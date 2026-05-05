Die 21 besten Third-Person-Shooter-Spiele des Jahres 2026, die du unbedingt spielen musst

Die besten Third-Person-Shooter haben in meiner Spielesammlung schon immer einen besonderen Platz eingenommen – diese Perspektive über die Schulter hat einfach etwas an sich, das jeden Feuerkampf noch intensiver macht.

Ob es nun Ob man in Deckung geht, präzise Kopfschüsse landet oder chaotische Schießereien überlebt – TPS-Spiele sorgen für unvergessliche Momente.

Von Kulttiteln wie Max Payne bis hin zu modernen Hits wie Steuerung… dieses Genre hat uns ein Spielvergnügen beschert, das wirklich süchtig macht.

Es war nicht leicht, die Auswahl auf nur ein paar Titel einzugrenzen, aber ich habe die besten Third-Person-Shooter zusammengestellt, die deine Zeit auf jeden Fall wert sind. Glaub mir – hier ist etwas dabei, das du dir nicht entgehen lassen solltest.

Unsere Empfehlungen für Third-Person-Shooter

Von Kämpfen gegen übernatürliche Monster bis hin zur Zerschlagung eines ganzen Netzwerks militanter Gruppen, die die gesamte Stadt unter ihre Kontrolle gebracht haben – werfen wir einen Blick auf unsere Top-Auswahl der besten TPS-Spiele, die du als echter TPS-Fan auf keinen Fall verpassen darfst.

Steuerung (2019) – Die Geschichte handelt von Jesse Faden, die sich ihren Weg durch übernatürliche Kreaturen bahnt, um ihren vermissten Bruder zu finden.

Fortnite (2017) – Ein epischer Third-Person-Online-Shooter mit dem unglaublichsten Third-Person-Battle-Royale.

Tom Clancys Ghost Recon Wildlands (2017) – Ein fantastischer Third-Person-Shooter mit offener Spielwelt, einer klassischen Handlung und einem unglaublichen Mehrspielermodus.

Nein, es war gar nicht so einfach, diese Spitzenplätze zu besetzen. Ich musste einige echte Perlen weglassen. Aber zum Glück findet ihr den Rest weiter unten, also scrollt einfach weiter.

Die 21 besten Third-Person-Shooter, die Action neu definieren

Egal, ob du ein paar Zombies jagen oder dich nach Action im Stil des Zweiten Weltkriegs aus der Third-Person-Perspektive sehnst – ich habe eine Auswahl der besten TPS-Spiele zusammengestellt. In diesem Leitfaden findest du mehr als genug TPS-Spiele, um deinen Hunger nach einer richtigen Third-Person-Erzählung zu stillen.

1. Steuerung [Bester storybasierter Third-Person-Shooter mit übernatürlichen Kräften]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Ein storybasiertes Action-Adventure im Third-Person-Shooter-Stil Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Remedy Entertainment / 505 Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 20 Stunden Am besten geeignet für Fans von übernatürlichen Kräften, Mysterien und fesselnden Geschichten Was mir gefallen hat Telekinetische Kämpfe, unheimliche Weltgestaltung und atemberaubende Atmosphäre

Auf der Suche nach ihrem vermissten Bruder dringt Jesse Faden in das Federal Bureau of Control (FBC) ein, doch hinter der Tür erwartet sie nur noch Untote. Was die Schusswechsel und Kampfmechaniken angeht, unterscheidet sich das Spiel von anderen Third-Person-Shootern, Steuerung bietet ein einzigartiges und fesselndes Erlebnis wo du dich nicht nur mit einer Pistole, sondern auch mit Telekinese zur Wehr setzen wirst Fähigkeiten ebenfalls.

Warum wir uns dafür entschieden haben Steuerung hat neu definiert, was ein übernatürlicher Shooter sein kann – indem es rasantes Ballgefecht mit übersinnlichen Kräften und einer der fesselndsten Geschichten der Gaming-Welt verband. Es ist der Goldstandard für filmreife, storygetriebene Third-Person-Shooter.

Die Handlung des Spiels ist ziemlich episch, und dank seiner atemberaubenden Grafik dauerte es nicht lange, bis dieser Titel zu einem Kultklassiker im Horror-TPS-Genre wurde. Darüber hinaus mit einem eine Fortsetzung ist in Arbeit, Steuerungist sehr zu empfehlen, wenn Sie einen storybasierten Third-Person-Shooter mit anspruchsvollem Gameplay erleben möchten.

Mein Fazit: Eine unvergessliche Mischung aus unheimlicher Spannung und packenden Kämpfen. Wenn du einen Third-Person-Shooter suchst, der sowohl deinen Verstand als auch deine Reflexe auf die Probe stellt, Steuerungist unerlässlich.

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2. Fortnite [Der beliebteste Online-Third-Person-Shooter für Battle-Royale-Fans]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Art des Spiels Online-Multiplayer-Battle-Royale in der Third-Person-Perspektive Plattformen PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2017 Urheber Epic Games Durchschnittliche Spielzeit Endlos (Mehrspieler) Am besten geeignet für Wettkampfspieler und kreative Baumeister Was mir gefallen hat Dynamische Kämpfe, Crossover und ein sich ständig weiterentwickelndes Gameplay

Möchtest du einfach mal deine Fähigkeiten gegen die besten Schützen der Welt unter Beweis stellen? Fortnite ist der perfekte Ort dafür. Fortnite ist das beliebteste Battle-Royale-Spiel im Internet und bietet mit seiner Third-Person-Perspektive jede Menge Action.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fortnite ist dank seiner sich ständig weiterentwickelnden Welt, seiner kreativen Spielmechaniken und seiner unvergleichlichen, von der Community gestalteten Inhalte nach wie vor der Inbegriff eines Online-Third-Person-Shooters.

Hier steht dir ein riesiger Spielplatz zur Verfügung, auf dem du deine Fähigkeiten im Schießen, Basteln und Bauen an einem Ort unter Beweis stellen kannst. Außerdem, Fortnite ist ein Spiel, das richtig Spaß macht, besonders wenn man mit seiner eigenen Truppe spielt.

Auch wenn es manchmal ziemlich gnadenlos sein kann, Fortnite ist zweifellos eines der besten Online-TPS-Spiele auf dem Markt.

Mein Fazit:Die perfekte Mischung aus Chaos und Kreativität. Egal, ob du mitten im Kampf Wolkenkratzer baust oder deinem nächsten „Victory Royale“ hinterherjagst, Fortnite sorgt dafür, dass man immer wiederkommt.

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3. Tom Clancys Ghost Recon Wildlands [Das beste taktische Koop-Third-Person-Shooter-Erlebnis]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Art des Spiels Taktischer Koop-Third-Person-Shooter Plattformen PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Erscheinungsjahr 2017 Urheber Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit ~35 Stunden Hauptstory Am besten geeignet für Co-op-Fans, die taktische Missionen und die Freiheit einer offenen Welt schätzen Was mir gefallen hat Ein riesiges Spieluniversum, realistische Schusswechsel und ein auf Teamwork ausgerichtetes Gameplay

Egal, ob du auf der Suche nach einer fesselnden Handlung bist oder nach dem perfekten Koop-Modus, in dem du dich mit deinen Freunden zusammentun und es mit gut ausgerüsteten Söldnern aufnehmen kannst, Tom Clancys Ghost Recon Wildlands ist der perfekte Ort dafür.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für „Wildlands“ entschieden, weil es eine riesige offene Welt und fesselnde taktische Koop-Missionen bietet. Das Spiel schafft eine seltene Balance zwischen Realismus, Teamwork und Freiheit.

Die Kampagne ist wirklich unglaublich, denn man begibt sich auf die Suche nach Der Traum, dem Anführer des Santa-Blanca-Drogenkartells. Deine Aufgabe ist es, Feinde auf der gesamten Karte auszuschalten, und du kannst die Kampagne auch gemeinsam mit deinen Freunden spielen.

Was den Kampf angeht, steht euch ein riesiges Waffenarsenal zur Verfügung, darunter Sturmgewehre, Panzerfäuste, Maschinengewehre und vieles mehr. Ich habe im Laufe der Jahre schon zahlreiche Third-Person-Shooter gespielt, aber, Wildlands bleibt mein Lieblings-TPS aller Zeiten.

Mein Fazit: Ein taktisches Meisterwerk, das Geduld und Planung belohnt. Stelle dein Team zusammen, entwickle eine Strategie und dominiere das Spiel – es ist nach wie vor eines der besten Spiele von Ubisoft.

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4. Spec Ops: The Line [Der emotionalste und filmischste Third-Person-Kriegs-Shooter]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Art des Spiels Militär-Shooter aus der Third-Person-Perspektive Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2012 Urheber Yager Development / 2K Durchschnittliche Spielzeit ca. 6–8 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die düstere, storylastige Kriegs-Shooter lieben Was mir gefallen hat Eine emotionale Erzählung, moralische Entscheidungen und filmische Intensität

Möchtest du erleben, wie es ist, im Third-Person-Modus mit gezückter Waffe in feindliches Gebiet vorzudringen? Spec Ops: The Line ist die beste Wahl. In dem von Krieg heimgesuchten Dubai treten du und dein Trupp gegen Söldner an, die die vom Sturm heimgesuchte Stadt besetzt halten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Shooter wagen es, eine so menschliche Geschichte zu erzählen. Spec Ops: The Line verbindet klassische Third-Person-Action mit tiefgreifenden moralischen Entscheidungen, die noch lange nach dem Abspann nachwirken.

Spec Ops: The Line ist ein schnörkelloser Third-Person-Shooter, der dich in jeder Situation mitten im Kampfgeschehen hält. Man kann ihn vergleichen mit Call of Duty, jedoch aus der Perspektive einer dritten Person, was ein intensiveres und taktischeres Spielerlebnis ermöglicht.

Abgesehen vom Kampfgeschehen macht es die bewegende Geschichte mit ihren Wendungen und Verrat zu einem der beliebtesten TPS-Spiele unserer Zeit.

Mein Fazit:Ein eindringlicher, emotionaler Einblick in die Folgen des Krieges – nicht nur ein weiterer Shooter, sondern ein psychologisches Erlebnis.

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5. Hitman 3 [Der beste Stealth-basierte Third-Person-Shooter für taktisch orientierte Spieler]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Art des Spiels Stealth-Action-Third-Person-Shooter Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, iPad Erscheinungsjahr 2021 Urheber IO Interactive Durchschnittliche Spielzeit ca. 15–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von Stealth-Spielen und kreative Attentäter Was mir gefallen hat Offene Missionen, komplexes Leveldesign und Spielfreiheit

WährendHitman 3 wird zwar allgemein als Stealth-Action-Spiel angesehen, doch auch die Third-Person-Perspektive ist nicht zu leugnen. Wenn man sich voll und ganz auf den Stealth-Modus konzentriert, muss man nicht einmal einen einzigen Schuss abgeben, aber für Leute wie mich, die einen actiongeladenen Spielstil bevorzugen, Hitman 3 kann ein hervorragender Third-Person-Shooter sein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hitman 3 bietet unvergleichliche Freiheit bei der Art und Weise, wie man Ziele ausschaltet. Durch sein Sandbox-Design fühlt sich jede Mission wie ein Rätsel an, wobei sich Stealth- und Shooter-Gameplay auf wunderbare Weise miteinander verbinden.

Es gibt ein riesiges Waffenarsenal, verschiedene Kampftaktiken und eine große Liebe zum Detail, die Hitman 3 ein wirklich außergewöhnlicher Titel. Wenn du die Third-Person-Perspektive mit einem Stealth-Modus kombinieren möchtest, solltest du unbedingt Hitman 3.

Mein Fazit: Die ultimative Herausforderung für Kreativität und Präzision. Ob du nun auf Heimlichkeit oder Chaos stehst, Hitman 3 macht jeden Kill zu einem unvergesslichen Erlebnis.

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6. Helldivers 2 [Top-Koop-Third-Person-Shooter mit spannenden Kämpfen gegen Außerirdische]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Art des Spiels Kooperativer Sci-Fi-Shooter in der Third-Person-Perspektive Plattformen PS5, PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Arrowhead Game Studios / Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 25 Stunden Am besten geeignet für Teams, die intensive Kämpfe gegen Außerirdische und Kameradschaft lieben Was mir gefallen hat Mitreißende Koop-Mechaniken, Chaos und Humor

Vor allem bekannt für seinen epischen Mehrspieler-Modus, Helldivers 2 hat in der Gaming-Community viel Lob für sein unvergleichliches Third-Person-Shooter-Gameplay erhalten. In einer dystopischen Zukunft, in der außerirdische Spezies die Menschheit bedrohen, kannst du gemeinsam mit deinen Freunden im Koop-Modus gegen diese jenseitigen Kreaturen antreten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn kein Koop-Shooter schafft es so gut, Teamwork und Spannung zu vermitteln wie Helldivers 2. Es ist chaotisch, urkomisch und unglaublich befriedigend, wenn der Plan endlich aufgeht.

Der Kampf verläuft flüssig, und dank des integrierten Zielsystems bietet das Spiel ein äußerst fesselndes Erlebnis. Wenn du ein Fan von Koop-Spielen bist, solltest du dir unbedingt die besten Koop-Spiele aller Zeiten ansehen.

Mein Fazit:Ein wildes Koop-Erlebnis, das ebenso lohnend wie gnadenlos ist. Bring deine Freunde mit – und jede Menge Munition.

★ Top-Koop-Third-Person-Shooter mit spannenden Kämpfen gegen Außerirdische Helldivers 2 Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Enebameter 9,1/10

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Art des Spiels Survival-Horror-Third-Person-Shooter Plattformen PS5, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2025 (voraussichtlich) Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit ca. 12–15 Stunden Am besten geeignet für Horrorfans, die sich nach Action und Überlebenselementen sehnen Was mir gefallen hat Gruselige Atmosphäre, verbesserte Spielmechanik und mitreißendes Tempo

The der kommende Film „Resident Evil: Requiem“ (2025) markiert das nächste gruselige Kapitel in Capcoms legendärer Survival-Horror-Reihe. Die Handlung spielt einige Jahre nach den Ereignissen von Resident Evil Village… handelt dieser Teil von einem neuen Protagonisten, der in die Nachwehen einer weiteren bio-organischen Katastrophe gerät. „Requiem“ lotet die Grenzen des RE-Engine mit Beleuchtung der nächsten Generation, extrem detailreichen Umgebungen und einem Schwerpunkt auf psychische Anspannung gegenüber roher Feuerkraft.

Dabei bleibt die Serie ihren Survival-Wurzeln treu, Ruhe bietet eine intelligentere Gegner-KI, nahtlose Erkundung und verbesserte Inventarsysteme, die jede Begegnung unvorhersehbar machen. Erste Eindrücke deuten auf eine Rückkehr zum klassischen, von Angst geprägten Spielrhythmus der Reihe hin, bei dem jeder Schuss zählt und hinter jedem Schatten Gefahr lauert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe beigefügtResident Evil: Requiem nicht nur, weil es sich zu einem der am meisten erwarteten Die besten Third-Person-Shooter nicht nur wegen des Jahres 2025, sondern auch, weil es Capcoms anhaltende Meisterschaft darin zeigt, Horror und Action in einem einzigen, filmreifen Gesamtpaket in Einklang zu bringen.

Mein Fazit:Wenn man den Vorschauen Glauben schenken darf, Resident Evil: Requiem bietet genau die perfekte Mischung aus Angst, Überlebenskampf und Spannung, nach der sich die Fans gesehnt haben. Ein absolutes Muss für alle Fans von Horror-Shootern.

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8. Sniper Elite 4 [Der beste Third-Person-Shooter in Sachen Präzision und Realismus]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Taktischer Stealth-Third-Person-Shooter Plattformen PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, iPad Erscheinungsjahr 2017 Urheber Entwicklungen bei Rebellion Durchschnittliche Spielzeit ca. 20 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an präzisem Scharfschützen-Gameplay und Missionen aus dem Zweiten Weltkrieg haben Was mir gefallen hat Realistische Ballistik, Tötungen in Zeitlupe und Stealth-Strategie

Sniper Elite 4 dreht sich um das Leben eines Scharfschützen, wobei das Ziel klar ist: hochrangige Offiziere ausschalten und abhauen. Die Realitätsnähe des Gameplays macht es zu einer großartigen Bereicherung für das TPS-Genre und für viele Spieler da draußen, mich eingeschlossen, Sniper Elite 4 ist eines der besten Spiele der Welt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sniper Elite 4 bleibt das befriedigendste Scharfschützen-Erlebnis, das es gibt – eine perfekte Mischung aus Geduld, Präzision und Erfolgserlebnis.

Die Handlung ist in reinen TPS-Spielen im Allgemeinen eher schwach, aber, Sniper Elite 4 bietet ein so fesselndes Erlebnis, dass man sich oft überwältigt fühlt. Von der atemberaubenden Grafik bis hin zum realistischen Schusswechsel macht all das dieses Spiel zu einem unglaublichen Titel

ObwohlSniper Elite 5 ist zwar dessen Nachfolger, konnte aber nicht ganz an das anknüpfen, was „Sniper Elite 4“ zu bieten hatte, sodass letzteres wahrlich das beste Spiel der Reihe ist.

Mein Fazit:Jeder Schuss fühlt sich verdient an und jede Mission wirkt wie aus einem Kinofilm. Das ist taktisches Schießen vom Feinsten.

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9. Alan Wake 2 [Bester psychologischer Third-Person-Shooter mit Horror-Handlung]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Art des Spiels Psychologischer Horror-Third-Person-Shooter Plattformen PS5, PC, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2023 Urheber Remedy Entertainment / Epic Games Publishing Durchschnittliche Spielzeit ca. 18 Stunden Am besten geeignet für Fans von Horror- und storybasierten Abenteuern Was mir gefallen hat Zwei Hauptfiguren, eine fesselnde Handlung und filmreife Bilder

Das gesamte Spiel spielt in einer chaotischen Welt, in der Alan Wake 2 erzählt eine düstere Geschichte von miteinander verbundenen Dimensionen, die an jeder Ecke voller Schrecken und finsterer Mächte sind. Trotz ihrer düsteren Kulisse ist die Karte wunderschön gestaltet und mit 2 spielbare Protagonisten, Alan Wake 2 stieg dank seiner tiefgründigen Hintergrundgeschichte und seiner unglaublichen Kämpfe schnell in die Spitzenränge auf.

Warum wir uns dafür entschieden haben Remedy verbindet psychologischen Horror mit actiongeladenem Gameplay auf eine Weise, wie es nur wenige Studios vermögen. Alan Wake 2 bietet sowohl atemberaubende Spannung als auch ein fesselndes Rätsel.

Die Handlung ist hervorragend geschrieben, und da verschiedene Protagonisten ihre eigenen Kämpfe austragen, bietet sie eine frische und einzigartige Perspektive innerhalb des Genres der Third-Person-Shooter. Da zudem Alan Wake 2 Da es sich um eine Horrorgeschichte handelt, müssen wir unsere Leser warnen, dass sie nichts für schwache Nerven ist.

Wenn du auf der Suche nach einem lockeren Third-Person-Shooter bist und nicht nach etwas, das dir eine Heidenangst einjagt, dann solltest du weiterlesen.

Mein Fazit:Eine Meisterleistung in Sachen Erzählkunst und Atmosphäre – unheimlich, gewagt und unvergesslich.

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10. Max Payne 3 [Der kultigste Third-Person-Shooter für Bullet-Time-Action]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Art des Spiels Action-Ego-Shooter Plattformen PS3, Xbox 360, PC Erscheinungsjahr 2012 Urheber Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 10–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von realistischen Geschichten und Bullet-Time-Kämpfen Was mir gefallen hat Stilvolle Action, perfektes Tempo und eine düstere, emotionale Atmosphäre

In der dritten Folge der Reihe wird die Geschichte eines ehemaligen Polizisten fortgesetzt, Max Paynemacht sich auf den Weg nach São Paulo, Brasilien um es mit den Feinden aufzunehmen, die ihn verraten haben. Die Handlung von Max Payne 3 ist recht gut geschrieben. Der Hauptgrund für den Erfolg dieses Titels sind jedoch seine unglaubliche Schießmechanik und der genau richtige Schwierigkeitsgrad.

Warum wir uns dafür entschieden haben WeilMax Payne 3 hat die Bullet-Time-Mechanik perfektioniert und sie mit einer Noir-Geschichte verbunden, die auch mehr als ein Jahrzehnt später noch überzeugt.

Rockstar Games hat einen herausragenden Third-Person-Shooter abgeliefert mit Max Payne 3, das auch mehr als ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung noch immer zu den besten Titeln des TPS-Genres zählt – und das allein schon wegen seiner atemberaubenden Spielwelt und seiner perfekten Spielmechanik, die es zu einem rundum gelungenen AAA-Titel machen.

Mein Fazit: Stilvoll, tragisch und explosiv. Hier wurde die Messlatte für Action-Shooter gelegt – und nur wenige haben sie seitdem übersprungen.

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11. Dead Space – Remake [Bester Science-Fiction-Third-Person-Shooter für atmosphärische Kämpfe]

Unsere Bewertung Enebameter 8,6/10

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Art des Spiels Science-Fiction-Survival-Horror-Third-Person-Shooter Plattformen PS5, PC, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2023 Urheber Motive Studio / Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit ca. 14 Stunden Am besten geeignet für Fans von spannungsgeladenem, atmosphärischem Horror und Science-Fiction-Geschichten Was mir gefallen hat Eindringliche Grafik, flüssige Schusswechsel und intensives Survival-Gameplay

Das Original Dead Spaceerstmals vorgestellt in2008, doch im Jahr […] erschien eine überarbeitete und optimierte Neuauflage 2023, das erhebliche Verbesserungen in den Bereichen Grafik, Schießmechanik und Spielablauf insgesamt bietet, dabei aber seinem Kerncharakter treu bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dead Space – Remake besticht durch seine perfekte Mischung aus Spannung und Finesse. Es bleibt dem Klassiker treu und passt gleichzeitig Grafik, Steuerung und Spieltempo an eine neue Generation an.

Dead Space – Remake erzählt die traurige Geschichte eines Raumschiffs, das von außerirdischen Monstern überrannt wird, und du, Isaac Clarke, geh an Bord und suche deinen Partner. Unterwegs musst du gegen verschiedene Monster kämpfen und deine Ausrüstung verbessern, während du dafür sorgst, dass deine Crew zusammenbleibt.

All diese Elemente greifen ineinander und sorgen dafür, dass du voll und ganz in das Spiel eintauchst. Wenn du ein Fan von Weltraumspielen mit einer Third-Person-Perspektive bist, wirst du dieses Spiel lieben Dead Space – Remake.

Mein Fazit:Ein nervenaufreibendes Science-Fiction-Meisterwerk. Jeder Gang, jedes Geräusch, jede Einstellung zählt – und genau das macht den Film so brillant.

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12. Metal Gear Solid V: Der Phantomschmerz [Der beste Open-World-Third-Person-Shooter für taktische Spionage]

Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

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Art des Spiels Open-World-Stealth-Third-Person-Shooter Plattformen PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC Erscheinungsjahr 2015 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit ca. 45–50 Stunden Am besten geeignet für Taktikbegeisterte und Fans von Stealth-Spielen Was mir gefallen hat Umfangreiche Missionen, dynamisches Gameplay und komplexe Spielsysteme

Metal Gear Solid V: Der Phantomschmerz ist der neunte Teil der Reihe und setzt die Geschichte von Venom Snake fort, einer Kultfigur, die sich auf eine Reise begibt, um gegen verschiedene Fraktionen zu kämpfen, die den Weltfrieden bedrohen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hideo Kojimas Meisterwerk hat das Genre der taktischen Stealth-Shooter neu definiert. Das Open-World-Design und die Freiheit des Spielers wirken auch heute noch ihrer Zeit voraus.

Falls du hinter dem Mond lebst und mit dem MGS-Reihe, hier nur eine kleine Erinnerung: Wenn du Lust auf erstklassige Third-Person-Action hast, dann ist das Metal Gear Solid V: Der Phantomschmerz ist das beste Spiel der Reihe, um es hautnah zu erleben.

Von einer bewegenden Geschichte bis hin zu phänomenalem Gameplay in der Third-Person-Perspektive, Metal Gear Solid V: Der Phantomschmerz ist ein absoluter Fan-Favorit.

Mein Fazit: Stealth und Strategie, wie sie sein sollen. Der Phantomschmerz bietet unendlichen Spielspaß und zählt nach wie vor zu den besten Werken des Genres.

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Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Art des Spiels Action-Ego-Shooter mit Nahkampf Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Saber Interactive / Focus Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 25 Stunden Am besten geeignet für Fans von brutaler Action und Science-Fiction-Kriegsführung Was mir gefallen hat Flüssige Kämpfe, epische Ausmaße und eine Mischung aus Nahkampf- und Shooter-Mechaniken

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ist nicht nur ein gewöhnlicher Third-Person-Shooter, sondern verbindet Elemente des Nahkampfs mit Spezialfähigkeiten, die dir genau das perfekte Kampferlebnis bieten, das du von einem Third-Person-Shooter erwartest.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das hier ist nur für den puren Adrenalinkick. Space Marine 2 verbindet Nahkampf-Brutalität und Third-Person-Schießaction besser als fast jedes andere moderne Actionspiel.

Und das Beste daran? Du bekommst eine tolle Kampagne mit Koop- und PvP-Modus, in der du unzählige Stunden in eines der besten Kampfsysteme der letzten Zeit investieren kannst. Und da das Spiel im 2024, die Grafik ist einfach umwerfend, und die Spielmechanik läuft so geschmeidig wie die Wange eines Babys.

Wenn du auf der Suche nach einem Spiel bist, das Nahkampf und Third-Person-Kämpfe vereint, solltest du dir dieses Juwel von einem Spiel nicht entgehen lassen.

Mein Fazit:Laut, brutal und unglaublich unterhaltsam. Die perfekte Machtfantasie für alle, die sich nach actiongeladenen Sci-Fi-Kämpfen sehnen.

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14. Tom Clancys The Division 2 [Der beste Online-Third-Person-Shooter mit RPG-Tiefe]

Unsere Bewertung Enebameter 8,1/10

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Art des Spiels Online-Rollenspiel im Third-Person-Shooter-Stil Plattformen PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2019 Urheber Massive Entertainment / Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit ~40+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Looter-Shooter und teamorientierte Kämpfe mögen Was mir gefallen hat Eine realistische Spielwelt, ein tiefgehendes Fortschrittssystem und ein fesselndes Schussgefecht

The Tom-Clancy-Reihe ist vollgepackt mit außergewöhnlichen Third-Person-Shootern, und The Division 2 ist ein weiterer Fan-Favorit, den man nicht übersehen darf. Wann immer von den besten TPS-Spielen aller Zeiten die Rede ist, The Division 2 wird immer ein Top-Anwärter sein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ubisoft hat hier das Looter-Shooter-Konzept weiterentwickelt. Mit fesselnden Umgebungen und umfangreichen Fortschrittssystemen, The Division 2 bietet im TPS-Genre unvergleichlichen Realismus.

Es handelt sich um einen Online-Third-Person-Shooter mit starkem Fokus auf RPG-Elemente. Das Ballerspiel in diesem Teil ist äußerst befriedigend und beeindruckend. Im Gegensatz zu beliebt Call of DutySpiele, die Kämpfe und Spielmechaniken in The Division 2 sind wesentlich realistischer und bieten ein frisches und fesselndes Spielerlebnis. Für Fans von Third-Person-Shootern ist dies definitiv ein Titel, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Mein Fazit:Ein rauer, lohnender Shooter, der im Koop-Modus am besten zur Geltung kommt. Perfekt für Spieler, die taktischen Realismus mit RPG-Tiefe lieben.

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15. Rückkehr [Bester Roguelike-Third-Person-Shooter mit rasanten Action-Szenen]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Art des Spiels Roguelike-Third-Person-Shooter Plattformen PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Housemarque / Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 20 Stunden (Hauptlauf) Am besten geeignet für Fans von rasanten Action-Spielen und Liebhaber von Roguelikes Was mir gefallen hat Flüssige Bewegungen, atemberaubende Umgebungen und ein packender Loop

Diesein wunderbares Weltraumspiel ist nicht nur für seine fesselnde Handlung bekannt, die das Leben eines Astronauten schildert, der auf einer fremden Insel gestrandet ist, sondern auch seine epischen und rasanten Kampfmechaniken spielen eine entscheidende Rolle für seinen Erfolg. Von einer lebendigen Umgebung bis hin zu einer riesigen Vielfalt an Gegnern, RückkehrEs fühlt sich an wie der perfekte Third-Person-Shooter, den wir uns alle gewünscht haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben WeilRückkehrhat es gewagt, Roguelike-Elemente mit filmreifen Kämpfen aus der Third-Person-Perspektive zu verbinden – und das funktioniert hervorragend.

Die Umgebung wirkt lebendig, die Welt ist wunderschön gestaltet, und dank der rasanten Action macht der Kampf richtig Spaß. Wenn du auf der Suche nach dem perfekten Spiel bist, das eine fesselnde Geschichte mit unvergleichlichen Third-Person-Kämpfen verbindet, solltest du dir Rückkehr.

Mein Fazit:Härte, Stil und eine eindringliche Atmosphäre. Jeder Loop ist ein Kampf gegen die Welt und gegen dich selbst.

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16. Days Gone [Top-Zombie-Survival-Third-Person-Shooter mit offener Welt]

Unsere Bewertung Enebameter 7,7/10

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Art des Spiels Open-World-Zombie-Survival-Shooter in der Third-Person-Perspektive Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2019 Urheber Bend Studio / Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 35–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die das Erkunden offener Welten und Kämpfe gegen Zombies lieben Was mir gefallen hat Eine bewegende Geschichte, eine riesige Welt und furchterregende Hordenschlachten

Das Ausschalten von Horden von Untoten und anderen untoten Monstern kann ziemlich aufregend sein, und wenn du das in einem gruseliges Zombie-Spiel, Days Gone ist eine hervorragende Ergänzung für das Arsenal Ihres Spiels.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es gibt jede Menge Open-World-Zombiespiele, aber Days Gone zeichnet sich durch seinen emotionalen Kern und eine fesselnde Welt voller Gefahren und Entdeckungen aus.

In einer visuell atemberaubenden Welt mit lebensechter Grafik, die von unerbittlichen Zombiehorden überrannt wird, musst du dir deinen Weg bahnen, indem du unzählige Zombies tötest – und solange dir die Munition reicht, macht das unglaublich viel Spaß. Darüber hinaus sorgt die hervorragende Handlung für zusätzliche Tiefe und sorgt dafür, dass du von Anfang bis Ende voll und ganz in das Spiel eintauchst und gefesselt bleibst.

Mein Fazit:Eine fesselnde, sich langsam entwickelnde Geschichte über Überleben und Verlust. Nur wenige Shooter wirken so persönlich und lebendig.

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17. Besiegen [Der beste rasante Third-Person-Shooter für Adrenalinjunkies]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Art des Spiels Science-Fiction-Hochgeschwindigkeits-Ego-Shooter Plattformen PS4, Xbox One, PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2010 Urheber PlatinumGames / Sega Durchschnittliche Spielzeit ca. 6 Stunden Am besten geeignet für Action-Fans, die schnelle, stylische Kämpfe lieben Was mir gefallen hat Flüssige Spielmechanik, epische Bosskämpfe und actiongeladenes Gameplay

Besiegenist dasein fantastisches Abenteuerspiel und ein Third-Person-Shooter, der vor dem Hintergrund eines Weltraumkrieges spielt, in dem du gegen Außerirdische kämpfst, die die Menschheit bedrohen. Ausgestattet mit einem Spezialanzug stellst du dich den außerirdischen Streitkräften und nutzt die dir zur Verfügung stehenden Waffen, um Horden von Feinden zu bekämpfen.

Warum wir uns dafür entschieden haben WeilBesiegen verwandelt Third-Person-Shooter in pure kinetische Kunst. Es ist rasant, stilvoll und bietet endlosen Wiederspielwert.

Mit realistischen Strömungssimulationen und einer sehr ansprechenden Grafik, Zahnschmerzenhält dich mit Bosskämpfen und Horden von Gegnern, die an jeder Ecke auf dich warten, stets in Atem. Außerdem ist die Kampagne etwa 5 Stunden lang, und es macht richtig Spaß, es zu spielen – ich kann es nur wärmstens empfehlen!

Mein Fazit:Ein atemberaubender Nervenkitzel – kurz, aber spektakulär. PlatinumGames in Bestform.

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18. James Bond 007: Blood Stone [Der am meisten unterschätzte Third-Person-Shooter mit Spionage-Action]

Unsere Bewertung Enebameter 7,3/10

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Art des Spiels Action-Ego-Shooter Plattformen PS3, Xbox 360, PC, Nintendo DS Erscheinungsjahr 2010 Urheber Bizarre Creations / Activision Durchschnittliche Spielzeit ca. 8 Stunden Am besten geeignet für Fans von Spionagethrillern und Actionfilmen Was mir gefallen hat Eine fesselnde Handlung, flüssige Action und authentisches Bond-Flair

James Bond 007: Blood Stone ist ein unterschätztes Juwel, das oft übersehen wird, aber für mich ist es eines der besten Action-Spiele, die es mit Third-Person-Perspektive gibt. Die Handlung ist fesselnd und leicht zu verfolgen und enthüllt eine internationale Verschwörung – etwas, das man von allem, was mit James Bond zu tun hat, immer erwarten würde.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses unterschätzte Juwel fängt Bonds filmisches Flair durch rasante Third-Person-Schießereien und spionageorientierte Missionen ein.

Das Kampfgefühl ist wirklich großartig und war seiner Zeit weit voraus. Wenn du nur ein paar Stunden in ein TPS-Spiel investieren möchtest, dann ist das James Bond 007: Blood Stone ist sehr zu empfehlen.

Mein Fazit:Ein versteckter Klassiker. Raffiniert, stilvoll und von Anfang bis Ende pure Spionagefantasie.

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19. Remnant 2 [Bester Third-Person-Shooter mit RPG- und Koop-Elementen]

Unsere Bewertung Enebameter 7,2/10

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Art des Spiels Action-RPG und Third-Person-Shooter Plattformen PS5, PC, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2023 Urheber Gunfire Games / Gearbox Publishing Durchschnittliche Spielzeit ca. 25–30 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die anspruchsvolle Koop-Shooter mögen Was mir gefallen hat Eine stimmungsvolle Welt, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und Synergieeffekte im Koop-Modus

Gunfire Games haben sich selbst übertroffen mit Remnant 2, das eine wunderschön gestaltete Welt voller übernatürlicher Wesen bietet – hier wird es nie langweilig. Auch wenn die Spielmechanik etwas kritisiert wird, da sie nicht so rasant ist, wie man es erwarten würde, Remnant II bietet nach wie vor ein sehr originelles und hervorragendes Gameplay, das dir gefallen wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Remnant 2 entwickelt das Koop-Shooter-Konzept mit RPG-Elementen, anspruchsvollen Bosskämpfen und einer unvorhersehbaren Welt weiter, die die Spieler in ihren Bann zieht.

Darüber hinaus besticht der Film durch seine ikonischen Figuren, seine emotionale Handlung und einige RPG-Elemente, Remnant II ist zweifellos eines der besten Third-Person-Shooter-Spiele auf dem Markt. Wenn du auf der Suche nach einem Spiel mit einer tiefgründigen Hintergrundgeschichte und Überraschungen an jeder Ecke bist, solltest du dir dieses Spiel unbedingt ansehen.

Mein Fazit:Härte, Spannung und eine einzigartige Atmosphäre. Das perfekte Koop-Erlebnis für Fans von tiefgründigen Hintergrundgeschichten und intensiven Schusswechseln.

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20. Star Wars: Battlefront 2 [Der beste Third-Person-Shooter für galaktische Kämpfe und Hintergrundgeschichten]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Art des Spiels Science-Fiction-Shooter in der Third-Person-Perspektive Plattformen PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2017 Urheber DICE / Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit ca. 15 Stunden (Kampagne) Am besten geeignet für „Star Wars“-Fans und groß angelegte Multiplayer-Schlachten Was mir gefallen hat Wunderschöne Grafik, authentische Hintergrundgeschichte und epische Multiplayer-Modi

Für alle, die wirklich Freude an einem tollStar Wars Spiel, Star Wars: Battlefront 2 ist die beste Möglichkeit, es hautnah zu erleben, und glücklicherweise wird es im Third-Person-Modus gespielt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kein Spiel fängt die Weite galaktischer Kriege so gut ein wie Battlefront 2. Von Luftkämpfen bis hin zu Bodenkämpfen – das ist Action pur Star WarsMagie

Die Welt ist wunderschön gestaltet, und das Spiel ist eine wahre Augenweide. In Kombination mit der epischen Handlung, dem phänomenalen Ballkampf und der flüssigen Steuerung bietet es ein Erlebnis, in dem man sich leicht verlieren kann. Ich bin ein großer Fan der Spielwelt und der tiefgründigen Hintergrundgeschichte – es ist ein wahres Meisterwerk.

Mein Fazit: Optisch atemberaubend und unendlich episch. Ein absolutes Muss für jeden Fan der weit, weit entfernten Galaxis.

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21. PUBG: Battlegrounds [Bester Third-Person-Battle-Royale-Shooter für den Wettkampf]

Unsere Bewertung Enebameter 6,8/10

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Art des Spiels Online-Battle-Royale-Third-Person-Shooter Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2017 Urheber PUBG Studio / Krafton Durchschnittliche Spielzeit Endlos (Mehrspieler) Am besten geeignet für Wettbewerbsorientierte Spieler, die ein auf Geschicklichkeit basierendes Survival-Gameplay suchen Was mir gefallen hat Realistische Schusswechsel, Spannung und befriedigende Siege

PlayerUnknown’s Battlegroundsist ein fantastisches Battle-Royale-Spiel, das kaum einer Vorstellung bedarf. PUBG gewann während der Pandemie Millionen von Spielern hinzu und stieg schnell zu einem der meistgespielten Online-Spiele dieser Zeit auf. Die Schusswechsel in PUBG sind ziemlich anspruchsvoll, und man braucht echtes Können, um zu überleben.

Warum wir uns dafür entschieden haben PlayerUnknown’s Battlegrounds hat das Genre der Wettkampf-Shooter neu definiert und Millionen von Spielern den Nervenkitzel des Battle-Royale-Genres nähergebracht. Seine Spannung und sein Realismus sind unübertroffen.

Um dir das „Chicken Dinner“ zu sichern, musst du einen ausgeprägten Überlebensinstinkt und unübertroffene Schießkünste entwickeln. Außerdem, PlayerUnknown’s Battlegroundswird regelmäßig aktualisiert und verzeichnet täglich Millionen von Spielern. Nun, da es kostenlos-spielbar Auf dem PC gibt es keinen Grund zu zögern – hol es dir und stürz dich ins Geschehen.

Mein Fazit: Ein Survival-Klassiker. Jedes Match erzählt eine neue Geschichte, und jeder Sieg fühlt sich verdient an – nach wie vor eines der besten Third-Person-Shooter-Spiele, die je entwickelt wurden.

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Häufig gestellte Fragen