30 jogos parecidos com o Valheim em que vais poder passar centenas de horas em 2026

Jogos como o Valheim oferecem aos jogadores sobrevivência cooperativa, liberdade de um mundo aberto, construção e um ciclo constante de risco e recompensa. Como fã incondicional dos vikings, sou o primeiro a procurar jogos como o Valheim. A sobrevivência hardcore com um toque viking nunca passa de moda . É o que te faz ferver o sangue e te deixa estranhamente entusiasmado. Foi assim que me senti quando comecei a explorar outros jogos semelhantes ao Valheim.

Para minha grande surpresa, encontrei e joguei dezenas deles. Se adoras o Valheim de paixão, estas 30 alternativas ao Valheim vão satisfazer na perfeição aquela tua vontade de algo novo e fresco.

As nossas três principais escolhas de jogos semelhantes ao Valheim

Sei que estás entusiasmado com algo novo, mas também acho que preciso de esclarecer uma coisa antes de continuarmos. O que são, exatamente, jogos como o Valheim? Em termos simples, estes jogos «tiram emprestado» um ou mais elementos de jogabilidade do Valheim. Seja a mitologia nórdica, as mecânicas de sobrevivência, o estilo artístico ou outra coisa qualquer.

Embora alguns deles não sejam assim tão parecidos, captam certamente o espírito do Valheim e visam praticamente o mesmo público. Aqui fica uma breve visão geral das minhas três melhores opções e porque é que acredito que são os melhores jogos semelhantes ao Valheim:

1 Minecraft: Java & Bedrock Edition 2011 Uma experiência de tipo sandbox onde a liberdade do jogador, a construção de bases e a exploração de um mundo gerado proceduralmente assumem o protagonismo. Buy now 2 ARK: Survival Evolved 2017 Um vasto jogo sandbox de sobrevivência centrado na domesticação de dinossauros, na criação de itens a partir de recursos, em incursões a bases e na evolução tecnológica. Buy now 3 Terraria 2011 Um jogo de ação e aventura 2D em modo sandbox que combina criação, construção, lutas contra chefes e uma exploração profunda do mundo. Buy now

Estes três vão deixar-te mais viciado do que a diálise; esperemos que nunca cheguemos a esse ponto. Felizmente, chegámos ao ponto de analisar os melhores jogos semelhantes ao Valheim. Desliza um pouco mais para baixo.

30 jogos parecidos com o Valheim que captam a magia única do Valheim

Abaixo está a lista COMPLETA e classificada das 30 alternativas ao Valheim. Mas quantos destes já jogaste?

1. Minecraft: Edição Java e Bedrock [O melhor jogo parecido com o Valheim para uma liberdade total no modo sandbox]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Mundo aberto, sandbox, sobrevivência e criação Plataformas PC, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2011 Criador(es) Mojang Studios Tempo médio de jogo Cerca de 90 horas para a história principal

O Minecraft é o titã icónico dos jogos de sobrevivência e construção com blocos, como o Valheim, oferecendo um mundo aberto onde a tua imaginação define os limites.

Ao colocares-te num mundo infinito de voxels gerado proceduralmente, começas do nada e tens de recolher recursos, construir um abrigo e sobreviver a noites hostis. Capta o espírito puro de exploração e a progressão impulsionada pelo jogador que tornam jogos como o Valheim tão viciantes.

Porque é que o escolhemos Escolhemos o Minecraft porque oferece uma liberdade estrutural inigualável, mundos proceduais infinitos e uma jogabilidade multiplataforma sem interrupções.

O resultado é um ciclo de sobrevivência intemporal, onde explorar sistemas de cavernas ou monumentos oceânicos permite obter materiais valiosos para melhorar o equipamento. O pacote Java & Bedrock Edition dá-te as duas versões num só pacote.

A Java oferece mods gratuitos da comunidade, shaders e servidores personalizados à infinidade, enquanto a Bedrock proporciona multijogador multiplataforma em consolas, PC e dispositivos móveis, suporte a comandos e otimizações de desempenho.

Porque é que os fãs de Valheim vão gostar disto?

Os fãs de jogos como o Valheim vão adorar o ciclo familiar de recolher matérias-primas, desbloquear níveis de equipamento mais avançados e construir bases personalizadas com os amigos. Se gostas de conquistar biomas distintos e derrotar chefes como o Ender Dragon enquanto moldas o mundo bloco a bloco, este pacote oferece a experiência sandbox definitiva.

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2. ARK: Survival Evolved [O melhor jogo semelhante ao Valheim para domar dinossauros e guerras tribais]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência, MMORPG Plataformas Windows, PlayStation 4, macOS, Xbox One, Android, iOS, Linux, Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) Studio Wildcard Tempo médio de jogo Mais de 400 horas

O ARK: Survival Evolved é um vasto jogo de sobrevivência do tipo sandbox, onde te concentras em domesticar dinossauros, ganhar experiência, cercar bases inimigas e evoluir tecnologicamente, desde lanças até torres de defesa. Caramba, o ARK: Survival Evolved saiu em 2017 e lembro-me de ter ficado completamente fascinado com o seu cenário pré-histórico e os dinossauros todo-poderosos. O ARK coloca-te numa ilha misteriosa onde começas do nada. Tens de procurar recursos e comida para sobreviver e lutar todos os dias.

Tal como o Valheim, o ARK inclui elementos de jogabilidade bem conhecidos, como a criação de itens, a gestão de recursos, o combate e a exploração. No entanto, uma característica única é o cenário com dinossauros, reforçado pela inclusão inteligente de outras criaturas pré-históricas por parte do ARK, para uma imersão máxima.

Por que é que o escolhemos O ARK é uma obra de arte para os fãs de jogos de sobrevivência que adoram exploração e uma jogabilidade imprevisível que promete diversão sem fim.

O ARK continua com um aspeto fantástico até hoje e, além disso, podes explorar o mundo sozinho ou com um grupo de amigos. O mapa é enorme e, com algumas expansões, como a Aquatica e o Fjordur, vais ter acesso a mais conteúdos incríveis e locais para explorar.

O ARK: Survival Evolved é um jogo MMORPG espetacular e continua a ser popular em 2026 . Algumas falhas aqui e ali podem estragar a diversão, mas são raras.

Porque é que os fãs de Valheim vão gostar?

Como fã do Valheim, vais adorar este jogo devido à sua jogabilidade refinada e ao seu mundo aberto e brutal, repleto de dinossauros gigantes e locais misteriosos para explorar. É um jogo de sobrevivência clássico que pode ser tanto assustador como hilariante, especialmente quando jogado com amigos.

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3. Terraria [O melhor jogo semelhante ao Valheim para uma aventura sandbox em 2D centrada em chefes]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sandbox 2D de mundo aberto, ação-aventura e sobrevivência Plataformas PC, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2011 Criador(es) Re-Logic Tempo médio de jogo Cerca de 50 horas para a história principal

O Terraria é uma obra-prima lendária de ação e aventura em 2D que serve de modelo para jogos como o Valheim. Lançado num mundo gerado proceduralmente, começas com ferramentas básicas de cobre e tens de cortar árvores, construir casas na aldeia para os NPCs e escavar nas profundezas da terra.

Capta exatamente o mesmo ciclo emocionante de exploração, preparação de equipamento e lutas contra chefes por níveis que torna jogos como o Valheim tão incrivelmente viciantes.

Porque é que o escolhemos? Escolhemos o Terraria porque a sua progressão baseada em chefes, o enorme catálogo de armas e os distintos níveis de biomas estabelecem o padrão para os jogos modernos de sobrevivência e criação em mundo aberto.

O resultado é um sandbox infinitamente envolvente, onde cada mergulho subterrâneo traz novos materiais, baús secretos e perigos mortais. Vais escavar até ao Submundo, derrotar a Parede de Carne para desbloquear o extenuante modo Hardmode e construir arenas elaboradas para lutar contra dezenas de chefes únicos.

A enorme variedade de armas, conjuntos de armaduras, feitiços e acessórios garante que a personalização do equipamento continue a ser inigualável neste género.

Porque é que os fãs de Valheim vão gostar disto?

Os fãs de jogos como o Valheim vão sentir-se imediatamente à vontade com a progressão estruturada por biomas do Terraria e com a mecânica intensa de «preparar e lutar» contra os chefes. Se gostas de vencer os desafios regionais para desbloquear o próximo nível de metal e expandir a tua base com os amigos, o Terraria oferece uma das experiências de sobrevivência e criação mais gratificantes de sempre.

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4. 7 Days to Die [O melhor jogo semelhante ao Valheim para defesa de torre apocalíptica]

A nossa pontuação Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Terror de sobrevivência, defesa de torre Plataformas Windows, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Linux Ano de lançamento 2016 Criador(es) Ten Fun Pimps, Telltale Publishing Tempo médio de jogo Cerca de 106 horas

O 7 Days to Die é um jogo sandbox de sobrevivência muito fixe e altamente personalizado, onde a tua base e as tuas armadilhas são tão importantes quanto a tua pontaria. O 7 Days to Die não parece ser um jogo que te vá dar a mão e mimar-te. Está longe disso, tal como tantas outras alternativas ao Valheim. É um jogo de sobrevivência na primeira pessoa que combina uma atmosfera apocalíptica intensa, acrescenta hordas de zombies extenuantes e apimenta tudo com elementos de sobrevivência.

Por que é que o escolhemos Incluí-o pelo seu tiroteio intenso e pelos visuais crudos que tornam o mundo infestado de zombies credível, embora queira acreditar que nunca veremos zombies na vida real!

O resultado? Uma aventura épica em que lutas para sobreviver e lutar mais um dia! Vais cortar lenha, caçar para te alimentares, construir o teu abrigo e matar zombies nesta luta interminável pela sobrevivência. O 7 Days to Die é um jogo de defesa de torre de renome, onde também vais proteger o teu abrigo de um ataque de zombies.

Oferece tiroteios satisfatórios, visuais envolventes e armamento poderoso, tudo isto te atrai e te convida a jogar durante horas.

Porque é que os fãs de Valheim vão gostar?

O 7 Days to Die oferece meses, se não anos, de diversão repleta de zombies e tiroteios intensos, sozinho ou com amigos. Com muitos elementos de jogabilidade semelhantes aos do Valheim, é um verdadeiro deleite para quem quer um pouco de variedade e uma pausa na fórmula da mitologia nórdica.

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5. Conan Exiles [O melhor jogo tipo Valheim para uma experiência de sobrevivência selvagem em modo sandbox]

A nossa pontuação Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência Plataformas Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, PlayStation 4 Ano de lançamento 2018 Criador(es) Funcom Tempo médio de jogo 42 horas para os objetivos principais

O Conan Exiles transforma a sobrevivência numa experiência brutal de espadas e arenito, onde os clãs reivindicam terras e erguem colossos. Partilha a profundidade de construção e a preparação para incursões do Valheim. O que posso dizer sobre este jogo espantoso? Embora a mitologia nórdica esteja ausente, o Conan Exiles compensa com as suas mecânicas de jogabilidade de sobrevivência muito detalhadas. Este é um jogo de mundo aberto enorme, onde vais construir abrigos, criar armas e lutar contra criaturas e outros jogadores para sobreviver.

O Conan Exiles até suporta o modo cooperativo, permitindo-te juntares-te a um ou dois amigos e causarem o caos! Uma das minhas funcionalidades favoritas é domar e usar grandes animais selvagens, que podes montar e usar para lutar contra os teus inimigos. O jogo tem um aspeto espetacular e o estilo artístico é fenomenal.

Porque é que escolhemos isto A construção e as incursões sem limites satisfazem a mesma vontade que a fase intermédia e final do Valheim, além de um apoio duradouro e uma forte atividade da comunidade no PC e nas consolas.

Se pensares bem, o jogo foi lançado em 2018, três anos antes do Valheim. Dada a sua idade, está entre os melhores jogos de mundo aberto que podes experimentar ao estilo do Valheim. Vale a pena mencionar que o jogo recebeu vários pacotes de expansão que ampliam o seu universo.

Isto significa que podes sempre obter novas armas, itens, peças de construção e itens cosméticos para personalizar a tua personagem. Infelizmente, não chegamos a ver o próprio Arnie (Conan), mas pronto, tu querias o espírito do Valheim, por isso aí tens.

Por que é que os fãs de Valheim vão gostar?

Os fãs de Valheim vão adorá-lo pelas mesmas razões pelas quais adoram o seu jogo de fantasia nórdica. Se excluirmos esse aspeto, o Conan Exiles oferece tudo o que um fã de jogos de sobrevivência poderia desejar. Criação de itens, construção, combates emocionantes, um mundo medieval, gráficos excelentes e muito mais. Podia continuar assim para sempre.

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6. V Rising [O melhor jogo semelhante ao Valheim para construção de bases góticas e caça ao sangue]

A nossa pontuação Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação, sobrevivência Plataformas PlayStation 5, Windows Ano de lançamento 2024 Criador(es) Stunlock Studios Tempo médio de jogo Até 70 horas para a história principal

O V Rising conquistou o mundo em 2024, reinventando o género de sobrevivência com o seu tema vampírico único. És um vampiro e só precisas de uma coisa: SANGUE. O V Rising obriga-te a trabalhar duro durante a noite, a construir o teu castelo e a beber sangue poderoso para sobreviver. Mas tem cuidado com o sol!

Por que o escolhemos O V Rising é um fantástico RPG de ação e sobrevivência, tal como o Valheim. Incluí-o devido à sua atmosfera única, ao seu modo PvP premiado e à construção do mundo.

A dinâmica de jogo é extremamente gratificante, com uma câmara isométrica que destaca as animações detalhadas e o design do mundo. O V Rising vive, respira e alimenta-se de «gótico», por isso o estilo artístico é impecável. Também gosto da parte de PvP do jogo, onde posso lutar contra outros jogadores.

No entanto, mesmo como experiência para um jogador, o V Rising é um dos títulos mais envolventes que já joguei. Em muitos aspetos, faz-me lembrar o Diablo, e adoro essa série de morte e vida.

Porque é que os fãs de Valheim iriam gostar dele?

Como um dos melhores jogos semelhantes ao Valheim, o V Rising transporta-te da mitologia nórdica para um mundo infestado de vampiros. Vais gostar dele pelo seu cenário gótico, atmosfera assustadora e jogabilidade abrangente que combina construção de bases, combate e sobrevivência.

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7. Don’t Starve Together [O melhor jogo semelhante a Valheim para sobrevivência gótica e coordenação de equipa]

A nossa pontuação Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência multijogador gótica, criação de itens na natureza Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2016 Criador(es) Klei Entertainment Tempo médio de jogo Até 40 horas para os chefes principais

O Don’t Starve Together é uma experiência de sobrevivência cooperativa impressionante que se destaca entre jogos de topo como o Valheim, ao pôr à prova a capacidade do teu grupo de resistir a um mundo selvagem sombrio e implacável.

Transportados para uma dimensão gótica e perigosa conhecida como «The Constant», tu e os teus amigos têm de recolher recursos, construir um acampamento central e lidar com ameaças graves como a fome, temperaturas gélidas e a perda de sanidade. O jogo proporciona a mesma sensação gratificante de triunfo partilhado ao sobreviver a condições meteorológicas adversas e a chefes sazonais aterradores.

Por que é que o escolhemos Escolhemos o Don’t Starve Together pela sua incrível profundidade atmosférica, pelas diversas habilidades dos personagens jogáveis e pelo ciclo brutal de sobrevivência sazonal que exige verdadeiro trabalho de equipa.

O resultado é uma aventura multijogador tensa e altamente gratificante, onde uma preparação cuidadosa e a divisão de tarefas mantêm o teu acampamento a funcionar sem problemas. Vais procurar comida, fabricar ferramentas especializadas, construir defesas robustas para a base e aventurar-te em cavernas subterrâneas perigosas para recolher materiais raros.

Cada estação que passa traz perigos distintos e monstros-chefe gigantescos — desde o Deerclops do inverno até à Dragonfly do deserto —, obrigando a tua equipa a adaptar-se ou a perecer.

Por que é que os fãs de Valheim vão gostar disto?

Os fãs de jogos como o Valheim vão apreciar a ênfase na construção cooperativa de bases, na preparação para ambientes hostis e nas lutas táticas contra chefes. Se adoras recolher materiais com os amigos para sobreviver a condições brutais nos biomas e preparar equipamento para encontros épicos com criaturas, esta aventura gótica de sobrevivência oferece um desafio inesquecível.

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8. Core Keeper [O melhor jogo semelhante ao Valheim para exploração cooperativa subterrânea]

A nossa pontuação Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sandbox com perspetiva de cima para baixo, sobrevivência subterrânea e criação de itens Plataformas PC, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2024 Criador(es) Pugstorm Tempo médio de jogo Cerca de 45 horas para a história principal

O Core Keeper é uma aventura sandbox viciante com perspetiva de cima para baixo que capta o espírito essencial de jogos como o Valheim num mundo subterrâneo sem fim. Acordas como um explorador preso perto de um misterioso artefacto antigo e tens de escavar terra e rocha para recolher recursos, iluminar cavernas escuras e construir uma base próspera.

O jogo oferece a mesma dinâmica gratificante de exploração de biomas e criação de equipamento por níveis que faz com que os fãs de jogos de sobrevivência voltem sempre para mais.

Por que é que o escolhemos Escolhemos o Core Keeper pela sua mistura encantadora de gráficos em pixel art, automação avançada da base e um sistema estruturado de progressão de chefes que rivaliza com jogos de topo como o Valheim.

O resultado é uma aventura subterrânea emocionante, onde cada parede que escavas pode revelar biomas secretos, minérios raros ou câmaras de chefes colossais. Vais construir quintas subterrâneas, cozinhar refeições que aumentam as tuas estatísticas, pescar em lagos subterrâneos e forjar armas poderosas para derrotar chefes titânicos gigantescos.

Derrotar estes chefes regionais fortalece o Núcleo central, desbloqueando barreiras distantes e dando acesso a biomas de nível superior repletos de ameaças ainda mais mortíferas.

Porque é que os fãs de Valheim iriam gostar disto?

Os fãs de jogos como o Valheim vão curtir o foco do Core Keeper em derrotar chefes gigantes para avançares na tua árvore tecnológica e desbloqueares novos materiais de criação. Se gostas de construir bases elaboradas com os amigos, preparar equipamento especializado para lutas difíceis e explorar biomas distintos, este sandbox subterrâneo oferece uma verdadeira aula de sobrevivência e criação.

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9. Smalland: Sobreviver na Selva [Simulador de sobrevivência em mundo aberto em microescala]

A nossa pontuação Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência e criação num mundo aberto, ação e aventura Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2024 Criador(es) Merge Games / Max Ent Games Ltd Duração média do jogo Cerca de 35 horas para a história principal

Smalland: Sobreviver na Selva é um jogo de sobrevivência em terceira pessoa encantador que transporta a mecânica central de jogos como o Valheim para um mundo de fantasia em miniatura, à escala dos insetos. No papel de um batedor Smallfolk que se aventura na perigosa «Overland», tens de lutar contra vespões gigantes, fabricar armaduras pesadas de quitina e enfrentar as condições meteorológicas adversas das estações do ano.

Consegue captar aquela mesma sensação mágica de entrar numa vasta e hostil região selvagem, onde cada novo bioma apresenta tanto riscos mortais como recompensas incríveis.

Por que é que escolhemos isto Escolhemos o Smalland: Sobreviver na Selva porque o seu combate ARPG na terceira pessoa, a progressão de armaduras por níveis e o sistema único de construção de bases na Grande Árvore fazem dele um dos jogos mais cativantes, semelhantes ao Valheim, disponíveis atualmente.

O resultado é uma aventura cooperativa emocionante onde escalas carvalhos gigantes e domas montarias selvagens para conquistares o território. Vais domar e montar gafanhotos, aranhas e pássaros, além de forjares armas de nível superior a partir de partes de insetos.

Conquista o topo de uma «Great Tree» para construir uma base que te acompanha pelos mundos multijogador. Derrotar os principais predadores da região desbloqueia novas receitas de criação, mantendo a tua progressão sempre nova e gratificante.

Por que é que os fãs de Valheim vão gostar?

Os fãs de jogos como o Valheim vão adorar a perspetiva familiar na terceira pessoa, a árvore tecnológica bioma a bioma e o combate tático baseado na resistência. Se gostas de preparar equipamento especializado para derrotar chefes gigantes e construir santuários enormes com os teus amigos, o Smalland oferece uma versão nova e em miniatura da fórmula clássica de sobrevivência e criação.

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10. Enshrouded [O melhor jogo semelhante ao Valheim para quem gosta de artesanato num mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação, sobrevivência Plataformas PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2024 (acesso antecipado), 2026 (lançamento completo) Criador(es) Keen Games Duração média do jogo 40 a 80 horas

O Enshrouded combina combate com poucas classes e grandes explorações em modo cooperativo. O jogo não tem medo de te deixar escalar e planar por todo o lado. O mundo de tirar o fôlego do Enshrouded está cheio de um fascínio medieval emocionante que aguarda a tua chegada. És o Flameborn, encarregado de reconquistar a tua terra natal e eliminar inimigos perigosos para tornar o Reino um lugar melhor.

Porque é que o escolhemos? O Enshrouded é a personificação de um RPG de sobrevivência medieval fantástico, com mecânicas de jogo abrangentes, um mundo vasto e um modo multijogador de primeira classe.

Parece algo saído de The Elder Scrolls, mas acredita, é muito mais do que isso! O Enshrouded passa-se num mundo medieval, onde vais construir o teu abrigo, procurar recursos e explorar um mundo vasto e aberto. Os modos para um jogador e cooperativo oferecem várias formas de te divertires.

O jogo combina na perfeição a sobrevivência com elementos de RPG, garantindo uma experiência única para os jogadores interessados. Podes escolher a tua classe e jogar com até 15 outros jogadores, já que todos vocês vivem no mundo de Enshrouded e tentam construir o vosso legado.

Porque é que os fãs de Valheim vão gostar?

O mundo medieval e encantado de Enshrouded e as suas personagens cativantes vão conquistar-te. Como fã de Valheim, adoro o cenário deste jogo, o combate fluido, a gestão do inventário, as lutas contra chefes e a exploração na primeira pessoa. Se já te cansaste de Valheim, experimenta o Enshrouded — vais adorar.

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11. RUST [O melhor jogo semelhante ao Valheim para ação implacável de jogador contra jogador]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência Plataformas Windows, macOS, PlayStation 4 e 5, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador(es) Facepunch Studios, Double Eleven Tempo médio de jogo Mais de 10 horas por sessão

O Rust é a forma mais pura de sobrevivência social. Partilha as mecânicas de construção do Valheim, mas aposta no PvP com saque total, e o ritmo leva-te diretamente a um jogo em grupo concentrado, ou acabas por ser abatido. É claro que jogos como o RUST merecem ser comparados ao Valheim. Pela minha experiência, o RUST é ainda mais brutal, e lembro-me de, quando o joguei pela primeira vez, sentir que tudo neste jogo queria que eu morresse. E não estava errado. A vida selvagem, o ambiente e os outros jogadores são perigosos.

Por que é que o escolhemos? O teste definitivo para construtores que querem que os inimigos lhes dêem luta

Vais ter de lutar contra os três enquanto crias objetos e constróis um abrigo para conseguires um descanso bem merecido. As armas e os itens de cura vão-se encontrando ou criando à medida que avanças. Se jogares de forma honesta, vais ter uma morte miserável. Junta-te a um grupo de amigos e terás melhores hipóteses de sobrevivência.

O ponto alto do RUST são os assaltos às bases. Imagina construir uma base enorme com bunkers, só para seres atacado por outros que tentam arrasá-la e roubar tudo; o RUST é mesmo de arrasar! Aviso-te que não é para toda a gente, especialmente se não souberes lidar com a derrota e tendes a desistir com raiva.

Porque é que os fãs do Valheim iriam gostar disto?

Mais uma vez, não há vikings neste jogo, mas isso não significa que seja mau. O RUST é um dos primeiros jogos de RPG com ênfase na sobrevivência e na construção de bases. Com combates intensos e um ambiente de PvP implacável, o RUST é para fãs hardcore do Valheim que apreciam um desafio avassalador.

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12. Subnautica [O melhor jogo semelhante ao Valheim para sobrevivência oceânica e mistério]

A nossa pontuação Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência e criação num mundo aberto subaquático Plataformas PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, macOS Ano de lançamento 2018 Criador(es) Unknown Worlds Entertainment Tempo médio de jogo 20-30 horas

O Subnautica troca as florestas exuberantes por vastos oceanos alienígenas no Planeta 4546B. Continuas a fabricar equipamento, a construir bases e a abrir caminho através de biomas hostis, o que faz deste jogo uma escolha de destaque para os fãs de jogos como o Valheim que procuram um toque único na dinâmica de sobrevivência e criação.

Depois de uma aterragem forçada no mar, vas à procura de recursos, fabricas fatos de alta tecnologia e constróis habitats subaquáticos. Ao contrário do Valheim, o Subnautica é uma aventura para um jogador.

Porque é que o escolhemos? Escolhemos o Subnautica porque é uma verdadeira obra-prima em exploração atmosférica, oferecendo um sistema de progressão baseado no equipamento e biomas aterrorizantes nas profundezas do mar que emocionam os fãs de jogos como o Valheim.

A principal lição é que jogos envolventes como o Subnautica tornam a experiência ainda mais assustadora, porque não há ninguém por perto para te ajudar. O Subnautica está cheio de criaturas alienígenas que querem devorar-te vivo. Se achavas que o mar era assustador, o jogo vai ensinar-te rapidamente que até a superfície pode ser perigosa.

O Subnautica é um jogo de sobrevivência à moda antiga, com todas as mecânicas e sistemas de jogo famosos. Por ser um jogo para um único jogador, também acho que é mais envolvente, especialmente com uns auscultadores e um monitor de jogos adequado para realçar os gráficos e as cores vibrantes.

Porque é que os fãs de Valheim iriam gostar dele?

No geral, o Subnautica é um jogo de sobrevivência excecional, com um mundo envolvente, um design de som excecional e uma dinâmica de jogo imprevisível. Está longe do Valheim em termos de cenário, mas isso não deve impedir-te de o experimentares.

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13. Soulmask [O melhor jogo semelhante ao Valheim para gestão tribal e combate tático]

A nossa pontuação Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência e criação num mundo aberto, RPG sandbox Plataformas PC Ano de lançamento 2024 Criador(es) CampFire Studio / Qooland Games Duração média do jogo Até 60 horas para a história principal

O Soulmask é um jogo de sobrevivência cativante, em terceira pessoa e de mundo aberto, que oferece uma autêntica experiência tipo «sandbox» para os fãs que procuram jogos como o Valheim. Ao escapares de um ritual de sacrifício, descobres uma máscara antiga e misteriosa que te concede poderes divinos.

Isto dá-te a capacidade de possuir membros da tribo e de comandar habilidades extraordinárias. Passado num deserto brutal e extenso, o jogo combina a recolha tradicional de recursos e a construção de bases com um sistema de recrutamento tribal profundamente gratificante.

Porque é que o escolhemos? Escolhemos o Soulmask porque o seu combate fluido na terceira pessoa, a progressão pelos biomas e as mecânicas abrangentes de automação dos NPCs fazem dele um dos jogos mais completos, semelhantes ao Valheim, disponíveis atualmente.

O resultado é um ciclo de sobrevivência rico, onde a tua base cresce de uma pequena fogueira para uma fortaleza extensa e autossustentável. Vais recrutar e possuir membros da tribo habilidosos para lidar com as tare fas rotineiras de agricultura, artesanato e defesa, enquanto exploras ruínas perigosas e derrotas chefes regionais gigantes.

O combate tático do Soulmask exige gestão da resistência, defesas e domínio de oito tipos distintos de armas, proporcionando uma profundidade mecânica intensa em cada confronto.

Porque é que os fãs do Valheim vão gostar?

Os fãs de jogos como o Valheim vão adorar a perspetiva na terceira pessoa do Soulmask, a progressão tecnológica gratificante bioma a bioma e as lutas desafiantes contra chefes. Se gostas de construir povoações elaboradas com amigos, gerir níveis de equipamento e aventurar-te em terras inexploradas para enfrentar ameaças mortíferas, este sandbox tribal místico é a escolha ideal.

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14. Tribos de Midgard [O melhor jogo semelhante ao Valheim para sobrevivência roguelite com temática viking]

A nossa pontuação Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência, RPG de ação Plataformas Windows, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Norsefall Games, Gearbox Publishing Tempo médio de jogo 28 horas para a história principal

O Tribos de Midgard combina combate ARPG com defesa de bases. Durante o dia, corres à procura de recursos e, à noite, defendes a aldeia. Não há como errar com o Tribos de Midgard, que se passa na mitologia nórdica, com gráficos deslumbrantes ao estilo cartoon, ambientes que parecem saídos de um conto e combates brutais. Os níveis gerados proceduralmente tornam o jogo imprevisível, à medida que lutas contra diferentes criadores que tentam provocar o Ragnarok.

Os combates são divertidos, mas também vais ter de sobreviver, criar itens e construir abrigos. Eu jogo o Tribos de Midgard sozinho porque sou um bocado anti-social, mas quando jogo com um amigo, divirto-me imenso. A natureza «roguelite» torna o jogo mais acessível do que os jogos «roguelike» mais exigentes.

Por que é que o escolhemos Este jogo oferece elementos de sobrevivência fantásticos com mitologia nórdica e vikings, tornando-o assustadoramente semelhante ao Valheim, se quiseres explorar mais este cenário.

Além disso, a sua jogabilidade bem trabalhada torna-o muito menos «desajeitado» do que os jogos de sobrevivência típicos. O Tribos de Midgard foi lançado em 2021 e continua a dar que falar alguns anos depois. No entanto, é um jogo muito mais pequeno do que o Valheim e não é atualizado com tanta frequência. Ainda assim, há conteúdo de sobra para explorar e desfrutar.

Porque é que os fãs de Valheim iriam gostar dele?

Como fã do Valheim e dos Vikings, o Tribos de Midgard saciou essa minha vontade de mais. O combate, a exploração, a construção do mundo e o estilo artístico fizeram do Tribos de Midgard um dos jogos mais envolventes para uma tarde de domingo. Diria que é um jogo bastante realista, com as suas mecânicas de criação, construção de bases e sobrevivência.

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15. Palworld [O melhor jogo tipo Valheim para sobrevivência com domesticação de criaturas]

A nossa pontuação Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência em mundo aberto, coleção de criaturas Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, macOS Ano de lançamento 2024 Criador(es) Pocketpair Tempo médio de jogo Até 65 horas para os objetivos principais

O Palworld é um jogo de sobrevivência em mundo aberto, super viciante e cheio de ação, que se destaca entre os melhores jogos, como o Valheim, ao combinar a construção tradicional de bases com mecânicas de captura de monstros.

Lançado nas misteriosas Ilhas Palpagos, tens de recolher matérias-primas, construir abrigos e capturar criaturas elementais chamadas «Pals» para sobreviveres aos climas adversos, à fome e às facções hostis e agressivas. O jogo oferece uma dinâmica de jogo infinitamente cativante que te leva constantemente a explorar territórios desconhecidos.

Por que é que o escolhemos Escolhemos o Palworld porque a sua integração hilariante e profundamente gratificante entre a automatização de criaturas, a exploração de mundo aberto e os encontros com chefes faz dele um dos jogos mais divertidos do género do Valheim que existe no mercado.

O resultado é um sandbox de sobrevivência caótico, mas surpreendentemente profundo, onde os teus Pals capturados se tornam o motor de toda a tua operação. Além de lutarem ao teu lado com armamento pesado, os teus Pals tratam da agricultura, da produção de eletricidade, da mineração de minérios e da criação de equipamento na tua base principal.

Vais aventurar-te por diversos biomas, enfrentar chefes de sindicatos imponentes, construir complexos automatizados em expansão e fabricar armaduras e armas avançadas para conquistar a ilha.

Por que é que os fãs de Valheim vão gostar?

Os fãs de jogos como o Valheim vão adorar a exploração sem limites do mundo aberto do Palworld, as batalhas contra chefes regionais em torres, a progressão de equipamento e a construção cooperativa de bases. Troca a mitologia viking por criaturas armadas com armas de fogo, mantendo ao mesmo tempo o ciclo gratificante de te aventurares para recolher materiais, melhorar a tua árvore tecnológica e construir uma base próspera com os amigos.

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16. DayZ [O melhor jogo semelhante ao Valheim para uma sobrevivência brutal num mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência Plataformas Windows, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador(es) Bohemia Interactive Tempo médio de jogo 50 a 100 horas

O DayZ é um jogo sandbox que é, sem dúvida, a escolha ideal para quem procura sobrevivência. Os jogadores têm de interpretar o terreno e tratar cada abre-latas como se fosse um tesouro. O DayZ é a obra-prima da Bohemia Interactive, que te atira para um mundo aberto brutal onde lutas por recursos e enfrentas zombies e animais selvagens. Também o considero um dos melhores jogos de RPG tático, graças ao seu sistema de tiro realista e aos elementos de RPG cuidadosamente trabalhados que o acompanham.

Porque é que o escolhemos Pura tensão de sobrevivência para grupos que gostam de arriscar. O jogo atraiu milhões de novos jogadores em 2022 e continua em alta.

O DayZ é melhor jogado com um grupo de amigos. Mas também podes ser um solitário, não confiar em ninguém e tentar sobreviver neste mundo cruel. O DayZ é um dos melhores jogos semelhantes ao Valheim pelas suas cenas de ação, e até tem um toque de terror para te manter em alerta.

Além disso, o seu design de som e os gráficos realistas tornam-no altamente imersivo. Comparando-o com o Valheim, podemos ver diferenças evidentes na jogabilidade e nas definições do cenário. No entanto, os elementos de jogabilidade, como a recolha de recursos, a criação de itens e a luta incessante pela sobrevivência, são praticamente idênticos.

Porque é que os fãs de Valheim vão gostar?

O DayZ capta aquela sensação de desolação e desesperança quando tentas simplesmente chegar ao fim de mais um dia. É uma mistura perfeita de tiroteios táticos, combate corpo a corpo cru e navegação inteligente pelo mundo, essenciais para o sucesso. É um dos pioneiros deste género, por isso vamos todos curvar-nos perante ele.

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17. Nightingale [O melhor jogo semelhante ao Valheim para uma fantasia vitoriana à luz de lanternas a gás com viagens entre reinos]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Fantasia «Gaslamp», sobrevivência em mundo aberto com criação de itens, ARPG Plataformas PC Ano de lançamento 2024 Criador(es) Inflexion Games Duração média do jogo Cerca de 28 horas para a história principal

Nightingale é um jogo de sobrevivência de fantasia «gaslamp» visualmente deslumbrante que oferece uma aventura inesquecível para jogadores que procuram jogos de topo como o Valheim. Encalhado numa rede mística de reinos Fae após o colapso da rede de portais arcanos, jogas na pele de um Realmwalker que luta para sobreviver numa natureza selvagem da era vitoriana.

O jogo capta aquela mesma emoção mágica e aventureira de entrar em biomas inexplorados, onde te esperam ameaças ambientais hostis e criaturas mitológicas aterradoras.

Por que é que o escolhemos Escolhemos o Nightingale porque o seu sistema único de geração procedural de mundos «Realm Card», a estética vitoriana «gaslamp» e a progressão profunda do «gear-score» fazem dele um dos jogos mais distintos semelhantes ao Valheim.

O resultado é um fascinante jogo de sobrevivência do tipo sandbox, onde usas «Realm Cards» personalizáveis para abrir portais para novos mundos gerados proceduralmente, com biomas específicos, condições meteorológicas e modificadores hostis.

Vais construir elaboradas propriedades vitorianas, fabricar planadores-guarda-chuva e armas de fogo, juntar-te a amigos para aventuras de alto risco em masmorras e derrotar enormes criaturas Fae de nível superior para ganhares materiais raros para equipamentos de nível superior.

Porque é que os fãs de Valheim vão gostar?

Os fãs de jogos como o Valheim vão apreciar o ciclo de progressão bioma a bioma do Nightingale, o combate tático e a construção cooperativa de propriedades. Se gostas de te aventurar em novos mundos misteriosos com amigos, vencer chefes difíceis e criar equipamento especializado para sobreviver a ambientes hostis, esta fantasia vitoriana que te leva de reino em reino oferece uma abordagem brilhante ao género.

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18. Outward [O melhor jogo semelhante ao Valheim para uma sobrevivência implacável num ARPG de mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação em mundo aberto, aventura de sobrevivência Plataformas PC, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) Nine Dots Studio / Deep Silver, Prime Matter Duração média do jogo Cerca de 33 horas para a história principal

O Outward é um RPG de ação na terceira pessoa exigente e profundamente envolvente, que capta na perfeição o espírito de vulnerabilidade aventureira que se encontra em jogos de topo como o Valheim. No papel de um aventureiro comum, em vez de um herói escolhido, tens de saldar uma dívida pessoal antes de te aventurares no perigoso reino fantástico de Aurai.

Proporciona a mesma emoção de atravessar o portão do teu acampamento e entrar numa vasta região selvagem, onde o clima, a gestão da resistência e monstros mortíferos ameaçam todas as expedições.

Por que é que o escolhemos Escolhemos o Outward porque o seu combate tático de ARPG na terceira pessoa, a logística de sobrevivência rigorosa e o modo cooperativo para dois jogadores sem interrupções fazem dele um dos jogos mais gratificantes, à semelhança do Valheim, para aventureiros incondicionais.

O resultado é uma emocionante jornada de fantasia onde a preparação é a chave para a sobrevivência. Tal como em jogos como o Valheim, tens de cozinhar refeições que aumentam as estatísticas, gerir o peso da mochila, acender fogueiras e preparar equipamento especializado antes de te aventurares em masmorras perigosas.

A magia requer rituais complexos, as feridas exigem tratamento adequado e a derrota não significa apenas um ecrã de «game over». Em vez disso, vais acordar capturado por bandidos ou resgatado por um benfeitor misterioso, o que faz com que a tua aventura continue de forma natural.

Por que é que os fãs de Valheim vão gostar?

Os fãs de jogos como o Valheim vão adorar a perspetiva na terceira pessoa do Outward, o combate baseado na resistência e a ênfase no planeamento de expedições. Se gostas de te aventurar em biomas distintos com um amigo, lidar com perigos ambientais e conquistar cada vitória através de uma preparação cuidadosa e da criação de equipamento, este RPG de fantasia implacável oferece-te uma viagem inesquecível.

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19. ICARUS [O melhor jogo semelhante ao Valheim para sobrevivência na natureza selvagem baseada em missões]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência por sessões Plataformas Windows Ano de lançamento 2021 Criador(es) RocketWerkz, Yooreka Studio Tempo médio de jogo Até 100 horas

O ICARUS divide a experiência de sobrevivência em fases cronometradas, uma mistura de sessões de jogo e desbloqueios a longo prazo que podes aproveitar entre semanas agitadas. Não há dúvida de que jogos como o Valheim proporcionam muita diversão se derem prioridade à sobrevivência intensa, às mecânicas de construção e ao combate viciante. Pois bem, o ICARUS está aí para isso, oferecendo gráficos lindos e uma experiência PvE incrível que podes desfrutar sozinho ou no modo cooperativo. O ICARUS é incrivelmente profundo.

Por que é que o escolhemos O ICARUS é único pela sua abordagem baseada em sessões, que tem vários objetivos para completar. É uma visão diferente da fórmula de sobrevivência que vale a pena explorar.

Os disparos têm um impacto forte; o sistema de melhorias abrangente e as missões cronometradas são mais do que gratificantes. O ICARUS permite-te construir o teu posto avançado ao explorar e recolher os recursos necessários. Um sistema de atualizações permite-te melhorar os teus talentos, armas e posto avançado.

Admito que sinto um pouco a falta de toda a mitologia nórdica, mas o ICARUS é tão envolvente que acabo sempre por me esquecer disso. Afinal, é um jogo na primeira pessoa, o que aumenta a sensação de imersão. Alguns jogos de estratégia bem conhecidos também podem ser envolventes, e o Frostpunk vem-me imediatamente à cabeça como outra joia subestimada do género de sobrevivência.

Porque é que os fãs de Valheim iriam gostar disto?

O ICARUS é uma delícia para quem procura jogos parecidos com o Valheim. Mais uma vez, gira tudo em torno da sobrevivência, da procura de recursos e da luta contra inimigos implacáveis e perigos ambientais. Não há vikings nem nada disso, mas, vá lá, podemos divertir-nos sem eles, não é?

20. The Forest [O melhor jogo tipo Valheim para uma sobrevivência cooperativa assustadora e defesa de bases]

A nossa pontuação Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Horror de sobrevivência Plataformas Windows, PlayStation 4 Ano de lançamento 2018 Criador(es) Endnight Games Tempo médio de jogo 16 horas para os objetivos principais

The Forest é um jogo de terror de sobrevivência do tipo sandbox que te deixa numa península hostil e te permite construir e lutar contra canibais inteligentes com os teus amigos. Tem aquele ritmo do Valheim, só que mais sombrio e implacável. The Forest pode não parecer um jogo ao estilo do Valheim, mas é, em mais aspetos do que possas imaginar. Depois de um acidente de avião, és atirado para uma selva densa, onde lutas para sobreviver contra mutantes canibais. Vais recolher recursos, criar armas e construir abrigos para sobreviver.

O The Forest é jogado numa perspetiva na primeira pessoa, o que maximiza a imersão e faz com que pareça mais real, graças aos gráficos lindos. Sendo um dos melhores jogos de sobrevivência, o The Forest é extremamente difícil e implacável se não pensares duas vezes antes de cada movimento.

Por que é que o escolhemos Capta na perfeição aquele ciclo de «construir de dia, sobreviver à noite» que os fãs de Valheim adoram. E tem um grande poder de permanência, com mais de 5,3 milhões de cópias vendidas até ao final de 2018.

Diria que é um jogo de terror sangrento e fantástico! Ficar aterrorizado por uma horda de mutantes a perseguir-te entre árvores densas faz-me mijar nas calças. Com uns auscultadores de qualidade, a experiência faz-me tremer! O The Forest não te dá a mão, o que eu adoro.

O The Forest saiu em 2018, anos antes do lançamento inicial do Valheim. Apesar da idade, continua a ser o melhor jogo do género do Valheim que podes jogar sozinho ou em modo cooperativo. Até o modo de RV está incluído, se tiveres coragem suficiente para enfrentar canibais de arrepiar e olhá-los diretamente nos olhos, caramba!

Porque é que os fãs do Valheim iriam gostar dele?

Não há nada para odiar em The Forest. É um jogo de sobrevivência bem elaborado, com uma pitada (das boas) de terror para apimentar as coisas. The Forest é um jogo completo ao estilo do Valheim, mas com uma abordagem diferente da mesma fórmula, o que o torna perfeito para quebrar a rotina entre as sessões de Valheim.

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21. Grounded [O melhor jogo tipo Valheim para uma aventura divertida no quintal]

A nossa pontuação Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência Plataformas Windows, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios Tempo médio de jogo 70 horas para a história principal

O Grounded encolhe-te até ao tamanho de uma formiga e faz-te sentir pequeno, enquanto combates insetos e aranhas nojentas num jogo parecido com o Valheim. Mas não se trata só de combate. Se detestas aranhas, vais detestá-las ainda mais, mas tenho a certeza de que, pelo menos, vais gostar da jogabilidade desafiante de sobrevivência do jogo.

Vais ter de reunir recursos e usar a criação de itens a teu favor. Constrói abrigos e arranja novas armas para combater insetos num jogo que, apesar de ter gráficos ao estilo de desenhos animados, às vezes ainda dá medo. Apesar de ser um dos melhores jogos parecidos com o Valheim, o Grounded tem um aspeto completamente diferente.

Porque é que o escolhemos? Escolhemos o Grounded por causa do seu combate espetacular, dos belos cenários do jogo e das mecânicas de sobrevivência de primeira classe que os verdadeiros fãs do Valheim vão adorar. Mais de 10 milhões de jogadores entraram na ação antes da versão 1.0 e as atualizações mantiveram o ritmo.

No entanto, assim que o jogares, vais perceber que é um excelente RPG de ação com combate fluido e uma boa gestão de inventário. O Grounded não é um jogo de sobrevivência sem sentido. Tem uma história profunda, um universo rico e um design ambiental cuidado, o que o torna uma joia escondida na categoria dos jogos semelhantes ao Valheim.

Porque é que os fãs de Valheim vão gostar?

Os fãs de Valheim vão adorá-lo pelos gráficos divertidos, pela jogabilidade suave e pela criação de itens. A história de fundo é interessante e os ambientes vastos e enormes tornam o jogo muito envolvente.

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22. O Mito dos Impérios [O melhor jogo semelhante ao Valheim para conquistas medievais em grande escala]

A nossa pontuação Enebameter 8.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência Plataformas Windows Ano de lançamento 2021 Criador(es) Angela Game, Imperium Interactive Entertainment Tempo médio de jogo Mais de 400 horas

O Mito dos Impérios não reinventa a roda. É um jogo de sobrevivência na terceira pessoa onde caças animais selvagens, recolhes recursos e crias armas, itens de cura e abrigos. O jogo passa-se num mundo antigo com ambientes vastos, florestas densas e cidades detalhadas à espera de serem exploradas.

Porque é que o escolhemos O Mito dos Impérios oferece uma experiência clássica de sobrevivência semelhante à do Valheim. Para equipas que querem logística e política, e não só chefes. E não te vais sentir sozinho, com um pico histórico de cerca de 47,7 mil CCU no Steam.

Apesar de ser um jogo relativamente novo, tem muitas expansões excelentes, como novos mapas, itens cosméticos e itens no jogo. O Mito dos Impérios tem gráficos fantásticos e um mundo envolvente que incentiva a sobrevivência a todo o custo. É um jogo sólido para um jogador, se estiveres a jogar sozinho.

No entanto, recomendo que o faças com amigos e que te envolvas em batalhas PvP para uma emoção sem fim.

Porque é que os fãs de Valheim iriam gostar dele?

No geral, o O mito dos impérios preenche muitos requisitos e acerta em muitas coisas, merecendo o título de um dos melhores jogos semelhantes ao Valheim. Apesar de ter um combate um pouco mais «desajeitado», outros aspetos do jogo são perfeitos, especialmente se gostares de mundos antigos e de sobrevivência hardcore.

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23. Expeditions: Viking [O melhor jogo semelhante ao Valheim para aventuras históricas com vikings]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Estratégia, RPG tático Plataformas Windows Ano de lançamento 2017 Criador(es) Logic Artists, THQ Nordic Tempo médio de jogo Mais de 32 horas para a história principal

O Expeditions: Viking não é um sandbox puro. É um RPG tático onde as escolhas do teu clã têm repercussões nas incursões e na diplomacia. Não esperes poder construir o que quiseres. Esquece os MMORPGs e os grandes jogos online. O Expeditions: Viking é, em muitos aspetos, um jogo semelhante ao Valheim, mas num mundo para um jogador, onde vais desfrutar de exploração, combate e sobrevivência por tua conta. É uma boa mudança de ritmo se quiseres uma história e uma jogabilidade gratificante.

Por que é que escolhemos isto Tens um ambiente nórdico e escolhas difíceis quando quiseres fazer uma pausa da rotina exaustiva. E uma boa receção por parte de um público exigente, com uma pontuação Metascore de ~74 e uma pontuação dos utilizadores de ~8,1 no PC. As pessoas dizem que o jogo é ótimo, e tenho a certeza de que também vais adorar.

Do ponto de vista da jogabilidade, trata-se, em parte, de um jogo de estratégia, mas joga-se de forma fluida e mantém-te constantemente envolvido, apesar do combate por turnos. O jogo permite uma personalização extensa das personagens, onde podes modificar a aparência, as estatísticas e as habilidades das tuas personagens para uma experiência melhor.

O «Expeditions: Viking» é um jogo profundo, com imenso conteúdo, ambientes variados e uma história abrangente. É um jogo para um jogador, mas vais facilmente passar mais de 100 horas nas missões principais e secundárias e na exploração.

Porque é que os fãs de Valheim vão gostar?

Embora não seja tão centrado na sobrevivência como o Valheim, o Expeditions: Viking capta o seu espírito com uma história com temática viking, uma jogabilidade excelente e um mundo cativante. A única «peculiaridade» é o facto de ser apenas para um jogador, mas podes sempre optar pelos melhores jogos multijogador se te aborreceres.

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24. Northgard [O melhor jogo semelhante ao Valheim para a construção estratégica de reinos nórdicos]

A nossa pontuação Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Estratégia em tempo real Plataformas Windows, Nintendo Switch, Linux, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android Ano de lançamento 2018 Criador(es) Shiro Games Tempo médio de jogo Mais de 14 horas para a história principal

Ok, então, há outro paraíso nórdico: o Northgard. Adoro este jogo de estratégia em tempo real pela sua apresentação visual, jogabilidade gratificante e um vasto mundo aberto. O Northgard é tanto um jogo para um jogador como online (PvP e cooperativo), o que o torna super versátil. Diria também que é um jogo multigénero.

Por que é que o escolhemos O Northgard é ideal para os fãs do Valheim que também adoram o género de estratégia. É uma opção perfeita para combinar sobrevivência e estratégia, algo difícil de encontrar.

Por um lado, tens elementos de sobrevivência, como construir, recolher recursos e gerir o clã. Por outro lado, os elementos de construção de cidades e de combate do jogo garantem que não há momentos aborrecidos. O Northgard dá grande ênfase à exploração e à construção do mundo.

Vais enfrentar obstáculos quase intransponíveis, como montanhas nevadas, florestas densas e os espectros de outros jogadores. Tens de sobreviver construindo uma base e levando o teu clã viking à vitória. Explora o mundo, descobre os seus segredos e torna-te o clã mais poderoso do Trono.

Porque é que os fãs de Valheim iriam gostar disto?

A mitologia nórdica do Northgard define na perfeição o cenário e a história. A sua jogabilidade cativante e o seu mundo deslumbrante fazem dele um dos melhores jogos semelhantes ao Valheim. Embora seja fundamentalmente diferente em termos de jogabilidade, é um título fantástico para explorares no teu tempo livre.

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25. No Man’s Sky [O melhor jogo semelhante ao Valheim para criação e descoberta cósmicas]

A nossa pontuação Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência, ação e aventura Plataformas Windows, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch 1 e 2, macOS Ano de lançamento 2016 Criador(es) Hello Games Tempo médio de jogo 30-160 horas

O No Man’s Sky é famoso pelo seu universo gerado proceduralmente, onde podes explorar planetas sem limites, extrair recursos e construir bases. É um jogo fantástico que inclui uma jogabilidade de sobrevivência profunda e a combina com ação na primeira pessoa contra criaturas enquanto procuras recursos.

Porque é que o escolhemos Um jogo de sobrevivência que dá prioridade à exploração, mas que continua a recompensar o planeamento, com uma avaliação «Muito Positiva» e cerca de 89% de opiniões positivas dos utilizadores (Steam), além de um pico de cerca de 42 mil CCU no lançamento.

O jogo é muito variado, oferecendo um modo PvP online ou um modo cooperativo onde podes explorar os planetas com um amigo. O No Man’s Sky já tem quase uma década, mas continua a impressionar. Este é um dos raros jogos em que prefiro o modo multijogador, porque é muito animado.

Como o No Man’s Sky continua relevante e super jogável, não faltam momentos divertidos de sobrevivência com outros jogadores. Aposto que também gostarias de experimentá-lo em RV para uma imersão máxima. Tens sorte, porque o No Man’s Sky é fantástico neste modo!

Porque é que os fãs de Valheim vão gostar?

Nem sempre é preciso mitologia nórdica e vikings ferozes para explorar e sobreviver. O No Man’s Sky vai cativar-te com os seus gráficos, jogabilidade refinada e modo multijogador de primeira. Os verdadeiros fãs do Valheim vão ficar impressionados.

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26. Astroneer [O melhor jogo semelhante ao Valheim para criação planetária descontraída]

A nossa pontuação Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência Plataformas Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador(es) System Era Softworks Tempo médio de jogo 24-70 horas

O Astroneer é um jogo de sobrevivência e sandbox acolhedor e criativo, onde podes moldar planetas, automatizar recursos, dar asas à criatividade e explorar. Este jogo é mesmo de arrasar. Um dos melhores jogos ao estilo do Valheim em 2026 . Os seus gráficos chamativos e com um estilo de desenho animado deixam-me sempre de boca aberta. E a jogabilidade? Caramba, é cheia de gestão de recursos, construção de bases, terraformação e exploração, o que me entusiasma sempre.

Por que é que escolhemos isto O Astroneer é uma ótima opção para relaxares depois de todos os gigantes da sobrevivência hardcore que já abordámos. Experimenta-o se quiseres aliviar a tensão, desfrutar de visuais deslumbrantes e explorar ao teu próprio ritmo.

O Astroneer já tem cerca de uma década, mas a sua beleza não está a desvanecer-se. O seu encanto reside tanto no modo para um jogador como no modo cooperativo, enquanto tu e o teu amigo exploram o mundo vasto do Astroneer e criam bases com linhas de produção para se manterem vivos. O Astroneer é um mestre da sobrevivência descontraída, o que eu gosto imenso.

Não há aquela tensão exagerada nem aquele horror que se vê na maioria dos jogos FPS famosos com elementos de terror. Em vez disso, és atirado para este mundo colorido e deixado à tua sorte para o explorares, à procura de recursos sozinho ou com um amigo. Que jogo tão envolvente!

Porque é que os fãs do Valheim iriam gostar disto?

O Astroneer é o substituto perfeito do Valheim se valorizas a exploração detalhada do mundo, gráficos distintos e uma jogabilidade refinada. E o melhor de tudo é que o Astroneer é uma obra-prima de otimização, por isso não precisas do portátil ou PC de jogos mais potente para o rodares sem problemas.

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27. Project Zomboid [O melhor jogo semelhante ao Valheim para sobrevivência isométrica hardcore]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG, sobrevivência Plataformas macOS, Windows, Linux Ano de lançamento 2013 Criador(es) The Indie Stone Duração média do jogo Mais de 60 horas

Ok, este aqui parece assustador — zombies e morte permanente, caramba! O Project Zomboid é um jogo de sobrevivência com perspetiva aérea que dá ênfase à recolha de itens, à construção, ao combate e à criação de objetos numa cidade enorme.

Porque é que o escolhemos O Project Zomboid acerta em cheio na atmosfera e no medo que os zombies provocam. Embora não seja parecido com o Valheim em termos de cenário, a jogabilidade compensa isso.

Vais vasculhar casas abandonadas e percorrer ruas estreitas enquanto procuras comida e materiais de construção. O Project Zomboid não é um jogo de zombies qualquer. É basicamente um simulador de «vida difícil» em que basta uma pequena mordida de zombie para te separar da morte.

Embora jogá-lo no modo a um jogador o torne muito mais assustador, acho que é ainda mais intenso no modo PvP, onde outros jogadores podem entrar na jogada e arruinar a tua vida (os adversários, espero).

Porque é que os fãs do Valheim iriam gostar disto?

Tem todos os elementos de jogabilidade imersiva do Valheim. Jogos como o Project Zomboid vêm reforçar essa atmosfera assustadora e as ruas infestadas de zombies, e vais ter uma experiência brutal que te vai deixar de joelhos a implorar por perdão. Se isso não te parece fantástico, não sei o que é que te parece.

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28. SCUM [O melhor jogo tipo Valheim para uma simulação humana realista]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência Plataformas Windows Ano de lançamento 2025 Criador(es) Gamepires Tempo médio de jogo 15 a 40 horas

O SCUM gira à volta do metabolismo, da resistência e de regras de simulação hardcore. É uma das alternativas mais cruas ao Valheim. O SCUM pode parecer um típico jogo de sobrevivência na terceira pessoa, mas acredita, vai dar-te um bom trabalho. O destaque vai para as mecânicas realistas, como a tua taxa metabólica, que desce quando não comes com frequência, ou a pontuação de fama, que aumenta consoante a tua capacidade de sobrevivência.

Porque é que o escolhemos Para jogadores que adoram os números por trás da fantasia de sobrevivência.

Também me lembro de ter de tirar a minha máscara de gás sempre que tinha de comer. Tipo, quem é que faz isso na vida real?! O Scum não reinventa a roda, mas, como jogo semelhante ao Valheim, pega nos elementos fundamentais de sobrevivência e leva-os a outro nível.

O combate no Scum é um pouco desajeitado às vezes, mas isso é típico deste género. Para compensar, inclui uma variedade de armas, perigos ambientais e veículos que tornam o jogo muito mais divertido.

Porque é que os fãs do Valheim vão gostar?

Por falar em diversão, o Scum é um jogo «tudo-em-um» como o Valheim, e acho que vai satisfazer muitos gostos. É um excelente jogo de luta, um shooter e uma joia da sobrevivência hardcore. Se procuras meses de diversão, entra na onda do hype.

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29. Dune: O Despertar [Ideal para sobrevivência em escala de deserto e política]

A nossa pontuação Enebameter 7.88/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação, sobrevivência Plataformas PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2025 Criador(es) Funcom Tempo médio de jogo 80 a 110 horas

Dune: O Despertar é um MMO de sobrevivência à escala de Arrakis sobre especiarias e política. Para quem gosta de jogos parecidos com o Valheim, este troca as florestas nórdicas por desertos espaciais e mantém intacto aquele ritmo de cooperação: construir, equipar e fazer raids. É surpreendentemente fácil de jogar para um MMO de grande escala, mas nenhum jogo desta lista castiga a negligência como este.

Porque é que o escolhemos? Combina sobrevivência + política + conflito em grande escala e oferece aos fãs de Valheim um mundo aberto que se adapta às tensões globais, tendo batido o recorde interno de vendas da Funcom ao atingir mais de 1 000 000 de cópias vendidas nas semanas de lançamento.

Começas como um catador solitário e acabas a comandar frotas de colheitadeiras sob dois sóis. O controlo dos recursos e o timing são tão importantes quanto as espadas ou as armas de fogo.

Quando a tempestade de areia chega, é pura energia de Halloween… céus alaranjados, trovões e o zumbido de um verme da areia algures lá em baixo. Poucos MMOs conseguem dar tanta vida ao próprio mundo, e a mistura criada pela Funcom, juntamente com os desafios sociais, mantêm tudo divertido porque é imprevisível.

Porque é que os fãs do Valheim iam gostar disto?

Capta a essência de sobrevivência dos jogadores do Valheim, mas acrescenta política em grande escala e MAIS tensão no mundo.

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30. Abiotic Factor [Alternativa ao Valheim com sobrevivência em instalações de ficção científica]

A nossa pontuação Enebameter 7.88/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG, Aventura, Simulação, Tiro Plataformas PC, PS5, Xbox Series Ano de lançamento 2025 (1.0) Criador(es) Deep Field Games, Playstack Tempo médio de jogo 60 a 80 horas

O «Abiotic Factor» é um jogo de sobrevivência e criação ao estilo «Black Mesa», que se passa numa instalação de investigação em ruínas. Assemelha-se a jogos de aventura como o «Valheim», porque mistura exploração, criação, sobrevivência e modos cooperativos num ciclo bem integrado. O tom é leve nas conversas, mas os sistemas são exigentes, por isso, se fores novato, é melhor jogares com amigos até desbloqueares os multiplicadores de força.

Por que é que o escolhemos Os utilizadores recomendam frequentemente o jogo em fóruns online quando se procura uma alternativa ao Valheim. É um jogo de 2025, mas também tem um toque nostálgico.

Adoro os quebra-cabeças do laboratório e o caos do tipo «ups, nova dimensão». Nas profundezas da instalação, vais vasculhar e defender-te contra anomalias paranormais. Os portais desequilibram tudo. A interface é simples e intuitiva logo no início, por isso adaptas-te aos sistemas complexos sem complicações.

Após o lançamento completo, chamou bastante a atenção e foi nomeado para «Melhor Jogo Indie» e «Jogo do Ano para PC» nos Golden Joystick Awards de 2025.

Porque é que os fãs de Valheim iriam gostar disto?

Os jogadores de Valheim estão habituados a criar itens, defender bases e a uma escalada gradual da ação. O Abiotic Factor reflete esse ritmo, mas com um toque de terror de ficção científica e anomalias espaciais para te tirar da tua zona de conforto. É familiar, mas estranho na medida certa para ser emocionante.

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Mini-guia do comprador de artigos de sobrevivência: como arranjar chaves legítimas e esticar o teu orçamento

Aqui tens uma lista rápida e prática que te ajuda a comprar de forma mais inteligente:

Compara os preços por região: os preços dos jogos digitais podem variar bastante entre diferentes plataformas e lojas. Dá uma olhadela no Eneba para arranjar chaves baratas e evitar que o teu orçamento para jogos dispare.

os preços dos jogos digitais podem variar bastante entre diferentes plataformas e lojas. Dá uma olhadela no Eneba para arranjar chaves baratas e evitar que o teu orçamento para jogos dispare. Confirma a tua plataforma: Verifica bem se a chave funciona no Steam, Epic Games, GOG, Nintendo Switch, Xbox ou PlayStation antes de finalizar a compra, para não ficares com uma chave de jogo que não podes usar.

Verifica bem se a chave funciona no Steam, Epic Games, GOG, Nintendo Switch, Xbox ou PlayStation antes de finalizar a compra, para não ficares com uma chave de jogo que não podes usar. Verifica as restrições regionais: procura sempre a indicação «Global» ou a etiqueta da tua região específica (como «EUA» ou «América do Norte») para garantir que a chave é ativada sem problemas na tua localização.

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Dica de profissional Se não conseguires encontrar o jogo específico na Eneba, escolhe um cartão-presente entre as imensas ofertas com desconto para a tua consola ou PC! Recarrega a tua conta e compra o jogo. É fácil.

O meu veredicto final: que jogo parecido com o Valheim devo jogar?

Se estás aqui para começar já esta noite, escolhe um jogo parecido com o Valheim com base no que te apetece, e não só pelas definições.

Se és novo no mundo da sobrevivência → Grounded. É fácil de começar, tem objetivos claros, mas continua a ser desafiante.

É fácil de começar, tem objetivos claros, mas continua a ser desafiante. Equipas hardcore → Rust ou DayZ. Altos sociais, baixos brutais, histórias para contar durante dias.

Altos sociais, baixos brutais, histórias para contar durante dias. Mentes criativas → Astroneer. Layout e ciclos logísticos super gratificantes.

Layout e ciclos logísticos super gratificantes. Caçadores de chefes → V Rising. Um mapa cheio de alvos e poderes para perseguir.

Um mapa cheio de alvos e poderes para perseguir. Exploradores descontraídos → Subnautica: Below Zero ou No Man’s Sky. A descoberta em primeiro lugar, o perigo quando quiseres.

Perguntas frequentes