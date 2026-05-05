Os 10 melhores jogos da série Zelda, classificados – títulos que não podes deixar de jogar

Vamos deixar uma coisa bem clara: «A Lenda de Zelda» é uma das melhores séries de videojogos de todos os tempos. Mas o que a torna tão inesquecível? Será a narrativa épica da Nintendo? A música e o estilo artístico icónicos? Ou talvez seja aquela sensação de admiração ao explorares terras mágicas, resolveres quebra-cabeças e salvares o mundo (mais uma vez)? Sinceramente, é tudo isso e muito mais.

Cada jogo da série Zelda leva-te a um mundo que já conheces e adoras — aldeias pacíficas, masmorras escondidas, melodias mágicas e, claro, o nosso herói, o Link. Com tantos títulos ao longo de quase quatro décadas, é difícil dizer qual é o melhor. Para mim, tudo começou com *Ocarina of Time* na Nintendo 64, mas será que continua a ser o melhor de sempre? Depois de muitos anos a explorar Hyrule, elaborei este guia para te ajudar a encontrar a tua próxima aventura *Zelda*.

Se és novo na série, prepara-te. Não importa por onde comeces, em breve vais perceber porque é que a Zelda é considerada a série de aventuras por excelência. Vamos lá!

As nossas melhores escolhas para «A Lenda de Zelda»

Vamos começar com uma breve visão geral dos jogos que não podes deixar de jogar! Estes títulos representam o auge da série, mostrando porque é que A Lenda de Zelda continua a ser a referência máxima em jogos de ação e aventura.

1 Breath of the Wild 2017 Uma obra-prima revolucionária de mundo aberto, onde todas as montanhas podem ser escaladas e todos os caminhos levam à aventura. Vive a verdadeira liberdade numa Hyrule lindamente criada. Buy now 2 Echoes of Wisdom 2024 Uma mistura magistral de tradição e inovação. Usa magia antiga e vê como as tuas escolhas têm repercussões no Hyrule do passado e do presente. Buy now 3 Link's Awakening 2019 Os sonhos ganham vida neste clássico maravilhosamente reinventado. Descobre os mistérios da Ilha de Koholint numa aventura encantadora. Buy now

Estes jogos destacam-se pelo seu impacto, design e inovação, tornando-os essenciais para qualquer fã de Zelda. Continua a ler para descobrires uma análise completa de cada jogo e encontrares o teu ponto de entrada numa das melhores séries de jogos de sempre.

Os 10 melhores jogos de Zelda, classificados

A Lenda de Zelda não é só um jogo. É uma aventura inesquecível que te transporta para um mundo de magia, mistério e missões épicas. Cada jogo traz algo de novo, mas a essência mantém-se a mesma: estás sempre a meter-te na pele do Link e a embarcar numa viagem que não vais esquecer.

O que faz a série Zelda destacar-se? Ao contrário de jogos com árvores de habilidades complicadas ou subidas de nível intermináveis, o Zelda mantém as coisas simples. É tudo uma questão de explorar, resolver quebra-cabeças e enfrentar uma missão atrás da outra. O combate é fluido, os controlos são fáceis de aprender e a jogabilidade é sempre fantástica. Mas não te deixes enganar pela simplicidade; há uma profundidade surpreendente por baixo da superfície que te vai manter viciado.

Quer estejas a navegar pelas ilhas ventosas em Wind Waker ou a perder-te no imenso mundo aberto de Breath of the Wild, uma coisa é certa — a série Zelda nunca passa de moda. Pronto para mergulhar nos jogos lendários que tornaram esta série num nome conhecido por todos? Vamos lá começar.

1. A Lenda de Zelda: Breath of the Wild

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Nintendo Switch, Wii U não sei 2017 Nintendo

Nenhuma lista dos melhores jogos da série Zelda estaria completa sem o Breath of the Wild. Esta aventura épica redefiniu a fórmula da série Zelda, introduzindo uma experiência de jogo num mundo aberto diferente de tudo o que já se tinha visto nos jogos da Nintendo da série Zelda. À medida que guias o Link por um mundo vasto e devastado, vais moldando a tua própria jornada, descobrindo ruínas esquecidas, resolvendo quebra-cabeças engenhosos e lutando contra as forças de Calamity Ganon.

Ao contrário de outros jogos principais da série Zelda, o BOTW deixa de te guiar passo a passo, dando-te total liberdade para explorar. Quer escalas montanhas, planes sobre Hyrule ou experimentes soluções de combate criativas, a dinâmica de jogo garante que cada momento pareça novo. É uma experiência definitiva de Zelda que tanto os fãs como os novatos podem desfrutar.

Porque é que vais adorar:

Um mundo aberto imenso onde todas as montanhas podem ser escaladas

Jogabilidade que recompensa a experimentação e o pensamento fora da caixa

Um estilo artístico deslumbrante que dá vida a Hyrule

que dá vida a Hyrule Combate desafiante, mas gratificante

Vencedor de inúmeros prémios de Jogo do Ano

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2. A Lenda de Zelda: Ecos de Sabedoria

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Nintendo Switch 2024 Nintendo

Como sequela direta de Lágrimas do Reino, Ecos de Sabedoria combina o design tradicional das masmorras de Zelda com mecânicas modernas de mundo aberto. Pela primeira vez, a Princesa Zelda assume o protagonismo como personagem jogável principal, oferecendo uma nova perspetiva sobre a aventura de Zelda.

Este jogo apresenta quebra-cabeças baseados no tempo, permitindo-te moldar tanto o passado como o presente de Hyrule. A dinâmica de jogo recompensa a resolução criativa de problemas, enquanto a narrativa sombria mergulha fundo na história de Zelda. Com mecânicas de combate aperfeiçoadas e novas habilidades mágicas, o Ecos de Sabedoria está entre os melhores jogos de RPG da franquia Zelda.

Por que vais adorar:

Uma mistura perfeita entre o Zelda tradicional e a liberdade do mundo aberto

entre e a liberdade do mundo aberto Um sistema de personalização abrangente para armas e habilidades

para armas e habilidades Gráficos deslumbrantes que dão vida à antiga Hyrule

que dão vida à antiga Hyrule Uma história cativante que se insere no mito de Zelda

Quebra-cabeças inovadores baseados na manipulação do tempo

Conteúdo adicional extenso que recompensa a exploração

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Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Nintendo Switch 2019 Nintendo/Grezzo

«A «Ligação ao Passado» pode ter marcado os jogos posteriores da série Zelda, mas «Link’s Awakening» expandiu os limites da narrativa no Game Boy. Este remake de «Link’s Awakening» mantém a magia do original, ao mesmo tempo que o melhora com visuais encantadores que parecem brinquedos e melhorias que facilitam a jogabilidade.

Passado na Ilha de Koholint, o Link embarca numa aventura de Zelda diferente de todas as outras, combinando uma narrativa fantasiosa com temas melancólicos. Com o seu design de masmorras bem estruturado, quebra-cabeças desafiantes e uma dinâmica de jogo refinada, este é o jogo de aventura perfeito tanto para veteranos como para novatos.

Porque é que vais adorar:

Gráficos adoráveis ao estilo diorama

A clássica jogabilidade de Zelda com vista de cima no seu melhor

clássica no seu melhor Uma história memorável que surpreende e encanta

que surpreende e encanta Masmorras desafiantes com mecânicas únicas

com mecânicas únicas Controlos fluidos e combate gratificante

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4. A Lenda de Zelda: Lágrimas do Reino

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Nintendo Switch 2023 Nintendo

Com base em Breath of the Wild, Lágrimas do Reino expande Hyrule com ilhas flutuantes no céu e cavernas subterrâneas profundas. A habilidade Ultrahand do Link permite aos jogadores construir veículos, pontes e até máquinas de combate, tornando este um dos jogos Zelda mais inovadores de sempre.

Com combate melhorado, masmorras maiores e um mito de Zelda mais vasto, Lágrimas do Reino consolida-se como um grande jogo da série. O design do jogo incentiva a experimentação, levando a fórmula de Zelda a novos patamares.

Porque é que vais adorar:

Cria o que quiseres com as novas habilidades do Link

com as novas habilidades do Link Explora três camadas : o céu, a superfície e as profundezas

: o céu, a superfície e as profundezas Masmorras ainda mais complexas do que as de BOTW

do que as de BOTW Uma história de Zelda mais rica e profunda

Opções de combate criativas, incluindo a fusão de armas

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5. A Lenda de Zelda: Ocarina of Time

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Nintendo 64, 3DS 1998 Nintendo

Poucos jogos da série principal na história tiveram o impacto de Ocarina of Time. O primeiro jogo de Zelda em 3D, introduziu as masmorras «Master Quest», uma história de viagens no tempo e uma dinâmica de jogo envolvente que marcou os outros jogos de Zelda.

Explorar o Campo de Hyrule pela primeira vez continua a ser um momento inesquecível, e os fãs da Zelda ainda elogiam esta aventura épica. Desde o Templo das Sombras, inspirado no Reino do Crepúsculo, até à era do Link Adulto, que se assemelha ao Mundo das Trevas, todas as áreas estão repletas de mistério.

Porque é que vais adorar:

Uma mistura perfeita de história e jogabilidade

Masmorras que recompensam a exploração

Uma banda sonora icónica

Mecânicas de viagem no tempo que dão mais peso emocional

6. A Lenda de Zelda: Wind Waker

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor GameCube, Wii U 2002 Nintendo

Lembras-te de quando toda a gente achava que os gráficos ao estilo de desenhos animados iam estragar o Zelda? O Wind Waker provou, de forma espetacular, que estavam errados. Vinte anos depois, os seus gráficos com efeito «cel-shading» parecem melhores do que nunca, enquanto jogos mais realistas da mesma época já mostram sinais de idade. Mas a verdadeira beleza de Wind Waker não está só na aparência — está na forma como o jogo reinventa tudo o que adoramos em Zelda.

Trocar os campos ondulantes de Hyrule por um vasto oceano foi uma jogada ousada que valeu brilhantemente a pena. Cada viagem pelo Grande Mar parece épica, com ilhas a surgirem no horizonte como promessas de aventura. O estilo artístico expressivo do jogo permite que o Link mostre mais personalidade do que nunca, enquanto o sistema de combate aperfeiçoado faz com que cada golpe de espada pareça fluido e dramático. A atravessar tudo isto, há uma história sobre encontrar esperança num mundo submerso, contada com humor e emoção em igual medida.

Porque vais adorar:

Estilo artístico intemporal com sombreado cel que fica cada vez melhor com o passar do tempo

fica cada vez melhor com o passar do tempo Um vasto mundo oceânico repleto de segredos e surpresas

Algumas das animações de personagens mais expressivas de sempre

Equilíbrio perfeito entre navegação e aventura

Um elenco de personagens memorável

Um sistema de combate que te faz sentir como um herói aventureiro

7. A Lenda de Zelda: Majora’s Mask

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Nintendo 64, 3DS 2000 Nintendo

Uma abordagem mais sombria e emotiva à série Zelda, Majora’s Mask acompanha o Link numa corrida contra o tempo para impedir que a Lua se choque contra Termina. Com o seu ciclo único de três dias, as transformações com máscaras e uma atmosfera inquietante, este é um dos jogos Zelda mais experimentais de sempre.

Por que vais adorar:

Uma narrativa sombria e emotiva, diferente de qualquer outro jogo de Zelda

diferente de qualquer outro jogo de Zelda Mecânicas baseadas no tempo que acrescentam urgência e profundidade

que acrescentam urgência e profundidade Transformações únicas com máscaras que alteram a jogabilidade

que alteram a jogabilidade Um mundo misterioso e surreal para explorar

para explorar Masmorras desafiantes e missões secundárias

8. A Lenda de Zelda: Twilight Princess

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor GameCube, Wii, Wii U 2006 Nintendo

Se o Wind Waker foi a aventura alegre e otimista da Zelda, o Twilight Princess é a sua adolescência melancólica – e digo isto no melhor sentido possível. Esta visão mais sombria de Hyrule abraça a fantasia gótica, com o Link a transformar-se num lobo e a explorar um reino envolto num crepúsculo perpétuo. O resultado é familiar e inovador, como um conto de fadas adorado, recontado com um toque novo.

A mecânica de transformação em lobo podia ter sido apenas um artifício. Em vez disso, muda radicalmente a forma como vês e interages com Hyrule. Trabalhar com a Midna, a tua misteriosa companheira, dá origem a alguns dos quebra-cabeças mais gratificantes da série. As masmorras são desafios enormes e complexos que parecem verdadeiras maravilhas arquitetónicas. Desde andar de snowboard num pico gelado até lutar a cavalo pelo Hyrule Field, cada cena parece épica sem perder aquele charme essencial de Zelda.

Porque é que vais adorar:

Um estilo artístico gótico deslumbrante que o distingue dos demais

deslumbrante que o distingue dos demais Jogabilidade em dois mundos com uma mecânica única relacionada com lobos

com uma mecânica única relacionada com lobos Algumas das melhores masmorras da série

Uma narrativa épica com muito em jogo

com muito em jogo A Midna , uma personagem companheira memorável

, uma personagem companheira memorável Sistema de combate refinado com movimentos especiais

9. The Legend of Zelda: A Link to the Past

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor SNES 1991 Nintendo

Às vezes, os clássicos são clássicos por uma razão. «A «Ligação ao Passado» aperfeiçoou a fórmula 2D de Zelda de tal forma que ainda hoje há jogos que a copiam. A sua mecânica dos Mundos da Luz e das Trevas influenciou tudo, desde «Ocarina of Time» até aos RPGs modernos, mostrando como uma pequena mudança pode criar possibilidades infinitas.

O que torna este jogo intemporal não é só o seu design inovador – é o ritmo perfeito. Cada ecrã esconde um segredo , cada masmorra apresenta novos itens e ideias, e a curva de dificuldade é mesmo na medida certa. A arte pixelizada continua linda até hoje, provando que uma visão artística forte supera sempre o fotorrealismo.

Por que vais adorar:

Equilíbrio perfeito entre exploração e desafio

perfeito Mecânica inovadora de dois mundos

inovadora Arte pixelizada intemporal que continua a ter um aspeto fantástico

que continua a ter um aspeto fantástico Música e design de som memoráveis

memoráveis Design de masmorras influente

influente Segredos e missões secundárias gratificantes

10. A Lenda de Zelda: Skyward Sword

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Wii, Nintendo Switch 2011 Nintendo

O Skyward Sword conta a primeira história da cronologia de Zelda e tem um toque devidamente mítico. Passado num mundo de ilhas flutuantes bem acima das nuvens, o jogo vai além dos limites com controlos de movimento e uma narrativa mais centrada nas personagens. Embora alguns tenham achado os controlos controversos, a remasterização em HD prova que por baixo disso há um jogo brilhante.

Este é o Zelda no seu lado mais experimental, transformando cada golpe de espada num quebra-cabeças e cada voo pelas nuvens numa aventura. A relação entre o Link e a Zelda parece mais pessoal do que nunca, enquanto a história da origem da Master Sword acrescenta profundidade à mitologia de toda a série.

Porque é que vais adorar:

Um estilo artístico deslumbrante inspirado nas pinturas impressionistas

História de origem que enriquece toda a série

que enriquece toda a série Design criativo das masmorras com mecânicas únicas

criativo Forte desenvolvimento das personagens

Sistema de combate inovador

inovador Batalhas contra chefes memoráveis

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Perguntas frequentes

Devo jogar todos os jogos da série Zelda?

Não, não precisas de jogar todos os jogos da série Zelda para curtires a série. Cada jogo foi concebido para ser independente, embora jogar vários títulos te ajude a apreciar melhor os temas e elementos recorrentes.

O Zelda tem uma versão para PC?

Não, os jogos da série A Lenda de Zelda são exclusivos da Nintendo e não estão oficialmente disponíveis para PC.

O Zelda é um jogo exclusivo da Nintendo?

Sim, A Lenda de Zelda é desenvolvido e publicado exclusivamente pela Nintendo.

Qual é o jogo mais parecido com o Zelda?

Jogos como o «Immortals Fenyx Rising», o «Okami» e o «Tunic» captam o espírito do Zelda, ao mesmo tempo que oferecem os seus próprios toques únicos. Estes jogos partilham com o Zelda o foco na exploração, na resolução de quebra-cabeças e na aventura.

Porque é que o Zelda se chama Zelda?

Nos jogos, todas as princesas de Hyrule chamam-se Zelda. A série recebeu este nome em homenagem a Zelda Fitzgerald, esposa do escritor F. Scott Fitzgerald.