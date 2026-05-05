Los 30 mejores juegos de estrategia para jugar este año

Los juegos de estrategia son posiblemente el género más popular, y todos los jugadores hemos dedicado una buena parte de nuestro tiempo a jugar a títulos como AOE andFortaleza en aquellos tiempos. Y bueno, si no estás al día de los títulos más recientes y populares del mundo de los videojuegos actuales, aquí encontrarás auténticas joyas.

Si estás buscando los mejores juegos de estrategia del mercado, aquí tienes lo que necesitas. Nuestros expertos no han escatimado esfuerzos para encontrar los mejores juegos de estrategia que existen. Desde juegos de estrategia en tiempo real hasta títulos emblemáticos por turnos, nos hemos esforzado al máximo para asegurarnos de que no se pase por alto ningún género ni se olvide ningún juego épico.

A menudo, encontrar el lugar adecuado para comprar videojuegos puede ser un poco complicado, pero puedes confiar en el mercado de Eneba para encontrar casi todos los títulos AAA del mercado a un precio increíble.

Nuestra selección de los mejores juegos de estrategia

Los juegos de estrategia llevan tu pensamiento estratégico al límite, ofreciendo desde grandiosas campañas históricas hasta intensas escaramuzas tácticas. Descubre nuestra selección de juegos imprescindibles, donde las operaciones de sigilo en la Tierra se combinan con conquistas intergalácticas:

Tropico 6 — Un juego de simulación de una dictadura tropical centrado en la construcción y la gestión de una nación insular. Commandos 2 — un juego de táctica en tiempo real centrado en el sigilo y la infiltración. Por Kickers — Un juego de acción táctica por escuadrones que se centra en la planificación y la ejecución. Desperados III — un juego táctico de sigilo ambientado en el Salvaje Oeste. Shadow Tactics: Las espadas del shogún — un juego táctico de sigilo ambientado en el Japón feudal. Company of Heroes 3 — un juego de estrategia en tiempo real ambientado en la Segunda Guerra Mundial y centrado en las batallas tácticas. Viejo Mundo — Un juego de gran estrategia histórica centrado en la gestión de dinastías y las intrigas políticas.

¡Sigue leyendo para descubrir nuestra lista completa de juegos de estrategia, considerados entre los mejores del género, y encuentra el que más te guste!

Los 30 mejores juegos de estrategia

Hemos seleccionado los 30 mejores juegos de diversos subgéneros, cada uno de los cuales ofrece una experiencia única a los jugadores. Desde juegos clásicos que marcaron un hito en su género hasta títulos AAA modernos, nos hemos asegurado de presentar a nuestros lectores las mejores opciones del mercado.

Encontrar el lugar adecuado para hacerte con tus títulos favoritos puede ser todo un reto, pero aquí encontrarás enlaces de compra del mercado de Eneba que te facilitarán la tarea de conseguir rápidamente los juegos a los que quieres jugar sin tener que buscar por toda la red.

Hay innumerables juegos de estrategia disponibles y, aunque muchos han llegado a lo más alto de las listas de éxitos, todavía hay algunas joyas infravaloradas que merecen más atención. Echemos un vistazo a algunos de estos tesoros ocultos.

1. Tropico 6

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2019 Nintendo, PlayStation, Xbox One, Windows, macOS

Sinopsis del juego: Tropico 6 es una joya tremendamente infravalorada que, sin duda, merece un mayor reconocimiento. Ambientada en una isla del Caribe, te pones en la piel del único dictador, encargado de gestionar y hacer crecer la prosperidad de la isla.

Por qué destaca: El juego te reta a reunir recursos, expandirte construyendo nuevos edificios y fomentar las relaciones diplomáticas con los países vecinos para mejorar tu posición.

Ideal para:Personas menos interesadas en el aspecto bélico y más centradas en la gestión de recursos y la construcción de ciudades.

2. Comandos 2

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2019 Windows

Sinopsis del juego: La franquicia «Commandos» goza de bastante popularidad dentro del género de los juegos de estrategia. Sin embargo, Commandos 2 no llegó a las grandes ligas y, sin duda, es una joya infravalorada.

Por qué destaca: Con una mecánica de juego con vista aérea que combina elementos de sigilo y estrategia en tiempo real, es un juego imprescindible si te gusta la guerra moderna.

Ideal para:Personas a las que no les importa dedicar unas cuantas horas a probar diferentes estrategias para alcanzar un único objetivo.

3. Por Kickers

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2014 Nintendo, PlayStation, Xbox One, Android, iOS, Windows, macOS

Sinopsis del juego: Por Kickers es una joya poco valorada dentro del género de los juegos de estrategia. Con elementos tácticos en tiempo real, los jugadores dirigen una brigada policial encargada de infiltrarse en edificios y eliminar a todos los enemigos.

Por qué destaca: Los jugadores pueden utilizar diferentes armas de su arsenal para probar distintas estrategias y despejar los edificios. Puedes volver a jugar diferentes escenarios y emplear diversas estrategias en cada uno de ellos.

Ideal para:Personas a las que les encanta poner a prueba su capacidad de atención en situaciones reales frente a terroristas.

Juegos de estrategia multiplataforma

Si comparamos los catálogos de juegos de consola con los de PC, la oferta puede parecer más reducida, pero aún así hay algunas joyas ocultas que vale la pena descubrir y que están disponibles en varias plataformas. Vamos a descubrir estos tesoros y a destacar los mejores juegos de estrategia multiplataforma que hay disponibles.

4. Desperados III

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2020 PlayStation, Xbox One, Windows, GeForce Now

Sinopsis del juego: Desperados III es un excelente juego de sigilo disponible para múltiples plataformas. Narra la historia de un grupo de forajidos que llevan a cabo diversas misiones utilizando tácticas sofisticadas, sin dejar de mantenerse ocultos en todo momento.

Como título centrado en la táctica y basado en una planificación minuciosa y un posicionamiento inteligente, Desperados III también comparte el mismo atractivo estratégico que encontrarás en muchos de los los mejores juegos de mesa de estrategia que premian la paciencia, el buen timing y la toma de decisiones meditada.

Por qué destaca: Ambientado en un mundo de magnífica factura, nunca te cansarás de sus impresionantes gráficos, y la mecánica del juego te animará a volver una y otra vez.

Ideal para:Las personas a las que les gusta jugar a videojuegos por su atractivo visual.

5. Shadow Tactics: Las espadas del shogun

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2016 PlayStation, Xbox One, Windows

Sinopsis del juego: Shadow Tactics: Las espadas del shogún es un juego de estrategia basado en el sigilo que exige precisión y una planificación minuciosa, ya que incluso el más mínimo error puede salirte muy caro. Con su perspectiva cenital, el juego ofrece unos gráficos impresionantes y unos mapas muy bien diseñados.

Por qué destaca: La mecánica de sigilo es excepcional, y los comentarios continuos aportan una capa de inmersión que te mantiene totalmente absorto a lo largo de cada misión.

Ideal para:Las personas a las que se les da bien jugar a juegos de sigilo.

6. Company of Heroes 3

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2023 PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows

Sinopsis del juego: Company of Heroes 3 es un juego de estrategia en tiempo real inspirado en la Segunda Guerra Mundial que cuenta con los gráficos más impresionantes y la estrategia más profunda de este subgénero. El jugador dirige todo un batallón y se enfrenta a los enemigos tras las líneas enemigas.

Por qué destaca: Factores como el clima, el sigilo y los recursos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo general del juego, y su mecánica de juego única lo convierte también en un clásico atemporal entre los aficionados a este subgénero.

Ideal para:Personas a las que les encanta jugar a videojuegos centrados en la guerra moderna.

Juegos de estrategia 4X

El término «juego de estrategia 4X» suele mencionarse cuando se habla de los subgéneros de los juegos de estrategia. Presenta cuatro características clave: exexploración, ex¿Una pensión, eh?xexplotación, y exfinalización. En pocas palabras, cualquier juego de estrategia que incluya estos elementos se clasifica como un juego 4X.

7. El Viejo Mundo

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2020 GeForce Now, Windows, macOS

Sinopsis del juego:Viejo Mundo Incorpora todos los elementos clásicos de los juegos 4X a la vez que ofrece una experiencia única e inolvidable. Asumirás el control de una familia gobernante desde la Edad de Piedra, explorando nuevas tierras, forjando alianzas, concertando matrimonios y asegurándote de que tu dinastía prospere mediante el nacimiento de herederos.

Por qué destaca: Su marcado énfasis en una jugabilidad centrada en los personajes lo convierte en un título destacado dentro del género de la estrategia 4X.

Ideal para: Personas que buscan una combinación de juegos de gran estrategia con personajes muy bien desarrollados.

8. Civilizaciones Galácticas IV

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2021 GeForce Now, Windows

Sinopsis del juego: Civilizaciones Galácticas IV está ambientado en el espacio, donde los jugadores exploran el mundo exterior en busca de recursos y se encuentran con nuevos aliados y enemigos.

Por qué destaca: Desde naves de alta gama hasta avances tecnológicos, este juego incorpora elementos estratégicos muy elaborados, lo que lo convierte en uno de los favoritos de los aficionados al género 4X.

Ideal para:Personas apasionadas por la exploración espacial y a las que les gusta recurrir a diversas estrategias para alcanzar el éxito.

9. Endless Legend

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2014 GeForce Now, Windows, macOS

Sinopsis del juego: Leyendas sin fin narra la historia de un lugar decadente llamado Auriga, donde el jugador se pone al frente de una facción que explora ese mundo moribundo y lucha contra los monstruos más brutales del reino.

Por qué destaca: Desde la exploración inicial hasta la recolección de recursos y la construcción de bases completas, es un ejemplo perfecto de juego de estrategia 4X.

Ideal para:Estrategas creativos.

Juegos de estrategia con tramas sólidas

Los juegos de estrategia no solo consisten en formar ejércitos y aplicar tácticas para derrotar a los enemigos; también hay juegos de estrategia basados en una historia que ofrecen un mundo único con personajes y una narrativa memorables.

10. Age of Wonders 4

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2023 PlayStation 4, Xbox One, Windows

Sinopsis del juego: Desde el momento en que eliges tu reino y tu facción, Age of Wonders 4 te sumerge en una experiencia narrativa muy rica, con un marcado énfasis en la narración, que se entrelaza con la jugabilidad.

Por qué destaca: En este majestuoso mundo, la trama no está predeterminada; al contrario, las decisiones que tome el jugador determinarán el futuro, lo que lo convierte en un emocionante juego de estrategia para todos los aficionados. Con sólidos elementos de combate, la incorporación de habilidades mágicas y unos gráficos atractivos, se trata de uno de los juegos de estrategia más apreciados del mercado en los últimos tiempos.

Ideal para:Personas con talento para los juegos de estrategia a gran escala y mucha paciencia.

11. Victoria 3

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2022 Windows, macOS

Sinopsis del juego: Victoria 3 Es un juego de gran estrategia en el que tienes todo el mapa a tu disposición y puedes emplear diversas tácticas para controlar naciones, forjar alianzas y resolver conflictos por todas partes. La mecánica del juego es un poco compleja y hay que dominar la política, la economía y la guerra para destacar, lo que lo convierte en un juego de estrategia muy interesante.

Por qué destaca: Ambientado a principios del siglo XX, no es precisamente un juego centrado en la narrativa, pero ofrece la flexibilidad de crear tu propia historia, ya que tus decisiones pueden dar lugar a distintos acontecimientos a lo largo del juego.

Ideal para:Personas a las que les gusta sumergirse de lleno en los juegos de estrategia y que son capaces de comprender su naturaleza compleja.

12. The Banner Saga 3

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2018 Nintendo, PlayStation 4, Xbox One, Windows, macOS

Sinopsis del juego: The Banner Saga La franquicia ha recibido grandes elogios por parte de los aficionados a los videojuegos y la última entrega, The Banner Saga 3 El juego continúa con el viaje de la caravana, y cada decisión tiene un impacto enorme en toda la trama del juego. Como único protector de la caravana, estableces vínculos profundos con ciertos elementos del juego, y algunas decisiones pueden provocar bajas y la pérdida de recursos valiosos.

Por qué destaca: Gracias a su narrativa profunda y a sus magníficos gráficos dibujados a mano, es fácil sumergirse en el juego. Para cualquiera que busque un juego de estrategia con una historia profunda y entrañable, The Banner Saga 3 y toda su franquicia son muy recomendables.

Ideal para:Jugadores que sienten un gran aprecio por las ilustraciones creadas a mano en juegos con una narrativa excelente.

Los mejores juegos indie de estrategia

Si solo seleccionáramos los títulos AAA de los grandes estudios, no sería justo para los desarrolladores independientes que han dedicado todo su esfuerzo y dedicación a crear juegos impresionantes para nosotros. Para rendirles homenaje, debemos incluir también los mejores juegos de estrategia independientes.

13. La marca del ninja

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2018 PlayStation, Xbox One, Windows, macOS

Sinopsis del juego: Desarrollado por Klei Entertainment, La marca del ninjaera originalmentepublicado en 2012 y fue muy elogiada. Más adelante en 2018Además, el mismo desarrollador lanzó una versión remasterizada del juego que mejoraba aún más los gráficos, la mecánica de juego y la experiencia general, con el fin de darle un toque moderno para que todos los aficionados pudieran disfrutarlo.

Por qué destaca: The La marca del ninja Remastered es un juego de estrategia y sigilo poco común que te dejará boquiabierto con su mecánica de juego sencilla pero atractiva. Con una jugabilidad en 2D de desplazamiento lateral, te metes en la piel de un ninja que se cuela en los lugares más vigilados para completar sus misiones.

Ideal para:Las personas a las que les encantan los juegos de sigilo con profundos elementos estratégicos.

14. Northgard

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2017 PlayStation, GeForce Now, Windows

Sinopsis del juego: Desde unos gráficos impecables hasta una gran variedad estratégica, Northgard De Shiro Games nos llega otra joya que, sencillamente, no te puedes perder. Con elementos de construcción de bases, recolección de recursos y formación de ejércitos, además de combates en tiempo real y la posibilidad de expandir el clan, este título reúne lo mejor de todos los subgéneros de los juegos de estrategia.

Por qué destaca: Juegos de acción y espadas Tu forma de actuar no es la única manera de dominar este mundo; puedes recurrir a la diplomacia y aliarte con otros clanes para hacer crecer el tuyo. En definitiva, esta obra maestra visual es muy recomendable si buscas un juego de estrategia con un aspecto visual atractivo.

Ideal para:Personas que buscan juegos de estrategia con los mejores gráficos.

15. Son miles de millones

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2020 PlayStation 4, GeForce Now, Windows

Sinopsis del juego: Desarrollado por Numantian Games, Son miles de millones es un juego de estrategia de supervivencia en el que hordas de humanos muertos vivientes, también conocidos como zombis, asaltan las colonias en un mundo postapocalíptico, y tu misión no solo consiste en defender estas colonias, sino también en utilizar los recursos para hacer que la ciudad prospere y ampliar las colonias.

Por qué destaca: Con miles de críticas positivas de la comunidad, este es, sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos independientes del mercado, que requiere estrategias sofisticadas y una planificación minuciosa para dominarlo de verdad.

Ideal para:Personas a las que les encanta enfrentarse a hordas de zombis y reducirlos a cenizas con las armas que tienen a su disposición.

Juegos de estrategia de defensa de torres

The juegos de estrategia de defensa de torres son uno de los juegos menos complicados de todo el género. La misión es sencilla: los enemigos se abalanzan sobre ti y tu única tarea consiste en proteger tu ciudad utilizando las diversas tácticas y armas que tienes a tu disposición, y eso resume prácticamente todo este subgénero.

16. ¡Los orcos deben morir! 3

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2020 PlayStation, GeForce Now, Windows

Sinopsis del juego: ¿Cansado de los típicos juegos de estrategia con vista aérea? Orcs Must Die 3 cambia de perspectiva con una visión en tercera persona, sumergiéndote de lleno en la acción mientras defiendes tu castillo, de magnífico diseño, frente a oleadas incesantes de enemigos. Puedes utilizar las defensas locales y las armas de proyectiles para repeler cada oleada de enemigos.

Por qué destaca: Los gráficos del juego son realmente espectaculares y cada detalle está elaborado a la perfección. En cuanto a la mecánica, puedes moverte libremente por el castillo y emplear diferentes tácticas para derrotar a los enemigos. En la actualidad, este es sin duda uno de los mejores juegos de estrategia de defensa de torres que existen.

Ideal para:A quienes les encantan los juegos de disparos en primera persona y en tercera persona, ya que este se parece bastante a un juego de disparos tradicional.

17. Kingdom Rush Origins

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2014 Nintendo, Xbox, Windows, Android, iOS

Sinopsis del juego: En un mundo bellamente recreado, el Gnoll —una vil criatura del inframundo— emerge para amenazar la ciudad. En el papel del héroe, deberás emplear tácticas magistrales, utilizando torres de vigilancia y tropas de tierra para mantener la línea y proteger a tu pueblo.

Por qué destaca: Suena sencillo, ¿verdad? Al menos, hasta que una enorme horda de gnolls lanza un ataque, obligándote a defender tu base en varios frentes. El caos se vuelve rápidamente emocionante y aterrador a la vez. En el género de la defensa de torres, el Kingdom Rush La franquicia se erige como una de las mejores y más queridas series que existen.

Ideal para:A quienes les encantan los juegos de estrategia en tiempo real porque la situación puede complicarse muy rápidamente.

18. Plantas contra zombis

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2009 Windows, Android, iOS

Sinopsis del juego: Plantas contra zombis Es bastante sencillo. Los zombis están atacando el jardín, pero tienes un montón de plantas que puedes usar para lanzar proyectiles y enfrentarte a ellos. Al principio, superar los niveles es pan comido.

Por qué destaca: A medida que avanzas hacia niveles más difíciles, tienes que emplear estrategias sofisticadas para enfrentarte a los enemigos, y el juego se vuelve muy interesante. Al estar disponible en múltiples plataformas, es uno de los videojuegos más jugados de todos los tiempos.

Ideal para:Personas que buscan pasar un rato divertido y relajante.

Los mejores juegos de gran estrategia

Los juegos de gran estrategia se definen, ante todo, como aquellos que hacen especial hincapié en la planificación a largo plazo y en las decisiones diplomáticas capaces de cambiar el curso de la historia. A diferencia de otros juegos de estrategia, en los juegos de gran estrategia hay que planificar el futuro de tu imperio o, en algunos casos, de civilizaciones que abarcan varios siglos.

19. Stellaris

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2016 PlayStation, Xbox Series X/S, Windows

Sinopsis del juego: En el mundo de los juegos de gran estrategia, Stellaris figura entre las mejores opciones gracias a su jugabilidad variada y de otro mundo. Los jugadores dirigen un imperio intergaláctico en el que se encargarán de reunir recursos, librar combates y utilizar tecnologías únicas para seguir avanzando y dominar la galaxia.

Por qué destaca: Para los principiantes, la mecánica del juego puede resultar bastante abrumadora y lleva un tiempo llegar a comprender bien todo el ecosistema. Sin embargo, gracias a sus atractivas escenas cinemáticas y a su curva de aprendizaje profunda, es fácil sumergirse en su jugabilidad.

Ideal para:Jugadores con amplia experiencia en juegos de estrategia.

20. Europa Universalis IV

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2013 Windows, macOS

Sinopsis del juego: ¿Buscas algo que ponga a prueba tu mente? Europa Universalis IV ofrece una jugabilidad compleja pero apasionante que te mantendrá totalmente absorto. Incluye un mapa completo del mundo y te permite elegir una nación y aplicar estrategias para hacerla progresar. Y lo mejor de todo es que podrás ver los resultados de tus decisiones a lo largo de varios siglos.

Por qué destaca: Aquí, el mundo entero es tu patio de recreo, donde podrás destacar gracias a la diplomacia, el comercio y la creación de alianzas por todo el mundo. Su jugabilidad y sus mecánicas son un poco complicadas y no resultan fáciles de entender. Sin embargo, una vez que le coges el truco, el juego se vuelve tremendamente adictivo, en el buen sentido.

Ideal para:Jugadores que quieran descubrir todos los subgéneros de los juegos de estrategia en un solo lugar.

21. Total War: Roma II

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2013 Windows, macOS

Sinopsis del juego: Total War: Roma II Se describe como un juego de estrategia completo que combina elementos de muchos otros subgéneros en un solo título. En este juego, debes construir civilizaciones, formar ejércitos y recurrir a la diplomacia para gobernar grandes imperios y reducirlos a cenizas.

Por qué destaca: Cada decisión puede tener sus ventajas y sus consecuencias, y hay que pensar con visión de futuro para dominar este juego de estrategia. En resumen, es un título que marca un hito en el género y que no te puedes perder.

Ideal para:Personas apasionadas por los juegos de estrategia ambientados en escenarios históricos.

Juegos de estrategia por turnos (TBS)

No me gustajuegos de estrategia en tiempo real¿Quizás los juegos de estrategia por turnos sean lo tuyo? En este tipo de juegos, los jugadores deben esperar su turno antes de poder atacar y, aunque pueda parecer aburrido, hay que emplear estrategias complejas y calcular cada uno de los movimientos, lo que hace que el juego sea emocionante.

22. A la brecha

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2016 Nintendo, Windows, PS4, Android, macOS

Sinopsis del juego: En el género de los juegos de estrategia por turnos, Al frente es otro título popular que llamó la atención por su mecánica de juego en un tablero de 8×8, en el que te enfrentas a criaturas de otro mundo llamadas Vik. Para ganar la batalla, debes utilizar diversas tropas llamadas «Mechs» y una gran variedad de armas en un sistema de combate por turnos.

Por qué destaca: Los jugadores deben recurrir a las habilidades únicas de los héroes para cumplir los objetivos y proteger la ciudad de cualquier intruso. Además, para los aficionados a los juegos de estrategia por turnos, este título promete una experiencia muy entretenida, así que te conviene comprarlo en Eneba.

Ideal para:Personas que quieren iniciarse en los juegos de estrategia sin demasiadas complicaciones.

23. XCOM 2

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2016 Nintendo, Windows, PS4, Android, macOS

Sinopsis del juego: El originalGastos puede que haya sido el juego que definió el género, pero XCOM 2 lo ha perfeccionado. Siguiendo el mismo guion que su predecesor, te enfrentas a unos alienígenas que intentan conquistar el mundo en una ciudad futurista y, equipado con toda la tecnología moderna, tienes la misión de eliminarlos utilizando las diversas tácticas y herramientas que tienes a tu disposición.

Por qué destaca: En la actualidad, los juegos por turnos son cada vez menos comunes, pero títulos como XCOM 2 mantienen viva la tradición de los juegos de TBS. Si te gustan los juegos de guerra avanzados con tácticas complejas y unos gráficos que te dejarán boquiabierto, entonces XCOM 2 viene muy recomendado.

Ideal para:Personas a las que les gustan los entornos minimalistas y la jugabilidad trepidante.

24. Civilization VI

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2016 Windows, Xbox, PS4, Android e iOS

Sinopsis del juego: De Sid MeierCivilization VI ofrece una jugabilidad clásica de estrategia por turnos con una planificación minuciosa que te obliga a construir ciudades desde cero y a mejorarlas hasta convertirlas en monumentos modernos. Los jugadores se basan en los avances científicos, la construcción de recursos y la recolección, con un fuerte énfasis en el combate.

Por qué destaca: Civilization VI Es muy apreciado por los aficionados por su rica estrategia y sus elementos en constante evolución, lo que lo convierte en un juego con gran rejugabilidad y explica por qué los jugadores siguen volviendo a él.

Ideal para:Las personas a las que les encantan los juegos de estrategia 4X profundos con mecánica por turnos.

Juegos de estrategia en tiempo real (RTS)

Entre todos los subgéneros de los juegos de estrategia, estrategia en tiempo real Los juegos de estrategia en tiempo real (RTS) son los más populares y los preferidos por muchos. Todos los juegos que incluyen elementos de estrategia en tiempo real, como Fortaleza or Age of Empires requiere pensar con antelación, ejecutar estrategias de forma eficaz y adaptarse a las circunstancias cambiantes en tiempo real, lo que, a veces, es como una inyección de adrenalina y es una de las razones por las que es un género tan querido.

25. Stronghold: Warlords

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2020 Windows, sistema operativo clásico

Sinopsis del juego: Stronghold: Warlords vuelve a poner en el punto de mira a esta querida franquicia, ofreciendo una emocionante combinación de defensa de la base y ataque estratégico que ha reavivado la pasión de los seguidores de toda la vida. ElFortaleza La serie tuvo un enorme popular a principios de la década de 2000 pero con el tiempo perdió parte de su encanto.

Por qué destaca: Con el lanzamiento de Stronghold: Warlords in 2021, hemos observado una notable mejora en la jugabilidad, lo que allana el camino para que vuelva a convertirse en un clásico atemporal. Está disponible en la tienda Eneba a un precio excelente.

Ideal para:Personas fascinadas por la época mongola.

26. Warcraft III

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2003 Windows

Sinopsis del juego: Warcraft III es bastante similar alAge of Empires franquicia y tendrás que construir una base desde cero, reclutar ejércitos y enfrentarte a criaturas de otro mundo que tienen la mirada puesta en tu base. La exploración del mapa, la recolección de recursos y la gestión de ejércitos son elementos fundamentales del juego, y si eres fan de la franquicia AOE, este juego de estrategia en tiempo real te encantará.

Por qué destaca: La jugabilidad es bastante variada, con una amplia gama de tropas y mecánicas de juego que tendrás que dominar para coronarte como rey. En general, se trata de otro título de estrategia en tiempo real muy apreciado por los aficionados que no te puedes perder.

Ideal para:Personas con talento para la construcción de bases y el combate intenso.

27. Age of Empires II

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 2019 Windows, Xbox Series X/S y Xbox One

Sinopsis del juego: Para todos los aficionados a los juegos de estrategia en tiempo real, el Age of Empires II es el complemento perfecto para tu colección de juegos. Con su mecánica de construir bases desde cero, formar ejércitos y avanzar desde la Edad de Piedra hasta la Edad Imperial, no hay mejor juego de estrategia en tiempo real, y punto.

Por qué destaca: En la edición definitiva moderna, se han añadido multitud de escenarios históricos en los que puedes jugar diferentes campañas basadas en personajes históricos. Desde príncipes rusos que se defienden del ejército de Gengis Kan hasta Babar recuperando su trono, este es un juego muy adictivo y un título imprescindible.

Ideal para:Principiantes que quieran probar suerte en el género de los juegos de estrategia.

Juegos clásicos de estrategia que marcaron el género

Desde los inicios de los videojuegos, los juegos de estrategia han sido un género muy apreciado, y títulos como Fortaleza, Civilización, Starcraft, y un montón de otros títulos increíbles allanaron el camino para el éxito del género.

Ya en épocas pasadas, los juegos de estrategia cautivaban a los jugadores con sus profundos elementos estratégicos y su innovación, lo que influía enormemente en la rejugabilidad del título. Por eso, incluso hoy en día, muchos siguen jugando y dominando versiones remasterizadas de esos títulos clásicos.

28. Command & Conquer

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 1995 Windows

Sinopsis del juego: En ela mediados de los 90, Command & Conquer Rápidamente se convirtió en uno de los juegos de estrategia en tiempo real más populares gracias a su jugabilidad basada en la guerra moderna. Los jugadores tenían que elegir una facción y atacar a sus enemigos utilizando estrategias bien planificadas; en estos escenarios en tiempo real, se esperaba que construyeran bases, gestionaran sus recursos y idearan estrategias para derrotar a sus enemigos.

Por qué destaca: Desde tanques modernos hasta buques de guerra y unidades terrestres, había una serie de elementos dinámicos que mantenían el interés del juego y mejoraban enormemente su rejugabilidad. Y, a día de hoy, seguimos viendo alguna variante de Command & Conqueren el mercado.

Ideal para:Personas que buscan revivir la nostalgia con un juego de estrategia en tiempo real.

29. X-COM: Defensa contra ovnis

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 1994 Windows, DOS, PlayStation

Sinopsis del juego: X-COM: Defensa contra ovnis, con su lanzamiento en 1994, presentó un juego de estrategia por turnos único en su género que no solo se adelantó a su tiempo, sino que permitió a los jugadores sumergirse en escenarios estratégicos de gran profundidad que nunca antes habían visto.

Por qué destaca: Los jugadores tenían que reclutar ejércitos, elegir las mejores combinaciones y desplegar las tropas contra los alienígenas que amenazaban con acabar con la civilización humana.

A raíz de ello,X-COM: Defensa contra ovnis sirvió de inspiración para muchos otros clásicos de turnos y, aún hoy, se considera uno de los juegos que definieron el género y un favorito atemporal para muchos aficionados a los juegos de estrategia.

Ideal para:Las personas a las que les encantan los juegos por turnos.

30. StarCraft

Fecha de lanzamiento Disponibilidad de la plataforma 1998 Windows, macOS

Sinopsis del juego: El original StarCraft Es, sin duda, el juego de estrategia clásico más popular, que realmente puso de manifiesto la profundidad que podían ofrecer los juegos de estrategia. La mecánica del juego se centraba en controlar una facción, cada una con sus propias fortalezas y debilidades, y en emplear tácticas eficaces para burlar a los enemigos en situaciones en tiempo real.

Por qué destaca: Visualmente,StarCraft se adelantó a su tiempo y, gracias a su modo multijugador, no tardó en convertirse en uno de los juegos de estrategia más jugados de su época. Originalmente publicado en 1998, Blizzard lanzó una versión renovada de StarCraft: Remasterizado in 2017 con una mecánica de juego pulida y, a día de hoy, sigue siendo un juego de estrategia muy popular.

Ideal para: Personas a las que les encanta explorar otros mundos.

El atractivo de los juegos de estrategia: por qué a los jugadores les encantan los juegos de estrategia

Hay quien juega a los juegos de estrategia para agudizar su ingenio, superar a su némesis y dejarla por los suelos; y con cada victoria, sienten una descarga en el cerebro que les resulta como un chute de cafeína, lo que les hace volver una y otra vez.

Otros jugadores menos competitivos, como yo, preferimos sumergirnos en los juegos de estrategia y pasar unas cuantas horas jugando a nuestros títulos favoritos y poniendo a prueba nuestro ingenio construyendo ciudades, formando ejércitos y resolviendo cuestiones de seguridad nacional con unas cuantas espadas y escudos.

En otros géneros, como los juegos de mundo abierto o los FPS, las cosas suelen volverse un poco repetitivas y, al cabo de un rato, uno empieza a aburrirse. Sin embargo, cuando te sumerges de lleno en un juego de estrategia y todo se desarrolla en tiempo real, es como un soplo de aire fresco para la mente. Después de sumergirmemás de 500 horas into Age of Empires II, puedo afirmar con total seguridad que, una vez que te enganchas a los juegos de estrategia, ya no hay vuelta atrás.

¿Qué caracteriza a un juego de estrategia?

Definir un juego de estrategia no es complicado; lo difícil son los subgéneros.

En pocas palabras, los juegos de estrategia se centran principalmente en la planificación y la gestión de recursos desde cero, y se espera que el jugador tome decisiones tácticas en tiempo real para garantizar el buen funcionamiento de todas las operaciones. En otros géneros, como los juegos de disparos en primera persona, lo único que hay que hacer es abrirse paso a golpes hasta llegar al final y dar por terminada la partida.

La planificación y la puesta en práctica de tus estrategias son una parte fundamental de los juegos de estrategia y, tanto si juegas contra bots sin conexión como si compites en batallas multijugador, se espera que seas más astuto que tus enemigos y utilices estrategias bien pensadas para lograrlo.

Los juegos de estrategia se dividen en diversos subgéneros. Desde juegos de estrategia en tiempo real como Age of Empires a los juegos de estrategia de combate por turnos de estilo retro como Final FantasyEs fácil dejarse llevar por este género.

Y los subgéneros no se quedan ahí; también descubrirás auténticas joyas ocultas entre los juegos de estrategia 4X, estrategia táctica y defensa de torres.

¿Cómo hemos seleccionado los mejores juegos de estrategia?

Nuestros expertos han dedicado muchas horas a buscar los mejores juegos de estrategia que hay en el mercado y hemos basado nuestra clasificación en múltiples criterios, como la mecánica del juego y la profundidad estratégica, asegurándonos de que cada título goce de buena reputación entre la comunidad y haya recibido críticas positivas.

La rejugabilidad también ha sido un factor clave, ya que en algunos juegos de estrategia la jugabilidad se vuelve repetitiva y, tras unas pocas horas, jugar a ellos empieza a parecer más una tarea pesada. Nos hemos asegurado de incluir juegos con diversos elementos estratégicos que te mantengan totalmente inmerso. Por último, a la hora de elaborar esta lista también se han tenido en cuenta los gráficos y la mecánica general del juego, ya que estos factores pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un título.

Consejos para dominar los juegos de estrategia

Dominar los juegos de estrategia no es pan comido y hay que dedicarle muchas horas antes de llegar a comprender todo el sistema. Desde la recolección de recursos hasta la formación de ejércitos, hay que pensar bien antes de tomar cualquier decisión.

Algo que me ha ayudado a dominar los juegos de estrategia es pensar de forma creativa. Repetir las mismas estrategias una y otra vez no te servirá de nada, pero si pruebas enfoques diferentes, empezarás a obtener buenos resultados.

Recomendaciones para los nuevos jugadores de juegos de estrategia

Antes de adentrarse de lleno en el mundo de los juegos de estrategia, es recomendable empezar con títulos como Age of Empires II and Northgard para adquirir una comprensión sólida del género.

Una vez que te hayas familiarizado con estos juegos, puedes dar el salto a los juegos de estrategia 4X, que ofrecen una experiencia totalmente diferente y te descubrirán nuevas dimensiones de juego que quizá no te esperabas.

Dominar juegos más complejos comoViejo Mundo and The Banner Saga Puede que te lleve un poco de tiempo, pero en cuanto le cojas el truco, pronto te convertirás en el rey de la colina.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el juego de estrategia más popular de todos los tiempos?

Age of Empires II Podría decirse que es el juego de estrategia más popular de todos los tiempos, y se basa en varias campañas históricas y en la gestión práctica de recursos.

¿Cuál es la diferencia entre los juegos de estrategia en tiempo real (RTS) y los de estrategia de mesa (TBS)?

En los juegos de estrategia en tiempo real (RTS), los jugadores se atacan entre sí simultáneamente, mientras que en los juegos de estrategia por turnos (TBS), cada jugador utiliza su turno para atacar a sus enemigos.

¿Hay juegos de estrategia con modo cooperativo?

¡Por supuesto! Los juegos de estrategia son de los más divertidos para jugar con tus amigos más analíticos. Elige Age of Empires II, Stellaris, o prueba otros clásicos que no hemos mencionado en nuestra lista, como Factorio or Helldivers 2.

¿Qué juegos de estrategia son recomendables para principiantes?

The Age of Empires andComandos Las franquicias son un buen punto de partida si eres principiante en el género de los juegos de estrategia.

¿Qué es un juego de estrategia 4X?

La estrategia 4X es un subgénero de los juegos de estrategia que se caracteriza por centrarse en…xexploración, ex¿Una pensión, eh?xexplotación, y exrescisión.