag 8 abgeschlossen hatte, und Elway Manor (die zweite Karte) wurde erst freigeschaltet, nachdem ich den Hauptauftrag für die Guildhall erfolgreich abgeschlossen hatte.

Alle Aufträge dienen gleichzeitig als Story-Missionen und werden per Textnachricht an die „Den“ übermittelt; sie drehen sich alle um den Diamanten, den man zu Beginn stibitzt, um seine geheimnisvolle Fähigkeit, seinem Besitzer die Möglichkeit zu geben, Bedrohungen und Beute durch Wände hindurch zu sehen, sowie darum, wofür andere ihn nutzen wollen.

Das gefällt mir alles sehr gut, denn so sind keine Zwischensequenzen nötig und die Geschichte bleibt im Spiel selbst, ganz gleich, wie das Freischalten der Perks funktioniert. Was mir hingegen nicht so gut gefallen hat, ist, dass „Thick as Thieves“ nicht besonders fesselnd ist – vor allem wenn man bedenkt, wer es entwickelt hat.

Nimm die Seilrutsche. Ein Fortbewegungsmittel gleich zu Beginn des Spiels zu bekommen, finde ich immer toll, und wenn du so bist wie ich, hast du in den „Dishonored“-Spielen Corvos „Blink“-Fähigkeit immer so schnell wie möglich verbessert, um wie ein magischer Spider-Man durch die Gegend zu sausen. Leider verwandelt die Seilrutsche den „Spider“ weder in Corvo noch in eine Art „Webbed Wonder“. Ihre Reichweite ist extrem kurz, was bedeutet, dass du so nah wie möglich an der Oberfläche sein musst, zu der du gleiten möchtest.

Das bedeutet, dass man nicht zwischen Dächern hin und her sausen und über Abgründe gleiten kann, es sei denn, man befindet sich ganz in ihrer Nähe. Ich bin mir nicht sicher, ob dies eine bewusste Designentscheidung von OtherSide ist, um sich (heyyoo!) „Thick as Thieves“ von dem abzugrenzen, was man als seine Hauptkonkurrenzserie betrachten könnte, aber zumindest vermeidet es die Macke des letzten „Thief“-Spiels, indem die Seilrutsche nicht an bestimmte Punkte gebunden ist; sie kann im Grunde überall eingesetzt werden. Ob sie einen dann auch erfolgreich auf das Objekt befördert, auf das man sie richtet, ist eine andere Geschichte.

Es gibt zwar Fallen, die man umgehen muss, aber sie sehen meist beeindruckender aus, als sie tatsächlich sind.

Handlungsunfähige Wachen lassen sich nicht bewegen, was ebenfalls das Eintauchen in das Spiel stört. Wenn sie angeblich zu schwer sind, um sie zu bewegen, verstehe ich das zwar, aber das Spiel müsste dies deutlicher machen. Auch visuelle Hinweise waren schwer zu erkennen, da die Grafik selbst auf der Einstellung „Hoch“ unscharf ist. Das könnte allerdings an meiner Hardware liegen (ich habe einen Gaming-Laptop mit einer AMD Radeon 7 5000-Serie), also nehmt diese Kritik bitte mit einem Körnchen Salz.

Tötet ihn nicht!

Derzeit gibt es in „Thick as Thieves“ eine ganze Reihe von Fehlern, an deren Behebung OtherSide gerade arbeitet, darunter eine etwas unzuverlässige Wegfindungs-KI der Gegner sowie bekannte visuelle Störungen. Das hat mich tatsächlich aus dem Spiel gerissen, zum Beispiel als ich einen Constable (stämmige, schnurrbärtige Polizisten mit Helmvisier) alarmiert habe und dieser prompt auf der Treppe stecken blieb. Es gibt auch kleinere Dinge, die zwar Geschmackssache sind, aber dennoch auffallen, wie zum Beispiel, dass die Beute identisch ist, egal auf welcher Karte man spielt – obwohl Elway Manor angeblich der Sitz einer einst wohlhabenden Familie war (macht euch darauf gefasst, auf beiden Karten jede Menge Teller, Glocken und Katzenstatuen zu finden).

Die Karte „Elway Manor“ strotzt nur so vor Atmosphäre.

Gegner lassen sich lautlos ausschalten, indem man sich von hinten an sie heranschleicht, aber man kann sich weder verteidigen noch angreifen, wenn es schiefgeht. Thematisch macht das Sinn – man ist schließlich ein Dieb und kein Attentäter –, aber es kann zu einem schnellen Tod (naja, technisch gesehen zu einem K.O.) führen, sobald man entdeckt wird, daher wäre die Möglichkeit, Gegner zumindest zu betäuben, sehr willkommen. Es gibt Hilfsmittel wie eine Rauchbombe und die „Insult Fairy“ (die die Aufmerksamkeit auf den Ort lenkt, an dem sie platziert wird), doch sie wirken alle wie letzte verzweifelte Versuche; der Schwerpunkt liegt ganz klar darauf, sich anzuschleichen und alles zu klauen, was nicht niet- und nagelfest ist, ohne dabei überhaupt entdeckt zu werden.

Ich muss sagen, dass es ein paar Mal vorkam, dass ich entdeckt wurde und die Flucht ergreifen musste, ohne einen vorab geplanten Fluchtweg zu haben – das war spannend und hat Spaß gemacht. Zu sterben oder außer Gefecht gesetzt zu werden ist auch nicht das Ende, da man nach etwa 10 Sekunden wieder erscheinen kann – bedenkt jedoch, dass alle Beute an der Stelle, an der ihr sterbt, zurückbleibt, selbst missionskritische Gegenstände. Daher lohnt es sich, einen „Stash“ zu nutzen, wann immer es geht: Das sind leuchtende Schräge an Wänden, die Beute auf magische Weise in die „Den“ transportieren.

Das ist doch mal echte Magie!

Oh ja, in Kilcairn gibt es Magie. Leider reicht das nicht aus, um zu verhindern, dass sich die Welt von „Thick as Thieves“ wie ein gälisches Dunwall anfühlt, aber hoffentlich wird dieser Aspekt stärker in den Vordergrund rücken, während OtherSide weiter am Spiel arbeitet. Derzeit gibt es, abgesehen von den Verstecken, feenbezogene Werkzeuge, eine Fee, die dich zu Beginn anleitet, eine magische Tür, durch die du eine Karte verlassen kannst, und Geister.

Geister auf dem Dach! Der letzte Ort, an dem ich sie erwartet hätte.

Geister! Das sind schwebende, grüne Wächter mit Totenköpfen, die unheimlich über ihr (Un-)Leben stöhnen – ähnlich wie man die lebenden Wächter über ihre Arbeit murren hört. Das ist zwar nicht gerade komisch, verleiht der Welt von Kilcairn aber eine gewisse Leichtigkeit und einen ganz eigenen Charakter.

Du bist kein Ninja

Ein „Stealth Orb“ am unteren Bildschirmrand zeigt an, wie viel Licht und Geräusche du verursachst, sowie die Richtung des Lichts – eine nette Idee. Manche Bereiche der Karten wirken heller, als sie tatsächlich sind, daher wurde der Orb zu einem unverzichtbaren Werkzeug in meinem Schleich-Arsenal (man konnte sich direkt neben einem Gegner „im Schatten“ aufhalten, ohne dass dieser merkte, dass ich da war). Ich war allerdings etwas enttäuscht, dass der laute Regenguss in Außenbereichen nicht dazu genutzt werden kann, die Bewegungen der Spieler zu verbergen.

Das habe ich während meiner Zeit bei „Thick as Thieves“ oft erlebt: Enttäuschung. Ist es unfair, von einem Studio mit dem Ruf von OtherSide zu erwarten, dass es etwas wirklich Innovatives liefert – selbst wenn das Studio selbst als Erstes erklärt hat, dass sein Spiel noch nicht fertig ist?

Das lila Ding ist ein „Magic Eye“ – wenn es dich entdeckt, löst es einen Alarm aus und sperrt die Ausgänge in der Nähe ab, bis du Deckung gefunden hast.

Versteht mich nicht falsch – hier und da gibt es innovative Einfälle, vor allem bei der Sandbox-Wiederspielbarkeit der Karten. Die Auftragsmissionen bleiben gleich, aber die sekundäre, kartenspezifische Mission kann sich bei jedem Durchspielen ändern. Vielleicht muss man ein bestimmtes Artefakt finden oder eine bestimmte Menge an Beute stehlen. Selbst die magische Ausgangstür erscheint nicht jedes Mal an derselben Stelle. Es ist auch möglich, weitere Schwierigkeitsstufen freizuschalten, die dazu führen, dass sich die Positionierung und die Routen der Gegner verändern (auf der Anfangseinstellung „Anfänger“ ist dies nicht der Fall).

Auch der Startpunkt auf jeder Karte ändert sich jedes Mal, was bedeutet, dass die Karte zwar insgesamt gleich bleibt, du aber dennoch immer wieder neue Routen durch sie hindurch planen musst. Die „Constables’ Guildhall“ ist ein riesiges Regierungsgebäude mit zahlreichen Treppen und Eingängen, während „Elway Manor“ ein verfallenes, weitläufiges Anwesen ist – und beide sind von zahlreichen Wegen durchzogen.

Ich schaffe das nicht

Über den Multiplayer-Aspekt habe ich noch gar nicht gesprochen, und zwar deshalb, weil ich ihn nicht ausprobieren konnte. Missionen lassen sich solo oder im Koop-Modus bewältigen, aber jedes Mal, wenn ich versucht habe, mich mit jemandem zusammenzuschließen, ist das Spiel abgestürzt. Das erinnert mich an eine weitere seltsame Eigenart, die erwähnenswert ist: Solo-Missionen lassen sich nicht pausieren.

Das wäre kein großes Problem, wenn sie nicht auch noch an einen Zeitlimit gebunden wären. Ja, bei „Thick as Thieves“ habt ihr entweder 30 oder 45 Minuten Zeit, um die Mission und den Auftrag auf einer beliebigen Karte abzuschließen, wobei die magische Tür erst acht Minuten vor Ablauf des Zeitlimits erscheint (es gibt keinen anderen Hinweis darauf, wie viel Zeit bereits verstrichen ist). Ich verstehe die Logik dahinter: Es verleiht dem Ganzen eine gewisse Dringlichkeit, auch wenn sich das im Hinblick auf den Aspekt „einen heimlichen Raubüberfall planen“ eher kontraintuitiv anfühlt.

Soweit ich das beurteilen konnte, ist es nicht möglich, die Karte vorzeitig zu verlassen und zur „Höhle“ zurückzukehren, was wiederum dazu führte, dass ich in einigen Spielen, nachdem ich alles abgeschlossen hatte, im Grunde genommen Gott weiß wie lange warten musste, bevor ich die Karte verlassen konnte. Vielleicht könnte so etwas wie die Möglichkeit, die Tür vorzeitig zu beschwören – allerdings als einmalige Aktion, die nur für kurze Zeit offen ist und nicht ganz in der Nähe liegt –, dem Ganzen ein gewisses Risiko- und Belohnungselement verleihen.

Wie ein Dieb in der Nacht

Mir gefällt, was OtherSide mit „Thick as Thieves“ versucht: kurze Spielsitzungen zu schaffen, die immer mit einer Belohnung verbunden sind (selbst bei einem Misserfolg gibt es XP). Was mir nicht gefällt, ist der Grind-Aspekt, und ich kann nicht behaupten, dass das Freischalten eines Zylinderhuts oder einer schicken Visitenkarte (die gestohlene Beute ersetzt) ein großer Anreiz ist, weiter zu grinden.

Ich kann mir vorstellen, dass es Spaß machen würde, im Koop-Modus zu spielen, bei dem beide Spieler ihre Pläne so aufeinander abstimmen, dass beide davon profitieren (zum Beispiel, indem einer den Vertragsgegenstand sucht, während der andere die Mission erledigt, oder einer die Wachen ablenkt und sie auf eine wilde Verfolgungsjagd schickt) … wenn ich das bei mir hinbekommen würde. Im Einzelspielermodus bietet das Spiel zwar spontane Momente, aber nicht in dem Maße, wie es moderne Spieler meiner Meinung nach von immersiven Simulationsspielen gewohnt sind.

Das bin ich auf Steam – für den Fall, dass jemand Lust hat, „Thick as Thieves“ im Koop-Modus zu spielen.

Und dennoch … das kostet gerade mal 5 Dollar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich bei diesem Preis wirklich jemand beschweren könnte. Vielleicht ist das wieder ein cleverer Marketing-Schachzug von OtherSide: Sie wissen, dass das Spiel ein bisschen holprig ist, aber hey, es ist günstig. Außerdem gibt es etwa vier Stunden Spielinhalt, wenn man davon ausgeht, beide Karten freizuschalten, aber man kann auch nur die ersten 16 Aufträge absolvieren, sodass die Gesamtspielzeit deutlich länger ist.

Was ich allerdings für eine berechtigte Kritik halte – oder eigentlich eher für eine Warnung –, ist, dass jeder, der etwas erwartet, das auch nur annähernd das Niveau von „Deus Ex“ oder den frühen „Thief“-Spielen erreicht, enttäuscht sein wird. So wie es derzeit aussieht, macht „Thick as Thieves“ in kurzen Spielsitzungen Spaß, bietet den Spielern aber nicht genügend Anreize, sich jenseits der recht geradlinigen Stealth-Action wirklich wie ein Dieb zu fühlen.