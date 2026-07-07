I migliori centrocampisti centrali dell’EAFC 26: domina il centrocampo

I migliori centrocampisti centrali di EAFC 26 sono il motore di qualsiasi squadra. Sono loro a dettare il ritmo, a collegare difesa e attacco e a decidere se ti ritrovi a rincorrere la palla o a controllare la partita .

In EAFC 26, sono ancora più importanti che nelle versioni precedenti. La nuova IA tattica e i sistemi di crescita dei giocatori premiano gli allenatori che investono nel giusto nucleo di centrocampo. Un buon centrocampista ti dà il controllo; uno eccezionale ti regala le partite su un piatto d’argento.

Questa guida ti presenta le opzioni migliori: nomi di livello mondiale già affermati, giovani promesse a prezzi vantaggiosi e gemme nascoste che aspettano solo di esplodere. Continua a leggere per scoprire i centrocampisti che trasformeranno la tua squadra in una vera e propria potenza.

Centrocampisti con il miglior potenziale in modalità Carriera in EAFC 26

Il centrocampo decide tutto. I migliori giovani centrocampisti centrali di EAFC 26 possono diventare registi, distruttori o motori box-to-box in grado di controllare ogni partita. Ingaggiali presto e avrai la spina dorsale della tua squadra assicurata per anni.

Alcuni sono già abbastanza pronti per guidare il tuo centrocampo fin dal fischio d’inizio, mentre altri hanno bisogno di pazienza prima di raggiungere il loro apice. In entrambi i casi, ti faranno risparmiare soldi e ti daranno una squadra che migliora stagione dopo stagione.

Scegli quelli giusti adesso e il tuo centrocampo non solo terrà il passo, ma dominerà. In questa guida ti illustrerò i nomi che vale la pena seguire, dalle costose superstar alle occasioni nascoste che aspettano solo di essere valorizzate.

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Chi sono i migliori centrocampisti centrali che puoi acquistare nella modalità Carriera di FC 26?

È a centrocampo che si vincono le partite. Alcuni centrocampisti centrali di EAFC 26 sono già di altissimo livello e possono guidare la tua squadra fin dal fischio d'inizio, mentre altri partono da prezzi modesti e, con un po' di pazienza, diventano dei veri e propri mostri di potenza. La tabella qui sotto mette insieme sia le star da milioni che i giovani talenti a prezzo vantaggioso, che potrebbero diventare i tuoi futuri capitani.

Giocatore Età Squadra Ruolo/i Valore di mercato (stimato) OVR POT Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM/CM 174,5 milioni di euro 90 94 Florian Wirtz 23 Bayer Leverkusen Attaccante centrale/Centrocampista centrale/Attaccante 150,5 milioni di euro 89 93 Pedri 23 FC Barcelona Centrocampista centrale/Mediano/Trequartista 149,5 milioni di euro 89 93 Jamal Musiala 23 Bayern Monaco Attaccante centrale/Centrocampista centrale/Ala sinistra/Attaccante 133,5 milioni di euro 88 92 João Neves 21 PSG Centrocampista centrale/Mediano difensivo 79,5 milioni di euro 85 90 Eduardo Camavinga 23 Real Madrid Centrocampista centrale/Mediano difensivo/Terzino sinistro 73,5 milioni di euro 83 90 Vitinha 26 PSG CM 60 milioni di euro 89 91 Mikel Jauregizar 22 Athletic Club Centrocampista centrale/Mediano difensivo 32 milioni di euro 78 87 Lucas Bergvall 20 Tottenham Centrocampista centrale/Mediano/Trequartista 23 milioni di euro 77 87 Kenan Yıldız 21 Juventus Centrocampista offensivo/Ala sinistra/Ala sinistra/Centrocampista centrale 38,5 milioni di euro 79 89 Ayyoub Bouaddi 18 Lille Centrocampista centrale/Mediano difensivo 12 milioni di euro 75 86 Christos Mouzakitis 19 Olympiacos Centrocampista centrale/Centrocampista offensivo 4,5 milioni di euro 71 86 Tygo Land 20 PSV Eindhoven Centrocampista centrale/Mediano difensivo 3,2 milioni di euro 68 86

1. Jude Bellingham [Il miglior motore completo da un'area all'altra]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 22 / Inghilterra / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 90 Velocità (PAC) 80 Tiro (SHO) 86 Passaggi (PAS) 83 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 78 Piede preferito Destro

Jude Bellingham è il centrocampista per eccellenza, capace di travolgere completamente le linee avversarie. Grazie a una presenza fisica d’élite, un controllo di palla di livello mondiale e un’eccezionale consapevolezza difensiva, collega senza soluzione di continuità le transizioni e arriva in ritardo nell’area di rigore per segnare gol decisivi che decidono la partita.

2. Florian Wirtz [Il miglior regista offensivo]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Germania / Bayer Leverkusen Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Passaggi (PAS) 88 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 54 Piede preferito Destro

Florian Wirtz porta in campo una creatività di livello mondiale e un tocco offensivo speciale dai canali centrali. Dotato di una visione di gioco straordinaria e di un controllo di palla preciso e veloce, riesce a sfondare i blocchi difensivi bassi con passaggi che smarcano la difesa o, quando serve, gioca con sicurezza come falso nove d’élite.

3. Pedri [Il miglior metronomo del centrocampo]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Spagna / FC Barcelona Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 77 Tiro (SHO) 73 Passaggi (PAS) 85 Dribbling (DRI) 91 Difesa (DEF) 78 Piede preferito Destro

Pedri detta il ritmo delle partite grazie a passaggi corti impeccabili e a una compostezza tecnica eccezionale. Si muove alla grande sotto pressione nelle zone affollate, fa girare la palla in tutta sicurezza ed è il vero motore tattico dei sistemi di possesso palla ad alto ritmo e orientati al controllo.

4. Jamal Musiala [Miglior creatore inverso ad alta agilità]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Germania / FC Bayern München Valutazione complessiva (OVR) 88 Velocità (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Passaggi (PAS) 80 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 66 Piede dominante Destro

Jamal Musiala ha un controllo di palla soprannaturale, che gli permette di superare i difensori con precisione negli spazi ristretti. La sua rapida accelerazione e le ottime doti di dribbling gli consentono di partire direttamente dal centrocampo e arrivare nelle zone pericolose dell’ultimo terzo di campo con un’efficienza da fuoriclasse.

5. João Neves [Miglior regista arretrato]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Portogallo / Paris SG Valutazione complessiva (OVR) 85 Velocità (PAC) 78 Tiro (SHO) 72 Passaggi (PAS) 83 Dribbling (DRI) 85 Difesa (DEF) 81 Piede dominante Destro

João Neves è un eccezionale regista arretrato che porta al Paris Saint-Germain un equilibrio posizionale straordinario e una tenacia strutturale incredibile. Interrompe con pulizia le linee di passaggio avversarie prima di riavviare il possesso palla con precisione da veterano, offrendo doti da regista di alto livello a un prezzo incredibilmente realistico.

6. Eduardo Camavinga [Il miglior scudo difensivo versatile]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Francia / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 83 Velocità (PAC) 79 Tiro (SHO) 66 Passaggi (PAS) 81 Dribbling (DRI) 84 Difesa (DEF) 82 Piede preferito Sinistro

Eduardo Camavinga offre una flessibilità tattica senza pari al cuore della tua squadra. Eccelle sia come solido punto di riferimento difensivo, sia come dinamico centrocampista centrale, sia come terzino di supporto; il suo tempismo perfetto nei contrasti in scivolata e la sua tecnica nel portare palla, che gli permette di resistere al pressing, lo rendono una risorsa fondamentale di altissimo livello.

7. Vitinha [Il miglior metronomo resistente al pressing]

Caratteristica Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 26 / Portogallo / Paris SG Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 72 Tiro (SHO) 80 Passaggi (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 75 Piede dominante Destro

Vitinha eccelle nel mantenere la sicurezza strutturale sotto la forte pressione avversaria. Grazie a magnifiche combinazioni corte e ottime statistiche di passaggio, il nazionale portoghese guida con fluidità la costruzione del gioco, assicurando alla tua squadra il possesso palla e il dominio in partite decisive.

8. Mikel Jauregizar [Miglior centrocampista combattivo di fascia media]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 22 / Spagna / Athletic Club Valutazione complessiva (OVR) 78 Velocità (PAC) 71 Tiro (SHO) 65 Passaggi (PAS) 75 Dribbling (DRI) 76 Difesa (DEF) 77 Piede preferito Destro

Mikel Jauregizar offre un’eccellente disciplina difensiva e affidabilità nei passaggi per i progetti di ricostruzione delle squadre di metà classifica. Segue instancabilmente gli avversari nella zona centrale del campo, interrompe efficacemente i contropiedi e distribuisce passaggi precisi e corti ai tuoi registi in avanti senza complicare troppo il gioco.

9. Lucas Bergvall [Miglior giovane promettente box-to-box con grande potenziale]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 20 / Svezia / Tottenham Valutazione complessiva (OVR) 77 Velocità (PAC) 74 Tiro (SHO) 68 Passaggi (PAS) 76 Dribbling (DRI) 79 Difesa (DEF) 69 Piede preferito Destro

Lucas Bergvall è un centrocampista centrale moderno e incredibilmente equilibrato, che cresce rapidamente grazie al minutaggio regolare in prima squadra. Unendo una struttura fisica robusta a un dribbling incisivo e a un istinto agile nel creare gioco, si spinge con disinvoltura dalle zone più arretrate direttamente nelle zone pericolose dell’ultimo terzo di campo.

10. Kenan Yıldız [Miglior jolly offensivo esplosivo]

Caratteristica Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Turchia / Juventus Valutazione complessiva (OVR) 79 Velocità (PAC) 84 Tiro (SHO) 78 Passaggi (PAS) 74 Dribbling (DRI) 83 Difesa (DEF) terza 35 Piede dominante Destro

Kenan Yıldız offre un’enorme incisività in attacco, passando con disinvoltura dal ruolo di centrocampista offensivo centrale a quello di ala. La sua accelerazione lineare, la grande potenza fisica nel portare palla e la precisione sotto porta lo rendono un’arma imprevedibile, capace di smantellare le linee difensive ben organizzate.

11. Ayyoub Bouaddi [Miglior mediano di profondità del programma Elite Developmental]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 18 / Francia / Lille Valutazione complessiva (OVR) 75 Velocità (PAC) 70 Tiro (SHO) 62 Passaggi (PAS) 74 Dribbling (DRI) 76 Difesa (DEF) 72 Piede dominante Destro

Ayyoub Bouaddi è uno dei giovani difensori di fondo più interessanti che ci siano in circolazione. Dimostra una consapevolezza posizionale e statistiche di intercetto ben superiori alla sua giovane età, ed è un punto fermo affidabile ed economico che garantisce un futuro sicuro al tuo centrocampo.

12. Christos Mouzakitis [Miglior opzione creativa economica]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 19 / Grecia / Olympiacos Valutazione complessiva (OVR) 71 Velocità (PAC) 73 Tiro (SHO) 66 Passaggi (PAS) 73 Dribbling (DRI) 72 Difesa (DEF) 64 Piede preferito Sinistra

Christos Mouzakitis è un acquisto brillante a basso costo, dotato di un gioco di passaggi molto raffinato. Funziona alla grande come punto di riferimento centrale per la distribuzione del gioco; la sua visione di gioco rapida e l’alto potenziale di crescita tecnica lo rendono una risorsa davvero preziosa per gli allenatori che puntano a scalare le classifiche in modo sistematico.

13. Tygo Land [Miglior regista di profondità ad alto potenziale di crescita]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 20 / Olanda / PSV Eindhoven Valutazione complessiva (OVR) 68 Velocità (PAC) 72 Tiro (SHO) 60 Passaggi (PAS) 71 Dribbling (DRI) 73 Difesa (DEF) 58 Piede preferito Destro

Tygo Land ha un potenziale di crescita incredibile, il che lo rende un vero e proprio tesoro per chi punta sullo sviluppo a lungo termine. Grazie alle sue tecniche precise nei passaggi corti e al controllo di palla fluido, giocando regolarmente si trasforma rapidamente da giovane promessa grezza a vero maestro nel dirigere il centrocampo.

Se hai un budget elevato, giocatori come Bellingham, Pedri e Musiala sono potenziamenti immediati che domineranno il tuo centrocampo per anni. Ma gli allenatori più smaliziati della Modalità Carriera sanno che il vero divertimento sta nell’individuare gli affari: ragazzi come Bergvall, Bouaddi o Land, il cui valore schizza alle stelle una volta che trovano il loro ritmo.

Costruisci la squadra con un mix di entrambi e avrai un centrocampo che vince le partite fin da subito e continua a migliorare ogni stagione.

I migliori centrocampisti centrali per le squadre delle serie minori

Allenare una squadra di serie minori significa che ogni euro conta. Non puoi spendere 100 milioni di euro per Bellingham: devi cercare acquisti intelligenti che possano diventare delle stelle, mantenendo sotto controllo il monte stipendi. Questi tre centrocampisti costano meno di 6 milioni di euro e hanno comunque un potenziale notevole.

Giocatore Età Squadra Ruolo/i Valore di mercato (stimato) OVR POT Perché sceglierlo? Jorthy Mokio 18 Ajax Centrale/Centrocampista centrale/Terzino sinistro/Difensore centrale 3,8 milioni di euro 70 89 Centrocampista difensivo versatile con un potenziale eccezionale; diventerà un punto di riferimento con un OVR di 89 Kees Smit 20 AZ Alkmaar CAM/CM/RM 5,5 milioni di euro 72 87 Un regista creativo che sa allargarsi sulle fasce; perfetto per dare un tocco di fantasia senza spendere troppo Paul Wanner 20 Sturm Graz CAM/CM/RW 5,5 milioni di euro 72 86 Titolare affidabile con una crescita equilibrata; un'opzione conveniente per qualsiasi schema di gioco

Questi ragazzi non domineranno subito, ma dagli loro un po’ di tempo e cresceranno in fretta. Mokio è il vero gioiello: 3,8 milioni di euro per un potenziale OVR di 89 è un vero affare. Smit e Wanner apportano creatività e flessibilità, permettendoti di cambiare schema senza spendere troppo. Acquisti perfetti per puntare alla promozione.

I migliori centrocampisti centrali per le squadre di serie A

Allenare ai massimi livelli significa che non puoi aspettare che i giocatori maturino: ti servono stelle che dominino fin da subito e abbiano ancora margini di crescita. Questi centrocampisti sono costosi, ma garantiscono qualità immediata e valore a lungo termine.

Giocatore Età Squadra Ruolo/i Valore di mercato (stimato) OVR POT Perché sceglierlo? Pedri 23 FC Barcelona Centrocampista centrale/Mediano/Trequartista 149,5 milioni di euro 89 93 Il metronomo del centrocampo; abile nel dribbling e nei passaggi, detta il ritmo della partita Jude Bellingham 22 Real Madrid Attaccante centrale/Centrocampista 174,5 milioni di euro 90 94 Un vero motore a tutto campo che segna gol e fa assist; già un fuoriclasse di livello mondiale Florian Wirtz 23 Bayer Leverkusen CAM/CM/ST 150,5 milioni di euro 89 93 Regista d'élite con grande visione di gioco; all'occorrenza può ricoprire il ruolo di falso nove Jamal Musiala 23 Bayern Monaco CAM/CM/LW/ST 133,5 milioni di euro 88 92 Dribblatore agile che collega il centrocampo all'attacco; perfetto per i sistemi di pressing João Neves 21 PSG CM/CDM 79,5 milioni di euro 85 90 Regista arretrato dal potenziale altissimo a un prezzo più realistico

Scegli uno qualsiasi di questi nomi e il tuo centrocampo sarà a posto per anni. Pedri e Wirtz sono veri e propri motori creativi, Bellingham ti offre potenza e gol, mentre Musiala e Neves aggiungono agilità ed equilibrio. Costano una fortuna, ma trasformeranno subito la tua squadra in una macchina da trofei.

Giovani talenti economici nel ruolo di centrocampisti centrali nella modalità Carriera di EAFC 26

Non tutte le squadre hanno i soldi per le superstar. A volte servono future stelle che costano meno di 10 milioni di euro, ma che con l’allenamento giusto possono diventare dei veri fenomeni. Questi giovani talenti a basso costo sono perfetti per le partite a lungo termine, dove la pazienza paga.

Giocatore Età Squadra Ruolo/i Valore di mercato (stimato) OVR POT Note Jorthy Mokio 18 Ajax CDM/CM/LB/CB 3,8 milioni di euro 70 89 Il potenziale più alto qui; un versatile ibrido tra difensore e centrocampista Kees Smit 20 AZ Alkmaar CAM/CM/RM 5,5 milioni di euro 72 87 Centrocampista olandese creativo con un ottimo gioco di passaggi Maher Carrizo 20 River Plate Esterno destro/Trequartista/Attaccante/Esterno destro 5,5 milioni di euro 72 86 Centrocampista offensivo con estro e abilità nel dribbling Leo Sauer 20 NAC Breda Centrocampista offensivo/Ala sinistra/Ala sinistra 5,5 milioni di euro 72 86 Regista esterno veloce; dà il meglio di sé nei contropiedi Claudio Echeverri 20 River Plate Centrocampista offensivo/centrocampista centrale/ala sinistra 10 milioni di euro 74 86 Regista avanzato con un OVR già a 74; può giocare anche sulle fasce Tygo Land 20 PSV Eindhoven Centrocampista centrale/Mediano difensivo 3,1 milioni di euro 68 86 Più un potenziale di crescita di 18; uno dei giocatori che crescono di più nella Modalità Carriera Lewis Miley 20 Newcastle United CM 5,5 milioni di euro 72 86 Gioca in serie A; statistiche da titolare equilibrate Sverre Nypan 19 Rosenborg BK CM/CAM/ST 3,5 milioni di euro 69 86 Giovane promessa norvegese con un potenziale di crescita di +17; diventerà un centrocampista completo Paul Wanner 20 Sturm Graz CAM/CM/RW 5,5 milioni di euro 72 86 Centrocampista offensivo; all’occorrenza può ricoprire il ruolo di ala destra Mario Stroeykens 21 Anderlecht Centrocampista centrale/trequartista 10 milioni di euro 74 86 Giocatore completo e solido; meno grezzo, più pronto all’uso

Trovare un gioiellino a questo prezzo è metà del divertimento della Modalità Carriera. La maggior parte di questi ragazzi parte con un punteggio tra i 60 e i 70, quindi dovrai dargli spazio in campo e un piano di allenamento su misura. Se lo farai, trasformerai un acquisto a prezzo stracciato nel cuore pulsante del tuo centrocampo.

I migliori giocatori di EAFC 26

Una rosa equilibrata vince i trofei. Controllare il centrocampo è fondamentale, ma per restare competitivi ti servirà lo stesso livello di talento in tutto il campo. Queste guide ti spiegano le migliori opzioni per i ruoli chiave:

I migliori centrocampisti sinistri – Questi ragazzi dominano la fascia sinistra. Scopri chi sa allargare il gioco e tornare indietro quando la situazione si fa frenetica.

– Questi ragazzi dominano la fascia sinistra. Scopri chi sa allargare il gioco e tornare indietro quando la situazione si fa frenetica. I migliori centrocampisti di destra – I cavalli di battaglia della fascia destra che uniscono velocità, precisione nei passaggi e resistenza. Mantengono vivo il gioco in attacco e creano una pressione costante.

– I cavalli di battaglia della fascia destra che uniscono velocità, precisione nei passaggi e resistenza. Mantengono vivo il gioco in attacco e creano una pressione costante. I migliori trequartisti – I miei registi di fiducia per infilare passaggi filtranti micidiali e sbloccare difese ostinate. Sono loro a ribaltare le partite in bilico.

– I miei registi di fiducia per infilare passaggi filtranti micidiali e sbloccare difese ostinate. Sono loro a ribaltare le partite in bilico. I migliori centrocampisti difensivi – Proteggi la tua difesa e controlla il ritmo con questi centrocampisti difensivi. Mi fido di loro per fiutare il pericolo e proteggere ogni passaggio vulnerabile.

– Proteggi la tua difesa e controlla il ritmo con questi centrocampisti difensivi. Mi fido di loro per fiutare il pericolo e proteggere ogni passaggio vulnerabile. I migliori ali sinistre – Allargano le difese, superano i marcatori con il dribbling e crossano con precisione per gol sicuri. Adoro mandarli sulla fascia per mettere in difficoltà gli avversari.

Con il giusto mix, non ti limiti a coprire i ruoli: stai costruendo una dinastia. Il centrocampo è il fulcro di tutto, ma una volta coperti tutti i ruoli, avrai una rosa pronta a dominare sia i campionati che le coppe.

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