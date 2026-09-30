Os 16 melhores jogos da série Total War para batalhas épicas em 2026

Escolher o melhor jogo da série Total War é como percorrer uma promoção do Steam no dia do pagamento – há demasiadas opções e pouco tempo. Cada um tem o seu encanto: cercos romanos, duelos de samurais ou guerras de monstros em grande escala. Podias passar semanas a jogar todos de novo, ou simplesmente deixar que alguém que já os conhece te indique o caminho.

Já percorri todos os mapas, perdi impérios, reconstruí-os e descobri as campanhas que ainda se mantêm à altura . Algumas recompensam a paciência, outras a brutalidade pura, mas todas merecem o seu lugar. Se queres estratégia que marque forte e batalhas que fiquem na memória, é aqui que deves hastear a tua bandeira.

As nossas melhores escolhas de jogos da série Total War

O Total War é uma máquina do tempo com um simulador de guerra incorporado. Num momento estás a defender as muralhas de um castelo contra uma torre de cerco, no momento seguinte estás a ordenar ataques de artilharia que transformam o campo de batalha numa cratera fumegante. Mas com tantos clássicos, por onde é que se começa? Aqui estão as minhas melhores escolhas que continuam a destacar-se:

1 Total War: Rome II 2013 Leva-te diretamente para as conquistas do Mediterrâneo antigo. É perfeito para principiantes que procuram um mapa sandbox enorme e tolerante, onde possam construir um império sem serem penalizados por cada passo em falso. Buy now 2 Total War: Warhammer II 2017 Aqui, a série apostou tudo na variedade. Elfos Altos, Homens-Lagarto, Skaven e magia negra cruzam-se num mapa do mundo incrivelmente rico; cada campanha parece nova e perigosa. Buy now 3 Total War: Warhammer III 2022 Deuses do Caos, demónios gigantes e exércitos que incluem dragões, literalmente. Imagina as batalhas de «O Senhor dos Anéis» levadas ao máximo. Buy now

Classifiquei-os com base na profundidade da campanha, na mecânica de batalha, na capacidade de rejogabilidade e em como ainda se mantêm bem hoje em dia. Escolhe um, começa a jogar e diz adeus ao teu fim de semana.

Os 16 melhores jogos da série Total War: Lidera, Conquista, Domina

Aqui está o alinhamento completo do campo de batalha – 16 jogos de Total War de destaque, classificados e prontos para serem analisados.

Achas que o teu favorito merece a coroa? Vamos ver se consegue manter a posição.

1. Total War: Roma II [Melhor jogo da série Total War]

Tipo de jogo Grande estratégia, táticas em tempo real Plataformas PC Ano de lançamento 2013 Desenvolvedor Creative Assembly Editora Sega Duração média do jogo 60-200+ horas Ideal para Principiantes que procuram um mundo aberto vasto e acessível para aprenderem as bases Características únicas Mapa de campanha extenso, facções iniciais variadas, gestão de províncias, sistema político simplificado

O Total War: Roma II leva-te para o Mediterrâneo numa altura em que praticamente toda a gente quer o território de outra. Roma é o ponto de partida óbvio, mas Cartago, o Egito, os estados gregos e dezenas de outras facções oferecem-te formas muito diferentes de construir um império.

É também um dos títulos históricos mais fáceis de aprender. As províncias tornam a gestão dos povoados bastante simples, enquanto as batalhas continuam a dar-te muito em que pensar – formações de infantaria, flancos de cavalaria, posicionamento de projéteis, moral e terreno podem virar rapidamente o rumo de uma luta aparentemente fácil. A enorme dimensão da campanha também significa que há sempre mais uma fronteira para defender ou um rival com quem lidar.

Porque é que o escolhemos? O Rome II teve um lançamento notoriamente conturbado, mas a versão disponível hoje é um jogo muito diferente. A sua enorme mundo aberto, a variedade de facções e os sistemas de campanha relativamente acessíveis tornam-no um excelente ponto de partida, sem perder a grandiosidade que torna a série Total War tão divertida.

Além disso, está a receber uma nova onda de atenção em 2026 através das atualizações PANTHEON da Creative Assembly. A versão beta atual do MARS está a reformular as batalhas para dar mais importância aos flanqueamentos, à fadiga e ao moral, ao mesmo tempo que melhora o movimento das unidades, os controlos, as regras de combate e corrige bugs.

O meu veredicto: o Rome II continua a ser um dos jogos históricos da série Total War mais fáceis de recomendar. Oferece-te um mundo aberto enorme, uma gestão do império acessível e profundidade tática suficiente para manter as campanhas interessantes durante centenas de horas.

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2. Total War: Warhammer II [Ideal para campanhas de fantasia variadas]

Tipo de jogo Grande estratégia, táticas em tempo real Plataformas PC Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor Creative Assembly Editora Sega Tempo médio de jogo 70-250+ horas Ideal para Fãs de campanhas de fantasia variadas Características únicas Campanha Vortex, raças altamente assimétricas, enorme variedade de facções através de DLC, campanha combinada «Mortal Empires»

O Total War: Warhammer II é onde a série apostou tudo na variedade. Quatro raças, quatro estilos de jogo completamente diferentes e um mapa de campanha que salta de ruínas na selva e terras geladas a desertos repletos de mortos-vivos. O resultado? Cada campanha parece nova e perigosa de formas diferentes.

Tem uma pontuação elevada no meu ranking em termos de design do mundo e diversidade de facções. Os Homens-Lagarto lutam de forma totalmente diferente dos Elfos Altos, e os Skaven trazem um nível de caos que nenhuma outra raça consegue igualar. O ritmo da Campanha Vortex mantém a tensão alta, obrigando-te a equilibrar a expansão com corridas rituais contra facções rivais.

Por que o escolhemos O Total War: Warhammer II estabelece um padrão elevado com as suas raças fantásticas diversificadas, estilos de jogo distintos das facções e um design de mundo rico e expansivo. Das selvas às planícies geladas, cada campanha oferece um desafio estratégico novo e uma rejogabilidade inigualável.

Nem tudo corre bem. A IA pode ser irregular e algumas defesas rituais no final do jogo tornam-se repetitivas. Mas a enorme variedade de campanhas possíveis faz com que essas falhas se esbatam rapidamente quando estás ocupado a planear a tua próxima invasão transcontinental.

O meu veredicto: O Warhammer II continua a ser uma das melhores escolhas em termos de variedade de facções. As raças jogam de forma tão diferente que começar uma nova campanha raramente dá a sensação de estar a repetir o mesmo jogo.

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3. Total War: Warhammer III [Ideal para fãs de fantasia]

Tipo de jogo Grande estratégia, táticas em tempo real, fantasia Plataformas PC Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor Creative Assembly Editora Sega Tempo médio de jogo 100-300+ horas Ideal para Aos fãs de fantasia que procuram batalhas colossais e uma variedade absurda de unidades Características únicas Impérios imortais, enorme lista de facções, magia e monstros, campanhas altamente assimétricas

O Total War: Warhammer III é onde a trilogia se transforma num enorme mundo aberto de fantasia. A verdadeira estrela agora é o «Impérios Imortais», que reúne facções de toda a trilogia num único e enorme mapa de campanha. Numa jogada, podes ter de equilibrar o comércio e a Harmonia como Grand Cathay; na seguinte, jogas com o Khorne e resolves a maioria dos problemas diplomáticos simplesmente arrasando tudo à tua frente.

Essa variedade estende-se diretamente às batalhas. Dragões, exércitos de demónios, artilharia, cavalaria, feiticeiros e monstros gigantes podem todos acabar no mesmo campo de batalha, mas as facções continuam a exigir táticas muito diferentes. É espetacular, mas há estratégia suficiente por baixo do caos para manter as campanhas interessantes muito depois de a novidade ter passado.

Por que é que o escolhemos O Warhammer III só tem crescido desde o lançamento. Em setembro de 2026, chegou a Atualização 9.0 juntamente com o «Senhores do Fim dos Tempos», adicionando novos mapas de batalha, alterações na campanha, atualizações das facções e mais conteúdo para o «Impérios Imortais». A Creative Assembly considera o «Senhores do Fim dos Tempos» o seu maior DLC para a trilogia até agora.

A enorme quantidade de facções, mecânicas e DLC pode ser intimidante para quem está a começar, mas essa escala é também o seu maior trunfo.

O meu veredicto: O Warhammer III é a série no seu melhor e mais louco. Se queres uma enorme variedade de facções, magia, monstros e um potencial gigantesco para a campanha, esta é a escolha óbvia no mundo da fantasia.

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4. Total War: Attila [O melhor para gerir o caos de nível apocalíptico]

Tipo de jogo Grande estratégia, táticas em tempo real Plataformas PC Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor Creative Assembly Editora Sega Tempo médio de jogo 50-200+ horas Ideal para Fãs de campanhas de sobrevivência cheias de crises e com muito em jogo Características únicas Eventos apocalípticos, mecânicas de fome e migração, árvores genealógicas, povoações fortificadas

Este jogo passa-se em 395 d.C. e apresenta campanhas que retratam a queda gradual do Império Romano Ocidental, não só devido às hordas de tribos bárbaras lideradas por Átila, o Huno, mas também à propagação da fome e das doenças provocadas por invernos longos e extenuantes.

Porque é que escolhemos isto O Total War: Attila é ideal para jogadores que adoram quando tudo corre mal ao mesmo tempo. Atira-te com fome, pragas, camponeses rebeldes e hordas hunas como se fosse uma questão pessoal. Cada turno é um malabarismo em que um único passo em falso pode destruir o teu império cuidadosamente construído. Pensa num exército mal posicionado, numa cidade deixada indefesa ou em ignorar uma revolta. É punitivo, caótico e brilhante, se gostas da tua estratégia com um toque de «meu Deus».

Na campanha de Total War: Attila, como romano, vais menos conquistar e mais lutar para sobreviver tanto contra os teus inimigos como contra os elementos. É uma das campanhas mais desafiantes de toda a série Total War, já que a jogabilidade e o ambiente do mapa se encaixam na temática sombria de decadência, derramamento de sangue e desesperança, adequada à época em que se baseia.

O meu veredicto: o Attila é perfeito se quiseres uma campanha que te coloque constantemente sob pressão. É mais duro do que a maioria dos jogos da série Total War, mas essa tensão centrada na sobrevivência é exatamente o que o faz destacar-se.

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5. Total War: Shogun 2 [Ideal para precisão tática]

Tipo de jogo Grande estratégia, táticas em tempo real Plataformas PC Ano de lançamento 2011 Desenvolvedor Creative Assembly Editora Sega Tempo médio de jogo 50-150+ horas Ideal para Fãs do Japão feudal, da precisão tática e da diplomacia de alto risco Características únicas Realm Divide, bónus de clã, sistema de agentes, cercos a castelos, guerra samurai

O Total War: Shogun 2 é muito mais focado do que os jogos mais abrangentes como o Rome II ou os Warhammer, e é exatamente por isso que funciona tão bem. Escolhes um clã durante o período Sengoku do Japão, desenvolves as tuas províncias, geres alianças e avanças lentamente em direção a Quioto, enquanto os clãs rivais continuam a testar as tuas fronteiras.

É nas batalhas que o Shogun 2 realmente faz jus à sua reputação. Os ashigaru com yari conseguem parar a cavalaria na formação certa, os arqueiros tornam-se muito mais perigosos quando estão em terreno elevado e até uma unidade de samurai cara pode desmoronar-se se a lançares num combate mal planeado. Os cercos a castelos também têm um toque distinto, com os atacantes a escalarem as muralhas enquanto os defensores recuam para o interior de fortalezas com vários níveis.

Por que é que o escolhemos O «Realm Divide» dá à campanha o seu verdadeiro sabor. Assim que te tornares suficientemente poderoso, a maior parte do Japão começa a tratar-te como a principal ameaça, pelo que o império que passaste dezenas de turnos a construir de repente se torna muito mais difícil de manter unido.

Há menos variedade de unidades do que nos jogos mais recentes da série Total War, e as batalhas navais não são nem de longe tão boas quanto o combate em terra. Ainda assim, o design simples das facções, os campos de batalha fáceis de perceber e a ênfase no posicionamento fazem do Shogun 2 um dos jogos históricos mais gratificantes de jogar.

O meu veredicto: o Shogun 2 é uma escolha fácil se quiseres batalhas táticas onde as formações, o terreno e o timing contam mais do que simplesmente levar o exército maior.

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6. Medieval II: Total War [O melhor para uma atmosfera medieval]

Tipo de jogo Grande estratégia, táticas em tempo real Plataformas PC Ano de lançamento 2006 Desenvolvedor Creative Assembly Editora Sega Duração média do jogo 60-200+ horas Ideal para Jogadores que procuram guerra medieval clássica, religião, dinastias e a profundidade da série Total War à moda antiga Características únicas Política papal, Cruzadas e Jihads, sistema da família real, religião, comerciantes e agentes, desenvolvimento de castelos/cidades

O Medieval II: Total War é onde a crueza e a grandiosidade da série se encontram num equilíbrio perfeito. Assim que os cânticos gregorianos começam a tocar no mapa da campanha, estás logo lá. És um governante a navegar pelas complexas relações políticas, religiosas e pelas disputas da Idade Média. Cada facção tem a sua identidade própria, desde o domínio do arco longo da Inglaterra até aos mongóis que avançam como uma maré imparável.

Por que é que o escolhemos O Medieval II capta a atmosfera medieval melhor do que qualquer outro jogo da série. A mistura de guerra crua, política religiosa e intrigas dinásticas faz-te sentir como se estivesses a governar um reino vivo e pulsante – e essa atmosfera ainda não foi superada desde então.

Tem uma pontuação elevada em termos de precisão histórica. As unidades, as armaduras e os povoados parecem e dão a sensação de serem autênticos. Os sistemas políticos e religiosos também refletem o caos da época. O design do mundo continua impressionante apesar da sua idade, com campos de batalha pontilhados por castelos, rios e terras agrícolas ondulantes que tornam cada confronto numa experiência cinematográfica.

Onde o jogo falha é na imprevisibilidade da IA. Às vezes, as facções inimigas agem de forma brilhante; outras vezes, desperdiçam exércitos em ataques incompreensíveis. Mas o charme supera as excentricidades, especialmente quando os dramas pessoais da tua família real se espalham pelo campo de batalha, um toque de profundidade na narrativa que poucos títulos posteriores conseguem igualar.

O meu veredicto: O Medieval II já dá sinais da sua idade, mas a mistura de religião, dinastias, cruzadas e política entre facções continua a conferir-lhe uma personalidade que poucos títulos mais recentes conseguiram igualar.

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7. Total War: Três Reinos [O melhor para batalhas épicas na China antiga]

Tipo de jogo Grande estratégia, táticas em tempo real Plataformas PC Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor Creative Assembly Editora Sega Tempo médio de jogo 80-250+ horas Ideal para Jogadores que adoram intrigas políticas tanto quanto batalhas entre exércitos Características únicas Generais heróicos com habilidades únicas, sistema de relações, modos de campanha «Romance» e «Records», um enorme mapa da China

O «Três Reinos» oferece-te duas perspetivas diferentes sobre a China antiga. O Modo «Romance» transforma generais lendários como Lü Bu e Guan Yu em heróis de campo de batalha maiores do que a vida, enquanto o Modo «Records» mantém os comandantes mais realistas e faz com que as batalhas se assemelhem mais ao «Total War» histórico tradicional.

No modo Romance, o Três Reinos dá-te uns heróis superpoderosos que parecem saídos de lendas. O Lü Bu consegue esmagar exércitos sozinho com os seus bónus loucos de combate corpo a corpo e de carga, enquanto o Guan Yu e o Zhao Yun fazem com que as manobras de flanco e os duelos pareçam injustamente cinematográficos. A liderança de Sun Ce permite que Wu arrase nas primeiras expansões, e os bónus de moral e as manobras da cavalaria de longo alcance de Lu Xun podem virar batalhas inteiras. O Modo «Records» torna as personagens com nome menos eficazes no campo de batalha, tornando as lutas mais realistas.

Por que é que o escolhemos O Total War: Três Reinos destaca-se por combinar magistralmente o realismo histórico com a lenda romantizada da China Antiga. Entre os seus generais heróicos maiores que a vida e a diplomacia política sofisticada, oferece uma experiência de campanha excepcionalmente dinâmica e envolvente.

A completar tudo isto com gráficos soberbos e campanhas profundas, o Total War: Três Reinos é um jogo fantástico que também é um dos meus favoritos. Tem imensos mods disponíveis (incluindo o Dynasty Warriors), por isso tem imenso valor de rejogabilidade.

O meu veredicto: Three Kingdoms é a melhor escolha se a diplomacia e as relações entre personagens são tão importantes para ti como as batalhas. Os seus sistemas de campanha fazem com que as rivalidades pareçam invulgarmente pessoais.

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8. Napoleão: Guerra Total [O melhor em termos de precisão histórica]

Tipo de jogo Grande estratégia, táticas em tempo real Plataformas PC Ano de lançamento 2010 Desenvolvedor Creative Assembly Editora Sega Tempo médio de jogo 40-120+ horas Ideal para Entusiastas de história que querem as suas campanhas com um toque de fumo de canhão Características únicas Três campanhas distintas, recriações de batalhas históricas, sistemas de condições meteorológicas e moral, árvore tecnológica específica da época

O «Napoleão: Guerra Total» coloca-te na pele de um dos generais mais ambiciosos da história e desafia-te a superá-lo. A campanha está dividida em três atos: Itália, Egito e Europa, cada um repleto de detalhes históricos. Desde os uniformes das tropas até à forma como o terreno nevado atrasa o teu exército, é uma verdadeira homenagem à guerra napoleónica.

É na história e no cenário que o jogo brilha. As cenas cinematográficas enquadram cada campanha como um documentário de guerra, e os eventos programados transportam-te diretamente para os livros de história. É também um dos poucos jogos da série Total War em que a IA parece realmente ter um plano de jogo para além de «atacar tudo».

Porque é que o escolhemos? O Napoleon capta a essência da época como nenhum outro. Os uniformes, as táticas e os campos de batalha transpõem autenticidade, e as campanhas desenrolam-se como um drama histórico perfeitamente encenado. A combinação de efeitos meteorológicos, gestão da moral e estratégia com pólvora torna-o a escolha definitiva para jogadores que querem a sua história intensa, cheia de fumo e com marchas em formação.

Em termos de mecânica, o jogo aposta fortemente no combate com pólvora – a infantaria de linha, o posicionamento da artilharia e a moral são todos mais importantes do que a força bruta. O tempo tem um papel enorme: a chuva molha a pólvora, o nevoeiro reduz a visibilidade e a neve vai minando a resistência das tuas tropas.

Não é perfeito. As batalhas navais continuam lentas e a estrutura da campanha pré-definida deixa menos liberdade do que os títulos da série Total War ao estilo sandbox. Mas se estás aqui em busca de autenticidade, batalhas cinematográficas e uma campanha que parece que poderia ser uma minissérie da HBO, o Napoleon cumpre o que promete.

O meu veredicto: o «Napoleon» é uma excelente escolha para jogadores que gostam de guerra disciplinada com pólvora, posicionamento de artilharia e campanhas históricas bem focadas.

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9. Total War: ROME REMASTERED [Ideal para conquistar o Mediterrâneo antigo]

Tipo de jogo Grande estratégia, táticas em tempo real Plataformas PC Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Feral Interactive, Creative Assembly Editora Sega Tempo médio de jogo 60-200+ horas Ideal para Jogadores que procuram a clássica construção de impérios com gráficos 4K atualizados e melhorias modernas na interface do utilizador Características únicas Gráficos remasterizados em 4K, mais facções jogáveis, controlos de câmara modernizados e suporte total a mods vai ao Steam Workshop

O Total War: ROME REMASTERED traz o icónico clássico de 2004 para a era moderna com gráficos 4K melhorados, controlos de câmara aperfeiçoados e funcionalidades de jogabilidade alargadas, ao mesmo tempo que preserva o encanto fundamental que definiu a obra-prima estratégica original.

Por que é que o escolhemos O Total War: ROME REMASTERED faz a ponte com sucesso entre o adorado original de 2004 e os gráficos modernos em 4K, controlos de câmara aperfeiçoados e campanhas de expansão incluídas. Oferece a experiência definitiva de construção de impérios antigos, mantendo ao mesmo tempo as mecânicas de jogo clássicas que os fãs tanto apreciam.

O Total War: ROME REMASTERED inclui as expansões «Invasão Bárbara» e «Alexander», oferecendo aos jogadores uma quantidade imensa de conteúdo, além de 16 facções que antes não podiam ser jogadas e que agora estão desbloqueadas para a grande campanha.

O meu veredicto: o ROMA REMASTERIZADA é a forma mais fácil de revisitar um dos clássicos da série sem teres de te debater tanto com a apresentação e os controlos originais.

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10. Total War: Warhammer [Ideal para principiantes em estratégia de fantasia]

A nossa pontuação Enebameter 8.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Grande estratégia, tática em tempo real Plataformas PC Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor Creative Assembly Editora Sega Tempo médio de jogo 80-250+ horas Ideal para Jogadores que querem mergulhar num mundo de fantasia ao estilo Total War sem se sentirem sobrecarregados Características únicas Quatro raças, senhores lendários, feitiços mágicos, listas de unidades variadas

Este jogo lançou as bases para os jogos mais recentes da série Warhammer que temos hoje. Foi bem recebido na altura do seu lançamento, apesar de alguns fãs terem questionado o afastamento momentâneo da Creative Assembly dos títulos históricos habituais.

Por que é que o escolhemos O Total War: Warhammer é puro caos, no melhor sentido. Cada facção parece totalmente diferente, as batalhas são espetáculos loucos e os senhores lendários têm realmente importância, em vez de serem apenas adornos cosméticos. É barulhento, selvagem e exatamente o que queres se tens andado ansioso por lançar dragões, gigantes e feitiços numa batalha do Total War.

A verdade é que este jogo não foi só um deleite para os fãs de longa data da série Total War, mas também atraiu muitos fãs de fantasia a experimentarem o género de estratégia, aumentando significativamente a base de jogadores da franquia.

O meu veredicto: O Total War: Warhammer parece hoje mais modesto do que as suas sequelas, mas o seu elenco focado e as campanhas de fantasia diretas continuam a torná-lo um ponto de entrada divertido na trilogia.

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11. Total War: Pharaoh [Ideal para campanhas da Idade do Bronze]

Tipo de jogo Grande estratégia, tática em tempo real Plataformas PC Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Creative Assembly Editora Sega Tempo médio de jogo 80-250+ horas Ideal para Jogadores que querem gerir um império em ruínas sob ameaça constante Características únicas Sistema de dinastias, definições do colapso da Idade do Bronze, mecânica de letalidade, invasões dos Povos do Mar, campanha «Dynasties» expandida

O Total War: Pharaoh tinha um âmbito bastante limitado no lançamento, mas a expansão gratuita «Dynasties» mudou o jogo de forma drástica. A campanha estende-se agora do Egito e da Anatólia até ao Mar Egeu e à Mesopotâmia, adicionando 168 povoações, além de facções importantes como a Babilónia, Micenas, Tróia e os assírios de Hanigalbat.

O mapa expandido dá ao Colapso da Idade do Bronze muito mais espaço para se desenvolver. Já não estás apenas a lutar contra os Povos do Mar ou a competir pelo trono egípcio – podes construir uma dinastia familiar, arranjar casamentos, lidar com a sucessão e ver as personagens envelhecerem ou morrerem enquanto o teu império continua a avançar. As batalhas também parecem visivelmente mais mortíferas graças ao sistema de Letalidade, onde cargas e salvas de projéteis podem castigar unidades expostas muito rapidamente.

Porque é que o escolhemos O Pharaoh tornou-se uma das entradas históricas mais substanciais da série. O Dynasties quase duplica o mapa da campanha, adiciona civilizações importantes como a Babilónia, Micenas, Tróia e a Assíria, e torna a sucessão e a política familiar uma parte significativa da construção de um império.

Ainda pode parecer um pouco complexo, especialmente quando a política da corte, a sucessão, a economia e várias frentes de batalha se acumulam ao mesmo tempo. Mas se queres uma campanha histórica do Total War centrada em civilizações que lutam para sobreviver num mundo em colapso, o Pharaoh tem agora uma identidade muito mais forte.

O meu veredicto: o Pharaoh é muito melhor do que a reputação que tinha no lançamento. Com o Dynasties, tornou-se um dos jogos históricos mais substanciais da série e uma recomendação fácil para os fãs da Idade do Bronze.

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12. A Total War Saga: Tróia [A melhor guerra mítica da Idade do Bronze]

Tipo de jogo Grande estratégia, táticas em tempo real, fantasia mitológica Plataformas PC Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor Creative Assembly Editora Sega Tempo médio de jogo 50-150+ horas Ideal para Jogadores que querem comandar heróis lendários e criaturas míticas na Idade do Bronze Características únicas Criaturas míticas, sistema de favor divino, campanhas centradas nos heróis, gestão de recursos, expedições mitológicas

Este jogo passa-se na Grécia do século XIII a.C., permitindo aos jogadores mergulharem na icónica Guerra de Tróia. No entanto, não é um jogo da série Total War puramente histórico, uma vez que também aborda elementos mitológicos.

A Creative Assembly alterou bastante a sua fórmula com este lançamento, adicionando «unidades divinas» todo-poderosas e misturando temas históricos reais com outros fantásticos, sacrificando a precisão histórica em favor de unidades, narrativas e campanhas mais criativas.

Por que é que o escolhemos O «Total War Saga: Troy» dá vida à «Ilíada» de Homero com uma economia inovadora baseada em múltiplos recursos, unidades de heróis únicas e uma definição distinta da Idade do Bronze. Consegue um equilíbrio intrigante entre a guerra histórica e o mito grego, oferecendo um ritmo de campanha diferente de tudo o que já se viu na série.

Infelizmente para o Total War Saga: Troy, acabou por não conseguir desenvolver uma identidade significativa na sua tentativa de ser duas coisas ao mesmo tempo, o que lhe valeu a sua quota-parte de críticas ao longo dos anos.

O meu veredicto: O Troy funciona melhor se gostares do cenário da Idade do Bronze, mas não te importares que a história seja misturada com elementos heróicos e mitológicos. O seu sistema de recursos também dá à campanha um ritmo distinto.

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13. Total War Saga: Tronos da Britânia [Ideal para intrigas políticas na Idade das Trevas]

Tipo de jogo Grande estratégia, tática em tempo real Plataformas PC Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor Creative Assembly Editora Sega Tempo médio de jogo 50-150+ horas Ideal para Jogadores que querem explorar as complexidades da política e da guerra medievais Características únicas Condições de vitória específicas por facção, mecânicas de lealdade, sistema diplomático detalhado, gestão de províncias

Outro dos jogos mais dececionantes da Creative Assembly nos últimos tempos é o Total War Saga: Tronos da Britânia. É um jogo de grande estratégia ambientado em 878 d.C., durante as guerras entre anglo-saxões e vikings.

O «Thrones of Britannia» tem algumas ideias excelentes – especialmente os seus cercos e sistemas políticos –, mas o seu mapa mais pequeno, a variedade limitada de unidades e a IA irregular fazem com que pareça menos abrangente do que os melhores jogos históricos da série.

Por que é que o escolhemos O Thrones of Britannia oferece um retrato focado e altamente detalhado da Grã-Bretanha da Idade das Trevas, realçado por batalhas de cerco excecionais e por uma mecânica profunda de lealdade política. A sua escala mais reduzida cria uma experiência estratégica intimista que vai encantar os fãs da história da era viking e de conflitos regionais intensos.

É, sem dúvida, um título decente, mas, claramente, não é o jogo ideal para o fã típico de Total War.

O meu veredicto: O «Thrones of Britannia» é mais pequeno e mais especializado do que a maioria dos jogos da série, mas o seu cenário da era viking, a política e as batalhas de cerco conferem-lhe um nicho bem definido.

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14. Total War: Shogun 2 – A Queda dos Samurais [Ideal para a guerra com pólvora do século XIX]

Tipo de jogo Grande estratégia, táticas em tempo real Plataformas PC Ano de lançamento 2012 Desenvolvedor Creative Assembly Editora Sega Tempo médio de jogo 50-150+ horas Ideal para Fãs das guerras com pólvora do século XIX e do confronto entre os samurais tradicionais e a tecnologia moderna Características únicas Cenário da Guerra Boshin, caminhos-de-ferro, navios de guerra blindados, metralhadoras Gatling, artilharia moderna

O Total War: Shogun 2 – A Queda dos Samurais passa-se durante a dramática Guerra de Boshin, no final do século XIX. A campanha retrata o conflito feroz entre as facções imperialistas tradicionalistas e as forças modernizadoras do Xogunato, mostrando a rápida transformação do Japão.

Porque é que o escolhemos A Queda dos Samurais oferece uma das melhores expansões de guerra com armas de fogo de toda a série. Ao combinar na perfeição as clássicas cargas dos samurais com as modernas metralhadoras Gatling, a logística ferroviária e os bombardeamentos navais da costa, proporciona um incrível confronto tático entre a tradição do velho mundo e a guerra industrial moderna.

O meu veredicto: «A Queda dos Samurais» é uma referência entre as expansões de estratégia independentes. É um jogo imperdível para os fãs que querem táticas devastadoras com pólvora combinadas com a guerra clássica dos samurais.

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15. SHOGUN: Total War – Coleção [Ideal para conhecer as origens da série]

Tipo de jogo Grande estratégia, táticas em tempo real Plataformas PC Ano de lançamento 2000 Desenvolvedor Creative Assembly Editora Electronic Arts Tempo médio de jogo 20-60+ horas Ideal para Fãs de estratégia retro e conhecedores da série que queiram descobrir onde tudo começou na série Total War Características únicas Campanha original «Sengoku Jidai», expansão «Mongol Invasion», batalhas clássicas em 2D com sprites, mecânicas inspiradas em Sun Tzu

O SHOGUN: Total War – Coleção reúne o jogo original que lançou a lendária franquia de estratégia em 2000, juntamente com a sua expansão, A invasão mongol. Passado durante o período Sengoku Jidai do Japão feudal, estabelece as bases icónicas da gestão de mapas de campanha por turnos, combinada com enormes batalhas táticas em tempo real.

Porque é que escolhemos isto O SHOGUN: Total War – Coleção é um marco na história dos jogos de estratégia. Foi ele que estabeleceu a fórmula central que definiu duas décadas de jogos de grande estratégia, com guerras feudais japonesas cheias de atmosfera, os princípios estratégicos clássicos de Sun Tzu e o desafio brutal de unir o Japão sob um único clã.

O meu veredicto: SHOGUN: Total War é um clássico essencial para os puristas da estratégia e para os fãs curiosos sobre as origens da série. Continua a ser uma retrospectiva fascinante sobre como a Creative Assembly foi pioneira nas grandes batalhas de estratégia.

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16. Empire: Total War [Ideal para batalhas épicas com pólvora]

Tipo de jogo Grande estratégia, táticas em tempo real Plataformas PC Ano de lançamento 2009 Desenvolvedor Creative Assembly Editora Sega Duração média do jogo 60-200+ horas Ideal para Jogadores que adoram guerras com pólvora, batalhas gigantescas e combate naval Características únicas Definições do século XVIII, mecânicas de infantaria de linha e artilharia, batalhas navais, sistemas de comércio e diplomacia

Vamos ser claros: não existe nenhum jogo da série Total War que seja mau. O Empire: Total War, apesar de estar no fim da nossa lista, continua a ser um título independente decente. Passa-se no século XVIII e apresenta campanhas do início do período de colonização de vários países, como a Índia, a Europa e o Médio Oriente.

Este é, sem dúvida, o título mais controverso da série. Sofreu com uma série de problemas de desempenho, falhas e bugs desde o primeiro dia do seu lançamento e nunca recuperou verdadeiramente.

Porque é que o escolhemos? O «Empire: Total War» continua a ser o título de referência para as táticas com pólvora do século XVIII e para a escala global gigantesca, tendo sido pioneiro nas batalhas navais em grande escala em três continentes. Apesar das suas falhas técnicas, nenhum outro título da série iguala a sua mistura ambiciosa de combate de infantaria em linha e estratégia oceânica.

É uma pena, porque este jogo foi pioneiro no sistema de batalhas navais para os títulos posteriores da série Total War e poderia ter sido um título sólido se não fosse pelo seu lançamento desastroso.

O meu veredicto: O Empire ainda tem alguns defeitos, mas a sua campanha enorme, as batalhas com pólvora, as rotas comerciais e a guerra naval continuam a torná-lo um dos jogos mais ambiciosos da série.

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Critérios-chave para classificar os jogos da série Total War

Os meus critérios para classificar cada jogo da série Total War são os seguintes:

Enredo e desenvolvimento das personagens: A campanha da história é boa? Há personagens/unidades únicas suficientes para desbloquear? As cenas cinematográficas e os cenários da história são cativantes?

A campanha da história é boa? Há personagens/unidades únicas suficientes para desbloquear? As cenas cinematográficas e os cenários da história são cativantes? Mecânicas de jogo e inovação: Joga-se bem? As mecânicas principais são divertidas ou enfadonhas? Os inimigos/aliados controlados pela CPU são demasiado burros ou desafiantes? O jogo é demasiado semelhante aos outros da série?

Joga-se bem? As mecânicas principais são divertidas ou enfadonhas? Os inimigos/aliados controlados pela CPU são demasiado burros ou desafiantes? O jogo é demasiado semelhante aos outros da série? Gráficos e design do mundo: O jogo é intemporal? É visualmente apelativo? Os mapas e o ambiente são envolventes?

O jogo é intemporal? É visualmente apelativo? Os mapas e o ambiente são envolventes? Precisão histórica e cenário: Os eventos da campanha são historicamente precisos? O vestuário, o equipamento e a arquitetura são adequados ao período em que se passam?

Os eventos da campanha são historicamente precisos? O vestuário, o equipamento e a arquitetura são adequados ao período em que se passam? Recepção dos fãs e aclamação da crítica: Quão popular é o jogo? O que dizem as críticas de outros jogadores sobre o jogo? Ainda há uma comunidade ativa de jogadores para este jogo?

Depois de ponderar todos os fatores – e juntar as minhas próprias cicatrizes de batalha de inúmeras campanhas –, acho que dá para dizer que temos aqui um ranking bastante objetivo da série Total War. E no topo, a superar todos os rivais, está o Total War: Roma II.

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Próximos jogos da série Total War

A Creative Assembly já tem dois grandes projetos da série Total War em desenvolvimento. Nenhum deles tem ainda uma data oficial de lançamento, mas as fases de desenvolvimento em que se encontram dão-nos uma ideia aproximada de quando poderão chegar.

Total War: Warhammer 40 000 – Previsão para 2027–2028

O Total War: Warhammer 40,000 leva a série para o 41.º Milénio, com Space Marines, Orks, exércitos do Astra Militarum e batalhas de ficção científica em grande escala a substituírem os castelos e as espadas dos Total War históricos. Já foi possível jogá-lo publicamente na Gamescom 2026, por isso parece estar muito mais avançado do que o Medieval III. A Creative Assembly confirmou versões para PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Total War: Medieval III – Previsão para 2028 ou mais tarde

O tão esperado Medieval III está finalmente em desenvolvimento, mas este ainda está muito longe. A Creative Assembly diz que o jogo ainda está numa fase inicial de pré-produção e tem-no descrito repetidamente como estando a anos de distância, em vez de meses. Está a ser desenvolvido com a nova tecnologia Warcore e pretende trazer a série de volta às guerras medievais em grande escala, à política e às mudanças tecnológicas ao longo de vários séculos.

O meu veredicto geral sobre os jogos da série Total War

Não há uma única experiência «Total War» que sirva para toda a gente – alguns jogos giram à volta de impérios gigantescos, enquanto outros destacam-se por batalhas mais renhidas, pela pressão da sobrevivência ou por exércitos de fantasia absurdos. Com base nesta classificação, estes são os cinco por onde eu começaria:

Melhor em geral → Total War: Roma II : Um enorme jogo histórico do tipo «sandbox» que equilibra acessibilidade, variedade de facções e imenso espaço para construíres o teu próprio império.

Um enorme jogo histórico do tipo «sandbox» que equilibra acessibilidade, variedade de facções e imenso espaço para construíres o teu próprio império. Melhor para campanhas de fantasia diversificadas → Total War: Warhammer II : Continua a ser uma das melhores escolhas se quiseres raças, mecânicas de campanha e estilos de jogo completamente diferentes.

Continua a ser uma das melhores escolhas se quiseres raças, mecânicas de campanha e estilos de jogo completamente diferentes. Melhor para fãs de fantasia → Total War: Warhammer III : O maior mundo aberto de fantasia da série, com Impérios Imortais, enorme variedade de facções, magia, monstros e batalhas gigantescas.

O maior mundo aberto de fantasia da série, com Impérios Imortais, enorme variedade de facções, magia, monstros e batalhas gigantescas. Ideal para gerir o caos de nível apocalíptico → Total War: Attila : Uma campanha brutal focada na sobrevivência, onde a fome, o colapso de impérios, as rebeliões e os hunos fazem com que cada turno pareça perigoso.

Uma campanha brutal focada na sobrevivência, onde a fome, o colapso de impérios, as rebeliões e os hunos fazem com que cada turno pareça perigoso. Ideal para precisão tática → Total War: Shogun 2: Uma experiência de Total War mais concisa e limpa, onde o terreno, as formações, o timing e uma expansão cuidadosa fazem realmente a diferença.

Seja qual for o estilo que preferires, estes cinco exemplos mostram bem como o Total War pode variar de um jogo para o outro – desde sobreviver à queda de Roma até lançar dragões contra a linha da frente inimiga.

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Perguntas frequentes