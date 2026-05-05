Sekiro vs Ghost of Tsushima: Confronto épico entre jogos de ação de samurais

Sekiro vs Ghost of Tsushima é um debate que desperta paixão em todos os jogadores fãs de samurais que conheço. Ambos passam-se num Japão lindíssimo, devastado pela guerra… mas é aí que as semelhanças acabam. Um é um teste brutal de paciência e precisão. O outro é uma aventura cinematográfica num mundo aberto, repleta de emoção, ação furtiva e paisagens deslumbrantes. Então, qual deles deves jogar primeiro? É exatamente isso que viemos aqui descobrir.

Talvez adores a emoção de lutas de chefes exigentes e combates baseados na habilidade (olá, fãs do Sekiro), ou talvez prefiras explorar um mundo orientado pela história ao teu próprio ritmo (estou a falar contigo, fãs do Ghost). Seja como for, ambos os jogos oferecem visões totalmente diferentes sobre a honra, o combate e o caminho do guerreiro.

Nesta comparação, vamos analisar tudo ao pormenor, incluindo o combate, o design do mundo, a furtividade, a narrativa e a experiência geral do jogador, para que possas decidir qual das aventuras se adequa melhor ao teu estilo.

Sekiro vs Ghost of Tsushima: Sistema de Combate

Sekiro: Shadows Die Twice Ghost of Tsushima Estilo de combate Duelos baseados na precisão, quebra de postura e defesas perfeitas. Luta com espadas dinâmica, baseada em posturas, com combos e golpes finais cinematográficos. Dificuldade Extremamente desafiante, o que faz com que o Sekiro se destaque entre os melhores jogos do género Soulslike. Equilibrado e adaptável, e é por isso que costuma estar no topo das listas dos jogos mais envolventes, como o Ghost of Tsushima. Liberdade do jogador Linear, mas incrivelmente gratificante quando dominado. Design de mundo aberto com ação furtiva, dispositivos e estilos de jogo flexíveis. Habilidades e ferramentas As próteses Shinobi, a mecânica de furtividade e o gancho de agarre conferem uma profundidade de combate única. Armas fantasmas, mudanças de postura e técnicas de assassinato furtivo ampliam as opções táticas.

O que dizem os jogadores

Sekiro: Shadows Die Twice

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 I love sword-fighting mechanics and this was hands down the best combat I have ever played in any game. The whole combat system... felt so responsive.

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 When Sekiro came out last year, it featured the best melee combat system of any game I’ve ever played. It’s fast and brutal... you’re wearing down your opponents or maneuvering to break through their defense.

Ghost of Tsushima

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 It flowed like a dance… the combat had a large emphasis on timing of attacks and parries. Standoffs were particularly praised for evoking the feelings of Japanese samurai movies.

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sword fights feel smooth and weighty—you glide over to your enemies... gracefully violent.

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation, Xbox, PC Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor FromSoftware

O Sekiro: Shadows Die Twice não é para quem tem o coração fraco. Este é um jogo em que o combate é um duelo de alto risco e estás sempre a um erro da morte.

Eis o que define a sua jogabilidade:

A defesa é o que vale – acertar o momento certo para desviar os ataques é fundamental para sobreviveres.

– acertar o momento certo para desviar os ataques é fundamental para sobreviveres. A postura é mais importante do que os HP – quebra a postura do inimigo para desferir um golpe fatal.

– quebra a postura do inimigo para desferir um golpe fatal. A agressividade é recompensada – a defesa é importante, mas avançar é muitas vezes a chave para a vitória.

– a defesa é importante, mas avançar é muitas vezes a chave para a vitória. Duelos um contra um – a maioria dos encontros parece uma batalha intensa e pessoal.

– a maioria dos encontros parece uma batalha intensa e pessoal. Variedade mínima de definições – não há estatísticas de RPG nem classes de personagens para ajustar; tu és a tua própria configuração.

É mais um jogo de ação do que um RPG tradicional, com um foco total em combates com espadas precisos e reativos. Se estás à procura de jogos cheios de ação com a profundidade de um RPG, mas queres algo que se incline fortemente para o combate baseado na habilidade, o Sekiro destaca-se.

Os jogadores que adoram precisão, disciplina e uma dificuldade exigente vão achar o Sekiro inesquecível.

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A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Ano de lançamento 2020 (Versão do Realizador: 2021) Desenvolvedor Sucker Punch Productions

Poucos jogos conseguem um equilíbrio entre estilo, história e liberdade como o Ghost of Tsushima. Passado durante a invasão mongol da Ilha de Tsushima, jogas na pele de Jin Sakai, um guerreiro samurai dividido entre defender a honra tradicional e recorrer a métodos não convencionais para salvar a sua terra natal.

Dica de profissional Usa o «Guiding Wind» para marcar itens colecionáveis escondidos no teu mapa, como fontes termais e locais de haiku. É uma forma subtil de melhorar as tuas estatísticas e desbloquear conteúdo secundário envolvente sem interromper o fluxo da história.

O combate é rápido, fluido e gratificante:

Domina quatro posições de combate distintas, cada uma pensada para contrariar um tipo diferente de arma

Mecânicas centradas no timing, como defesas e esquivas, dão às lutas uma sensação ágil e reativa

As táticas «fantasma» introduzem mecânicas de furtividade, como assassinatos silenciosos, lançamentos de kunai e bombas de fumo

A transição entre o combate aberto e a furtividade é suave e intuitiva

O sistema de progressão do Jin inclui árvores de habilidades, conjuntos de armaduras e amuletos que melhoram estilos de jogo específicos

O jogo destaca-se verdadeiramente pela forma como respeita as tuas escolhas. Podes atravessar os portões principais, desafiar os inimigos para um confronto e lutar com honra. Ou podes usar as sombras, atacar sem ser visto e eliminar os teus adversários silenciosamente. Não há um caminho imposto, por isso o jogo adapta-se à forma como preferes jogar.

Visualmente, é de tirar o fôlego. Campos de capim-pampa balançam ao vento, raposas guiam-te até santuários escondidos e o ambiente parece vivo. Se estiveres a jogar no PC, um dos melhores portáteis para jogos vai elevar ainda mais esta experiência. Quem joga na consola vai descobrir que continua a ser um dos melhores jogos para a PS5 que vale a pena ter.

Ideal para jogadores que gostam de combates com espadas cinematográficos e da liberdade de abordar cada batalha à sua maneira, seja como um samurai tradicional ou como um «Ghost» estratégico.

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Sekiro vs Ghost of Tsushima: Design do Mundo e Exploração

No que diz respeito ao design do mundo, tanto o Sekiro como o Ghost of Tsushima passam-se no Japão feudal, mas a forma como te convidam a entrar nos seus mundos não podia ser mais diferente.

Sekiro: Compacto, tático e com várias camadas

O Sekiro não está interessado em ser um mundo aberto tradicional. Em vez disso, oferece um mapa cuidadosamente esculpido e interligado que incentiva a exploração através de:

Agarrar-te aos telhados ou escalar as paredes dos templos proporciona-te uma verdadeira experiência de shinobi

proporciona-te uma verdadeira experiência de shinobi A FromSoftware enche os seus mapas de itens escondidos , minibosses e percursos alternativos

, minibosses e percursos alternativos Em vez de um terreno interminável, cada área liga-se à seguinte, recompensando a curiosidade e a memória

É uma verdadeira aula de design de níveis, onde o ambiente é um quebra-cabeças tão desafiante quanto os inimigos que enfrentas.

Além disso, se estiveres à procura de jogos mais envolventes e desafiantes, como o Sekiro, dá uma vista de olhos às nossas sugestões dos melhores jogos do género «soulslike», que recompensam os mais ousados e atentos.

Ghost of Tsushima: Um mundo aberto vivo e pulsante

O Ghost of Tsushima inverte o cenário com um mundo aberto imenso, repleto de cor, vento e emoção. Está concebido de forma inteligente:

O vento e os animais que te guiam substituem os pontos de referência tradicionais, incentivando-te a observar o ambiente, em vez do teu mapa

substituem os pontos de referência tradicionais, incentivando-te a observar o ambiente, em vez do teu mapa Atividades secundárias dinâmicas , como locais de haiku, golpes de bambu, tocas de raposas e fontes termais, dão sentido a cada centímetro da ilha

, como locais de haiku, golpes de bambu, tocas de raposas e fontes termais, dão sentido a cada centímetro da ilha Os vários biomas espalhados pela Ilha de Tsushima oferecem paisagens e ambientes em constante mudança, desde florestas douradas até cumes de montanhas geladas

Não é surpresa que este jogo apareça nas listas dos maiores mapas de videojogos, que são tão gratificantes de explorar como de admirar.

Ao contrário dos corredores estreitos do Sekiro, o mundo aberto do Ghost permite-te jogar ao teu próprio ritmo. Queres invadir acampamentos mongóis a cavalo? Força. Prefere esgueirar-te pela relva alta e atacar das sombras? Também dá. É essa liberdade de abordagem que faz com que a exploração pareça tão pessoal.

E se quiseres explorar o mundo online com os teus amigos, dá uma vista de olhos nas nossas sugestões dos melhores jogos multijogador para expandires ainda mais o teu mundo.

Vencedor: Ghost of Tsushima

O Sekiro tem um mundo compacto e bem concebido, cheio de percursos engenhosos e desafios escondidos, o que é ótimo para jogadores mais cautelosos. Mas o Ghost of Tsushima oferece um mundo aberto enorme onde podes explorar à vontade, andar a cavalo, descobrir segredos e fazer missões secundárias. Parece vivo e deixa-te jogar como quiseres, por isso leva a melhor no que diz respeito ao design do mundo e à exploração.

Sekiro vs Ghost of Tsushima: História

Embora tanto o Sekiro como o Ghost of Tsushima tenham protagonistas samurais e jornadas pessoais profundas, as suas abordagens narrativas não podiam ser mais diferentes. Um inclina-se fortemente para uma tradição enigmática e para a redenção individual, enquanto o outro oferece um conto cinematográfico arrebatador e emotivo. Vamos analisar isto.

Sekiro: Shadows Die Twice

O Sekiro adota uma abordagem mais minimalista, ao estilo da FromSoftware, na forma como conta a história. A narrativa gira em torno do Wolf , um shinobi leal numa missão para resgatar o seu senhor, que foi raptado, e cumprir o seu juramento.

, um shinobi leal numa missão para resgatar o seu senhor, que foi raptado, e cumprir o seu juramento. A história é linear e focada , mas a maior parte do enredo mais profundo está escondida em pistas no ambiente, diálogos enigmáticos dos NPCs e descrições de itens, à semelhança da série Dark Souls. (Se és fã de narrativas complexas e indiretas, dá uma vista de olhos nas nossas escolhas para o melhor jogo da série Dark Souls.)

, mas a maior parte do enredo mais profundo está escondida em pistas no ambiente, diálogos enigmáticos dos NPCs e descrições de itens, à semelhança da série Dark Souls. (Se és fã de narrativas complexas e indiretas, dá uma vista de olhos nas nossas escolhas para o melhor jogo da série Dark Souls.) Não se trata tanto de cenas cinematográficas espetaculares, mas sim de descoberta. És tu próprio que vais juntando as peças da rica mitologia, muitas vezes durante momentos tranquilos entre lutas brutais contra chefes.

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Ghost of Tsushima

Por outro lado, o Ghost of Tsushima oferece uma experiência mais cinematográfica e centrada na história, que acompanha a transformação de Jin Sakai de um nobre samurai num «Fantasma» furtivo.

mais que acompanha de um nobre samurai num «Fantasma» furtivo. O jogo apresenta um arco narrativo tradicional , com cenas cinematográficas bem interpretadas, missões secundárias que aprofundam as personagens e temas culturais enraizados na honra, no sacrifício e na identidade.

, com cenas cinematográficas bem interpretadas, missões secundárias que aprofundam as personagens e temas culturais enraizados na honra, no sacrifício e na identidade. És guiado por missões claramente estruturadas e todos os NPCs com nome têm diálogos dublados, o que dá ao mundo uma sensação de vida e realismo. Para quem adora experiências imersivas para um jogador, este jogo conquista facilmente um lugar entre os melhores jogos para um jogador.

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Ambos os jogos apresentam também armas icónicas: as ferramentas protéticas de Sekiro e os combos de katana de Ghost, que reforçam os temas das suas histórias. (Para saberes mais sobre equipamento inesquecível, não percas as armas mais icónicas dos videojogos.)

Vencedor: Ghost of Tsushima

O Sekiro tem uma história escondida no mundo e pequenas pistas, o que é fixe se gostares de descobrir as coisas por ti próprio. O Ghost of Tsushima conta uma história grandiosa e emotiva com cenas cinematográficas, missões secundárias e personagens marcantes. É mais fácil de acompanhar e mais dramático, por isso ganha na categoria da história.

Sekiro vs Ghost of Tsushima: Mecânicas de furtividade

A furtividade tem um papel importante tanto no Sekiro: Shadows Die Twice como no Ghost of Tsushima, mas a forma como cada jogo aborda este aspeto não podia ser mais diferente.

Sekiro: Uma vantagem tática, não um estilo de vida

No Sekiro, a furtividade é mais uma ferramenta do que um estilo de jogo. Permite-te controlar o início de um combate ou ignorá-lo por completo.

Podes posicionar-te acima dos inimigos, ouvir as suas conversas e, depois, saltar para lhes dares um golpe mortal instantâneo.

Os inimigos mais fracos podem ser eliminados um a um, dando-te vantagem antes que apareçam adversários mais difíceis.

No entanto, a furtividade nem sempre é fiável. Mais cedo ou mais tarde, vais ser forçado a entrar em combate direto, especialmente durante as lutas contra chefes que exigem reflexos rápidos e defesas perfeitas.

Isto está em linha com o ADN do Sekiro enquanto título da FromSoftware: cru, exigente e implacável, tal como outros jogos do estúdio apresentados na nossa seleção dos Melhores Jogos da Série Dark Souls.

Ghost of Tsushima: A discrição como escolha moral e estratégica

Em Ghost of Tsushima, a furtividade é um pilar fundamental da jogabilidade e um reflexo do conflito interno da tua personagem. Na pele de Jin Sakai, és um samurai treinado para o combate honroso, mas a invasão mongol obriga-te a adotar as táticas sombrias do Fantasma.

És encorajado a infiltrar-te nos acampamentos inimigos, a usar ferramentas de distração como sinos de vento e a eliminar alvos silenciosamente com kunais, bombas de fumo e assassinatos em cadeia.

O jogo recompensa os jogadores furtivos com animações fluidas e sequências cheias de tensão que parecem saídas diretamente de um filme de samurais.

E graças aos seus gráficos deslumbrantes e mecânicas fluidas, jogar com discrição é gratificante, não enfadonho. Se quiseres a experiência completa, considera jogar num ecrã da lista dos Melhores Monitores para Jogos para apreciares cada folha, sombra e brilho de espada. Se és fã de jogos híbridos de ação e furtividade, como os apresentados no nosso guia dos Melhores Jogos para Xbox One, Tsushima vai encaixar na perfeição na tua coleção.

Vencedor: Ghost of Tsushima

O Sekiro permite-te usar a furtividade às vezes, mas a maioria das lutas obriga-te a enfrentar os adversários de frente. O Ghost of Tsushima faz da furtividade uma parte importante do jogo, permitindo-te esgueirar-te, usar dispositivos e planear ataques à tua maneira. É mais fácil de usar e parece mais divertido, por isso ganha na categoria de furtividade.

Sekiro vs Ghost of Tsushima: Progressão e Personalização

Embora ambos os jogos ofereçam uma progressão satisfatória, a forma como abordam o crescimento e a personalização é bastante diferente.

O Sekiro: Shadows Die Twice segue um sistema focado e disciplinado. Em vez de definições baseadas em estatísticas ou trocas de equipamento, o Sekiro dá ênfase ao domínio das habilidades e às melhorias táticas.

A progressão está ligada às vitórias sobre os chefes, que aumentam o teu poder de ataque e a tua vitalidade

Desbloqueias habilidades através de cinco árvores de habilidades:

Artes Shinobi – concentra-se em movimentos de combate básicos e técnicas de camuflagem. Artes Protéticas – melhorias e movimentos especiais ligados à tua prótese de shinobi. Artes Ashina – técnicas poderosas ao estilo samurai. Artes Senpou – movimentos inspirados nos monges, com ênfase no equilíbrio e na defesa. Artes Mushin – desbloqueadas mais tarde no jogo, expandem certas habilidades para versões avançadas.



Personalização muito limitada, sem conjuntos de armaduras nem ajustes nas estatísticas

Ideal para fãs de ação pura e desafios, tal como os títulos que figuram entre os melhores jogos de luta

Em contraste, o Ghost of Tsushima valoriza a liberdade do jogador e a progressão ao estilo RPG. És encorajado a moldar a jornada do Jin através da escolha de habilidades e do equipamento.

As árvores de habilidades estão divididas por estilo de jogo:

Samurai para combate direto Fantasma para táticas furtivas Exploração para vantagens

no mundo aberto

Vários conjuntos de armadura oferecem bónus únicos e podem ser trocados dependendo da tua abordagem

As opções cosméticas permitem-te tingir roupas, trocar máscaras e personalizar o equipamento sem afetar as estatísticas

Se curtes flexibilidade e jogabilidade furtiva, este jogo encaixa na perfeição entre os melhores jogos de furtividade. E para apreciares de verdade a beleza visual e o desempenho fluido de qualquer um destes jogos, considera jogá-los num dos melhores PCs para jogos.

Vencedor: Ghost of Tsushima

O Sekiro tem tudo a ver com habilidade e prática, mas não dá para alterar grande coisa no teu personagem. O Ghost of Tsushima permite-te escolher habilidades, trocar de armadura e personalizar o Jin à tua maneira, por isso é melhor em termos de progressão e personalização.

Veredicto final

Depois de passar horas a jogar os dois jogos, eis a verdade nua e crua: o Sekiro e o Ghost of Tsushima são ambos obras-primas, mas satisfazem desejos muito diferentes.

Por que é que o Sekiro ganha se quiseres um desafio puro e profundidade

Cada combate é um teste de habilidade, não de estatísticas

Exige paciência, precisão e domínio absoluto

Não há ajuda, só tu, a tua lâmina e inimigos implacáveis

Ideal para jogadores que adoraram o Dark Souls ou o Bloodborne e querem algo ainda mais focado

Por que é que o Ghost of Tsushima ganha se procuras liberdade e uma narrativa cinematográfica

Um mundo aberto imenso, repleto de missões secundárias emocionantes e poesia visual

A personalização permite-te lutar como quiseres

Curva de aprendizagem mais fácil e dificuldade mais tolerante

Ideal para jogadores que gostam do Assassin’s Creed ou do The Witcher 3

Então, qual é o melhor?

Para mim, o Sekiro leva a melhor. A intensidade do combate, a satisfação de derrotar um chefe após 15 tentativas e o design conciso e sem frescuras tornam-no inesquecível. Não só melhora a tua velocidade de reação, como também transforma a forma como jogas jogos de ação.

Mas se estiveres com vontade de algo mais descontraído, com um design magnífico e cheio de emoção, o Ghost of Tsushima é a melhor escolha.

No fim de contas, ambos os títulos elevam o género de ação e aventura à sua maneira.

Perguntas frequentes

Qual é melhor, o Sekiro ou o Ghost of Tsushima?

Depende do que valorizas. O Sekiro oferece mecânicas de combate mais precisas e lutas intensas contra chefes, um contra um, enquanto o Ghost of Tsushima apresenta um jogo de ação em mundo aberto mais cinematográfico, com personagens interessantes, missões secundárias e uma história rica.

Ambos são jogos fantásticos, cada um à sua maneira.

O Ghost of Tsushima é mais difícil do que o Sekiro?

Não, o Ghost of Tsushima é mais tolerante. Embora ofereça combates satisfatórios, o Sekiro: Shadows Die Twice exige reações quase perfeitas para sobreviver aos ataques implacáveis dos inimigos e às difíceis lutas contra chefes.

Vais precisar de paciência e habilidade para te manteres vivo ao enfrentares cada desafio no Sekiro.

O Sekiro é o jogo mais difícil de sempre?

O Sekiro não é o jogo mais difícil de sempre, mas está perto disso. Muitos criadores de jogos dizem que o Sekiro é mais difícil do que o Dark Souls ou o Elden Ring, devido às suas mecânicas de combate rigorosas e baseadas no timing, aos inimigos agressivos e à impossibilidade de «grindar» para facilitar o progresso.

Se preferes o Sekiro, provavelmente gostas de confrontos intensos com chefes.

Que jogo inspirou o Ghost of Tsushima?

O Ghost of Tsushima inspira-se no cinema de samurais, no Red Dead Redemption e em títulos clássicos de mundo aberto.

A sua jogabilidade fluida, o ambiente cinematográfico e as missões secundárias envolventes fazem dele um jogo fantástico e um dos favoritos de muitos que preferem jogar o Ghost a outros jogos.

A que jogo é que o Sekiro se assemelha?

O Sekiro é mais parecido com o Dark Souls, mas é mais focado. Dá mais ênfase ao combate, aos ataques dos inimigos e aos duelos um contra um do que às mecânicas de RPG.

Ao contrário da maioria dos jogos de mundo aberto, é linear e baseado na habilidade. Ainda assim, vale a pena jogar ambos os jogos para os fãs de combate que gostam de um desafio.