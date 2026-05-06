Os 13 melhores jogos de Star Wars para jogares em 2026: uma lista galáctica

Os melhores jogos de Star Wars levam-te diretamente aos momentos mais icónicos da galáxia; quer se trate de duelos com sabres de luz, de liderares batalhas épicas ou de viveres a fantasia de Star Wars.

Prepara-te para mergulhar nesta lista galáctica, repleta de jogos lendários que garantem narrativas ricas e mundos envolventes. Aqui há algo para todos os fãs de Star Wars.

Neste artigo, selecionei a dedo os melhores títulos com base na jogabilidade, na inovação e no impacto geral. Continua a ler para descobrires quais são os jogos de Star Wars que realmente se destacam este ano e quais deves, sem dúvida, adicionar à tua coleção.

As nossas melhores escolhas de jogos de Star Wars

Se queres saber quais são os jogos de Star Wars que se destacam dos restantes, estás no sítio certo. Além de capturarem tudo o que torna Star Wars lendário, estas três principais escolhas oferecem algumas das experiências mais divertidas que podes ter na galáxia:

1 Star Wars: Knights of the Old Republic 2003 O RPG original de Star Wars. Tem uma história profunda e um universo envolvente onde te podes perder. Buy now 2 Star Wars Jedi: Survivor 2025 Combate com sabres de luz, gráficos espetaculares e uma história que te mantém na ponta da cadeira. É assim que a ação Jedi deve ser. Buy now 3 Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 Uma aventura a solo emocionante, onde lutas pela sobrevivência como um dos últimos Jedi, com combates e quebra-cabeças fantásticos. Buy now

Estes três são imperdíveis, mas há muito mais na lista. Continua a ler para veres os 13 melhores jogos de Star Wars e encontrares a tua próxima aventura.

Os 13 melhores jogos de Star Wars: os melhores títulos classificados

Desde os sucessos da velha guarda até aos lançamentos mais recentes, estes melhores jogos de Star Wars são os jogos imperdíveis para todos os fãs. Quantos destes já jogaste? Vamos lá!

1. Star Wars: Cavaleiros da Antiga República [O melhor jogo de Star Wars para fãs de RPG]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG Plataformas PC, Xbox, macOS, iOS, Nintendo Switch Ano de lançamento 2003 Criador(es) BioWare Duração média do jogo 30-40 horas Ideal para Fãs de RPG, entusiastas de Star Wars, jogos com uma história forte O que gostei Enredo profundo, narrativa ramificada, personagens memoráveis, combate por turnos envolvente

O Star Wars: Cavaleiros da Antiga República é a minha escolha certa quando quero um RPG que seja mais do que apenas um jogo. É uma galáxia inteira para explorar, com combates profundos por turnos e uma história que muda consoante cada decisão que tomo. Este jogo permite-me moldar a minha jornada, onde cada decisão tem um peso real. E as reviravoltas? Caramba, vão manter-te viciado.

O que mais me impressiona é a forma como combina a incrível experiência de RPG com o universo de Star Wars. Fico imerso num mundo que parece vivo, desde as conversas que tenho com os companheiros até aos planetas que exploro.

Mas não se trata só de escolher um lado; trata-se de te sentires mesmo parte do universo de Star Wars. Apesar de os gráficos poderem parecer um pouco antigos, a história e as escolhas continuam a parecer atuais, mesmo depois de todos estes anos.

Por que é que escolhemos isto

A combinação de uma narrativa rica, tomada de decisões e construção de mundo faz do KOTOR o melhor RPG de Star Wars até hoje.

Quanto aos visuais, o estilo artístico consegue captar muito bem a essência do universo Star Wars. A música? É icónica. A banda sonora eleva cada momento. O KOTOR é uma verdadeira obra-prima dos RPG que me transporta diretamente para a galáxia de Star Wars.

O meu veredicto: se és fã de RPG, o KOTOR é o jogo que precisas. É lendário, intemporal e continua a ser a referência de excelência nos RPG de Star Wars.

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2. Star Wars Jedi: Survivor [O melhor jogo de Star Wars para fãs de ação]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação-Aventura / Hack and Slash Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2023 Criador(es) Respawn Entertainment Tempo médio de jogo 18-25 horas Ideal para Amantes de ação e aventura, fãs de jogabilidade cinematográfica O que gostei Sistema de combate fluido, história envolvente, gráficos impressionantes

O Star Wars Jedi: Survivor é tudo o que eu queria de um jogo de ação Jedi. Tem combates em ritmo acelerado, poderes da Força e duelos de sabres de luz que parecem pura magia cinematográfica.

A história começa onde o Jedi: Fallen Order terminou e, caramba, não desilude. Posso empunhar o meu sabre de luz, usar poderes da Força incríveis e enfrentar ondas de inimigos; tudo isto faz-me sentir como o Jedi que sempre quis ser.

O combate é uma verdadeira adrenalina. Estou constantemente em movimento e a cortar os inimigos. Também há muitas opções de personalização. Posso combinar os meus poderes da Força, habilidades e posições do sabre de luz para jogar à minha maneira.

Por que é que o escolhemos

O «Jedi: Survivor» pega no que havia de melhor no seu antecessor e leva-o ao máximo. Combates rápidos e gráficos de arrasar fazem deste um jogo imperdível para os amantes de ação.

Uma coisa que posso dizer é que este jogo tem tudo a ver com timing e estratégia. Não vou mentir: há lutas difíceis que me obrigam a concentrar-me a sério, mas é isso que torna a vitória tão gratificante.

Visualmente, este jogo é deslumbrante. Os mundos são vibrantes, os efeitos de luz estão perfeitos e as animações fazem com que cada golpe de sabre de luz pareça impactante. A banda sonora complementa tudo na perfeição, o que ajuda a manter a ação intensa e envolvente.

O meu veredicto: se queres sentir-te como um verdadeiro Jedi, o «Jedi: Survivor» é o teu jogo. É rápido e é uma maravilha de jogar.

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3. Star Wars Jedi: Fallen Order [O melhor jogo de Star Wars para aventureiros a solo]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação-Aventura / Hack and Slash Plataformas PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2019 Criador(es) Respawn Entertainment Tempo médio de jogo 15-20 horas Ideal para Fãs de Star Wars, entusiastas de jogos de ação e aventura, jogabilidade centrada na história O que gostei Combate imersivo com sabres de luz, história fantástica, jogabilidade centrada na exploração

O Star Wars Jedi: Fallen Order é o sonho de qualquer jogador a solo. Combina combates fantásticos com sabres de luz com exploração e resolução de quebra-cabeças, ao mesmo tempo que conta uma história comovente sobre a sobrevivência no rescaldo da Ordem 66.

Ao jogar na pele do Cal Kestis, posso experimentar como é ser um Jedi em fuga – e deixa-me dizer-te, é uma aventura alucinante. A mistura de combate e plataformas mantém as coisas interessantes, e estou constantemente a descobrir novas habilidades e poderes da Força.

Posso explorar mundos lindos e vastos, com cada planeta a oferecer algo diferente. Seja a cortar inimigos com o meu sabre de luz ou a resolver quebra-cabeças para desbloquear novas áreas, há sempre algo para fazer.

Porque é que o escolhemos? O «Jedi: Fallen Order» é a experiência definitiva de aventura a solo: combina duelos de sabres de luz, exploração e narrativa de uma forma que é tipicamente «Star Wars».

A dificuldade pode ser bem grande às vezes, mas é isso que faz com que cada vitória seja incrível. É um desafio gratificante e o ritmo do jogo é perfeito.

Os gráficos são sólidos e, embora não seja o jogo mais bonito que existe, o estilo artístico dá vida ao mundo de Star Wars. Os cenários são variados e a música leva-me de volta ao coração de Star Wars. É essa mistura de familiar e novo que faz do Fallen Order uma adição tão forte ao catálogo de jogos de Star Wars.

O meu veredicto: para quem adora uma aventura a solo profunda, o Jedi: Fallen Order é imperdível. É a experiência Jedi completa, num pacote envolvente e com um ritmo perfeito.

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4. LEGO Star Wars: A Saga Skywalker [O melhor jogo de Star Wars para diversão em família]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura / Jogo LEGO Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Ano de lançamento 2022 Criador(es) Histórias de Viajantes Tempo médio de jogo 25-40 horas Ideal para Diversão para toda a família, fãs de Star Wars, entusiastas de jogos LEGO O que gostei Abordagem humorística à saga Star Wars, quebra-cabeças divertidos

O LEGO Star Wars: A Saga Skywalker é pura diversão para toda a família. É o jogo perfeito para chamar um amigo ou familiar e mergulhar na aventura, quer sejas fã de Star Wars ou não.

O encanto do LEGO e o icónico universo de Star Wars juntam-se, numa experiência totalmente divertida, mas surpreendentemente profunda. Desde a trilogia original até «A Ascensão de Skywalker», posso jogar todos os nove filmes no estilo clássico do LEGO.

O que adoro neste jogo é o quão acessível ele é. Os controlos são simples e os quebra-cabeças são fáceis de entender. Mas, à medida que vou avançando, posso desbloquear montes de personagens, naves e habilidades que me fazem querer voltar sempre para jogar mais.

Por que é que o escolhemos

Se estás à procura de um jogo de Star Wars descontraído, cheio de diversão e charme, o LEGO Star Wars: A Saga Skywalker é a escolha certa. É perfeito para famílias e jogadores casuais.

O humor é descontraído e divertido, perfeito para jogadores mais novos ou para quem quer relaxar com uma história de Star Wars. Além disso, o modo cooperativo funciona na perfeição, o que facilita jogar com um amigo.

Visualmente, o estilo LEGO acrescenta uma pitada de humor e personalidade ao universo de Star Wars. Os cenários são coloridos e as animações são hilariante. A música e os efeitos sonoros também estão no ponto certo, tocando todas as notas familiares ao mesmo tempo que dão um toque de frescura à experiência.

O meu veredicto: para uma experiência descontraída e divertida de Star Wars, o LEGO Star Wars: A Saga Skywalker é perfeito. É simples, divertido e cheio de surpresas.

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5. Star Wars: Battlefront II [O melhor jogo de Star Wars para fãs do modo multijogador]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na terceira pessoa, multijogador Plataformas PlayStation 4, Xbox One, PC Ano de lançamento 2017 Criador(es) DICE, Electronic Arts Tempo médio de jogo 20-30 horas Ideal para Fãs de multijogador, ação de Star Wars, jogos de tiro acelerados O que gostei Locais e personagens icónicos de Star Wars

O Star Wars: Battlefront II é onde vou para curtir o caos dos multijogadores em grande escala. Este jogo TPS envolvente permite-me viver as batalhas épicas de Star Wars, jogando como heróis, soldados ou até naves em combates de grande escala em planetas icónicos.

Tudo neste jogo faz-me sentir como se fizesse parte da ação no universo de Star Wars, com batalhas em ritmo acelerado e ação constante. Os modos multijogador são o que realmente se destacam. Posso entrar em enormes batalhas 20 contra 20, controlando tudo, desde tropas terrestres a veículos e até heróis icónicos como o Darth Vader e o Luke Skywalker.

O sistema de progressão permite-me subir de nível com a minha personagem e desbloquear habilidades e melhorias fantásticas, o que faz com que cada partida pareça nova. E os objetivos dinâmicos em cada modo impedem que a jogabilidade se torne monótona.

Porque é que o escolhemos O

Battlefront II é a experiência multijogador definitiva de Star Wars, com batalhas gigantescas, combate dinâmico e momentos épicos que fazem com que cada partida pareça um filme.

A única desvantagem é que o lançamento teve alguns problemas com as microtransações, mas as atualizações desde então tornaram o jogo muito melhor.

Visualmente, o Battlefront II tem um aspeto incrível. Os planetas parecem ter saído diretamente dos filmes e os modelos das personagens são muito detalhados. O design de som é de primeira, com a icónica música de Star Wars e as falas a darem vida à batalha.

O meu veredicto: para os fãs do modo multijogador, este é o jogo de Star Wars pelo qual tens estado à espera. É super divertido e podes jogar vezes sem conta.

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6. Star Wars: Republic Commando [O melhor jogo de Star Wars para fãs de jogos de tiro tático]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas PC, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation 4 Ano de lançamento 2005 Criador(es) LucasArts Tempo médio de jogo 8-10 horas

Ideal para Fãs de FPS, entusiastas de Star Wars, jogabilidade tática O que gostei Táticas em equipa, ambientes envolventes, combate intenso

O Star Wars: Republic Commando traz a ação crua e nos bastidores das Guerras Clônicas diretamente para as minhas mãos.

Ao jogar na pele de soldados-clone de elite, mergulho num combate tático em esquadrão que me obriga mesmo a pensar estrategicamente. As missões repletas de tiroteios colocam-me na pele de um líder de esquadrão, onde cada movimento que faço é crucial para a sobrevivência.

O que o destaca é a forma como controlo o meu esquadrão. Posso dar ordens, planear táticas e orientar a minha equipa. Tudo o que faço aqui acrescenta uma camada de profundidade à jogabilidade, tornando-o num dos jogos FPS mais interessantes que já joguei.

Por que é que escolhemos isto O Republic Commando oferece uma experiência tática única do universo Star Wars, que gira em torno do trabalho de equipa, da estratégia e de derrotar o inimigo com precisão.

Este jogo exige que eu esteja sempre a pensar no que vem a seguir, a posicionar o meu esquadrão e a usar os pontos fortes de cada clone a meu favor. Os níveis são sombrios e envolventes, encaixando-se na perfeição no tom do universo Star Wars.

Os gráficos, embora um pouco desatualizados em comparação com títulos mais recentes , continuam a captar a atmosfera crua do universo Star Wars. O design de som está no ponto, com os clássicos tiros de blaster e explosões estrondosas. É uma mistura divertida de estratégia e ação pura que qualquer fã de jogos de tiro ou de Star Wars vai adorar.

O meu veredicto: se gostas de jogos de tiro táticos, o Republic Commando é um jogo imperdível. É uma aventura desafiante e envolvente pelas Guerras Clônicas.

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7. Star Wars: O Império em Guerra [O melhor jogo de Star Wars para os amantes de estratégia]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia em Tempo Real Plataformas PC Ano de lançamento 2006 Criador(es) Petroglyph Games Duração média do jogo 20–30 horas Ideal para Fãs de jogos de estratégia, fãs de Star Wars O que gostei Combate estratégico espacial e terrestre, batalhas em grande escala

O Star Wars: O Império em Guerra é a experiência definitiva de estratégia em tempo real. Posso comandar o Império ou a Aliança Rebelde em batalhas de estratégia em tempo real em grande escala que põem à prova a minha capacidade tática.

O que adoro neste jogo é a possibilidade de comandar unidades icónicas como os AT-ATs e os X-Wings, ao mesmo tempo que gerencio recursos e planeio os meus ataques. A campanha garante uma excelente mistura de estratégia e do universo de Star Wars, e o modo de escaramuça permite-me mergulhar em batalhas rápidas e intensas sem me preocupar com a história.

Há uma verdadeira sensação de escala quando comando batalhas espaciais gigantescas ou assaltos terrestres, o que faz com que as apostas pareçam altas. No entanto, a IA pode parecer repetitiva e previsível, especialmente nas missões da campanha, o que pode tirar um pouco do desafio.

Por que é que o escolhemos O «Empire at War» combina estratégia em tempo real com o universo de Star Wars; tem batalhas emocionantes e uma experiência tática profunda para os fãs de jogos de estratégia.

Os gráficos estão à altura para um jogo de estratégia, com modelos detalhados de naves e unidades. A banda sonora é puro Star Wars, mergulhando-me na ação enquanto tomo decisões cruciais. O ritmo do jogo é na medida certa; perfeito para os amantes de estratégia que querem mergulhar no universo de Star Wars.

O meu veredicto: se adoras estratégia, o Empire at War é o jogo ideal para ti. Vais ter uma mistura gratificante de táticas, gestão de recursos e batalhas épicas de Star Wars.

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8. Star Wars: Os Fora-da-lei [O melhor jogo de Star Wars para fãs de mundos abertos]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura em mundo aberto Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2024 Criador(es) Ubisoft Massive Tempo médio de jogo 25–35 horas Ideal para Fãs de RPG de mundo aberto, entusiastas de Star Wars, amantes de ação e aventura O que eu gostei Exploração de mundo aberto, construção de mundo envolvente, enredo cativante

O Star Wars: Os Fora-da-lei promete levar-me a uma nova fronteira do universo Star Wars; é um jogo de mundo aberto envolvente com a narrativa rica que espero desta franquia. Na pele de um malandro a percorrer a Orla Exterior, envolvo-me em assaltos ousados e encontros imprevisíveis que me mantêm sempre em alerta.

O que é mesmo emocionante é a exploração do mundo aberto. Posso vaguear por diferentes planetas, encontrar personagens únicas e mergulhar em missões que parecem verdadeiramente abertas. Os elementos de RPG, juntamente com as escolhas dinâmicas, fazem com que cada ação pareça ter impacto.

Porque é que escolhemos isto O

Star Wars: Os Fora-da-lei traz uma experiência nova de mundo aberto ao universo Star Wars. Oferece liberdade e uma imersão profunda nos submundos sombrios da galáxia.

A liberdade que tenho para lidar com as situações à minha maneira acrescenta um nível de rejogabilidade e imersão perfeito para os fãs de Star Wars que procuram algo novo. Dito isto, alguns problemas de desempenho e a falta de variedade nas missões secundárias podem prejudicar um pouco a experiência.

Os gráficos são deslumbrantes, com planetas cheios de vida e cidades futuristas. A banda sonora combina temas familiares de Star Wars com tons atmosféricos que fazem com que cada missão pareça épica. O tom do jogo é uma mistura perfeita de riscos elevados e grandes aventuras: capta o espírito do submundo da galáxia.

O meu veredicto: se adoras jogos de mundo aberto e Star Wars, o Outlaws vai deixar-te de boca aberta. É uma aventura louca de assaltos e exploração pela galáxia.

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9. Star Wars: The Old Republic [O melhor jogo de Star Wars para fãs de MMORPG]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo MMORPG Plataformas PC Ano de lançamento 2011 Criador(es) BioWare Tempo médio de jogo Mais de 100 horas (para a experiência completa) Ideal para Jogadores de MMORPG, fãs de Star Wars, jogabilidade centrada no universo da saga O que gostei Arcos narrativos profundos, combate baseado em classes, construção

de um mundo imenso

O Star Wars: The Old Republic é o MMORPG definitivo da saga Star Wars. Posso viver a minha fantasia de Star Wars enquanto embarco em missões épicas e participo em batalhas gigantescas contra outros jogadores. O nível de personalização e de interpretação neste jogo faz-me sentir como se fizesse realmente parte da galáxia.

O sistema baseado em classes do jogo é fantástico; permite-me escolher uma facção, habilidades e enredos exclusivos para a minha personagem. As conversas têm dublagem completa e os enredos são profundos, o que me dá a sensação real de fazer parte de um universo Star Wars vivo e pulsante.

Quer esteja a jogar sozinho ou a juntar-me a outros para PvP em grande escala, a variedade de conteúdos é incrível. Mas sim, algumas mecânicas desatualizadas e estruturas de missões repetitivas podem ser um desincentivo para alguns jogadores.

Por que é que o escolhemos O The Old Republic é o MMORPG de Star Wars de referência; é um mundo rico e bem construído, com uma narrativa dinâmica e uma enorme variedade de jogabilidade.

Os gráficos podem já não ser tão nítidos, mas o mundo continua a ser envolvente e repleto de locais icónicos. O combate é satisfatório e os diferentes planetas para explorar parecem variados e cheios de vida. A natureza expansiva do jogo oferece horas infinitas de aventura e re-jogabilidade.

O meu veredicto: Se és fã de MMORPG e adoras Star Wars, o The Old Republic é o jogo que precisas. É vasto, envolvente e cheio de conteúdo que me mantém viciado durante horas.

10. Star Wars: Rogue Squadron II – Rogue Leader [O melhor jogo de Star Wars para fãs de combate espacial]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Combate espacial, Jogo de tiros Plataformas Nintendo GameCube Ano de lançamento 2001 Criador(es) Factor 5 Duração média do jogo 10-12 horas Ideal para Fãs de combate espacial, entusiastas de Star Wars O que gostei Batalhas espaciais espetaculares, naves icónicas de Star Wars, combates aéreos envolventes

O Star Wars: Rogue Squadron II – Rogue Leader é um jogo de combate espacial cheio de adrenalina que me leva a pilotar naves icónicas de Star Wars.

Como piloto rebelde, encaro missões emocionantes – pensa em combates aéreos no espaço e ataques a alvos imperiais. A velocidade e a ação fazem desta uma das experiências mais intensas de Star Wars.

O jogo destaca-se pelos seus controlos precisos e pelo combate espacial emocionante. O design dos níveis é fantástico, com vários percursos e objetivos que mantêm cada missão sempre nova. Pois é, algumas missões podem parecer repetitivas ao fim de algum tempo, e a falta de variedade nos objetivos pode frustrar os perfeccionistas.

Porque é que escolhemos isto? O Esquadrão Rogue II oferece-te um combate espacial emocionante e acelerado, com aquele toque clássico de Star Wars, perfeito para os fãs de combate espacial.

Os gráficos são de primeira para a época, com naves e ambientes superdetalhados que ainda hoje se mantêm bem. A banda sonora faz com que cada batalha pareça épica, e os combates aéreos intensos dão-me a sensação de que estou mesmo no meio de uma batalha espacial do Star Wars. É um jogo imperdível para quem adora combate aéreo e o universo do Star Wars.

O meu veredicto: Se adoras combates aéreos espaciais e Star Wars, o Esquadrão Rogue II é pura adrenalina. É uma experiência rápida e envolvente que me vai fazer voltar sempre para mais.

11. Star Wars: Squadrons [Melhor jogo de Star Wars para combate espacial em RV]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Combate espacial, jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2020 Criador(es) Motive Studios Duração média do jogo 8-12 horas Ideal para Entusiastas de combate espacial, fãs de Star Wars, jogabilidade multijogador O que gostei Combates espaciais imersivos, compatibilidade com RV, combate em equipa

O Star Wars: Squadrons coloca-me aos comandos de caças espaciais icónicos, a lutar em intensos combates espaciais pelo universo de Star Wars. O foco do jogo nos combates aéreos na primeira pessoa torna-o perfeito para os fãs que querem sentir que estão a viver a sua fantasia de piloto de caça de Star Wars.

O que adoro no Squadrons são os seus combates aéreos fiéis ao espírito de Star Wars. A possibilidade de pilotar tanto os TIE Fighters do Império como os X-Wings dos Rebeldes e participar em batalhas espaciais táticas em grande escala é incrível. Os controlos são altamente personalizáveis, o que me permite ajustar a minha experiência, quer esteja a jogar com um joystick, um comando ou um capacete de RV.

A campanha para um jogador está repleta de missões baseadas na história, enquanto o modo multijogador me permite testar as minhas habilidades contra outros jogadores em emocionantes combates aéreos. Mas sim, tenho de admitir que a campanha para um jogador é relativamente curta, o que pode deixar os jogadores com vontade de mais conteúdo narrativo depois de a terminarem.

Porque é que o escolhemos? O Squadrons oferece a experiência de combate espacial mais envolvente de Star Wars, especialmente para os fãs de RV, com combates aéreos a alta velocidade e modos multijogador emocionantes.

Os gráficos do jogo são fantásticos, com modelos de naves detalhados, ambientes espaciais deslumbrantes e um excelente design de som. A adição do modo de RV é revolucionária – torna as batalhas espaciais incrivelmente imersivas. Só posso dizer que o Squadrons capta na perfeição a emoção do combate espacial.

O meu veredicto: se adoras combate espacial e queres uma experiência mais imersiva, o Squadrons é o teu bilhete para voar na galáxia de Star Wars. É uma adrenalina do início ao fim.

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12. Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast [O melhor jogo de Star Wars para fãs de combate com sabres de luz]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura, Jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas PC, Xbox, Nintendo Switch Ano de lançamento 2002 Criador(es) Raven Software Duração média do jogo 12-15 horas Ideal para Fãs de ação e aventura, entusiastas dos combates com sabres de luz do Star Wars O que gostei Combates com sabres de luz intensos, enredo envolvente, tiroteios em primeira pessoa cativantes

O Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast leva-me numa viagem na pele de Kyle Katarn, um antigo Jedi que se tornou mercenário, numa missão para redescobrir a sua ligação à Força. A combinação única do jogo entre combate com sabres de luz e poderes da Força oferece-me a mistura perfeita de ação e estratégia – uma experiência verdadeiramente inesquecível para os fãs de Star Wars.

O combate com sabres de luz no J edi Outcast é de primeira, com duelos fluidos onde posso empunhar o meu sabre de luz como um verdadeiro Jedi (ou Sith). Os poderes da Força também acrescentam uma dimensão tática, permitindo-me empurrar, puxar ou estrangular os meus inimigos de formas criativas.

As missões são envolventes, com muitos quebra-cabeças e exploração para dar variedade. A variedade na jogabilidade é um dos pontos fortes – nunca há um momento de tédio enquanto abro caminho entre os inimigos ou uso a Força para resolver quebra-cabeças ambientais.

Por que é que o escolhemos O

Jedi Outcast é o jogo de Star Wars ideal para quem adora duelos épicos de sabres de luz e o poder da Força.

Embora os gráficos possam parecer um pouco antiquados para os padrões atuais, a jogabilidade continua a dar conta do recado. O design atmosférico e o som fazem-me mergulhar de verdade no universo de Star Wars, e as batalhas épicas com sabres de luz nunca perdem a emoção. O enredo é sólido, com uma boa mistura de ação, suspense e a tradição clássica de Star Wars.

O meu veredicto: se adoras batalhas de sabres de luz e a tradição de Star Wars, o Jedi Outcast é uma experiência incrível que ainda hoje é divertida de jogar.

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13. Star Wars Episódio I: Racer [O melhor jogo de Star Wars para os fãs de corridas]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Corridas Plataformas Nintendo 64, PC, PlayStation 4, Nintendo Switch Ano de lançamento 1999 Criador(es) Lucas Learning Tempo médio de jogo 5-8 horas Ideal para Fãs de corridas, entusiastas de Star Wars O que gostei Corridas de podracer a um ritmo alucinante, pistas icónicas de Star Wars, power-ups divertidos

Este é um pouco diferente: o Star Wars: Episódio I – Racer dá-me a oportunidade de entrar na cabina de um podracer e competir em corridas de alta velocidade por toda a galáxia.

Inspirado na cena da corrida de pods de «A Ameaça Fantasma», as corridas alucinantes do jogo são uma verdadeira descarga de adrenalina, que me colocam ao comando de alguns dos veículos mais rápidos da galáxia. A jogabilidade gira em torno da habilidade e da velocidade. Tenho de fazer curvas apertadas, desviar-me de obstáculos e superar os meus adversários para ganhar as corridas.

Cada corrida é intensa, com momentos emocionantes de ação a alta velocidade enquanto abro caminho por planetas exóticos e pistas traiçoeiras. A variedade de pistas e pilotos aumenta a capacidade de jogar várias vezes, e os controlos são precisos o suficiente para me deixarem entrar de cabeça na mecânica das corridas.

Por que é que o escolhemos O

Episode I Racer é uma experiência de corrida emocionante e em ritmo acelerado que me permite viver as emoções de alta velocidade do universo Star Wars.

Bem, algumas pistas podem parecer demasiado desafiantes para quem está a começar, e a curva de aprendizagem íngreme pode frustrar os jogadores casuais.

Os gráficos, embora um pouco antiquados para os padrões modernos, ainda têm um certo charme. As pistas são vibrantes e cheias de vida, e os próprios podracers têm um aspeto fantástico. A banda sonora é animada; complementa a velocidade e a emoção das corridas. É um jogo obrigatório para quem gosta de velocidade e competição no universo de Star Wars.

O meu veredicto: se adoras jogos de corridas e Star Wars, o «Episode I Racer» é uma maravilha. É uma aventura divertida e a alta velocidade pelas pistas icónicas de Star Wars.

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Próximos jogos de Star Wars

O universo de Star Wars não pára de crescer e há alguns títulos mesmo empolgantes a caminho. Cada um promete novas aventuras e ainda mais formas de mergulhar na galáxia muito, muito distante.

Star Wars Jedi 3 (a anunciar, 2025) – Depois do sucesso louco do Jedi: Survivor, mal posso esperar para ver o que vai acontecer a seguir na jornada do Cal Kestis. Espera-te mais ação com sabres de luz, enredos mais profundos e poderes da Força ainda mais loucos, à medida que o Cal enfrenta novos desafios por toda a galáxia.

– Depois do sucesso louco do Jedi: Survivor, mal posso esperar para ver o que vai acontecer a seguir na jornada do Cal Kestis. Espera-te mais ação com sabres de luz, enredos mais profundos e poderes da Força ainda mais loucos, à medida que o Cal enfrenta novos desafios por toda a galáxia. Star Wars Eclipse (data a anunciar) – Passado durante a era da Alta República, este jogo é da Quantic Dream e já me deixou super entusiasmado. Um novo olhar sobre uma era totalmente nova de Star Wars? Conta comigo. Parece que vai ser uma experiência imersiva e centrada na narrativa.

– Passado durante a era da Alta República, este jogo é da Quantic Dream e já me deixou super entusiasmado. Um novo olhar sobre uma era totalmente nova de Star Wars? Conta comigo. Parece que vai ser uma experiência imersiva e centrada na narrativa. Star Wars: O Império em Guerra – Sequela (a anunciar) – Ok, vou ser sincero: há anos que todos esperamos por uma sequela do Empire at War. Embora ainda não haja nada confirmado, a comunidade continua a fervilhar com essa possibilidade. Estratégia em tempo real com batalhas espaciais? É exatamente disso que precisamos.

– – Ok, vou ser sincero: há anos que todos esperamos por uma sequela do Empire at War. Embora ainda não haja nada confirmado, a comunidade continua a fervilhar com essa possibilidade. Estratégia em tempo real com batalhas espaciais? É exatamente disso que precisamos. Remake de Knights of the Old Republic (data a anunciar) – Continuo a aguardar ansiosamente pelo remake do KOTOR. Claro, tem havido alguns atrasos, mas a ideia de revisitar este RPG lendário com gráficos modernos e ajustes na jogabilidade é o suficiente para me manter entusiasmado. Espero que esteja à altura do original.

Estes próximos jogos do Star Wars são mesmo de outro nível, e eu estou totalmente a bordo. A galáxia está prestes a ficar ainda maior, por isso prepara-te para algumas aventuras épicas!

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de Star Wars

Os jogos de Star Wars são como um tesouro repleto de estilos e aventuras diferentes. Se queres mergulhar na galáxia, há um jogo para cada tipo de experiência que procures. Eis o que eu recomendaria para diferentes tipos de jogadores:

Para os viciados em histórias → Star Wars: Cavaleiros da Antiga República. Este é um RPG fantástico. A história é de primeira; as tuas decisões fazem mesmo a diferença e vais ficar viciado no enredo, nas personagens e nas reviravoltas. Não posso recomendar o suficiente.

Star Wars: Cavaleiros da Antiga República. Este é um RPG fantástico. A história é de primeira; as tuas decisões fazem mesmo a diferença e vais ficar viciado no enredo, nas personagens e nas reviravoltas. Não posso recomendar o suficiente. Para os amantes de ação → Star Wars Jedi: Fallen Order. O combate com sabres de luz é gratificante e a exploração mantém-te sempre alerta. Se queres cortar stormtroopers ao meio e descobrir alguns segredos Jedi, este jogo é para ti.

Star Wars Jedi: Fallen Order. O combate com sabres de luz é gratificante e a exploração mantém-te sempre alerta. Se queres cortar stormtroopers ao meio e descobrir alguns segredos Jedi, este jogo é para ti. Para os entusiastas de RPG → Star Wars: The Old Republic . É um mundo online enorme de Star Wars onde podes ser qualquer coisa, desde um Cavaleiro Jedi a um Lorde Sith. A personalização de personagens e as missões são infinitas, o que o torna imprescindível para os fãs de RPG.

. É um mundo online enorme de Star Wars onde podes ser qualquer coisa, desde um Cavaleiro Jedi a um Lorde Sith. A personalização de personagens e as missões são infinitas, o que o torna imprescindível para os fãs de RPG. Para os fãs de estratégia → Star Wars: O Império em Guerra. Comanda exércitos, controla planetas e enfrenta adversários em batalhas espaciais. Se curtes estratégia e tática, este jogo dá-te todo o poder.

Star Wars: O Império em Guerra. Comanda exércitos, controla planetas e enfrenta adversários em batalhas espaciais. Se curtes estratégia e tática, este jogo dá-te todo o poder. Para os fãs de LEGO → LEGO Star Wars: A Saga Skywalker. É toda a saga Star Wars em versão LEGO, com modo cooperativo e imensa diversão. É simples, mas caramba, é uma loucura jogar.

Seja qual for o teu tipo de jogador, o universo Star Wars tem algo que te vai cativar de imediato. Escolhe a tua aventura e prepara-te para batalhas e histórias épicas!

Perguntas frequentes