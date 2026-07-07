Die besten zentralen Mittelfeldspieler EAFC 26: Das Mittelfeld beherrschen

Die besten zentralen Mittelfeldspieler in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 sind der Motor jedes Teams. Sie geben das Tempo vor, verbinden Abwehr und Angriff und entscheiden darüber, ob man dem Ball hinterherläuft oder das Spiel kontrolliert .

In Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26, spielen sie eine noch größere Rolle als in den vorherigen Teilen. Die neue taktische KI und die Spielerentwicklungssysteme belohnen Trainer, die in den richtigen Mittelfeldkern investieren. Ein guter Mittelfeldspieler verschafft dir die Kontrolle; ein großartiger serviert dir die Siege auf dem Silbertablett.

Dieser Leitfaden stellt die allerbesten Optionen vor: bewährte Weltklasse-Spieler, Schnäppchen-Wunderkinder und preiswerte Juwelen, die nur darauf warten, durchzustarten. Lies weiter, um die Mittelfeldspieler zu entdecken, die deine Mannschaft zu einer Macht machen werden.

Zentrale Mittelfeldspieler mit dem größten Potenzial im Karrieremodus in EAFC 26

Im Mittelfeld entscheidet sich alles. Die besten jungen zentralen Mittelfeldspieler in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 can sich zu Spielmachern, Abwehrkräften oder Box-to-Box-Spielern entwickeln die jedes Spiel bestimmen. Wenn man sie frühzeitig unter Vertrag nimmt, hat man das Rückgrat seiner Mannschaft für Jahre gesichert.

Manche sind bereits so weit, dass sie vom Anpfiff an das Mittelfeld leiten können, während andere noch etwas Geduld brauchen, bevor sie ihre Höchstform erreichen. So oder so, Damit sparen Sie Geld und Ihnen eine Mannschaft zu bieten, die sich Saison für Saison verbessert.

Wähle jetzt die richtigen Spieler aus, dann wird dein Mittelfeld nicht nur mithalten können – es wird dominieren. In diesem Leitfaden stelle ich dir die Spieler vor, auf die du ein Auge haben solltest, von teuren Superstars bis hin zu versteckten Schnäppchen, die nur darauf warten, gefördert zu werden.

AUF LAGER EXKLUSIVES ANGEBOT VERLAG

ENEBA-PREIS

HUB-PREIS

★

★

★

★

★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE





i





Sie müssen kein registrierter Nutzer sein, um die Funktion zu nutzen. Nutzungslimit: 3.







DERZEIT NICHT VERFÜGBAR

Bei Eneba einkaufen



Wer sind die besten zentralen Mittelfeldspieler, die man im Karrieremodus von FC 26 kaufen kann?

Im Mittelfeld werden Spiele entschieden. Einige zentrale Mittelfeldspieler in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 gehören bereits zur Elite und können Ihre Mannschaft vom Anpfiff an führen, während andere zunächst günstig sind und sich mit etwas Geduld zu wahren Monstern entwickeln. Die folgende Tabelle vereint beides Stars mit hohen Gehältern und vielversprechende Nachwuchstalente zu Schnäppchenpreisen die sich zu euren zukünftigen Kapitänen entwickeln können.

Spieler Age Verein Stelle(n) Marktwert (geschätzt) OVR POT Jude Bellingham 22 Real Madrid Kamera/Kamera 174,5 Millionen Euro 90 94 Florian Wirtz 23 Bayer Leverkusen CAM/CM/ST 150,5 Millionen Euro 89 93 Pedri 23 Fußballverein Barcelona Bauwesen, Konstruktion und Management / Computergestütztes Entwerfen und Fertigen 149,5 Millionen Euro 89 93 Jamal Musiala 23 Bayern München Mittelfeldspieler/Rechter Außenverteidiger/Linker Flügelspieler/Stürmer 133,5 Mio. € 88 92 João Neves 21 PSG CM/CDM 79,5 Millionen Euro 85 90 Eduardo Camavinga 23 Real Madrid CM/CDM/LB 73,5 Millionen Euro 83 90 Vitinha 26 PSG CM 60 Millionen Euro 89 91 Mikel Jauregizar 22 Sportverein CM/CDM 32 Millionen Euro 78 87 Lucas Bergvall 20 Tottenham Bauwesen, Konstruktion und Management / Computergestütztes Entwerfen und Fertigen Dreiundzwanzig Millionen Euro 77 87 Kenan Yıldız 21 Juventus Innenverteidiger/Linksverteidiger/Linksaußen/Zentraler Mittelfeldspieler 38,5 Millionen Euro 79 89 Ayyoub Bouaddi 18 Klein CM/CDM 12 Millionen Euro 75 86 Christos Mouzakitis 19 Olympiacos Computergestützte Fertigung/Computergestützte Fertigung 4,5 Mio. € 71 86 Tygo Land 20 PSV Eindhoven CM/CDM 3,2 Mio. € 68 86

1. Jude Bellingham [Bester Allrounder im Mittelfeld]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 22 / England / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 90 Frieden (PAC) 80 Schießen (SHO) 86 Passing (PAS) 83 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 78 Bevorzugter Fuß Richtig

Jude Bellingham ist das ultimative Kraftpaket im Mittelfeld, das die gegnerischen Reihen völlig überwältigen kann. Mit seiner herausragenden körperlichen Präsenz, seiner Weltklasse-Ballbeherrschung und seinem außergewöhnlichen defensiven Gespür sorgt er für nahtlose Spielübergänge und taucht im letzten Moment im Strafraum auf, um entscheidende, spielentscheidende Tore zu erzielen.

2. Florian Wirtz [Bester Spielmacher der fortgeschrittenen Spielklasse]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Deutschland / Bayer Leverkusen Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 80 Schießen (SHO) 82 Passing (PAS) 88 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 54 Bevorzugter Fuß Richtig

Florian Wirtz sorgt über die zentralen Flügel für kreative Brillanz und Offensivglanz auf Weltklasseniveau. Ausgestattet mit außergewöhnlicher Spielübersicht und präziser, schneller Dribbeltechnik, durchbricht er kompakte Abwehrreihen mit Pässen, die die Abwehr spalten, oder agiert bei Bedarf sicher als erstklassige „falsche Neun“.

3. Pedri [Das beste Metronom im Mittelfeld]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Spanien / FC Barcelona Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 77 Schießen (SHO) 73 Passing (PAS) 85 Dribbling (DRI) 91 Verteidigung (DEF) 78 Bevorzugter Fuß Richtig

Pedri bestimmt den Rhythmus der Spiele durch makelloses Kurzpassspiel und überragende technische Souveränität. Er agiert auch unter Druck in engen Räumen souverän, sorgt für einen sicheren Ballumlauf und fungiert als ultimativer taktischer Motor für temporeiche, kontrollorientierte Ballbesitzsysteme.

4. Jamal Musiala [Bester kreativer Spieler mit hoher Beweglichkeit und umgekehrter Spielweise]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Germany / FC Bayern München Gesamtbewertung (OVR) 88 Frieden (PAC) 80 Schießen (SHO) 82 Passing (PAS) 80 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 66 Bevorzugter Fuß Richtig

Jamal Musiala verfügt über eine überragende Ballbeherrschung und schlängelt sich in engen Halbräumen mühelos an Verteidigern vorbei. Dank seiner rasanten Beschleunigung und seiner hervorragenden Dribbling-Fähigkeiten kann er direkt aus dem tiefen Mittelfeld mit herausragender Effizienz in die gefährlichen Angriffsbereiche im letzten Drittel vordringen.

5. João Neves [Bester tief stehender Spielmacher]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 21 / Portugal / Paris SG Gesamtbewertung (OVR) 85 Frieden (PAC) 78 Schießen (SHO) 72 Passing (PAS) 83 Dribbling (DRI) 85 Verteidigung (DEF) 81 Bevorzugter Fuß Richtig

João Neves ist ein außergewöhnlicher, tief stehender Spielmacher, der Paris Saint-Germain eine hervorragende Positionsbalance und strukturelle Stabilität verleiht. Er unterbricht die Passwege des Gegners sauber, bevor er den Ballbesitz mit ausgereifter Präzision wieder in die eigene Mannschaft zurückbringt, und bietet damit erstklassige Spielmacherqualitäten zu einem unglaublich realistischen Preis.

6. Eduardo Camavinga [Bester vielseitiger Abwehrspieler]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Frankreich / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 83 Frieden (PAC) 79 Schießen (SHO) 66 Passing (PAS) 81 Dribbling (DRI) 84 Verteidigung (DEF) 82 Bevorzugter Fuß Links

Eduardo Camavinga verleiht dem Herzstück Ihrer Mannschaft eine beispiellose taktische Flexibilität. Er überzeugt sowohl als robuster defensiver Anker, als dynamischer zentraler Spielmacher als auch als unterstützender Außenverteidiger – sein hervorragendes Timing bei Grätschen und seine pressresistente Ballführung machen ihn zu einem unverzichtbaren Stützpfeiler der Mannschaft.

7. Vitinha [Das beste, gegen Druck beständige Metronom]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 26 / Portugal / Paris SG Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 72 Schießen (SHO) 80 Passing (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 75 Bevorzugter Fuß Richtig

Vitinha zeichnet sich dadurch aus, dass er auch unter starkem Druck des Gegners die strukturelle Stabilität aufrechterhält. Mit großartigen Kurzpasskombinationen und hervorragenden Passstatistiken leitet der portugiesische Nationalspieler den Spielaufbau souverän und sorgt dafür, dass Ihre Mannschaft in wichtigen Spielen den Ballbesitz und die Oberhand sicher behält.

8. Mikel Jauregizar [Bester kämpferischer Kern der mittleren Klasse]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 22 / Spanien / Athletic Club Gesamtbewertung (OVR) 78 Frieden (PAC) 71 Schießen (SHO) 65 Passing (PAS) 75 Dribbling (DRI) 76 Verteidigung (DEF) 77 Bevorzugter Fuß Richtig

Mikel Jauregizar bringt hervorragende defensive Disziplin und Zuverlässigkeit im Passspiel für den Wiederaufbau von Mannschaften aus dem Mittelfeld mit. Er deckt Läufer im zentralen Drittel unermüdlich ab, unterbindet Konter effizient und spielt präzise, kurze Pässe zu Ihren offensiven Spielmachern, ohne das Spiel unnötig zu verkomplizieren.

9. Lucas Bergvall [Vielversprechendster „Box-to-Box“-Nachwuchsspieler mit großem Potenzial]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 20 / Schweden / Tottenham Gesamtbewertung (OVR) 77 Frieden (PAC) 74 Schießen (SHO) 68 Passing (PAS) 76 Dribbling (DRI) 79 Verteidigung (DEF) 69 Bevorzugter Fuß Richtig

Lucas Bergvall ist ein wunderbar ausgewogener, moderner zentraler Mittelfeldspieler, der sich durch regelmäßige Einsätze in der ersten Mannschaft rasant weiterentwickelt. Er vereint einen kräftigen Körperbau mit präzisem Dribbling und einem agilen Spielverständnis und dringt mühelos aus den tiefen Bereichen direkt in gefährliche Angriffsräume im letzten Drittel vor.

10. Kenan Yıldız [Beste Wildcard im explosiven Angriff]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 21 / Türkei / Juventus Gesamtbewertung (OVR) 79 Frieden (PAC) 84 Schießen (SHO) 78 Passing (PAS) 74 Dribbling (DRI) 83 Verteidigung (DEF)drittens 35 Bevorzugter Fuß Richtig

Kenan Yıldız zeichnet sich durch eine enorme Offensivkraft aus und wechselt mühelos zwischen den Positionen des zentralen offensiven Mittelfeldspielers und des Flügelstürmers. Seine geradlinige Beschleunigung, seine robuste Durchsetzungskraft und seine Präzision im Abschluss im Strafraum machen ihn zu einer unberechenbaren Waffe, mit der er organisierte Abwehrreihen aus dem Konzept bringen kann.

11. Ayyoub Bouaddi [Bester Nachwuchsspieler der Elite-Klasse]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 18 / Frankreich / Lille Gesamtbewertung (OVR) 75 Frieden (PAC) 70 Schießen (SHO) 62 Passing (PAS) 74 Dribbling (DRI) 76 Verteidigung (DEF) 72 Bevorzugter Fuß Richtig

Ayyoub Bouaddi ist einer der vielversprechendsten jungen defensiven Mittelfeldspieler, die derzeit auf dem Markt sind. Mit einem Positionsgefühl und Abfangwerten, die weit über sein junges Alter hinausgehen, fungiert er als zuverlässiger, kostengünstiger Anker, der Ihren Kern sicher für die Zukunft rüstet.

12. Christos Mouzakitis [Beste kreative Kampagne mit kleinem Budget]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 19 / Griechenland / Olympiakos Gesamtbewertung (OVR) 71 Frieden (PAC) 73 Schießen (SHO) 66 Passing (PAS) 73 Dribbling (DRI) 72 Verteidigung (DEF) 64 Bevorzugter Fuß Links

Christos Mouzakitis ist eine hervorragende, kostengünstige Verstärkung mit äußerst ausgefeilten Passspielfähigkeiten. Er fungiert effektiv als zentrale Spielverteilerstelle, und dank seiner schnellen Spielübersicht sowie seines hohen technischen Entwicklungspotenzials ist er eine äußerst lohnende Verstärkung für Manager, die systematisch die Ligen erklimmen wollen.

13. Tygo Land [Bester wachstumsstarker Spielmacher mit großem Potenzial]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 20 / Niederlande / PSV Eindhoven Gesamtbewertung (OVR) 68 Frieden (PAC) 72 Schießen (SHO) 60 Passing (PAS) 71 Dribbling (DRI) 73 Verteidigung (DEF) 58 Bevorzugter Fuß Richtig

Tygo Land verfügt über ein erstaunliches Wachstumspotenzial, was ihn zu einem absoluten Juwel für langfristige Entwicklungs-Speicherstände macht. Ausgehend von präzisen Kurzpass-Techniken und flüssiger Ballbeherrschung verwandelt ihn regelmäßige Spielzeit rasch von einem rohen Talent in einen meisterhaften Spielmacher im Mittelfeld.

Wenn du über ein großes Budget verfügst, sind Spieler wie Bellingham, Pedri, undMusiala sind sofortige Verstärkungen, die Ihr Mittelfeld jahrelang dominieren werden. Aber klug Karrieremodus Manager wissen, dass der eigentliche Spaß darin besteht, Schnäppchen aufzuspüren – Leute wie Bergvall, Bouaddi, oderLand deren Wert sprunghaft ansteigt, sobald sie erst richtig in Fahrt kommen.

Wenn du beides kombinierst, hast du ein Mittelfeld, das jetzt schon Spiele gewinnt und sich von Saison zu Saison weiter verbessert.

Die besten zentralen Mittelfeldspieler für Vereine aus den unteren Ligen

Bei einem Verein aus einer unteren Liga zählt jeder Euro. Da gibt man nicht einfach 100 Millionen Euro für Bellingham aus – Sie sind auf der Suche nach Schnäppchen, die sich zu Stars entwickeln können, während Sie gleichzeitig die Gehaltskosten im Griff behalten. Diese drei Mittelfeldspieler kosten weniger als 6 Millionen Euro und verfügen dennoch über erhebliches Potenzial.

Spieler Age Verein Stelle(n) Marktwert (geschätzt) OVR POT Warum gerade er? Jorthy Mokio 18 Ajax CDM/CM/LB/CB 3,8 Mio. € 70 89 Vielseitiger defensiver Mittelfeldspieler mit großem Potenzial; entwickelt sich zu einem Anker mit einer Gesamtbewertung von 89 Kees Smit 20 AZ Alkmaar Kardiale Magnetresonanz / Kardiale Magnetresonanztomographie 5,5 Mio. € 72 87 Kreativer Spielmacher, der sich auch auf die Flügel zurückziehen kann; ideal für mehr Flair bei begrenztem Budget Paul Wanner 20 Sturm Graz Kamera/Kameramann/Rechter Flügel 5,5 Mio. € 72 86 Solider Starter mit ausgewogenem Wachstum; eine kostengünstige Option für jedes System

Diese Jungs werden nicht sofort dominieren, aber wenn man ihnen Spielzeit gibt, werden sie schnell aufsteigen. Mokio ist hier das Juwel – 3,8 Mio. € für einen Spieler mit einem potenziellen OVR von 89 Das ist reiner Raub. Smit and Wanner Sie bringen Kreativität und Flexibilität mit und ermöglichen es Ihnen, die Aufstellung zu ändern, ohne zu viel Geld auszugeben. Perfekte Neuzugänge, um den Aufstieg voranzutreiben.

Die besten zentralen Mittelfeldspieler der Top-Liga-Teams

Führung auf höchster Ebene bedeutet, dass man nicht darauf warten kann, dass sich die Spieler weiterentwickeln – Man braucht Stars, die derzeit dominieren und noch Potenzial nach oben haben.. Diese Mittelfeldspieler sind zwar teuer, bieten aber sofortige Qualität und langfristigen Mehrwert.

Spieler Age Verein Stelle(n) Marktwert (geschätzt) OVR POT Warum gerade er? Pedri 23 Fußballverein Barcelona Bauwesen, Konstruktion und Management / Computergestütztes Entwerfen und Fertigen 149,5 Millionen Euro 89 93 Das Metronom im Mittelfeld; ein geschickter Dribbler und Passgeber, der das Tempo bestimmt Jude Bellingham 22 Real Madrid Kamera/Kamera 174,5 Millionen Euro 90 94 Ein dynamischer Allrounder, der sowohl Tore als auch Vorlagen liefert; bereits Weltklasse Florian Wirtz 23 Bayer Leverkusen CAM/CM/ST 150,5 Millionen Euro 89 93 Ein herausragender Spielmacher mit Weitblick; kann bei Bedarf als „falsche Neun“ eingesetzt werden Jamal Musiala 23 Bayern München Mittelfeldspieler/Rechter Außenverteidiger/Linker Flügelspieler/Stürmer 133,5 Mio. € 88 92 Agiler Dribbler, der das Mittelfeld mit dem Angriff verbindet; ideal für Pressingsysteme João Neves 21 PSG CM/CDM 79,5 Millionen Euro 85 90 Ein tief liegender Leiter mit Spitzenleistung zu einem realistischeren Preis

Hol dir einen dieser Spieler, und dein Mittelfeld ist für Jahre gut aufgestellt. Pedri and Wirtz sind wahre Spielmacher, Bellingham gibt dir Kraft und Ziele, während Musiala and Renommiert Sie sorgen für mehr Beweglichkeit und Gleichgewicht. Sie kosten zwar ein Vermögen, machen Ihr Team aber sofort zu einer wahren Titelmaschine.

Günstige Nachwuchstalente im zentralen Mittelfeld im Karrieremodus von EAFC 26

Nicht jeder Verein verfügt über das Geld für Superstars. Manchmal braucht man zukünftige Stars, die weniger als 10 Millionen Euro kosten, sich aber mit dem richtigen Training zu echten Ausnahmetalenten entwickeln können. Diese günstigen Wunderkinder eignen sich perfekt für langfristige Spielverläufe, bei denen sich Geduld auszahlt.

Spieler Age Verein Stelle(n) Marktwert (geschätzt) OVR POT Anmerkungen Jorthy Mokio 18 Ajax CDM/CM/LB/CB 3,8 Mio. € 70 89 Hier liegt das größte Potenzial; vielseitiger Verteidiger-Mittelfeld-Hybrid Kees Smit 20 AZ Alkmaar Kardiale Magnetresonanz / Kardiale Magnetresonanztomographie 5,5 Mio. € 72 87 Kreativer niederländischer Mittelfeldspieler mit präzisem Passspiel Maher Carrizo 20 River Plate RM/CAM/ST/RF 5,5 Mio. € 72 86 Offensiver Mittelfeldspieler mit Flair und Dribbling Leo Sauer 20 NAC Breda Kamera/Linker Flügel/Linkes Feld 5,5 Mio. € 72 86 Breiter Spielmacher mit Tempo; blüht bei Kontern auf Claudio Echeverri 20 River Plate Kamera/Kamera/Objektivfilter 10 Millionen Euro 74 86 Erfahrener Spielmacher mit bereits 74 OVR; kann auf die Außenbahn ausweichen Tygo Land 20 PSV Eindhoven CM/CDM 3,1 Mio. € 68 86 Plus 18 Wachstumspotenzial; einer der größten Aufsteiger im Karrieremodus Lewis Miley 20 Newcastle United CM 5,5 Mio. € 72 86 Spielt Fußball auf höchstem Niveau; ausgewogene Statistiken als Stammspieler Sverre Nypan 19 Rosenborg BK CM/CAM/ST 3,5 Mio. € 69 86 Norwegischer Nachwuchsspieler mit einem Wachstum von +17; entwickelt sich zu einem vielseitigen Mittelfeldspieler Paul Wanner 20 Sturm Graz Kamera/Kameramann/Rechter Flügel 5,5 Mio. € 72 86 Offensiv orientierter Mittelfeldspieler; kann im Notfall die Position des rechten Flügelspielers übernehmen Mario Stroeykens 21 Anderlecht Computergestützte Fertigung/Computergestützte Fertigung 10 Millionen Euro 74 86 Solider Allrounder; weniger „Roh“, mehr „Plug-and-Play“

Ein echtes Schnäppchen zu diesem Preis zu finden, macht schon die Hälfte des Spaßes aus Karrieremodus. Die meisten dieser Jungs beginnen bei Werten in den hohen 60ern oder niedrigen 70ern, also Sie müssen ihnen Zeit einräumen und einen maßgeschneiderten Trainingsplan erstellen. Wenn du das tust, wirst du aus einem Schnäppchen-Neuzugang das Herzstück deines Mittelfelds machen.

Die 26 besten Spieler der EAFC

Ein ausgewogener Kader gewinnt Titel. Die Kontrolle über das Mittelfeld ist entscheidend, aber um wettbewerbsfähig zu bleiben, braucht man auf allen Positionen gleich stark besetzte Positionen. Diese Anleitungen behandeln die besten Optionen für die wichtigsten Positionen:

Die besten linken Mittelfeldspieler – Diese Spieler dominieren die linke Flanke. Finde heraus, wer das Spielfeld in die Breite zieht und sich zurückzieht, wenn es hektisch wird.

– Diese Spieler dominieren die linke Flanke. Finde heraus, wer das Spielfeld in die Breite zieht und sich zurückzieht, wenn es hektisch wird. Die besten rechten Mittelfeldspieler – Die Leistungsträger auf der rechten Seite, die Schnelligkeit, Passspiel und Ausdauer vereinen. Sie sorgen für einen flüssigen Spielaufbau und üben ständigen Druck aus.

– Die Leistungsträger auf der rechten Seite, die Schnelligkeit, Passspiel und Ausdauer vereinen. Sie sorgen für einen flüssigen Spielaufbau und üben ständigen Druck aus. Die besten CAMs – Meine ersten Ansprechpartner, wenn es darum geht, tödliche Steilpässe zu spielen und hartnäckige Abwehrreihen zu knacken. Sie sind es, die in engen Spielen das Blatt wenden.

– Meine ersten Ansprechpartner, wenn es darum geht, tödliche Steilpässe zu spielen und hartnäckige Abwehrreihen zu knacken. Sie sind es, die in engen Spielen das Blatt wenden. Die besten CDMs – Mit diesen defensiven Mittelfeldspielern schützt ihr eure Abwehr und bestimmt das Tempo. Ich vertraue darauf, dass sie Gefahren erkennen und jeden gefährlichen Pass abfangen.

– Mit diesen defensiven Mittelfeldspielern schützt ihr eure Abwehr und bestimmt das Tempo. Ich vertraue darauf, dass sie Gefahren erkennen und jeden gefährlichen Pass abfangen. Die besten Linksaußen – Die Abwehr auseinanderziehen, an den Gegenspielern vorbeidribbeln und Flanken schlagen, die nach Toren schreien. Ich liebe es, sie die Außenbahn entlang zu schicken, um den Gegner aus dem Konzept zu bringen.

Mit der richtigen Mischung besetzst du nicht nur Positionen – du baust eine Dynastie auf. Das Mittelfeld hält alles zusammen, aber sobald alle Positionen besetzt sind, hast du einen Kader, der bereit ist, sowohl Ligen als auch Pokalwettbewerbe zu dominieren.