Os 24 chefes mais difíceis dos videojogos de 2026 – O guia completo

Os chefes mais difíceis dos videojogos têm o dom de marcar gerações inteiras de jogadores. Levam-te ao limite com mecânicas brutais, padrões de ataque imprevisíveis e momentos de alta tensão que fazem com que a sensação de finalmente os derrotares seja incrível.

Passei mais de 1 000 horas só nos jogos da FromSoftware, a aprender a esquivar-me na perfeição da «Dança das Aves Aquáticas» da Malenia em Elden Ring, a derrotar a lendária dupla Ornstein e Smough em Dark Souls após mais de 50 tentativas e a lutar contra inúmeros outros chefes de pesadelo em jogos diferentes. Essa experiência serviu de base para criar esta lista dos 24 encontros mais difíceis que existem.

Estes chefes mais difíceis dos videojogos abrangem tudo, desde RPGs de ação e jogos de plataformas até jogos de luta, e são todos obras-primas de design que recompensam uma preparação inteligente, ao mesmo tempo que punem o excesso de confiança. Dá uma vista de olhos na lista para ver se os teus inimigos mais temidos nos jogos entraram na seleção e compra os jogos se estiveres pronto para te pormos à prova.

As nossas principais escolhas para os chefes mais difíceis dos videojogos

Depois de lutar em imensos confrontos épicos, acredito que estes três primeiros representam o auge da dificuldade entre os chefes mais difíceis dos videojogos, combinando genialidade mecânica com peso emocional:

Malenia, Lâmina de Miquella (Elden Ring) (2022) – O derradeiro teste de resistência ao estilo Souls, onde um passo em falso significa a morte por roubo de vida, numa dança de podridão escarlate e ataques em rajada. Ornstein e Smough (Dark Souls) (2011) – Uma dupla que te esmaga com lanças relâmpago e golpes de martelo, obrigando-te a adaptar as tuas táticas no grande salão de Anor Londo. Isshin, o Santo da Espada (Sekiro: As Sombras Morrem Duas Vezes) (2019) – Uma verdadeira lição de precisão e paciência, que combina a arte da espada, contra-ataques relâmpagos e agressividade implacável num duelo que parece um verdadeiro teste ao espírito samurai.

Continua a ler para veres todos os chefes de videojogos mais difíceis que entraram na lista.

Os 24 chefes mais difíceis dos videojogos – Os chefes mais difíceis de sempre!

Este ranking selecionado dos 24 chefes mais difíceis dos videojogos abrange várias épocas e géneros, desde jogos de plataformas exigentes até duelos complexos de RPG. Cada entrada descreve em pormenor o terror da luta, a sua mecânica e a razão pela qual continua a ser um desafio. Quantos destes chefes mais difíceis dos videojogos já derrotaste?

1. Malenia, Lâmina de Miquella (Elden Ring)

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedor: FromSoftware | Editora: Bandai Namco Entertainment Tempo médio de jogo/Características únicas 60 horas de história principal; exploração de mundo aberto, personalização de equipamentos, invocação de espíritos Tipo de chefe Opcional Ideal para Quem gosta de desafios O que eu gostei A mecânica de cura ao acertar transforma cada confronto num ato de precisão, como andar na corda bamba.

O Elden Ring passa-se nas Terras Intermédias, um mundo em ruínas onde jogas na pele do Tarnished, tentando recolher Grandes Runas e tornar-te no Senhor de Elden. Vais passar o tempo a cavalgar, a lançar feitiços e a entrar em combates corpo a corpo brutais com semideuses. Todo o jogo tem esta atmosfera assombrosa de fim dos tempos. Pensa em ruínas a desmoronar-se, árvores douradas e terras devastadas envoltas em nevoeiro que parecem um reino de fantasia outrora grandioso, mas agora em ruínas.

A Malenia, a Lâmina de Miquella, está à tua espera junto às raízes da Árvore Sagrada, e ela traz um combate implacável, sem tréguas. O que a torna tão difícil é que o seu movimento «Dança das Aves Aquáticas» exige esquivas com precisão milimétrica, e se ficares por lá tempo demais, as suas flores de «Podridão Escarlate» vão acabar contigo. A segunda fase é ainda pior, porque ela transforma-se numa deusa que dispara flores teleguiadas e se cura a cada golpe que acerta. Não podes dar-te ao luxo de cometer erros nem ser ganancioso. A própria arena também joga contra ti, já que é tão apertada que o enorme alcance dela transforma o espaço limitado num problema.

Por que é que a escolhemos A Malenia é pura FromSoftware e é, sem dúvida, a chefe de videojogo mais difícil de todos os tempos. Ela combina beleza e brutalidade de uma forma que redefine completamente o que torna uma luta contra uma chefe difícil.

O que distingue a Malenia é o facto de ter sido concebida para te punir por te saíres bem. Ela cura-se ao entrar em contacto, por isso precisas de esquivas perfeitas ao longo de toda a batalha. Quando finalmente a derrotas, sentes mesmo que dominaste algo extraordinário. Tal como inúmeros outros jogadores, considero a Malenia a chefe de videojogo mais difícil de sempre. O Elden Ring destaca-se verdadeiramente como um dos melhores jogos do género «Soulslike» disponíveis.

O meu veredicto: os jogadores adoram a Malenia pela adrenalina de finalmente interromper o seu ciclo de cura. É um motivo de orgulho nos jogos do tipo Souls e um verdadeiro alívio depois de uma luta maratona.

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2. Ornstein e Smough (Dark Souls)

A nossa pontuação Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360 Ano de lançamento 2011 Criador(es) Desenvolvedora: FromSoftwareEditora: Bandai Namco Entertainment Tempo médio de jogo/Características únicas 45 horas de história principal; Mundo interligado, gestão de resistência, pontos de controlo nas fogueiras Tipo de chefes A meio do jogo Ideal para Guerreiros do modo cooperativo O que gostei Mudar de alvo a meio do combate mantém a pressão imprevisível e tática.

Dark Souls é um RPG de ação de fantasia sombria onde jogas na pele de um «Escolhido» morto-vivo que tenta ligar o fogo ao derrotar senhores por toda a Lordran. Vais passar o tempo a esquivar-te de armadilhas com rolamances, a melhorar as armas nos ferreiros e a invadir os mundos de outros jogadores. Todo o jogo está repleto de atmosfera, incluindo catedrais cobertas de nevoeiro, profundezas banhadas em lava e uma arquitetura sinistra que retrata um mundo medieval em decadência.

O Ornstein e o Smough guardam o salão dourado de Anor Londo e são uma verdadeira pesadelo em equipa, com as suas investidas com lança e as suas quedas esmagadoras de barriga. O que torna esta luta tão brutal é o trabalho de equipa deles: os mergulhos relâmpagos do Ornstein atravessam os escudos, enquanto os golpes no chão do Smough lançam ondas de choque que te atiram diretamente para combos de seguimento. Mas eis o ponto crucial. Quando matas um, o que sobrevive fica mais forte, com danos e velocidade aumentados. O Ornstein torna-se um borrão relâmpago, enquanto o Smough transforma-se num gigante imponente. Os pilares da catedral mal oferecem cobertura, por isso és obrigado a estar sempre em movimento.

Por que é que o escolhemos? Esta dupla basicamente inventou a luta cooperativa contra um chefe, transformando cada fase numa aula magistral de adaptação e trabalho de equipa estratégico.

O que define o terror de Ornstein e Smough é o teste de resistência em várias fases, uma enxurrada constante de ataques enormes e distintos que muitas vezes se sobrepõem, sem pontos de verificação a meio da luta para recuperares o fôlego. Muitos jogadores classificam esta dupla entre os 10 chefes mais difíceis dos videojogos.

O meu veredicto: Os fãs de Dark Souls adoram o Ornstein e o Smough por aquele belo momento de «aha» em que a tua estratégia finalmente faz sentido.

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3. Isshin, o Santo da Espada (Sekiro: As Sombras Morrem Duas Vezes)

A nossa pontuação Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedor: FromSoftware | Editora: Activision Tempo médio de jogo/Características únicas 30 horas de história principal; sistema de postura, mecânica de ressurreição, ferramentas protéticas Tipo de chefes Final Ideal para Mestres da defesa O que gostei A reviravolta relâmpago transforma a defesa em ataque de forma perfeita.

Sekiro: As Sombras Morrem Duas Vezes é um jogo de ação e aventura ambientado no Japão feudal, onde jogas na pele de Wolf, um shinobi que protege Kuro de conspirações imortais. Vais passar o tempo a agarrar-te a saliências, a melhorar as tuas ferramentas protéticas e a quebrar a postura dos inimigos em intensos duelos de espadas. O jogo tem um aspeto deslumbrante, com folhas de outono, montanhas enevoadas e castelos manchados de sangue que captam na perfeição a era Sengoku.

Isshin, o Santo da Espada, é o teu confronto final no telhado do Castelo de Ashina, e é uma maratona de quatro fases repleta de golpes de espada e ataques de fogo. As suas fintas levam-te a fazer defesas na hora errada, os seus combos esgotam a tua postura incrivelmente rápido e, na terceira fase, ele invoca relâmpagos que tens de contrariar e redirecionar. A arena também não ajuda, porque as bordas estão à espera que tu caias, e quando ele ressuscita, és obrigado a manter-te agressivo ou perderes o ímpeto.

Porque é que o escolhemos? Esta luta pega no combate do Sekiro, centrado na defesa, e transforma-o em pura arte, pondo à prova tudo o que aprendeste ao longo do jogo.

O ataque em várias fases do Isshin, desde duelos mortíferos com espadas até tempestades de raios divinas, exige uma gestão perfeita da postura e um uso inteligente das armas num fluxo implacável e rítmico. É amplamente considerado um dos chefes finais mais difíceis dos videojogos.

O meu veredicto: os fãs do Sekiro adoram o Isshin pelas suas incríveis trocas de defesas, que fazem com que a luta pareça o auge absoluto do sistema de combate do jogo.

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4. O Rei Sem Nome (Dark Souls III)

A nossa pontuação Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador(es) Desenvolvedor: FromSoftware | Editora: Bandai Namco Entertainment Tempo médio de jogo/Características únicas 35 horas de história principal; combate rápido, técnicas de armas, modo multijogador «Covenant» Tipo de chefe Opcional Ideal para Combatentes aéreos O que gostei As rajadas de vento da fase do dragão trazem um pouco de caos ambiental à ação.

Dark Souls III é um RPG de ação que se passa em Lothric, onde jogas na pele de uma «Cinza Não Acendida» que tenta reacender a primeira chama e impedir que o abismo tome conta de tudo. Vais passar o tempo a defender-te dos inimigos, a convocar aliados para o modo cooperativo e a juntar as peças da história através das descrições dos itens. O mundo é de uma beleza assombrosa. Pensa em torres góticas, pântanos em chamas e arcos a desmoronar-se, que mostram um reino à beira do colapso.

O Rei Sem Nome espera por ti no alto do Pico do Dragão Arque, lutando primeiro nas costas do seu dragão da tempestade e, depois, desmontando para um brutal duelo um contra um com lanças. É na segunda fase que as coisas se tornam verdadeiramente difíceis. Os ataques em salto dele sucedem-se em ondas implacáveis, os relâmpagos caem se te aproximares demasiado e a arena enevoada torna perigosamente fácil cais da borda. Na primeira fase, tens de lidar com os ataques aéreos do dragão enquanto ele circula sobre a tua cabeça, criando um ritmo tenso que só se intensifica à medida que a batalha avança.

Porque é que o escolhemos A transição do caos aéreo a cavalo de dragão para o combate terrestre repleto de relâmpagos cria um desafio mítico que põe à prova tudo o que aprendeste nos jogos da série Soulsborne.

O que torna o Rei Sem Nome tão desafiante é a mudança da sua fase aérea com o dragão para a sua fúria em terra. Ele castiga o jogo agressivo com descargas elétricas e combos que exigem um timing perfeito nas esquivas e uma execução impecável.

O meu veredicto: A escala épica e a agressividade crua desta luta fazem dela um dos destaques da FromSoftware, recompensando o jogo ousado com a satisfação de derrotar um deus.

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5. Órfão de Kos (Bloodborne)

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação Plataformas PlayStation 4 Ano de lançamento 2015 Criador(es) Desenvolvedor: FromSoftware | Editora: Sony Computer Entertainment Tempo médio de jogo/Características únicas 30 horas de história principal; Sistema Insight, armas especiais, recuperação de saúde em rally Tipo de chefes Opcional Ideal para Jogadores que gostam de esquivar-se de forma agressiva O que gostei Os combos implacáveis obrigam-te a reagir rapidamente numa arena de praia assustadora.

O Bloodborne é um RPG de ação que se passa em Yharnam, uma cidade gótica assolada por uma maldição bestial que se espalha. Jogas na pele de um Caçador à procura de uma cura através da administração de sangue. Neste jogo «Soulslike» de primeira linha, vais passar o tempo a explorar ruas sombrias, a defender-te com armas de fogo e a alternar entre formas de armas para encadear combos.

A atmosfera é de puro terror. Imagina catedrais sombrias e praias cobertas de nevoeiro, imersas num horror cósmico. O Órfão de Kos, que aparece no DLC «Old Hunters», enfrenta-te numa praia devastada pela tempestade. Ele brandece a sua grotesca arma em forma de placenta em combinações selvagens e imprevisíveis e lança-se em ataques saltantes. A segunda fase intensifica o pesadelo com ondas de relâmpagos e orbes de sangue que exigem esquivas com precisão milimétrica. A arena encharcada atrasa os teus movimentos, transformando cada erro numa potencial sentença de morte.

Por que é que o escolhemos O Órfão de Kos é o teste definitivo ao estilo de combate rápido e agressivo do Bloodborne. Obriga-te a esquivar-te com precisão e a contra-atacar implacavelmente num confronto brutal e inesquecível.

O que torna o Orphan of Kos tão difícil é a sua agressividade implacável e os seus padrões de ataque completamente imprevisíveis, que exigem reflexos rápidos como um raio e um posicionamento perfeito no pesadelo cósmico do Bloodborne.

O meu veredicto: Os fãs adoram o Órfão pela sua intensidade crua e primitiva e pelas ligações profundas à história, o que o torna um dos maiores desafios do género Soulslike.

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6. Sephiroth (Kingdom Hearts II)

A nossa pontuação Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação Plataformas PlayStation 2 Ano de lançamento 2005 Criador(es) Desenvolvedora: Square EnixEditora: Square Enix Tempo médio de jogo/Características únicas 40 horas de história principal; troca de Keyblades, formas de Drive, invocação de aliados Tipo de chefe Opcional Ideal para Jogadores que gostam de combate em ritmo acelerado O que gostei Os seus combos com teletransporte mantêm-te na expectativa e exigem reações rápidas.

O Kingdom Hearts II é um dos melhores RPG de ação que há, acompanhando o Sora enquanto ele viaja pelos mundos da Disney a lutar contra os Heartless. Vais passar o tempo a lançar combos com a Keyblade, a explorar mundos coloridos, a ativar formas de «Drive» para melhorar as tuas estatísticas e a lutar ao lado de personagens adoradas da Disney. O jogo combina na perfeição cenários vibrantes da Disney com visuais ao estilo anime, criando uma experiência única e mágica de crossover.

O Sephiroth aparece como um chefe secreto em Hollow Bastion e é um desafio verdadeiramente lendário. A luta contra ele exige esquivas precisas , já que ele se teletransporta por todo o lado, atacando com a sua enorme espada Masamune. O seu devastador ataque «Heartless Angel» esgota tanto a tua saúde como o teu MP até níveis críticos, obrigando-te a gerir os recursos com cuidado ou a arriscar uma derrota imediata. Chuvas de meteoros e golpes de espada enchem constantemente a arena flutuante, que praticamente não oferece cobertura e te mantém em alerta a cada segundo.

Por que é que o escolhemos O ataque com teletransporte do Sephiroth e as suas mecânicas brutais fazem dele um verdadeiro teste de habilidade que define as batalhas mais difíceis de Kingdom Hearts II.

O que torna o Sephiroth tão desafiante é o seu ritmo implacável e as suas sequências de combos devastadoras, que testam o domínio total das habilidades do Sora. Isto faz dele um verdadeiro destaque entre os chefes dos RPG de ação.

O meu veredicto: Os fãs adoram o Sephiroth pela sua presença icónica e pela intensidade de combate de cortar a respiração, o que o torna essencial para os entusiastas dos RPG de ação.

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7. Sans (Undertale)

A nossa pontuação Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 Ano de lançamento 2015 Criador(es) Desenvolvedor: Toby FoxEditora: 8-4 Duração média/Características únicas 7 horas de história principal; percursos pacifista e de genocídio, esquiva de balas, humor meta Tipo de chefe Opcional Ideal para Pacifistas de jogos «bullet hell» O que gostei As suas esquivas baseadas no karma tornam as rotas de genocídio assustadoramente pessoais.

O Undertale é considerado um dos melhores RPGs que existem, onde jogas na pele de um humano caído que pode fazer amizade ou lutar contra os monstros presos no Subterrâneo. Vais passar o tempo a negociar misericórdia com os inimigos, a resolver quebra-cabeças e a esquivar-te de ataques em batalhas por turnos. O jogo tem um estilo encantador de pixel art, com cavernas coloridas, ruínas fantásticas e sprites de personagens comoventes que dão vida ao Subterrâneo.

O Sans, o esqueleto descontraído, guarda a barreira durante as corridas de genocídio, e a luta contra ele é uma verdadeira enxurrada de espinhos ósseos e tiros do Gaster. Ele analisa as tuas estatísticas para te lançar provocações personalizadas, esquiva-se de quase todos os teus ataques e o efeito KARMA dele vai-te tirando HP constantemente, mesmo depois de teres levado um golpe. A longa caminhada pelo salão do julgamento antes da luta cria essa sensação de pavor crescente.

Por que é que o escolhemos O seu metacomentário e a mecânica de «bullet hell», em que cada ataque vai minando o teu karma, combinam emoção profunda com jogabilidade brutal, estabelecendo um novo padrão para o que os RPGs podem alcançar.

O que torna o Sans tão implacável é o seu ataque incessante de «bullet-hell», repleto de provocações meta e penalizações devastadoras nas estatísticas que castigam cada movimento agressivo, transformando a batalha numa narrativa de puro desespero e consequência.

O meu veredicto: os jogadores de Undertale debatem incessantemente sobre o Sans devido ao seu impacto emocional avassalador. É a inovação nos RPGs na sua essência mais pura.

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8. Sigrun (God of War)

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedor: Santa Monica Studio | Editora: Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo/Características únicas 25 horas de história principal; Combate mítico, viagens entre reinos, resolução de quebra-cabeças Tipo de chefe Opcional Ideal para Guerreiros míticos O que gostei A combinação de movimentos de valquíria dela exige um timing perfeito.

God of War é um jogo de ação e aventura que acompanha o Kratos e o Atreus na sua viagem pelos reinos nórdicos para espalhar as cinzas de um ente querido. Vais passar o tempo a lutar com o Machado Leviatã em combates corpo a corpo brutais, a explorar mundos interligados e a resolver quebra-cabeças ambientais. O jogo é visualmente deslumbrante. Pensa em paisagens nórdicas de tirar o fôlego, criaturas míticas ricamente detalhadas e uma narrativa cinematográfica que cria uma experiência brutal e repleta de tradição.

Sigrun, a Rainha das Valquírias, é o chefe opcional definitivo que te espera no reino de Freya. Ela combina ataques de todas as oito Valquírias anteriores, lançando-te mergulhos relâmpagos, amplos golpes de foice e flashes de luz ofuscantes. O que torna esta luta tão difícil são os seus padrões de ataque completamente imprevisíveis, o dano devastador que causa e as várias fases que exigem esquivas, defesas e gestão de resistência impecáveis. O espaço aberto da arena dá-te mobilidade, mas não deixa margem para erros. Um único golpe certeiro pode atordoar-te e levar-te diretamente a uma cadeia de combos mortífera.

Porque é que escolhemos isto A Sigrun representa o auge absoluto do sistema de combate do God of War, combinando velocidade relâmpago com estratégia tática num teste extenuante no final do jogo.

O que define a Rainha das Valquírias é a forma como ela combina na perfeição todos os ataques das valquírias anteriores numa investida imprevisível, exigindo um domínio total de todas as mecânicas de combate que aprendeste ao longo de todo o jogo.

O meu veredicto: Os jogadores adoram a Sigrun pela incrível satisfação de finalmente dominarem o seu conjunto de movimentos caóticos. É um verdadeiro desafio de final de jogo que prova o teu valor.

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9. Mike Tyson (Mike Tyson’s Punch-Out!)

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Boxe / desportos arcade Plataformas NES, Switch (através do Nintendo Online) Ano de lançamento 1987 Criador(es) Desenvolvedora: Nintendo R&D3Editora: Nintendo Tempo médio de jogo/Características únicas 3–4 horasEsquivas baseadas em padrões, nocautes instantâneos, socos cronometrados Tipo de chefe Final Ideal para Mestres dos reflexos O que gostei Cada soco parece uma aposta entre a sobrevivência e a derrota imediata.

O Mike Tyson é o desafio definitivo no «Mike Tyson’s Punch-Out!», um simulador de boxe com gráficos pixelizados perfeitos que exige reflexos relâmpagos. Um único erro contra ele pode mandar-te para o tapete num instante. Os seus socos são mais rápidos do que a maioria dos jogadores consegue reagir, obrigando-te a memorizar padrões e a antecipar os movimentos, em vez de te baseares apenas no instinto.

Por que é que o escolhemos Porque o Tyson representa um desafio baseado puramente na habilidade, que recompensa a perseverança.

Vencê-lo requer verdadeira habilidade. Precisas de uma combinação de timing perfeito, ritmo e pressão constante para teres sucesso.

O meu veredicto: Derrotar o Mike Tyson continua a ser uma das vitórias mais puras e gratificantes dos jogos.

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10. Brilho Absoluto (Hollow Knight)

A nossa pontuação Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Metroidvania Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Criador(es) Desenvolvedor: Team Cherry | Editora: Team Cherry Tempo médio de jogo/Características únicas 25 horas de história principal; Nail arts, sistema de amuletos, arte desenhada à mão Tipo de chefe Opcional Ideal para Fãs de unhas O que gostei Os padrões das esferas criam um balé hipnótico de chuva de balas.

O Hollow Knight é um Metroidvania que se passa em Hallownest, onde jogas na pele de um cavaleiro silencioso que tenta desvendar os segredos da Infecção. Vais passar o tempo a saltar pelas paredes das cavernas, a equipar amuletos e a gerir almas para lançar feitiços. O jogo tem uma estética linda, como se pintada a tinta, cavernas brilhantes, ruínas trágicas e um reino de insetos assustadoramente detalhado.

Um Brilho Absoluto assombra o cume do Panteão, desencadeando uma enxurrada absolutamente desenfreada de espadas e orbes de luz. Ondas de projéteis sobrepõem-se a teletransportes repentinos, espadas luminosas varrem toda a arena e a enxurrada de feixes na fase final não deixa, literalmente, nenhum lugar seguro. A sua forma inicial cria suspense, mas a sua forma final explode em puro caos.

Porque é que o escolhemos A escalada do «bullet hell» no clímax do Panteão oferece o auge do género Metroidvania, exigindo precisão milimétrica e uma sinergia inteligente entre os teus movimentos.

O que torna o Absolute Radiance tão avassalador é a sua sinfonia crescente de «bullet-hell», com orbes teleguiados e feixes de energia arrebatadores, que levam a tua capacidade de reconhecimento de padrões e a tua concentração inabalável ao limite absoluto. Se és fã dos melhores jogos de mundo aberto com os chefes mais difíceis, este jogo não pode mesmo faltar na tua lista.

O meu veredicto: Os fãs de Hollow Knight aclamam o Absolute Radiance como o clímax do Pantheon (uma obra-prima do género Metroidvania de caos crescente).

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11. Bico de Corvo (Metroid Dread)

A nossa pontuação Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas de ação Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Desenvolvedor: MercurySteam | Editora: Nintendo Tempo médio de jogo/Características únicas 12 horas de história principal, combate acelerado, zonas de furtividade E.M.M.I., sistema de movimentos fluido Tipo de chefe Chefe final Ideal para Veteranos de Metroidvania O que eu gostei Cada ataque parece um teste aos teus reflexos e à tua capacidade de reconhecer padrões.

O Raven Beak é o rival mais feroz da Samus Aran, igualando o seu poder e velocidade num duelo que define a essência jogar o Metroid Dread. Os seus golpes precisos, ataques aéreos e feixes de carga devastadores obrigam-te a dominar na perfeição as defesas, os deslizes e os mísseis de disparo rápido.

Cada fase fica mais rápida e combina um toque cinematográfico com uma dificuldade implacável, o que torna este confronto uma das lutas contra chefes mais difíceis dos jogos de plataforma de ação modernos.

Por que é que o escolhemos O Raven Beak combina na perfeição o clímax narrativo com o domínio mecânico.

A vitória exige compostura, memorização e execução perfeita.

O meu veredicto: Uma batalha final impecável que recompensa todas as habilidades que aprendeste ao longo do Metroid Dread.

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12. Hades, o Deus dos Mortos (Hades)

A nossa pontuação Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação do tipo roguelike Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Desenvolvedora: Supergiant GamesEditora: Supergiant Games Tempo médio de jogo/Características únicas 40 horas de história principal; salas aleatórias, combate rápido, narrativa rica Tipo de chefe Final Ideal para Fãs de jogos do tipo roguelike e de histórias mitológicas O que gostei Cada fase combina velocidade, caos e reações rápidas com um toque cinematográfico.

Hades, o governante do Submundo, representa o teste definitivo às tuas tentativas de fuga. A sua mestria tanto no ataque como na defesa obriga-te a perceber os padrões e a reagir na hora. Explosões de fogo, combinações de lanças e ataques teleguiados enchem a arena, exigindo precisão e adaptabilidade a cada passo.

Porque é que o escolhemos O Hades combina na perfeição a tensão narrativa com a intensidade baseada na habilidade.

Cada derrota ensina novas táticas, recompensando a persistência em meio ao caos. A fusão entre a história e o combate torna cada nova tentativa emocionante.

O meu veredicto: A batalha contra o Hades é uma dança rápida e exigente de reflexos e concentração que define a excelência dos roguelikes.

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13. SA-X (Metroid Fusion)

A nossa pontuação Enebameter 8.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura / metroidvania Plataformas Game Boy Advance, Nintendo Switch (através da expansão online) Ano de lançamento 2002 Criador(es) Desenvolvedor: Nintendo R&D1 Editore: Nintendo Tempo médio de jogo/Características únicas 10–12 horas de história principal; Progressão baseada na exploração, caça a power-ups, narrativa envolvente Tipo de chefe Inimigo recorrente Ideal para Amantes da furtividade e da tensão O que eu gostei A tensão de seres perseguido por uma versão mais forte de ti mesmo é inigualável.

Metroid Fusion coloca a Samus Aran frente a frente com o seu inimigo mais mortal até à data, um clone nascido do Parasita X que imita as suas capacidades. O SA-X persegue-te por corredores estreitos, com cada encontro marcado por música sinistra e um medo de te deixar com o coração a bater forte. Com ela a todo o vapor e o teu arsenal limitado, cada fuga parece uma corrida desesperada pela sobrevivência.

Porque é que escolhemos isto Escolhi isto porque o SA-X redefiniu o medo nos jogos portáteis através da sua perseguição implacável.

É uma reviravolta assustadora que transforma o predador em presa, o que consolida o SA-X como um dos adversários mais inesquecíveis dos melhores jogos do género Metroidvania.

O meu veredicto: Um equilíbrio perfeito entre terror e tensão, a SA-X prova que a subtileza pode ser mais aterrorizante do que o poder bruto.

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14. Senador Armstrong (Metal Gear Rising: Revengeance)

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Hack-and-slash / ação Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360 Ano de lançamento 2013 Criador(es) Desenvolvedora: PlatinumGamesEditora: Konami Duração média/Características únicas 8 horas de história principal; Combate cinematográfico, cortes precisos no «modo lâmina» Tipo de chefe Chefe final Ideal para Jogadores que adoram batalhas intensas e exageradas O que gostei As suas provocações e o seu poder bruto fazem com que cada golpe pareça um confronto de ideologias.

O «Metal Gear Rising: Revengeance» é um jogo de ação onde o ninja cibernético Raiden combate os inimigos usando uma combinação de velocidade e precisão. O senador Armstrong é o chefe final do jogo, um magnata político fundido com uma armadura de nanomáquinas que o transforma numa força imparável.

Porque é que escolhemos isto O Armstrong junta jogabilidade, personalidade e espetáculo num final inesquecível.

Os seus ataques combinam força bruta com discursos irónicos sobre poder e sociedade, o que te obriga a aparar na perfeição enquanto contra-atacas com timing e estratégia precisos.

O meu veredicto: O Armstrong é um confronto bombástico e inesquecível que define a ação exagerada do Metal Gear Rising.

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15. Yellow Devil (Mega Man)

A nossa pontuação Enebameter 8.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas Plataformas NES, PC Ano de lançamento 1987 Criador(es) Desenvolvedor: Capcom | Editora: Capcom Duração média/Características únicas 3 horas de história principal; derrotas de mestres robóticos, cópia de armas, perigos nas fases Tipo de chefe A meio do jogo Ideal para Jogadores que gostam de saltos precisos O que gostei A carga do olho indica o momento perfeito para o tiro carregado.

O Mega Man está entre os melhores jogos de plataformas, onde o «Blue Bomber» derrota os Robot Masters para deter o Dr. Wily. As principais atividades incluem deslizar pelas paredes, recolher E-tanks e trocar de armas contra os chefes, com uma estética visual de laboratórios de 8 bits, tapetes rolantes e chefes pixelizados num futuro robótico.

O Yellow Devil aparece na fortaleza do Dr. Wily como um dos primeiros pesadelos baseados em padrões da história dos jogos. Este chefe com forma de bolha desmonta-se pedaço a pedaço, lançando segmentos individuais pelo ecrã que tens de desviar enquanto esperas que o olho, o único ponto vulnerável, apareça por breves instantes.

Por que o escolhemos O Yellow Devil foi pioneiro na memorização de padrões nos jogos, ensinando a toda uma geração o valor da paciência.

O que torna esta luta tão desafiante é o padrão brutal que exige saltos com precisão milimétrica, combinados com a janela de tempo limitada para realmente causar danos ao chefe, transformando cada tentativa numa guerra de desgaste.

O meu veredicto: Os fãs de jogos retro respeitam o Yellow Devil como uma lição intemporal de paciência e precisão que continua a fazer sentido décadas depois.

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16. Lu Bu (Wo Long: Fallen Dynasty)

A nossa pontuação Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criador(es) Desenvolvedora: Team NinjaEditora: Koei Tecmo Tempo médio de jogo/Características únicas 40 horas de história principal; sistema de classificação de moral, medidor de espírito, cenário baseado na mitologia chinesa Tipo de chefes A meio do jogo Ideal para Fãs de ação hardcore O que gostei A agressividade dele não dá tréguas, o que obriga a um timing perfeito e a um bom controlo da resistência.

Lu Bu, o temível senhor da guerra de «Wo Long: Fallen Dynasty»», transforma uma lenda histórica numa batalha implacável contra um chefe. Montado no seu corcel em chamas, Red Hare, ele invade a arena com combinações brutais de lança, investidas de fogo e padrões de ataque que põem à prova a tua capacidade de desviar e que castigam qualquer hesitação. Tens de dominar a barra de espírito e as mecânicas de defesa para sobreviver aos seus ataques devastadores.

Por que o escolhemos O Lu Bu personifica a filosofia de combate exigente, mas gratificante, de Wo Long. A tua luta com ele ensina adaptabilidade e precisão, consolidando-o entre os chefes mais difíceis dos videojogos pela sua intensidade e espetáculo.

O ritmo da luta alterna entre duelos tensos e ataques explosivos a cavalo, tornando-a um dos desafios mais difíceis do jogo.

O meu veredicto: O confronto com o Lu Bu capta tudo o que faz o Wo Long: Fallen Dynasty brilhar, incluindo combate implacável, mecânicas profundas e um toque cinematográfico. Vencê-lo é como dominar a essência do caos dos Três Reinos, transformando a frustração em triunfo.

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17. Arma Esmeralda (Final Fantasy VII)

A nossa pontuação Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG Plataformas PC, PlayStation Ano de lançamento 1997 Criador(es) Desenvolvedor: Square | Editora: Square Tempo médio de jogo/Características únicas 40 horas na história principal Características únicas: fusão de Materia, limit breaks, viagens de submarino Tipo de chefe Opcional Ideal para Quem gosta de farmar Materia O que gostei A abordagem subaquática cria tensão antes do frenesi.

O Final Fantasy VII é um dos melhores jogos JRPG, que acompanha a rebelião da Avalanche, liderada pelo Cloud, contra a Shinra em Gaia. Vais passar o tempo a subir de nível as matérias, a criar chocobos e a invocar criaturas poderosas. O jogo apresenta Midgar, inspirada no mako, vastos oceanos e modelos pixelizados ao estilo da PS1 numa saga de fantasia ecológica.

Uma Arma Esmeralda repousa ao largo da Costa del Sol, despertando para uma batalha submarina com um cronómetro de 20 minutos. As tempestades de Aire Tam, os feixes de laser e os golpes de cauda exigem invocações dos Knights of the Round, enquanto a contagem decrescente avança implacavelmente. As profundezas do oceano escondem a sua aproximação, aumentando a tensão.

Porque é que o escolhemos? É o epítome da luta opcional contra um superboss, recompensando a preparação mais minuciosa do FFVII.

O que torna a Emerald Weapon tão desafiante é o temporizador de 20 minutos, combinado com a devastadora enxurrada de ataques da Aire Tam, o que obriga a uma preparação meticulosa e a um timing perfeito nas invocações, num verdadeiro teste de resistência típico dos JRPG.

O meu veredicto: Os veteranos jogar o Final Fantasy VII adoram a Emerald Weapon por causa da corrida no submarino. É o teste definitivo às matérias.

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18. Vergil (Devil May Cry 5)

A nossa pontuação Enebameter 8.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Hack-and-slash Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedora: CapcomEditora: Capcom Tempo médio de jogo/Características únicas 15 horas de história principal Características únicas: Classificação de estilo, Devil Trigger, armas combinadas Tipo de chefe Final Ideal para Caçadores com estilo O que gostei O facto de ele usar o Judgment Cut sem parar obriga a contra-ataques criativos com a Royalguard.

O Devil May Cry 5 é um jogo de hack-and-slash de primeira, onde os caçadores de demónios Dante, Nero e V tentam selar a árvore Qliphoth. Vais passar o tempo a fazer combos cheios de estilo, a recolher orbes e a alternar entre personagens a meio das missões. O jogo dá vida à demoníaca Red Grave City com ruínas góticas e efeitos espetaculares num mundo sobrenatural moderno.

O Vergil, irmão gémeo do Dante, luta no coração da Qliphoth com golpes de katana rápidos como um relâmpago e ataques de teletransporte. O seu modo «Sin Devil Trigger» aumenta a sua velocidade e invoca espadas que semeiam o caos, enquanto a barra de concentração no final cria rajadas impossíveis de bloquear. As raízes da arena quase não oferecem cobertura.

Por que é que o escolhemos O Vergil aperfeiçoa o combate elegante da série até à perfeição, recompensando o estilo com espetáculo cada vez maior.

O que torna o Vergil tão implacável é a sua velocidade alucinante e os golpes de teletransporte, que culminam nas tempestades de espadas do «Sin Devil Trigger», exigindo combos de nível S e evasões perfeitas neste paraíso do hack-and-slash.

O meu veredicto: Os fãs de Devil May Cry adoram o Vergil pelo confronto de rivalidade fraternal, um pináculo do «hack-and-slash» em termos de mestria técnica.

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19. Gná (God of War Ragnarök)

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5 Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedor: Santa Monica Studio | Editora: Sony Interactive Entertainment Duração média do jogo/Características únicas 35 horas de história principal; narrativa cinematográfica, combate elementar, sinergia entre companheiros Tipo de chefe Opcional Ideal para Perfeccionistas e lutadores experientes O que gostei A velocidade implacável dela não deixa margem para erros, exigindo reflexos impecáveis.

Gná, a nova Rainha das Valquírias, é uma das adversárias mais difíceis do God of War Ragnarök. Ao contrário da sua antecessora, Sigrun, ela usa ataques aéreos imprevisíveis, teletransporte e ataques de área alargada que castigam qualquer hesitação. Ela contra-ataca praticamente todos os movimentos, levando o Kratos ao seu limite absoluto. Tens de dominar o timing, a defesa e a capacidade de ler os sinais subtis dela para sobreviveres.

Porque é que a escolhemos A Gná representa o teste definitivo de habilidade e paciência do Ragnarök. A batalha contra ela recompensa a disciplina, a adaptabilidade e a calma sob pressão. É um final inesquecível que consolida o seu estatuto entre os chefes mais difíceis dos videojogos.

A batalha é uma sinfonia de fúria e precisão, que combina o desfecho narrativo com a perfeição mecânica.

O meu veredicto: Em God of War Ragnarök, os jogadores veem a Gná como a personificação da mestria e da perseverança no final do jogo.

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20. Elizabeth (Persona 3)

A nossa pontuação Enebameter 7.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG Plataformas PlayStation 2, PlayStation Portable Ano de lançamento 2006 Criador(es) Desenvolvedora: Atlus | Editora: Atlus Tempo médio de jogo/Características únicas Mais de 80 horas de história principal; ligações sociais, exploração de masmorras, gestão do tempo Tipo de chefe Opcional Ideal para Quem gosta de estratégia O que gostei As regras de combate rigorosas obrigam-te a usar de forma criativa todas as habilidades das Personas.

O Persona 3 combina a vida escolar quotidiana com combates intensos em masmorras. Durante o dia, equilibras as amizades e, à noite, enfrentas as Sombras na torre interminável do Tártaro.

A Elizabeth, a assistente da Velvet Room, surge como uma chefe opcional que castiga a previsibilidade. Ela neutraliza movimentos repetidos, mata-te instantaneamente se refletires a magia dela e adapta-se a todas as táticas que lhe lançares. Tens de formar a equipa perfeita e gerir os turnos na perfeição (um único erro acaba com a luta imediatamente).

Porque é que o escolhemos? A Elizabeth define a precisão no combate por turnos. A luta contra ela exige o domínio de todo o sistema de fusões e habilidades do jogo, premiando o planeamento em vez da força bruta.

Cada turno parece um quebra-cabeças em que o timing, os buffs e as resistências decidem a sobrevivência. As suas estratégias imprevisíveis fazem da vitória um verdadeiro sinal de mestria para qualquer jogador dedicado da série Persona.

O meu veredicto: Os fãs do Persona 3 consideram a Elizabeth uma das chefes mais difíceis de sempre nos videojogos, um verdadeiro teste de inteligência e estratégia.

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21. O Diabo (Cuphead)

A nossa pontuação Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Run-and-gun / sequência de chefes Plataformas PC, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 Ano de lançamento 2017 Criador(es) Desenvolvedor: Studio MDHR Editor: Studio MDHR Duração média/Características únicas 12 horas de história principal; animação desenhada à mão ao estilo dos anos 30, banda sonora de jazz, sistema de defesa Tipo de chefe Chefe final Ideal para Jogadores que dão importância à precisão O que gostei Os ataques do Diabo variam ritmicamente ao som da música, mantendo a tensão no máximo.

O final do Cuphead coloca-te frente a frente com o próprio mestre dos contratos, o Diabo, sempre com um sorriso nos lábios. O que começa com manobras de distração divertidas transforma-se num caos: bolas de fogo, mudanças de forma e ecrãs cheios de projéteis.

Cada fase exige esquivas impecáveis, pontaria certeira e reflexos à velocidade da luz. As suas transições imprevisíveis entre formas — incluindo cabra, dragão, aranha e serpente — garantem que não haja um único momento em que te sintas seguro.

Porque é que escolhemos isto O Diabo representa a essência dos chefes mais difíceis dos videojogos: habilidade, paciência e memorização de padrões. A sua crueldade alegre capta a filosofia de design à moda antiga do Cuphead, onde a vitória parece realmente merecida.

A animação vívida da luta e o ritmo implacável tornam a vitória gratificante, especialmente depois de inúmeras tentativas.

O meu veredicto: O charme do Diabo esconde a sua crueldade. Derrotá-lo é tanto um teste de resistência como uma pura catarse ao estilo dos desenhos animados.

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22. Demónio do Ódio (Sekiro: As Sombras Morrem Duas Vezes)

A nossa pontuação Enebameter 7.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedora: FromSoftwareEditora: Activision Tempo médio de jogo/Características únicas 30 horas de história principal: gancho de agarre, lança carregada, fogos de artifício Tipo de chefe Opcional Ideal para Quem desiste facilmente O que gostei O toque do sino sinaliza as mudanças de fase de forma magistral.

O «Sekiro: As Sombras Morrem Duas Vezes» acompanha o Wolf na sua busca por vingança pela morte de Kuro no Japão da era Sengoku. Vais passar o tempo a quebrar a postura dos adversários, a usar ressurreições e a utilizar ferramentas de shinobi. O jogo retrata na perfeição a agitação feudal (Ashina em chamas, flores de cerejeira e guerreiros pintados a tinta).

O Demónio do Ódio aparece no Reservatório de Ashina como um monstro enorme e flamejante que ataca com golpes amplos e rajadas de fogo explosivas. Os agarramentos podem acabar contigo num instante, os golpes de fogo cobrem arcos enormes e a terceira fase acrescenta bolas de fogo teleguiadas ao caos. A arena carbonizada arde literalmente debaixo dos teus pés.

Por que é que o escolhemos A luta ardente do Demónio do Ódio, ao estilo de Souls, muda o foco de defesa do Sekiro para a sobrevivência pura, oferecendo uma experiência brutal, mas gratificante.

O que muda tudo é a forma como o Demónio te obriga a esquivar-te e a contra-atacar, em vez de te baseares nas defesas, transformando a luta num verdadeiro teste de sobrevivência que se assemelha mais a Dark Souls do que a Sekiro.

O meu veredicto: Os guerreiros de Sekiro respeitam o Demónio pela sua fúria crua, uma homenagem brutal às origens da série.

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23. Yozora (Kingdom Hearts III)

A nossa pontuação Enebameter 7.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedora: Square EnixEditora: Square Enix Tempo médio de jogo/Características únicas 30 horas de história principal; transformações da Keyblade, batalhas nas atrações, nave Gummi Tipo de chefe Opcional Ideal para Jogadores que usam várias chaves O que gostei As suas alterações de dados criam saltos de fase imprevisíveis.

O Kingdom Hearts III junta o Sora aos mundos da Disney para combater os Heartless. Vais passar o tempo a construir baralhos de comandos, a transformar Keyblades e a saltar de reino em reino. O jogo é visualmente deslumbrante e traz reinos coloridos, confrontos épicos com Keyblades e invocações mágicas num multiverso crossover.

O Yozora, o chefe secreto do Verum Rex, aparece de repente no vazio do Quadratum, dando início a uma batalha louca de falhas de dados. Os ataques com a espada do Yozora sucedem-se sem parar, os saltos através de portais confundem as distâncias e o posicionamento, e a chuva de meteoros da sua forma final obriga-te a fazer esquivas aéreas rápidas. A arena abstrata distorce a própria realidade.

Por que é que o escolhemos A prévia pós-créditos do Yozora apresenta o superchefe mais ambicioso de KH.

O que faz o Yozora destacar-se são as suas mecânicas complexas e únicas e o seu ritmo agressivo, que servem como um verdadeiro teste de mestria, sendo-o frequentemente considerado o inimigo mais difícil de toda a franquia.

O meu veredicto: Os fãs de Kingdom Hearts elogiam o Yozora pelo seu crossover surpreendente e pelo desafio ousado de RPG de ação.

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A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de luta Plataformas Nintendo Wii Ano de lançamento 2008 Criador(es) Desenvolvedor: Sora Ltd. Editora: Nintendo Tempo médio de jogo/Características únicas 10 horas de história principal; Coleção de troféus, criador de fases, Smash Run Tipo de chefe Final Ideal para Jogadores de jogos de luta com vários personagens O que gostei Fora das ondas, elimina grupos inteiros com um único golpe, exigindo manobras de plataforma precisas.

O Super Smash Bros. Brawl coloca ícones da Nintendo uns contra os outros em batalhas no subespaço. Vais passar o tempo a apanhar itens, a carregar os golpes finais e a chamar troféus de ajuda. O jogo apresenta arenas de desenhos animados, vazios do subespaço e adoráveis lutadores chibi numa enorme confusão de personagens de várias franquias.

O Tabuu aparece na Ilha para o final, com uma enxurrada de raios e golpes devastadores com as asas. Os seus ataques «Off-waves» limpam ecrãs inteiros, as correntes prendem-te para combos de seguimento e as esferas douradas curam-no quando estás perto de ganhar. As plataformas flutuantes desmoronam-se sob a pressão.

Por que é que o escolhemos O caos que limpa o ecrã e as ondas de KO com um único golpe quebram as regras dos jogos de luta, obrigando os jogadores a confiar no timing e nos movimentos precisos para sobreviver ao caos.

O que torna o Tabuu tão desafiante são os seus ataques de KO com um único golpe, que abrangem todo o cenário e exigem precisão nas plataformas e cautela defensiva em vez de agressividade, virando completamente a mentalidade dos jogos de luta.

O meu veredicto: Os fãs do Smash temem os golpes difíceis do Tabuu, mas adoram as lutas loucas com as personagens, um final caótico típico dos jogos de luta.

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O meu veredicto geral

Estes chefes de videojogos mais difíceis levam os jogadores ao limite. Cada um destes 24 jogos de luta abrange várias décadas, provando que a dificuldade perdura em todos os géneros.

Aqui estão os melhores pontos de partida para os chefes mais difíceis dos videojogos atuais.

Para quem está a começar → Ornstein e Smough ( Dark Souls ) . Uma dupla que te ensina a adaptar-te sem te sobrecarregar nas jogadas a solo.

. Uma dupla que te ensina a adaptar-te sem te sobrecarregar nas jogadas a solo. Para os fãs de jogos do tipo Soulslike → Malenia, Lâmina de Miquella ( Elden Ring ) . O auge da perfeição na defesa e na incapacidade de curar.

. O auge da perfeição na defesa e na incapacidade de curar. Para fãs de RPG de ação → Isshin, o Santo da Espada ( Sekiro ) . Duelos rítmicos que recompensam quem quebra a postura do adversário.

. Duelos rítmicos que recompensam quem quebra a postura do adversário. Para os entusiastas de JRPG → Emerald Weapon ( Final Fantasy VII ) . O verdadeiro desafio físico.

. O verdadeiro desafio físico. Para os puristas dos jogos de plataformas → Yellow Devil (Mega Man). Domínio intemporal dos padrões com precisão de pixel.

Estas escolhas atendem a diferentes níveis de habilidade, o que garante que a tua jornada de caça aos chefes comece em grande.

Perguntas frequentes