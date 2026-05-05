Die 15 teuersten Pokémon-Karten im Jahr 2026

Bei der Frage nach dem teuersten gibt es viele Faktoren zu berücksichtigen Pokémon Karten im Jahr 2026. Seltene Karten werden natürlich teurer sein, aber das ist bei weitem nicht der einzige Faktor.

Weitere Elemente sind materielle Knappheit, Wettbewerbsfähigkeit, Nostalgie, sentimentaler Wert und kulturelle Bedeutung – all das zusammen ergibt ein Erfolgsrezept.

Zwar gibt es nicht viele Karten, die einen so hohen Preis erzielen, doch einige wenige tun dies. Diese Karten, deren Verkauf nachweislich stattgefunden hat (etwas ist nur so viel wert, wie jemand dafür zu zahlen bereit ist), haben ihren Besitzern jeweils eine stattliche Summe eingebracht.

Der Titel „teuerste“ bedeutet nichts, wenn niemand die Karte kaufen will!

In dieser Liste stellen wir euch einige der beliebtesten Karten vor – ihre Geschichte, das Kartendesign, die Bewertung durch die jeweilige Bewertungsstelle und vieles mehr – und wer weiß? Vielleicht stellt ihr ja fest, dass ihr selbst eines dieser Schmuckstücke besitzt.

Die 15 teuersten Pokémon-Karten

Diese Liste mag einige Überraschungen bereithalten – mir ging es jedenfalls so –, wenn es darum geht, wie viel die Leute für bestimmte Karten zu zahlen bereit sind. Ob es sich nun um eine extrem seltene Trophäenkarte, einen alten Favoriten (in vielen verschiedenen Ausführungen), ein Prototyp-Produkt oder ein Juwel handelt, für das man buchstäblich seine gesamte Freizeit opfern musste, um es zu ergattern – diese Karten zeigen, wie viel ein bescheidenes Stück Pappe wert sein kann!

1. Pikachu-Illustrator [PSA 10]

Erscheinungsdatum: 1998

Bewertung: PSA 10

Marktpreis: 16.500.000 $

Mach Platz, Charizard – die Krone des teuersten Pokémon Diese Karte gehört nun zu einer PSA 10 Pikachu-Illustrator. UndFebruar 2026, genau diesesPikachu-Illustrator Die Karte sorgte erneut für Schlagzeilen, als Logan Paul sie bei einer Auktion für einen erstaunlich16,5 Millionen Dollar, wobei einneuer Weltrekord für die teuersten Pokémon Karte und die teuerste Sammelkarte, die jemals auf einer Auktion verkauft wurde.

Um herauszufinden, warum diese Karte so teuer ist, müssen wir uns mit ihrer Geschichte befassen. Auf den ersten Blick ergibt das vielleicht keinen Sinn. Was die Illustration angeht, ist darauf lediglich ein niedliches, pummeliges Pikachu zu sehen, das einen Pinsel und einen Füllfederhalter in der Hand hält, während rechts davon Skizzen von einem Charmander und etwas anderem zu sehen sind. Dieses Kunstwerk wurde von Atsuko Nishida entworfen, einer der Pokémon die ursprünglichen Künstler der Franchise, und die Karte ist (wie erwartet) eine Holo-Karte.

Was den Effekt von „Pikachu-Illustrator“ angeht, kann man die Karte nicht einmal ausspielen. Der Effekttext lautet, ins Englische übersetzt (danke, Bulbapedia): „Wir bestätigen, dass deine Illustration ein hervorragender Beitrag zum Pokémon Illustrationswettbewerb für Kartenspiele. Daher erklären wir, dass Sie offiziell autorisiert sind Pokémon „Kartenillustrator, ich bewundere dein Können.“ Ah, da haben wir es.

Offiziell gibt es nur 39 von diesen Karten allerdings 2 Weitere wurden nie ausgegeben, sodass die tatsächliche Zahl bei 41. Die einzige Möglichkeit, ein Pikachu-Illustrator-Modell zu erhalten, bestand darin, Gewinner von drei Illustrationswettbewerben zu sein, die von dem japanischen Unternehmen veranstaltet wurden Corocoro Comic durchgehend1997 and 1998.

Was dieses Pikachu-Illustrator-Modell so besonders macht, ist sein PSA 10 Bewertung. PSA – Professional Sports Authenticator – ist eine Organisation, die Sammelkarten anhand klarer Kriterien bewertet. Um eine PSA-Bewertung zu erhalten 10oder im Zustand „Gem Mint“ muss die Karte perfekt,das heißt: vier scharfe Ecken, eine exakte prozentuale Zentrierung des Bildes und keinerlei Flecken, wobei geringfügige Druckfehler toleriert werden – weit über das hinaus, was die Öffentlichkeit unter „neuwertigem Zustand“ versteht.

Das alles soll nur sagen, dass diese Karte nicht nur extrem selten ist, sondern sich auch in makellosem Zustand befindet – und wie Sie weiter unten sehen werden, ist es genau dieser Zustand, der den Preis exponentiell in die Höhe treibt!

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2. Pikachu-Illustrator [PSA 9]

Erscheinungsdatum: 1998

Bewertung: PSA 9

Marktpreis: 1.275.000 $

Es dürfte wohl niemanden überraschen, dass das nächstteuerste Pokémon TCG die Karte aller Zeiten ist auch die Pikachu-Illustrator (or Illustrator Pikachu), außer benotet PSA 9.

Ich hatte euch noch mehr Hintergrundinfos versprochen, und hier sind sie. Wenn wir sagen, dass Logan Paul das PSA 10 Pikachu-Illustrator for €5,275,000, er hat es nicht vollständig bezahlt. Stattdessen hat er €4,000,000 Bargeld sowie ein PSA 9 Pikachu-Illustratorwodurch diese Karte ihren bisher höchsten Marktwert von €1,275,000.

Wie du vielleicht bemerkt hast, ist diese Karte allerdings deutlich günstiger als die „Gem Mint“-Version, €1,275,000 ist immer noch eine sehr stattliche Summe. Im Gegensatz zu einem PSA 10, a PSA 9 ist als „Mint“ eingestuft und weist laut der PSA-Website „einen sehr leichten Wachsfleck auf der Rückseite, eine geringfügige Druckunregelmäßigkeit oder leicht cremefarbene Ränder“ auf. Die Bewertung berücksichtigt zudem die präzise Zentrierung. Kurz gesagt: Geht sorgsam mit euren Karten um.

Kommen wir nun zurück zur Geschichte dieser Karte. Es gab drei Wettbewerbsrunden, die von Nach und nach– der erste Ende 1997, der zweite und dritte in 1998. Die erste Charge enthielt 3 die beliebtesten Einträge sowie 20 weitere Preisträger, von denen jeder einen Pikachu-Illustrator für ihren Einsatz insgesamt 23 Pikachu-Illustratoren.

Es ist erwähnenswert, dass die Top 3 außerdem 20 Kopien einer Karte mit ihrer Illustration darauf. Bei den nächsten beiden Wettbewerben war man etwas knauseriger bei der Vergabe der Pikachu-Illustrator, wobei nur8 die in jedem Wettbewerb vergeben werden. Das ergibt 23 + 8 + 8 insgesamt 39 offiziellPikachu-Illustrator Karten auf der Welt. Auch hier gibt es tatsächlich 41 Exemplare, aber vielleicht wurden einfach zu viele gedruckt und zwei davon wurden nie vergeben.

Das ist aber noch nicht alles.

3. Pikachu-Illustrator [PSA 7]

Erscheinungsdatum: 1998

Bewertung: PSA 7

Marktpreis: 900.000 $

Wie du vielleicht schon erraten hast, selbst ein PSA 7 Diese Karte ist immer noch ziemlich viel wert.

Bevor wir unsere Erörterung des Pikachu-Illustrator, schauen wir uns einmal an, was einen PSA 7oder „Near Mint“. Laut PSA ist ein PSA 7 Eine Sammelkarte ist „eine Karte, bei der bei genauer Betrachtung nur leichte Gebrauchsspuren an der Oberfläche zu erkennen sind“. Ausfransungen sind zulässig, und die Abbildung auf der Karte darf auch nicht mittig sein. Flecken dürfen sich zudem nur auf der Rückseite der Karte befinden, und der Glanz der Karte muss größtenteils erhalten bleiben. Die Anforderungen an die Zentrierung der Abbildung sind weniger streng – wenn auch immer noch streng.

Nun zu den abschließenden Worten zum Pikachu-Illustrator. Abgesehen vom Original-Design und der Seltenheit weist diese Karte noch einige Besonderheiten auf, die sie noch mehr von anderen abheben. Zunächst einmal ist dies die nurKarte im Spiel, die hat den Kartentyp „Illustrator“ im oberen Textfeld, im Gegensatz zur Bezeichnung „Trainer“ im Basisset (auch wenn diese Karte nicht spielbar ist).

Als Nächstes ist es eine der wenigen Startkarten, die mit einem 2-Sterne-Symbol für seine Seltenheit unten rechts. Ja, das „Scarlet & Violet“-Set in 2023 führte „Double Rares“ ein, doch lange Zeit war der „Double Star Club“ sehr exklusiv. Schließlich hat er ein besonderer Füllfederhalter Symbol unten rechts im Textfeld.

Vielleicht fragst du dich jetzt, warum diese Karte nicht schon früher an Wert gewonnen hat. Die Antwort darauf ist ganz einfach: Zeit und Ort. Als die Turniere stattfanden und die Karte gerade erst erschienen war, war es 1997 and 1998, und Japan hatte bereits davon gewusst Pokémonseit1996. Nur Nintendo exportiert, lokalisiert und populär gemacht Pokémon außerhalb Japans ab 1998, also wusste bis dahin eigentlich niemand davon!

4. Topsun Charizard – Blue Back [PSA 10]

Erscheinungsdatum: 1995

Bewertung: PSA 10

Marktpreis: 493.230 $

Ja, ich weiß, einige von euch seufzen jetzt, schütteln den Kopf und denken: „Na klar, natürlich ist es Charizard.“ Das stimmt zwar, aber bedenkt, dass ein Exemplar ist nichta Pokémon Sammelkarte – zumindest nicht so, wie man es erwarten würde.

Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, aber dieses Charizard sieht überhaupt nicht wie die spielbaren Sammelkarten aus. Das liegt daran, dass es sich um eine Sammelkarte des Süßwarenherstellers handelt Top-Fakt, das häufig mit anderen Marken zusammenarbeitete. In diesem Fall arbeitete es mit Pokémon… und brachte neben seinem Kaugummi auch Sammelkarten heraus; dieses spezielle Charizard gehört zu dieser frühen Kollektion, die zu den frühesten (wenn nicht sogar die früheste) offizielle Pokémon Karten – diese Debatte tobt weiter.

Der Grund, warum Verkäufer „Blue Back“ angeben müssen, ist ähnlich wie bei den Drucken der ersten Auflage des Basis-Sets. Sehen Sie, beim Topsun-Set wurden ziemlich viele Karten gedruckt, aber Nur die erste Auflage hatte einen blauen Einband. Die nachfolgenden Auflagen zeichneten sich durch ihre grüne Rückseite aus, wodurch die Karten mit blauer Rückseite viel, viel seltener und weitaus wertvoller wurden.

Zwar gibt es definitiv mehr Topsun CharizardsalsPikachu-Illustratoren… bleibt dennoch die Tatsache bestehen, dass diese Karte ein sehr seltenes Sammlerstück ist, da sie nur in Japan und als Teil der Erstauflage erhältlich ist. Noch seltener ist es, ein Exemplar zu finden, das sich in in neuwertigem Zustand, denn im Gegensatz zum Pikachu-Illustrator… diese Karte war kein Preis, sondern eine Sammelkarte, die man tauschen, wegwerfen oder vergessen konnte!

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5. Trophy Pikachu Silver [PSA 10]

Erscheinungsdatum: 1997

Bewertung: PSA 10

Marktpreis: 444.000 $

Der Name der Karte könnte Ihnen einen Hinweis geben: Die „Trophy Pikachu Silver“-Karte wurde an die Zweitplatzierten des ersten und zweiten Pokémon-Sammelkartenspiel Turniere. Diese Turniere, die japanischen Pokémon Offizielles Kartenspiel-Turnier in 1997 und das Lizardon (Charizard)-Mega-Battle-Turnier in 1998 waren Veranstaltungen, die nur in Japan stattfanden.

Was die Gestaltung angeht, ist diese Karte wirklich niedlich. Sie wurde von Mitsuhiro Arita (meinem Lieblingskünstler für alte Karten) illustriert und zeigt ein fröhliches Pikachu, das eine silberne Trophäe hochhält, vor einem silbernen Folienhintergrund. Erwähnenswert ist, dass Arita auch die Illustrationen für die Gold- und Bronze-Version dieser Karte entworfen hat, die an den Erst- bzw. Drittplatzierten vergeben wurden.

Das ist schon wieder ein Pokémon Eine Sammelkarte, die nichts bewirkt, denn laut Google Übersetzer lautet der Text: „Wir erkennen hiermit an und gratulieren dir dazu, dass du Zweiter beim offiziellen Pokémon Kartenspiel-Turnier. Dem Inhaber dieser Karte wird das Recht zur Teilnahme am 1st Pokémon „Japanische Meisterschaft im Kartenspiel“

Genau wie dasPikachu-Illustrator, alleTrophäen-Pikachus are sehr seltene Karten, wobei man sich einig ist, dass es einfach 14 es gibt davon Kopien. Was dieses Exemplar jedoch auszeichnet, ist, dass es PSA 10. Goldin, das Unternehmen, das die Auktion durchgeführt hat, behauptet, dass nur 4 Silberne Pikachu-Trophäe jemals benotet worden sind, und von diesen vier war dies das einzige Exemplar, das PSA 10 Klasse. Es mag zwar nur eine silberne Trophäe sein, aber sie ist definitiv Gold wert.

6. Basis-Set Charizard – 1. Auflage, ohne Schatten [PSA 10]

Erscheinungsdatum: 1999

Bewertung: PSA 10

Marktpreis: 420.000 $

Seit Ewigkeiten, Basis-Set: Charizard war der heilige Gral der Pokémon TCG, und selbst ich war überrascht, dass es entthront worden war. Dennoch ist es nach wie vor ein wirklich kostspieliges Stück Geschichte.

Basis-Set: Charizard is wahrscheinlich das beste Beispiel für einen „Ungabunga“ Pokémon die mir einfallen. Was das Gameplay angeht, ist es nicht besonders gut, da man ständig Energie zuführen muss, um fast schon übertriebenen Schaden zu verursachen – ganz zu schweigen davon, dass ich persönlich Arcanine bevorzugte. Dennoch war es für Kinder Grund genug, alles zu verkaufen, was sie hatten, um sich ein einziges Exemplar von Charizard zu kaufen, wenn sie dreistelligen Schaden auf einer Karte sahen. Dieser Hunger nach reinen Werten ist nie wirklich verschwunden, und das erklärt, warum die die teuersten Mega-Entwicklungs-Karten sind auch heute noch bei Sammlern der Spitzenklasse so beliebt.

Trotz seiner Mängel kann niemand leugnen, dass Basis-Set: Charizard ist eine wertvolle Karte, und dieses Exemplar lässt keine Wünsche offen. PSA 10(also duwissen(diese Karte wanderte direkt aus dem Booster-Pack an einen sicheren Ort), „Shadowless“ der 1. Auflage (Karten der 1. Auflage weisen einen fehlenden „Schatten“ auf; dies hilft bei der Echtheitsprüfung) sowie ein Holo-Finish als Krönung erzielten einen Preis von €420,000 in einem2022Auktion.

7. Blastoise WOTC-Präsentation Galaxy Star Holo [CGC 8,5]

Erscheinungsdatum: 1998

Bewertung: CGC 8,5

Marktpreis: 360.000 $

Das geht nicht nur dir so – der Text auf dieser Karte sieht seltsam aus, und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich dieses Blastoise vielleicht einfach als Fälschung abtun. Aber es ist echt: Diese Karte war Teil einer kleinen Auflage von nur vier Prototypen, herausgegeben von Wizards of the Coast im Jahr 1998.

Bei genauerem Hinsehen ähnelt diese Karte fast dem spielbaren Blastoise, nur ohne den vielen Text. Pokémon wurde immer als „Pocket Monsters“ geschrieben, die Feldkästchen für die Fähigkeiten waren nicht fettgedruckt, es gab keine Widerstandsmechanik, die Werte waren im Flavor-Text angegeben und so weiter. Auch die Rückseite ist erwähnenswert, da es damals offenbar noch keine richtige Pokémon die Rückseite der Karte noch nicht.

Dieses Blastoise zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass es ein weißKartenrückseite, während die anderen drei Magic: The Gathering Rückseiten. CGC hat diese Karte mit 8.5, was in etwa einem PSA 8–9; Das Dezimalsystem von CGC sagt uns, dass es sich um eine 8 handelt sehr guter Zustand.

Interessanterweise hat sich ein ehemaliger WotC-Mitarbeiter zu dieser Karte geäußert. Seinen Angaben zufolge wurde diese Karte entworfen, damit die Medien sehen konnten, wie eine englische Pokémon wie die Karte aussehen würde. Aus diesem Grund trug sie die Bezeichnung „Auftragspräsentation“. Zum Glück haben sie das Endprodukt noch überarbeitet.

8. Pikachu-Bronzetrophäe [PSA 8]

Erscheinungsdatum: 1997

Bewertung: PSA 8

Marktpreis: 300.000 $

Genau wie bei der silbernen Version war dieses Pikachu das 3rd Platzierung in der japanischen Rangliste Pokémon Offizielles Kartenspiel-Turnier von ‚97 und das Lizardon-Mega-Battle-Turnier von ‘98.

Wie ihr silbernes Pendant ist auch diese Karte mit einer Illustration von Mitsuhiro Arita versehen, die Pikachu hält eine Bronzetrophäe vor einem leuchtenden bronzefarbenen Hintergrund hoch. Dieses Pikachu hat den Mund geschlossen, was es irgendwie ein bisschen selbstzufriedener wirken lässt als das silberne. Und vielleicht täuscht mich auch nur mein Auge, aber dieses Pikachu sieht fülliger (und niedlicher) aus als sein teureres Pendant!

Es überrascht nicht, dass auch diese Karte nur in sehr begrenzter Auflage erschien. Da es sich um eine Trophäenkarte handelt, gibt es nur 14 Es gibt beglaubigte Kopien davon. Die Hälfte dieser Karten wurde von PSA bewertet, und diese Version erhielt die Bewertung „Near Mint“. Wie die silberne Version wurde auch diese von Goldin versteigert, mit einem Startpreis von €25,000 und einen Endpreis von €216,000 danach23Gebote.

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9. Ishihara GX Promo [PSA 7 / PSA 9 mit Autogramm]

Veröffentlichungsdatum: 2018

Bewertung: PSA 7 / PSA 9 (Autogramm)

Marktpreis: 247.230 $

Nun zu einemPokémon Karte, die keine Pokémon. Auf dieser Karte ist der Präsident und CEO von The Pokémon Das Unternehmen, Tsunekazu Ishihara, feiert seinen 60.Geburtstag. Die einzige Voraussetzung, um eines davon zu bekommen, war, an einer privaten Veranstaltung teilnehmen die parallel zur Weltmeisterschaft 2018 stattfand in Nashville, Tennessee. Da es für diese Karte kein Produktionsprotokoll gab, schwanken die groben Schätzungen zur Anzahl der Ishihara GX-Karten zwischen 30–200.

Auf der Ishihara-Karte ist Tsunekazu Ishihara mit einem Meisterball und einem Rotom zu sehen, und sie verfügt über eine ziemlich witzige Attacke, die lässt dich 60 Münzen werfen – Viel Glück dabei, deinen Gegner dazu zu bringen, dir das durchziehen zu lassen.

Ishihara GX wird ebenfalls als Ultra-Biest eingestuft, ist also entweder ein fantastischer Endgegner oder ein unheimliches Monstrum. Ich überlasse es euch, zu entscheiden, was davon zutrifft. Auch die Illustration dazu ist ziemlich einzigartig; sie stammt von Mike Cressy, der Illustrationen für „Pokémon„Karten von Menschen. Bislang hat Herr Cressy nur 2 Karten für das Sammelkartenspiel.

Was den Wert dieser Karte noch weiter steigert, ist das Autogramm, das von Ishihara selbst. Um das Ganze ins rechte Licht zu rücken: Man bräuchte nicht nur eine Einladung zu dieser privaten Veranstaltung, sondern müsste auch das Glück haben, dass Ishihara einem das Exemplar signiert!

Das Autogramm wurde getrennt von der Karte bewertet, wobei Ishiharas Unterschrift eine PSA 9 Bewertung, während die Karte eine 7. All das schmälerte den Wert der Karte jedoch nicht, und ein Exemplar wurde über Goldin für einen stattlichen €247,230 in 2021.

10. Kangaskhan-Familien-Event-Trophäe [PSA 10]

Erscheinungsdatum: 1998

Bewertung: PSA 10

Marktpreis: 175.000 $

Kangaskhans Beiname lautet „der Elternteil“ Pokémon… daher passt es ganz gut, dass diese Pokalkarte nur an Mannschaften bei der 1998 Eltern-Kind-Turnier, das parallel zum „Lizardon Mega Battle“-Event stattfand.

Bei diesem Turnier traten Erwachsene und Kinder (nicht unbedingt Eltern-Kind-Teams, obwohl ich mir vorstellen kann, dass dies sehr erwünscht war) in einem 2v2 Tag-Team-Format, wobei die besten 8 Teams, die sowohl diese Karte als auch ein spezielles Kangaskhan-Dorayaki erhielten, das wahrscheinlich nach Sieg schmeckte…

…so lautet zumindest die Geschichte. Im Internet gibt es nicht viele Informationen zu dieser Karte, und gründliche Recherchen anderer zeigen, dass die Kangaskhan-Karte not wurde bei dieser Veranstaltung zwar nicht verteilt, aber das Dorayaki schon. Wie dem auch sei, nichts ändert etwas an der Tatsache, dass diese Kangaskhan-Karte eine sehr seltene Karte ist, mit einer groben Schätzung von nur etwa 50 Exemplaren, die im Umlauf sind.

Da diese Karte offenbar nicht zu den beliebtesten Limited-Karten gehört, schwanken die Preise dafür stark. Der bisher höchste bestätigte Preis beträgt €175,000 für einenPSA 10 über Heritage Auctions in 2023. Der Preis wird wahrscheinlich stark ansteigen, sobald weitere dieser Karten auftauchen!

11. Trainer Nr. 1 – Super Secret Battle [PSA 10]

Erscheinungsdatum: 1999

Bewertung: PSA 10

Marktpreis: 156.000 $

Zurück zu den Trophäenkarten. Wie bei den Trophäen-Pikachus, die Trainer Nr. 1 – Supergeheimer Kampf Die Karte wurde als Preis überreicht, diesmal an die Gewinner von 1999das „Super Secret Battle“-Turnier, an dem Spieler aus 3rd to 11. Klasse. Ich sollte auch erwähnen, dass dieses Turnier parallel zu einem anderen stattfand, dem „Tropical Mega Battle“; beide Wettbewerbe waren Teil der „Challenge Road“ ‘99 Sommerveranstaltung. Wie die anderen Veranstaltungen fand auch diese in Japan statt.

Im Gegensatz zu den niedlichen Pikachus früherer Sammelkartenturniere setzt diese Preiskarte auf einen cooleren Look. Das von Hideki Kazama gestaltete Kunstwerk zeigt die Silhouette von Mewtwo vor schwarzem Hintergrund, rechts davon das Logo der Veranstaltung, sowie eine Holo-Folienveredelung.

Auf der Karte steht: „Die Pokémon „Der Sieger des offiziellen Kartenspiel-Turniers wird hier gewürdigt, und diese Ehre wird gepriesen. Dies beweist, dass der Besitzer dieser Karte am „Secret Super Battle Best in Japan“-Entscheidungskampf teilgenommen hat.“ Danke, Bulbapedia!

Nur7 Es wurden Exemplare dieser Karte angefertigt, und jedes davon wurde dem Sieger des jeweiligen Regionalturniers überreicht. Ein Exemplar wurde bewertet PSA 10 wurde im Juli über Heritage Auctions verkauft 2020 und brachte seinem Besitzer eine stattliche Summe von €90,000. Allerdings gibt es noch eine weitere PSA 10 der Verkauf würde bald folgen 2022 und einen höheren Preis anstreben €156,000.

12. Neo Genesis, 1. Auflage, Lugia Nr. 9 [BGS 10, makellos]

Erscheinungsdatum: 2000

Zustand: BGS 10 – makellos

Marktpreis: 144.300 $

Vintage-Karten werden immer wertvoll sein, besonders wenn sie aus älteren Serien stammen. Und wenn eine PSA 10 Gem Mint Eine Bewertung reicht nicht aus, um den Preis in die Höhe zu treiben, a BGS 10 Unberührt Das wird auf jeden Fall so sein, da Beckett Grading Services angeblich wesentlich strengere Anforderungen an die Benotung.

Ein Bericht von PWCC Marketplace (jetzt bekannt als Fanatics Collect) vom Mai 2021 berichtete, dass nur 41 PSA 10 Es gibt Lugias, und von diesen nur 3 hat es in die Endauswahl geschafft BGS 10 Pristine. Lass das einen Moment auf dich wirken.

Dieses Lugia ist außerdem dadurch bemerkenswert, dass es das erste ist Pokémon-Sammelkartenspiel Eine Karte, für deren Einsatz drei verschiedene, nicht farblose Energiearten erforderlich waren. Ihr einziger Angriff, „Elementarstoß“, kostet jeweils eine Feuer-, Wasser- und Blitz-Energie – und man muss die für einen lächerlichen 90 Schaden. Ich nehme an, man könnte Lugia aufgrund seiner ordentlichen KP als „Wall“ in der Anfangsphase einsetzen, aber dafür gibt es bessere Pokémon, wie zum Beispiel Chansey oder Snorlax.

Abgesehen von der Spielbarkeit sieht Neo Genesis Lugia wirklich fantastisch aus und war ein Fanliebling unter den Gen 2Wenn du diese Karte also aus einem Booster-Pack gezogen hast, kannst du dich glücklich schätzen. Und ja, Lugias Design ist dem von Ho-Oh eindeutig überlegen. Da lasse ich keine Widerrede zu.

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13. Weltmeisterschaften 2006, Trainer Nr. 2 [PSA 9]

Erscheinungsdatum: 1999

Bewertung: PSA 9

Marktpreis: 110.100 $

Endlich eine Trophäenkarte, die nicht nur in Japan erhältlich ist! Diese spezielle Trophäenkarte ist auf Englisch gedruckt und war eine Belohnung für das Erreichen von 2nd Platz in der2006 Weltmeisterschaften, die ab August im Hilton Anaheim Hotel in Kalifornien stattfinden 18 to 20.

Ich persönlich bevorzuge die handgezeichneten Versionen von Arita, aber leider wurde diese Karte irgendwie Pokémon Das Zeitalter der 3D-Kunst. Es weist zwar einige Ähnlichkeiten mit seinen Vorgängern auf, doch ein lächelndes Pikachu, das eine silberne Trophäe hochhält, vor einem silbernen Hintergrund.

Vielleicht erkannten sie den Wert dessen, was sie in die Welt hinausbrachten, und The Pokémon Company beschlossen, eine sehr geringe Menge von diesen Preisen – Man ist sich einig, dass es weltweit nur drei dieser Pikachus gibt, was dieses Produkt zu einem ernstzunehmenden Anwärter auf den seltenstenPokémonKarte. Dieses Exemplar wurde bewertet PSA 9 Neuwertig und verkauft für €110,000 im Februar2021 Online-Auktion über den PWCC Marketplace. Leider scheint die Übernahme durch Fanatics Collectibles dazu geführt zu haben, dass die PWCC-Webseite mit den Einzelheiten zu den Auktionen entfernt wurde.

14. Snap-Gyarados [CGC 9.5]

Erscheinungsdatum: 1999

Bewertung: CGC 9,5

Marktpreis: 87.500 $

Heutzutage haben uns Handykameras alle zu Fotografen gemacht, aber damals musste man noch einen Film für die Kamera kaufen, wenn man ein Foto von seinem Liebling haben wollte Pokémon. Entweder das, oder mach es in Pokémon Snap. Corocoro Comic entschied sich für Letzteres, und in 1999, veranstalteten sie einen Wettbewerb um den besten Pokémon Snap-Fotos. Dieses Gyarados war eines von 5 Die Gewinner, und das Foto aus dem Spiel wurde von Ryouichi Abe aufgenommen.

Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob diese Karte bedrohlich oder albern wirken soll. Es könnte ein Schnappschuss der wilden Meeresbestie mitten im Brüllen sein … aber es könnte auch einfach nur so aussehen, als würde sie eine fette Zunge herausstrecken, so ähnlich wie bei diesen Ziegenfotos und -videos auf Instagram. Wohlgemerkt, Diese Karte ist absolut spielbar, da es sich um eine Karte aus dem Basis-Set mit alternativem Artwork handelt. Ich hoffe, Ryouichi Abe hat damit viele Spiele gewonnen.

Von untergeordneter Bedeutung ist, dass es 2 Pokémon SnapWettbewerbe veranstaltet.The Nach und nachDas erste fand 1998 statt. Die Gewinnerfotos hier, abgesehen von Snap Gyarados, wo Pikachu (ja, das ist Schnapp dir Pikachu), Bulbasaur, Poliwag und Magikarp. Die Gewinner erhielten 20 Kopien ihrer Karte.

Der zweite Wettbewerb war der „64 Mario Stadium Best Photo Contest“ im Jahr 1999 (Die Gewinnerfotos waren Koffing, Charmander, Squirtle, Articuno und Chansey). Im Gegensatz zum ersten Wettbewerb wurden beim zweiten nur 15 Kopien jeder Gewinnkarte.

15. Umbreons Goldstern – Japanische PLAY-Werbeausgabe [BGS 9,5]

Erscheinungsdatum: 2005–2007

Bewertung: BGS 9,5

Marktpreis: ca. 70.000 $ (2021)

Es gibt viele wertvolle Eeveelution-Karten. Nur wenige davon erforderten jedoch so viel Zeit, Mühe und Benzinkosten wie die japanische Version von Umbreons Goldstern, eine Werbekarte, hinter der eine ganze Geschichte steckt.

Obwohl es im Jahr POP-Serie 5… dieses Umbreon konnte man eigentlich schon früher erhalten. Dies geschah über die Daisuki Pokémon-Fanclub, dessen Mitglieder für verschiedene Aktivitäten Punkte erhielten. In der 2005–2006 In dieser Saison konnte man Punkte sammeln, indem man beispielsweise an offiziellen oder vom Verein organisierten Veranstaltungen teilnahm, Informationen auf die Website hochlud oder bestimmte Platzierungen bei Turnieren erreichte – jede dieser Aktionen brachte einem jeweils ein paar hundert Punkte ein. Sobald man genug Punkte gesammelt hatte, gab es einen Preis. Ganz einfach, oder?

Für den „Umbreons Goldstern“ mussten die Spieler 70.000 Punkte erreichen. Nein, das ist kein Tippfehler.

Denken Sie daran, dass nur sehr wenig Zeit zur Verfügung stand, um Umbreons Goldstern, und die Punktzahl war sehr gering, es sei denn, man nahm an jeder einzelnen Veranstaltung teil. Kein Wunder also, dass jedes Exemplar dieser Karte von seinem Besitzer eifersüchtig gehütet wird – und dass ihr Preis durch eine eindeutige Seriennummer gekennzeichnet ist, die lautet 26/SPIELEN. Lass dich nicht täuschen von der 25. Jubiläumsausgaben oder solche aus der POP-Reihe!

Wenn diese Karte schon fast unmöglich zu bekommen war, ist sie nun fast unmöglich zu finden, da es nur sehr wenige Angebote dafür gibt; die einzigen bestätigten Verkäufe, die ich gefunden habe, beziehen sich auf eine PSA 10 über PWCC für€78,000, und ein weiterer aus einem Forum (es könnte sich also durchaus um eine Anekdote handeln) – diesmal für ein BGS 9.5 für ungefähr€70,000. Es ist erwähnenswert, dass die aktuellen Angebote für ein BGS 9.5 Die Preise für diese Karte liegen bei etwa €200,000.

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Die teuersten Pokémon-Packs

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Pokémon eines der Die besten Sammelkartenspiele Zunächst einmal, und wenn du vorhast, mit dem Sammeln oder Spielen anzufangen (manchmal hat man das Gefühl, man bräuchte ein Ein wirklich guter Leitfaden für das Pokémon-Kartenspiel), sollten Sie wissen, welche Sätze Sie wählen sollten. Schauen Sie zum Beispiel nach teuerSonne und MondKarten und mehr über sie erfahren.

Es gibt einige allgemeine Faktoren, die den Preis eines Päckchens beeinflussen, nämlich den Umlaufstatus, die Seltenheit und die Chase-Karten. Man sollte bedenken, dass teure Päckchen nicht unbedingt die Die besten Pokémon-Kombinationen aus denen man schöpfen kann – wenn du das also als Spieler betrachtest, ist dein Geld vielleicht anderswo besser angelegt!

Hier sind also die fünf teuersten Pokémon-Sammelkartenspiel Sets gemäß den Angaben bei TCGPlayer und dem Marktwert:

Sich wandelnde Himmel – Der Marktpreis von TCGPlayer für eine Box beträgt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels €10,893.77. Was den Grund dafür angeht, so gibt es viele: jede Menge Chase-Karten in diesem Set, jede Menge alternative Illustrationen und viele hochwertige Einzelkarten. Investoren sind sich einig – dieses Set ist eine solide Investition. XY-Entwicklungen– Dieses Modell liegt bei einem Marktpreis von €6,250 pro Karton, gilt aber allgemein als ziemlich mittelmäßiges Set. Ob das an Schwarzhändlern oder Überproduktion liegt, weiß ich genauso wenig wie du. Gemeinsam– Dieser befindet sich an €5499.99 pro Karton. Ja, Karton. Keine Nachdrucke, hochwertige Kunst und die „Tag Team GX“-Pokémon haben den Preis ziemlich in die Höhe getrieben. Plasma-Einfrieren– Marktpreis von €4800 pro Karton. Wie bei Gemeinsam… diese Ausgabe enthielt viele wertvolle Karten sowohl für Sammler als auch für Spieler, und ihr Alter (sowie das Fehlen von Nachdrucken) hat ihren Wert nur noch weiter in die Höhe getrieben. 151 – Dieses Set hat einen Marktpreis von €4,455.81 für eine „Boost Bundle“-Vitrine. Was den Preis angeht, so ist das wahrscheinlich eine Mischung aus Hype, Nostalgie und vielleicht auch ein bisschen FOMO. Wie dem auch sei, die Illustrationen sind wirklich wunderschön und ein guter Einstieg sowohl für Sammler als auch für neue Spieler.

Die teuersten Karten in Pokémon 151

Das habe ich tatsächlich gesagt151 war ein gutes Set, um mit dem Spielen oder Sammeln anzufangen Pokémon Sammelkarten – und wenn du auch mitmachen möchtest, sind diese Karten ein toller Einstieg.

Wie bei der vorherigen Liste habe ich auch hier TCGPlayer genutzt, um den marktüblichen Preis für jedes dieser Schmuckstücke zu ermitteln:

Charizard EX Illustration – Selten (199/165) – Charizard? Check. Alternative Grafik? Check. 1 Energie für potenziell 160 Schaden und ein neu trainierter „Feuerwirbel“ vom klassischen Charizard? Checkaroo. Dieser hier hat einen Marktpreis von €189.65, deutlich höher als bei den anderen Beiträgen. Blastoise EX – Seltene Illustration (200/165) – Jetzt sind es zwei Starter. Die alternative Illustration von Blastoise ist sehr schön anzusehen, und es ist zudem ein guter Finisher für jedes Wasser-Deck. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der Marktpreis dieser Karte bei €61.75. Venusaur EX – Illustration Rare (198/165) – Keine Punkte, wenn ihr das erraten habt. Wie ich bereits in meiner Liste der besten Pokémon Was die Karten angeht, ist Venusaur EX ein hartnäckiges, massiges Ding, das sich einfach nicht unterkriegen lässt und eine würdige Ergänzung für jedes Gras-Deck ist. Das alternative Artwork gibt den Ausschlag, und dieser stämmige Starter erzielt einen Marktpreis von €54.09.

Zapdos EX – Seltene Illustration (202/165) – Die alternative Illustration des Blitzfürsten zeigt ihn eindrucksvoll im Formationsflug mit seinen Artgenossen Articuno und Moltres. Als ob das noch nicht Grund genug wäre, sich diese Karte zuzulegen: Dank ihrer Fähigkeit kann sie kostenlos zurückziehen, und „Blitzsalve“ eignet sich hervorragend, um die Ersatzbank des Gegners auszuschalten. Der Marktpreis beträgt €50.34. Charmander-Illustration – Selten (168/165) – Das alternative Bild dieser Karte ist möglicherweise eine Anspielung auf die erste Charmander-Folge im Anime, in der die kleine Eidechse auf einer Felsformation sitzt. Diese Karte hat einen geschätzten Marktpreis von €41.89, doch die Angebotspreise liegen in der Regel deutlich darunter.

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Häufig gestellte Fragen