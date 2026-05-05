Die teuersten Yu-Gi-Oh!-Karten 2026 – Top-Auswahl & Wertangaben
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Sechsstellige Summen für eine einzige Karte klingen verrückt, bis man die teuerste sieht Yu-Gi-Oh! Karten, die es gibt. Wir sprechen hier von Promokarten aus Edelstahl, einzigartigen Make-A-Wish-Kooperationen und Turnierpreisen, die an Weltmeister vergeben wurden und nie nachgedruckt wurden.
The Yu-Gi-Oh! Der Sammlermarkt ist mittlerweile tief verwurzelt. Bewertete Karten werden teurer verkauft als Autos, und die Spitzenstücke tauchen selten überhaupt öffentlich auf. Wenn doch, kommt es zu Bieterkriegen. Manche Sammler warten sogar jahrelang, nur um die Chance zu bekommen, mitzubieten.
Diese Liste umfasst die Karten, die an der absoluten Spitze stehen. Ich werde näher erläutern, was jede einzelne davon so wertvoll macht und warum Sammler die Preise Jahr für Jahr weiter in die Höhe treiben.
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Die teuersten Yu-Gi-Oh!-Karten
Seltenheit, das Ansehen von Turnieren und das Vermächtnis der Figuren bestimmen die Preise in diesem Hobby. Die teuersten Yu-Gi-Oh! Diese Karten weisen mindestens eines dieser Merkmale auf, und die Spitzenstücke vereinen alle drei. Ich habe eine Liste mit Karten zusammengestellt, die regelmäßig vier-, fünf- und sechsstellige Summen erzielen.
1. Black Luster Soldier (Edelstahl)
|Verkaufspreis
|Veröffentlichung / Typ
|Turnierpreis aus Edelstahl von 1999
|Geschätzte Auflage
|~10–20
|Höchster Verkaufspreis
|über 2 Mio. $ (gemeldete private Transaktionen)
Dies ist das Kronjuwel von Yu-Gi-Oh! Sammlerstücke. Konami hat nur eine Handvoll davon herausgebracht, und jedes einzelne ist vollständig aus Edelstahl gefertigt. Black Luster Soldier In Metallausführung ist es ein Sammlerstück, das für Vitrinen gemacht ist. Es gilt weithin als das teuerste Yu-Gi-Oh! die Karte, die je hergestellt wurde.
Diese Karte, die vollständig aus Edelstahl gefertigt und in streng limitierter Auflage gedruckt wurde, ist weniger eine Karte als vielmehr ein Museumsstück. Sie gilt weithin als das Nonplusultra Yu-Gi-Oh! Sammlerstück.
2. Blauäugiger weißer Drache (LOB-001, 1. Auflage)
|Veröffentlichung / Typ
|2002 Legend of Blue Eyes, 1. Auflage
|Geschätzte Auflage
|Auflage: mehrere Tausend; ca. 100–150 Exemplare in der PSA-Klasse 10
|Höchster Verkaufspreis
|~85.000 $+
Wenn es ein Gesicht von Yu-Gi-Oh! Sammeln, das ist Blauäugiger Weißer DrachevonDie Legende vom Blauäugigen Weißen Drachen. Die Karte der 1. Auflage LOB-001 ist die kultigste Vintage-Karte des Spiels, und Exemplare in hervorragendem Zustand sind nach zwei Jahrzehnten des Spielens, Tauschens und der Abnutzung durch den kindlichen Gebrauch bekanntermaßen schwer zu finden. Exemplare mit der Bewertung PSA 10 werden regelmäßig im fünfstelligen Bereich verkauft, wobei die Rekordpreise in Hochphasen des Marktes sogar noch höher liegen.
Es ist die Karte, die dieses Hobby geprägt hat. LOB in der Erstausgabe Blauaugen verbindet Kindheitsnostalgie mit echter Knappheit, und ungeöffnete Packungen erzielen regelmäßig fünfstellige Preise.
3. Tyler, der große Krieger
|Veröffentlichung / Typ
|2005 Make-A-Wish-Sonderaktion
|Geschätzte Auflage
|1
|Höchster Verkaufspreis
|~300.000 $+ Privatverkauf
Eine selbst gestaltete Karte, die tatsächlich turnierzulässig ist. Tyler, der große Krieger Es verdankt seine Existenz der Organisation „Make-A-Wish“ und einem jungen Fan namens Tyler Gressle, der Konami bei der Entwicklung half. Es wurde nur ein einziges Exemplar hergestellt. Allein diese Hintergrundgeschichte macht es zu einem der teuersten Yu-Gi-Oh! Karten, die jemals verkauft wurden.
Es gibt nur ein einziges Exemplar, und die Hintergrundgeschichte ist einfach einzigartig. Dank einer Zusammenarbeit mit Make-A-Wish, die tatsächlich turnierzulässig ist, spielt diese Karte in einer Liga, an die keine andere heranreicht.
4. Tyr, der siegreiche Kriegsherr
|Veröffentlichung / Typ
|Preis für den Finalisten der Weltmeisterschaft 2008
|Geschätzte Auflage
|~100
|Höchster Verkaufspreis
|ca. 40.000–50.000 $
Wenn Sammler darüber sprechen Yu-Gi-Oh! Karten, die Geld wert sind, Tyr, der siegreiche Kriegsherr ist im Nu vergriffen. Diese Karte ging ausschließlich an die Finalisten der Weltmeisterschaft. Konami hat sie nie in Booster-Päckchen oder im Handel angeboten. Diese exklusive Verteilung an die Elite und die winzige Auflage machen sie zu einem echten Heiligtum unter den Preiskarten.
Sie wurde ausschließlich an Finalisten der Weltmeisterschaft ausgegeben und kam nie in den Handel. Aufgrund dieses exklusiven Vertriebs ist sie eine der begehrtesten Preiskarten überhaupt.
5. Kaiser Eagle, Das Mandat des Himmels
|Veröffentlichung / Typ
|Gewinnkarte der Weltmeisterschaft 2019
|Geschätzte Auflage
|~16–32
|Höchster Verkaufspreis
|ca. 25.000–30.000 $
Manche Karten bilden das Herzstück einer ganzen Sammlung, und Kaiser Eagle, Der Auftrag des Himmels macht genau das. Konami hat dies veröffentlicht renommiertYu-Gi-Oh!Karte ausschließlich für Elite-Meisterschaftsteilnehmer. Keine Booster-Packs, keine Verkaufsregale, sondern nur direkte Prämien. Die wenigen existierenden Exemplare genießen bei High-End-Sammlern großes Ansehen.
Die exklusive Verteilung im Rahmen der Meisterschaft und die geringe Auflage verleihen dieser Karte ein erhebliches Gewicht. Sammler der Spitzenklasse schätzen Kaiser Eagle nicht ohne Grund als Kernstück.
6. Der legendäre Magier der Dunkelheit
|Veröffentlichung / Typ
|Preis für den Sieger der Weltmeisterschaft 2013
|Geschätzte Auflage
|~8–10
|Höchster Verkaufspreis
|~20.000 $ und mehr
Gewinne das Welt-Turnier, erhalte eine Karte, mit der du Spiele im Handumdrehen gewinnst, und setze sie dann nie in offiziellen Spielen ein. Das ist Der legendäre Magier der Dunkelheit. Wenn du die LP mit einem Zauberer-Xyz-Material auf null reduzierst, endet der Best-of-Three-Kampf sofort. Eine der stärksten Yu-Gi-Oh! Karten aller Zeiten, beschränkt auf Freundschaftsspiele.
Gewinnt das Spiel direkt, wenn die Bedingungen erfüllt sind, doch das offizielle Spiel ist tabu. Diese Ironie sowie der Status als Preis des Welt-Turniers machen dieses Spiel zu einem echten Sammlerstück.
7. Crush-Card-Virus (TP3-001)
|Veröffentlichung / Typ
|2004 Tournament Pack 3 – Super Rare
|Geschätzte Auflage
|Limitierte Auflage, nur für Turniere
|Höchster Verkaufspreis
|~8.000–10.000 $ (PSA 10)
Diese Karte hat die Wettkampfszene in Angst und Schrecken versetzt. Crush-Card-Virus zerrissen Yu-Gi-Oh! deck Sie stützte sich auf Monster mit hohem Angriffswert, und die Spieler fürchteten sie jahrelang. Die TP3-001-Ausgabe war ausschließlich im Rahmen früher Turnierverteilungen erhältlich. Exemplare in gutem Zustand sind schwer zu finden, und Sammler zahlen dafür Spitzenpreise.
Es hat den Wettkampfbereich jahrelang in Atem gehalten und war ausschließlich über die Verlosung bei Turnieren erhältlich. Exemplare in erstklassigem Zustand sind schwer zu finden, und Sammler zahlen entsprechend dafür.
8. Cyber Dragon
|Veröffentlichung / Typ
|Shonen Jump / Gewinnspiel zur Meisterschaft
|Geschätzte Auflage
|ca. 100–200, je nach Veranstaltung
|Höchster Verkaufspreis
|ca. 6.000–8.000 $
JederYu-Gi-Oh!Fans wissenCyber-Drache. Im Handel sind sie überall zu finden. Doch die Meisterschafts-Sondereditionen spielen in einer ganz anderen Liga. Zu den teuersten Yu-Gi-Oh! Diese Sammelkarten verbinden Nostalgie mit extremer Seltenheit. Nur die besten Spieler erhielten sie, und diese Exklusivität hält die Preise hoch.
Jeder kennt den Namen, aber nur die Versionen aus Gewinnspielen haben einen echten Wert. Diese Verknappung zwischen den handelsüblichen und den Gewinnspielauflagen hält die Preise hoch.
9. Sky Striker Ace = Null (Starlight Rare)
|Veröffentlichung / Typ
|Moderner „Starlight Rare“-Chase-Druck
|Geschätzte Auflage
|~1 pro 2–3 Fälle; insgesamt einige Tausend
|Höchster Verkaufspreis
|ca. 1.500–2.000 $ (PSA 10 höher)
Turnierspieler wollen es. Sammler wollen es. Sky Striker Ace = Null „In Starlight Rare“ wird von beiden Lagern nachgefragt. Das Sky Striker Archetype hat sich einen beeindruckenden Ruf im Wettkampfbereich erarbeitet, und diese Ausgabe repräsentiert das Spitzensegment der modernen Yu-Gi-Oh! Sammeln. Bewertete Exemplare in makellosem Zustand treiben die Preise noch weiter in die Höhe.
Es ist sowohl bei Turnierspielern als auch bei Sammlern gefragt. Das Sky Striker Die Kombination aus „Legacy“ und der Seltenheitsstufe „Starlight Rare“ macht sie zu einer begehrten Sammlerkarte der heutigen Zeit.
10. Marshmallon (Secret Rare)
|Veröffentlichung / Typ
|Frühbuch-Premium-Paket – Secret Rare
|Geschätzte Auflage
|Unbekannt; nur wenige Exemplare erhalten
|Höchster Verkaufspreis
|ca. 2.000–3.000 $
Marshmallow ist eigentlich keine Karte, die man auf einer Liste wertvoller Karten erwarten würde, doch ihre frühe „Secret Rare“-Auflage spricht eine andere Sprache. Frühe Foil-Versionen, insbesondere die aus den Premium Packs, sind in neuwertigem Zustand überraschend schwer zu finden, und Exemplare in hoher Qualität können weit mehr einbringen, als man von einem defensiven Stall-Monster erwarten würde.
Es ist weder auffällig noch bahnbrechend – der Wert liegt in der Nostalgie, der Seltenheit und jenem Old-School-Glanz der „Secret Rare“-Karten, nach dem langjährige Fans so gerne suchen.
Schwer zu finden, noch schwieriger zu bewerten und bei Fans der alten Schule sehr beliebt – diese Version spielt auf dem Markt stets in einer höheren Liga.
11. Rotäugiger Schwarzdrache (Bandai)
|Veröffentlichung / Typ
|1998 Bandai Carddass, japanischer Druck
|Geschätzte Auflage
|Begrenzte Produktion in der Anfangszeit
|Höchster Verkaufspreis
|ca. 4.000–6.000 $
Bevor Konami das Sammelkartenspiel übernahm, gab Bandai Yu-Gi-Oh! Karten in Japan, und das Rote Augen ist eines der coolsten Überbleibsel aus dieser frühen Ära. Das Design strahlt auf die beste Art und Weise Retro-Flair aus – klassische Anime-Grafiken, ein Layout im Old-School-Stil und eine Atmosphäre, bei der der Sammler im Vordergrund steht, was den Weg für eines der Die besten Sammelkartenspiele überhaupt. Der Zustand ist hier entscheidend, da makellose Exemplare von Bandai schwer zu finden sind.
Ein Relikt aus der Zeit vor Konami, das große Nostalgie weckt und nur in begrenzter Stückzahl verfügbar ist, was es zu einem der begehrtesten Sammlerstücke aus der Bandai-Ära macht.
12. Cyber-Stein (SJC-EN001)
|Veröffentlichung / Typ
|Preis der Shonen Jump-Meisterschaft 2004
|Geschätzte Auflage
|~100
|Höchster Verkaufspreis
|~35.000–40.000 $ (PSA 10)
Zahle 5000 LP und beschwöre ein beliebiges Fusionsmonster aus deinem Extra-Deck. Cyber-Stein„s Wirkung hat die Spiele völlig aufgemischt. Die SJC-EN001-Version war ausschließlich als Preis bei den Shonen Jump Championships erhältlich. Dank ihrer Wettbewerbsstärke und ihrer extremen Seltenheit hat sie sich einen Platz unter den teuersten Karten gesichert. Yu-Gi-Oh! Karten, die jemals herausgebracht wurden.
Es hat mit einem einzigen Effekt die Spiele völlig auf den Kopf gestellt und war ausschließlich als Preis bei der Shonen Jump Championship erhältlich. Eine Wettbewerbsstärke, die mit extremer Seltenheit einhergeht.
13. Dunkle Magierin (MFC-000)
|Veröffentlichung / Typ
|2003 Magician’s Force, 1. Auflage, Secret Rare
|Geschätzte Auflage
|Auflage: mehrere Tausend; ca. 100 Exemplare in der PSA-10-Kategorie
|Höchster Verkaufspreis
|~50.000 $+
Eine ganze Generation hat gelernt, wie man spielt Yu-Gi-Oh! with Das Mädchen mit der dunklen Magie auf dem Bildschirm. Der Anime, der Tauschhandel auf dem Schulhof, die Faszination der Träume. MFC-000 kam aus dieser goldenen Ära. Die Beliebtheit der Figuren hielt über zwei Jahrzehnte an, und Exemplare in erstklassigem Zustand erzielen heute Preise im fünf- bis sechsstelligen Bereich.
Auch heute noch blicken Fans oft auf diese legendären Karten zurück, da sie Lerne, wie man spielt Yu-Gi-Oh! und ihre eigene Wettkampfkarriere zu beginnen.
Zwei Jahrzehnte sind vergangen, doch der Hype hat nie nachgelassen. Die anfängliche Verknappung der Auflage sowie die unbestreitbare Beliebtheit der Figur treiben die Preise für Exemplare des MFC-000 in erstklassigem Zustand in den fünf- und sechsstelligen Bereich.
14. Goldener Sarkophag (Edelstahl)
|Veröffentlichung / Typ
|Werbeartikel aus Edelstahl
|Geschätzte Auflage
|~500
|Höchster Verkaufspreis
|ca. 15.000–20.000 $
Goldener Sarkophag Sieht aus wie etwas, das man aus der Grabkammer eines Pharaos gestohlen hätte. Konami hat es in limitierter Auflage aus Edelstahl gefertigt, und es wiegt ungefähr so viel wie deine Erwartungen an dein nächstes Gehalt. Es ist nicht turniertauglich, aber das ist Sammlern egal – hier geht es nur um Prestige und fünfstellige Verkaufszahlen.
Metallkonstruktion, winzige Auflage und riesige Nachfrage. In erster Linie ist es ein Ausstellungsstück und erst in zweiter Linie eine Karte – genau das, wonach High-End-Sammler suchen.
15. Goyo Guardian (CSOC-EN043)
|Veröffentlichung / Typ
|2008 Kreuzung des Chaos – Ghost Rare
|Geschätzte Auflage
|Standard-Drucksatz; nur wenige Exemplare in neuwertigem Zustand erhalten
|Höchster Verkaufspreis
|ca. 3.000–4.000 $ (PSA 10)
Änderungen an der Synchro-Beschwörung Yu-Gi-Oh!für immer, undGoyo Guardian kam gleich zu Beginn auf den Markt. Die „Ghost Rare“-Auflage aus „Crossroads of Chaos“ trägt diese historische Bedeutung in sich. Aufgrund der empfindlichen Druckqualität sind Exemplare in neuwertigem Zustand rar. Sie zählt zu den wertvollsten „Ghost Rares“, nach denen Sammler suchen.
Exemplare in neuwertigem Zustand sind kaum zu finden. Die „Ghost Rare“-Auflage weist schnell Gebrauchsspuren auf, und erhaltene Exemplare aus der frühen Synchro-Ära genießen bei Sammlern hohes Ansehen.
Wie stellt man wertvolle Yu-Gi-Oh!-Karten aus?
Du hast nicht Hunderte oder Tausende ausgegeben, nur um eine Karte in einen Schuhkarton zu stecken – also lass uns über Präsentationsmöglichkeiten sprechen.
Von PSA, CGC oder BGS bewertete Karten leisten die Hauptarbeit. Sie sichern den Erhaltungszustand und schaffen Vertrauen bei zukünftigen Käufern. Wenn Sie noch nicht bereit für eine Bewertung sind, sorgen magnetische One-Touch-Hüllen für Sicherheit und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Toploader eignen sich gut für preisgünstigere Karten. Und wenn Sie etwas an die Wand hängen möchten, gibt es genau dafür UV-geschützte Rahmen.
Was viele Leute jedoch vergessen, ist die Umgebung. Sonnenlicht lässt die Tinte langsam ausbleichen, also bewahre die Karten nicht in der Nähe von Fenstern auf. Feuchtigkeit lässt den Karton verziehen und begünstigt Schimmelbildung. Hitze beschleunigt den Alterungsprozess. Staub setzt sich überall fest und zerkratzt die Oberflächen, wenn man die Karten später in die Hand nimmt. Ein kühler, trockener Raum löst die meisten dieser Probleme.
Wenn du die Aufstellung einmal richtig hinbekommst, bleiben deine Karten geschützt, und du kannst sie gleichzeitig in Ruhe bewundern.
Häufig gestellte Fragen
Black Luster Soldier aus Edelstahl ist am teuersten Yu-Gi-Oh! Karte. Konami hat nur eine Handvoll davon hergestellt, und die Karte ist reine Sammlerware. Turnierpreis-Karten und frühe Drucke aus der LOB-Ära erzielen ebenfalls regelmäßig sechsstellige Summen, aber die Stahl Black Luster Soldier steht an erster Stelle.
Ja, aber das hängt von der Karte ab. Sammlerkarten, frühe Auflagen, „Starlight Rares“ und „Ghost Rares“ haben einen hohen Wert. Massenproduzierte Karten aus dem Einzelhandel haben diesen in der Regel nicht. Auch der Zustand und die Bewertung spielen eine große Rolle. Eine Karte mit der Bewertung PSA 10 kann das Zehnfache einer unbewerteten Karte einbringen.
Turnier-Preiskarten erzielen die höchsten Preise. Auch frühe Auflagen aus Sets wie LOB und MFC haben einen hohen Wert. Starlight Rares und Ghost Rares ziehen Sammler an, die bereit sind, Aufschläge zu zahlen. Kultcharaktere wie Das Mädchen mit der dunklen Magie and Blauaugen auch die Nachfrage ankurbeln. Seltenheit, Zustand und Nostalgie spielen dabei eine Rolle.
TCGplayer zeigt für die meisten Karten Marktpreise in Echtzeit an, während die verkauften Angebote auf eBay Aufschluss darüber geben, was Käufer in letzter Zeit tatsächlich bezahlt haben. Bei bewerteten Karten sollten Sie den Auktionspreis-Tracker von PSA konsultieren oder die jüngsten Verkäufe auf Plattformen wie PWCC und Goldin durchsehen. Ein Vergleich verschiedener Quellen verschafft Ihnen den besten Überblick.
Überprüfe zunächst den Set-Code und den Auflagestempel. Achte dann auf das Folienmuster der Karte und das Augensymbol neben der Kartennummer. Secret Rares, Ghost Rares und Starlight Rares weisen charakteristische Texturen und Oberflächen auf. Erstausgaben aus frühen Sets sind in der Regel wertvoller als unbegrenzte Versionen.