Los 13 mejores portátiles para estudiantes de enfermería | Las mejores opciones para 2025

El mejor ordenador portátil para los estudiantes de enfermería es aquel que se elige teniendo muy presente lo exigente que puede ser la carrera de enfermería. Durante las largas jornadas de estudio y las actividades en el campus, contar con un portátil ligero y con una batería de larga duración marca la diferencia entre mantener la productividad y quedarse atrás.

Los estudiantes de enfermería dependen de los libros de texto digitales, los programas de simulación y el acceso constante a Internet, por lo que el rendimiento y la fiabilidad son imprescindibles. Un buen ordenador portátil para enfermería debe combinar portabilidad, autonomía para todo el día y una multitarea fluida.

Windows, macOS y Chromebooks se adaptan a diferentes necesidades y presupuestos. En esta guía, analizaré qué es lo que realmente importa en un portátil para la carrera de enfermería y destacaré los mejores modelos para el trabajo académico y clínico.

Nuestra selección de los mejores portátiles para estudiantes de enfermería

Contar con el portátil adecuado es fundamental para mantener la productividad durante las clases, las prácticas de laboratorio y las rotaciones clínicas. Estas tres opciones de portátiles destacan por su equilibrio entre rendimiento, portabilidad y fiabilidad. Cada modelo ofrece claras ventajas para los estudios de enfermería y el uso diario de los estudiantes.

Acer Swift Go 16 (2024) – Un portátil rápido de gama media con un procesador Intel Core Ultra 9, 16 GB de RAM y una nítida pantalla de 16 pulgadas que gestiona con facilidad la multitarea, las simulaciones de enfermería y las largas jornadas de estudio. HP Chromebook 14 (2024) – Un Chromebook ligero y asequible, diseñado para clases en línea y tareas académicas a través del navegador, con una autonomía de batería fiable para el estudio diario. Lenovo Yoga Slim 7X (2024) – Un portátil de gama alta y ultraportátil con una pantalla táctil OLED 3K de gran nitidez y un procesador Snapdragon de alto rendimiento, ideal para leer libros electrónicos, tomar notas clínicas y realizar múltiples tareas en el día a día.

Estos tres portátiles de alta calidad cubren una amplia gama de necesidades y presupuestos. Cada opción ofrece un rendimiento fiable para los trabajos de clase, las simulaciones y las tareas multitarea del día a día. Sigue leyendo para ver la lista completa y encontrar el modelo que mejor se adapte a tu programa de enfermería.

Los 13 mejores portátiles para estudiantes de enfermería | Asequibles y económicos

El mejor ordenador portátil para estudiantes de enfermería depende de cómo estudie, trabaje y gestione cada uno de ellos varias tareas a la vez. En esta sección se presenta la lista de productos destacados del artículo, que incluye ordenadores portátiles diseñados para todo tipo de usuarios, como estudiantes, docentes, gamers, creadores y profesionales de la medicina.

Cada modelo ha sido seleccionado por su equilibrio entre rendimiento, precio y portabilidad, lo que los hace idóneos tanto para el trabajo en el aula como para las prácticas clínicas. Cada ordenador portátil destaca como la mejor opción de su categoría, con sus especificaciones clave, ventajas e inconvenientes, y una valoración clara. Explora las opciones que te presentamos a continuación para encontrar el ordenador portátil que mejor se adapte a tu estilo de vida o profesión.

1. Acer Swift Go 16 [El mejor portátil en general para estudiantes de enfermería]

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Especificaciones Detalles CPU Procesador Intel Core Ultra 9 185H GPU Gráficos Intel ARC RAM 16 GB de LPDDR5X Almacenamiento SSD de 1 TB Pantalla 16″ WUXGA 1920 x 1200 IPS, 100 % sRGB, táctil Batería Hasta 10,5 horas de uso real Peso 1,54 kg Puertos USB-C, USB-A, HDMI y otras, según la configuración OS Windows 11

The Acer Swift Go 16 destaca como el mejor portátil en general para los estudiantes universitarios de enfermería, ya que ofrece la combinación ideal de potencia, portabilidad y funciones pensadas para el aula. Su Procesador Intel Core Ultra 9 and 16 GB of Memoria RAM LPDDR5X permite a los estudiantes utilizar plataformas de simulación, navegar por varias pestañas de investigación y participar en clases por videoconferencia sin que se produzcan retrasos.

La pantalla táctil WUXGA de 16 pulgadas, con una precisión cromática del 100 % del espacio de color sRGB, ofrece una imagen nítida y clara, lo que facilita la lectura de diagramas médicos, libros de texto digitales y notas clínicas durante largos periodos de tiempo.

Para más información La pantalla táctil resulta especialmente útil para los estudiantes de enfermería que añaden notas a archivos PDF o resaltan conceptos clave directamente en los materiales de estudio.

¿Qué es lo que hace que el¡Adelante con Swift! lo que lo hace aún más atractivo es su flexibilidad. Los estudiantes pueden elegir entre Intel and Ryzen versiones, y el Almacenamiento SSD Se puede ampliar para quienes deseen disponer de más espacio para las grabaciones de las clases o los expedientes clínicos.

Ventajas Contras ✅ Rápido rendimiento de Intel Core Ultra para tareas exigentes ✅ Pantalla táctil WUXGA de alta nitidez con una excelente precisión cromática para materiales de estudio ✅ Diseño ligero de 1,5 kg, ideal para los desplazamientos diarios ✅ Hasta 10,5 horas de autonomía para jornadas escolares completas ✅ Almacenamiento SSD ampliable para una mayor flexibilidad ❌ El tamaño más grande, de 16 pulgadas, puede resultar demasiado grande en aulas pequeñas, pero el espacio adicional en la pantalla mejora la legibilidad

The teclado retroiluminado es ideal para sesiones de estudio nocturnas, y el 1,5 kg su diseño permite llevarlo cómodamente de una clase a otra, a las prácticas y a las rotaciones en el hospital. La duración de la batería de hasta 10,5 horas lo que significa que la mayoría de los estudiantes pueden pasar un día entero de clases sin necesidad de recargar el móvil.

Veredicto final: The Acer Swift Go 16 es el más fuerte opción versátil para estudiantes de enfermería que buscan un portátil que siga siendo rápido, fiable y fácil de transportar durante toda su carrera. Su combinación de rendimiento, autonomía y calidad de pantalla lo convierte en un excelente compañero de estudios a largo plazo.

2. HP Chromebook 14 [El mejor portátil económico para estudiantes de enfermería]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Celeron N4120 (4 núcleos) GPU Gráficos Intel UHD (integrados) RAM 4 GB de LPDDR4 Almacenamiento 128 GB (SSD de 64 GB + ampliación de 64 GB mediante tarjeta SD) Pantalla 14″ HD (1366 x 768) antirreflejos Batería Hasta 14 horas de autonomía Peso 1,52 kg Puertos USB-C, USB-A, HDMI, microSD, toma de auriculares OS Chrome OS

The HP Chromebook 14 es el mejor portátil económico para estudiantes de enfermería y una de las mejores opciones para cualquiera que busque los mejores portátiles para la carrera de enfermería con un presupuesto ajustado. Su Pantalla antirreflejos de 14 pulgadas resulta cómodo durante las clases largas y las sesiones de estudio en las que hay que leer mucho, mientras que el estructura ligera facilita su transporte entre clases y prácticas clínicas.

Chrome OS ofrece una experiencia sencilla, segura y sin necesidad de mantenimiento, con actualizaciones automáticas y tiempos de arranque rápidos que permiten a los alumnos centrarse en sus tareas académicas sin preocuparse por las ralentizaciones del sistema.

Para más información Utiliza el modo sin conexión integrado en Chrome OS para descargar apuntes o lecturas antes de clase, de modo que puedas seguir estudiando incluso cuando la conexión wifi sea limitada.

Los estudiantes que utilizan Google Classroom, programas de enfermería en la nube o herramientas basadas en el navegador valorarán lo fluido y ágil que resulta este dispositivo, incluso con varias pestañas abiertas.

Ventajas Contras ✅ Precio muy asequible y un rendimiento excelente en el día a día ✅ Diseño ligero de 1,5 kg para un transporte cómodo ✅ Hasta 14 horas de autonomía para jornadas lectivas completas ✅ Interfaz sencilla de ChromeOS con actualizaciones automáticas seguras ✅ Pantalla antirreflejos para ver mejor las clases ❌ Memoria RAM limitada para tareas multitarea intensivas, pero ideal para flujos de trabajo centrados en el navegador

El largo14 horas de autonomía Ofrece autonomía para toda una jornada de clases y prácticas sin necesidad de recargarlo, y la cámara web y el micrófono integrados funcionan bien para las clases por Zoom, los grupos de estudio virtuales y los recursos y exámenes en línea.

Para los compradores que buscan el el mejor portátil de HP A un precio asequible, este modelo ofrece una excelente relación calidad-precio para las tareas básicas de la formación en enfermería.

Veredicto final: The HP Chromebook 14 es la opción ideal para los estudiantes de enfermería que buscan un portátil fiable sin salirse del presupuesto. Su batería de larga duración, su diseño ligero y su sencillo Entorno ChromeOS lo hacen ideal para las tareas diarias, las clases en línea y las herramientas de enfermería basadas en la nube.

3. Lenovo Yoga Slim 7X [El mejor portátil de gama alta para estudiantes de enfermería]

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Especificaciones Detalles CPU Snapdragon X Elite X1E-78-100 GPU Gráficos Adreno integrados RAM 16 GB de LPDDR5X Almacenamiento Unidad SSD PCIe NVMe de 512 GB Pantalla 14,5″ OLED 3K (2944 x 1840), 1000 nits, pantalla táctil Batería Batería de 70 Wh para un uso prolongado durante todo el día Peso 1,28 kg Puertos Alimentación USB-C y ampliación mediante el adaptador DKZ incluido OS Windows 11 Home

The Lenovo Yoga Slim 7X destaca como el mejor portátil de gama alta para estudiantes de enfermería gracias a su brillante OLED 3K pantalla táctil, diseño delgado y eficiente Snapdragon X Elite procesador. La pantalla OLED es una de las de mayor nitidez que se pueden encontrar en un ultrabook para estudiantes, lo que hace que las clases, los diagramas médicos y los materiales de investigación se vean con una claridad increíble.

Su chasis ligero y su gran autonomía lo convierten en la opción ideal para largas jornadas en el campus, especialmente para los estudiantes que buscan el mejor portátil para la facultad de enfermería y que sea fácil de transportar.

Para más información Aprovecha el alto contraste de la pantalla OLED para revisar imágenes anatómicas y diapositivas de clase con mayor nitidez durante las sesiones de estudio.

The Yoga Slim 7Xtambién incluyealmacenamiento NVMe de alta velocidad, lo que garantiza un acceso inmediato a las grabaciones de las clases, los materiales de lectura descargados o los archivos de simulación. El teclado resulta cómodo para sesiones prolongadas de escritura, y la configuración de los puertos es práctica para un dispositivo compacto, especialmente con el Adaptador de expansión USB DKZ.

Ventajas Contras ✅ Pantalla táctil OLED 3K de gran nitidez con un brillo de 1000 nits ✅ Diseño ligero tipo ultrabook para llevarlo a todas partes ✅ Gran autonomía de la batería para usarla en el colegio durante todo el día ✅ Un SSD NVMe rápido si necesitas acceder rápidamente a los archivos ✅ Teclado cómodo para largas sesiones de estudio ❌ Pocos puertos integrados, pero el expansor DKZ resuelve los problemas de conectividad

Su velocidad general y su capacidad de respuesta lo convierten en un top Lenovo ordenador portátil para estudiantes que buscan una calidad de fabricación superior y un rendimiento fiable durante todo el día.

Veredicto final: The Lenovo Yoga Slim 7X es la opción premium ideal para los estudiantes de enfermería que buscan un ultrabook ligero con una pantalla impresionante, una gran autonomía y un rendimiento rápido para el día a día. Ofrece una experiencia Windows optimizada, perfecta para la investigación, las simulaciones y el aprendizaje en línea.

4. HP Pavilion x360 14 [El mejor portátil 2 en 1 para estudiantes de enfermería]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-1255U GPU Gráficos Intel Iris Xe RAM 8 GB de DDR4 Almacenamiento Unidad SSD PCIe NVMe de 512 GB Pantalla Pantalla táctil IPS FHD (1920 x 1080) de 14 pulgadas, 2 en 1 Batería Hasta 8 horas de uso mixto Peso Alrededor de 1,5 kg Puertos USB-A, USB-C, HDMI, toma de auriculares OS Windows 11 Home

The HP Pavilion x360 14 se gana su lugar como el El mejor portátil 2 en 1 para estudiantes de enfermería gracias a su diseño convertible y flexible y a su pantalla táctil de gran capacidad de respuesta. El Pantalla de 14 pulgadas Se pliega pasando del modo portátil al modo tableta, lo que lo hace ideal para completar historiales clínicos, realizar presentaciones y tomar notas a mano durante las clases.

Configuraciones con Intel Core i3 or i5 Los procesadores ofrecen un rendimiento fluido para las aplicaciones habituales de las escuelas de enfermería, las pestañas de investigación y los laboratorios de vídeo en streaming. El teclado resulta cómodo para sesiones prolongadas de escritura, y su versatilidad general lo convierte en una opción competitiva entre los mejores portátiles para estudiantes en este rango de precios.

Para más información Combina el x360 con un lápiz activo para resaltar archivos PDF o dibujar esquemas directamente en la pantalla táctil.

Its SSD NVMe de 512 GB garantiza un acceso rápido a las grabaciones de las clases y a los archivos de estudio descargados, mientras que el GPU Intel Iris Xe ayuda a mantener una reproducción fluida durante la reproducción de contenidos de vídeo.

Ventajas Contras ✅ Diseño flexible 2 en 1 para una mayor versatilidad clínica ✅ Pantalla táctil sensible con una respuesta fluida al trazo del lápiz ✅ Almacenamiento NVMe de alta velocidad para una carga más rápida ✅ Teclado cómodo para sesiones prolongadas de escritura ✅ Buena selección de puertos para accesorios para estudiantes ❌ La duración de la batería varía en función de la carga de trabajo, pero sigue aguantando durante las clases

La selección de puertos resulta práctica para el uso diario de los estudiantes, ya que incluye tanto USB-A and Bus serie universal tipo C compatibilidad con memorias USB, periféricos y accesorios clínicos. Por unos 1,5 kg, sigue siendo fácil de llevar de una clase a otra y de una rotación a otra.

Veredicto final: The HP Pavilion x360 14 Es un dispositivo 2 en 1 de confianza para los estudiantes de enfermería que buscan la flexibilidad de una tableta y el rendimiento fiable de Windows para sus tareas académicas y clínicas diarias.

5. Acer Chromebook Spin 713 [El mejor Chromebook para estudiantes de enfermería]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-10210U GPU Gráficos Intel UHD RAM 8 GB de DDR4 Almacenamiento SSD PCIe de 128 GB Pantalla 13,5″ 2K VertiView 3:2 con pantalla táctil Batería Hasta 10 horas de autonomía Peso 1,37 kg Puertos USB-C, USB-A, HDMI, toma de auriculares OS Chrome OS

The Acer Chromebook Spin 713 destaca como el mejor Chromebook para estudiantes de enfermería gracias a su nítida 13,5 pulgadas, 3:2 pantalla táctil, que ofrece más espacio vertical para notas, libros de texto electrónicos y documentos clínicos. Su formato más alto es ideal para leer historiales médicos y desplazarse por materiales de estudio extensos.

ChromeOS se inicia al instante, mantiene su velocidad con el paso del tiempo y se integra a la perfección con Google Classroom y las herramientas de enfermería basadas en la nube, lo que lo convierte en un firme candidato a ser el mejor portátil para estudiantes de enfermería de 2025 en la categoría de Chromebooks.

Para más información Utiliza la pantalla con formato 3:2 en modo vertical de tableta para revisar notas médicas extensas con mayor comodidad.

The Spin 713su diseño ligero y chasis metálico resistente facilita su transporte por el campus, mientras que su funcionalidad 2 en 1 permite tomar apuntes con la tableta durante las clases.

Ventajas Contras ✅ Pantalla táctil extraalta con formato 3:2 para una mejor visibilidad al estudiar ✅ Batería de larga duración (10 horas) para todo un día de uso ✅ Arranque rápido y reactivación instantánea para un acceso rápido ✅ Chasis ligero y resistente para desplazarse por el campus ✅ Teclado cómodo para escribir durante mucho tiempo ❌ Solo funciona con ChromeOS, pero la mayoría de las herramientas de enfermería funcionan perfectamente en línea

El teclado resulta cómodo para sesiones prolongadas de escritura, y el SSD de 128 GB permite acceder rápidamente a los archivos descargados y a los contenidos sin conexión. Con hasta 10 horas de autonomía, se adapta perfectamente a las jornadas completas de clase, las rotaciones clínicas y los bloques de estudio a distancia.

Veredicto final: The Acer Chromebook Spin 713 es una opción excelente para los estudiantes de enfermería que buscan rapidez, portabilidad y una pantalla táctil con un diseño superior para estudiar, tomar apuntes y realizar trabajos académicos en la nube.

6. Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook [El mejor portátil compacto para estudiantes de enfermería]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Pentium N6000 GPU Gráficos Intel UHD RAM 8 GB de DDR4 Almacenamiento SSD de 128 GB Pantalla Pantalla táctil FHD (1920 x 1080) de 15,6 pulgadas Batería Hasta 10 horas de autonomía Peso Aprox. 1,58 kg Puertos USB-A, USB-C, HDMI, audio de 3,5 mm OS Chrome OS

The Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 3i destaca como el mejor portátil compacto para estudiantes de enfermería gracias a su diseño convertible asequible y a la fluidez de ChromeOS. Aunque esta configuración utiliza un Pantalla de 15,6 pulgadas, elFlex 3i Esta línea se caracteriza por su diseño compacto 11–13 pulgadas modelos que caben fácilmente en bolsos pequeños y son ideales para llevar a clase cuando estás fuera de casa.

La compatibilidad con el lápiz óptico permite a los estudiantes tomar apuntes a mano durante las clases, lo que convierte a este dispositivo en una opción ideal para cualquiera que busque un portátil ligero que, además, resulte perfecto para redactar trabajos, estudios de casos y reflexiones en un diario.

Para más información Utiliza el modo tableta durante las clases para dibujar esquemas rápidos o añadir anotaciones a las diapositivas clínicas directamente en la pantalla táctil.

The SSD de 128 GB ofrece un acceso rápido a las páginas de Canvas, los libros electrónicos y los archivos sin conexión, mientras que Chrome OS simplifica las actualizaciones y reduce al mínimo el mantenimiento.

Ventajas Contras ✅ Un convertible asequible con una pantalla táctil fluida y compatibilidad con lápiz óptico ✅ Batería de larga duración (10 horas) para los días de clase ✅ La sencillez de Chrome OS con actualizaciones automáticas ✅ Diseño ligero, ideal para desplazarse por el campus ✅ Ideal para libros electrónicos, Canvas y clases en vídeo ❌ El procesador Pentium es de gama básica, pero aún así gestiona con fiabilidad las tareas del curso de enfermería

Su diseño resistente y la larga duración de la batería permiten afrontar turnos completos, sesiones de estudio y clases a distancia sin interrupciones. Los estudiantes que dependen en gran medida de las herramientas en la nube encontrarán que el Flex 3i eficaz y fácil de gestionar.

Veredicto final: The Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 3i ofrece portabilidad, una excelente relación calidad-precio y una versátil funcionalidad 2 en 1 para los estudiantes de enfermería que buscan un dispositivo de estudio sencillo y fiable.

7. Dell Inspiron 14 [El mejor portátil con Windows para estudiantes de enfermería]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-1334U (13.ª generación) GPU Gráficos Intel Iris Xe RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 1 TB Pantalla 14″ FHD+ (1920 × 1200) 16:10 IPS Batería Batería de larga duración para todo el día con ExpressCharge Peso Aprox. 1,54 kg Puertos USB-A, USB-C, HDMI, conector de audio OS Windows 11

The Dell Inspiron 14 se ha ganado el título de mejor portátil con Windows para estudiantes de enfermería gracias a su rendimiento constante, su sólida calidad de fabricación y el excelente soporte a largo plazo que ofrecen las opciones de garantía de Dell. Su Pantalla Full HD+ de 14 pulgadas con formato 16:10 ofrece más espacio de visualización vertical para los materiales de estudio, lo que la hace perfecta para redactar ensayos, elaborar planes de cuidados e investigar en el ámbito clínico.

The Procesador Intel Core i5 de 13.ª generación and 16 GB of RAM DDR5 ofrecen un rendimiento rápido y fiable que se adapta perfectamente a las necesidades de los estudiantes que buscan el mejor portátil de 2025 para utilizar a diario programas de enfermería y realizar trabajos digitales.

Para más información Utiliza la relación de pantalla 16:10 cuando leas archivos PDF extensos sobre enfermería para reducir el desplazamiento durante las sesiones de estudio.

The SSD de 1 TB garantiza un arranque rápido y un acceso ágil a los documentos de atención al paciente, las simulaciones y los archivos de las clases.

Ventajas Contras ✅ Rápido rendimiento de la 13.ª generación de Intel para software de enfermería ✅ Pantalla FHD+ de 16:10 para una mejor visibilidad al estudiar ✅ SSD de 1 TB para una carga rápida y un amplio espacio de almacenamiento ✅ Teclado cómodo para escribir ensayos largos ✅ Buena selección de puertos para uso en el laboratorio y en el aula ❌ No es la opción más ligera, pero sigue siendo muy manejable para los desplazamientos diarios

El teclado resulta cómodo para sesiones prolongadas de escritura, y la amplia variedad de puertos facilita la conexión a monitores externos, equipos de laboratorio o accesorios USB. Su construcción robusta y su diseño práctico lo hacen ideal tanto para estudiar en casa como para desplazarse por el campus.

Veredicto final: The Dell Inspiron 14 Es un portátil Windows de gama media muy completo que ofrece fiabilidad, rendimiento y una gran facilidad de uso para las tareas diarias de la escuela de enfermería.

8. Microsoft Surface Laptop Go 2 [El mejor portátil OLED ultradelgado para AutoCAD]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5 (11.ª generación) GPU Gráficos Intel UHD RAM 8 GB de RAM Almacenamiento SSD de 128 GB Pantalla Pantalla táctil PixelSense de 12,4 pulgadas Batería Hasta 13,5 horas de autonomía Peso 1,12 kg Puertos USB-A, USB-C, Surface Connect, toma de auriculares OS Windows 11

The Microsoft Surface Laptop Go 2 se gana el título de mejor portátil ultradelgado para AutoCAD gracias a su diseño ligero, su pantalla táctil nítida y el fluido rendimiento de Windows. Con solo 1,12 kg, es muy fácil de transportar y resulta ideal para desplazarse entre clases, laboratorios y prácticas clínicas.

The Pantalla táctil PixelSense de 12,4 pulgadas Es brillante y nítido, lo que lo hace ideal para repasar diagramas, tomar apuntes y realizar sesiones rápidas de práctica con historias clínicas electrónicas. Su tacto de alta calidad y su diseño compacto lo convierten en un compañero ideal para los estudiantes que buscan algo similar a los mejores portátiles para estudiantes de empresariales en cuanto a portabilidad y eficiencia.

Para más información Utiliza la función «Split View» en la pantalla PixelSense para tener abiertas, una al lado de la otra, las diapositivas de clase y tus apuntes mientras estudias.

Windows 11 garantiza la compatibilidad con programas de enfermería, herramientas de simulación y software hospitalario exclusivos para Windows. La larga duración de la batería y la función de activación instantánea permiten un acceso rápido durante los breves descansos entre clases.

Ventajas Contras ✅ Diseño extremadamente ligero, ideal para los desplazamientos diarios ✅ Pantalla táctil brillante de 12,4 pulgadas para una mayor claridad de visualización ✅ Batería de larga duración con carga rápida ✅ Rendimiento óptimo de Windows para el software de enfermería ✅ Teclado cómodo para sesiones de escritura prolongadas ❌ Espacio limitado en el SSD, aunque el almacenamiento en la nube ayuda

Su almacenamiento SSD permite un arranque rápido, y el teclado resulta sorprendentemente cómodo para escribir durante largos periodos de tiempo.

Veredicto final: The Surface Laptop Go 2 es una excelente opción ultradelgada para los estudiantes de enfermería que buscan portabilidad, una batería de larga duración y una experiencia fluida con la pantalla táctil para trabajar con AutoCAD, tomar apuntes y realizar tareas académicas digitales.

9. ASUS Chromebook Flip C434 [El mejor portátil Chromebook convertible para estudiantes de enfermería]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core m3-8100Y GPU Gráficos Intel UHD RAM 4 GB de DDR3 Almacenamiento 64 GB eMMC Pantalla Pantalla táctil NanoEdge de 14″ FHD (1920 × 1080) Batería Hasta 10 horas de autonomía Peso 1,41 kg Puertos USB-C, USB-A, microSD, conector para auriculares OS Chrome OS

The ASUS Chromebook Flip C434 destaca como el mejor portátil Chromebook convertible para estudiantes de enfermería gracias a su diseño delgado de aluminio, su ligereza y su excelente autonomía.

Its Pantalla NanoEdge de 14 pulgadas casi sin bordes Se integra en un chasis compacto, lo que ofrece a los estudiantes el espacio en pantalla que necesitan para los libros de texto electrónicos y las lecturas clínicas sin resultar voluminoso. Su rendimiento es fluido para herramientas de aprendizaje basadas en navegador, clases virtuales y videoconferencias, lo que convierte a este modelo en una opción ideal para cualquiera que busque el el mejorASUS ordenador portátil en formato Chromebook.

Para más información Utiliza el modo tienda de campaña durante las clases en línea para que el teclado no te estorbe y puedas concentrarte plenamente en las diapositivas de la clase.

The Bisagra de 360 grados permite cambiar fácilmente entre los modos de ordenador portátil, tableta y soporte, lo que resulta muy útil para realizar anotaciones a mano, tomar notas rápidamente y revisar diagramas clínicos.

Ventajas Contras ✅ Carcasa de aluminio delgada con un acabado de alta calidad ✅ Batería de larga duración (10 horas) para los días de clase ✅ Pantalla táctil brillante de 14 pulgadas con marcos finos ✅ Teclado cómodo para sesiones prolongadas de escritura ✅ Bisagra versátil 2 en 1 para estudiar con total flexibilidad ❌ Los 4 GB de RAM resultan insuficientes para realizar múltiples tareas exigentes, aunque funcionan sin problemas para tareas sencillas

El teclado y el panel táctil son sorprendentemente fuerte un Chromebook delgado, ideal para escribir cómodamente los trabajos y los planes de cuidados. Con su diseño totalmente metálico y su batería de larga duración, el C434 es un compañero de confianza para las clases, las prácticas y las sesiones de estudio fuera de casa.

Veredicto final: The ASUS Chromebook Flip C434 es una excelente opción portátil para los estudiantes de enfermería que buscan un Chromebook de alta gama y versátil que les permita gestionar con facilidad los trabajos del curso, el aprendizaje en línea y la toma de apuntes.

10. Lenovo ThinkBook 13s Gen [El mejor portátil profesional para estudiantes de enfermería]

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 5 5600U (6 núcleos) GPU Gráficos integrados AMD Radeon RAM 8 GB de DDR4 Almacenamiento SSD PCIe de 512 GB Pantalla 13,3″ WUXGA (1920 × 1200) 60 Hz Batería Batería de 56 Wh para largas jornadas de estudio Peso Aprox. 1,25 kg Puertos USB-C 3.1 Gen 2, USB-A, HDMI 2.0b, conector de audio OS Windows 11 Pro

The Lenovo ThinkBook 13s Gen Se ha ganado el título de mejor portátil de gama profesional para estudiantes de enfermería gracias a su diseño resistente, sus funciones de seguridad mejoradas y el rendimiento constante y sólido de Windows.

Ofrece la experiencia pulida y profesional que los estudiantes necesitan para sus presentaciones clínicas y para su uso académico a largo plazo. El Pantalla WUXGA de 13,3 pulgadas ofrece una excelente nitidez para los libros electrónicos de enfermería, las fichas clínicas y las ventanas de simulación, al tiempo que el teclado sigue siendo cómodo para sesiones prolongadas de escritura y la elaboración de planes de cuidados.

Su rendimiento equilibrado también lo convierte en una opción adecuada para los estudiantes que buscan modelos similares al mejor portátil para estudiantes de ingeniería en cuanto a fiabilidad y potencia de procesamiento.

Para más información Activa el inicio de sesión mediante huella dactilar con Windows Hello para acceder rápidamente durante los turnos o las transiciones rápidas entre clases.

Con elProceso del Ryzen 5 5600UySSD de 512 GB, las aplicaciones se cargan rápidamente, la multitarea funciona con fluidez y las simulaciones de enfermería basadas en Windows se ejecutan sin problemas.

Ventajas Contras ✅ Gran resistencia de nivel profesional para uso clínico ✅ Teclado cómodo para sesiones de escritura prolongadas ✅ Rendimiento rápido de Ryzen para aplicaciones de enfermería ✅ Pantalla WUXGA de alta nitidez para libros de texto y gráficos ✅ Buena selección de puertos para monitores y equipos de laboratorio ❌ No es el ultrabook más ligero, pero sigue siendo muy fácil de transportar para los estudiantes

The ThinkBookSu diseño profesional y su chasis resistente lo convierten en la opción ideal para los estudiantes que necesitan un portátil capaz de aguantar varios semestres de uso diario.

Veredicto final: The Lenovo ThinkBook 13s Gen es una opción excelente para los estudiantes de enfermería que buscan un portátil con Windows seguro, resistente y profesional, ideal para los trabajos de clase, las simulaciones y las tareas clínicas.

11. Samsung Galaxy Book Go [El mejor portátil ligero para estudiantes de enfermería con un presupuesto ajustado]

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Especificaciones Detalles CPU Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 GPU Gráficos Adreno integrados RAM 4 GB Almacenamiento 128 GB eUFS Pantalla 14″ FHD (1920 × 1080), 16:9 Batería Hasta 18 horas con una sola carga Peso 1,45 kg Puertos USB-C, USB-A, toma de auriculares OS Windows 11

The Samsung Galaxy Book Goes elel mejor portátil ligero para estudiantes de enfermería con un presupuesto ajustado, gracias a su excepcional autonomía, su construcción resistente y su diseño silencioso sin ventilador. Equipado con el Snapdragon 7c Gen 2 Esta plataforma funciona de forma silenciosa, lo que la hace ideal para entornos de estudio tranquilos, prácticas clínicas y espacios compartidos de bibliotecas.

The Pantalla FHD de 14 pulgadas ofrece una visualización nítida de los libros de texto electrónicos y los vídeos de clases en streaming, mientras que el chasis ligero hace que resulte muy cómodo de llevar durante los turnos largos.

Para más información Aprovecha la larga duración de la batería para mantener el Galaxy Book Go se encargó de toda una rotación clínica sin necesidad de buscar una salida.

The Galaxy Book Go también es ideal para herramientas de enfermería en la nube, tareas de Canvas y clases en línea. Con LTE disponible En algunas configuraciones, los alumnos pueden seguir conectados incluso cuando la red wifi del hospital no funciona bien.

Ventajas Contras ✅ Una autonomía excepcional de 18 horas, ideal para jornadas clínicas completas ✅ Funcionamiento silencioso sin ventilador, ideal para entornos tranquilos ✅ Diseño ligero para llevarlo cómodamente durante todo el día ✅ Ideal para aplicaciones en la nube y clases en línea ✅ Una experiencia sencilla en Windows con un arranque rápido ❌ No tiene suficiente potencia para programas pesados, pero es perfecto para tareas de enfermería en línea

Its 128 GB de almacenamiento eUFS permite acceder rápidamente a las notas guardadas y a los contenidos de lectura sin conexión, y el dispositivo se sincroniza a la perfección con Teléfonos Galaxy para compartir archivos fácilmente y realizar varias tareas a la vez. Esto lo convierte en un dispositivo móvil ideal para revisar historiales clínicos, tomar notas rápidas y realizar sesiones de aprendizaje a distancia.

Veredicto final: The Samsung Galaxy Book Go Es el portátil económico, ultraligero y de gran autonomía perfecto para los estudiantes de enfermería que utilizan herramientas en la nube y necesitan un dispositivo portátil y fiable para sus largas jornadas clínicas y académicas.

12. ASUS VivoBook 15 [El mejor portátil de pantalla grande para estudiantes de enfermería]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-1334U GPU Gráficos Intel Iris Xe RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD PCIe de 512 GB Pantalla Pantalla táctil FHD (1920 × 1080) de 15,6 pulgadas Batería Hasta 8 horas de autonomía Peso Aprox. 1,72 kg Puertos USB-A, USB-C, HDMI, conector de audio OS Windows 11

The ASUS VivoBook 15 destaca como el El mejor portátil de pantalla grande para estudiantes de enfermería gracias a su amplio Pantalla de 15,6 pulgadas, lo que hace que tomar apuntes en paralelo, leer libros electrónicos, trabajar con hojas de cálculo y consultar gráficos digitales resulte más cómodo durante las largas sesiones de estudio.

Su rendimiento equilibrado y su precio asequible lo convierten en una opción práctica para los estudiantes que desean disfrutar de las ventajas de una pantalla más grande sin gastarse demasiado.

Su fiable rendimiento diario también lo convierte en una opción atractiva para cualquiera que esté buscando alternativas al mejor portátil para estudiantes de secundaria, sobre todo si lo que más se valora es la facilidad de uso y la relación calidad-precio.

Para más información Utiliza la pantalla a pantalla completa para ver las diapositivas de la clase y las notas escritas al mismo tiempo, y así estudiar con mayor eficacia.

Its 16 GB de RAM and SSD de 512 GB ofrecen una carga rápida de las aplicaciones, una navegación fluida y un acceso rápido a los archivos sin conexión. Muchas configuraciones del VivoBook también permiten ampliar la memoria RAM o el almacenamiento, lo que proporciona a los estudiantes de enfermería flexibilidad a largo plazo.

Ventajas Contras ✅ Gran pantalla de 15,6 pulgadas, ideal para entornos de estudio en los que se realizan varias tareas a la vez ✅ Gran rendimiento de Intel para las tareas diarias del curso ✅ Teclado numérico para tareas que requieren muchos cálculos ✅ Opciones de memoria RAM y almacenamiento ampliables ✅ Teclado cómodo para sesiones prolongadas de escritura ❌ El tamaño más grande lo hace menos fácil de transportar, pero es ideal para estudiar en el escritorio

El teclado resulta cómodo para escribir durante largos periodos de tiempo, y los modelos con teclado numérico resultan especialmente útiles para calcular dosis y registrar datos de laboratorio.

Veredicto final: The ASUS VivoBook 15 Es un portátil con Windows fiable y espacioso, ideal para estudiantes de enfermería que prefieren una pantalla más grande para estudiar, escribir y realizar varias tareas a la vez.

13. Dell Latitude 3420 [El portátil más resistente para las prácticas y rotaciones de la facultad de enfermería]

Enebameter

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-1165G7 GPU Gráficos Intel Iris Xe RAM 32 GB de DDR4 Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Pantalla 14″ FHD (1920 × 1080) Batería Batería con autonomía para todo el día y carga rápida Peso Aprox. 1,59 kg Puertos USB-C, USB-A, HDMI, LAN, conector de audio, lector de tarjetas OS Windows 11 Pro

The Dell Latitude 3420 destaca como el El mejor portátil resistente para las prácticas y rotaciones de la facultad de enfermería gracias a su diseño de calidad profesional, su excelente fiabilidad y sus opciones de asistencia técnica de nivel empresarial.

Diseñado para un uso prolongado, es ideal para los estudiantes de enfermería que necesitan un portátil resistente y listo para el trabajo, capaz de soportar cuatro años de clases, simulaciones y prácticas en el hospital. El Pantalla FHD de 14 pulgadas ofrece una imagen nítida ideal para estudiar y trabajar con documentos, mientras que el teclado garantiza una gran comodidad durante las sesiones de escritura prolongadas.

Para más información Combina este Latitude con una estación de acoplamiento USB-C para conectar al instante monitores y periféricos cuando estudies en un escritorio.

Its 32 GB de RAM and SSD NVMe de 1 TB facilitan la multitarea, lo que resulta perfecto para alternar entre pestañas de investigación, programas clínicos y aplicaciones para tomar notas sin que el sistema se ralentice.

Ventajas Contras ✅ Resistencia de nivel profesional, ideal para uso clínico ✅ Excelente rendimiento con 32 GB de RAM ✅ Numerosos puertos para equipos de laboratorio y monitores ✅ Teclado cómodo para largas sesiones de estudio ✅ Asistencia técnica de nivel empresarial para un uso a largo plazo ❌ Un poco más pesado que los ultrabooks, pero mucho más resistente y fiable

Gracias a los puertos USB-C, HDMI, Ethernet y al lector de tarjetas, los estudiantes disponen de la flexibilidad necesaria para conectar equipos de laboratorio o pantallas externas. El Latitud Esta gama de productos destaca por sus sólidos programas de garantía y asistencia, lo que proporciona tranquilidad a los estudiantes a lo largo de sus estudios.

Veredicto final: The Dell Latitude 3420 Es un portátil fiable y de fabricación profesional que ofrece resistencia, un gran rendimiento y asistencia a largo plazo para los estudiantes de enfermería, tanto en el aula como en entornos clínicos.

¿Qué características debe tener un ordenador portátil para que sea adecuado para los estudiantes de enfermería?

Los programas de enfermería requieren ordenadores portátiles que sean fiables durante las largas jornadas de estudio, las prácticas clínicas y los constantes desplazamientos por el campus. Los estudiantes necesitan dispositivos que abran las aplicaciones rápidamente, permitan seguir las clases en línea sin retrasos y mantengan la legibilidad de los libros de texto digitales durante horas.

Un buen ordenador portátil para enfermería debe resultar ligero en la mochila, tener una batería de larga duración y mantener un rendimiento estable al realizar varias tareas a la vez, como trabajar con varias pestañas de investigación y herramientas de documentación.

A continuación se enumeran las características clave que todo estudiante universitario de enfermería debería tener en cuenta:

Portabilidad: Un portátil ligero en la entre 13 y 14 pulgadas Es ideal para los estudiantes que se desplazan entre aulas, laboratorios, salas de estudio y centros clínicos. Los dispositivos más pequeños caben fácilmente en las bolsas de enfermería, reducen la fatiga en los hombros y facilitan el trabajo en espacios reducidos, como las salas de descanso de los hospitales.

Un portátil ligero en la Es ideal para los estudiantes que se desplazan entre aulas, laboratorios, salas de estudio y centros clínicos. Los dispositivos más pequeños caben fácilmente en las bolsas de enfermería, reducen la fatiga en los hombros y facilitan el trabajo en espacios reducidos, como las salas de descanso de los hospitales. Duración de la batería: Un ordenador portátil fiable para enfermería debería ofrecer, como mínimo, 10-12 horas de la duración de la batería. Las clases largas, las prácticas de simulación y las rotaciones en el hospital suelen dejar poco tiempo o acceso a enchufes para recargar, por lo que una mayor autonomía de la batería es esencial para poder estudiar y tomar apuntes sin interrupciones.

Un ordenador portátil fiable para enfermería debería ofrecer, como mínimo, de la duración de la batería. Las clases largas, las prácticas de simulación y las rotaciones en el hospital suelen dejar poco tiempo o acceso a enchufes para recargar, por lo que una mayor autonomía de la batería es esencial para poder estudiar y tomar apuntes sin interrupciones. Rendimiento: Para disfrutar de una experiencia multitarea fluida se necesita como mínimo un Intel Core i5 or Ryzen 5 procesador combinado con 8–16 GB of RAM . Esta combinación permite utilizar plataformas de aprendizaje en línea, Microsoft Office, pestañas de búsqueda, herramientas de consulta de medicamentos y exámenes en línea sin que el sistema se cuelgue ni se ralentice.

Para disfrutar de una experiencia multitarea fluida se necesita como mínimo un or procesador combinado con of . Esta combinación permite utilizar plataformas de aprendizaje en línea, Microsoft Office, pestañas de búsqueda, herramientas de consulta de medicamentos y exámenes en línea sin que el sistema se cuelgue ni se ralentice. Calidad de la pantalla: A Full HD or OLED La pantalla ayuda a reducir la fatiga visual durante las largas sesiones de estudio. Su brillo nítido y su alta resolución mejoran la legibilidad de los libros de texto digitales, las calculadoras de dosis, las historias clínicas y los archivos PDF de las clases.

A or La pantalla ayuda a reducir la fatiga visual durante las largas sesiones de estudio. Su brillo nítido y su alta resolución mejoran la legibilidad de los libros de texto digitales, las calculadoras de dosis, las historias clínicas y los archivos PDF de las clases. Almacenamiento: Los estudiantes de enfermería deben elegir un SSD ( unidad de estado sólido ) con 256 GB o más. Los SSD cargan las aplicaciones y los archivos mucho más rápido que los discos duros tradicionales y ofrecen espacio suficiente para presentaciones, libros de texto de gran tamaño, vídeos de referencia y trabajos académicos guardados.

Los estudiantes de enfermería deben elegir un SSD ( ) con o más. Los SSD cargan las aplicaciones y los archivos mucho más rápido que los discos duros tradicionales y ofrecen espacio suficiente para presentaciones, libros de texto de gran tamaño, vídeos de referencia y trabajos académicos guardados. Durabilidad: Un portátil fiable para estudios de enfermería debe tener una carcasa resistente, un teclado retroiluminado con buena respuesta y, al menos, cierta resistencia a los derrames y a los arañazos. El uso diario en el ámbito académico puede poner a prueba los dispositivos, por lo que una construcción robusta ayuda a que el portátil aguante durante todo el programa.

Un portátil fiable para estudios de enfermería debe tener una carcasa resistente, un teclado retroiluminado con buena respuesta y, al menos, cierta resistencia a los derrames y a los arañazos. El uso diario en el ámbito académico puede poner a prueba los dispositivos, por lo que una construcción robusta ayuda a que el portátil aguante durante todo el programa. Sistema operativo: Tanto Windows como macOS y ChromeOS son opciones adecuadas para estudiar enfermería. Windows ofrece la mayor compatibilidad con el software clínico, macOS proporciona una experiencia optimizada para los estudiantes que prefieren los dispositivos de Apple, y ChromeOS es ideal para presupuestos orientados al aprendizaje en la nube.

Estas características garantizan que los estudiantes de enfermería se mantengan productivos, organizados y preparados para hacer frente a las exigencias tanto del aula como de las prácticas clínicas.

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