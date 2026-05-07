Desde que Microsoft anunció la compatibilidad con versiones anteriores, los jugadores se han hecho una pregunta muy sencilla: ¿se pueden jugar los juegos de Xbox 360 en la Xbox One? Como alguien que creció con la voluminosa Xbox original y pasó innumerables horas con la Xbox 360 Slim, me emocioné mucho cuando la Xbox One empezó a ser compatible con títulos más antiguos.

En esta guía se explica cómo funciona el programa, qué juegos son compatibles y por qué es importante para los jugadores y los coleccionistas. A lo largo del artículo, compartiré algunas experiencias personales con mi propia colección.

¿Se pueden jugar juegos de Xbox 360 en la Xbox One?

La respuesta corta es sí. Las consolas Xbox One pueden ejecutar cientos de juegos de Xbox 360. El programa de retrocompatibilidad de Microsoft te permite disfrutar de títulos digitales y en disco de generaciones anteriores sin tener que pagar ninguna cuota adicional. Este sistema se basa en una sofisticada tecnología de emulación que ejecuta una versión optimizada de cada juego antiguo en hardware moderno. Una vez que tengas un juego compatible, puedes descargarlo desde tu biblioteca o utilizar el disco físico para verificar que eres el propietario.

Historia del Programa de Compatibilidad con Versiones Anteriores

Microsoft presentó la compatibilidad con versiones anteriores durante la presentación del E3 2015 y la lanzó en noviembre de 2015 con algo más de cien títulos de Xbox 360. En los años siguientes, la biblioteca se amplió rápidamente. A finales de 2021, el programa era compatible con más de seiscientos juegos de Xbox 360 y una selección de títulos de la Xbox original. Estos hitos demuestran el compromiso de la empresa con la conservación de su catálogo y con recompensar a los fans más fieles.

La última tanda de juegos, lanzada en noviembre de 2021 para celebrar el vigésimo aniversario de la marca, incluyó clásicos como Max Payne, Miedo, yRiñón. Aunque el desarrollo de nuevas entregas se ha interrumpido debido a restricciones técnicas y de licencia, la colección actual sigue estando disponible en las consolas modernas.

Cómo funciona la compatibilidad con versiones anteriores y por qué es gratuita

A diferencia de otras empresas que cobran por las remasterizaciones, Microsoft ofrece esta función sin coste adicional. Si tienes un juego en formato digital en tu Xbox 360, aparecerá en la sección «Listo para instalar» de tu Xbox One. Cuando inicias la descarga, en realidad estás obteniendo una versión reempaquetada que se ejecuta dentro del emulador. Los propietarios de discos solo tienen que insertar el disco del juego en la unidad; la consola verificará el disco e iniciará la descarga del software optimizado.

Debes mantener el disco insertado para jugar, ya que sirve como prueba de propiedad. El emulador conserva características originales como los logros y el modo multijugador sin conexión, y en muchos casos añade compatibilidad con funciones más recientes, como las capturas de pantalla y la grabación de vídeo.

Títulos compatibles y mejoras

En su momento álgido, el programa ofrecía más de seiscientos títulos para Xbox 360, además de docenas de juegos de la Xbox original. Más allá de la simple emulación, el equipo de compatibilidad introdujo mejoras para que estos clásicos brillaran en las pantallas modernas. Algunos títulos seleccionados se ejecutan a resoluciones más altas en las consolas Xbox One X y Xbox Series X/S, llegando en ocasiones a 4K.

Una función llamada HDR automático mejora la profundidad del color, mientras que Aumento de FPS puede duplicar o cuadruplicar la velocidad de fotogramas en los juegos compatibles. Estas mejoras dan un nuevo aire a los juegos más antiguos y los adaptan perfectamente a la era del 4K.

Cabe destacar que el enfoque de Xbox sale bien parado en comparación con la competencia. En nuestro Guía comparativa entre la PS5 y la Xbox Series X, destacamos que las consolas Xbox son compatibles con todos los juegos de Xbox One y con gran parte del catálogo de la 360, mientras que la PS5 solo admite títulos de PS4. Esta flexibilidad convierte a Xbox en una opción muy atractiva para los jugadores que valoran la nostalgia junto con la potencia de la nueva generación.

Cómo jugar a juegos de Xbox 360 en Xbox One: discos, versiones digitales y configuración

Una cosa es saber que se pueden jugar juegos de Xbox 360 en Xbox One, y otra muy distinta es saber cómo empezar. Tanto si prefieres la comodidad de las descargas digitales como la sensación táctil de un disco de juego, la configuración es muy sencilla.

El uso de los videojuegos

Si has comprado títulos de Xbox 360 en formato digital, aparecerán automáticamente en tu biblioteca de Xbox One. Para acceder a ellos, ve a «Mis juegos y aplicaciones», desplázate hasta «Biblioteca completa» y busca la sección «Listo para instalar». Selecciona el juego que desees, pulsa «Instalar» y la consola descargará la versión optimizada.

Una vez finalizada la instalación, puedes iniciar el juego desde tu panel de control. Me encanta lo fluido que es este proceso; en cuestión de minutos, ya estaba reviviendo Mass Effect 2 en mi pantalla moderna, con una mayor fluidez de imagen y la comodidad de las partidas guardadas en la nube.

Reproducir discos físicos

Los que tienen juegos en formato físico tampoco se quedan atrás. Para jugar a un juego de Xbox 360 en disco, solo tienes que insertar el disco en tu Xbox One. El sistema comprobará la compatibilidad del disco y, a continuación, descargará una copia digital del juego. Tendrás que mantener el disco insertado siempre que juegues, ya que así se verifica la propiedad.

Si el disco está rayado o no se puede leer, es posible que la consola no lo reconozca; en ese caso, tu única opción es comprar una copia digital o conseguir un disco de repuesto. Ten en cuenta que no todos los títulos de Xbox 360 son compatibles. Si el juego no empieza a descargarse automáticamente, es probable que no sea compatible.

Guardar datos y transferencias a la nube

Para continuar con tu progreso de la época de la Xbox 360, necesitas las partidas guardadas en la nube. En la Xbox 360, el almacenamiento en la nube estaba disponible para los suscriptores de Xbox Live. Asegúrate de que tus datos guardados se hayan subido a la nube desde tu consola original. Cuando inicies el juego en la Xbox One, se sincronizarán automáticamente tus partidas guardadas en la nube.

Por desgracia, los archivos de guardado almacenados localmente en el disco duro de una Xbox 360 no se pueden transferir por USB ni por otros medios; deben proceder de la nube. Los juegos de la Xbox original no admiten en absoluto el guardado entre generaciones. A pesar de estas limitaciones, poder retomar el juego donde lo dejé en Skyrim hace años hizo que la transición resultara mágica.

FastStart y Game Pass

Las consolas modernas incluyen FastStart una tecnología que te permite empezar a jugar a los juegos compatibles antes de que se haya completado la descarga. Da prioridad a los datos necesarios para iniciar el juego, de modo que puedes sumergirte en las primeras escenas mientras el resto se descarga en segundo plano. Esta función es compatible con muchos títulos retrocompatibles y resulta especialmente útil si tu conexión a Internet es lenta.

Por su parte, Xbox Game Pass ofrece una biblioteca de juegos que va cambiando, incluyendo algunos títulos compatibles con versiones anteriores. Sin embargo, no es necesario tener una suscripción para jugar a los juegos que ya tienes. Solo se requiere una suscripción para el modo multijugador online a través de Xbox Game Pass Core (antes Xbox Live Gold) o Game Pass Ultimate.

Si quieres más recomendaciones de juegos, echa un vistazo a nuestro lista de los mejores juegos para Xbox One. Muchos de estos títulos modernos están incluidos en Game Pass, y el artículo también destaca clásicos como Halo: La Colección del Jefe Maestro que demuestran lo bien que funcionan las franquicias más antiguas en los dispositivos actuales.

Mejoras y características: cómo hacer que los juegos antiguos parezcan nuevos

Jugar a juegos de Xbox 360 en Xbox One consiste más bien en revivir historias conocidas con un nuevo acabado. El programa de compatibilidad de Microsoft incluye varias funciones que mejoran el rendimiento y los gráficos.

Mejoras en 4K, HDR y FPS

Muchos juegos compatibles con versiones anteriores llevan la Optimizado para Xbox One X etiqueta, lo que significa que funcionan con resoluciones más altas o texturas mejoradas en equipos compatibles. Incluso cuando un juego no lleva esa etiqueta, el emulador ofrece imágenes más nítidas y un rendimiento más estable.

HDR automático aplica colores de alto rango dinámico a los juegos antiguos, dotándolos de tonos más intensos y un mejor contraste en las pantallas modernas sin alterar el diseño original. Además, Aumento de FPS puede duplicar o cuadruplicar la velocidad de fotogramas en determinados títulos para lograr movimientos y combates más fluidos. Puedes desactivar estas mejoras si prefieres una experiencia sin modificaciones.

Características de las consolas modernas

Los títulos compatibles con versiones anteriores se integran a la perfección en la interfaz de Xbox One. Puedes hacer capturas de pantalla, grabar vídeos, retransmitir partidas y chatear con amigos a través de Xbox Live mientras juegas a un título antiguo. Algunos títulos incluso admiten el modo multijugador local entre una Xbox 360 y una Xbox One, lo que permite seguir disfrutando del modo cooperativo en el sofá y de las partidas en red local. Estas comodidades hacen que volver a disfrutar de los clásicos resulte muy sencillo.

Limitaciones, fin del programa y lo que falta

Por muy sólido que sea el programa de compatibilidad con versiones anteriores, no es perfecto. Conocer sus limitaciones te evitará decepciones.

Biblioteca final y fin del desarrollo

Tras seis años de actualizaciones, el equipo de compatibilidad con versiones anteriores publicó una lista definitiva de juegos el 15 de noviembre de 2021. En esta última tanda se añadieron setenta y seis títulos de Xbox 360 y de la Xbox original. Microsoft ha declarado que, debido a limitaciones relacionadas con las licencias, aspectos legales y cuestiones técnicas, no se añadirán más títulos. En la práctica, esto significa que si tu juego favorito no está en la lista ahora, es probable que nunca lo esté. Entre las omisiones más destacadas se incluyen populares juegos con licencia como Tony Hawk’s Pro Skaterentradas,El juego de Los Simpson, y varios títulos deportivos cuyos derechos de imagen de los jugadores están a punto de caducar.

Limitaciones de las funciones y los contenidos descargables

Aunque se conservan la mayoría de las características principales, hay algunas funciones que no son compatibles. Los títulos de Kinect que dependían del sensor original no funcionan en Xbox One, aunque un pequeño grupo de juegos de Kinect es compatible con Xbox Series mediante el adaptador Xbox Kinect. El contenido descargable adquirido en Xbox 360 suele ser compatible; sin embargo, es posible que algunos complementos no se puedan descargar si los acuerdos de licencia han caducado.

Los servidores multijugador son otra incógnita: si los servidores del juego original se han cerrado, no volverán a funcionar por arte de magia al jugar en Xbox One. Aún así, puedes seguir utilizando el «system link» y el modo multijugador local cuando estén disponibles, y algunos juegos con servidores dedicados siguen estando en línea.

Cierre de la tienda de Xbox 360

El Marketplace de Xbox 360 cerró el 29 de julio de 2024. Ya no es posible comprar juegos digitales nuevos a través de la antigua interfaz del Marketplace. Sin embargo, Microsoft ha asegurado a los jugadores que los títulos compatibles con versiones anteriores seguirán estando disponibles para su compra a través de la tienda moderna de Xbox. Si has comprado contenido digital anteriormente, aún puedes volver a descargarlo en cualquier consola.

Esta transición tiene un impacto mínimo en la compatibilidad con versiones anteriores, pero pone de relieve la importancia de comprar los juegos que te interesan antes de que caduquen las licencias. Yo, por mi parte, me hice con algunos clásicos como Lost Odyssey and Dragón Azul antes del cierre, por si acaso.

Desgaste de los discos físicos y del hardware

Dado que el emulador solo utiliza el disco con fines de verificación, el soporte físico no se desgasta por el giro constante durante la reproducción. Dicho esto, los discos más antiguos pueden ser frágiles. Los arañazos o las grietas pueden impedir que la consola los lea, y las copias de repuesto de juegos poco comunes pueden resultar caras. Las versiones digitales pueden ser la opción más segura si te preocupa conservar tu colección.

Si quieres conocer más a fondo los juegos que han marcado la historia de Xbox, incluyendo algunas exclusivas poco comunes de Xbox 360, echa un vistazo a nuestra selección de los mejores juegos exclusivos de Xbox. Este artículo destaca títulos clásicos como Campaña de represión, Dragón Azul, yProject Gotham Racing 4, todas ellas compatibles con versiones anteriores y que merecen una segunda oportunidad.

Los juegos de la Xbox original y el futuro de la compatibilidad

El programa de compatibilidad con versiones anteriores no se limita a la Xbox 360. Microsoft también ha incorporado una selección de juegos de la Xbox original a la Xbox One y a las consolas más recientes. Clásicos como Star Wars: Caballeros de la Antigua República, Ninja Gaiden Black, yFábula están disponibles, con resoluciones más altas y, a menudo, con un rendimiento más fluido. Dado que estos juegos son anteriores a la introducción de los logros, no se han añadido nuevos logros; se juegan tal y como eran, solo que con una imagen más nítida y un funcionamiento más estable.

Lo que funciona y lo que no

Los títulos de la Xbox original admiten el modo multijugador «system-link» y la pantalla dividida sin conexión, al igual que sus homólogos de principios de la década de 2000. A diferencia de los juegos de Xbox 360, estos títulos más antiguos no admiten guardados en la nube ni la transferencia de partidas entre generaciones. Además, los discos de la Xbox original son más gruesos y se desgastan con mayor facilidad, así que manéjalos con cuidado si tienes pensado revivir esos primeros juegos. Un pequeño número de títulos, especialmente los vinculados a editoras ya desaparecidas, siguen fuera de la lista debido a problemas de licencias. Aun así, la selección incluye muchos títulos influyentes que dieron forma a los videojuegos modernos.

Perspectivas de futuro

Dado que el programa ha finalizado oficialmente, la biblioteca de juegos compatibles con versiones anteriores queda, en la práctica, congelada. Dicho esto, Microsoft ha reafirmado su compromiso de conservar los juegos y garantizar la compatibilidad de las compras entre generaciones. Con la llegada de Xbox Series X/S, todos los títulos compatibles con versiones anteriores de Xbox One seguirán estando disponibles.

De vez en cuando circulan rumores sobre nuevas técnicas de emulación o acuerdos de licencia que podrían ampliar la biblioteca, pero, por el momento, no hay planes de incorporar nuevos títulos. Esta realidad pone de relieve el valor de tu colección actual; si hay algún juego que te encante, mantenlo en buen estado o hazte con la versión digital mientras esté disponible.

Por qué es importante la compatibilidad con versiones anteriores: conservación y comunidad

A continuación te explicamos algunas razones por las que es tan importante poder jugar a juegos de Xbox 360 en Xbox One.

Preservar la historia de los videojuegos

Los videojuegos son arte. Reflejan los avances tecnológicos, las referencias culturales y las filosofías de diseño de su época. Sin la compatibilidad con versiones anteriores, muchos títulos quedarían relegados a un hardware obsoleto. Al permitir que las consolas modernas ejecuten juegos antiguos, Microsoft contribuye a preservar estas obras para las generaciones futuras. Si estás explorando la arquitectura de Bioshock, revisando la narrativa cinematográfica de Alan Wake, o iniciar a los jugadores más jóvenes en Banjo-Kazooie… la compatibilidad con versiones anteriores garantiza que esas experiencias no se pierdan.

Accesibilidad y asequibilidad

El hardware nuevo es caro, y no todo el mundo puede permitirse tener varias consolas conectadas. La retrocompatibilidad permite a los jugadores reunir su colección en una sola máquina. Esto reduce el desorden y permite estirar más el presupuesto, ya que no hay necesidad de volver a comprar remasterizaciones ni hardware antiguo. Para los coleccionistas como yo, también es reconfortante saber que mis viejos discos tienen un nuevo hogar. Las tiendas digitales suelen ofrecer descuentos en los juegos retrocompatibles, lo que supone una forma asequible de iniciarse para los recién llegados.

Tendiendo puentes entre generaciones y construyendo comunidad

Los videojuegos suelen ser una actividad social, y la retrocompatibilidad ayuda a tender puentes entre generaciones. Los padres pueden mostrar a sus hijos los juegos con los que ellos mismos crecieron y compartir anécdotas sobre cómo han evolucionado las mecánicas con el paso del tiempo. Cuando volví a jugar Gears of War Mi hermano pequeño y yo lo comparamos con secuelas modernas como Gears 5 y descubrieron más detalles sobre la evolución de la serie. Las comunidades también prosperan cuando los jugadores vuelven a jugar juntos a los clásicos, compartiendo consejos e historias.

Repaso a la compatibilidad con versiones anteriores y un juego que merece la pena volver a jugar

Entonces, ¿se pueden jugar juegos de Xbox 360 en Xbox One? Por supuesto. El programa de retrocompatibilidad te permite acceder a cientos de títulos de Xbox 360 y de la Xbox original sin coste adicional, tanto si los tienes en formato digital como en disco. Solo tienes que descargar la versión optimizada o insertar el disco para empezar. Las características mejoradas, como resoluciones más altas, Auto HDR, FPS Boost y la compatibilidad con funciones modernas como Game DVR, hacen que tus viejos favoritos parezcan nuevos. Aunque la biblioteca del programa ya está completa y algunos juegos siguen sin estar disponibles por problemas de licencia, la mayoría de los clásicos, incluidos muchos exclusivos de Xbox, están listos para jugar en Xbox One y consolas más recientes.

Si estás buscando el título perfecto para volver a jugar, te recomiendo «Halo: La Colección del Jefe Maestro». Este paquete incluye seis campañas que abarcan décadas de la historia de Halo, todas ellas a 60 fps con gráficos remasterizados y modo multijugador online. Es uno de los mejores ejemplos de cómo la retrocompatibilidad puede rendir homenaje a una serie muy querida al tiempo que aprovecha las ventajas del hardware moderno. Puedes encontrar la versión digital en nuestra tienda; echa un vistazo a la Halo: La Colección del Jefe Maestro – Clave para Xbox una forma asequible de sumergirse en esta saga legendaria.

Preguntas frecuentes

¿Son todos los juegos de Xbox 360 compatibles con versiones anteriores?

No, no todos los juegos de Xbox 360 son compatibles con versiones anteriores. El programa de Microsoft incluye más de seiscientos títulos de Xbox 360 y una selección de juegos de la Xbox original, pero las restricciones técnicas y de licencia impiden que algunos títulos se incluyan en la lista. Si falta algún juego, es probable que no se añada en el futuro.

¿Cómo puedo reproducir discos de Xbox 360 en la Xbox One?

Para reproducir discos de Xbox 360 en Xbox One, solo tienes que introducir el disco en la consola y esperar a que se verifique la propiedad. El sistema descargará una versión optimizada del juego; una vez finalizada la descarga, podrás iniciarlo sin sacar el disco, que deberá permanecer insertado para su validación. Si no ocurre nada, significa que el juego no es compatible.

¿Necesito una suscripción a Game Pass o a Xbox Live para jugar?

No, no necesitas una suscripción a Game Pass ni a Xbox Live para jugar a los juegos que ya tienes. Puedes instalar y jugar a títulos compatibles con versiones anteriores sin conexión y sin pagar nada más. Solo se requiere una suscripción para el modo multijugador online o para acceder a la biblioteca bajo demanda de Game Pass.

¿Puedo comprar juegos de Xbox 360 en la Xbox One?

Sí, puedes comprar juegos de Xbox 360 compatibles en Xbox One a través de la Tienda Xbox actual. Aunque la tienda original de Xbox 360 cerró en julio de 2024, Microsoft trasladó los títulos compatibles a la tienda actual. Puedes comprarlos y descargarlos como cualquier otro juego.

¿Se transferirán los datos guardados de mi Xbox 360?

Los datos guardados de tu Xbox 360 se transferirán si están almacenados en la nube. En la Xbox 360, asegúrate de que tus partidas guardadas se hayan subido a través de Xbox Live. Cuando inicies el juego en la Xbox One, se sincronizarán automáticamente tus partidas guardadas en la nube. Las partidas guardadas localmente, es decir, las que solo están almacenadas en el disco duro de la Xbox 360, no se pueden transferir.