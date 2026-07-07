War Thunder vs World of Tanks em 2026: Qual é o melhor jogo?

A comparação entre o War Thunder e o World of Tanks em 2026 resume-se a uma pergunta: preferes realismo ou acessibilidade? Tanto o War Thunder como o World of Tanks são MMOs de veículos militares gratuitos, com uma enorme base de jogadores e anos de desenvolvimento ativo, mas dirigem-se a tipos de jogadores muito diferentes. Este artigo compara-os em seis categorias: jogabilidade, veículos, modelo F2P, gráficos, curva de aprendizagem e um veredicto por tipo de jogador , para que saibas exatamente qual deles deves descarregar primeiro.

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War Thunder vs World of Tanks: Quick Comparison

Here is everything you need to know about War Thunder vs World of Tanks at a glance. Each row below gives you a category verdict so you can skip straight to the sections that matter most to you.

Category War Thunder World of Tanks Verdict Gameplay Style Realistic combined arms (tanks, planes, ships) Arcade-focused tank battles War Thunder for variety; WoT for simplicity Vehicle Roster 2,000+ vehicles (ground, air, naval) 700+ tanks and tank destroyers War Thunder F2P Grind Heavy grind; fair economy Heavy grind; P2W concerns Roughly equal – both grinds are significant Graphics and Performance Modern engine; high visual fidelity Older engine; lighter on hardware War Thunder for visuals; WoT for low-spec PCs Learning Curve Steep – realistic mechanics Moderate – arcade-simplified World of Tanks for new players Platforms PC, PlayStation, Xbox PC, PlayStation, Xbox Equal

Gameplay: How Each Game Plays

This is the section that matters most when weighing War Thunder vs World of Tanks. Both put you in armoured vehicles on a battlefield, but they feel fundamentally different in practice.

War Thunder: Realistic Combined Arms Combat

War Thunder is a combined arms MMO where you build a vehicle lineup covering tanks, aircraft, and warships across three distinct battle modes. Arcade Battles add aim assist and simplified physics, which is the best entry point for new players. Realistic Battles apply real ballistic physics and crew knockout mechanics. Simulator Battles go furthest, with full cockpit view and no third-person camera.

The ballistics and damage model is what separates War Thunder from every other tank game. Shells must hit specific armour weak spots to penetrate, and individual crew members can be knocked out, disabling functions like gun loading or movement. The BR (Battle Rating) system slots vehicles into brackets by performance rather than era.

Wondering whether War Thunder or World of Tanks will follow you across systems? War Thunder runs on PC, PlayStation 4/5, and Xbox One/Series X/S, and your progression carries between them. World of Tanks‘ platform setup is broken down below.

World of Tanks: Focused Arcade Tank Battles

World of Tanks is exclusively a tank game – no aircraft, no ships. Matches are 15v15 on contained maps with one objective: destroy the enemy team or cap their base. The damage model uses a straightforward HP bar, with no penetration angle calculations and no crew knockouts.

The five role-based tank classes – Light, Medium, Heavy, Tank Destroyer, and SPG – make team roles immediately legible, each with a defined purpose on the map. Progression runs through nation-specific tank lines tiered I through XI, with Tier XI added in the World of Tanks 2.0 update in September 2025.

When comparing World of Tanks vs War Thunder on platform availability, the console families line up – World of Tanks runs on PC, PlayStation 4/5, and Xbox One/Series X/S – but with one important caveat: the console version, World of Tanks Modern Armor, is a separate game from the PC version, with its own client, vehicle roster, and development team.

Verdict: Is War Thunder better than World of Tanks? It depends on what you want. War Thunder wins on depth, with combined arms combat, realistic ballistics, and 2,000+ vehicles, which makes it a richer experience for players willing to invest time. World of Tanks wins on accessibility; faster matches, a simpler damage model, and cleaner progression make it the better entry point for casual players. The full War Thunder vs World of Tanks breakdown continues below.

Vehicles and Content

Vehicle count is one of the biggest practical differences in the War Thunder vs World of Tanks debate, and it shapes how much content you have access to as a free player.

War Thunder’s Multi-Vehicle Roster

War Thunder has over 2,000 vehicles spanning ground forces, aviation, and naval units. Nations with full research trees include USA, USSR/Russia, Germany, Britain, Japan, Italy, France, Sweden, Israel, and China. Each vehicle type has its own independent research tree organised into tiers I through VIII – so a player grinding German tanks progresses through a completely separate tree from someone grinding German aircraft.

Premium vehicles, purchased with Golden Eagles, sit alongside the tech tree at every rank and let players skip the early grind. New vehicles arrive in major updates roughly every 3–4 months, covering new nations, sub-trees, and top-tier additions. Cross-platform progression means every vehicle you unlock is available across PC, PlayStation, and Xbox.

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A coleção de tanques bem definida joga o World of Tanks

O World of Tanks tem mais de 700 veículos blindados, desde o nível I até ao XI, tendo o nível XI — o nível mais alto — sido adicionado na atualização World of Tanks 2.0, a 3 de setembro de 2025. As árvores tecnológicas por nação abrangem a URSS, a Alemanha, os EUA, a França, o Reino Unido, o Japão, a China, a República Checa, a Suécia, a Polónia e a Itália. Todos os veículos do jogo são terrestres — tanques, caça-tanques e artilharia autopropulsada —, sem aviões nem navios.

Os tanques premium entram na garagem num nível fixo e nunca ficam abaixo do seu nível mínimo de desempenho, o que os torna ótimos para treinar tripulações e ganhar créditos. Ao comparar o World of Tanks com o War Thunder em termos de variedade de conteúdos, vale a pena notar que a Wargaming mantém a aviação e o combate naval em jogos totalmente separados – o World of Warplanes e o World of Warships –, cada um com as suas próprias instalações e contas.

Veredicto: Escolher entre o War Thunder e o World of Tanks em termos de variedade de veículos é simples – o War Thunder ganha em amplitude, com mais de 2 000 veículos e combate com vários veículos. O World of Tanks ganha para os jogadores que querem um leque de veículos focado e mais fácil de gerir, só com tanques. Será que o War Thunder é melhor do que o World of Tanks só em termos de conteúdo? Pelas estatísticas, sim – mas só se o que procuras for combate combinado com vários veículos. A diferença de conteúdo entre o War Thunder e o World of Tanks diminui significativamente se o teu único interesse forem os tanques.

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Modelo «Free-to-Play» e Progressão

Ambos os jogos são gratuitos e ambos são alvo de críticas devido à sua monetização – aqui fica uma análise honesta do que cada modelo custa a um novo jogador, numa comparação entre o War Thunder e o World of Tanks.

Modelo F2P do War Thunder

A economia principal do War Thunder funciona com duas moedas. Os Leões de Prata ganham-se nas partidas e servem para comprar veículos e cobrir os custos de reparação. As Águias Douradas são a moeda premium, usada para comprar veículos premium, tempo de conta premium e conversão de pontos de investigação.

A conta premium aumenta tanto os pontos de investigação como os Leões de Prata ganhos por batalha – sem ela, a rotina no Rank VI e acima é bem pesada. Os custos de reparação são o maior problema: perder em níveis altos esgota os Leões de Prata mais depressa do que as vitórias os reabastecem.

A vantagem é que todo o conteúdo principal é realmente acessível sem gastares nada. Os veículos de nível superior são alcançáveis mesmo para jogadores gratuitos – só que demora mais tempo.

Modelo F2P joga o World of Tanks

O World of Tanks usa três moedas: Créditos (ganhos em batalha), Ouro (moeda premium) e XP Grátis (convertível a partir do XP normal usando Ouro). A conta premium aumenta os créditos e o XP por batalha, facilitando o processo.

A crítica persistente em torno da economia joga o World of Tanks centra-se na munição premium – originalmente só podendo ser comprada com Ouro, o que dava aos jogadores que pagam uma vantagem em combate. Desde então, a Wargaming tornou a munição premium comprável com Créditos, mas a perceção de «pay-to-win» (pagar para ganhar) permaneceu. Ao comparar o World of Tanks com o War Thunder em termos de monetização, esta é a diferença mais marcante entre os dois.

Os melhores jogadores competitivos usam muita munição premium, e manter isso gasta Créditos rapidamente – o rótulo de «pagar para ganhar» continuou a marcar um segmento vocal da comunidade, apesar dos ajustes graduais.

Veredicto: Em termos de valor de jogo gratuito, a comparação entre o War Thunder e o World of Tanks pende para o War Thunder, segundo o consenso da comunidade. Será que o War Thunder é melhor do que o World of Tanks em termos de monetização? No que diz respeito ao F2P puro, a maioria dos jogadores diz que sim. Ambos os jogos envolvem bastante grind, mas a economia do War Thunder é mais transparente quanto às suas vantagens e desvantagens, e é isso que o torna a escolha mais forte na comparação F2P entre o War Thunder e o World of Tanks.

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Gráficos e desempenho

Os gráficos e o desempenho são uma das categorias mais evidentes na comparação entre o War Thunder e o World of Tanks – os dois jogos situam-se em níveis visivelmente diferentes em ambos os aspetos.

Gráficos e desempenho do War Thunder

O War Thunder funciona com o motor Dagor, atualizado regularmente pela Gaijin Entertainment. Os modelos dos veículos são superdetalhados, os ambientes são destrutíveis e o jogo tem iluminação volumétrica e condições meteorológicas dinâmicas em todos os mapas.

A fidelidade visual é visivelmente superior à da maioria dos concorrentes do género. É necessária uma placa gráfica de gama média para definições elevadas, e o War Thunder Mobile existe como um cliente separado para jogadores em dispositivos móveis.

Gráficos e desempenho joga o World of Tanks

O World of Tanks funciona com o motor Core, desenvolvido internamente pela Wargaming, que substituiu o antigo motor BigWorld na atualização 1.0, em 2018, e tem vindo a ser aperfeiçoado de forma constante desde então. O jogo funciona bem em hardware mais antigo e com especificações mais baixas, o que sempre foi uma grande parte do seu apelo.

Visualmente, fica uma geração atrás do War Thunder em termos de detalhes ambientais e iluminação. Ao comparar o World of Tanks com o War Thunder em termos de desempenho, o World of Tanks funciona sem problemas em máquinas que teriam dificuldades com o War Thunder em definições semelhantes.

Veredicto: No que diz respeito aos gráficos, a escolha entre o War Thunder e o World of Tanks depende inteiramente do hardware. O War Thunder é melhor do que o World of Tanks em termos visuais? Sim, e a diferença é bastante significativa. Mas o World of Tanks tem um desempenho mais fiável em computadores mais antigos ou com especificações mais modestas, e é aí que a comparação entre o World of Tanks e o War Thunder dá a volta. A diferença gráfica entre o War Thunder e o World of Tanks é real; só importa se o teu hardware conseguir realmente tirar partido dela. Em máquinas com especificações mais baixas, a escolha entre o World of Tanks e o War Thunder é fácil – o World of Tanks ganha.

Curva de aprendizagem e experiência do novo jogador

Ambos os jogos podem frustrar os novatos, e a escolha entre o War Thunder e o World of Tanks é muitas vezes onde os novos jogadores ficam em dúvida. A questão é quão íngreme é essa barreira inicial e até que ponto o jogo te ajuda a ultrapassá-la.

War Thunder: Íngreme, mas gratificante

A curva de aprendizagem do War Thunder é íngreme no modo «Realistic Battles». Tens de perceber a mecânica de penetração da blindagem, a localização específica dos pontos fracos, as funções da tripulação, a gestão de energia das aeronaves e a gestão dos pontos de reaparecimento.

Como «Arcade Battles» reduzem significativamente a barreira de entrada, mas os jogadores experientes no modo «Realistic» vão continuar a superar os novatos mesmo aí. O tutorial do jogo abrange apenas o básico – a wiki do War Thunder, os canais do YouTube e os fóruns são quase essenciais para uma melhoria significativa.

O caminho recomendado para começares: começa pelas Batalhas Arcade e concentra-te numa única nação antes de te diversificares. Na comparação da curva de aprendizagem entre o War Thunder e o World of Tanks, só esta dica já reduz significativamente a diferença.

World of Tanks: uma integração mais suave

O World of Tanks tem uma curva de aprendizagem mais moderada. O sistema de danos baseado em HP é imediatamente intuitivo – dispara nos inimigos, reduz o HP deles, sobrevive. As cinco classes de tanques baseadas em funções dão aos novos jogadores uma estrutura clara para o posicionamento e a contribuição desde o início.

O World of Tanks também inclui uma progressão mais estruturada para os novos jogadores: missões tutoriais guiadas e uma progressão clara na linha de tanques ajudam os jogadores a perceber quais os veículos a pesquisar a seguir.

Veredicto: Na comparação entre as curvas de aprendizagem do War Thunder e do World of Tanks, o World of Tanks é o vencedor claro para principiantes absolutos. A profundidade do War Thunder é gratificante assim que se ultrapassa a curva de aprendizagem – mas requer um investimento inicial de tempo maior para lá chegar.

Comunidade e longevidade

Uma das perguntas mais comuns no debate entre o War Thunder e o World of Tanks é qual dos jogos está mais ativo neste momento – eis o que os dados revelam.

Atividade dos jogadores do War Thunder

O War Thunder está no Steam, o que permite verificar diretamente a atividade dos jogadores. Em maio de 2026, mantinha-se consistentemente no top 25 dos jogos mais jogados do Steam, com picos de jogadores simultâneos a ultrapassar regularmente os 60 000 e picos diários a aproximarem-se dos 77 000.

Uma empresa da Gaijin Entertainment lança grandes atualizações aproximadamente a cada três meses, adicionando novos veículos, nações e modos de jogo. O jogo está em desenvolvimento ativo desde 2013.

Atividade dos jogadores joga o World of Tanks

O World of Tanks está no Steam desde 2021, tendo a ligação de contas a contas existentes da Wargaming sido adicionada em 2025. Dito isto, a maioria dos jogadores ainda usa o lançador Game Center da própria Wargaming, por isso o número de jogadores simultâneos no Steam (com picos em torno dos 9.500) reflete apenas uma parte da atividade total. A Wargaming anunciou mais de 200 milhões de jogadores registados sem o World of Tanks ao longo do tempo, embora os números atuais de jogadores ativos não sejam divulgados publicamente.

São lançadas grandes atualizações trimestralmente, e o jogo está em desenvolvimento ativo desde 2010. O lançamento mais recente e marcante – o World of Tanks 2.0, em setembro de 2025 – foi o maior de sempre do jogo, introduzindo o primeiro novo nível em 15 anos (Nível XI), reequilibrando mais de 350 veículos, adicionando um modo PvE com enredo num novo mapa (Nordskar) e reformulando o hangar e a interface do utilizador.

Uma nota para quem joga na consola

O War Thunder Mobile é um cliente separado para dispositivos móveis. O WoT Consola (na PlayStation e na Xbox) também é um jogo distinto do WoT para PC, com veículos diferentes e uma equipa de desenvolvimento separada – certifica-te de que estás a jogar a versão correta antes de comparares experiências.

Veredicto: Nenhum dos jogos está a morrer. A página do War Thunder no Steam permite acompanhar de forma transparente a atividade dos jogadores; o número de 160 milhões de contas registadas joga o World of Tanks sugere uma grande base de utilizadores que não pode ser medida de forma independente em tempo real. Ambos recebem atualizações regulares de conteúdo – a longevidade não é o fator decisivo na comparação entre o World of Tanks e o War Thunder.

Qual dos jogos deves jogar?

Ao comparar o War Thunder com o World of Tanks, eis uma recomendação direta por tipo de jogador. É a pergunta mais pesquisada no debate entre o War Thunder e o World of Tanks, e merece uma resposta direta.

Se queres o máximo de conteúdo e variedade, joga o War Thunder. Mais de 2 000 veículos nas forças terrestres, aéreas e navais, jogabilidade com armas combinadas, balística realista e grandes atualizações de conteúdo trimestrais fazem dele um jogo maior e tecnicamente mais ambicioso. Para quem está a comparar o War Thunder com o World of Tanks em termos de volume de conteúdo puro, o War Thunder ganha claramente.

joga o War Thunder. Mais de 2 000 veículos nas forças terrestres, aéreas e navais, jogabilidade com armas combinadas, balística realista e grandes atualizações de conteúdo trimestrais fazem dele um jogo maior e tecnicamente mais ambicioso. Para quem está a comparar o War Thunder com o World of Tanks em termos de volume de conteúdo puro, o War Thunder ganha claramente. Se és completamente novo nos MMOs militares, começa pelo World of Tanks. Partidas mais curtas, mecânicas mais simples, um sistema de classes claro e uma progressão guiada para novos jogadores fazem dele um melhor ponto de partida para quem não tem experiência prévia no género.

começa pelo World of Tanks. Partidas mais curtas, mecânicas mais simples, um sistema de classes claro e uma progressão guiada para novos jogadores fazem dele um melhor ponto de partida para quem não tem experiência prévia no género. Se o realismo e a imersão são a tua prioridade, joga o War Thunder. O modo «Batalhas Realistas», a balística de penetração autêntica e um modelo de danos que recompensa o conhecimento genuíno dos veículos fazem dele a melhor escolha em termos de profundidade de simulação. Os jogadores que gostam dos melhores jogos da série Total War ou de outras experiências de estratégia com base histórica tendem a preferir a abordagem do War Thunder.

joga o War Thunder. O modo «Batalhas Realistas», a balística de penetração autêntica e um modelo de danos que recompensa o conhecimento genuíno dos veículos fazem dele a melhor escolha em termos de profundidade de simulação. Os jogadores que gostam dos melhores jogos da série Total War ou de outras experiências de estratégia com base histórica tendem a preferir a abordagem do War Thunder. Se jogas num PC com especificações baixas, o World of Tanks é a escolha mais segura. Os requisitos de hardware menos exigentes significam que funciona sem problemas em máquinas mais antigas, onde o War Thunder teria dificuldades mesmo com definições aceitáveis.

Os jogadores interessados numa gama mais ampla de títulos militares e de estratégia também podem encontrar informações úteis nos guias dos melhores jogos de guerra e dos melhores jogos para PC no Eneba Hub.

Veredicto final: War Thunder vs World of Tanks

A questão «War Thunder vs «World of Tanks» não tem um vencedor único – e a resposta sincera é: vale a pena descarregar os dois, porque são ambos gratuitos.

O War Thunder é o melhor jogo se quiseres:

Profundidade, variedade e o maior volume de conteúdo

Mais de 2.000 veículos em combate terrestre, aéreo e naval

Balística realista que recompensa o conhecimento genuíno dos veículos

Progressão multiplataforma e um fluxo de conteúdos em constante crescimento

O World of Tanks é o melhor jogo se quiseres:

Um ponto de entrada mais rápido e acessível

Uma experiência puramente de tanques, sem teres de gerir aviões ou navios

Melhor desempenho em hardware mais antigo ou com especificações mais baixas

Um sistema de classes mais simples e uma progressão mais estruturada

Ainda não sabes se o War Thunder ou o World of Tanks é o ideal para ti? Faz o download dos dois – são grátis. Para a maioria dos jogadores em 2026 , a dúvida entre o War Thunder e o World of Tanks resolve-se facilmente assim que passam uma hora a experimentar cada um. O modelo free-to-play do War Thunder, os mais de 2 000 veículos e o combate com armas combinadas fazem dele o pacote mais completo para os jogadores dispostos a investir tempo.

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Perguntas frequentes