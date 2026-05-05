So erhältst du COD kostenlos und sicherst dir die besten Angebote im Jahr 2026

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie COD Wenn du es kostenlos spielst, wirst du merken, dass es in Sachen moderne Ego-Shooter einfach unübertroffen ist. Ich habe mich durch das Spiel gejagt COD schon seit den Anfängen, und ich habe nicht vor, in nächster Zeit einen Gang zurückzuschalten. Mit Black Ops 7 now in in vollem Gange, der Drang, sich auf diese neuen Zombies Die Zahl der Karten hat einen neuen Höchststand erreicht.

Aber jedes Jahr 70 Dollar für die neueste Version auszugeben, ist eine massive Belastung für das Budget. Deshalb habe ich einen Weg gefunden, COD kostenlos, ohne illegale Cracks oder riskante Torrent-Seiten.

Ich benutze eine App namens Snakzy. Ich spiele Handyspiele, um Münzen zu verdienen, die ich dann gegen echte Geschenkkarten wie Dampf or PlayStation Guthaben. Sobald das Guthaben auf meinem Konto ist, gehe ich einfach in den offiziellen Shop und kaufe das Spiel.

Du erhältst eine dauerhafte Lizenz, die an dein Konto gebunden ist, du unterstützt die Entwickler und musst dir nie Sorgen um eine Sperre machen.

Spielinfo Details Preis des Spiels €69.99 Spielbewertung 83/100 (Metacritic) Zeit, Geld zu verdienen 14–21 Tage

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So bekommst du COD kostenlos: Vollständiger Spielüberblick

Wenn du dich fragst, wie du COD kostenlos, tauchst du ein in die der absolute Höhepunkt des Ego-Shooter-Genres. In diesem JahrBlack Ops 7 Das Spielerlebnis ist gigantisch und bietet eine filmreife Koop-Kampagne, rasanten Multiplayer-Modus und das ambitionierteste rundenbasierte ZombiesMode Treyarch das jemals gebaut wurde.

Du kannst deine Vormittage damit verbringen, im Standard-Multiplayer Waffen-Camos zu farmen, und deine Abende damit, komplexe Easter Eggs auf der Neu „Mars“ Zombies map. Die Vielfalt ist in diesem Jahr einfach unübertroffen.

Ich bin auch total begeistert von dem neues Bewegungssystem. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung von „Omnimovement“ damit kannst du an Wänden hochspringen, dich hinwerfen und in jede Richtung rutschen, während du dabei absolut ruhig zielen kannst. Es fühlt sich an, als hättest du während eines Feuergefechts völlige 360-Grad-Freiheit.

Außerdem ist die Waffenschmied Mit diesem System kannst du jedes Teil deiner Waffe austauschen. Du kannst ein gewöhnliches Sturmgewehr in ein Kraftpaket für große Entfernungen oder einen wendigen Hybrid für Flankenangriffe verwandeln. Dank dieser umfassenden Anpassungsmöglichkeiten kannst du dir eine Ausrüstung zusammenstellen, die genau zu deinem Spielstil passt.

Wie viel kostet die Nachnahme?

Die Standardausgabe von Call of Duty: Black Ops 7 kostet €69.99 on Dampf sowie in offiziellen Konsolen-Shops. Wenn Sie das Vault-Edition mit all den zusätzlichen Operator-Skins und dem Battle Pass – Saison 1, dann siehst du €99.99.

Das Spiel wird während der großen Feiertage zum Verkauf angeboten. Das Der niedrigste Preis, den wir bisher gesehen haben, war €45.49 im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Werbeaktion. Das ist zwar eine ordentliche Ersparnis, doch wenn man die Snakzy Wenn du das Spiel ohne Versandkosten bekommst, kannst du den Preis von 70 Dollar nach und nach abtragen oder auf einen Sale warten, um deinen Snakzy auf diese Weise sparen.

Verfügbarkeit der COD-Plattform

Das NeuesteCall of Duty ist überall erhältlich. Es ist für den PC verfügbar (Windows), PlayStation 5undXbox Series X/S. Es läuft sogar auf Konsolen der vorherigen Generation wie der PS4 and Xbox One. Das Beste daran ist die vollständige Unterstützung von Cross-Play und Cross-Progression. Du kannst dich mit deinen Freunden auf jedem Gerät zusammenschließen, und deine freigeschalteten Inhalte bleiben dir erhalten, egal wo du dich anmeldest.

Kaufe das Spiel immer über offizielle Plattformen wie Dampf, Battle.netoder diePlayStation Store. DaSnakzy Belohnungen funktionieren für alle diese Shops, Es ist das perfekte Hilfsmittel, wenn Sie wissen möchten, wie Sie CODkostenlos.

Funktionsweise von Nachnahme

Das Spielgeschehen von COD ist ein enger Kreislauf aus „bewegen, zielen und schießen“. Die Updates von 2026 haben einen großer Schwerpunkt auf taktischer Positionierung. Sich hinter der Umgebung zu verstecken ist mittlerweile genauso wichtig wie ein schneller Abzugsfinger.

Du sammelst XP, indem du Matches abschließt und tägliche Herausforderungen meisterst. Dadurch schaltest du neue Waffen, Aufsätze und jene entscheidenden Perks frei. Der Fortschritt ist an ein einheitliches System geknüpft, sodass jedes Spiel, das du im Mehrspielermodus bestreitest, auch für deinen Level in Warzone and Zombies.

Systemanforderungen für COD

Modern Call of Duty Diese Titel sind bekannt für ihre enormen Dateigrößen. Du brauchst auf jeden Fall eine SSD, um den Datenstrom zu bewältigen BO7. Wenn du versuchst, das Spiel auf einer alten Festplatte zu spielen, wirst du mit Rucklern und quälend langen Ladezeiten zu kämpfen haben.

Wenn du dir durch eine hohe Bildrate einen Wettbewerbsvorteil verschaffen willst, empfehle ich dir, die empfohlenen Einstellungen zu wählen. Stabile 120+ FPS machen einen riesigen Unterschied, wenn du in einem nervenaufreibenden Ranglistenspiel um Ecken rutschst.

Komponente Empfohlene Anforderung Mindestanforderung OS Windows 11 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) Prozessor Intel Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X Intel Core i5-6600 / Ryzen 5 1400 Speicher 12 GB RAM 8 GB RAM Grafiken GeForce RTX 3060 / Radeon RX 6600XT GTX 970 / 1060 / RX 470 / Arc A580 Lagerung 115 GB SSD-Speicherplatz 115 GB SSD-Speicherplatz

Die wichtigsten Funktionen von COD

Omnimovement + Wandsprünge: Bewege dich völlig frei und kombiniere Sprünge, um deine Gegner zu übertrumpfen.

Bewege dich völlig frei und kombiniere Sprünge, um deine Gegner zu übertrumpfen. Massive Zombies-Karten: Kämpfe dich durch die Dunkler Äther auf den größten rundenbasierten Karten, die je erstellt wurden.

Kämpfe dich durch die Dunkler Äther auf den größten rundenbasierten Karten, die je erstellt wurden. Einheitliche Progression: Verbessere deine Waffen und Battle Pass in allen Spielmodi gleichzeitig.

Verbessere deine Waffen und Battle Pass in allen Spielmodi gleichzeitig. Endgame-Modus: Hochriskante Missionen in Avalon für bis zu 32 Spieler mit enormem Wiederspielwert.

Hochriskante Missionen in Avalon für bis zu 32 Spieler mit enormem Wiederspielwert. Kein obligatorisches SBMM: Treyarch hat die Partnervermittlung in den Gelegenheitsmodi zurückgeschraubt und so den klassischen chaotischen Spielspaß wiederbelebt.

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So erhältst du COD kostenlos mit Snakzy

Wenn ich darüber spreche, wie man COD kostenlos, ich meine damit „Eigenleistung“. Du gibst kein eigenes Geld aus, investierst aber etwas Freizeit in das Snakzy app. Aber keine Sorge, du musst nicht wie bei anderen Geld-Apps endlose Umfragen ausfüllen; du musst lediglich Spiele spielen und Münzen verdienen. So geht’s: CODkostenlos mitSnakzy:

Snakzy herunterladen:Installieren Sie dieSnakzyApp auf deinemAndroid Telefon. Allein für die Anmeldung erhalten Sie sofort einen Anmeldebonus von 10 $. Wähle eine Spielmission: Wähle ein Spiel aus der Angebot Wand. Such dir eine aus, die dir wirklich Spaß macht – je höher das Level ist, das du erreichen musst, desto mehr verdienst du. Spielen und aufsteigen: Öffne das Spiel über Snakzy und bestimmte Meilensteine erreichen (wie zum Beispiel Level 20). Während du spielst, sammelst du automatisch „Münzen“ in deinem Snakzy ein Konto erstellen, ohne sich lästige Werbung ansehen zu müssen. Münzen gegen Bargeld eintauschen: Sobald du genug Münzen gesammelt hast, geh zum Laden. Tausche sie gegen ein Dampf, PlayStationoderXboxGeschenkkarte. Das Spiel offiziell kaufen: Löse die Geschenkkarte auf deiner Konsole oder deinem PC ein. Nutze das Guthaben, um Call of Duty Offiziell. Du besitzt nun das komplette Spiel, zu 100 % legal und ohne einen Cent aus eigener Tasche.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Schritte zusammen und zeigt, was Sie in den einzelnen Phasen erwartet:

Mindestauszahlung €5 ABER die erforderlichen Münzen variieren:• USA: ~500 Münzen = 5 $• Kanada: ~700 Münzen = 5 $• Andere Regionen: Möglicherweise sind 5.000–5.300 Münzen erforderlich 💸 Verdienstmöglichkeiten am ersten Tag Am ersten Tag sind 15 $ und mehr möglich 🔥 ⏱️ Auszahlungsgeschwindigkeit Sofort bis zu einigen Minuten (PayPal) 💳 Zahlungsmöglichkeiten ✅ Verifiziert: PayPal, Amazon, Google Play, Visa, Target, Apple, eBay, Roblox, Fortnite, Xbox, PlayStation, Steam, Starbucks, Netflix, Spotify, Disney+, Uber, Airbnb, Home Depot, Sephora, McDonald’s, Domino’s, Burger King, Adidas, H&M, Nike, Macy’s 📱 Erhältlich bei Android (Google Play Store) 🎮 Hauptmerkmale • Über 100 hochwertige Handyspiele• Belohnungen für das Erreichen von Meilensteinen• Tägliche Boni für die Anmeldeserie• Keine aufdringlichen und extrem langweiligen Werbeanzeigen• Münzstand in Echtzeit• Übersichtliche, moderne Benutzeroberfläche• Über 100.000 Belohnungsgegenstände ⭐ Nutzerbewertung 4,32/5 (über 21.000 Bewertungen und mehr als 1.685.430 Downloads) 💵 Monatliches Einkommensspektrum 5–20 $ (Gelegenheitsspieler) / 20–80 $ (Aktive Spieler)Einige engagierte Nutzer berichten kurzhöheres monatliches Einkommen 🆓 Eintrittspreis Völlig kostenlos, keine Teilnahmegebühren 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Geografische Reichweite In den meisten Regionen verfügbar (Android) 🎁 Willkommensbonus 25.000 Münzen sind erforderlich, um den Shop freizuschalten (in den ersten paar Spielrunden erreichbar) 🚀 Was macht den Unterschied aus? Höhere Auszahlungen als bei der Konkurrenz, schnellere Auszahlung, erstklassige Spielauswahl und (im Durchschnitt) bereits am ersten Tag ein Gewinn von über 15 $ möglich

Ich habe festgestellt, dass eine realistische Schätzung bei etwa 30 Dollar pro Woche wenn du täglich etwa eine Stunde mit den besonders lohnenden Angeboten verbringst. Da das Spiel 69,99 $ kostet, dauert es etwas mehr als zwei Wochen Gelegenheitsspiel um dein Ziel zu erreichen.

Bonus-Tipp:Du bekommst ein 10 $ Willkommensbonus direkt bei der Anmeldung. Das ist ein guter Start, aber denk daran, dass du insgesamt 35 $ verdienen musst, bevor du dir deine erste Prämie auszahlen lassen kannst. Da COD beträgt 70 Dollar, dann hast du schon die Hälfte geschafft, wenn du den ersten Auszahlungsmeilenstein erreichst.

★ Spiel los und hol dir COD kostenlos Snakzy Verdienen Sie noch heute Geld

Ist es legal, auf diese Weise versandkostenfrei zu bestellen?

Diese Methode ist zu 100 % legal und sicher. Du verdienst dir darin echte Prämien Snakzy indem Sie Entwicklern von Handyspielen einen Mehrwert bieten. Im Gegenzug erhalten Sie echtes Geld. Dieses können Sie dann für einen offiziellen Kauf in einem Shop wie Dampf. Am Ende erhältst du eine Standardlizenz für das Spiel, genau so, als hättest du dein eigenes Bankkonto verwendet.

Ich befürworte weder Piraterie noch „Free-Download“-Seiten. Diese Seiten sind gefährlich und oft mit Malware verseucht. Die Nutzung inoffizieller Launcher verstößt zudem gegen Activisions Nutzungsbedingungen, was zu einer dauerhaften Sperrung Ihres gesamten Kontos führen kann. Snakzy ist der sichere Weg, um Ihr Konto in Ordnung zu halten.

Warum umsonst grinden?

Überleg mal, wie viel Zeit du auf dem Weg zur Uni, in den Pausen zwischen den Vorlesungen oder während du darauf wartest, dass deine Freunde sich einloggen, mit deinem Handy verbringst. Die meisten von uns versinken mindestens 8 bis 10 Stunden pro Woche einfach nur zum Zeitvertreib in mobile Casual-Spiele. Wenn du ohnehin schon spielst, kannst du die Zeit genauso gut für deine Black Ops 7Ende.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Umfrageportalen, die nur ein paar Cent zahlen und einen schon nach der Hälfte aussortieren, Snakzy ist speziell für Gamer konzipiert. Du verdienst Geld, indem du in echten Spielen Meilensteine erreichst – Helden auflevelst, Stützpunkte baust oder Matches gewinnst. So verwandelst du deine „tote Zeit“ in eine konkreter Rabatt über die teuersten Spiele des Jahres 2026. Wenn du bereit bist, den Aufwand zu betreiben, um in COD, dann hast du bereits die nötige „Grinder“-Mentalität, um diese Angebote zu meistern und dir das Spiel für 0 $ zu sichern.

Mein Fazit dazu, wie man COD kostenlos bekommt

Mittlerweile wissen Sie, wie Sie die Versandkosten sparen können, wenn Sie Snakzy sich ins Zeug zu legen. Anstatt 70 Dollar hinzublättern, befolgst du einfach eine einfache Anleitung: Wähle deine Angebote aus, verdiene dir Münzen und hol dir dein Guthabenund schließen Sie Ihren offiziellen Kauf ab.

Es dauert zwar eine Weile, bis man das Ziel erreicht, aber dafür erhält man eine legale Version des Spiels, die man für immer behalten kann. Wenn Sie bereit sind, 2026 an vorderster Front mitzumischen, ist der nächste Schritt ganz einfach. Herunterladen Snakzyauf deinemAndroid Gerät und wählen Sie ein attraktives Angebot aus. Bauen Sie noch heute Ihr Guthaben auf und erhalten Sie CODkostenlos.

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Häufig gestellte Fragen