So spielst du Yu-Gi-Oh! im Jahr 2026: Alles, was du wissen musst

Das Spielen lernen Yu-Gi-Oh! heute ist eine ziemliche Herausforderung. Dieses Sammelkartenspiel gilt als ziemlich komplex, was auf seine riesige Kartenauswahl, die tiefgründigen Spielmechaniken, die vielfältigen Strategien und die manchmal nicht ganz intuitiven Regelauslegungen zurückzuführen ist. Allerdings, Das ändert aber nichts daran, wie viel Spaß es macht, und wenn du mitmachen willst, musst du bei den Grundlagen anfangen.

In diesem Leitfaden für Einsteiger gehen wir einen eine vereinfachte Version der Regeln sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bis hin zum Start und hoffentlich auch zum Sieg in deinem ersten Duell. Am Ende wirst du ein viel besseres Verständnis dafür haben, wie man das Spiel spielt Yu-Gi-Oh! und sich sicher fühlen, wenn sie sich an den Tisch setzen. Die Yu-Gi-Oh! Die hier behandelten Grundregeln sind alles, was Sie für den Einstieg benötigen.

Wie man Yu-Gi-Oh! TCG spielt

SpielanleitungYu-Gi-Oh! Kurz gesagt: Beschwöre Monster, wirke Zaubersprüche und löse Fallen aus, um deinen Gegner zu verwirren – und das alles in einem rundenbasierten Wettlauf, bei dem es darum geht, seine Lebenspunkte auf null zu bringen. Es ist chaotisch, hektisch und macht unglaublich viel Spaß.

Wie ich bereits erwähnt habe, handelt es sich hierbei um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für absolute Anfänger, Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen, dass top Yu-Gi-Oh! Decks oder die Stärksten Yu-Gi-Oh! Karten noch nicht. Stattdessen widmen wir uns zunächst den Grundlagen des Spiels Yu-Gi-Oh!.

Erste Schritte

So geht’s Yu-Gi-Oh! und in dein erstes Duell einzusteigen, brauchst du ein Hauptdeck, optional ein Side- und ein Extra-Deck sowie ein paar wichtige Utensilien wie eine Münze, Spielsteine und manchmal Würfel (je nachdem, was du und dein Gegner im Spiel habt). Eine der ersten Fragen, die neue Spieler stellen, ist: Mit wie vielen Karten beginnt man in Yu-Gi-Oh! – Die Antwort lautet 5, die zu Beginn jedes Duells gezogen wird.

Hauptdeck

Wie bei jedemtolles Sammelkartenspiel, musst du ein Deck haben. In deinem Hauptdeck befindet sich der Großteil deiner Karten. Ein Hauptdeck muss die folgenden Regeln erfüllen Yu-Gi-Oh! Regeln für das Kartenspiel:

Es muss zwischen 40 und 60 Karten enthalten, darunter Monster, Zaubersprüche und Fallen.

Du darfst bis zu 3 Exemplare einer Karte in jedem Deck haben.

Es muss der aktuellen Bannliste entsprechen: Verbotene Karten dürfen überhaupt nicht verwendet werden. Von „Limited Cards“ ist jeweils nur ein Exemplar erlaubt. Für Semi-Limited-Karten gilt eine Beschränkung auf 2 Exemplare.



Das Zusammenstellen eines Decks ist nicht immer einfach. Wenn dein Hauptdeck also nicht die gewünschte Leistung bringt, passe es an und verfeinere es, bis es rund läuft – finde heraus, wie man es spielt Yu-Gi-Oh! kommt oft auf kluge Modernisierungen an. Das Verständnis der Yu-Gi-Oh! Vor deiner ersten Partie solltest du dich unbedingt mit den Regeln für Anfänger bezüglich Deckgrenzen und Verbotslisten vertraut machen.

Seitendeck

Du kannst auch ein Side Deck mitbringen. Ein Side Deck wird in Match-Formaten oder im Wettkampf eingesetzt, und die Spieler können von dort aus Karten in ihr Hauptdeck austauschen.

Ein Side Deck muss die folgenden Regeln erfüllen:

Es muss zwischen 0 und 15 Karten enthalten, einschließlich der Karten, die ins Extra-Deck gehören würden. Wenn keine Karten enthalten sind, bedeutet dies, dass du auf ein Side-Deck verzichtest.

Du darfst zwar 3 Exemplare einer Karte haben, diese werden jedoch ebenfalls auf die Karten in deinem Haupt- und Zusatzdeck angerechnet. Wenn du beispielsweise 3 Dunkle Magierin deinem Hauptdeck darfst du keine weiteren Dunkle Magierin deinem Side Deck.

Wenn du eine Karte aus deinem Side Deck in eines deiner Decks legst, musst du eine Karte herausnehmen. Am Ende müssen dein Hauptdeck und dein Extra Deck jeweils die gleiche Anzahl an Karten enthalten.

Noch einmal,Ein Side Deck ist völlig optional und kommt eigentlich nur im Spiel auf hohem Niveau zum Einsatz. Dennoch: zu wissen, wie man spielt Yu-Gi-Oh! Auf Wettkampfniveau bedeutet das, zu verstehen, wann und wie das Side Deck den Spielverlauf beeinflusst. Das Yu-Gi-Oh! Die Grundregeln für das Side Deck sind einfach – es dürfen nur gleichwertige Karten ausgetauscht werden.

Zusatzdeck

Dein Extra-Deck enthält Monster, die nicht ins Hauptdeck gelegt werden können. Das Yu-Gi-Oh! Die Regeln für das Extra-Deck sind streng:

Es muss 0 bis 15 Karten enthalten, aber darf nur Fusions-, Synchro-, Xyz- und Link-Monster enthalten.

Auch hier gelten die Regeln zum 3-Karten-Limit und zur Bannliste.

Sich mit dem Extra-Deck vertraut zu machen, ist eine der Yu-Gi-Oh! Regeln für Anfänger, die vielen Schwierigkeiten bereiten – aber sobald man die einzelnen Beschwörungsarten verstanden hat, wird alles klar.

Weitere Artikel

Während du herausfindest, wie man das Spiel spielt Yu-Gi-Oh!, sollten Sie vielleicht ein paar nützliche Extras vorbereiten:

Eine Münze und Würfel für Effekte, für die diese benötigt werden.

Token. Spielsteine können alles Mögliche sein, solange sie zwei unterschiedliche Seiten haben (um die Angriffs- oder Verteidigungsposition anzuzeigen). Eine Münze selbst kann als Spielstein dienen, da sie sowohl eine Kopf- als auch eine Zahlseite hat.

Spielsteine können alles Mögliche sein, solange sie zwei unterschiedliche Seiten haben (um die Angriffs- oder Verteidigungsposition anzuzeigen). Eine Münze selbst kann als Spielstein dienen, da sie sowohl eine Kopf- als auch eine Zahlseite hat. Sonstiges Zubehör, das Sie für Ihre Terrasse benötigen, wie zum Beispiel Zähler.

Endlich eine Möglichkeit, den Überblick über deine Lebenspunkte zu behalten: Ein Taschenrechner oder einfach nur ein Blatt Papier und ein Stift reichen aus.

Du tust es nichtdiesedamit man lernen kann, wie man spielt Yu-Gi-Oh!, aber sie sorgen dafür, dass deine Duelle viel flüssiger ablaufen. Zu wissen, wie man spielt Yu-Gi-Oh! Das Erstellen von Karten wird viel einfacher, wenn man das richtige Zubehör zur Hand hat.

Wo werden die Karten auf der Spielmatte platziert?

Zum Schluss wollen wir noch über das Yu-Gi-Oh! Feldlayout – ein wichtiger Bestandteil des Yu-Gi-Oh! Grundregeln. Jeder Kartensatz muss in einem eigenen Bereich abgelegt werden, damit beide Spieler jederzeit einen klaren Überblick über den Spielstand haben. Das Beherrschen der Yu-Gi-Oh! Wenn du das Spielfeld vor deinem ersten Spiel aufbaust, vermeidest du viel Verwirrung während des Duells.

Vor beiden Spielern befinden sich 10 Felder. Die oberen 5 Felder sind deine Monsterzonen, in denen sich Monster befinden, während die unteren 5 Felder deine Zauber-/Fallen-Zonen sind, in denen du Zauber und Fallen ausspielst und aufstellst.

Links von deinen Monsterzonen befindet sich die Feldzone, in der du Feldzauber platzierst.

Unterhalb der Feldzone befindet sich Ihre Die Extra-Deck-Zone, in der dein Extra-Deck abgelegt wird.

Rechts neben deinen Zauber- und Fallenzonen befindet sich die Deck-Zone, in der du dein Hauptdeck ablegst.

Über der Deck-Zone befindet sich die Der Friedhof, kurz GY, wo abgelegte Karten landen.

Rechts vom GY befindet sich dein Verbannungszone, wohin verbannte Karten kommen . Beachten Sie, dass es sich hierbei um einen inoffiziellen Begriff handelt.

. Beachten Sie, dass es sich hierbei um einen inoffiziellen Begriff handelt. Zu guter Letzt gibt es in der Mitte des Spielfelds zwischen den beiden Spielern zwei Monsterzonen. Das sind die 2 zusätzliche Monsterzonen, die gemeinsam genutzt werden und für jeden Spieler wichtig sind, der Link-Monster einsetzt.

Siehe dazu Yu-Gi-Oh! Wenn du dir mal nicht sicher bist, wo eine Karte hingehört, schau dir das Feldlayout an – die richtige Platzierung in den Zonen ist eine der nützlichsten Gewohnheiten, die man sich frühzeitig aneignen sollte.

Arten von Spielkarten

Bevor wir uns damit befassen, wie man das Spiel spielt Yu-Gi-Oh! Bevor wir uns mit den Karten befassen, müssen wir zunächst einen Blick auf die drei Kartentypen im Spiel werfen: Monster, Zaubersprüche und Fallenund verstehen, wie jedes einzelne davon funktioniert. Es spielt keine Rolle, ob Sie das am bestenYu-Gi-Oh! Karten in deinem Deck, wenn du ja nicht weißt, wie sie funktionieren.

Dieser Abschnitt behandelt die Yu-Gi-Oh! Regeln für Anfänger, die erklären, welche Funktion die einzelnen Kartentypen haben und wann man sie einsetzt. Das Verständnis aller drei Kartenkategorien ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil des Spiels Yu-Gi-Oh! in allen Begegnungen gleichbleibend

Monsterkarten

Monsterkarten sind das Herzstück jedes Duells – klar, die Werte sind wichtig, aber Spielzüge entscheiden Spiele. Wenn du gerade lernst, wie man spielt Yu-Gi-Oh! Karten: Beginne mit den Monstern. Sie sind deine Hauptwaffe, und mehrere Arten davon befinden sich direkt in deinem Hauptdeck.

Normale Monster sie haben keine besonderen Effekte, verfügen aber oft über hohe Werte für ihre Stufe. Sie haben einen gelben Hintergrund.

sie haben keine besonderen Effekte, verfügen aber oft über hohe Werte für ihre Stufe. Effektmonster machen den Großteil der Monsterkarten aus. Diese Monster verfügen über Effekte, die von der Störung des Gegners bis hin zum Ziehen von Karten reichen. Diese Karten sind an ihrem orangefarbenen Hintergrund zu erkennen.

machen den Großteil der Monsterkarten aus. Diese Monster verfügen über Effekte, die von der Störung des Gegners bis hin zum Ziehen von Karten reichen. Ritualmonster muss durch einen Effekt beschworen werden, in der Regel durch eine Ritualzauberkarte. Diese Karten haben einen einfarbig blauen Hintergrund.

muss durch einen Effekt beschworen werden, in der Regel durch eine Ritualzauberkarte.

Es ist erwähnenswert, dass Monster eine Subtyp, darunter Tuner, Union, Gemini, Toon, Spirit, Flip und so weiter. Das Verständnis dieser Details ist eines der Yu-Gi-Oh! Kartenspielregeln, die still und leise über mehr Spielzüge entscheiden, als die meisten Anfänger erwarten.

Kommen wir nun zum Extra-Deck, wo sich die Monster befinden nach Beschwörungsmethode unterschieden. Habt bitte etwas Geduld, denn das Verständnis jedes einzelnen dieser Punkte ist entscheidend, um das Yu-Gi-Oh! die Grundregeln im Griff:

Fusionsmonster werden hergestellt von andere Karten durch einen Effekt kombinieren. Wenn du den Anime kennst, wirst du mit Polymerisation, aber es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eine Fusionsbeschwörung durchzuführen. Fusion-Monster haben einen satten violetten Hintergrund.

werden hergestellt von Wenn du den Anime kennst, wirst du mit Polymerisation, aber es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eine Fusionsbeschwörung durchzuführen. Synchro-Monster werden durch Synchro-Beschwörung beschworen, bei der du einen Tuner und andere Monster auf deinen Friedhof legst, deren Die addierten Stufen entsprechen der Stufe des Synchromonsters, das du beschwören möchtest. Synchro-Monster haben einen weißen Hintergrund.

werden durch Synchro-Beschwörung beschworen, bei der du einen Tuner und andere Monster auf deinen Friedhof legst, deren Xyz-Monster verlangen von dir, dass du Stelle die benötigten Monster in einer Monsterzone auf , dann lege das Xyz-Monster auf den Kartenstapel. Der Kartenstapel dient als Xyz-Material; stell dir das wie Munition vor. Xyz-Monster haben einen Rang anstelle einer Stufe. Xyz-Monster haben einen schwarzen Hintergrund mit Sternen und Geschwindigkeitsstreifen.

verlangen von dir, dass du , dann lege das Xyz-Monster auf den Kartenstapel. Der Kartenstapel dient als Xyz-Material; stell dir das wie Munition vor. Pendel-Monster sind eine Handvoll: Beides sind Monster und Zauber. Um sie als Zauber einzusetzen, lege sie in eine deiner Pendelzonen (die äußersten linken und rechten Zauber-/Fallen-Zonen). Wenn du 2 Pendelmonster als Zauber hast, kannst du diese nutzen, um eine Pendelbeschwörung durchzuführen. Im Gegensatz zu den anderen hier aufgeführten Typen befinden sich Pendelmonster zu Beginn im Hauptdeck. Wenn sie vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt werden sollten, lege sie stattdessen offen im Extra-Deck. Ein Pendulum-Monster hat einen orange-grünen Hintergrund, der in der Mitte diagonal geteilt ist.

sind eine Handvoll: Link-Monster sind wie Synchromonster, nur dass du diesmal nur Monster opfern musst, deren Anzahl dem Link-Wert entspricht. Link-Monster können so viele Materialien zählen, wie ihr eigener Link-Wert beträgt, der zudem anstelle von Level oder Rang verwendet wird. Werden Linkmonster aus dem Extra-Deck beschworen, müssen sie in die Extra-Monsterzone oder in eine beliebige Zone beschworen werden, auf die ein Linkpfeil (die Pfeile auf Linkmonstern) zeigt. Das Verständnis der Yu-Gi-Oh! Die Anordnung der Felder ist hier entscheidend, da diese Zonenplatzierungen strikt vorgeschrieben sind. Link-Monster haben keinen DEF-Wert, was bedeutet, dass sie niemals in Verteidigungsposition gebracht werden können (auch nicht verdeckt). Link-Monster haben einen dunkelblauen Hintergrund mit einem sechseckigen Muster.

sind wie Synchromonster, nur dass du diesmal nur Monster opfern musst, deren Anzahl dem Link-Wert entspricht.

Als Anfänger würde ich dir empfehlen, dich auf Fusion-, Synchro- und Xyz-Monster zu beschränken, da diese viel einfacher zu handhaben sind als Pendel- und Link-Monster.

The Yu-Gi-Oh! Die Grundregeln für das Beschwören aus dem Extra-Deck mögen auf den ersten Blick einschüchternd wirken, aber glaub mir, man hat den Dreh schnell raus. Einer der Kernpunkte Yu-Gi-Oh! Regeln für Anfänger: Jedes Monster im Extra-Deck hat seine eigenen Beschwörungsbedingungen, und in diesem Spiel gibt es kein „fast richtig“. Halte dich an die Vorgaben, sonst gibt es keine Beschwörung.

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Zauberkarten

Das Spiel beherrschen Yu-Gi-Oh! Karten zu spielen bedeutet, zu wissen, wie und wann man Zaubersprüche einsetzt – oft machen sie den Unterschied zwischen einem guten und einem großartigen Zug aus.

Zauberkartenstarke Effekte auslösen Das kann von der Vernichtung oder Verbannung von Monstern über das Hinzufügen bestimmter Karten zu deiner Hand bis hin zum einfachen Ziehen weiterer Karten reichen.

Die verschiedenen Arten von Zauberkarten sind:

Normale Zaubersprüche haben kein Symbol neben ihrem Namen. Das sind „Fire-and-Forget“-Karten, die du während deines Zuges aus deiner Hand aktivieren kannst.

haben kein Symbol neben ihrem Namen. Das sind „Fire-and-Forget“-Karten, die du während deines Zuges aus deiner Hand aktivieren kannst. Sofortwirkende Zaubersprüche haben einen Blitz neben ihrem Namen. Diese können genau wie normale Zaubersprüche aktiviert werden, aber sie können außerdem: Wird während des Zuges deines Gegners ausgelegt und aktiviert. Werde während deines Zuges als Reaktion auf die Aktionen deines Gegners aus deiner Hand gespielt.

haben einen Blitz neben ihrem Namen. Diese können genau wie normale Zaubersprüche aktiviert werden, aber sie können außerdem: Dauerzauber mit einem Unendlichkeitssymbol versehen sind. Diese Karten bleiben auf dem Spielfeld und verfügen in der Regel über Fähigkeiten, die bei Bedarf ausgelöst werden können, oder entfalten eine anhaltende Wirkung, solange sie vorhanden sind.

mit einem Unendlichkeitssymbol versehen sind. Diese Karten bleiben auf dem Spielfeld und verfügen in der Regel über Fähigkeiten, die bei Bedarf ausgelöst werden können, oder entfalten eine anhaltende Wirkung, solange sie vorhanden sind. Ausrüstungszauber mit einem Kreuzsymbol versehen sind. Beim Ausspielen zielen Ausrüstungszauber auf ein bestimmtes Monster und wirken ihre Effekte auf dieses Monster. Ausrüstungszauber bleiben auf dem Spielfeld, solange das Monster, das sie trägt, im Spiel ist; wird das Monster, das sie trägt, vom Spielfeld entfernt, werden die Ausrüstungszauber zerstört.

mit einem Kreuzsymbol versehen sind. Beim Ausspielen zielen Ausrüstungszauber auf ein bestimmtes Monster und wirken ihre Effekte auf dieses Monster. Feldzauber mit einer Windrose versehen sind. Diese Karten kommen in die Feldzone und bleiben dort, genau wie Dauerzauber.

mit einer Windrose versehen sind. Diese Karten kommen in die Feldzone und bleiben dort, genau wie Dauerzauber. Ritualzaubermit einem Feuersymbol versehen sind. Diese dienen fast ausschließlich dazu, Ritualmonster rituell zu beschwören.

Einer derYu-Gi-Oh! Eine Regel im Kartenspiel, die Anfänger oft überrascht, ist die Unterscheidung zwischen Zaubersprüchen, die man im Zug des Gegners aktivieren kann, und solchen, bei denen dies nicht möglich ist – Schnellzauber bilden hier die wichtigste Ausnahme.

Das Timing der Zauberkarten ist ebenfalls einer der Yu-Gi-Oh! Regeln für Anfänger, die man sich frühzeitig einprägen sollte, da ein falsch getimter Einsatz das Spiel kosten kann.

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Fallen-Karten

Zu guter Letzt wären da noch die Fallenkarten. Diese haben einen violetten, fast schon rosafarbenen Hintergrund und sind wird in der Regel als Reaktion auf die Aktionen eines Gegners eingesetzt.

Die Arten von Fallenkarten sind:

Normale Fallen haben kein Symbol. Sie bieten eine Vielzahl von Effekten.

haben kein Symbol. Sie bieten eine Vielzahl von Effekten. Durchlaufsammler verfügen über ein Unendlichkeitssymbol (Lemniskate). Genau wie Dauerzauber entfalten sie einen konstanten Effekt, solange sie offen liegen.

verfügen über ein Unendlichkeitssymbol (Lemniskate). Genau wie Dauerzauber entfalten sie einen konstanten Effekt, solange sie offen liegen. Konterfallenmit einem Pfeilsymbol versehen sind. Diese Karten sind die einzigen im Spiel, die eine Zaubergeschwindigkeit von 3 haben. Für Anfänger bedeutet das, dass Konterfallen das A und O beim Kettenlegen sind.

Das Timing von Fallen – insbesondere die Tatsache, dass Fallen erst aufgestellt werden müssen, bevor sie eingesetzt werden können – ist eines der Yu-Gi-Oh! Grundregeln, an denen viele neue Spieler scheitern. Das zu verstehen, ist entscheidend für das Spiel Yu-Gi-Oh! strategisch gesehen, da starke Defensivaktionen oft genauso zuverlässig zum Sieg führen wie spektakuläre Offensivaktionen.

Wie man eine Karte liest

Das Spielen lernen Yu-Gi-Oh! Um Karten richtig zu nutzen, muss man sie zunächst richtig lesen. Eine der einfachsten Yu-Gi-Oh! Ein wichtiger Aspekt bei den Regeln von Kartenspielen ist die Zeichensetzung: Ein Doppelpunkt weist in der Regel auf eine Auslösebedingung hin, während ein Semikolon meist die Kosten angibt, die man zahlen muss, um einen Effekt auszulösen.

Vor diesem Hintergrund wollen wir uns nun das Kartenlayout ansehen – eines der nützlichsten Yu-Gi-Oh! Regeln für Anfänger.

Karten bestehen aus folgenden Elementen:

A Name , das sich oben auf der Karte befindet.

, das sich oben auf der Karte befindet. Stufe / Muss (nur Xyz), die beide durch die Anzahl der Sterne unter dem Namen gekennzeichnet sind.

/ (nur Xyz), die beide durch die Anzahl der Sterne unter dem Namen gekennzeichnet sind. Ein Elementarwesen Attribut , oben rechts.

, oben rechts. Monster Typ , das sich im oberen Bereich des Textfelds befindet.

, das sich im oberen Bereich des Textfelds befindet. Effekt oder Beschreibungstext , die sich im Textfeld befinden. Beachte bei den Effekttexten die Verwendung von Doppelpunkten und Semikolons, die jeweils die Auslösebedingungen und die Kosten bzw. Voraussetzungen kennzeichnen.

, die sich im Textfeld befinden. Angriff/VerteidigungWerte, die sich unten rechts auf der Karte befinden.

Insbesondere fehlen bei Zaubersprüchen und Fallen die meisten dieser Elemente, aber sie verfügen zudem über:

An optional Symbolneben ihrem Typ, der angibt, um welche Art von Zauber- oder Fallenkarte es sich handelt.

Die Fähigkeit, eine Karte vollständig zu analysieren, ist eine der Yu-Gi-Oh! Regeln für Anfänger, die sich direkt auf deine Fähigkeit auswirken, im Spiel die richtigen Entscheidungen zu treffen.

So spielst du Yu-Gi-Oh! TCG: Schritt für Schritt

Auch wenn meine Erklärungen etwas langatmig waren (und ich entschuldige mich dafür, aber sie waren notwendig), spielenYu-Gi-Oh! kann eine überraschend einfache Angelegenheit sein, besonders für Anfänger. In diesem Abschnitt gehen wir Schritt für Schritt durch den Ablauf eines Spiels.

Hier ist der Yu-Gi-Oh! Grundregeln sind keine Theorie mehr, sondern werden zur Praxis. Das Umsetzen der Yu-Gi-Oh! Die Regeln eines Kartenspiels in die Praxis umzusetzen, ist der schnellste Weg, sie sich einzuprägen.

Bevor Sie jedoch loslegen, stellen Sie sicher, dass Ihre Zonen richtig angeordnet sind – die Yu-Gi-Oh! Das Spielfeld sollte eingerichtet und allen Spielern vertraut sein, bevor einer der beiden Spieler zieht.

Ein Duell beginnen

Sobald du und dein Gegner eure Decks beisammen habt und die Karten ausgelegt sind, ist es Zeit, ein Duell zu beginnen. Lege dein Haupt- und dein Zusatzdeck an die richtigen Stellen, dann Entscheide, wer anfängt durch einen Münzwurf oder eine andere Methode deiner Wahl.

Sobald das geklärt ist, ist es an der Zeit, die Frage zu beantworten: „Mit wie vielen Karten beginnt man in Yu-Gi-Oh!„?“ Beide Spieler ziehen 5 Karten, und das Duell beginnt.

Ziehphase

Die Ziehphase ist der erste Schritt eines jeden Zuges und erklärt sich eigentlich von selbst: Während der Ziehphase zieht der aktive Spieler eine Karte vom obersten Ende seines Decks.

Der Spieler, der beginnt, zieht in seiner ersten Ziehphase keine Karte.

Diese Ausnahme ist eine der Yu-Gi-Oh! Regeln für Anfänger, die in den ersten Partien oft vergessen werden – man greift aus Gewohnheit leicht instinktiv zum Stapel. Sich daran zu erinnern, gehört zum Spiel dazu Yu-Gi-Oh! ohne dem Gegner einen Vorteil zu verschaffen.

Standby Phase

Auf die Ziehphase folgt die Standby-Phase. In dieser Phase muss keiner der Spieler etwas tun, allerdings müssen alle Effekte oder Kosten abgehandelt werden, die in dieser Zeit auftreten, wie zum Beispiel der Effekt von Baumfroschoder die LP-Kosten von Friedensbotschafter.

Die Standby-Phase verläuft normalerweise recht ruhig, aber unter den Yu-Gi-Oh! Kartenspielregeln: Bestimmte Karten lösen hier Effekte aus – und eine obligatorische Karte zu übersehen, ist ein echter Fehler.

Hauptphase 1

In der Hauptphase 1 findet das eigentliche Geschehen statt. Während der Hauptphase 1 kann der aktive Spieler:

Monster beschwören. Dazu gleich mehr.

Wechsle die Position eines Monsters von „Angriff“ zu „Verteidigung“ oder umgekehrt. Du darfst die Position jedes Monsters nur einmal pro Zug wechseln. Monster können ihre Position auf diese Weise nicht in dem Zug wechseln, in dem sie beschworen wurden.

Zaubersprüche und Fallen aus der Hand ausspielen oder auflegen. Um eine Zauberkarte auszuspielen, lege sie offen in eine deiner Zauberkarten-/Fallen-Zonen und führe dann die darauf angegebenen Effekte aus. Fallen können nicht direkt gespielt werden. Sie müssen verdeckt in einer deiner Zauber-/Fallen-Zonen ausgelegt werden. Wenn eine Falle oder ein Schnellzauber ausgelegt wird, kann sie bzw. er erst im nächsten Zug (in der Regel dem deines Gegners) aktiviert werden.

Aktiviere die Effekte der Karten, die sich bereits auf dem Spielfeld befinden. Alles, was vor einem Doppelpunkt oder Semikolon (: oder ; ) steht, gibt die Bedingungen an, unter denen ein Effekt ausgelöst werden kann. Alle Bedingungen vor dem Semikolon müssen erfüllt sein, bevor der Effekt ausgelöst wird; dadurch wird eine Kette gestartet. Manche Effekte zielen auf etwas ab; in diesen Effekten wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie auf etwas abzielen.



Sich mit der Spielweise vertraut machen Yu-Gi-Oh! Das Ausspielen von Karten während der Hauptphase 1 ist wohl die wichtigste Fähigkeit, die man sich aneignen sollte. Die Vielzahl der hier verfügbaren Optionen ist es, die das Yu-Gi-Oh! Die Grundregeln für diese Phase wirken zunächst überwältigend – doch mit etwas Übung fügt sich alles wie von selbst zusammen.

Monster beschwören

Bevor deine Monster etwas tun können, müssen sie erst einmal ins Spiel kommen, und das geschieht durch Beschwörung. Das ist einer der wichtigsten Grundsätze beim Spielen Yu-Gi-Oh! und es ist überhaupt nicht kompliziert:

Einmal während deines Zuges , kannst du ein Monster aus deiner Hand als Normalbeschwörung (offen in Angriffsposition) beschwören oder als Set-Karte (verdeckt in Verteidigungsposition) legen. Wenn ein Monster Stufe 5 oder höher hat, musst du Hommage andere Monster auf deinem Spielfeld, indem du sie auf den Friedhof schickst. Monster der Stufen 5–6 erfordern 1 Tribut, während Monster der Stufe 7+ 2 Tribute erfordern.

, kannst du ein Monster aus deiner Hand als Normalbeschwörung (offen in Angriffsposition) beschwören oder als Set-Karte (verdeckt in Verteidigungsposition) legen. Du kannst Flip-Beschwörung ein Monster auf deinem Spielfeld, indem du es von der verdeckten Verteidigungsposition in die aufgedeckte Angriffsposition umdrehst. Es gibt keine Begrenzung, wie oft du das tun kannst , aber du kannst dies nicht in demselben Zug tun, in dem das Monster ins Spiel gebracht wurde.

ein Monster auf deinem Spielfeld, indem du es von der verdeckten Verteidigungsposition in die aufgedeckte Angriffsposition umdrehst. , aber du kannst dies nicht in demselben Zug tun, in dem das Monster ins Spiel gebracht wurde. Außerdem gibt es Sonderladung. Das sind Effekte, mit denen du weitere Monster ins Spiel bringen kannst, ohne deine Normale Beschwörung zu verbrauchen. Die Anzahl der Spezialbeschwörungen, die du pro Zug durchführen kannst, ist unbegrenzt.

Das sind Effekte, mit denen du weitere Monster ins Spiel bringen kannst, ohne deine Normale Beschwörung zu verbrauchen.

Lass uns noch ein bisschen mehr über „Special Summons“ sprechen:

Sonderbeschwörungen erfolgen in der Regel als Folge eines Monster-, Zauber- oder Falleneffekts. Eine Karte, auf der steht, dass sie ein Fusionsmonster fusionsbeschwört, bringt dieses als Spezialbeschwörung ins Spiel.

Eine Karte, auf der steht, dass sie ein Fusionsmonster fusionsbeschwört, bringt dieses als Spezialbeschwörung ins Spiel. Synchro-, Xyz- und Link-Monster können während deiner Hauptphasen jederzeit als Spezialbeschwörung beschworen werden, solange Sie über die auf der Karte aufgeführten Materialien verfügen.

Pendelbeschwörungen sind, wenig überraschend, am komplexesten: Du kannst eine Pendelbeschwörung durchführen, wenn du 2 Monster in deinen Pendelzonen hast (jeweils eines). Die Zahl an der Seite der „Pendulum-Effekt“-Karte gibt die Stärke eines Pendulum-Monsters an Maßstab. Wenn du eine Pendelbeschwörung durchführst, kannst du eine Spezialbeschwörung durchführen so viele Monster aus deiner Hand ins Spiel, sofern ihre Stufen zwischen den Skalen liegen. Die Stufen 1 und 9 bedeuten, dass du Monster der Stufen 2 bis 8 per Pendelbeschwörung beschwören kannst. Schließlich kannst du Pendelmonster aus deinem Extra-Deck als Spezialbeschwörung beschwören, die offen liegen. Diese müssen in die Extra-Monsterzone oder in eine beliebige Zone gelegt werden, auf die ein Linkmonster zeigt.



Falls du neu bist: Die Mechaniken „Tribut“ und „Sonderbeschwörung“ sind Klassiker Yu-Gi-Oh! Regeln für Anfänger, deren Verständnis etwas Zeit in Anspruch nehmen kann. Sich mit der Spielweise vertraut machen Yu-Gi-Oh! Das Ausspielen von Karten in der Beschwörungsphase ist oft der Moment, in dem das Spiel langsam „Sinn ergibt“.

Kampfphase

Wenn du die Hauptphase 1 abgeschlossen hast, kannst du in die Kampfphase übergehen. Hier, Du wählst Angriffsziele für jedes deiner Monster in Angriffsposition aus, und hoffentlich kannst du einige der Kreaturen deines Gegners vernichten. Wenn du den Angriff mit einem bestimmten Monster überspringen möchtest, kannst du das tun.

Wir werden gleich noch auf den Ablauf von Kämpfen eingehen, aber denk daran, dass Der erste Spieler hat in Runde 1 keine Kampfphase – eines davonYu-Gi-Oh! Kartenspielregeln, die Anfänger immer vergessen.

Hauptphase 2

Sobald sich der Staub der Kampfphase gelegt hat, kannst du in die Hauptphase 2 übergehen. Die Hauptphase 2 entspricht genau der Hauptphase 1 indem du jede dir zur Verfügung stehende Aktion ausführen kannst. In der Regel bedeutet dies, dass du Zauber und Fallen für den nächsten Zug auslegst oder deine Verteidigung verstärkst, falls dein Gegner dich während der Kampfphase mit einem Effekt überrascht hat.

Beachte, dass deine Normale Beschwörung in der Hauptphase 2 nicht zurückgesetzt wird; du darfst pro Zug nur 1 normale Beschwörung vornehmen. Das ist eine dieser Yu-Gi-Oh! Regeln für Anfänger, die unbemerkt zu Fehlern führen, besonders wenn man sie zu lange aufschiebt. Die Ressourcenverwaltung ist ein zentraler Bestandteil des Yu-Gi-Oh! Grundregeln.

Endphase

Die Endphase markiert das Ende des Zuges eines Spielers. Wie in der Standby-Phase muss hier keiner der Spieler etwas tun, allerdings gibt es Effekte, die während der Endphase ausgelöst werden.

Sobald die Endphase beendet ist, ist der nächste Spieler an der Reihe, beginnend mit der Ziehphase.

Nun haben Sie einen kompletten Durchgang der Spielanleitung absolviert Yu-Gi-Oh! – eine komplette Runde, von der Ziehphase bis zur Endphase. Die Yu-Gi-Oh! Die Regeln des Kartenspiels für den Spielablauf wiederholen diesen Zyklus während des gesamten Duells.

Siegbedingungen

Wie bei jedem Sammelkartenspiel geht es darum, Yu-Gi-Oh! ist es, deinen Gegner zu besiegen. Dies kann auf drei verschiedene Arten geschehen:

Die gängigste Art zu gewinnen ist die Lebenspunkte deines Gegners auf 0 zu reduzieren. Dies geschieht meist im Kampf, aber es gibt auch Zaubersprüche, Fallen und Effektmonster, die Schaden verursachen.

Dies geschieht meist im Kampf, aber es gibt auch Zaubersprüche, Fallen und Effektmonster, die Schaden verursachen. Die zweite Möglichkeit zu gewinnen ist über sich herausputzen . Wenn dein Gegner während seiner Ziehphase oder durch einen Effekt (z. B. durch Der Topf der Gier), sie verlieren das Duell.

. Wenn dein Gegner während seiner Ziehphase oder durch einen Effekt (z. B. durch Der Topf der Gier), Die letzte Möglichkeit, zu gewinnen, ist über eine alternative Gewinnbedingung.Karten wieExodia, der Verbotene die dir ermöglichen, das Duell sofort zu gewinnen.

Ein wesentlicher Teil des Lernens der Yu-Gi-Oh! Zu den Grundregeln gehört es, die verschiedenen Gewinnmöglichkeiten zu kennen, da sie deine Strategie in jedem Duell bestimmen. Sie sind außerdem entscheidend für das Verständnis Wie spielt man Yu-Gi-Oh! Karten, die ein Duell beenden können, ohne zu kämpfen, wie zum Beispiel Exodia.

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Wie greift man in Yu-Gi-Oh! TCG an?

Der Letzte der Anfänger Yu-Gi-Oh! Eine Regel für Kartenspiele, die du kennen solltest, lautet: Wie man Kämpfe löst. Es spielt keine Rolle, ob du das stärkste oder das teuerste hast Yu-Gi-Oh! Karten: Sie alle folgen denselben Kampfregeln, daher solltest du sie dir so schnell wie möglich aneignen. Wenn du das beherrschst, wirst du verstehen, wie das Spiel funktioniert Yu-Gi-Oh! als jemand, der die Spielregeln nicht erst mitten im Duell entdeckt hat.

Ein Monster in Angriffsposition angreifen

Wenn ein Monster ein anderes Monster in Angriffsposition angreift, ihre Angriffswerte vergleichen, dann gehen Sie wie folgt vor:

Vernichte das Monster, dessen Angriffswert niedriger war.

Der Spieler, der diese Karte kontrolliert, erleidet Lebenspunkteschaden in Höhe der Differenz der Angriffswerte.

Falls Monster die gleiche Angriffskraft haben, werden beide zerstört. Keiner der Spieler erleidet Schaden. Monster mit 0 Angriffspunkten sind von dieser Regel ausgenommen: Beide bleiben nach dem Schaden im Spiel.



Ein Monster in Verteidigungsposition angreifen

Wenn ein Monster ein anderes Monster in Verteidigungsposition angreift, musst du Vergleiche die Angriffskraft des Angreifers mit der Verteidigungskraft des Verteidigers, dann gehen Sie wie folgt vor:

Wenn die ATK des Angreifers größer ist als die DEF des Verteidigers, zerstöre das verteidigende Monster. Beachte, dass die ATK größer sein muss; bei Gleichstand bleibt der Verteidiger am Leben.

Wird der Verteidiger zerstört, so erleidet keinen Schaden.

Wenn die Verteidigung des Verteidigers größer ist als der Angriff des Angreifers, erleidet der Spieler, der den Angreifer steuert, Schaden in Höhe der Differenz zwischen Verteidigung und Angriff.

Wenn dein Gegner keine Monster hat

In dem glücklichen Fall, dass dein Gegner keine Monster auf dem Spielfeld hat, kannst du eine Direkter Angriff, der die Lebenspunkte des Gegners um den Angriffswert des Angreifers verringert.

Eine der einfachsten Yu-Gi-Oh! Eine wichtige Grundregel, die man beachten sollte, ist „Keine Blocker, direkt weiterleiten“, und das ist ein wichtiger Hinweis darauf, wie man das Spiel spielt Yu-Gi-Oh! offensiv.

Weitere wichtige Regeln

Wir sind fast am Ende dieses Tutorials zum Thema „Wie man spielt“ Yu-Gi-Oh! Karten. Inzwischen haben Sie ein solides Verständnis der Yu-Gi-Oh! Grundregeln; nach ein paar Partien möchtest du dich vielleicht näher mit einigen fortgeschrittenen Spielmechaniken befassen.

Die folgenden Abschnitte behandeln die Yu-Gi-Oh! Kartenspielregeln, die dein Spiel auf ein neues Niveau heben, sobald du die Grundlagen beherrschst.

Ketten

Ketten entstehen, wenn mehrere Effekte gleichzeitig abgehandelt werden sollen. Ein Beispiel: Spieler A spielt eine Karte aus, woraufhin Spieler B die Möglichkeit hat, seinen eigenen Effekt zu aktivieren. Ich will es ganz offen sagen: Das ist eine sehr komplexe Spielmechanik, aber sie ist entscheidend, um das Spiel zu verstehen Yu-Gi-Oh!.

Kurz gesagt:

Ketten entstehen, wenn Spieler Effekte gemeinsam oder als Reaktion aufeinander auslösen. Jedem Effekt wird eine Kettenglied-Nummer zugewiesen, wobei 1 für den ersten Effekt steht, 2 für den zweiten und so weiter.

Jedem Effekt wird eine Kettenglied-Nummer zugewiesen, wobei 1 für den ersten Effekt steht, 2 für den zweiten und so weiter. In „Chains“ sind die Spieler abwechselnd an der Reihe ; wenn Spieler 1 einen Effekt auslöst, kann Spieler 2 mit einem weiteren Effekt darauf reagieren, bevor Spieler 1 der Kette einen weiteren Effekt hinzufügt, und so weiter. Der aktive Spieler hat in der Regel das Recht, eine Kette zu beginnen.

; wenn Spieler 1 einen Effekt auslöst, kann Spieler 2 mit einem weiteren Effekt darauf reagieren, bevor Spieler 1 der Kette einen weiteren Effekt hinzufügt, und so weiter. Der aktive Spieler hat in der Regel das Recht, eine Kette zu beginnen. Ketten werden rückwärts aufgelöst. Bei 3 „Chain Links“ werden deren Effekte in der Reihenfolge 3-2-1 abgehandelt.

Bei 3 „Chain Links“ werden deren Effekte in der Reihenfolge 3-2-1 abgehandelt. Die Zaubergeschwindigkeit bestimmt, welche Karten an welche anderen Karten angehängt werden können. Dazu später mehr.

Dazu später mehr. Obligatorische Effekte werden in einer Kette immer zuerst hinzugefügt; wenn mehrere Effekte vorliegen, kann der Besitzer die Kettenverbindung nach Belieben anordnen. Obligatorische Effekte sind an der Formulierung „wenn (Bedingung)“ ohne die Klausel „du kannst“ zu erkennen.

Auch wenn Ketten sehr komplex sind, wirst du nach ein paar Runden den Dreh raus haben. Weitere Informationen findest du unter „Fast Effect Timing“.

Zaubergeschwindigkeiten

Die Zaubergeschwindigkeit bestimmt, welche Karten oder Effekte verkettet werden können. Die allgemeine Regel lautet, dass man nur an folgende Karten oder Effekte anketteln kann: einen Effekt mit derselben oder einer höheren Zaubergeschwindigkeit.

Die Zaubergeschwindigkeiten lauten wie folgt:

Zaubergeschwindigkeit 1 ist die langsamste. Du kannst keine Effekte mit einer Zaubergeschwindigkeit von 1 verketten, es sei denn, es handelt sich um obligatorische Effekte, die gleichzeitig ausgelöst werden. Alle Zauberkarten mit Ausnahme von Schnellzaubern sowie Monstereffekte, bei denen nicht „Schnelleffekt“ angegeben ist, haben die Zaubergeschwindigkeit 1.

Du kannst keine Effekte mit einer Zaubergeschwindigkeit von 1 verketten, es sei denn, es handelt sich um obligatorische Effekte, die gleichzeitig ausgelöst werden. Die Zaubergeschwindigkeit 2 ist mittel. Du kannst sie mit Effekten der Zaubergeschwindigkeiten 1 und 2 verketten. Sofortzauber, Monstereffekte mit „Sofortwirkung“ und alle Fallen, mit Ausnahme von Konterfallen, haben die Zaubergeschwindigkeit 2.

Du kannst sie mit Effekten der Zaubergeschwindigkeiten 1 und 2 verketten. Zaubergeschwindigkeit 3 ist die schnellste. Du kannst sie mit Effekten der Zaubergeschwindigkeit 1, 2 und 3 verketten. „Counter Traps“ sind die einzigen Effekte mit einer Zaubergeschwindigkeit von 3. Das bedeutet, dass die einzige Möglichkeit, gegen eine Konterfalle vorzugehen, eine weitere Konterfalle ist.

Du kannst sie mit Effekten der Zaubergeschwindigkeit 1, 2 und 3 verketten.

Den richtigen Zeitpunkt verpassen

Du wirst feststellen, dass auf einigen Karten „Wenn (Bedingung), kannst du“ und „Wenn (Bedingung), kannst du“ steht. Das sind optionale Effekte, und das Wichtigste daran ist, dass „Wenn … du kannst“-Karten den richtigen Zeitpunkt verpassen.

Kurz gesagt: Karten, auf denen steht: „Wenn …, dann kannst du“ kann nur gespielt werden, wenn diese Bedingung das Letzte ist, was geschehen ist.

Das Letzte wird wie folgt berechnet:

Wenn es eine Kette gibt, ist das Letzte, was passiert, die Wirkung des vorherigen Kettenglieds.

Wenn keine Kette vorliegt, ist das Letzte, was geschieht, die letzte Aktion, die keine Kette ausgelöst hat, wie zum Beispiel das Beschwören eines Monsters.

„Das Timing verpassen“ ist ein Konzept, das selbst erfahrene Spieler verwirrt – es ist eines dieser Yu-Gi-Oh! Kartenspielregeln, bei denen es enorm darauf ankommt, den genauen Wortlaut zu lesen. Hat man das jedoch einmal verstanden, verändert sich die Spielweise Yu-Gi-Oh! Ganz und gar – du wirst den Kartentext von nun an viel genauer lesen.

Die Schadensphase

Wenn du einem Monster deines Gegners den Kampf ansagst, gelangst du in die Schadensphase, und das Wichtigste, was du über die Schadensphase wissen musst, ist, dass Du kannst Effekte, die ATK/DEF verändern, erst aktivieren, sobald der Zug begonnen hat.

Das bedeutet, dass du Zerstörungseffekte wie Spiegelkraftwenn dein Gegner einen Angriff ankündigt. Wenn du den Angriff annimmst und zur Schadensphase übergehst, sind deine Gegenmaßnahmen deutlich eingeschränkter.

Die Schadensphase ist eine der Yu-Gi-Oh! Grundregeln des Kampfes, die eine erheblichen Einfluss darauf, wie und wann du Effekte im Kampf aktivierst. Wenn man das versteht, ändert sich auch die Spielweise Yu-Gi-Oh! Karten defensiv, da viele mächtige Falleneffekte eingesetzt werden müssen, bevor die Schadensphase beginnt.

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Häufig gestellte Fragen