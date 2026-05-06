Los 7 mejores juegos deportivos para PS5: conviértete en un auténtico campeón en 2025

Encontrar elel mejorPS5juegos deportivos puede resultar complicado, ya que hay tantos títulos recientes que siguen compitiendo por llamar la atención. Por eso he analizado detenidamente las reseñas y los vídeos de juego, e incluso he hablado con jugadores asiduos para averiguar ¿Qué juegos destacan realmente en PlayStation 5ahora mismo.

Una elección equivocada puede parecer como tirar el dinero y echar a perder tu experiencia de juego. Nadie quiere tener que aguantar partidos aburridos, contratiempos en las carreras o controles poco intuitivos en PS5 or PS4. Por eso, esta guía te ayuda a distinguir lo importante de lo superfluo, centrándose en los juegos que tienen un aspecto impresionante y te mantienen con la adrenalina a tope.

Tanto si eres un aficionado ocasional, un jugador empedernido como si eres de los que organizan noches de juego épicas en casa en PS5 or PS4 Si sales con amigos, esta lista te resultará útil. ¡Pues vamos allá!

Nuestra selección de los mejores juegos deportivos para PS5

Verás que estas mismas cualidades destacan en las principales PS5 juegos deportivos. Y cada uno de ellos ofrece una experiencia única, ya sea a través de la cruda competición de lucha, las espectaculares carreras o la diversión de «jugar sin complicaciones» que funciona igual de bien en PS4 y hace que uno vuelva una y otra vez.

EA Sports FC 26 (2025) – La experiencia futbolística más realista en PS5. Regates precisos, público realista y todas las ligas que te interesan. Los partidos aquí no son solo juegos, sino que se viven como auténticos eventos deportivos en equipo en los que el rumbo del partido puede cambiar en cuestión de segundos. MLB The Show 25 (2025) – Esto no es solo para los aficionados acérrimos al béisbol. Este juego cuenta con una sincronización perfecta de los lanzamientos, animaciones fluidas y ángulos de retransmisión que convierten cada turno al bate en un auténtico duelo. Es el tipo de juego en el que las jugadas inteligentes realmente dan sus frutos. NBA 2K26 (2025) – NBA Los movimientos, tomados directamente de datos reales de jugadores, hacen que las fintas de tobillo parezcan auténticas incluso en PS4. Así que, tanto si juegas en solitario como si compites en línea, este es un juego de baloncesto que combina estilo y finales trepidantes.

Así que, si tienes curiosidad por saber cómo se comparan estos juegos en detalle, desde los desarrolladores hasta las ventajas exclusivas, sigue leyendo. El desglose completo que aparece a continuación muestra exactamente qué es lo que hace que estas selecciones sean los mejores videojuegos deportivos para PS5 ahora mismo.

Los 7 mejores juegos deportivos para PS5 que sacarán a relucir tu espíritu competitivo

Elegir elel mejorPS5 juegos deportivos va más allá de los gráficos o los grandes nombres. Se trata de cómo se eligen los títulos que siguen siendo divertidos gracias a retos ingeniosos y pequeños detalles que mantienen frescas las opciones de juego y las partidas repetidas. Tanto si buscas modos de carrera, carreras rápidas o diversión compartida, esto es lo que destaca en este momento.

1. EA Sports FC 26 [El mejor juego de fútbol para jugadores de PS5]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 Año de estreno 2025 Desarrollador EA Sports Ideal para Aficionados a los juegos de simulación y táctica de fútbol Duración media de la partida ~ 18 horas Características únicas Dos configuraciones de juego: «Auténtico», para un mayor realismo, y «Competitivo», para partidas trepidantes

EA Sports FC 26 lleva la simulación futbolística a un nuevo nivel. El ritmo del partido se percibe más rápido, la IA de los jugadores reacciona de verdad a los espacios y las herramientas de gestión permiten profundizar en las tácticas. Como alguien que se pasa demasiado tiempo ajustando las formaciones, Me encanta cómo cada cambio en el campo modifica realmente el desarrollo del partido. La firma dellos mejores jugadores de Modo Carrera por fin merece la pena dedicarle horas.

Cuando me lancé a mi primera partida, Notaba lo fluidos que se habían vuelto los regates y la defensa. El peso del balón es el adecuado, los pases tienen garra y los porteros ya no parecen paredes de cartón. Modos multijugador Ahora el juego va más fluido, aunque a veces todavía se producen picos de lag. Aun así, cada victoria resulta muy satisfactoria cuando has creado tú mismo el equipo.

Por qué lo elegimos EA Sports FC 26 cuenta con modos más inteligentes, una mejor percepción de los jugadores y un ritmo que premia la inteligencia futbolística. Está pensada para los estrategas a los que les encanta controlar cada detalle, no solo para los jugadores ocasionales de fin de semana.

La iluminación y las reacciones del público le dan ese ambiente de gran partido. Los comentarios son más dinámicos, las sombras del estadio se proyectan de forma diferente y Las introducciones de los combates parecen sacadas directamente de una Premier Leagueemisión.

Mi veredicto: EA Sports FC 26 es el juego de fútbol definitivo para los jugadores a los que les gusta la estrategia. Premia el juego inteligente, la paciencia y a aquellos que viven por ese gol de última hora en el tiempo de descuento.

2. MLB The Show 25 [El mejor juego de béisbol para PS5 en cuanto a realismo]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PS5, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2025 Desarrollador San Diego Studio Ideal para Plantillas reales de la MLB, emocionantes duelos de lanzadores y retransmisiones con estilo Duración media de la partida ~34 horas Características únicas Multitudes realistas, estadios de última generación, rostros de jugadores muy bien definidos

Está claroMLB The Show 25 sigue siendo la simulación definitiva de béisbol para PS5 jugadores. Por lo que he podido ver, su amplia plantilla de la MLB y su mecánica de juego fluida hacen que cada lanzamiento sea importante, premiando las estrategias tácticas en lugar de el simple aporreo de botones.

Y esa estrategia minuciosa cobra vida gracias a los precisos diseños de los estadios y a las reacciones mejoradas de los aficionados, que parecen reales en PS5. Cuando tu bateador conecta un jonrón, el público enloquece, haciendo que cada jugada destacada rivalice con las mejores PS5 Recopilación de vídeos de juegos en pantalla dividida.

A los jugadores que buscan algo más que golpes espectaculares les encantará cómo este juego plasma el ritmo de juego y el dramatismo del béisbol. Destaca en el el mejorPS5 juegos deportivos destacan por combinar el realismo con la diversión y la emoción, convirtiendo incluso las entradas más tranquilas en momentos que no hay que perderse.

Por qué lo elegimos MLB The Show 25 marca un nuevo estándar en cuanto al realismo del béisbol, con animaciones de jugadores y reacciones del público muy realistas, lo que lo convierte en el juego deportivo imprescindible para los aficionados a la MLB.

Lo que lo hace aún mejor es cómo los rostros realistas de los jugadores y las sutiles animaciones del campo crean tensión. Ver cómo un lanzador ajusta su agarre o cómo un corredor se adelanta ligeramente de la base añade esos pequeños detalles finales que mantienen a la persona totalmente absorta, ya sea en PS5 or PS4.

Además, esa intensidad no hace más que aumentar cuando eliges por primera vez los modos de temporada completa o te adentras en los enfrentamientos online más emocionantes. Verlo en uno de los los mejores televisores paraPS5 hace que los jonrones y las imágenes del público cobren vida, convirtiendo cada partido en toda una experiencia. Y esto es precisamente lo que hace que la lucha por el título en MLB The Show 25 algo tan gratificante para los aficionados.

Mi veredicto:Para los aficionados incondicionales al béisbol, MLB The Show 25 garantiza un realismo sin igual. Cada lanzamiento, cada golpe y cada rugido del estadio dan vida a este deporte en PS5.

3. NBA 2K26 [El mejor juego de baloncesto para jugadores de PS5]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows, Switch, Switch 2 Año de estreno 2025 Desarrollador Conceptos visuales Ideal para Simulación de baloncesto y jugadores competitivos en línea Duración media de la partida ~42 horas Características únicas WNBA totalmente integrada y nuevas combinaciones de MyTEAM (NBA + WNBA), nuevo sistema de movimiento ProPLAY™

NBA 2K26 sigue subiendo el listón del realismo en el baloncesto. Ofrece una defensa más sólida, una IA más inteligente y un ritmo de tiro más fluido. Mi carrera sigue siendo una pesadilla para un Un buen juego para un solo jugador, pero es divertido jugar cuando cada movimiento, cada pase y cada bloqueo se sienten tan bien. La nueva tecnología ProPLAY reproduce tan bien los movimientos de la vida real que me he sorprendido a mí mismo viendo las repeticiones solo para fijarme en el juego de pies.

En la cancha, se nota que es un juego intenso y físico. Me encanta calcular el momento justo para lanzar y provocar que los defensores hagan cambios de marca erróneos. Sigue habiendo esa dinámica tan característica de VC que puede frustrar a los jugadores noveles, pero la jugabilidad en sí es de primera categoría, sobre todo si eres jugar en modo cooperativo con un amigo. Cuando metes un tiro en suspensión desde lejos o recibes un alley-oop en medio del tráfico, es pura dopamina.

Por qué lo elegimos NBA 2K26 ofrece una mejor respuesta en cuanto a la sincronización, un equilibrio más adecuado de la resistencia y un ritmo más fluido entre las posesiones. Está claramente pensado para jugadores que viven y respiran el baloncesto, que distinguen instintivamente entre un «drop-step» y un «Euro-step».

Visualmente, es impresionante. El sudor, las camisetas, la iluminación y la música te sumergen en el partido como si estuvieras viendo una retransmisión en directo. El diseño de sonido del pabellón realza cada mate y cada rugido del público, y los espectáculos del descanso siguen siendo impresionantes.

Mi veredicto: NBA 2K26 es la perfección en el baloncesto para los jugadores que buscan realismo y la posibilidad de demostrar su destreza. Es el simulador de baloncesto más satisfactorio al que puedes jugar ahora mismo en PS5.

4. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 [La mejor experiencia de skate para PS5]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Windows Año de estreno 2025 Desarrollador Iron Galaxy Studios Ideal para Aficionados al patinaje que buscan acción trepidante, nostalgia y multijugador online Duración media de la partida ~8-12 horas (campaña principal; varía en el modo multijugador) Características únicas Multijugador multiplataforma (hasta 8 jugadores), niveles remasterizados de PS2, modos «Create-A-Park» y «Create-A-Skater»

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 te transporta a la época dorada del patinaje, pero con un toque moderno. Las combinaciones clásicas, los saltos espectaculares y las ingeniosas mecánicas de grind están todas aquí, ahora perfeccionadas para el PS5. Me lancé al primer nivel y, al instante, ya estaba haciendo grinds y ejecutando trucos alucinantes. La precisión de los controles es perfecta: lo suficientemente fluida como para dar rienda suelta a la creatividad, pero implacable si te descuidas.

Lo que más destaca es la fluidez del juego. Cada sesión se convierte en una carrera en la que encadeno trucos, busco las puntuaciones más altas y descubro nuevas rutas. Es cierto que los objetivos pueden parecer repetitivos al cabo de un rato, pero es difícil no dejarse llevar por el ritmo, sobre todo cuando estás arrasando en un nivel a toda velocidad y realizando combos alucinantes.

Por qué lo elegimos Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 se nutre de la nostalgia sin dejar de parecer novedoso. El sistema de patinaje es fluido y los niveles están repletos de rincones secretos y zonas ocultas que invitan a explorar.

Los entornos son muy animados, repleto de grafitis, rampas y barandillas, donde cada skatepark cobra vida. Y la banda sonora te cautivará con temas de punk y hip hop que te harán patinar al ritmo de la música todo el día.

Mi veredicto: Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 se trata de sentirte como una leyenda del skate. Si te gusta hacer combos fluidos y disfrutar de ese ambiente genial, este es el juego de skate definitivo para PS5.

5. Gran Turismo 7 [La mejor simulación de carreras realista para los jugadores de PS5]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2022 Desarrollador Polyphony Digital Ideal para Jugadores que buscan una simulación de conducción realista y opciones avanzadas de ajuste y personalización Duración media de la partida unas 40 horas Características únicas Trazado de rayos avanzado y háptica DualSense en PS5, más de 400 coches y más de 90 circuitos, modo foto completo y laboratorio de tuning

Gran Turismo 7es ella joya de la corona de los juegos de simulación de carreras en PS5. Es el tipo de juego que te hace valorar cada giro, cada toque de freno y cada cambio de marcha. Me senté al volante y, en cuestión de minutos, me recordó por qué esta franquicia sigue marcando la pauta en cuanto a realismo en las carreras, incluso décadas después.

La retroalimentación del DualSense es alucinante; puedes sentir el firme de la carretera bajo los neumáticos y la resistencia en cada curva. El juego premia la precisión, la paciencia y el dominio, y yo me pasé horas ajustando los coches al milímetro y buscando décimas de segundo en las jornadas de circuito. Puede que la progresión, que requiere mucho esfuerzo, desanime a los jugadores ocasionales, pero si te gusta el control milimétrico y el realismo, esto es lo mejor que hay.

Por qué lo elegimos Gran Turismo 7 define las carreras de simulación en PS5 con un realismo alucinante y una gran profundidad de control. Te ofrece la auténtica emoción de las carreras (piensa en el tuning en el garaje y las competiciones a campo traviesa) y valora más la habilidad que la velocidad.

Cada tema destaca por sí mismo PS5; el asfalto mojado por la lluvia refleja las luces de neón, los motores rugen con una nitidez milimétrica y la cámara capta esos momentos cinematográficos que hacen que cada victoria se sienta como algo monumental. Las imágenes y el sonido se funden en la cultura del motor, sumergiéndote aún más en la rutina del asfalto.

Mi veredicto: Gran Turismo 7 es el paraíso definitivo de las carreras para los apasionados del motor y los perfeccionistas. Es una auténtica delicia al volante para cualquiera que viva por los tiempos por vuelta y el arte de trazar la trazada perfecta.

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Desarrollador EA Tiburon Ideal para Entradas espectaculares, estrategias auténticas, temporadas online Duración media de la partida Unas 18 horas Características únicas Tecnología de colisiones BOOM, energía realista de la multitud y diseños de jugadores más definidos

Está claroMadden NFL 25 sigue siendo la fuerza dominante en los videojuegos de fútbol americano para consolas, especialmente para PS5 propietarios. Por lo que he podido ver en innumerables reseñas de jugadores, esta serie sigue marcando la pauta en cuanto a un modo de juego auténtico al nivel de la NFL que se asemeja mucho a ver un partido en directo, al igual que los títulos de nuestra guía sobre la los mejores juegos de Madden a lo largo de los años.

Pero esa autenticidad va más allá de la apariencia, como cómo te envuelve la auténtica energía del estadio. Gracias a la nueva tecnología BOOM, los placajes y las colisiones estallan con una energía renovada, lo que hace que cada jugada épica sea impredecible. Son estos momentos de combate físico los que mantienen la tensión del juego y recompensan a los jugadores que reaccionan con rapidez y toman decisiones tácticas acertadas.

Por qué lo elegimos Con golpes espectaculares y toda la energía de un estadio de la NFL, Madden NFL 25 ofrece la experiencia futbolística más auténtica en PS5.

Cualquiera que esté buscando lo mejor PS5 Los aficionados a los videojuegos deportivos lo entenderán Madden destaca, al igual que Gran Turismo para los aficionados a las carreras. Su combinación de estrategia real y choques violentos convierte cada partido por equipos en una competición personal definitiva. Esa mezcla transforma las victorias por la mínima en historias de la última jornada que querrás contar mucho después del pitido final, lo que le da un toque de emoción propio de los juegos arcade.

A esa emoción se suma cómo cambia el ambiente en el estadio con cada gran jugada o cada oportunidad fallida. Ver cómo cambia el ambiente aumenta la tensión y te sumerge aún más en el momento, como si… el mejorPS5 juegos, lo que hace que incluso los últimos golpes cortos te parezcan decisivos.

Mi veredicto:Madden NFL 25 es la experiencia definitiva de la NFL, con una gran profundidad estratégica y una acción trepidante, lo que lo convierte en el mejor juego de fútbol americano para PS5aficionados.

7. F1 25 [El mejor juego de carreras para los fans de la PS5]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Desarrollador Codemasters Ideal para Fines de semana de carrera repletos de acción, rivales de gran nivel y un tiempo impredecible Duración media de la partida Unas 22 horas Características únicas IA adaptativa, agarre variable, paradas en boxes trepidantes

Está claroF1 25 destaca entre los mejores PS5 juegos de carreras para jugadores a los que les encanta competir con apuestas reales, al igual que Gran Turismo lo hace a su manera. Es una mezcla de estrategia y reacciones rápidas al volante que refleja la intensidad mental del automovilismo profesional.

Esa ventaja mental se acentúa cuando cambia el tiempo o cuando los pilotos controlados por IA adaptativa acortan distancias de forma agresiva. Cada vuelta de carrera exige concentración, ya que el más mínimo error al girar el volante se traduce en la pérdida de posiciones, lo que hace que, al final, adelantarse se sienta como una victoria en la parrilla ganada a pulso.

Por qué lo elegimos F1 25 combina carreras realistas con condiciones meteorológicas dinámicas y una IA inteligente, lo que lo convierte en una experiencia realmente emocionante para los aficionados a las carreras.

Quien busque algo más que simples vueltas de carreras informales sabrá apreciar cómo este modo crea tensión durante los fines de semana largos. Es parte de lo que mantiene PS5 una de las mejores opciones para superar a los rivales en PS5 vs Xbox Series X debates. Eso es lo que hace que F1 25 Es mucho más que un simple juego de carreras.

A esto se suma cómo va cambiando el agarre de la pista a medida que avanza la carrera. Esto obliga a elegir bien los neumáticos y a trazar líneas de conducción tácticas y cuidadosas, al igual que Gran Turismo, por lo que cada circuito de carreras épico parece cobrar vida, como si contara una historia de lucha que te empuja a volver a por más.

Mi veredicto:Para los amantes de las emociones fuertes, F1 25 es esa combinación perfecta de estrategia y velocidad, lo que lo convierte en el mejor simulador de carreras para PS5.

8. NHL 25 [El mejor juego de hockey para los jugadores de PS5]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Desarrollador EA Vancouver Ideal para Jugadas rápidas, apuestas enormes, enfrentamientos multijugador Duración media de la partida unas 50 horas Características únicas Patinaje de alto nivel, pistas más pulidas, reacciones entusiastas del público

Está claroLiga Nacional de Hockey 25 destaca entre los mejores PS5 juegos deportivos para los aficionados que quieran una acción rápida que exige pensar con rapidez. Por lo que he podido ver en las opiniones de los jugadores, esta serie sigue captando el caos impredecible del hockey mejor que ninguna otra.

Ese caos se vuelve emocionante en cuanto entran en juego una física de patinaje más precisa y unos controles más sensibles. Ver cómo crece el entusiasmo del público a medida que te abres paso entre los defensas te da energía, haciendo que cada pase rápido o cada regate repentino cobre importancia, como en el los mejores portátiles para juegos en estos combates épicos.

Por qué lo elegimos Liga Nacional de Hockey 25 ofrece una jugabilidad rápida y estratégica con mecánicas de patinaje avanzadas y reacciones animadas del público; es uno de los mejores juegos de hockey para PS5.

Pero lo que realmente lo hace destacar es la sensación de que esas jugadas de una fracción de segundo se ganan a pulso. Los jugadores a los que les guste combinar un posicionamiento inteligente con decisiones instintivas descubrirán que Liga Nacional de Hockey 25 ofrece. Cada gol se siente como algo personal, creando recuerdos que perduran más allá de la simple pantalla de victoria.

A esa emoción se suma el hecho de que los partidos locales o los modos online convierten los enfrentamientos en ocasiones para presumir. Si a eso le sumamos uno de los el mejorPS5 auriculares, el ruido del pabellón te sumerge aún más, haciendo que cada partido de la consola resulte aún más emocionante, de forma similar a como Gran Turismo potencia el rugido del motor.

Mi veredicto: Para los aficionados al hockey de alta velocidad, Liga Nacional de Hockey 25 garantiza una acción trepidante y una jugabilidad trepidante que te hará volver una y otra vez.

Mi opinión general sobre los mejores juegos deportivos para PS5

Los partidos deportivos ofrecen experiencias únicas a los aficionados de todo tipo. Siempre hay algo para todos los amantes del deporte:

Para los aficionados al fútbol → EA Sports FC 26 . Una simulación de fútbol hiperrealista que plasma la belleza de este deporte con animaciones de jugadores muy realistas y estrategias de juego intensas.

. Una simulación de fútbol hiperrealista que plasma la belleza de este deporte con animaciones de jugadores muy realistas y estrategias de juego intensas. Para los amantes del skate → skate. . Un relanzamiento de la clásica franquicia, con un sistema de control único que refleja la auténtica libertad del skate.

. Un relanzamiento de la clásica franquicia, con un sistema de control único que refleja la auténtica libertad del skate. Para los amantes del hockey → NHL 25 . Con una física de patinaje avanzada y controles muy precisos, es el juego de hockey más intenso y realista que existe.

. Con una física de patinaje avanzada y controles muy precisos, es el juego de hockey más intenso y realista que existe. Para los aficionados al béisbol → MLB The Show 25. La experiencia más auténtica de la MLB, con estadios impresionantes y movimientos de los jugadores tan realistas que hacen que cada partido parezca una retransmisión en directo.

Cada partido garantiza una experiencia de gran calidad adaptada a cada deporte, así que, sea cual sea tu deporte favorito, ¡te espera una experiencia inolvidable!

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