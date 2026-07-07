Los mejores centrocampistas de la EAFC 26: Domina el centro del campo

Los mejores centrocampistas en Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 son el motor de cualquier equipo. Marcan el ritmo, unen la defensa y el ataque, y determinan si vas a perseguir el balón o a controlar el partido .

In Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26, son aún más importantes que en las entregas anteriores. La nueva IA táctica y los sistemas de desarrollo de los jugadores premian a los entrenadores que apuestan por un núcleo de mediocampo adecuado. Un buen centrocampista te da el control; uno excelente te sirve los partidos en bandeja.

Esta guía recoge las mejores opciones: nombres de talla mundial que han demostrado su valía, jóvenes promesas a precio de ganga y joyas baratas a punto de despuntar. Sigue leyendo para descubrir a los centrocampistas que convertirán a tu equipo en una auténtica potencia.

Centrocampistas centrales con mayor potencial en el modo Carrera de EAFC 26

El centro del campo lo decide todo. Los mejores centrocampistas jóvenes de Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 can convertirse en creadores de juego, defensas agresivos o motores de medio campo que controlan cada partido. Si los fichas pronto, tendrás la columna vertebral de tu equipo asegurada durante años.

Algunos ya están lo suficientemente preparados como para dirigir el centro del campo desde el primer pitido, mientras que otros necesitan un poco de paciencia antes de alcanzar su máximo nivel. En cualquier caso, te ahorrarán dinero y ofrecerte una plantilla que mejore temporada tras temporada.

Elige ahora a los jugadores adecuados y tu centro del campo no solo estará a la altura, sino que dominará el juego. En esta guía, te voy a indicar los nombres que vale la pena fichar, desde superestrellas caras hasta gangas ocultas que esperan ser desarrolladas.

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¿Quiénes son los mejores centrocampistas que se pueden fichar en el modo Carrera de FC 26?

El centro del campo es donde se ganan los partidos. Algunos centrocampistas en Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 ya son de élite y pueden dirigir a tu equipo desde el primer pitido, mientras que otros empiezan siendo baratos y se convierten en auténticos monstruos con un poco de paciencia. La tabla que aparece a continuación combina ambos estrellas que cobran sueldos astronómicos y promesas a precio de ganga que pueden convertirse en tus futuros capitanes.

Jugador Age Club Puesto(s) Valor de mercado (estimado) OVR POT Jude Bellingham 22 Real Madrid Cámara/Cámara 174,5 millones de euros 90 94 Florian Wirtz 23 Bayer Leverkusen CAM/CM/ST 150,5 millones de euros 89 93 Pedri 23 Club de Fútbol de Barcelona Construcción/Diseño y gestión/Fabricación asistida por ordenador 149,5 millones de euros 89 93 Jamal Musiala 23 Bayern de Múnich Central/Lateral derecho/Extremo izquierdo/Delantero 133,5 millones de euros 88 92 João Neves 21 PSG CM/CDM 79,5 millones de euros 85 90 Eduardo Camavinga 23 Real Madrid CM/CDM/LB Setenta y tres millones y medio de euros 83 90 Vitinha 26 PSG CM 60 millones de euros 89 91 Mikel Jauregizar 22 Club Deportivo CM/CDM 32 millones de euros 78 87 Lucas Bergvall 20 Tottenham Construcción/Diseño y gestión/Fabricación asistida por ordenador Veintitrés millones de euros 77 87 Kenan Yıldız 21 Juventus Defensa central/Lateral izquierdo/Extremo izquierdo/Centrocampista central 38,5 millones de euros 79 89 Ayyoub Bouaddi 18 Pequeño CM/CDM 12 millones de euros 75 86 Christos Mouzakitis 19 Olympiacos Fabricación asistida por ordenador/diseño asistido por ordenador 4,5 millones de euros 71 86 Tygo Land 20 PSV Eindhoven CM/CDM 3,2 millones de euros 68 86

1. Jude Bellingham [El mejor motor «box-to-box» en todos los aspectos]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 22 / Inglaterra / Real Madrid Puntuación global (OVR) 90 Paz (PAC) 80 Tiro (SHO) 86 Pase (PAS) 83 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 78 Pie dominante Bien

Jude Bellingham es un auténtico motor en el centro del campo, capaz de desbordar por completo las líneas rivales. Gracias a su imponente presencia física, su control del balón de primer nivel y su excepcional visión defensiva, encadena con fluidez las transiciones y llega en el último momento al área para marcar goles decisivos que dan la victoria a su equipo.

2. Florian Wirtz [Mejor maestro de la creación de juego avanzada]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Alemania / Bayer Leverkusen Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Pase (PAS) 88 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 54 Pie dominante Bien

Florian Wirtz aporta una chispa creativa de primer nivel y un talento ofensivo excepcional por las bandas centrales. Dotado de una visión de juego extraordinaria y de un control del regate preciso y rápido, abre huecos en las defensas más cerradas con pases que desbaratan la defensa o, cuando es necesario, desempeña con soltura el papel de «falso nueve» de élite.

3. Pedri [El mejor metrónomo del centro del campo]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / España / FC Barcelona Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 77 Tiro (SHO) 73 Pase (PAS) 85 Regate (DRI) 91 Defensa (DEF) 78 Pie dominante Bien

Pedri marca el ritmo de los partidos gracias a su impecable juego de pases cortos y a su extraordinaria serenidad técnica. Se desenvuelve a la perfección bajo presión en zonas congestionadas, lo que le permite mantener la posesión de forma segura, convirtiéndose en el motor táctico por excelencia de los sistemas de juego basados en la posesión, caracterizados por un ritmo elevado y orientados al control del balón.

4. Jamal Musiala [Mejor creador invertido con gran agilidad]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Alemania / FC Bayern de Múnich Puntuación global (OVR) 88 Paz (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Pase (PAS) 80 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 66 Pie dominante Bien

Jamal Musiala destaca por su control de balón sobrenatural, con el que se abre paso con limpieza entre los defensas en los estrechos espacios intermedios. Su rápida aceleración y su gran habilidad en el regate le permiten avanzar directamente desde las zonas profundas del centro del campo hasta las peligrosas líneas de ataque del último tercio del campo con una eficacia excepcional.

5. João Neves [Mejor director táctico desde la zaga]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / Portugal / París SG Puntuación global (OVR) 85 Paz (PAC) 78 Tiro (SHO) 72 Pase (PAS) 83 Regate (DRI) 85 Defensa (DEF) 81 Pie dominante Bien

João Neves es un excepcional director de juego desde la zaga que aporta al París Saint-Germain un equilibrio posicional extraordinario y una tenacidad estructural. Corta con limpieza las líneas de pase del rival antes de recuperar la posesión con una precisión madura, ofreciendo cualidades de creación de juego de primer nivel a un precio increíblemente realista.

6. Eduardo Camavinga [Mejor escudo defensivo versátil]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Francia / Real Madrid Puntuación global (OVR) 83 Paz (PAC) 79 Tiro (SHO) 66 Pase (PAS) 81 Regate (DRI) 84 Defensa (DEF) 82 Pie dominante Izquierda

Eduardo Camavinga aporta una flexibilidad táctica sin igual al corazón de tu equipo. Destaca como sólido pivote defensivo, dinámico mediocampista central o lateral de apoyo; su magnífico sentido de la entrada deslizante y su técnica para llevar el balón sin dejarse presionar lo convierten en un jugador fundamental de élite.

7. Vitinha [El mejor metrónomo resistente a la presión]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 26 / Portugal / París SG Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 72 Tiro (SHO) 80 Pase (PAS) 86 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 75 Pie dominante Bien

Vitinha destaca por mantener la solidez estructural ante la intensa presión del rival. Con magníficas combinaciones en corto y excelentes estadísticas de pases, el internacional portugués dirige con fluidez la construcción del juego, garantizando que tu equipo mantenga con seguridad la posesión y el dominio en partidos de alto nivel.

8. Mikel Jauregizar [Mejor núcleo combativo de nivel medio]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 22 / España / Athletic Club Puntuación global (OVR) 78 Paz (PAC) 71 Tiro (SHO) 65 Pase (PAS) 75 Regate (DRI) 76 Defensa (DEF) 77 Pie dominante Bien

Mikel Jauregizar aporta una excelente disciplina defensiva y fiabilidad en el pase a los equipos de la zona media de la tabla que se encuentran en proceso de reconstrucción. Sigue incansablemente a los rivales en el tercio central del campo, frena con eficacia los contraataques y distribuye pases cortos y precisos a los creadores de juego adelantados sin complicar demasiado el juego.

9. Lucas Bergvall [El mejor prospecto de «box-to-box» con gran potencial]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 20 / Suecia / Tottenham Puntuación global (OVR) 77 Paz (PAC) 74 Tiro (SHO) 68 Pase (PAS) 76 Regate (DRI) 79 Defensa (DEF) 69 Pie dominante Bien

Lucas Bergvall es un centrocampista moderno y maravillosamente equilibrado que progresa rápidamente a medida que acumula minutos de juego con el primer equipo. Combinando una complexión física robusta con regates precisos y un instinto ágil para la creación de juego, se adentra con soltura desde zonas profundas directamente hacia espacios peligrosos en el último tercio del campo.

10. Kenan Yıldız [El comodín con el ataque más explosivo]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / Turquía / Juventus Puntuación global (OVR) 79 Paz (PAC) 84 Tiro (SHO) 78 Pase (PAS) 74 Regate (DRI) 83 Defensa (DEF)tercero 35 Pie dominante Bien

Kenan Yıldız aporta una gran capacidad ofensiva directa y alterna con soltura entre las posiciones de centrocampista ofensivo central y extremo. Su aceleración lineal, su gran capacidad física para llevar el balón y su precisión en el remate dentro del área lo convierten en un arma impredecible capaz de desbaratar las líneas defensivas organizadas.

11. Ayyoub Bouaddi [Mejor defensa central de la categoría Elite Developmental]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 18 / Francia / Lille Puntuación global (OVR) 75 Paz (PAC) 70 Tiro (SHO) 62 Pase (PAS) 74 Regate (DRI) 76 Defensa (DEF) 72 Pie dominante Bien

Ayyoub Bouaddi es una de las opciones más prometedoras entre los jóvenes defensas de fondo disponibles en el fútbol. Con una visión posicional y unas estadísticas de intercepciones muy superiores a lo que cabría esperar de su corta edad, actúa como un pilar fiable y rentable que garantiza el futuro de tu núcleo defensivo.

12. Christos Mouzakitis [Mejor objetivo creativo con un presupuesto ajustado]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 19 / Grecia / Olympiacos Puntuación global (OVR) 71 Paz (PAC) 73 Tiro (SHO) 66 Pase (PAS) 73 Regate (DRI) 72 Defensa (DEF) 64 Pie dominante Izquierda

Christos Mouzakitis es un fichaje brillante y económico que destaca por su gran refinamiento en el juego de pases desde la línea de fondo. Desempeña con eficacia su papel como centro de distribución del juego; su visión rápida y su gran potencial de crecimiento técnico lo convierten en un activo muy valioso para los entrenadores que aspiran a ascender de categoría de forma sistemática.

13. Tygo Land [Mejor creador de juego con gran potencial de crecimiento]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 20 / Países Bajos / PSV Eindhoven Puntuación global (OVR) 68 Paz (PAC) 72 Tiro (SHO) 60 Pase (PAS) 71 Regate (DRI) 73 Defensa (DEF) 58 Pie dominante Bien

Tygo Land presenta un margen de crecimiento asombroso, lo que lo convierte en una auténtica joya para las partidas de desarrollo a largo plazo. Gracias a su precisión en los pases cortos y a su fluido control del balón, la participación regular en los partidos lo transforma rápidamente de una promesa sin pulir en un maestro en la organización del juego en el centro del campo.

Si dispones de un presupuesto elevado, jugadores como Bellingham, Pedri, yMusical son refuerzos inmediatos que dominarán tu centro del campo durante años. Pero lo inteligente es Modo Carrera Los directivos saben que lo realmente divertido es encontrar las gangas: gente como Bergvall, Bouaddi, oPaís que se disparan de valor en cuanto alcanzan su pleno rendimiento.

Si combinas ambos aspectos, tendrás un centro del campo capaz de ganar partidos ahora mismo y que siga mejorando cada temporada.

Los mejores centrocampistas de los equipos de las divisiones inferiores

Dirigir un equipo de una categoría inferior significa que cada euro cuenta. No te vas a gastar 100 millones de euros en Bellingham – Buscas fichajes inteligentes que puedan convertirse en estrellas sin que la masa salarial se dispare.. Estos tres centrocampistas cuestan menos de 6 millones de euros y, aun así, tienen un gran potencial.

Jugador Age Club Puesto(s) Valor de mercado (estimado) OVR POT ¿Por qué elegirlo a él? Jorthy Mokio 18 Ajax CDM/CM/LB/CB 3,8 millones de euros 70 89 Centrocampista defensivo versátil con un gran potencial; se convierte en un pilar con una valoración global de 89. Kees Smit 20 AZ Alkmaar Resonancia magnética cardíaca / Imágenes por resonancia magnética cardíaca 5,5 millones de euros 72 87 Un creador de juego creativo capaz de abrirse a la banda; ideal para aportar estilo sin gastar mucho Paul Wanner 20 Sturm Graz Cámara/Operador de cámara/Ala derecha 5,5 millones de euros 72 86 Un producto inicial de gran calidad con un crecimiento equilibrado; una opción rentable para cualquier sistema

Estos chicos no van a destacar desde el principio, pero si les das minutos, se pondrán en marcha rápidamente. Mokio es la joya de todo esto – 3,8 millones de euros por un jugador con un OVR potencial de 89 es un auténtico atraco a plena luz del día. Smit and Wanner Aportan creatividad y flexibilidad, lo que te permite cambiar de formación sin gastar de más. Fichajes perfectos para luchar por el ascenso.

Los mejores centrocampistas de los equipos de las principales ligas

Dirigir al más alto nivel implica que no puedes esperar a que los jugadores maduren: Necesitas estrellas que destaquen ahora mismo y que aún tengan margen de mejora.. Estos centrocampistas son caros, pero aportan calidad inmediata y valor a largo plazo.

Jugador Age Club Puesto(s) Valor de mercado (estimado) OVR POT ¿Por qué elegirlo a él? Pedri 23 Club de Fútbol de Barcelona Construcción/Diseño y gestión/Fabricación asistida por ordenador 149,5 millones de euros 89 93 Un metrónomo en el centro del campo; un regateador y pasador hábil que marca el ritmo del partido Jude Bellingham 22 Real Madrid Cámara/Cámara 174,5 millones de euros 90 94 Un motor de campo a campo que suma goles y asistencias; ya es un jugador de talla mundial Florian Wirtz 23 Bayer Leverkusen CAM/CM/ST 150,5 millones de euros 89 93 Un creador de juego de élite con gran visión de juego; puede actuar como «falso nueve» cuando sea necesario Jamal Musiala 23 Bayern de Múnich Central/Lateral derecho/Extremo izquierdo/Delantero 133,5 millones de euros 88 92 Jugador ágil con el balón que conecta el centro del campo con el ataque; ideal para los sistemas de presión João Neves 21 PSG CM/CDM 79,5 millones de euros 85 90 Un altavoz de graves profundos con un rendimiento excepcional a un precio más realista

Elige a cualquiera de estos jugadores y tendrás el centro del campo asegurado durante años. Pedri and Wirtz son auténticos motores de juego, Bellingham te da fuerza y objetivos, mientras que Musical and Renombrado Aportan agilidad y equilibrio. Cuestan una fortuna, pero convertirán a tu equipo en una máquina de ganar trofeos al instante.

Centrocampistas jóvenes promesas y económicos en el modo Carrera de EAFC 26

No todos los clubes disponen de un presupuesto para superestrellas. A veces se necesitan futuras estrellas que cuesten menos de 10 millones de euros, pero que puedan convertirse en auténticos fenómenos con el entrenamiento adecuado. Estos jóvenes talentos económicos son perfectos para partidas a largo plazo en las que la paciencia da sus frutos.

Jugador Age Club Puesto(s) Valor de mercado (estimado) OVR POT Notas Jorthy Mokio 18 Ajax CDM/CM/LB/CB 3,8 millones de euros 70 89 Aquí es donde tiene mayor potencial; un versátil híbrido entre defensa y centrocampista Kees Smit 20 AZ Alkmaar Resonancia magnética cardíaca / Imágenes por resonancia magnética cardíaca 5,5 millones de euros 72 87 Un centrocampista holandés creativo con un juego de pases preciso Maher Carrizo 20 River Plate RM/CAM/ST/RF 5,5 millones de euros 72 86 Centrocampista ofensivo con talento y buen regate Leo Sauer 20 NAC Breda Cámara/Ala izquierda/Jardín izquierdo 5,5 millones de euros 72 86 Jugador creativo de banda con velocidad; destaca en las jugadas de contraataque Claudio Echeverri 20 River Plate Cámara/Cámara/Filtro para objetivos 10 millones de euros 74 86 Un creador de juego avanzado que ya tiene un OVR de 74; puede jugar por las bandas Tygo Land 20 PSV Eindhoven CM/CDM 3,1 millones de euros 68 86 Más un 18 de potencial de crecimiento; uno de los que más ha subido en el Modo Carrera Lewis Miley 20 Newcastle United CM 5,5 millones de euros 72 86 Juega al fútbol de primer nivel; estadísticas equilibradas como titular Sverre Nypan 19 Rosenborg BK CM/CAM/ST 3,5 millones de euros 69 86 Jugador noruego con un crecimiento de +17; se está convirtiendo en un centrocampista completo Paul Wanner 20 Sturm Graz Cámara/Operador de cámara/Ala derecha 5,5 millones de euros 72 86 Centrocampista con vocación ofensiva; puede cubrir la banda derecha en caso de necesidad Mario Stroeykens 21 Anderlecht Fabricación asistida por ordenador/diseño asistido por ordenador 10 millones de euros 74 86 Un dispositivo versátil y sólido; menos «en bruto» y más «plug-and-play»

Encontrar una joya a este precio es la mitad de la diversión de Modo Carrera. La mayoría de estos chicos empiezan con puntuaciones entre los 60 y los 70, así que Tendrás que dedicarles tiempo y elaborarles un plan de entrenamiento a medida.. Si lo haces, convertirás un fichaje barato en el motor de tu centro del campo.

Los 26 mejores jugadores de la EAFC

Una plantilla equilibrada gana títulos. Controlar el centro del campo es fundamental, pero necesitarás el mismo nivel de talento en todo el terreno de juego para mantenerte competitivo. Estas guías recogen las mejores opciones para las posiciones clave:

Los mejores centrocampistas izquierdos – Estos jugadores dominan la banda izquierda. Descubre quiénes abren el campo y quiénes se repliegan cuando la situación se complica.

– Estos jugadores dominan la banda izquierda. Descubre quiénes abren el campo y quiénes se repliegan cuando la situación se complica. Los mejores centrocampistas derechos – Jugadores clave del lado derecho que combinan velocidad, pase y resistencia. Mantienen el ritmo de los ataques y ejercen una presión constante.

– Jugadores clave del lado derecho que combinan velocidad, pase y resistencia. Mantienen el ritmo de los ataques y ejercen una presión constante. Las mejores CAM – Mis creadores de juego de referencia a la hora de dar pases en profundidad letales y desbloquear defensas obstinadas. Son los que dan la vuelta a los partidos reñidos.

– Mis creadores de juego de referencia a la hora de dar pases en profundidad letales y desbloquear defensas obstinadas. Son los que dan la vuelta a los partidos reñidos. Los mejores CDM – Protege tu defensa y controla el ritmo del partido con estos centrocampistas defensivos. Confío en que detecten el peligro y protejan cada pase vulnerable.

– Protege tu defensa y controla el ritmo del partido con estos centrocampistas defensivos. Confío en que detecten el peligro y protejan cada pase vulnerable. Los mejores extremos izquierdos – Abrir las defensas, regatear a los marcadores y lanzar centros que piden a gritos un gol. Me encanta mandarlos por la banda para poner en aprietos al rival.

Con la combinación adecuada, no solo estás cubriendo puestos, sino que estás construyendo una dinastía. El centro del campo es el eje que lo une todo, pero una vez que tengas cubiertas todas las posiciones, contarás con una plantilla lista para dominar tanto las ligas como las copas.