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I migliori centrocampisti centrali dell’EAFC 26: domina il centrocampo

I migliori centrocampisti centrali dell’EAFC 26: domina il centrocampo
Image credit: EA Vancouver and EA Romania

I migliori centrocampisti centrali di EAFC 26 sono il motore di qualsiasi squadra. Sono loro a dettare il ritmo, a collegare difesa e attacco e a decidere se ti ritrovi a rincorrere la palla o a controllare la partita.

In EAFC 26, sono ancora più importanti che nelle versioni precedenti. La nuova IA tattica e i sistemi di crescita dei giocatori premiano gli allenatori che investono nel giusto nucleo di centrocampo. Un buon centrocampista ti dà il controllo; uno eccezionale ti regala le partite su un piatto d’argento.

Questa guida ti presenta le opzioni migliori: nomi di livello mondiale già affermati, giovani promesse a prezzi vantaggiosi e gemme nascoste che aspettano solo di esplodere. Continua a leggere per scoprire i centrocampisti che trasformeranno la tua squadra in una vera e propria potenza.

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Centrocampisti con il miglior potenziale in modalità Carriera in EAFC 26

Il centrocampo decide tutto. I migliori giovani centrocampisti centrali di EAFC 26 possono diventare registi, distruttori o motori box-to-box in grado di controllare ogni partita. Ingaggiali presto e avrai la spina dorsale della tua squadra assicurata per anni.

Alcuni sono già abbastanza pronti per guidare il tuo centrocampo fin dal fischio d’inizio, mentre altri hanno bisogno di pazienza prima di raggiungere il loro apice. In entrambi i casi, ti faranno risparmiare soldi e ti daranno una squadra che migliora stagione dopo stagione.

Scegli quelli giusti adesso e il tuo centrocampo non solo terrà il passo, ma dominerà. In questa guida ti illustrerò i nomi che vale la pena seguire, dalle costose superstar alle occasioni nascoste che aspettano solo di essere valorizzate.

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Chi sono i migliori centrocampisti centrali che puoi acquistare nella modalità Carriera di FC 26?

È a centrocampo che si vincono le partite. Alcuni centrocampisti centrali di EAFC 26 sono già di altissimo livello e possono guidare la tua squadra fin dal fischio d'inizio, mentre altri partono da prezzi modesti e, con un po' di pazienza, diventano dei veri e propri mostri di potenza. La tabella qui sotto mette insieme sia le star da milioni che i giovani talenti a prezzo vantaggioso, che potrebbero diventare i tuoi futuri capitani.

Schede giocatore EA FC 26 di Jude Bellingham, João Neves e Christos Mouzakitis
GiocatoreEtàSquadraRuolo/iValore di mercato (stimato)OVRPOT
Jude Bellingham22Real MadridCAM/CM174,5 milioni di euro9094
Florian Wirtz23Bayer LeverkusenAttaccante centrale/Centrocampista centrale/Attaccante150,5 milioni di euro8993
Pedri23FC BarcelonaCentrocampista centrale/Mediano/Trequartista149,5 milioni di euro8993
Jamal Musiala23Bayern MonacoAttaccante centrale/Centrocampista centrale/Ala sinistra/Attaccante133,5 milioni di euro8892
João Neves21PSGCentrocampista centrale/Mediano difensivo79,5 milioni di euro8590
Eduardo Camavinga23Real MadridCentrocampista centrale/Mediano difensivo/Terzino sinistro73,5 milioni di euro8390
Vitinha26PSGCM60 milioni di euro8991
Mikel Jauregizar22Athletic ClubCentrocampista centrale/Mediano difensivo32 milioni di euro7887
Lucas Bergvall20TottenhamCentrocampista centrale/Mediano/Trequartista23 milioni di euro7787
Kenan Yıldız21JuventusCentrocampista offensivo/Ala sinistra/Ala sinistra/Centrocampista centrale38,5 milioni di euro7989
Ayyoub Bouaddi18LilleCentrocampista centrale/Mediano difensivo12 milioni di euro7586
Christos Mouzakitis19OlympiacosCentrocampista centrale/Centrocampista offensivo4,5 milioni di euro7186
Tygo Land20PSV EindhovenCentrocampista centrale/Mediano difensivo3,2 milioni di euro6886

1. Jude Bellingham [Il miglior motore completo da un'area all'altra]

Jude Bellingham - Il miglior motore completo da un&apos;area all&apos;altra
AttributoDettagli
Età/Nazionalità/Squadra22 / Inghilterra / Real Madrid
Valutazione complessiva (OVR)90
Velocità (PAC)80
Tiro (SHO)86
Passaggi (PAS)83
Dribbling (DRI)90
Difesa (DEF)78
Piede preferitoDestro

Jude Bellingham è il centrocampista per eccellenza, capace di travolgere completamente le linee avversarie. Grazie a una presenza fisica d’élite, un controllo di palla di livello mondiale e un’eccezionale consapevolezza difensiva, collega senza soluzione di continuità le transizioni e arriva in ritardo nell’area di rigore per segnare gol decisivi che decidono la partita.

2. Florian Wirtz [Il miglior regista offensivo]

Florian Wirtz - Miglior maestro nel gioco avanzato
CaratteristicheDettagli
Età/Nazionalità/Squadra23 / Germania / Bayer Leverkusen
Valutazione complessiva (OVR)89
Velocità (PAC)80
Tiro (SHO)82
Passaggi (PAS)88
Dribbling (DRI)90
Difesa (DEF)54
Piede preferitoDestro

Florian Wirtz porta in campo una creatività di livello mondiale e un tocco offensivo speciale dai canali centrali. Dotato di una visione di gioco straordinaria e di un controllo di palla preciso e veloce, riesce a sfondare i blocchi difensivi bassi con passaggi che smarcano la difesa o, quando serve, gioca con sicurezza come falso nove d’élite.

3. Pedri [Il miglior metronomo del centrocampo]

Pedri - Il miglior metronomo del centrocampo
CaratteristicheDettagli
Età/Nazionalità/Squadra23 / Spagna / FC Barcelona
Valutazione complessiva (OVR)89
Velocità (PAC)77
Tiro (SHO)73
Passaggi (PAS)85
Dribbling (DRI)91
Difesa (DEF)78
Piede preferitoDestro

Pedri detta il ritmo delle partite grazie a passaggi corti impeccabili e a una compostezza tecnica eccezionale. Si muove alla grande sotto pressione nelle zone affollate, fa girare la palla in tutta sicurezza ed è il vero motore tattico dei sistemi di possesso palla ad alto ritmo e orientati al controllo.

4. Jamal Musiala [Miglior creatore inverso ad alta agilità]

Jamal Musiala - Il miglior creatore di gioco con agilità eccezionale e gioco a testa in giù
AttributoDettagli
Età/Nazionalità/Squadra23 / Germania / FC Bayern München
Valutazione complessiva (OVR)88
Velocità (PAC)80
Tiro (SHO)82
Passaggi (PAS)80
Dribbling (DRI)90
Difesa (DEF)66
Piede dominanteDestro

Jamal Musiala ha un controllo di palla soprannaturale, che gli permette di superare i difensori con precisione negli spazi ristretti. La sua rapida accelerazione e le ottime doti di dribbling gli consentono di partire direttamente dal centrocampo e arrivare nelle zone pericolose dell’ultimo terzo di campo con un’efficienza da fuoriclasse.

5. João Neves [Miglior regista arretrato]

João Neves - Il miglior regista tattico in posizione arretrata
AttributoDettagli
Età/Nazionalità/Squadra21 / Portogallo / Paris SG
Valutazione complessiva (OVR)85
Velocità (PAC)78
Tiro (SHO)72
Passaggi (PAS)83
Dribbling (DRI)85
Difesa (DEF)81
Piede dominanteDestro

João Neves è un eccezionale regista arretrato che porta al Paris Saint-Germain un equilibrio posizionale straordinario e una tenacia strutturale incredibile. Interrompe con pulizia le linee di passaggio avversarie prima di riavviare il possesso palla con precisione da veterano, offrendo doti da regista di alto livello a un prezzo incredibilmente realistico.

6. Eduardo Camavinga [Il miglior scudo difensivo versatile]

Eduardo Camavinga - Il miglior scudo difensivo versatile
CaratteristicheDettagli
Età/Nazionalità/Squadra23 / Francia / Real Madrid
Valutazione complessiva (OVR)83
Velocità (PAC)79
Tiro (SHO)66
Passaggi (PAS)81
Dribbling (DRI)84
Difesa (DEF)82
Piede preferitoSinistro

Eduardo Camavinga offre una flessibilità tattica senza pari al cuore della tua squadra. Eccelle sia come solido punto di riferimento difensivo, sia come dinamico centrocampista centrale, sia come terzino di supporto; il suo tempismo perfetto nei contrasti in scivolata e la sua tecnica nel portare palla, che gli permette di resistere al pressing, lo rendono una risorsa fondamentale di altissimo livello.

7. Vitinha [Il miglior metronomo resistente al pressing]

Vitinha - Il miglior metronomo resistente alla pressione
CaratteristicaDettagli
Età/Nazionalità/Squadra26 / Portogallo / Paris SG
Valutazione complessiva (OVR)89
Velocità (PAC)72
Tiro (SHO)80
Passaggi (PAS)86
Dribbling (DRI)90
Difesa (DEF)75
Piede dominanteDestro

Vitinha eccelle nel mantenere la sicurezza strutturale sotto la forte pressione avversaria. Grazie a magnifiche combinazioni corte e ottime statistiche di passaggio, il nazionale portoghese guida con fluidità la costruzione del gioco, assicurando alla tua squadra il possesso palla e il dominio in partite decisive.

8. Mikel Jauregizar [Miglior centrocampista combattivo di fascia media]

Mikel Jauregizar - Il miglior personaggio combattivo di fascia media
AttributoDettagli
Età/Nazionalità/Squadra22 / Spagna / Athletic Club
Valutazione complessiva (OVR)78
Velocità (PAC)71
Tiro (SHO)65
Passaggi (PAS)75
Dribbling (DRI)76
Difesa (DEF)77
Piede preferitoDestro

Mikel Jauregizar offre un’eccellente disciplina difensiva e affidabilità nei passaggi per i progetti di ricostruzione delle squadre di metà classifica. Segue instancabilmente gli avversari nella zona centrale del campo, interrompe efficacemente i contropiedi e distribuisce passaggi precisi e corti ai tuoi registi in avanti senza complicare troppo il gioco.

9. Lucas Bergvall [Miglior giovane promettente box-to-box con grande potenziale]

Lucas Bergvall - Il miglior giovane promettente "box-to-box" con un grande potenziale
AttributoDettagli
Età/Nazionalità/Squadra20 / Svezia / Tottenham
Valutazione complessiva (OVR)77
Velocità (PAC)74
Tiro (SHO)68
Passaggi (PAS)76
Dribbling (DRI)79
Difesa (DEF)69
Piede preferitoDestro

Lucas Bergvall è un centrocampista centrale moderno e incredibilmente equilibrato, che cresce rapidamente grazie al minutaggio regolare in prima squadra. Unendo una struttura fisica robusta a un dribbling incisivo e a un istinto agile nel creare gioco, si spinge con disinvoltura dalle zone più arretrate direttamente nelle zone pericolose dell’ultimo terzo di campo.

10. Kenan Yıldız [Miglior jolly offensivo esplosivo]

Kenan Yıldız - Miglior jolly dall’attacco esplosivo
CaratteristicaDettagli
Età/Nazionalità/Squadra21 / Turchia / Juventus
Valutazione complessiva (OVR)79
Velocità (PAC)84
Tiro (SHO)78
Passaggi (PAS)74
Dribbling (DRI)83
Difesa (DEF) terza35
Piede dominanteDestro

Kenan Yıldız offre un’enorme incisività in attacco, passando con disinvoltura dal ruolo di centrocampista offensivo centrale a quello di ala. La sua accelerazione lineare, la grande potenza fisica nel portare palla e la precisione sotto porta lo rendono un’arma imprevedibile, capace di smantellare le linee difensive ben organizzate.

11. Ayyoub Bouaddi [Miglior mediano di profondità del programma Elite Developmental]

Ayyoub Bouaddi - Miglior punto di riferimento per lo sviluppo dell’élite
CaratteristicheDettagli
Età/Nazionalità/Squadra18 / Francia / Lille
Valutazione complessiva (OVR)75
Velocità (PAC)70
Tiro (SHO)62
Passaggi (PAS)74
Dribbling (DRI)76
Difesa (DEF)72
Piede dominanteDestro

Ayyoub Bouaddi è uno dei giovani difensori di fondo più interessanti che ci siano in circolazione. Dimostra una consapevolezza posizionale e statistiche di intercetto ben superiori alla sua giovane età, ed è un punto fermo affidabile ed economico che garantisce un futuro sicuro al tuo centrocampo.

12. Christos Mouzakitis [Miglior opzione creativa economica]

Christos Mouzakitis - Miglior progetto creativo con budget limitato
AttributoDettagli
Età/Nazionalità/Squadra19 / Grecia / Olympiacos
Valutazione complessiva (OVR)71
Velocità (PAC)73
Tiro (SHO)66
Passaggi (PAS)73
Dribbling (DRI)72
Difesa (DEF)64
Piede preferitoSinistra

Christos Mouzakitis è un acquisto brillante a basso costo, dotato di un gioco di passaggi molto raffinato. Funziona alla grande come punto di riferimento centrale per la distribuzione del gioco; la sua visione di gioco rapida e l’alto potenziale di crescita tecnica lo rendono una risorsa davvero preziosa per gli allenatori che puntano a scalare le classifiche in modo sistematico.

13. Tygo Land [Miglior regista di profondità ad alto potenziale di crescita]

Tygo Land - Il miglior playmaker di alto livello in forte crescita
AttributoDettagli
Età/Nazionalità/Squadra20 / Olanda / PSV Eindhoven
Valutazione complessiva (OVR)68
Velocità (PAC)72
Tiro (SHO)60
Passaggi (PAS)71
Dribbling (DRI)73
Difesa (DEF)58
Piede preferitoDestro

Tygo Land ha un potenziale di crescita incredibile, il che lo rende un vero e proprio tesoro per chi punta sullo sviluppo a lungo termine. Grazie alle sue tecniche precise nei passaggi corti e al controllo di palla fluido, giocando regolarmente si trasforma rapidamente da giovane promessa grezza a vero maestro nel dirigere il centrocampo.

Se hai un budget elevato, giocatori come Bellingham, Pedri e Musiala sono potenziamenti immediati che domineranno il tuo centrocampo per anni. Ma gli allenatori più smaliziati della Modalità Carriera sanno che il vero divertimento sta nell’individuare gli affari: ragazzi come Bergvall, Bouaddi o Land, il cui valore schizza alle stelle una volta che trovano il loro ritmo.

Costruisci la squadra con un mix di entrambi e avrai un centrocampo che vince le partite fin da subito e continua a migliorare ogni stagione.

I migliori centrocampisti centrali per le squadre delle serie minori

Allenare una squadra di serie minori significa che ogni euro conta. Non puoi spendere 100 milioni di euro per Bellingham: devi cercare acquisti intelligenti che possano diventare delle stelle, mantenendo sotto controllo il monte stipendi. Questi tre centrocampisti costano meno di 6 milioni di euro e hanno comunque un potenziale notevole.

Schede giocatore EA FC 26 per Jorthy Mokio, Kees Smit e Paul Wanner
GiocatoreEtàSquadraRuolo/iValore di mercato (stimato)OVRPOTPerché sceglierlo?
Jorthy Mokio18AjaxCentrale/Centrocampista centrale/Terzino sinistro/Difensore centrale3,8 milioni di euro7089Centrocampista difensivo versatile con un potenziale eccezionale; diventerà un punto di riferimento con un OVR di 89
Kees Smit20AZ AlkmaarCAM/CM/RM5,5 milioni di euro7287Un regista creativo che sa allargarsi sulle fasce; perfetto per dare un tocco di fantasia senza spendere troppo
Paul Wanner20Sturm GrazCAM/CM/RW5,5 milioni di euro7286Titolare affidabile con una crescita equilibrata; un'opzione conveniente per qualsiasi schema di gioco

Questi ragazzi non domineranno subito, ma dagli loro un po’ di tempo e cresceranno in fretta. Mokio è il vero gioiello: 3,8 milioni di euro per un potenziale OVR di 89 è un vero affare. Smit e Wanner apportano creatività e flessibilità, permettendoti di cambiare schema senza spendere troppo. Acquisti perfetti per puntare alla promozione.

I migliori centrocampisti centrali per le squadre di serie A

Allenare ai massimi livelli significa che non puoi aspettare che i giocatori maturino: ti servono stelle che dominino fin da subito e abbiano ancora margini di crescita. Questi centrocampisti sono costosi, ma garantiscono qualità immediata e valore a lungo termine.

Schede giocatore EA FC 26 per Pedri, Florian Wirtz e João Neves
GiocatoreEtàSquadraRuolo/iValore di mercato (stimato)OVRPOTPerché sceglierlo?
Pedri23FC BarcelonaCentrocampista centrale/Mediano/Trequartista149,5 milioni di euro8993Il metronomo del centrocampo; abile nel dribbling e nei passaggi, detta il ritmo della partita
Jude Bellingham22Real MadridAttaccante centrale/Centrocampista174,5 milioni di euro9094Un vero motore a tutto campo che segna gol e fa assist; già un fuoriclasse di livello mondiale
Florian Wirtz23Bayer LeverkusenCAM/CM/ST150,5 milioni di euro8993Regista d'élite con grande visione di gioco; all'occorrenza può ricoprire il ruolo di falso nove
Jamal Musiala23Bayern MonacoCAM/CM/LW/ST133,5 milioni di euro8892Dribblatore agile che collega il centrocampo all'attacco; perfetto per i sistemi di pressing
João Neves21PSGCM/CDM79,5 milioni di euro8590Regista arretrato dal potenziale altissimo a un prezzo più realistico

Scegli uno qualsiasi di questi nomi e il tuo centrocampo sarà a posto per anni. Pedri e Wirtz sono veri e propri motori creativi, Bellingham ti offre potenza e gol, mentre Musiala e Neves aggiungono agilità ed equilibrio. Costano una fortuna, ma trasformeranno subito la tua squadra in una macchina da trofei.

Giovani talenti economici nel ruolo di centrocampisti centrali nella modalità Carriera di EAFC 26

Non tutte le squadre hanno i soldi per le superstar. A volte servono future stelle che costano meno di 10 milioni di euro, ma che con l’allenamento giusto possono diventare dei veri fenomeni. Questi giovani talenti a basso costo sono perfetti per le partite a lungo termine, dove la pazienza paga.

Schede giocatore EA FC 26 di Jorthy Mokio, Leo Sauer e Mario Stroeykens
GiocatoreEtàSquadraRuolo/iValore di mercato (stimato)OVRPOTNote
Jorthy Mokio18AjaxCDM/CM/LB/CB3,8 milioni di euro7089Il potenziale più alto qui; un versatile ibrido tra difensore e centrocampista
Kees Smit20AZ AlkmaarCAM/CM/RM5,5 milioni di euro7287Centrocampista olandese creativo con un ottimo gioco di passaggi
Maher Carrizo20River PlateEsterno destro/Trequartista/Attaccante/Esterno destro5,5 milioni di euro7286Centrocampista offensivo con estro e abilità nel dribbling
Leo Sauer20NAC BredaCentrocampista offensivo/Ala sinistra/Ala sinistra5,5 milioni di euro7286Regista esterno veloce; dà il meglio di sé nei contropiedi
Claudio Echeverri20River PlateCentrocampista offensivo/centrocampista centrale/ala sinistra10 milioni di euro7486Regista avanzato con un OVR già a 74; può giocare anche sulle fasce
Tygo Land20PSV EindhovenCentrocampista centrale/Mediano difensivo3,1 milioni di euro6886Più un potenziale di crescita di 18; uno dei giocatori che crescono di più nella Modalità Carriera
Lewis Miley20Newcastle UnitedCM5,5 milioni di euro7286Gioca in serie A; statistiche da titolare equilibrate
Sverre Nypan19Rosenborg BKCM/CAM/ST3,5 milioni di euro6986Giovane promessa norvegese con un potenziale di crescita di +17; diventerà un centrocampista completo
Paul Wanner20Sturm GrazCAM/CM/RW5,5 milioni di euro7286Centrocampista offensivo; all’occorrenza può ricoprire il ruolo di ala destra
Mario Stroeykens21AnderlechtCentrocampista centrale/trequartista10 milioni di euro7486Giocatore completo e solido; meno grezzo, più pronto all’uso

Trovare un gioiellino a questo prezzo è metà del divertimento della Modalità Carriera. La maggior parte di questi ragazzi parte con un punteggio tra i 60 e i 70, quindi dovrai dargli spazio in campo e un piano di allenamento su misura. Se lo farai, trasformerai un acquisto a prezzo stracciato nel cuore pulsante del tuo centrocampo.

I migliori giocatori di EAFC 26

Una rosa equilibrata vince i trofei. Controllare il centrocampo è fondamentale, ma per restare competitivi ti servirà lo stesso livello di talento in tutto il campo. Queste guide ti spiegano le migliori opzioni per i ruoli chiave:

  • I migliori centrocampisti sinistri – Questi ragazzi dominano la fascia sinistra. Scopri chi sa allargare il gioco e tornare indietro quando la situazione si fa frenetica.
  • I migliori centrocampisti di destra – I cavalli di battaglia della fascia destra che uniscono velocità, precisione nei passaggi e resistenza. Mantengono vivo il gioco in attacco e creano una pressione costante.
  • I migliori trequartisti – I miei registi di fiducia per infilare passaggi filtranti micidiali e sbloccare difese ostinate. Sono loro a ribaltare le partite in bilico.
  • I migliori centrocampisti difensivi – Proteggi la tua difesa e controlla il ritmo con questi centrocampisti difensivi. Mi fido di loro per fiutare il pericolo e proteggere ogni passaggio vulnerabile.
  • I migliori ali sinistre – Allargano le difese, superano i marcatori con il dribbling e crossano con precisione per gol sicuri. Adoro mandarli sulla fascia per mettere in difficoltà gli avversari.

Con il giusto mix, non ti limiti a coprire i ruoli: stai costruendo una dinastia. Il centrocampo è il fulcro di tutto, ma una volta coperti tutti i ruoli, avrai una rosa pronta a dominare sia i campionati che le coppe.

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Djordje Djordjevic

Tech Writer | MTG Veteran With a Deck for Every Mood

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