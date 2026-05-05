Os 5 melhores jogos da série S.T.A.L.K.E.R.? Boa sorte a escolher o teu favorito!

Se estás à procura do melhor jogo de perseguição, parabéns – acabaste de entrar num mundo onde a diversão significa angústia existencial . Imagina isto: estás na Zona de Exclusão de Chernobyl, numa tarde linda e tranquila. O sol brilha, o ar está… enevoado, e só estás armado com uma forte determinação e, bem, um cano enferrujado. Parece fantástico, não é?

O meu primeiro passo na zona de Stalker foi com o «Sombra de Chernobyl», armado com uma AK enferrujada e a acreditar que os «quick-saves» me ajudariam a sobreviver mais tempo – mas não, não ajudam. Em poucos minutos, fui emboscado por bandidos, torrado por uma anomalia desconhecida e assustado por um Bloodsucker. E, por alguma razão, o jogo fez-me querer continuar a morrer… quer dizer, a jogar. A sua atmosfera era inigualável – como se alguém tivesse engarrafado o desespero, polvilhado com radiação e chamado a isso «imersão».

Depois veio o Clear Sky, o jogo que me ensinou o que significa realmente sofrer. Imagina o teu esquadrão de stalkers finalmente a ganhar uma batalha, só para que uma explosão aleatória mate toda a gente, incluindo o teu saque cuidadosamente guardado. Isso é o Clear Sky em poucas palavras: o melhor a gozar com os próprios jogadores. E, no entanto, apesar dos bugs, não conseguia parar de jogar. Por isso, decidi adicioná-lo à lista dos melhores jogos Stalker, para que a Zona também possa tirar o melhor de ti.

Então, qual é o melhor jogo Stalker? É uma pergunta capciosa sem resposta fácil – mas tenho algo para todos nesta lista. Por isso, sem mais delongas, vamos mergulhar na toca do coelho radioativo!

As nossas melhores escolhas de jogos S.T.A.L.K.E.R.

Se estás a pensar em mergulhar nos melhores jogos do tipo Stalker, prepara-te. Estes cinco jogos vão fazer-te questionar as tuas escolhas de vida enquanto desvias de anomalias, fugas de mutantes e lutas para sobreviver num deserto radioativo.

1 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2024 Esperei ansiosamente pelo S.T.A.L.K.E.R. 2! É uma versão melhorada do Shadow of Chernobyl, que oferece um mundo aberto enorme, gráficos de última geração e mecânicas de sobrevivência. Buy now 2 S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 2007 O jogo S.T.A.L.K.E.R. é o primeiro da série e é o início de tudo! Leva-te para a Zona de Exclusão de Chernobyl com nada mais do que um cano enferrujado e um mundo cheio de mutantes assustadores. Buy now 3 S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat 2009 É uma sequela direta de «The Shadow of Chernobyl». Melhorou em tudo: no design, nos detalhes, na atmosfera e, de certa forma, decidiu deixar de te matar tanto. Buy now

Pronto para mais diversão radioativa? Continua a ler para descobrires os melhores jogos de «stalker» e porque é que eles devem estar no topo da tua lista de jogos!

Os 5 melhores jogos da série Stalker – que te fazem querer jogar sempre mais!

Se estás a mergulhar no mundo do S.T.A.L.K.E.R. pela primeira vez, sugiro que te prepares para uma série que te faz questionar a tua sanidade, as tuas escolhas e, sinceramente, porque é que sequer ligaste o jogo. Mas, olha, eu adoro isto – por isso, provavelmente também vais adorar… mais cedo ou mais tarde. Os jogos S.T.A.L.K.E.R. não se resumem a sobreviver num mundo assustador e pós-apocalíptico; tratam-se de sobreviver ao caos, evitar zonas radioativas e, claro, fugir para salvar a vida de mutantes que, claramente, têm algum tipo de rancor pessoal contra ti.

O que torna estes jogos de mundo aberto tão fantásticos é a atmosfera, a tensão e a liberdade de explorar a Zona (desde que estejas preparado para seres devorado por um mutante a qualquer momento). Nunca vou esquecer a primeira vez que joguei o Sombra de Chernobyl! Entrei num edifício abandonado… só para ser atacado por uma onda interminável de mutantes, que me deixou sem munições e com o coração a bater mais depressa do que o meu personagem conseguia correr.

Agora que já tens uma boa ideia do que te espera – prepara-te! Porque estes jogos vão mostrar-te porque é que o S.T.A.L.K.E.R. não é só um jogo – é um estilo de vida… um estilo de vida que te vai deixar aterrorizado, mas que, de alguma forma, te vai fazer voltar para mais.

1. S.T.A.L.K.E.R. 2: O Coração de Chernobyl

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PC, Xbox Series X|S informa 2024 GSC Game World

O mais recente título da série, O Coração de Chernobyl, prometia trazer tudo o que o primeiro jogo tinha para oferecer, e cumpriu o prometido. Venderam-se um milhão de cópias nos primeiros dois dias após o lançamento! E eu que pensava que era apenas um dos poucos a esperar por ele.

Com gráficos de tirar o fôlego, que até fazem a radiação parecer bonita, e NPCs que parecem quase demasiado espertos (a sério, podem ser mais espertos do que tu), este jogo redefiniu o género de terror de sobrevivência para mim. A mecânica do jogo é semelhante à de alguns dos melhores RPGs. É o tipo de jogo em que até os teus instintos te dizem: «Não estás preparado!» E, sinceramente? Provavelmente não estás mesmo.

O mundo parece vivo, com sistemas meteorológicos dinâmicos e NPCs que interagem contigo de uma forma mais orgânica. É o melhor jogo da série Stalker, que vai levar a série para a frente sem perder o que a tornava especial.

Para os novatos, este é o melhor jogo da série Stalker, pois foi concebido a pensar nos jogadores modernos. Para os veteranos, é nostálgico, mas a zona subiu um degrau. Traz uns petiscos; vais precisar deles para sobreviver.

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2. S.T.A.L.K.E.R.: A Sombra de Chernobyl

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PC 2007 GSC Game World

Como já disse, foi com o A Sombra de Chernobyl que tudo começou. O jogo leva-te para a Zona de Exclusão radioativa de Chernobyl, onde a sobrevivência é uma luta constante contra mutantes e anomalias mortíferas. O jogo combina a mecânica dos jogos de tiro na primeira pessoa com elementos profundos de RPG, fazendo com que cada decisão pareça difícil. Quer estejas a explorar edifícios abandonados, a derrotar inimigos ou a gerir recursos como comida, munições e saúde – a tensão nunca acaba.

O que faz deste o melhor jogo da série Stalker é a sua atmosfera de cortar a respiração. Nunca sabes o que te espera ao virar da esquina, e a sensação de isolamento pode aterrorizar quem tem o coração fraco. A Sombra de Chernobyl é bastante desafiante – é brutal, implacável e mantém-te constantemente em suspense.

Se és novo na série, prepara-te para uma curva de aprendizagem desafiante. A dificuldade pode ser avassaladora, mas vais acabar por apanhar o jeito. Para os veteranos, foi aqui que tudo começou, e é uma lembrança de como este jogo é um grande candidato a ser um dos melhores jogos de terror que existem, que mudou para sempre o género de sobrevivência.

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3. S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PC 2009 GSC Game World

O Call of Pripyat informo pega em tudo o que o Sombra de Chernobyl fez bem e aperfeiçoa. O jogo dá continuidade à história da Zona, onde jogas na pele de um agente militar enviado para investigar um acontecimento desastroso. A jogabilidade está mais fluida e o mundo aberto parece mais vasto e vivo. A IA melhorada e o design das missões tornam a experiência geral muito mais agradável.

Ao contrário de A Sombra de Chernobyl, que por vezes podia parecer um pouco aleatório, Call of Pripyat oferece mais estrutura. Vais ter uma melhor noção de direção e um sistema de progressão mais gratificante. Ainda assim, o perigo e o desafio mantêm-se – os mutantes e as anomalias continuam à espreita, à espera da oportunidade certa para atacar.

Para os novatos, é o segundo melhor jogo da série Stalker em termos de acessibilidade. Para os veteranos, é uma versão aperfeiçoada que oferece uma aventura mais polida e envolvente.

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4. S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PC 2008 GSC Game World

Ah, Clear Sky – mais um dos melhores jogos da série Stalker! A prequela que pensou: «Vamos tornar a Zona ainda mais difícil e ver os jogadores a sofrer.» Jogas na pele de um mercenário apanhado no meio de uma guerra entre facções, para descobrir a verdade por trás das misteriosas anomalias da Zona. O jogo apresenta novas mecânicas – como a capacidade de assumir o controlo de facções – e dá mais ênfase à estratégia de combate.

Embora não esteja ao nível das suas sequelas, o Clear Sky oferece uma imersão mais profunda no universo S.T.A.L.K.E.R. Tal como noutros jogos de mundo aberto, vais encontrar um grande número de novos inimigos, desafios mais difíceis e locais mais misteriosos. No entanto, o jogo também é famoso pela sua IA frustrante e por alguns bugs ocasionais, o que faz com que a experiência pareça um pouco complicada por vezes.

Para os novatos, tem cuidado – não é só o melhor jogo da série S.T.A.L.K.E.R., é uma jornada em que cada passo pode ser o último, porque é como ser atirado para o fundo de uma piscina radioativa. Para os veteranos, é um teste para ver até que ponto gostas mesmo de sofrer. Boa sorte – vais precisar dela.

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5. S.T.A.L.K.E.R.: Lost Alpha

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PC 2014 Dezowave

O Lost Alpha é um mod gratuito criado por fãs que recupera todo o conteúdo que foi cortado do A Sombra de Chernobyl. Oferece um mapa muito maior do que o de outros jogos, novas armas e uma IA mais complexa, proporcionando uma versão mais abrangente do jogo original. Ainda não joguei este jogo, mas alguns dos meus amigos que o jogaram disseram-me que, se te perguntas como seria o S.T.A.L.K.E.R. se todas as funcionalidades cortadas tivessem sido incluídas, esta é a tua oportunidade de descobrir.

Embora o Lost Alpha não seja um jogo oficial, é incrivelmente bem feito, com os fãs da série a dedicarem-se de corpo e alma a ele — o que o torna mais um dos melhores jogos da série Stalker. Tem alguns bugs e aspetos a aperfeiçoar, mas isso é de esperar em projetos criados por fãs.

Se estás a começar agora, aconselho-te a iniciar a tua jornada com o «Sombra de Chernobyl» e o «O Coração de Chernobyl». Para os jogadores veteranos, bem, se ainda não experimentaste esta versão, talvez devesses fazê-lo – pois ela dá a conhecer as partes que foram cortadas.

Perguntas frequentes

Em que ordem são os jogos Stalker?

Para teres a melhor experiência, deves jogar estes jogos pela ordem de lançamento, por isso começa pelo A Sombra de Chernobyl.

Qual jogo Stalker devo jogar primeiro?

Sugiro que comeces pelo S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. É mais acessível para quem está a começar e tem uma jogabilidade mais simples.

Os jogos Stalker estão interligados?

Sim! Os jogos S.T.A.L.K.E.R. estão ligados entre si, especialmente a nível temático.

Os jogos Stalker têm alguma relação com os jogos Metro?

Sim e não! Têm algumas semelhanças, como a sobrevivência e o terror, mas passam-se em definições totalmente diferentes – o Stalker oferece um mundo aberto, enquanto os jogos Metro são orientados pela história.