I migliori centrocampisti centrali dell’EAFC 26: domina il centrocampo
I migliori centrocampisti centrali di EAFC 26 sono il motore di qualsiasi squadra. Sono loro a dettare il ritmo, a collegare difesa e attacco e a decidere se ti ritrovi a rincorrere la palla o a controllare la partita.
In EAFC 26, sono ancora più importanti che nelle versioni precedenti. La nuova IA tattica e i sistemi di crescita dei giocatori premiano gli allenatori che investono nel giusto nucleo di centrocampo. Un buon centrocampista ti dà il controllo; uno eccezionale ti regala le partite su un piatto d’argento.
Questa guida ti presenta le opzioni migliori: nomi di livello mondiale già affermati, giovani promesse a prezzi vantaggiosi e gemme nascoste che aspettano solo di esplodere. Continua a leggere per scoprire i centrocampisti che trasformeranno la tua squadra in una vera e propria potenza.
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Centrocampisti con il miglior potenziale in modalità Carriera in EAFC 26
Il centrocampo decide tutto. I migliori giovani centrocampisti centrali di EAFC 26 possono diventare registi, distruttori o motori box-to-box in grado di controllare ogni partita. Ingaggiali presto e avrai la spina dorsale della tua squadra assicurata per anni.
Alcuni sono già abbastanza pronti per guidare il tuo centrocampo fin dal fischio d’inizio, mentre altri hanno bisogno di pazienza prima di raggiungere il loro apice. In entrambi i casi, ti faranno risparmiare soldi e ti daranno una squadra che migliora stagione dopo stagione.
Scegli quelli giusti adesso e il tuo centrocampo non solo terrà il passo, ma dominerà. In questa guida ti illustrerò i nomi che vale la pena seguire, dalle costose superstar alle occasioni nascoste che aspettano solo di essere valorizzate.
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Chi sono i migliori centrocampisti centrali che puoi acquistare nella modalità Carriera di FC 26?
È a centrocampo che si vincono le partite. Alcuni centrocampisti centrali di EAFC 26 sono già di altissimo livello e possono guidare la tua squadra fin dal fischio d'inizio, mentre altri partono da prezzi modesti e, con un po' di pazienza, diventano dei veri e propri mostri di potenza. La tabella qui sotto mette insieme sia le star da milioni che i giovani talenti a prezzo vantaggioso, che potrebbero diventare i tuoi futuri capitani.
|Giocatore
|Età
|Squadra
|Ruolo/i
|Valore di mercato (stimato)
|OVR
|POT
|Jude Bellingham
|22
|Real Madrid
|CAM/CM
|174,5 milioni di euro
|90
|94
|Florian Wirtz
|23
|Bayer Leverkusen
|Attaccante centrale/Centrocampista centrale/Attaccante
|150,5 milioni di euro
|89
|93
|Pedri
|23
|FC Barcelona
|Centrocampista centrale/Mediano/Trequartista
|149,5 milioni di euro
|89
|93
|Jamal Musiala
|23
|Bayern Monaco
|Attaccante centrale/Centrocampista centrale/Ala sinistra/Attaccante
|133,5 milioni di euro
|88
|92
|João Neves
|21
|PSG
|Centrocampista centrale/Mediano difensivo
|79,5 milioni di euro
|85
|90
|Eduardo Camavinga
|23
|Real Madrid
|Centrocampista centrale/Mediano difensivo/Terzino sinistro
|73,5 milioni di euro
|83
|90
|Vitinha
|26
|PSG
|CM
|60 milioni di euro
|89
|91
|Mikel Jauregizar
|22
|Athletic Club
|Centrocampista centrale/Mediano difensivo
|32 milioni di euro
|78
|87
|Lucas Bergvall
|20
|Tottenham
|Centrocampista centrale/Mediano/Trequartista
|23 milioni di euro
|77
|87
|Kenan Yıldız
|21
|Juventus
|Centrocampista offensivo/Ala sinistra/Ala sinistra/Centrocampista centrale
|38,5 milioni di euro
|79
|89
|Ayyoub Bouaddi
|18
|Lille
|Centrocampista centrale/Mediano difensivo
|12 milioni di euro
|75
|86
|Christos Mouzakitis
|19
|Olympiacos
|Centrocampista centrale/Centrocampista offensivo
|4,5 milioni di euro
|71
|86
|Tygo Land
|20
|PSV Eindhoven
|Centrocampista centrale/Mediano difensivo
|3,2 milioni di euro
|68
|86
1. Jude Bellingham [Il miglior motore completo da un'area all'altra]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|22 / Inghilterra / Real Madrid
|Valutazione complessiva (OVR)
|90
|Velocità (PAC)
|80
|Tiro (SHO)
|86
|Passaggi (PAS)
|83
|Dribbling (DRI)
|90
|Difesa (DEF)
|78
|Piede preferito
|Destro
Jude Bellingham è il centrocampista per eccellenza, capace di travolgere completamente le linee avversarie. Grazie a una presenza fisica d’élite, un controllo di palla di livello mondiale e un’eccezionale consapevolezza difensiva, collega senza soluzione di continuità le transizioni e arriva in ritardo nell’area di rigore per segnare gol decisivi che decidono la partita.
2. Florian Wirtz [Il miglior regista offensivo]
|Caratteristiche
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|23 / Germania / Bayer Leverkusen
|Valutazione complessiva (OVR)
|89
|Velocità (PAC)
|80
|Tiro (SHO)
|82
|Passaggi (PAS)
|88
|Dribbling (DRI)
|90
|Difesa (DEF)
|54
|Piede preferito
|Destro
Florian Wirtz porta in campo una creatività di livello mondiale e un tocco offensivo speciale dai canali centrali. Dotato di una visione di gioco straordinaria e di un controllo di palla preciso e veloce, riesce a sfondare i blocchi difensivi bassi con passaggi che smarcano la difesa o, quando serve, gioca con sicurezza come falso nove d’élite.
3. Pedri [Il miglior metronomo del centrocampo]
|Caratteristiche
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|23 / Spagna / FC Barcelona
|Valutazione complessiva (OVR)
|89
|Velocità (PAC)
|77
|Tiro (SHO)
|73
|Passaggi (PAS)
|85
|Dribbling (DRI)
|91
|Difesa (DEF)
|78
|Piede preferito
|Destro
Pedri detta il ritmo delle partite grazie a passaggi corti impeccabili e a una compostezza tecnica eccezionale. Si muove alla grande sotto pressione nelle zone affollate, fa girare la palla in tutta sicurezza ed è il vero motore tattico dei sistemi di possesso palla ad alto ritmo e orientati al controllo.
4. Jamal Musiala [Miglior creatore inverso ad alta agilità]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|23 / Germania / FC Bayern München
|Valutazione complessiva (OVR)
|88
|Velocità (PAC)
|80
|Tiro (SHO)
|82
|Passaggi (PAS)
|80
|Dribbling (DRI)
|90
|Difesa (DEF)
|66
|Piede dominante
|Destro
Jamal Musiala ha un controllo di palla soprannaturale, che gli permette di superare i difensori con precisione negli spazi ristretti. La sua rapida accelerazione e le ottime doti di dribbling gli consentono di partire direttamente dal centrocampo e arrivare nelle zone pericolose dell’ultimo terzo di campo con un’efficienza da fuoriclasse.
5. João Neves [Miglior regista arretrato]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|21 / Portogallo / Paris SG
|Valutazione complessiva (OVR)
|85
|Velocità (PAC)
|78
|Tiro (SHO)
|72
|Passaggi (PAS)
|83
|Dribbling (DRI)
|85
|Difesa (DEF)
|81
|Piede dominante
|Destro
João Neves è un eccezionale regista arretrato che porta al Paris Saint-Germain un equilibrio posizionale straordinario e una tenacia strutturale incredibile. Interrompe con pulizia le linee di passaggio avversarie prima di riavviare il possesso palla con precisione da veterano, offrendo doti da regista di alto livello a un prezzo incredibilmente realistico.
6. Eduardo Camavinga [Il miglior scudo difensivo versatile]
|Caratteristiche
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|23 / Francia / Real Madrid
|Valutazione complessiva (OVR)
|83
|Velocità (PAC)
|79
|Tiro (SHO)
|66
|Passaggi (PAS)
|81
|Dribbling (DRI)
|84
|Difesa (DEF)
|82
|Piede preferito
|Sinistro
Eduardo Camavinga offre una flessibilità tattica senza pari al cuore della tua squadra. Eccelle sia come solido punto di riferimento difensivo, sia come dinamico centrocampista centrale, sia come terzino di supporto; il suo tempismo perfetto nei contrasti in scivolata e la sua tecnica nel portare palla, che gli permette di resistere al pressing, lo rendono una risorsa fondamentale di altissimo livello.
7. Vitinha [Il miglior metronomo resistente al pressing]
|Caratteristica
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|26 / Portogallo / Paris SG
|Valutazione complessiva (OVR)
|89
|Velocità (PAC)
|72
|Tiro (SHO)
|80
|Passaggi (PAS)
|86
|Dribbling (DRI)
|90
|Difesa (DEF)
|75
|Piede dominante
|Destro
Vitinha eccelle nel mantenere la sicurezza strutturale sotto la forte pressione avversaria. Grazie a magnifiche combinazioni corte e ottime statistiche di passaggio, il nazionale portoghese guida con fluidità la costruzione del gioco, assicurando alla tua squadra il possesso palla e il dominio in partite decisive.
8. Mikel Jauregizar [Miglior centrocampista combattivo di fascia media]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|22 / Spagna / Athletic Club
|Valutazione complessiva (OVR)
|78
|Velocità (PAC)
|71
|Tiro (SHO)
|65
|Passaggi (PAS)
|75
|Dribbling (DRI)
|76
|Difesa (DEF)
|77
|Piede preferito
|Destro
Mikel Jauregizar offre un’eccellente disciplina difensiva e affidabilità nei passaggi per i progetti di ricostruzione delle squadre di metà classifica. Segue instancabilmente gli avversari nella zona centrale del campo, interrompe efficacemente i contropiedi e distribuisce passaggi precisi e corti ai tuoi registi in avanti senza complicare troppo il gioco.
9. Lucas Bergvall [Miglior giovane promettente box-to-box con grande potenziale]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|20 / Svezia / Tottenham
|Valutazione complessiva (OVR)
|77
|Velocità (PAC)
|74
|Tiro (SHO)
|68
|Passaggi (PAS)
|76
|Dribbling (DRI)
|79
|Difesa (DEF)
|69
|Piede preferito
|Destro
Lucas Bergvall è un centrocampista centrale moderno e incredibilmente equilibrato, che cresce rapidamente grazie al minutaggio regolare in prima squadra. Unendo una struttura fisica robusta a un dribbling incisivo e a un istinto agile nel creare gioco, si spinge con disinvoltura dalle zone più arretrate direttamente nelle zone pericolose dell’ultimo terzo di campo.
10. Kenan Yıldız [Miglior jolly offensivo esplosivo]
|Caratteristica
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|21 / Turchia / Juventus
|Valutazione complessiva (OVR)
|79
|Velocità (PAC)
|84
|Tiro (SHO)
|78
|Passaggi (PAS)
|74
|Dribbling (DRI)
|83
|Difesa (DEF) terza
|35
|Piede dominante
|Destro
Kenan Yıldız offre un’enorme incisività in attacco, passando con disinvoltura dal ruolo di centrocampista offensivo centrale a quello di ala. La sua accelerazione lineare, la grande potenza fisica nel portare palla e la precisione sotto porta lo rendono un’arma imprevedibile, capace di smantellare le linee difensive ben organizzate.
11. Ayyoub Bouaddi [Miglior mediano di profondità del programma Elite Developmental]
|Caratteristiche
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|18 / Francia / Lille
|Valutazione complessiva (OVR)
|75
|Velocità (PAC)
|70
|Tiro (SHO)
|62
|Passaggi (PAS)
|74
|Dribbling (DRI)
|76
|Difesa (DEF)
|72
|Piede dominante
|Destro
Ayyoub Bouaddi è uno dei giovani difensori di fondo più interessanti che ci siano in circolazione. Dimostra una consapevolezza posizionale e statistiche di intercetto ben superiori alla sua giovane età, ed è un punto fermo affidabile ed economico che garantisce un futuro sicuro al tuo centrocampo.
12. Christos Mouzakitis [Miglior opzione creativa economica]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|19 / Grecia / Olympiacos
|Valutazione complessiva (OVR)
|71
|Velocità (PAC)
|73
|Tiro (SHO)
|66
|Passaggi (PAS)
|73
|Dribbling (DRI)
|72
|Difesa (DEF)
|64
|Piede preferito
|Sinistra
Christos Mouzakitis è un acquisto brillante a basso costo, dotato di un gioco di passaggi molto raffinato. Funziona alla grande come punto di riferimento centrale per la distribuzione del gioco; la sua visione di gioco rapida e l’alto potenziale di crescita tecnica lo rendono una risorsa davvero preziosa per gli allenatori che puntano a scalare le classifiche in modo sistematico.
13. Tygo Land [Miglior regista di profondità ad alto potenziale di crescita]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|20 / Olanda / PSV Eindhoven
|Valutazione complessiva (OVR)
|68
|Velocità (PAC)
|72
|Tiro (SHO)
|60
|Passaggi (PAS)
|71
|Dribbling (DRI)
|73
|Difesa (DEF)
|58
|Piede preferito
|Destro
Tygo Land ha un potenziale di crescita incredibile, il che lo rende un vero e proprio tesoro per chi punta sullo sviluppo a lungo termine. Grazie alle sue tecniche precise nei passaggi corti e al controllo di palla fluido, giocando regolarmente si trasforma rapidamente da giovane promessa grezza a vero maestro nel dirigere il centrocampo.
Se hai un budget elevato, giocatori come Bellingham, Pedri e Musiala sono potenziamenti immediati che domineranno il tuo centrocampo per anni. Ma gli allenatori più smaliziati della Modalità Carriera sanno che il vero divertimento sta nell’individuare gli affari: ragazzi come Bergvall, Bouaddi o Land, il cui valore schizza alle stelle una volta che trovano il loro ritmo.
Costruisci la squadra con un mix di entrambi e avrai un centrocampo che vince le partite fin da subito e continua a migliorare ogni stagione.
I migliori centrocampisti centrali per le squadre delle serie minori
Allenare una squadra di serie minori significa che ogni euro conta. Non puoi spendere 100 milioni di euro per Bellingham: devi cercare acquisti intelligenti che possano diventare delle stelle, mantenendo sotto controllo il monte stipendi. Questi tre centrocampisti costano meno di 6 milioni di euro e hanno comunque un potenziale notevole.
|Giocatore
|Età
|Squadra
|Ruolo/i
|Valore di mercato (stimato)
|OVR
|POT
|Perché sceglierlo?
|Jorthy Mokio
|18
|Ajax
|Centrale/Centrocampista centrale/Terzino sinistro/Difensore centrale
|3,8 milioni di euro
|70
|89
|Centrocampista difensivo versatile con un potenziale eccezionale; diventerà un punto di riferimento con un OVR di 89
|Kees Smit
|20
|AZ Alkmaar
|CAM/CM/RM
|5,5 milioni di euro
|72
|87
|Un regista creativo che sa allargarsi sulle fasce; perfetto per dare un tocco di fantasia senza spendere troppo
|Paul Wanner
|20
|Sturm Graz
|CAM/CM/RW
|5,5 milioni di euro
|72
|86
|Titolare affidabile con una crescita equilibrata; un'opzione conveniente per qualsiasi schema di gioco
Questi ragazzi non domineranno subito, ma dagli loro un po’ di tempo e cresceranno in fretta. Mokio è il vero gioiello: 3,8 milioni di euro per un potenziale OVR di 89 è un vero affare. Smit e Wanner apportano creatività e flessibilità, permettendoti di cambiare schema senza spendere troppo. Acquisti perfetti per puntare alla promozione.
I migliori centrocampisti centrali per le squadre di serie A
Allenare ai massimi livelli significa che non puoi aspettare che i giocatori maturino: ti servono stelle che dominino fin da subito e abbiano ancora margini di crescita. Questi centrocampisti sono costosi, ma garantiscono qualità immediata e valore a lungo termine.
|Giocatore
|Età
|Squadra
|Ruolo/i
|Valore di mercato (stimato)
|OVR
|POT
|Perché sceglierlo?
|Pedri
|23
|FC Barcelona
|Centrocampista centrale/Mediano/Trequartista
|149,5 milioni di euro
|89
|93
|Il metronomo del centrocampo; abile nel dribbling e nei passaggi, detta il ritmo della partita
|Jude Bellingham
|22
|Real Madrid
|Attaccante centrale/Centrocampista
|174,5 milioni di euro
|90
|94
|Un vero motore a tutto campo che segna gol e fa assist; già un fuoriclasse di livello mondiale
|Florian Wirtz
|23
|Bayer Leverkusen
|CAM/CM/ST
|150,5 milioni di euro
|89
|93
|Regista d'élite con grande visione di gioco; all'occorrenza può ricoprire il ruolo di falso nove
|Jamal Musiala
|23
|Bayern Monaco
|CAM/CM/LW/ST
|133,5 milioni di euro
|88
|92
|Dribblatore agile che collega il centrocampo all'attacco; perfetto per i sistemi di pressing
|João Neves
|21
|PSG
|CM/CDM
|79,5 milioni di euro
|85
|90
|Regista arretrato dal potenziale altissimo a un prezzo più realistico
Scegli uno qualsiasi di questi nomi e il tuo centrocampo sarà a posto per anni. Pedri e Wirtz sono veri e propri motori creativi, Bellingham ti offre potenza e gol, mentre Musiala e Neves aggiungono agilità ed equilibrio. Costano una fortuna, ma trasformeranno subito la tua squadra in una macchina da trofei.
Giovani talenti economici nel ruolo di centrocampisti centrali nella modalità Carriera di EAFC 26
Non tutte le squadre hanno i soldi per le superstar. A volte servono future stelle che costano meno di 10 milioni di euro, ma che con l’allenamento giusto possono diventare dei veri fenomeni. Questi giovani talenti a basso costo sono perfetti per le partite a lungo termine, dove la pazienza paga.
|Giocatore
|Età
|Squadra
|Ruolo/i
|Valore di mercato (stimato)
|OVR
|POT
|Note
|Jorthy Mokio
|18
|Ajax
|CDM/CM/LB/CB
|3,8 milioni di euro
|70
|89
|Il potenziale più alto qui; un versatile ibrido tra difensore e centrocampista
|Kees Smit
|20
|AZ Alkmaar
|CAM/CM/RM
|5,5 milioni di euro
|72
|87
|Centrocampista olandese creativo con un ottimo gioco di passaggi
|Maher Carrizo
|20
|River Plate
|Esterno destro/Trequartista/Attaccante/Esterno destro
|5,5 milioni di euro
|72
|86
|Centrocampista offensivo con estro e abilità nel dribbling
|Leo Sauer
|20
|NAC Breda
|Centrocampista offensivo/Ala sinistra/Ala sinistra
|5,5 milioni di euro
|72
|86
|Regista esterno veloce; dà il meglio di sé nei contropiedi
|Claudio Echeverri
|20
|River Plate
|Centrocampista offensivo/centrocampista centrale/ala sinistra
|10 milioni di euro
|74
|86
|Regista avanzato con un OVR già a 74; può giocare anche sulle fasce
|Tygo Land
|20
|PSV Eindhoven
|Centrocampista centrale/Mediano difensivo
|3,1 milioni di euro
|68
|86
|Più un potenziale di crescita di 18; uno dei giocatori che crescono di più nella Modalità Carriera
|Lewis Miley
|20
|Newcastle United
|CM
|5,5 milioni di euro
|72
|86
|Gioca in serie A; statistiche da titolare equilibrate
|Sverre Nypan
|19
|Rosenborg BK
|CM/CAM/ST
|3,5 milioni di euro
|69
|86
|Giovane promessa norvegese con un potenziale di crescita di +17; diventerà un centrocampista completo
|Paul Wanner
|20
|Sturm Graz
|CAM/CM/RW
|5,5 milioni di euro
|72
|86
|Centrocampista offensivo; all’occorrenza può ricoprire il ruolo di ala destra
|Mario Stroeykens
|21
|Anderlecht
|Centrocampista centrale/trequartista
|10 milioni di euro
|74
|86
|Giocatore completo e solido; meno grezzo, più pronto all’uso
Trovare un gioiellino a questo prezzo è metà del divertimento della Modalità Carriera. La maggior parte di questi ragazzi parte con un punteggio tra i 60 e i 70, quindi dovrai dargli spazio in campo e un piano di allenamento su misura. Se lo farai, trasformerai un acquisto a prezzo stracciato nel cuore pulsante del tuo centrocampo.
I migliori giocatori di EAFC 26
Una rosa equilibrata vince i trofei. Controllare il centrocampo è fondamentale, ma per restare competitivi ti servirà lo stesso livello di talento in tutto il campo. Queste guide ti spiegano le migliori opzioni per i ruoli chiave:
- I migliori centrocampisti sinistri – Questi ragazzi dominano la fascia sinistra. Scopri chi sa allargare il gioco e tornare indietro quando la situazione si fa frenetica.
- I migliori centrocampisti di destra – I cavalli di battaglia della fascia destra che uniscono velocità, precisione nei passaggi e resistenza. Mantengono vivo il gioco in attacco e creano una pressione costante.
- I migliori trequartisti – I miei registi di fiducia per infilare passaggi filtranti micidiali e sbloccare difese ostinate. Sono loro a ribaltare le partite in bilico.
- I migliori centrocampisti difensivi – Proteggi la tua difesa e controlla il ritmo con questi centrocampisti difensivi. Mi fido di loro per fiutare il pericolo e proteggere ogni passaggio vulnerabile.
- I migliori ali sinistre – Allargano le difese, superano i marcatori con il dribbling e crossano con precisione per gol sicuri. Adoro mandarli sulla fascia per mettere in difficoltà gli avversari.
Con il giusto mix, non ti limiti a coprire i ruoli: stai costruendo una dinastia. Il centrocampo è il fulcro di tutto, ma una volta coperti tutti i ruoli, avrai una rosa pronta a dominare sia i campionati che le coppe.