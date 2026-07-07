Los mejores centrocampistas jóvenes del EAFC 26

Los mejores centrocampistas jóvenesConfederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 son la clave de cualquier equipo de éxito. En EAFC 26, la diferencia suele recaer en aquellos jugadores que combinan velocidad, entrada y pase a partes iguales. Sin ellos, la posesión se pierde con demasiada facilidad y los ataques pierden su eficacia.

For Modo Carrera, Invertir en jóvenes centrocampistas es una estrategia a largo plazo. . Pueden aumentar su valoración en varios puntos a lo largo de unas cuantas temporadas, convirtiéndose en pilares fundamentales de tu equipo y en activos con un alto valor de reventa.

Algunos jugadores prometedores destacan como creadores de juego desde atrás, otros aportan una energía incansable para cubrir cada centímetro del campo, mientras que unos pocos elegidos son capaces de hacerlo todo. Si te centras tanto en las jóvenes promesas con un enorme potencial de crecimiento como en los talentos ya consolidados, sabrás exactamente quién puede transformar tu centro del campo.

Jóvenes centrocampistas con mayor potencial en el modo Carrera de EA FC 26

In Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26, los centrocampistas jóvenes son un factor clave a la hora de determinar el nivel de competitividad de tu Modo Carrera El ahorro se notará al cabo de unas pocas temporadas. Las opciones más interesantes a las que apuntar son aquellas que cuentan con una buena puntuación general inicial y un alto potencial., alcanzando a menudo valores de entre 80 y 90. Estos jugadores te aportan tanto calidad inmediata como potencial de crecimiento a largo plazo.

Muchos de los mejores centrocampistas jóvenes Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 proceden de academias de élite, mientras que otros son auténticas joyas ocultas en clubes más pequeños. Ficharlos pronto te permite ahorrarte futuras tasas de traspaso y te da control sobre su trayectoria de desarrollo. Dependiendo de tu táctica, es posible que necesites un centrocampista defensivo para proteger la línea defensiva, un creador de juego con visión para desmontar las defensas o un motor «de área a área» que aporte en ambos extremos del campo.

Aquí nos centramos en los jóvenes promesas del centro del campo Primera clase 26 que destacan por su potencial de crecimiento y sus cualidades generales. Estos son los jugadores que pueden convertirse en los pilares de tu plantilla, que ofrecen la combinación perfecta entre impacto inmediato y potencial de primer nivel para el futuro. Construir el equipo en torno a ellos garantiza que tu centro del campo domine durante muchos años.

Nombre del jugador Age Club Puesto(s) Valor de mercado en el juego Intensidad nominal Valoración potencial Vitinha 26 Paris Saint-Germain CM Setenta y siete millones de euros 89 91 Jude Bellingham 22 Real Madrid Cámara / Cámara 180 millones de euros 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM 140 millones de euros 89 93 Declan Rice 27 Arsenal CDM 85 millones de euros 87 88 Nico Williams 23 Club Deportivo LM Setenta y nueve millones de euros 86 89 Ryan Gravenberch 24 Liverpool CDM 54 millones de euros 85 87 Enzo Fernández 25 Chelsea CM 52 millones de euros 84 87 Xavi Simons 23 Spurs CAM 65 millones de euros 84 89 Gavi 21 Club de Fútbol de Barcelona CM 55 millones de euros 83 89 Lamine Yamal 18 Club de Fútbol de Barcelona RM 200 millones de euros 89 95

¿Quiénes son los mejores centrocampistas jóvenes que se pueden fichar en el modo Carrera de FC 26?

La mejor opción a largo plazo es, sin duda, Lamine Yamal, que ya alcanza los 89 a solo 17 años y tiene margen para llegar a los 95. Bellingham es con quien yo lo emparejaría, ya que aporta el equilibrio y el liderazgo que necesitas desde el primer momento.

Aunque otros jugadores como Rice o Gravenberch son de talla mundial, para mí, la combinación del potencial de Yamal y la versatilidad de Bellingham es la forma más inteligente de construir un centro del campo que perdure durante varias temporadas.

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1. Vitinha [El mejor en marcar el ritmo]

Vitinha es un extraordinario metrónomo en el centro del campo que destaca por su capacidad para mantener la posesión y cambiar el rumbo táctico del partido. Dotado de un pase estelar y un regate de talla mundial, se abre paso sin esfuerzo entre las presiones altas, lo que le convierte en la opción perfecta para afianzar una estructura orientada a la posesión en cualquier equipo de élite.

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 26 / Portugal / París SG Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 72 Tiro (SHO) 80 Pase (PAS) 86 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 75 Pie dominante Bien

2. Jude Bellingham [El mejor maestro «box-to-box» en todos los aspectos]

Bellingham sigue siendo el referente por excelencia entre los centrocampistas polivalentes. Con cualidades de élite en defensa, en la distribución del juego y en la eficacia a la hora de llegar al último tercio del campo, convierte al instante tu centro del campo en una fuerza imparable. Domina los partidos gracias a su superioridad física y a un liderazgo sin igual, lo que garantiza un valor inigualable para la plantilla a largo plazo.

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 22 / Inglaterra / Real Madrid Puntuación global (OVR) 90 Paz (PAC) 80 Tiro (SHO) 86 Pase (PAS) 83 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 78 Pie dominante Bien

3. Florian Wirtz [Mejor creador de juego puro]

Wirtz es un recurso increíble para las estrategias ofensivas basadas en los pases en profundidad. Dotado de una magnífica puntuación de 88 en pase y un control del regate de 90, ejecuta sin esfuerzo pases en profundidad que desmontan la defensa. Es ideal para los entrenadores que utilizan líneas de ataque fluidas y buscan un suministro constante de asistencias de gol.

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Alemania / Liverpool Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Pase (PAS) 88 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 54 Pie dominante Bien

4. Declan Rice [Mejor pivote defensivo de élite]

Rice es sinónimo de seguridad absoluta para tu línea defensiva. Es un experto en intercepciones, con una resistencia extraordinaria y una gran disciplina en el seguimiento del rival, capaz de detener por sí solo los contraataques antes de que lleguen a tu área. Fíchalo si tu táctica requiere un escudo muy fiable que permita dar rienda suelta a los compañeros más creativos y con mentalidad ofensiva.

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 27 / Inglaterra / Arsenal Puntuación global (OVR) 87 Paz (PAC) 72 Tiro (SHO) 73 Pase (PAS) 84 Regate (DRI) 80 Defensa (DEF) 83 Pie dominante Bien

5. Nico Williams [Mejor centrocampista exterior eléctrico]

Williams, que aporta una amenaza vertical explosiva en las bandas, aprovecha su vertiginosa velocidad (93) y su regate ingenioso para desbordar a los laterales por la banda. Su gran agilidad le permite pasar con fluidez desde zonas más retrasadas directamente a los peligrosos espacios de los delanteros interiores.

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / España / Athletic Club Puntuación global (OVR) 86 Paz (PAC) 93 Tiro (SHO) 76 Pase (PAS) 80 Regate (DRI) 87 Defensa (DEF) 36 Pie dominante Bien

6. Ryan Gravenberch [Mejor centrocampista defensivo con mayor potencial de crecimiento]

Gravenberch se ha convertido en un pilar fundamental del equipo. Gracias a la combinación de su imponente físico, su precisión en los pases cortos y su sólido posicionamiento defensivo, neutraliza con eficacia tanto los duelos aéreos como los terrestres. Ofrece un margen increíble para la personalización táctica a medida que tu plantilla se va consolidando a lo largo de varias temporadas.

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 24 / Holanda / Liverpool Puntuación global (OVR) 85 Paz (PAC) 76 Tiro (SHO) 76 Pase (PAS) 81 Regate (DRI) 85 Defensa (DEF) 81 Pie dominante Bien

7. Enzo Fernández [Mejor creador de juego desde atrás]

Enzo está diseñado para dirigir el juego desde la zona profunda del centro del campo. Su excepcional habilidad de pase (85) le permite realizar pases largos y transversales que desequilibran rápidamente las defensas rivales. Está perfectamente preparado para una construcción de juego metódica, lo que permite a tu equipo mantener un control firme sobre el ritmo del partido.

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 25 / Argentina / Chelsea Puntuación global (OVR) 84 Paz (PAC) 68 Tiro (SHO) 75 Pase (PAS) 85 Regate (DRI) 81 Defensa (DEF) 73 Pie dominante Bien

8. Xavi Simons [Mejor centrocampista ofensivo con gran agilidad]

Simons supone una amenaza directa increíble por los centros del campo. Gracias a su gran técnica y a su rápida aceleración, destaca por recibir el balón en el giro y lanzarse directamente contra los defensas centrales estáticos. Su versatilidad táctica en toda la línea de ataque lo convierte en un comodín ofensivo imprescindible.

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Holanda / Spurs Puntuación global (OVR) 84 Paz (PAC) 77 Tiro (SHO) 77 Pase (PAS) 80 Regate (DRI) 87 Defensa (DEF) 56 Pie dominante Bien

9. Gavi [Mejor motor de alta intensidad]

Su tenacidad inquebrantable, combinada con la técnica de élite de la cantera del Barcelona, convierte a Gavi en una pieza insustituible. Presiona con agresividad para recuperar balones perdidos y, al mismo tiempo, utiliza su magnífico control del balón para sacar a tu equipo de situaciones complicadas con fluidez, frustrando las líneas rivales durante los 90 minutos completos.

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / España / FC Barcelona Puntuación global (OVR) 83 Paz (PAC) 76 Tiro (SHO) 66 Pase (PAS) 78 Regate (DRI) 85 Defensa (DEF) 68 Pie dominante Bien

10. Lamine Yamal [Mejor promesa generacional de Ultimate]

Yamal es una auténtica baza en el modo Carrera. Con solo 18 años, ya cuenta con una puntuación base de élite de 89, a la que se suman un magnífico 90 en regate y una visión de juego de alto nivel. Representa la piedra angular definitiva para garantizar una década de dominio ininterrumpido a nivel nacional.

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 18 / España / FC Barcelona Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 85 Tiro (SHO) 81 Pase (PAS) 86 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 23 Pie dominante Izquierda

Los mejores centrocampistas jóvenes de los equipos de las divisiones inferiores

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego Intensidad nominal Valoración potencial Elliot Anderson 23 El bosque de Nott’m CDM Veinticinco millones de euros 80 84 Harvey Elliott 23 Aston Villa CM 32 millones de euros 78 86 Marc Casadó 22 Club de Fútbol de Barcelona CDM 12 millones de euros 79 86

Para las divisiones inferiores Modo Carrera ahorro, el valor lo es todo, y estos tres destacan por encima del resto. Elliot Anderson Es una opción excelente para el centro del campo defensivo, ya que aporta equilibrio y fiabilidad sin el coste que supone fichar a una superestrella. Su puntuación global de 80 lo convierte en un jugador útil desde el primer momento, mientras que su bajo valor de mercado te permite invertir en otras áreas de la plantilla.

Harvey Elliott Es otra elección acertada: un centrocampista experimentado, rápido y creativo, capaz de aportar a los equipos de divisiones inferiores la calidad necesaria para plantar cara a los de divisiones superiores. Además, tiene un margen de mejora increíble, ya que alcanzará el nivel 86 en el futuro.

Por último,Marc Casadó Es una opción asequible como centrocampista defensivo, ideal para los entrenadores que buscan consistencia y alguien capaz de ayudar a la defensa. Personalmente, el que más me gusta en este puesto es Harvey Elliott, ya que aporta control en el centro del campo y proporciona al equipo un núcleo sólido en torno al cual construir la estrategia para luchar por el ascenso.

Los mejores centrocampistas jóvenes de los equipos de las principales ligas

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado Intensidad nominal Valoración potencial Lamine Yamal 18 Club de Fútbol de Barcelona RM 200 millones de euros 89 95 Jude Bellingham 22 Real Madrid Cámara / Cámara 180 millones de euros 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM 140 millones de euros 89 93

Para los equipos de las principales ligas, estos tres centrocampistas destacan como las opciones más valiosas. Lamine Yamal Tiene el techo más alto, con 95, y, aunque solo tiene 17 años, ya juega como alguien preparado para la competición de élite. Personalmente, lo veo como un fichaje de lujo para clubes con presupuestos holgados. Su precio es desorbitado, pero si quieres un jugador en torno al cual construir el equipo durante toda una partida, merece la pena.

Jude Bellingham es, en mi opinión, la apuesta más segura. A sus 21 años, ya se ha consolidado como uno de los mejores en su posición, gracias a una combinación de habilidad técnica y liderazgo que pocos otros poseen. Si tuviera que elegir a un jugador para transformar al instante el centro del campo, sería él.

Florian Wirtz es diferente otra vez, más bien una fuerza creativa. Me gusta para entrenadores a los que les gusta el fútbol de posesión, ya que su visión de juego lo convierte en un auténtico creador de juego.

Centrocampistas jóvenes promesas y baratos en el modo Carrera de EA FC 26

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado Intensidad nominal Valoración potencial Tygo Land 20 PSV Eindhoven CM Dos millones de euros 68 84 Christian Comotto 18 Spezia CM 1,5 millones de euros 61 82 Sverre Nypan 19 Middlesbrough CM 15,0 millones de euros 69 86

Si diriges un club más pequeño, estos tres jóvenes promesas del centro del campo de EAFC 26 son a los que yo prestaría atención de inmediato. Tygo Land Parece la apuesta más segura: es barato, equilibrado y ya da muestras de que se convertirá en un creador de juego fiable.

Christian Comotto Es una auténtica apuesta, pero por 1,5 millones de euros apenas te arriesgas a nada, y me encanta tener en la plantilla a un chico de 17 años que puede darte sorpresas con el tiempo.

Sverre Nypan Es el más caro de los tres, pero, sinceramente, yo lo ficharía de todos modos si tuviera presupuesto, porque rinde muy por encima de su valoración y tiene un techo de 86. Personalmente, ficharía primero a Comotto, lo dejaría cedido una temporada y luego lo recuperaría como titular; ese es el tipo de movimiento que hace que Modo Carreradiversión.

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Los 26 mejores jugadores jóvenes de la EAFC

Los centrocampistas pueden controlar cada partido, pero lo que mantiene al equipo en pie es una plantilla repleta de jóvenes promesas Modo Carrera es una experiencia novedosa y gratificante. He desglosado las mejores opciones para todas las posiciones para que siempre sepas a quién fichar a continuación.

Los mejores porteros jóvenes – Todo equipo necesita un portero de confianza, y estos guardametas tienen el talento necesario para convertirse en porteros de talla mundial. Te darán seguridad en la zaga mientras te centras en reforzar el resto de la plantilla.

– Todo equipo necesita un portero de confianza, y estos guardametas tienen el talento necesario para convertirse en porteros de talla mundial. Te darán seguridad en la zaga mientras te centras en reforzar el resto de la plantilla. Los mejores defensas jóvenes – Una línea defensiva sólida es la base de cualquier gran equipo. Esta guía presenta a los defensas que cuentan con la fuerza, la disciplina y el potencial necesarios para convertirse en líderes a largo plazo en la zaga.

– Una línea defensiva sólida es la base de cualquier gran equipo. Esta guía presenta a los defensas que cuentan con la fuerza, la disciplina y el potencial necesarios para convertirse en líderes a largo plazo en la zaga. Los mejores delanteros jóvenes – Los goles cambian el rumbo de los partidos, y estos delanteros aportan el ritmo y la precisión necesarios para que eso suceda. Son jóvenes delanteros que pueden convertirse en amenazas imparables en la línea de ataque.

– Los goles cambian el rumbo de los partidos, y estos delanteros aportan el ritmo y la precisión necesarios para que eso suceda. Son jóvenes delanteros que pueden convertirse en amenazas imparables en la línea de ataque. Los mejores jugadores jóvenes – Para ofrecerte una visión general completa de las estrellas más prometedoras de la EAFC 26, esta guía reúne a los mejores jugadores menores de 23 años en cada posición. Es tu atajo para formar un equipo repleto de futuros ídolos.

– Para ofrecerte una visión general completa de las estrellas más prometedoras de la EAFC 26, esta guía reúne a los mejores jugadores menores de 23 años en cada posición. Es tu atajo para formar un equipo repleto de futuros ídolos. Los mejores jugadores – A veces lo único que necesitas es calidad contrastada desde el primer momento. Este artículo destaca a los jugadores mejor valorados de EAFC 26 que pueden llevar a tu equipo a lo más alto desde el primer día.

Empieza por lo esencial, añádele chispa y tendrás un Modo Carreraun equipo creado para dominar en las próximas temporadas.