Wuthering Waves Cyberpunk-Kooperationsleitfaden: So stellst du das beste Lucy-&-Rebecca-Team in Patch 3.4 zusammen

The Stürmische Wellen Cyberpunk Mit Patch 3.4 ist die Zusammenarbeit nun Realität geworden und bringt das neonbeleuchtete Night City nach Solaris-3. In der Community wird dies bereits kurz als Wie schade Cyberpunk Kollaboration und Cyberpunk Stürmische Wellen Für die Dauer der Veranstaltung hat „Content“ die Banner des Spiels übernommen. Das Event „The Dream Not Dreamed“ markiert die allererste IP-übergreifende Zusammenarbeit des Spiels (hoffentlich folgen noch weitere) und führt die beliebten Charaktere aus dem Netflix-Anime, Lucy und Rebecca, als spielbare 5-Sterne-Resonatoren ein.

Um das Beste aus diesen zeitlich begrenzten Kollaborations-Bannern herauszuholen, ist eine sorgfältige Planung erforderlich, da es äußerst unwahrscheinlich ist, dass Gacha-Kollaborations-Einheiten standardmäßig erneut angeboten werden – wenn überhaupt, dann nur sehr selten. Kuro Games hat zuvor eine Wiederholung einer IP-Kollaboration für „Punishing Grey Raven“ durchgeführt, und zwar mit NieR: Automata, aber für die Zukunft gibt es keine Garantie Stürmische Wellen x Cyberpunk Kooperationen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über dieses historische WuWa x Cyberpunk Edgerunners Nehmt am Crossover-Event teil, holt euch die maximalen Belohnungen und entscheidet euch noch vor Ende des Patches, wo ihr eure hart verdienten Astrites investieren wollt.

Kurz gesagt: Spiele zuerst die erste Staffel von „Lucy“, um deine kostenlose „Rebecca“-Folge zu erhalten.

Das Beste aus dem Stürmische Wellen x Cyberpunk Ein Crossover beginnt mit einer klaren Reihenfolge, nicht mit einer durcheinandergebrachten. Lucy Wie schade Spieler brauchen zu Beginn vor allem eines: ihre Kopie von „Sequenz 0“ muss gesichert sein, bevor sie Geld für irgendetwas anderes ausgeben. Man erhält eine Kopie von Rebecca kostenlos, also Deine oberste Priorität sollte es sein, deine gesamte Gacha-Währung (Astrite und Dreamcatcher-Tides) darauf zu konzentrieren, Lucy in Sequenz 0 zu erhalten. indem sie ausschließlich auf ihr Kooperationsbanner setzt – Träumen auf dem Mond.

Diese erste IP-übergreifende Stürmische WellenZusammenarbeit mitCyberpunk Edgerunners Es werden zwei erstklassige 5-Sterne-Charaktere vorgestellt, aber du musst nicht beide ziehen. Kuro Games verschenkt Rebecca an jeden Spieler, der Unionsstufe 10 erreicht., was bedeutet, dass du deine wertvollen Astrites vollständig in Lucys limitiertes Banner investieren kannst.

Für neue Spieler: Du kannst Union-Level 10 innerhalb von zwei bis drei Stunden Spielzeit erreichen – deutlich schneller, wenn du dich auf die Hauptquests konzentrierst und alle überspringbaren Zwischensequenzen überspringst.

So bekommst du Rebecca Wutherings Wellenfrisur

Auf der Suche nach einem Weg, Rebecca zu bekommen Stürmische Wellen? Sie ist überhaupt kein Gacha-Charakter. Rebecca erhält man als kostenlose Belohnung beim Erreichen von Unionsstufe 10, sodass jeder „Astrite“ und jede „Dreamcatcher Tide“ stattdessen direkt in Lucys limitiertes Gacha fließen kann. Neue Spieler können die Unionsstufe 10 innerhalb von zwei bis drei Stunden Spielzeit erreichen, insbesondere wenn sie sich auf die Hauptquesten konzentrieren und optionale Zwischensequenzen überspringen. Es ist kein Gacha erforderlich, es müssen keine Ziehungen durchgeführt werden – Rebecca ist eine garantierte kostenlose Belohnung und kein Charakter, den man über ein Banner jagen muss.

Sobald Sie jeweils ein Exemplar (Sequenz 0/S0) von Lucy und Rebecca haben, gibt es zwei Hauptanlagestrategien die du wählen kannst, je nach deinen verbleibenden Währungen und deinem Engagement für dein Cyberpunk EdgerunnersMannschaftsbesetzung:

Alle Investitionsmöglichkeiten nach dem Erhalt von Lucy S0 Nächste Abrufprioritäten Am besten geeignet für Route 1 (empfohlen) Lucys charakteristische Waffe (Spektralauslöser) > Lucys Doppelgängerin (S1) Spieler, die ihr Cyberpunk Edgerunners Gesamt-DPS des Kollaborationsteams Route 2 Lucys Duplikat (S1) > Lucys charakteristische Waffe (Spektralauslöser) Lucy-Fans, die ihre Überlebensfähigkeit auf dem Spielfeld und ihre AoE-Fähigkeiten verbessern möchten

Warum sollte man sich zuerst für Lucys Spezialwaffe entscheiden? Dank des Meilenstein-Events „Sweetdream Tuning“ können Spieler ein kostenloses Duplikat bzw. ein „Waveband“ von entweder Lucy oder Rebecca erhalten, nachdem sie insgesamt 160 Ziehungen in alles von Stürmische Wellen Cyberpunk Kooperationsbanner, mit denen ihr einen der beiden Sequenzknoten aufrüsten könnt. Das ist eine kostenlose Folge von „Lucy“, Staffel 1 genau dort.

So, Der beste Plan zum Ziehen für F2P-Spieler oder Spieler, die nur wenig Geld ausgebenlautet eigentlich:

Hol dir Lucy S0 > Ziehe, um Lucys charakteristische Waffe zu erhalten > Tausche deine Meilensteinbelohnung für 160 Ziehungen bei „Sweetdream Tuning“ gegen Lucys „Waveband“ ein > Nutze den kostenlosen „Waveband“-Selektor, um Lucy auf S1 zu bringen

Wenn du nun bei Lucys erstem Exemplar (S0) die 50/50-Wette verlierst, dann not den Fehler begehen, auf ihre charakteristische Waffe zu setzen. Zieh weiter an Lucys Banner, bis du sie hast, und erst dann kannst du mit den Ziehversuchen für ihre Signature-Waffe fortfahren if Es macht dir nichts aus, möglicherweise die Marke von 160 Zügen zu überschreiten.

Die kostenlose Waveband-Belohnung für den Meilenstein von 160 Zügen bietet not Du erhältst zwar die spielbare Lucy selbst, allerdings nur ein Duplikat von ihr, mit dem du ihren Sequenzknoten erhöhen kannst. Das nützt dir nichts, wenn du sie noch nicht aus ihrem Banner gezogen hast.

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Warum Sie 160 Züge insgesamt anstreben sollten

The WuWa Cyberpunk Das Sammeln von Meilenstein-Belohnungen im Rahmen der Zusammenarbeit fördert geduldiges Handeln mehr als impulsive Ausgaben. Insgesamt 160 Züge über alle hinweg Stürmische Wellen Cyberpunk Die Banner für Kooperationen sind sehr zu empfehlen Wenn du dich voll und ganz für deine Cyberpunk Edgerunners Collab-Team, weil man dort ein Kostenloser Frequenzband-Wähler von entweder Lucy oder Rebecca. Dieser Wellenband-Selektor wirkt bei Verwendung wie ein Duplikat, das jeden der beiden Sequenzknoten verstärken kann.

Das alles ist dem Meilenstein-Event „Sweetdream Tuning“ zu verdanken, bei dem ihr außerdem einige „Dreamcatcher Tides“ zurückerhaltet.

Wie realistisch ist ein Ziel von insgesamt 160 Zügen? Egal, ob du ein neuer Spieler mit Unmengen an noch nicht eingelösten Astriten bist oder ein Veteran, der vor Beginn des Events bereits genug Astrite angespart hat (oder noch Astrite-Quellen zum Farmen übrig hat), um mindestens ein volles Pity-Zug (80 Züge) zu absolvieren: Es ist durchaus machbar, 160 Züge über Lucys Banner, Rebeccas Banner sowie auf den Banners ihrer jeweiligen Signaturwaffen durchaus machbar.

Sweetdream Tuning – Meilenstein-Veranstaltung Pull-Meilenstein Belohnungen 20 Züge 2x Dreamcatcher Tides 40 Züge 3x Dreamcatcher Tides 80 Züge 5x Dreamcatcher Tides 120 Züge 5x Dreamcatcher Tides 160 Züge 1x kostenloser Frequenzband-Wahlschalter (Lucy oder Rebecca) 200 Züge 5x Dreamcatcher Tides 280 Züge 5x Dreamcatcher Tides 360 Züge 5x Dreamcatcher Tides 420 Züge 1x kostenloser Frequenzband-Wahlschalter (Lucy oder Rebecca)

Diese erstatteten Ziehungen werden nach der Einlösung direkt wieder Ihrem Bestand gutgeschrieben, wodurch sich die tatsächlichen Kosten Ihrer Ziehungsrunden erheblich senken. Wenn man ein paar Züge vor der 160er-Marke aufhört, steigt man genau vor dem massiven Wertanstieg aus., was ein Irrtum ist, da die Nettokosten für das Erreichen der letzten Stufe tatsächlich niedriger sind, als es auf dem Papier den Anschein hat.

Wenn man die Mathematik hinter diesem Meilenstein-Ereignis analysiert, erhält man beim Erreichen der 160-Zug-Marke 15 Züge zurück. Das bedeutet, dass Ein Spieler, der insgesamt 160 Ziehungen durchführt, gibt netto tatsächlich nur 145 Ziehungen aus. Wenn man alle kostenlosen Astrites und Dreamcatcher Tides zusammenzählt, die man bei Events erhält, ist das eigentlich gar nicht so beängstigend.

Kann F2P sowohl Lucy als auch Rebecca bekommen?

Free-to-Play-Spieler, die dies erkunden Cyberpunk – Stürmische Wellen In diesem Fall können beide Charaktere sicher gewonnen werden, vor allem weil Rebecca eine garantierte Verpflichtung darstellt.

Das bedeutetDein einziges echtes Gacha-Ziel ist es, Lucy zu ziehen., was durchaus machbar ist. In Version 3.4 erhalten alle Spieler für das Erkunden der neuen Karte „Somnoire: Night City“ und das Abschließen von Events rund 10.250 Astrite und bis zu 22 „Dreamcatcher Tides“, was insgesamt insgesamt ca. 86 limitierte Exemplare Stürmische Wellen Cyberpunk Banner für Kooperationen.

Diese großzügige Verteilung bedeutet, dass selbst wenn du das Patch mit null gespeicherten Astriten beginnst – egal ob Anfänger oder Veteran –, Du wirst garantiert die 80-Ziehungen-Schwelle für den „Pity-Drop“ auf Lucys Banner erreichen. if wenn man das Spiel ausreichend oft spielt. Außerdem sind hier noch gar nicht die anderen Astrite-Quellen wie Haupt- und Nebenquests oder Belohnungen für die Erkundung berücksichtigt, die man als Neuling voll ausnutzen kann.

Die Hälfte deinerStürmische Wellen Cyberpunk Die eine Hälfte des Kollaborationsteams wird dir auf dem Silbertablett serviert, während die andere Hälfte einen einfachen, konsequenten Fortschritt im Spiel erfordert. Viel Glück!

Alle Banner zur „Stürmische Wellen“-Cyberpunk-Kooperation

The Stürmische Wellen x Cyberpunk Edgerunners Funktionen für die Zusammenarbeit vier verschiedene, zeitlich begrenzte Banner die exklusive Währungen der Zusammenarbeit verwenden anstelle der üblichen „Radiant Tides“ oder „Forging Tides“. Das ist im Gegensatz zu den wenigen Fahnen von Präsidentin Lucilla, das beispielsweise erst später hinzukam, nun aber parallel zu diesen Kooperationsbannern läuft.

Stürmische Wellen Mit Version 3.4 werden vollständig separate Banner für die Cyberpunk Edgerunners Charaktere und ihre charakteristischen Waffen. Diese zeitlich begrenzten Pools laufen 32 Tage lang, und sie Hab kein Mitleid mit den üblichen, begrenzten Bannern.

Sie müssen verwenden„Dreamcatcher Tides“ für die Figuren and „Shadowforge Tides“ für die Waffen. Das bedeutet, dass jeder Standard Die „Radiant Tides“ und „Forging Tides“, die du in deinem Inventar aufbewahrt hast, sind hierfür völlig nutzlos. Stürmische Wellen Kooperationsveranstaltung.

Alle Banner zur „Stürmische Wellen“-Cyberpunk-Kooperation Beschreibung Träumen auf dem Mond Das Hauptbanner mit den 5-Sterne-Charakteren, darunter Lucy, die Spectro-Pistole als Haupt-DPS. Wieder entflammte Glut der Wut Das sekundäre 5-Sterne-Charakter-Banner mit Rebecca, die Elektropistole (Sub-DPS). Absolute Pulsation – Spektral-Trigger-Waffenpool Das limitierte Waffenbanner für Lucys 5-Sterne-Signaturpistolen, Spektralauslöser. Absolute Pulsation – Skull Thrasher Das limitierte Waffenbanner für Rebeccas 5-Sterne-Signaturpistolen, Skull Thrasher.

Da es sich bei diesen Charakteren und Waffen um limitierte Kollaborations-Einheiten handelt, sind sie Es ist höchst unwahrscheinlich, dass es in Zukunft zu regulären Wiederholungen kommen wird. Daher ist die Planung Ihrer Entnahmen von entscheidender Bedeutung, da Auch etwaige verbleibende Sonderkonditionen für diese speziellen Banner werden nicht auf zukünftige Banner außerhalb von Kooperationen übertragen..

Vergleich: Lucy S1 vs. Lucy S0 mit ihrer charakteristischen Waffe

Für LucyWie schade Für Spieler bedeutet der Erwerb ihrer charakteristischen Waffe eine weitaus größere Schadenssteigerung als das Erreichen ihres ersten Sequenzknotens.

Falls du nach dem Erwerb von Lucy noch Premium-Währung übrig hast, solltest du Konzentriere dich zuerst auf ihre charakteristischen Pistolen, bevor du versuchst, ihr Upgrade der Sequenz 1 freizuschalten. „Spektralauslöser“ sorgt für eine enorme Steigerung der Angriffskraft bei normalen Angriffen und verfügt über eine spezielle passive Fähigkeit, die den Schaden ihrer schweren Angriffe nach dem Einsatz einer Fertigkeit massiv erhöht.

Andererseits ist ihr Upgrade für Sequenzknoten 1 (S1), „Der Mond, eine Fahrkarte und ein sehnsüchtiger Blick“, nur bietet Unterbrechungsresistenz während ihrer „Forte“-Animationen und einen Mechanismus zur Ausbreitung eines geringfügigen Debuffs, was den tatsächlichen Schaden deines Teams nicht wesentlich erhöht.

Sehen wir uns den reinen Wert dieser Upgrade-Optionen in der folgenden Vergleichstabelle an:

Upgrade-Option Technik & Mechanik Maximale Kosten für einen Zug (Hard Pity + 50/50-Verlust) Am besten geeignet für Lucy S0 + Spektralauslöser + 12 % Angriff + 20 % Spektroschaden-Bonus für den Träger für 14 Sekunden nach dem Wirken der Resonanz-Fähigkeit, bis zu 2-mal stapelbar. + 30 % Verstärkung des Schadens durch schwere Angriffe für den Träger für 14 Sekunden nach dem Auslösen von „Hack – Shifting“, wobei der Schaden durch schwere Angriffe während dieser Zeit 10 % der Verteidigung des Ziels ignoriert. Maximal 240 Ziehungen (+1 kostenlose Sequenz aus den Belohnungen für den Meilenstein bei 160 Ziehungen, sichert S1-Lucy) Deutlichere DPS-Steigerung für Lucy und die Cyberpunk EdgerunnersKooperationsteam Lucy, Staffel 0 > Lucy, Staffel 1 + Immunität gegen Unterbrechungen beim Wirken der Resonanz-Fähigkeit – „Payload“, der Resonanz-Fähigkeit – Pulsstörung, den schweren Angriff – Dual Threading und den schweren Angriff – Multi-Threading+ Das Wirken der Einführungsfertigkeit – Veraltete Halluzination erhöht die Angriffskraft 14 Sekunden lang um 20 %+ Flächenwirkung für die Effekte des Spoofing-Programms Maximal 160 Ziehungen (+1 kostenlose Sequenz aus den Belohnungen für den Meilenstein „160 Ziehungen“) Mehr Überlebensfähigkeit und AoE-Effektivität für Lucy

Lucys charakteristische Waffe – „Spektralauslöser“ – wurde speziell entwickelt, um ihre reine Angriffskraft zu steigern, wodurch sie Die beste Investition für jeden Spieler, der seinen Schaden optimieren möchte in Endspielmodi wie dem „Tower of Adversity“ oder der „Endstate Matrix“ unter Verwendung der Stürmische Wellen CyberpunkKooperationsteam.

DENKT DARAN, wenn du vorhast, die ganzen 160 Ziehungen durchzuziehen, bekommst du Lucy S1 ohnehin über den kostenlosen Waveband-Selektor. Wenn du also beim 50/50 gewinnst oder Lucy schon früher bekommst, Sofort den Fokus auf „Spektralauslöser“ richten.

Die besten F2P-freundlichen Waffenalternativen für Lucy

Lucy Wie schade Spieler, die die Option der Signaturwaffe nicht nutzen können, haben mit hochveredelten Vier-Sterne-Optionen oder Standard-Fünf-Sterne-Auswahlen weiterhin brauchbare Alternativen:

Phasischer Homogenisator (5 Sterne): : Die beste 5-Sterne-Option, die man aus dem Standard-Waffenbanner erhalten kann . Verleiht Lucy einen 48,6 %-igen Krit-Schaden-Sekundärwert, genau wie ihre Signaturwaffe. Sie erhöht die Angriffskraft des Trägers und gewährt ihm 14 Sekunden lang einen Bonus von 20 % auf den Schaden aller Attribute, sobald ein Teammitglied einen „Tune Break“ auslöst, wodurch Lucys Fähigkeiten in beiden Rollen optimal zur Geltung kommen.

. Verleiht Lucy einen 48,6 %-igen Krit-Schaden-Sekundärwert, genau wie ihre Signaturwaffe. Sie erhöht die Angriffskraft des Trägers und gewährt ihm 14 Sekunden lang einen Bonus von 20 % auf den Schaden aller Attribute, sobald ein Teammitglied einen „Tune Break“ auslöst, wodurch Lucys Fähigkeiten in beiden Rollen optimal zur Geltung kommen. Static Mist (5 Sterne): Eine solide, F2P-freundliche 5-Sterne-Option, die hervorragende Basiswerte, eine hohe Kritische-Treffer-Rate und einen „Outro“-Effekt bietet, der einen Angriffsbonus auf den nächsten ankommenden Charakter überträgt.

Eine solide, F2P-freundliche 5-Sterne-Option, die hervorragende Basiswerte, eine hohe Kritische-Treffer-Rate und einen „Outro“-Effekt bietet, der einen Angriffsbonus auf den nächsten ankommenden Charakter überträgt. Relativistischer Jet (4 Sterne): Eine ausschließlich über Gacha erhältliche Vier-Sterne-Waffe, die eine hervorragende Energieregeneration bietet, wodurch Lucy ihre Cyberspace-Ultimate-Fähigkeit wesentlich häufiger einsetzen kann.

Diese Optionen stellen sicher, dass du auch weiterhin anspruchsvolle Endgame-Inhalte meistern kannst, ohne das Gefühl zu haben, echtes Geld für das Waffen-Banner ausgeben zu müssen.

Die besten Teams für Lucy und Rebecca

Der VorgesetzteWie schade Cyberpunk Bei der Zusammenstellung des Kollaborationsteams werden Lucy und Rebecca mit Charakteren kombiniert, die starke Heilung bieten, wie Mornye, Shorekeeper oder Verina, um die synergetischen Schadensmultiplikatoren zu maximieren. Dies Stürmische Wellen x Cyberpunk Diese Kombination funktioniert, weil Lucy und Rebecca sich überschneidende Kampfauslöser haben und nicht um dieselben Ressourcen konkurrieren. Die meisten Cyberpunk – Stürmische Wellen Die Team-Guides sind sich über dieses Kern-Duo einig; Uneinigkeit herrscht lediglich darüber, welcher Support den dritten Platz einnimmt.

Lucy und Rebecca sind so konzipiert, dass sie als einheitlicher Kern fungieren, wobei eine Figur die andere ständig unterstützt. Rebeccas Outro-Fähigkeit „Preem Choom“ beschwört einen automatischen Geschützturm und versorgt den ankommenden Resonator mit „Edgerunner Bonds“.

Dieser Effekt gewährt eine Verstärkung des Gesamtschadens und eine stapelbare Verstärkung des Schadens durch schwere Angriffe. Da Lucy eine Carry-Figur auf dem Spielfeld ist, deren Schaden sich auf ihre Kettenangriffe mit schweren Angriffen im Single-Thread- und Multi-Thread-Modus konzentriert, kann sie diese Verstärkungsstapel sofort auf das Maximum ausbauen.

Um dieses Duo zu unterstützen, braucht man vor allem einen Support, der dafür sorgen, dass das Team fit bleibt and dauerhafte Buffs außerhalb des Spielfelds gewähren:

Die besten Premium-Teams der „Cyberpunk Edgerunners“-Kooperation Haupt-DPS Sub-DPS Support Lucy Rebecca Mornye

oder

Strandwächter

Mornye Gewährt 30 Sekunden lang eine bedingungslose Verstärkung des gesamten Schadens um 25 %. Ihr wahres Potenzial entfaltet sie jedoch erst in spezialisierten Break-Teams. Ihr Resonanzfeld erhöht die Aufbau-Rate bei „Off-Tune“ um 50 %, und in Sequenz 1 (S1) schaltet sie einen massiven Schadensbonus von 40 % frei, der die üblichen mechanischen Einschränkungen aufhebt.

Das ergibt einS1 Mornye Er ist der absolut beste Heiler, wenn es darum geht, Break-Fenster zu beschleunigen und den Schaden zu maximieren, während Lucy und Rebecca ihre langen Skill-Loops auf dem Spielfeld abwechselnd ausführen, aber täuschen Sie sich nicht – S0 Mornye ist nach wie vor ein Support der Spitzenklasse für dieses Team.

Strandwächterist auf reine, bedingungslose Stat-Skalierung spezialisiert. Anstatt sich auf bestimmte elementare oder mechanische Auslöser wie „Tune Break“ zu verlassen, erzeugt „Shorekeeper“ ein riesiges Feld, das die Krit-Rate und den Krit-Schaden des aktiven Charakters direkt erhöht. Ihre Unterstützung ist vollkommen unkompliziert, was sie zu einer sichereren Wahl macht, falls du dich später entscheidest, Lucy oder Rebecca gegen einen Nicht-Break-DPS auszutauschen.

Die besten F2P-Teams in der „Cyberpunk Edgerunners“-Kooperation Haupt-DPS Sub-DPS Support Lucy Rebecca Zurück

oder

Baizhi

Zurückbleibt der universelle Standard für effiziente, F2P-freundliche Unterstützer. Ihre Outro-Fähigkeit gewährt dem gesamten Team 30 Sekunden lang einen bedingungslosen 15-prozentigen „All-Damage Deepen“-Buff. Da ihre ultimative Fähigkeit Ziele markiert, um jeden aktiven Charakter zu heilen, der diese angreift, profitieren sowohl Lucy als auch Rebecca nacheinander sicher von ihren Buffs, während sie sich im Einsatz abwechseln.

Baizhi ist für alle uneingeschränkt zugänglich, sollte jedoch als vorübergehende Unterstützung betrachtet werden. Ihre „Outro“-Fähigkeit gewährt einen „Damage Deepen“-Buff von 15 %, der kontinuierlich auf denjenigen wirkt, der gerade auf dem Spielfeld aktiv ist. ABER ihr sekundärer Kern-Buff, „Euphonia“, fällt zu ihren Füßen herunter. Dies kann den Ablauf deiner Rotation unterbrechen, da Lucy oder Rebecca möglicherweise manuell hinübergehen müssen, um ihn aufzuheben und den 20-sekündigen 15-prozentigen Angriffsbonus zu erhalten.

Den Währungsengpass bei „WuWa x Cyberpunk Edgerunners“ überstehen

Es besteht kein Zweifel daran, dass die WuWa x Cyberpunk Edgerunners „collab“ ist eines der Das beste Spiel aller Zeiten die größten Crossover-Ereignisse aller Zeiten, aber um diesen Patch zu überstehen, ist absolute Disziplin erforderlich, denn „Radiant Tides“ und „Forging Tides“ können nicht auf den Kollaborationsbannern verwendet werden..

Die größte Falle in Version 3.4 ist die Einführung exklusiver Kollaborationswährungen. Eure gespeicherten Standard-Ziehungen mit begrenzter Zeichenanzahl können nicht in die für Lucy erforderlichen „Dreamcatcher Tides“ umgewandelt werden. Dies führt zu einem massiven Engpass für Spieler, die Tickets anstelle von rohen Astriten gehortet haben.

Alle exklusiven Währungen der „Stürmische Wellen“-Cyberpunk-Kooperation Verwendung Dreamcatcher Tides COLLAB-exklusive Charakter-BannerTräumen auf dem MondWieder entflammte Glut der Wut Shadowforge Tides COLLAB-exklusive Banner für Signature-WaffenAbsolute Pulsation – Spektral-TriggerAbsolute Pulsation – Skull Thrasher Illusorische Korallen COLLAB-exklusiver Tausch von Gegenständen

Um das Beste aus dieser Veranstaltung herauszuholen, müssen Sie Leite alle deine eingehenden Astriten in die Stürmische Wellen CyberpunkBanner für Kooperationen, wobei du alle anderen Banner komplett ignorierst, bis du zumindest Lucy bekommst.

Auf diese Weise erreichst du nicht nur ganz natürlich das ideale Etappenziel von 160 Zügen, sondern erhältst auch jede Menge „Illusorische Korallen“, die du anschließend im exklusiven COLLAB-Gegenstandstausch gegen weitere „Dreamcatcher Tides“ und „Shadowforge Tides“ eintauschen kannst.

So sammelst du schnell Astrite, Dreamcatcher-Tides und Shadowforge-Tides

Die episodische Quest „To The Stars Yet to Shine – At Dream’s End“ abschließen, die Karte „Somnoire: Night City“ erkunden und die zeitlich begrenzte Stürmische Wellen Cyberpunk Collab-Events sind der schnellste Weg, um deine Pull-Währung anzuhäufen:

Veranstaltung „Gifts of Dreamchasers“: Melde dich einfach täglich an, um deinen Bonus zu erhalten 15 kostenlose „Dreamcatcher Tides“ im Verlauf der Veranstaltung.

Melde dich einfach täglich an, um deinen Bonus zu erhalten im Verlauf der Veranstaltung. Nachtstadt-Roaming: Schließe zeitlich begrenzte Meilenstein-Herausforderungen ab, um bis zu 5 Dreamcatcher Tides und 120 Astrites .

Schließe zeitlich begrenzte Meilenstein-Herausforderungen ab, um . Bosskampf gegen „Nightmare Adam Smasher“: Besiege diesen Event-Boss, um weitere Gratis-Belohnungen zu erhalten Astrite und exklusive „Nightmare Flashdrive“-Upgrade-Materialien, die du benötigst, um deine neuen Charaktere aufzusteigen.

Besiege diesen Event-Boss, um weitere Gratis-Belohnungen zu erhalten Astrite und exklusive „Nightmare Flashdrive“-Upgrade-Materialien, die du benötigst, um deine neuen Charaktere aufzusteigen. Erkundung der Kollaborationskarte: Löse alle Truhen und Rätselaufgaben in den neonbeleuchteten Straßen von Night City, um jede Menge kostenlose Astrite zu erhalten.

Sobald du alle limitierten Stürmische Wellen Cyberpunk Nimm an den Kollaborations-Events teil und sammle so viele Astrites und Dreamcatcher Tides wie möglich, dann kannst du Wechseln Sie sofort zu den folgenden Astrite-Quellen, um alle Ihre verbleibenden Astrite zu sammeln Stürmische Wellen CyberpunkKollaborationskollektionen:

Hauptquestreihe abschließen (empfohlen): Für neue Spieler ist dies mit Abstand die beste Quelle für Astrite, da im Laufe des Spiels weitere Astrite-Quellen freigeschaltet werden. Ich empfehle es zwar nicht, aber wenn du es eilig hast, kannst du die „Überspringen“-Funktion nutzen. Wichtige Handlungsschritte kannst du später in der Galerie noch einmal nachholen.

Für neue Spieler ist dies mit Abstand die beste Quelle für Astrite, da im Laufe des Spiels weitere Astrite-Quellen freigeschaltet werden. Ich empfehle es zwar nicht, aber wenn du es eilig hast, kannst du die „Überspringen“-Funktion nutzen. Wichtige Handlungsschritte kannst du später in der Galerie noch einmal nachholen. Nicht-Collab-Ereignisse löschen: Schließe so viele Nicht-Koop-Events ab, wie du kannst. Manche sind vielleicht zu schwer oder für neue Spieler gar nicht zugänglich, aber schau immer wieder auf der Event-Seite nach, ob es etwas gibt, das du abschließen kannst. and Ich schenke dir Astrites.

Schließe so viele Nicht-Koop-Events ab, wie du kannst. Manche sind vielleicht zu schwer oder für neue Spieler gar nicht zugänglich, aber schau immer wieder auf der Event-Seite nach, ob es etwas gibt, das du abschließen kannst. and Ich schenke dir Astrites. Kartenerkundung: Begib dich auf der gesamten Weltkarte auf die Suche nach Sammelobjekten wie Truhen, Gezeiten-Erbstücken, Blobs und Umgebungsrätseln.

Das sind nicht die nurEs gibt zwar noch andere Quellen für Astrite im Spiel, doch diese sind am ergiebigsten und am leichtesten zugänglich, insbesondere für Neulinge, deren Teams für Inhalte im späten Spielverlauf noch nicht stark genug sind.

Falls du jedoch bereit bist, Geld für zusätzliche Ziehungen auszugeben, solltest du dich an die exklusiven Kollaborations-Pakete und das Lunite-Abonnement halten (am besten, wenn du dieses frühzeitig während der Stürmische Wellen Cyberpunk(Kooperation) oderGünstige Lunite-Aufladungen von vertrauenswürdigen Anbietern um das Beste aus Ihrem Geld herauszuholen.

Warum die vorzeitige Umwandlung Ihrer Astriten Ihren Account ruinieren kann

Wenn du deine Astrites vorab in normale Radiant Tides umwandelst, kannst du möglicherweise dauerhaft nicht mehr an der Verlosung für Lucy teilnehmen, da Stürmische Wellen Cyberpunk Für Kollaborationsbanner sind „Dreamcatcher Tides“ und „Shadowforge Tides“ erforderlich, not „Radiant Tides“ und „Forging Tides“.

Manche Spieler haben die schlechte Angewohnheit, ihre Astrites sofort in „Radiant Tides“ umzuwandeln, sobald sie diese erhalten haben. In Version 3.4 führt dies dazu, dass eure Anziehungskraft für die Kollaboration komplett zunichte gemacht wird. Im Spiel ist es nicht möglich, reguläre Limited-Ziehungen gegen Stürmische Wellen CyberpunkKollaborationskollektionen, was bedeutet, dass alle Astrite, die du für die Umwandlung in „Radiant Tides“ oder „Forging Tides“ ausgibst, für immer verloren sind.

Lucy wegen eines Umrechnungsfehlers zu verpassen, ist ein verheerender Fehler (Rebecca ist, ehrlich gesagt, not (ohne sie wäre sie keine Spitzen-Einheit), also schütze dein Portemonnaie, indem du dein Premium-Guthaben in Form von rohen Astriten belässt. Astriten dürfen nur direkt auf dem „Convene“-Bildschirm konvertiert werden wenn das Spiel dich dazu auffordert.

Die „Free Rebecca“-Falle: Lohnt es sich, auf Rebeccas Duplikate und ihre Waffe zu setzen?

Deine Premium-Züge für Rebeccas Duplikate oder ihre charakteristische Waffe auszugeben, ist ein riesiger Köderdassam meistendie Spieler aktiv vermeiden sollten.

Da Rebecca kostenlos erhältlich ist, stellt das Ziehen ihres Banners, um Duplikate zu erhalten, eine riesige Falle für Spieler dar, die nur wenig Geld ausgeben. Ihr Basis-Set in Sequenz 0 ist bereits unglaublich umfassend und bietet fast ihren gesamten Unterstützungswert, ohne dass zusätzliche Investitionen erforderlich sind.

Ihre charakteristische Waffe, der „Skull Thrasher“, ist zwar mächtig, aber wenn du deine begrenzten Ziehversuche dafür verwendest, verbrauchst du genau die Ressourcen, die du benötigst, um Lucy und ihre charakteristische Waffe zu erhalten.

F2P-Empfehlung: Bleib bei ihrem kostenlosen Exemplar von „Sequence 0“ und rüste sie mit einer F2P-Waffe aus, wie zum Beispiel „Static Mist“ (mehr Team-DPS), „Phasic Homogenizer“ (mehr individueller DPS für Rebecca) oder „Stopping Smoke“.

Bleib bei ihrem kostenlosen Exemplar von „Sequence 0“ und rüste sie mit einer F2P-Waffe aus, wie zum Beispiel „Static Mist“ (mehr Team-DPS), „Phasic Homogenizer“ (mehr individueller DPS für Rebecca) oder „Stopping Smoke“. Strategie für sparsame Spieler: Konzentriere dich voll und ganz darauf, Lucy und ihre Waffe als Erstes zu erbeuten, und ignoriere Rebeccas Banner komplett. es sei dennSie verfügen über einen Währungsüberschuss.

Konzentriere dich voll und ganz darauf, Lucy und ihre Waffe als Erstes zu erbeuten, und ignoriere Rebeccas Banner komplett. es sei dennSie verfügen über einen Währungsüberschuss. Delphin-/Wal-Strategie: Hol dir Rebeccas charakteristische Waffe. Ziehe nur für Rebeccas Sequenzen, wenn du vorhast, kräftig in die Stürmische Wellen Cyberpunk Kooperationsteam für den absolut maximalen Schaden.

Unter dem Strich geht es darum, deine Ressourcen für zukünftige Charaktere zu sparen or Lucys Markenzeichen ist ein weitaus klügerer Langzeitplan für dein Konto, anstatt Geld für Rebeccas Charakter- und Waffenbanner auszugeben.

Die günstigsten Store-Pakete im Vergleich zu direkten Aufladungen für die „Stürmische Wellen“-Cyberpunk-Kooperation

EinkaufbegrenztStürmische Wellen Cyberpunk Die „Collab“-Bundles bieten ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis pro Dollar als der Kauf von rohen Lunites über normale Aufladungen. – es sei dennDu hast immer noch die Erstkaufbonus, wodurch sich die Anzahl der Luniten, die man erhält, verdoppelt.

Wenn du vorhast, echtes Geld auszugeben, um Lucy und ihre Waffe zu erhalten, solltest du direkte Aufladungen generell vermeiden, bis du die begrenzten Shop-Pakete aufgebraucht hast. Kuro Games hat spezielle Kollaborationspakete hinzugefügt, die „Dreamcatcher Tides“, „Shadowforge Tides“ und rohe Astrite zu einem enormen Rabatt kombinieren.

Schauen wir uns einmal den tatsächlichen Wert der besten Shop-Bundles für die Stürmische Wellen Cyberpunk collab in der folgenden Vergleichstabelle:

Shop-Pakete Im Lieferumfang enthalten Tatsächliche Kosten Preis-Leistungs-Verhältnis (Anzüge pro Dollar) Lunite-Abonnement 90 Astrite pro täglichem Login (bis zu 30 Tage) 300 Lunite 4,99 USD 3.76 Renegades „Shadowforge“-Reihe I 5x „Shadowforge Tides“ 4,99 USD 1.00 Die „Dreamcatcher“-Kollektion von Renegade 10x Dreamcatcher Tides, 400x Astrites 14,99 USD 0.83 Renegades „Shadowforge“-Kollektion II 10x Schatten schmiedende Gezeiten, 400x Astrite 14,99 USD 0.83 Direkte Lunite-Aufladung (mit Erstkaufbonus – 2x Lunites) 60x Lunite bis 6840x Lunite 0,99 USD bis 99,99 USD 0,76 bis 0,81

Wie Sie der obigen Tabelle entnehmen können, Das Lunite-Abonnement bietet die höchstmögliche Anzahl an Ziehungen pro Dollar und ist mit Abstand die beste Anschaffung, die du tätigen kannst, wenn du mehr Kollaborations-Pulls haben möchtest, Aber es gibt einen Haken – Den vollen Betrag erhältst du nur, wenn du dich anmeldest und die Astrites 30 Tage lang beanspruchst.. Je früher Sie dieses Abonnement während der Cyberpunk Edgerunner Je mehr bei der Kooperationsveranstaltung mitmachen, desto besser.

The Limitierte Shop-Bundles aus Kooperationen – „Renegades „Shadowforge“-Reihe I“, „Die „Dreamcatcher“-Kollektion von Renegade“ und „Renegades „Shadowforge“-Kollektion II“ – sind die nächstbesten Shop-Artikel, die man in puncto reines Preis-Leistungs-Verhältnis kaufen sollte, gefolgt von direkten Lunite-Aufladungen, bei denen der Erstkaufbonus aktiv ist.

VERMEIDEN Sie die hier nicht aufgeführten Pakete wenn Sie bei dieser limitierten Zusammenarbeit gezielt auf die teuersten Artikel abzielen. Auch hier gilt: Nur Astrites, Dreamcatcher Tides und Shadowforge Tides können in der Stürmische Wellen Cyberpunk Kooperationsbanner.

Wenn Sie noch mehr als nur ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten möchten, gibt es Tolle Websites, auf denen man Lunites zu einem günstigeren Preis kaufen kann. Ideal, wenn du mehr willst Stürmische Wellen Cyberpunk Collab-Banner-Ziehungen, aber auch, um mehr Geld für zukünftige gefragte Charaktere zu sparen.

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Fazit: Die beste Strategie für die „Stürmische Wellen“-Cyberpunk-Kollaborations-Ziehung für F2P-Spieler und Gelegenheitsspieler

Der KlügsteWuWa Cyberpunk Bei der „Collab-Pulling“-Strategie wird zunächst die kostenlose Rebecca gezogen, anschließend wird alles auf den Erwerb von Lucys S0 konzentriert und schließlich wird mit den verbleibenden Ressourcen Lucys charakteristische Waffe angestrebt. Im Idealfall sollte dein Gesamtziel bei 160 Ziehungen liegen, wodurch du Lucys S1 im Rahmen des Meilenstein-Events „Sweetdream Tuning“ komplett kostenlos erhältst.

Sobald du sowohl Lucy als auch Rebecca freigeschaltet hast, solltest du dir unbedingt das neue einteilige Echo-Set „Shadow of Shattered Dreams“ sichern, indem du die Boss-Herausforderung „Nightmare Adam Smasher“ absolvierst.

Wird dieses Echo im Hauptslot eines der beiden Charaktere ausgerüstet, gewährt es einen enormen Bonus von 15 % auf die kritische Trefferquote und wandelt die Echo-Fähigkeit in charakterspezifische Angriffe um. Wenn sie den Effekt „Shatter: Deviation“ auslösen, erhöhen sich ihre Schadensboni für normale und schwere Angriffe 15 Sekunden lang um 35 %, was zu einem unglaublich mächtigen Kampfzyklus im Endgame führt.

Schritt 1: Erreiche Union-Stufe 10 (oder melde dich einfach an, falls du diese Stufe bereits erreicht hast), um deine kostenlose Rebecca der Sequenz 0 im Rahmen des „Instant Flashlight“-Events zu erhalten.

Erreiche Union-Stufe 10 (oder melde dich einfach an, falls du diese Stufe bereits erreicht hast), um deine kostenlose Rebecca der Sequenz 0 im Rahmen des „Instant Flashlight“-Events zu erhalten. Schritt 2: Lade alle Astrite- und Dreamcatcher-Tides bei Lucy ab Träumen auf dem MondBannerbisDu sicherst sie bei S0. Im Idealfall, Warte, bis du alle kostenlosen „Dreamcatcher Tides“ von allen erhalten hast Stürmische Wellen Cyberpunk Kooperationsveranstaltungen Bevor du Ziehungen durchführst, solltest du darauf achten, nicht zu viele Astrites auszugeben – für den Fall, dass du Glück hast und sie schon früh ziehst.

Lade alle Astrite- und Dreamcatcher-Tides bei Lucy ab Träumen auf dem MondBannerbisDu sicherst sie bei S0. Im Idealfall, Bevor du Ziehungen durchführst, solltest du darauf achten, nicht zu viele Astrites auszugeben – für den Fall, dass du Glück hast und sie schon früh ziehst. Schritt 3: Wenn du Lucy frühzeitig gewinnst oder das 50/50-Los gewinnst, investiere deine verbleibenden Astrites in das Waffen-Banner für ihre charakteristischen Pistolen, „Spektralauslöser“. Andernfalls setze alles auf Lucys Banner, bis du sie erhältst.

Wenn du Lucy frühzeitig gewinnst oder das 50/50-Los gewinnst, investiere deine verbleibenden Astrites in das Waffen-Banner für ihre charakteristischen Pistolen, „Spektralauslöser“. Andernfalls setze alles auf Lucys Banner, bis du sie erhältst. Schritt 4:Wenn du insgesamt 160 Ziehungen erreicht hast, hol dir deine Meilenstein-Belohnung (Lucys oder Rebeccas Waveband-Selektor) und nutze sie, um Lucy auf S1 zu bringen.

Wenn Sie diese einfache Anweisung befolgen, stellen Sie sicher, dass Siemit … davonkommen ein äußerst wettbewerbsintensiver Stürmische Wellen Cyberpunk mit einem Team zusammenarbeiten, ohne die finanzielle Gesundheit Ihres Kontos zu gefährden. Viel Spaß bei der Veranstaltung!